'Вопросы к интервью
06 марта 2020
Z Особое мнение Все выпуски
5 0 6 226
Время выхода в эфир: 06 марта 2020, 19:05
в гостях: Алексей Венедиктов Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»
Ведущий: Ирина Воробьева
8читать #слушать 11:13 $ Cкачать 2.6 МБ

И.Воробьева Здравствуйте! Это по-прежнему «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением в начале программы будет Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», а потом, мы надеемся, Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». У меня такой парад главных редакторов будет сегодня в «Особом мнении». Алексей Алексеевич, снова здравствуйте!

А.Венедиктов Снова здравствуй. Дмитрий стоит где-то в пробке, но обещал скоро быт. Я, как всегда, с белорусской фамилией Затычка.

И.Воробьева Затычко.

А.Венедиктов Да. Я теперь Затычко. Затычка или Затычко.

И.Воробьева Есть несколько надоевших всем слов на букву «К»: есть слово «коронавирус», которое всем надоело, слово «карантин», которое всем надоело и слово «конституция», которое тоже, в общем, уже несколько набила оскомину из-за того, что… сколько мы уже, месяц обсуждает все эти поправки, после того, как президент сказал, что надо все-таки менять Конституцию, вносить поправки?

Вот сейчас, на следующей неделе будет голосование. В целом ваши ощущения от того, что предлагается.

А.Венедиктов Если говорить о сущностных поправках, а не декларативных, я имею в виду перераспределение власти, то, президент, на мой взгляд, закрепляет ту ситуацию, которая де-факто сложилось.

Он, действительно, мог потребовать увольнение членов Конституционного и Верховного суда. Мы знаем, как это происходит, пользуясь телефонным правом, с моей точки зрения. Он там отправлял правительство в отставку, он назначал министров. Он создал Госсовет, которого нет в Конституции. Он уже работает давно.

А.Венедиктов: Путин цементирует базу, заливает бетоном, чтобы удержаться на этой качающейся платформе

И в этом смысле настораживает то, что он сейчас это официализирует, то есть он закрепляет эту систему суперпрезиднтской или, как говорит Сурков, гиперпрезидентской республики. Это можно делать только в том случае, если он ожидает турбулентности или, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, «потрахивания». То есть он готовится к тому, что будет турбулентность политическая, поэтому надо зацементировать те права, которые он взял де-факто.

И с этой точки зрения я понимаю его логику. Всё остальное — это он открыл шлюзы. Я приведу пример. Он внес 22 поправки, которые проголосованы в первом чтении. Сейчас комитет Государственной думы одобрил ко второму чтению еще 207 поправок. Накидали, что называется. Возможно, еще во время пленарного заседания кто-то что-то накидает. Открыл шлюзы.

Суть переформатирование политического устройства, политической власти — это именно закрепить те позиции, которые он считает правильными в случае турбулентности.

И.Воробьева То есть когда говорят, что эти поправки, напротив, ограничивают власть президента, это, конечно…

А.Венедиктов Это, конечно, не так. Если смотреть целиком, то мы видим, что президент усиливает свою власть в каждом институте: в судебной власти, в Государственной думе, в Совете Федерации, в Совете безопасности и, естественно, в правительстве.

И.Воробьева А вот эти все социальные поправки, которые мы там видим про пенсии…, это такие печеньки?

А.Венедиктов Ну, Пусть будут. Ну, слушай, это не печеньки даже. Они и так есть, и для этого не нужно это вносить в Конституцию. Во-первых, они есть в законах, а если нет, их можно было внести обычным законом, не устраивая из-за этого бэмс.

И.Воробьева Второй пакет поправок, который мы увидели после того, как рабочая группа предлагала президенту всякие поправки. Там какие-то очень странные вещи появились.

А.Венедиктов Ну, например.

И.Воробьева Например, вера в бога, которую нам передали неизвестные предки.

А.Венедиктов Ну, это же не юридическая формула. Президент, таким образом, пытается поднять количество голосов за. Это очень важный момент, почему он идет на это народное голосование и почему объявлено, что явка должна быть за 60! Он будет выжимать из каждого губернатора явку за 60%, не важно, за — против, — явка за 60.

Почему? Потому что был один элемент разговора его с Клишасом публичного, когда Клишас ему говорит, что «эти поправки должны вступить в силу, когда ваш срок истечет». «Нет, — говорит, — президент. Вы были бы правы, если бы парламент принял, я подписал, тогда да. Но там же народ выскажется. А народ — источник власти, и это значит, что поправки войдут в силу немедленно. Что это значит? Это он сигнал элите послал: «У меня прямой контракт с народом. Вы никто и звать вас никак. Примите вы, не примете поправки, народ скажет — я сделаю, как скажет народ через голову элиты, через голову парламента, через голову правительства, через голову судов. Вот народ напрямую: я и народ. А остальные — это так, между». Вот для него это важно.

Поэтому для него важная явка, поэтому губернаторы будут выжимать явку любыми способами. Насколько я знаю, на совещании вице-губернаторов, ответственных за политику, уже там две недели назад ровно вот эта была поставлена задача, что «ребята, мы от вас ничего не требуем, но вы поймите, что это надо». Поэтому такое принятие: показать элите ее место. Есть президент, который летает над всеми — увольняет, назначает, распускает, формирует, — и есть народ, который ему дал эти права этим общенародным голосованием.

А.Венедиктов: 20-летний опыт Путина показал: вот это надо исправить

И.Воробьева То есть все эти поправки про веру в бога, про брак как союз мужчины и женщины — это вот та самая традиционалистская часть общества…

А.Венедиктов Это преувеличение. Это дополнительно. Я думаю, что если бы он внес туда смертную казнь, еще бы народу добавилось. Это вопрос абсолютного популизма для увеличения количества пришедших. Потому что нет на самом деле ну никакого основания для основной массы людей идти голосовать. До этого проголосует за — никто не сомневается — Государственная дума, Совет Федерации, законодательные собрания, 10, 11, 12 марта всё это произойдет. Чего идти через месяц-то 22 апреля?

Ну как, вы же верующие? За бога. Вы русские? За государствообразующий народ. Вы не любите ненатуралов, за брак как союз между мужчиной и женщиной?.. Это такая технологическая, туповатая, но возможно, эффективная как любая тупость, мера. А не то, чтобы это в Конституцию попало.

И.Воробьева Про голосование 22 апреля много было вопросов: какую юридическую силу может иметь подобное голосование?

А.Венедиктов Это не юридическая сила, это политическая сила. Вы абсолютно правы. Юридической силы там никакой. И президент сказал: «Это плебисцит. Вот как народ проголосует, я подпишу или не подпишу». Он не имеет права не подписывать. Если он накладывает вето — это вето может быть преодолено парламентом. У него там 2 недели на подписание. Ну, «я так решил». Он же сам проговорился: «Народ — источник власти. Как это… мы с народом против этих вот элитных историй».

И.Воробьева Бюрократов.

А.Венедиктов Да, бюрократов. Должно понравиться, и понравиться, я думаю. На самом деле это абсолютно бессмысленная процедура, если не иметь в виду, что Путин прав в том, что страну ожидает турбулентность — экономическая и политическая — в общем, со старением команды, которая находится у власти. Поэтому он цементирует базу, ее заливает бетоном, чтобы удержаться на этой качающейся платформе.

И.Воробьева Нет никаких сомнений, что явка будет?

А.Венедиктов Где? В Чечне, в Дагестане — где? В Татарстане? Где? В Башкирии?

И.Воробьева В Москве.

А.Венедиктов В Москве, конечно, есть сомнения, потому что в Москве есть московский стандарт. 7 лет мы его строим. Буквально 10 минут назад я получил письмо от Собянина в ответ на свое письмо, на котором он, несмотря на то, что бюджет не выделяет деньги на видеонаблюдение — НРЗБ никто же не знал, что это будет, это федеральный бюджет, — он мне написал: «Видеонаблюдение будет в Москве тотальное на всех участках, где будет идти голосование. И даже оно будет заведено в общественный штаб, — там это написано. — И даже возникнут новые участки, мы успеем — меня это беспокоило — протянуть провода, поставить камеру. Алексей Алексеевич, оно будет тотальным. Это я вам обещаю». Это раз. Ну, я надеюсь, что наблюдателями мы набьем участки — это два. Но, к сожалению, поскольку закона по голосованию этом нет…

И.Воробьева Еще нет.

А.Венедиктов …Еще нет, туда напихают такое… Ну, например, было принято решение о мобильном избирателе, когда ты можешь открепиться из одного района в другой район, там вычеркивают, туда вписывают. Хорошо сработало на выборах президента. Типа 4,5 миллиона по всей стране перекрепилось, и это убило дострочное голосование. Зачем досрочное, если у тебя это?

А теперь они возвращают досрочное голосование. Более того, досрочно можно будет голосовать и надомно. Это вообще невозможно будет наблюдать. Что такое досрочное надобное голосование? За этим невозможно наблюдать просто. Ну, как вы это будете… куда наблюдателей сорвать?

И.Воробьева Что это, видеорегистратор будет или что?

А.Венедиктов На ком? Это хорошая идея. Напишу-ка я еще одно письма.

И.Воробьева Про видеорегистратор.

А.Венедиктов Да-да.

И.Воробьева Не забудьте упомянуть, что это идея Ирины Воробьевой. Ну так, чтобы я знала…

А.Венедиктов Да хоть с твоей фотографией. То есть на самом деле все усложнено. Запретили наблюдение от политических партий. Только общественные палаты. А в разных регионах у общественных палат разный статус. Понятно, что в общественных региона общественная палата — просто одну партию там назначат и всё… Это будет очень сложная история. И вот 10-го, пока будет приниматься, я пойду в ЦИК к Памфиловой всё это говорить в грубой форме, есть винегрет, борщ, котлеты и запивать компотом, и говорить всё это в грубой форме, потому что это шаг назад.

И.Воробьева Памфилова сказала, что это завещание Путина. Вы как?..

А.Венедиктов политическое завещание Путина.

И.Воробьева Ну, разумеется.

А.Венедиктов Я тут же вспомнил политическое завещание Ленина, и мне сильно не понравилось сравнение. Я думаю, что Путин, таким образом, нам показывает, как он хочет, чтобы Россия управлялась. Вот его 20-летний опыт показал: вот это надо исправить. И в этом смысле это завещание. Но, как мы знаем, иногда люди завещают сами себе всё.

И.Воробьева «Особое мнение» Алексей Венедиктов, главного редактора «Эха Москвы» завершилось. Сейчас ждем главного редактора «Новой газеты».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 297 6 7391 02.03
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Именем Немцова Вопрос о названии именем Бориса Немцова улиц или площадей касается будущего нашей страны. Важно, чтобы власти это поняли и, не имея возможности исправить прошлое, пошли навстречу предложениям демократической оппозиции…

5 82 6 7025 03.03
Kнемцов, общество, мнения, память
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Инициатива шла непосредственно от Сталина Казалось бы, народ, переживший Холокост, был достоен после победы над нацистами если не особого отношения, то хотя бы права на память о своих невинно убитых. Увы, вскоре после войны в Советском Союзе началась настоящая антисемитская травля…

5 313 6 29198 05.03
Kистория, общество, память, мнения
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Он дал нам шанс Горбачев и его время были самым светлым периодом в нашей истории. Это был период освобождения других, а вместе с ними самих себя! Этот период в нашей жизни говорит о том, что мы не безнадёжны…

5 464 6 52787 02.03
Kгорбачев, праздники, мнения
Блоги

+ «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений Мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами…

5 204 6 23336 02.03
8читать ;смотреть
Kармия, вооружение, сша, военные, политика, видео, путин, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Упоминание о Боге будет с одобрением воспринято всеми верующими гражданами Зарубежная пропаганда постоянно пытается подорвать изнутри основы российского государства. И главный удар направлен против семейных ценностей…

5 82 6 9393 02.03
Kполитика, власть, конституция, путин, мнения
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Марш Немцова = марш полуполитзаключенных Парень лет 25, невысокий, в обычной городской куртке внимательно оценивал развернутый для него плакат. Несколько секунд думал. Затем дал мне (другим мог не дать) разрешение на проход на Марш Немцова с этим плакатом…

5 70 6 8020 29.02
Kполитика, митинги, общество, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

На смерть тирана В этот день надо лишний раз вспомнить, что этот вурдалак все еще похоронен на главной площади нашей страны – и исходящие из этой могилы гнусные миазмы по-прежнему придают силы спецслужбам, из-за которых у нас жизни нет…

5 55 6 6553 05.03
Kистория, общество, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Навальный — новый Сандерс Сандерс идет в президенты, обещая бесплатную медицину и образование. Навальный один в один говорит о том же. Правда, у нас медицина и образование в огромной части бесплатны и так, но везде, где нельзя пообещать дешевле, Навальный обещает лучше…

5 102 6 12072 02.03
Kполитика, сша, рф, мнения
Блоги

+ Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с заказом комплексного обеда Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с заказом комплексного обеда Глава ЦИКа назвала «технически немыслимым» голосование по каждой поправке отдельно…

5 78 6 9431 05.03
8читать ;смотреть
Kконституция, памфилова, политика, власть, общество, выборы, видео, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Предки большей части ныне живущих россиян были атеистами В нашем-то случае традиция скорее прервалась, чем длилась. И предки ничего такого не передали, ну только в очень ограниченном масштабе, скорее потомки сами заново открыли, подтвердив, что Бог — не предание…

5 182 6 22810 03.03
Kконституция, религия, общество, история, власть, мнения
Блоги

Власти Петербурга попросили школы провести профилактические работы о недопустимости участия в несогласованных акциях памяти Немцова Согласно документу, просьба исходит от замначальника управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко…

5 79 6 10142 29.02
Kпетербург, акции, немцов, школы, власть, документы, события
Блоги

Олег Ожерельев бывший помощник Михаила Горбачева

Мир в целом и республики СССР получили шанс стать лучше Промах не только Горбачева, который не успел довести начатые реформы до конца. Очень многое было «по ходу пьесы» искажено и извращено ельцинистами и младореформаторами. Как в России, так и на пространстве бывшего Союза…

5 37 6 5541 02.03
Kполитика, история, горбачев, день рождения, события
Блоги

+ «Пока всё у нас росло, нефть-то была 100. А сейчас 60» «Пока всё у нас росло, нефть-то была 100. А сейчас 60» У нас за чертой бедности тогда жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много. Но это всё-таки не треть…

5 196 6 30767 04.03
8читать ;смотреть
Kполитика, экономика, общество, путин, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Хороший день Окуджава, оттепель, Аксенов, «Современник», Шпаликов… Недолгое отчаянное счастье. Начало моей жизни, которой и не было бы, скорее всего, не сдохни Сталин. А вы говорите: не праздновать пятое марта. Будь благословен этот день!..

5 283 6 47044 05.03
Kобщество, история, сталин, политика, мнения
Блоги

Борис Акунин писатель

Это вина моего поколения, а не Горбачева Стыдно, что мы не завоевали себе свободу сами, а получили ее сверху, как крепостные в 1861 году. Горько, что мы недостаточно ее ценили и плохо ею воспользовались…

5 302 6 57406 02.03
Kполитика, история, общество, горбачев, день рождения, мнения

Популярное за неделю

Новости

США предъявили российскому бизнесмену Олегу Тинькову официальное обвинение Миллиардеру грозит до шести лет тюрьмы…

5 33 6 17551
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Крым, Донбасс, бессмысленная Сирия, союз со всеми людоедами планеты, угрозы, ракеты и внутри культивируемая нищета и бесправие. У мира появилась уникальная ценная возможность понаблюдать поведение страны во всех подробностях…

5 61 6 103378 04.03
#слушать 47:39 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование

3226438
Судебные процессы над женщинами (часть 2 – Отечественная история):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 8768 01.03
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Мне страшно А поведение российских верхов критиковать (=умалять?) можно? Например, за развязывание советско-финской («зимней») войны и вторжение в Афганистан? Подозреваю, что теперь это «умаление»...

5 356 6 234368 04.03
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Кто избавит Россию от Путина? Кто избавит Россию от Путина? Гражданское общество рассталось с мантрами и вооружилось лозунгами…

5 79 6 173967 01.03
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8360578
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4396406

Сегодня в эфире