А.Соломин― Добрый день. Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня это особое мнение политика Владимира Рыжкова. Я вас приветствую.

В.Рыжков― Здравствуйте.

А.Соломин― Мы, конечно, обязательно поговорим и о Путинских поправках к Конституции, но сначала я хочу вам задать вопрос как члену Общественной палаты Москвы. Вы сегодня обсуждали вопрос электронного голосования по поправкам к Конституции, который пройдет в Москве, 22 марта начнется регистрация. Расскажите, будет ли она отличаться от того опыта, который проводила Москва не так давно, и чем?

В.Рыжков― Здесь более широко стоит вопрос — в том, что процедура всенародного голосования, которая, кстати, до конца неясна, как раз сегодня мы на заседании Общественной палаты говорили, что нет даже инструкции ЦИКа, как это все будет проходить. Центризбиркому поручили это дело организовать, а он должен выпустить огромную инструкцию для всей страны, для избиркомов, избирателей, как все это будет происходить.

Пока очень много неясностей, очень много вопросов без ответа остаются. И довольно широкая власть отдана регионам – регионы сами будут решать, применять электронное голосование или нет, регионы будут решать, создавать спецучастки на так называемых предприятиях непрерывного цикла. Проблема с этими спецучастками та, что там трудно обеспечить контроль за голосованием.

То есть, очень много будет зависеть от регионов, и суть нашего сегодняшнего обсуждения заключается в том, что Москва в этих условиях неопределенности должна задать такой высокий стандарт голосования, с точки зрения прозрачности, подотчетности и честности, какой только возможно.

И было принято решение обратиться к руководству Москвы — ну, мы не можем сами принимать решения, мы можем только вносить предложения. Мы внесли ряд предложений — предложили, во-первых, не создавать спецучастки.

А.Соломин― На предприятиях? А где проводить?

В.Рыжков― На обычных избирательных участках – это раз. Во-вторых, есть досрочное голосование, и мы предложили убрать их из школ – в этот период. Когда мы все опасаемся эпидемии коронавируса, чтобы люди с улицы не заходили в школу, где бегают дети и не создавался риск заражения.

В.Рыжков: Регионы сами будут решать, применять электронное голосование или нет

―

Чтобы предпочли электронное голосование?

В.Рыжков― Нет, пусть это будет в администрациях – тех же префектурах.

А.Соломин― Так это же будет выходной — при чем здесь дети?

В.Рыжков― Досрочное голосование убрать из школ. В-третьих, предложили ввести в Москве электронное голосование. Я сам не большой специалист-компьютерщик, но сегодня выступал представитель департамента информационных технологий, сказал, что те ошибки, которые были в прошлом году, они уже учтены. То есть, система доработана и будет более надежной.

Плюс, конечно, мы предложим какие-то меры по общественному контролю. Потому что наша позиция такая: чем больше будет прозрачности системы электронного голосования, чем больше будет возможности общественного контроля, тем меньше будет недоверия. Это сейчас разрабатывается. Есть ассоциация «Голос», которые профессионально в этом будут участвовать.

А.Соломин― А они участвуют в этом?

В.Рыжков― Конечно. Думаю, они подготовят какой-то набор предложений для того, чтобы наблюдение за электронным голосованием было более прозрачным, более плотным и эффективным. Думаю, что правильная тема с электронным голосованием, потому что часть избирателей молодых, — думаю, что многие из них критически относятся к Путинским поправкам – у них появится возможность выразить свое отношение не приходя на избирательные участки. А просто сидя у компьютеров проголосовать против этих поправок, например.

Главная идея того, что сегодня было сделано – это то, чтобы постараться в этих условиях неопределенности, которая сохраняется по поводу процедур, сделать выборы, по крайней мере, в Москве, на более высоком стандарте, чем это может быть в остальной стране

А.Соломин― Будут голосовать только москвичи?

В.Рыжков― Будет так, как было в прошлый раз — москвичи и те люди, которые постоянно живут или работают в Москве, но без московской прописки, у них будет возможность зарегистрироваться в Москве и проголосовать в Москве.

А.Соломин― По электронному голосованию?

Примечание редакции: Электронное голосование возможно только с московской пропиской

В.Рыжков― По электронному голосованию я не готов ответить — я сейчас этого не помню.

А.Соломин― Вас не смущает, что оппозиция критиковала электронное голосование в прошлый раз и сейчас, когда отношение к поправкам в Конституцию далеко не однозначное, что этот негатив перенесется и недоверие будет серьезное.

В.Рыжков― Да, такой риск существует. Именно поэтому я говорю, что нужно продумать механизмы общественного контроля. Мы понимаем, как контролировать выборы на участках – это уже отработанная система: сидят наблюдатели и они знают, что делать. В случае с электронным голосованием пока еще такой наработанной практики нет. Задача – придумать механизм общественного контроля для того, чтобы доверие к этой системе было более высоким.

В.Рыжков: Конституция декларирует преемственность и царской России, и СССР. Это полный абсурд

Кстати, еще одна вещь – на этом всенародном голосовании, как я понимаю, не будет наблюдателей от партий как на обычных выборах.

А.Соломин― Потому что это не выбор партий.

В.Рыжков― Да. И от кандидатов – потому что кандидатов нет. И по тому закону, который сейчас принимается, направлять наблюдателей сможет только наша Общественная палата. Поэтому сегодня было принято решение, что все партии. Которые есть в Мосгордуме, парламентские и даже часть непарламентских партий, — пусть они дадут списки, и Общественная палата всех направит.

То есть, мы станем конторой, которая будет выдавать людям от разных партий направления. Поэтому те партии, которые хотят наблюдать и прислать своих наблюдателей через Общественную палату получат такую возможность. Это тоже должно повысить контроль и доверие ко всей этой процедуре.

А.Соломин― Речь идет только о партиях? Допустим люди из ФБК могут принять участие в наблюдении?

В.Рыжков― Вообще эта система отработана – люди из общественных организаций, как правило, получают поддержку партий. Можно обратиться в партию и получить направление.

А.Соломин― Технически это как будет?

В.Рыжков― Очень просто – обратиться в партию. Сегодня еще договорились, что будет на сайте Общественной палаты предложен алгоритм: человек кликает и ему объясняют, куда обратиться, чтобы стать наблюдателем. Это все будет продумано.

А.Соломин― 15 марта пройдут митинги в поддержку поправок в Конституцию – пойдете на них?

В.Рыжков― Я видел эту информацию. И нет, не приду, потому что я против этих поправок.

А.Соломин― Почему же вы против этих поправок, Владимир?

В.Рыжков― Два слова скажу про эти митинги. Я понимаю, в чем их смысл – смысл чисто агитационный.

А.Соломин― А я не понимаю – ну, нагонят людей. И что?

В.Рыжков― Да, нагонят. Но понимаете, страна сегментирована. Есть сегмент. К которому принадлежим мы с вами – не знаю, как его назвать – либерально-оппозиционный? Есть лево-оппозиционный, есть право-оппозиционный сегмент, и мы, конечно, этот митинг все дружно осудим. Осудим же?

А.Соломин― Я? Ничего не буду ни осуждать, ни поддерживать

В.Рыжков― Мы будем говорить: вот, нагнали бюджетников, сделали картинку.

А.Соломин― А может, мне нравится такое?

В.Рыжков― Ну, может быть вам нравится, а мне не очень. Но есть еще остальная страна, которая не находится в нашей среде, в нашем сегменте Фейсбука, Твиттера, других социальных медиа. И она все это увидит совершенно другими газами, она увидит по Первому каналу, Второму каналу многократно повторенную картинку с трехцветными флагами, с счастливыми лицами, громкими лозунгами: «Поддержим поправки, «Поддержим президента», «Сделаем Россию великой».

И как раз на широкую публику, которая не относится к оппозиционному сегменту, это вполне произведет, думаю, пропагандистское впечатление. Поэтому это вовсе не такая глупость, как мы обычно думаем. Это вполне себе работает. Именно как инструмент нагона ажиотажа, интереса, поддержки – в поддержку этих поправок.

А.Соломин― Поправлю вас — электронное голосование возможно только с московской пропиской.

В.Рыжков― А я другого не сказал, я сказал, что не знаю насчет иногородних. Я имел в виду обычное голосование на участках. Раньше было так: на участок можно было прийти в МФЦ, написать заявление, и тебя включают в список. По крайней мере, так было на президентских выборах последних и многие люди голосовали.

Я как раз говорил, что я не знаю, как будет по электронному. Я так понимаю, что по электронному только москвичи.

А.Соломин― На сайте «/Эха» висит блог с разъяснениями Артема Костырко, это начальник управления по развитию смарт-проектов

В.Рыжков: Все поправки в Конституцию не привносят в нашу жизнь ничего нового

―

Он как раз был сегодня на заседании и давал пояснения о тех улучшениях и доработках, которые сделаны после прошлого года.

А.Соломин― Давайте перейдем к поправкам. Потому что они такого фундаментального характера, — собственно, это Конституция. Я для себя отметил – документ не опубликован на сайте Думы.

В.Рыжков― Что странно – осталось несколько дней до голосования.

А.Соломин― Зато он распространяется в СМИ. Я распечатал с сайта «Знак.ком». И среди этих поправок, которые предлагаются президентом, есть. В частности, одна из нашумевших: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившиеся государственное единство» — все ли вас здесь устраивает?

В.Рыжков― Меня совершенно эта поправка не устаревает. Потому что она просто как в помойное ведро все сваливает. И империю Московского княжества, и триста лет, когда мы были частью монгольского государства и имперскую, и советскую историю, которая означала резкий разрыв преемственности. Советский Союз строился на полном отрицании, абсолютном, тотальном отрицании всей предшествующей истории.

Здесь все это смешано в кучу. Это совершенно какая-то абсурдная, неприемлемая поправка.

А.Соломин― Мы разберёмся в этой куче через короткий перерыв. Напомню, что в студии «Эха» Владимир Рыжков

РЕКЛАМА

А.Соломин― Меня зовут Алексей Соломин, сегодня программа «Особое мнение» с Владимиром Рыжковым. Мы говорим по поправкам в Конституцию. Вы сказали, что все свалено в кучу.

В.Рыжков― Да. Например, там в куче СССР, Бог, тысячелетние традиции и преемственность. СССР был воинствующим, безбожным, атеистическим государством, который закрыл и разрушил тысячи церквей и монастырей, физически убил десятки тысяч священников, в том числе, епископов убил.

А.Соломин― Но это большевики убивали.

В.Рыжков― А Конституция теперь декларирует преемственность и царской России, которая была очень сильным религиозным государством и СССР, который был безбожным атеистическим воинственным государством. С точки зрения здравого смысла это полный абсурд.

А.Соломин― Наши советские предки все-таки сохранили веру в Бога и передали ее нам, она же не на пустом месте взялась?

В.Рыжков― Какие советские предки?

А.Соломин― Люди, которые жили в ССССР.

В.Рыжков― Люди, которые жили в СССР, хранили веру в Бога под репрессиями и преследованиями государства. Я хорошо помню, как моя бабушка на Алтае крадучись ездила в Барнауле действующий Покровский собор, потому что это осуждалось. И людей молодых, которые туда ходили, ставили «на карандаш» и люди, которые туда ходили, не могли делать карьеру — это все прекрасно помнят люди чуть постарше.

Поэтому говорить о том, что советское общество передало нам, тем более, что речь идет не об обществе в этой поправке, а об СССР. А СССР это государство, которое проводило антирелигиозную репрессивную политику на протяжении всех 70 лет своего существования.

А.Соломин― не совсем, но это не так важно.

В.Рыжков― Как — не совсем?

В.Рыжков: Пакет поправок узаконивает в Конституции те реалии, которые возникли в России при Путине

―

Речь идет о предках, которые передали нам идеалы и веру в Бога.

В.Рыжков― Но СССР упоминается. Это государство.

А.Соломин― Это из другой статьи: «Российская Федерация является преемником СССР».

В.Рыжков― Нельзя разрывать поправки, они должны рассматриваться в едином контексте.

А.Соломин― А не кажется ли вам, что здесь упоминание Бога некий компромисс. Если помните, было предложение патриарха о том, чтобы включить упоминание Бога в Конституцию?

В.Рыжков― И?

А.Соломин― Здесь он включен, вроде бы не нарушая принципы светскости государства.

В.Рыжков― А еще я часто слышу аугмент, что в других Конституциях других стран упоминается Бог.

А.Соломин― У меня есть список, я могу его процитировать – в ФРГ, США, Греции.

В.Рыжков― Все зависит от контекста и все зависит от среды. Например, вы можете взять два булыжника и стучать ими на Луне. И вы ничего не услышите, потому что там нет воздуха. А можно стучать в пещере и вы оглохнете от грохота, потому что там будет резонировать со стенами.

Так и здесь: если в Конституции ФРГ или где-то еще упоминается Бог, то это не означает, что будет сращивание Церкви и государства, это не означает, что будет навязчивое продвижение церковности и религиозности в общество, не означает, что будут судить за оскорбление чувств верующих.

Потому что там главным принципом является принцип светскости государства — это очень важно. И это принцип светскости государства и отделение Церкви от государства там важнее, чем упоминание Бога в Конституции. Вы верите, что у нас будет так, что у нас не будет наоборот, что у нас останется принцип светскости в Конституции? И останется ли принцип отделения Церкви от государства, не будет ли он отброшен в сторону? А упоминание Бога в Конституцции не будет легитимировать активное сращивание Церкви и государства, введения церковной цензуры в обществе, навязывание церковных структур. Я думаю, что будет именно так.

А.Соломин― Проблема в том, что «мигалка» у патриарха появилась при Конституции, в которой Бог не упоминается.

В.Рыжков― Вы важную тему затронули. Дело в том, что все поправки, которые мы обсуждаем, не привносят в нашу жизнь ничего нового. Суть этих поправок – я делю поправки Путина на две части: властно-правовые, первый пакет.

А.Соломин― То, что было внесено в феврале?

В.Рыжков― Да. Что отписать Совету Федерации, что Госдуме, как снимать премьер-министра, вертикаль власти для местного самоуправления – это властно-правовые поправки. А второй пакет, который мы с вами сейчас обсуждаем — он чисто идеологический.

И если вы посмотрите на этот пакет, он узаконивает в Конституции те реалии, которые возникли в России при Путине. Например, горячо обсуждается тема «дети как достояние республики».

А.Соломин― «важнейшее достояние».

В.Рыжков― Да, и я понимаю, что это такое. «Достояние» — это собственность, это означает, что нужно закрепить «закон Димы Яковлева» — ровно об этом эта поправка. То есть если дети достояние РФ, то никакого усыновления, удочерения иностранцами быть не может — я это понимаю так.

А.Соломин― То есть, это конституционный запрет на усыновление?

В.Рыжков― Я это так понимаю. То есть это узаконивает то, что произошло.

А.Соломин― Вы какому словарю доверяете? Я просто параллельно проверю значение слова.

В.Рыжков― Ну, посмотрите какую-нибудь правовую энциклопедию, что такое достояние.

То есть, на самом деле я вижу, что поправки — я там насчитал 10 штук, — они все являются узаконением тех реалий, которые появились при Путине за последние 20 лет: запрет на усыновление иностранцами – «дети – достояние республики», новая роль Церкви как идеологического отдела ЦК КПСС – появляется Бог.

Ползучая реабилитация Сталина — из советской модели, модели монополии на власть модели репрессий, модели не подотчётности власти, нужно было узаконить СССР, — появилась в Конституции СССР.

Дальше — советская легитимность после 45 года строилась почти исключительно на «Великой Победе». «Сталин, — написал сегодня Юрий Пивоваров, — строил свою легитимность и Брежнев строил полностью свою легитимность на Великой Победе. Великая Победа позволяла СССР вытеснить память о терроре, вытеснить проблематику прав человека, вытеснить проблематику неправового характера государства и строить свою легитимность исключительно на Великой Победе и величии государства».

В.Рыжков: Если дети достояние РФ, то никакого усыновления, удочерения иностранцами быть не может — я это понимаю так

На этой же легитимности сейчас строит свою политику Кремль. И вот появляется поправка в Конституции про недопустимость умаления подвига, про Великую Победу, что РФ будет защищать историческую правду.

А.Соломин― Я могу зачитать: «РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

В.Рыжков― Вот. Фактически это легитимность сталинско-брежневская, которая сейчас воспроизведена в современной России, она теперь впихивается в Конституцию. И опять нам гораздо важнее «величие», Победа, важнее сильная вертикаль, чем права человека, свобода, развитие, разделение властей, плюрализм и так далее.

Поправка про «священный союз», как сегодня шутят «дочки и мамы», — это легитимация запрета гей-парадов, гей-браков. То есть, эта практика сложилась, теперь надо ее узаконить, теперь надо эту часть общества поразить в правах уже не просто так, а поразить в Конституции.

Что тут еще? Ну, дети как вещь.

А.Соломин― Подождите, про историческую правду – какие риски это создаёт? Ведь по сути, если это написано в Конституции, то на данный момент это означает, что так делать нехорошо. Ответственности же здесь не предусматривается никакой.

В.Рыжков― Там написано насчет истории – что государство не только будет чтить, но и будет обеспечивать.

А.Соломин― Защищать.

В.Рыжков― А это значит – наказывать. То есть, государство будет решать, что является исторической правдой, а что не является исторической правдой. Например, если кто-то поднимет очень неприятную тяжелую тему, что происходило в Германии в 45 году, когда туда зашла Красная Армия – это может стать предметом для репрессий. Потому что скажут: вы умаляете.

А.Соломин― А не существует такой исторической правды, которую следует защищать? Отрицание Холокоста это должно быть уголовным преступлением?

В.Рыжков― У нас это уже уголовное преступление.

А.Соломин― Должно быть это уголовное преступление?

В.Рыжков― В этом смысле — да, потому что это преступление против человечности и человечества в целом. И во многих цивилизованных странах такая ответственность есть. Но когда мы говорим об истории войны – она была разная, была сложная. И Юрий Пивоваров правильно пишет – а пакт Молотова-Риббентропа? А финская зимняя война? А вторжение в Афганистан? Мы как будем сейчас это интерпретировать?

То есть, возникает опасность идеологической цензуры в гуманитарных науках. То есть, мы ровно возвращаемся в СССР, где существовала жесточайшая цензура в социологии, истории, филологии, философии – в любых гуманитарных науках.

То есть, еще раз хочу повторить, что ничего нового в этих поправках нет. Дело в том, что до этого были практики, до этого это была государственная идеология.

А.Соломин― И всегда можно было апеллировать к Конституции.

В.Рыжков― И всегда можно было апеллировать к Конституции и говорить: вы поражаете в правах меньшинства? – это противоречит Конституции. Вы вводите идеологическую цензуру? — вы нарушаете Конституцию. Вы сращиваетесь с Церковью и навязываете обществу государственно-церковную политику? — это противоречит принципу светскости и принципу жесткого разделения Церкви и государства.

А теперь все это втаскивается в Конституцию, и они будут говорить: нет, это вы нарушаете Конституцию, когда этим возмущаетесь. Теперь это Конституцией разрешено, Конституцией позволено.

Я встречал такие мнение, что это безобидные поправки, мало ли, что написано в Конституции. А это далеко не безобидные поправки. Потому что за ними последуют федеральные законы, федеральные Конституционные законы, за ними последует судебная практика. Санкции, запреты, чистка учебников, чистка книг. Даже не исключаю, что книжки Марка Солонина начнут изымать из библиотек по истории войны.

Потому что какой-нибудь Мещанский суд Москвы, или какой-нибудь суд ленинского района Барнаула примет решение, что книги марка Солонина умаляют подвиг советского народа, умаляют подвиг СССР в борьбе с нацизмом. Может дойти до охоты на ведьм.

Поэтому я против этих поправок. Кстати, они в корне противоречат первой и второй главе Конституции. Потому что эти главы не трогают, их нельзя трогать, но все, что мы сейчас обсуждаем, в корне противоречит.

В.Рыжков: Ползучая реабилитация Сталина из советской модели появилась в Конституции СССР

То есть, на самом деле у нас теперь будут две Конституции: у нас будет не действующая Конституция, это первая и вторая глава, основы конституционного строя, и действующая конституция – главы с третьей по 8-ю, куда сейчас запихали все эти идеологические бомбы. А это на самом деле идеологические бомбы, которые будут взрывать конституцию изнутри, разводя эти две части в стороны и будут взрывать общество, потому что каждая эта статья это еще и конфликт в обществе.

А.Соломин― Есть еще одна тема, связанная с Конституцией – мы ее обсудим после новостей и рекламы. В студии «Эха» Владимир Рыжков. Оставайтесь с нами.

НОВОСТИ

А.Соломин― Продолжаем программу. В нашей студии — политик, член Общественной палаты Москвы, Владимир Рыжков. Продолжаем разговор про поправки в Конституцию.

Первоначально ходили слухи, что там будет прописан русский народ и его место. Все прозвучало немного по-другому: « Государственным языком России является русский» — Путин определяет, что это «язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ».

В.Рыжков― Но это не про язык.

А.Соломин― Это про народ?

В.Рыжков― Конечно. Я уже видел такие возражения, мне в Твиттере писали, что это про язык.

А.Соломин― И я вам возражу – это про язык.

В.Рыжков― Не про язык.

А.Соломин― Почему?

В.Рыжков― Потому что язык здесь используется как дверка, через которую протаскивается народ – прочитайте тест. «Язык государствообразующего народа».

А.Соломин― Тут не называется, какой народ.

В.Рыжков― Еще раз это хитро придуманное устройство. Язык – русский, а принадлежит он государствообразующему народу. То есть постулируется и утверждается государствообразующий народ, говорящий на русском языке.

А.Соломин― В союзе равноправных.

В.Рыжков― Методом исключения – единственный народ, который может быть таким, это русский народ.

А.Соломин― В союзе равноправных.

В.Рыжков― И это доказывается второй частью поправки — через запятую — то есть, этот государствообразующий народ входит в союз равноправных народов. То есть, он, во-первых, выделяется из этих народов, а во-вторых, он отделяется от этих народов. В-третьих, заявляется его равенство с этими народами, но первенство. Потому что он государствообразующий, а они не государствообразующие.

А.Соломин― Кстати, вы были правы в толковании слова «достояние» — действительно первое значение – имущество.

В.Рыжков― Да. Поэтому если дети — имущество Советской республики или Российской Федерации, как угодно назовите, или республики большевиков – они не могут быть переданы американцам, итальянцам или иранцам. Потому что суды будут отказывать в усыновлении, ссылаясь на Конституцию и говоря, что раз это достояние РФ, оно не может быть отчуждено.

А.Соломин― Что такое «государствообразующий» народ?

В.Рыжков― На самом деле мы говорим, что все без исключения поправки это бомбы. Их исключительная опасность заключается в том, что они разделяют общество. Они вносят в общество неразрешимые конфликты. Конфликты между сексуальным большинством и сексуальными меньшинствами. Конфликты между людьми верующими и атеистами. Конфликты между тем, кто считает, что счастье ребенка это высшая ценность, как говорят международные конвенции, ратифицированные России, что счастье ребенка это высшая ценность, что ребенок не может быть достоянием государства. И ребенок может менять гражданство, может менять место жительства, если его счастье является высшим приоритетом. Но теперь, по путинским поправкам, высшим приоритетом является собственность государства на детей, а не счастье детей – это вносит раскол.

И эта поправка о народе вносит чудовищный раскол. Потому что, во-первых, это историческая неправда – что только русский народ был государствообразующим.

А.Соломин― А какой еще?

В.Рыжков― Десятки народов: мордва, чуваши, коми. Башкиры, татары, калмыки. Я вам приведу пример – вы знает, например, что алтайцы, маленький народ республики Алтай, их сейчас 80 тысяч. Они вошли в Российскую Федерацию по юридическому документу, по договору. Тем самым они государствообразующий народ. Потому что когда они с Елизаветой Петровной подписали юридический договор о вхождении в состав российской империи, они тем самым выступили в качестве государствообразующего народа. Но они не являются русскими. И на тот момент большинство из них не говорило на русском языке.

В.Рыжков: Все поправки — это бомбы. Их исключительная опасность заключается в том, что они разделяют общество

Понимаете, это кардинальное изменение принципа, на котором стоит государство. В ныне действующей Конституции, в преамбуле говорится: мы — многонациональный народ Российской Федерации. То есть, субъектом является политическая нация, состоящая из граждан.

А.Соломин― Она какая у нас – русская?

В.Рыжков― Наша нация многонациональная. Ее составляют люди с российскими паспортами. А кто они – якуты, башкиры, или калмыки – не имеет никакого значения с точки зрения государства, с точки зрения политической общности.

А эта поправка вносит огромный конфликт, огромный раскол. Потому что объявляет один народ – русский – государствообразующим, а прочие народы объявляет не государствообразующими, хотя и равными.

А.Соломин― Равноправными.

В.Рыжков― Но не государствообразующими. А исторически это неправда – я вам привел пример, что на самом деле десятки народов самых разных, на разных исторических этапах, участвовали на равных с русскими в создании этого государства.

А.Соломин― Но это ведь не так.

В.Рыжков― Те же украинцы при Богдане хмельницком — ведь это же был договор. И украинцы являются государствообразующим народом РФ с этой точки зрения. И таких примеров можно приводит десятки и сотни.

А.Соломин― По-моему это просто попытка угодить всем. И русским националистам, в том числе.

В.Рыжков― Нет.

А.Соломин― Еще раз — по предложению Путина культура будет определяться как уникальное наследие ее многонационального народа. И она поддерживается и охраняется государством.

В.Рыжков― Вы перескакиваете на другую поправку.

А.Соломин― И языки будут сохраняться.

В.Рыжков― Еще раз — вводится сегрегация. Все народы РФ, а их больше 170 народностей и племен, делятся теперь на две категории. Есть один государствообразующий, — это давняя мечта русских националистов, он уже 30 лет сражались за то, чтобы придать русскому народу особый статус — теперь они добились своего, они радуются.

А.Соломин― Да. Но не думаю, что они радуются, не думаю, что это для них достаточно.

В.Рыжков― Но это их победа. Еще раз – и поправка о Боге, и поправка об СССР, и поправка о детях, и о секс-меньшинствах, и о народах – это все вносит элементы гражданской войны, это все вносит хаос, конфликт, это все раскалывает и разбивает общество. И не случайно уже татарстанский муфтий высказался о том, что он не поддержит эту поправку. Это один голос, но так думают сейчас миллионы людей в Башкирии, Татарстане, Чувашии. Якутии. Я уверен, что сейчас миллионы людей сейчас слышат меня и соглашаются со мной.

То есть, либо есть одна концепция, что все граждане России равны, и все они совместно образуют политическую российскую нацию, вне зависимости от того, на каком языке говорят или думают и какой у них разрез глаз. Либо когда страна делится на народы и один из этих народов объявляется государствообразующим, а все прочие не государствообразующими.

Возможно, с точки зрения будущего страны все эти поправки опасны, но это, возможно, самая опасная. Потому что она дает повод, с одной стороны, русским требовать особого статуса, а не-русским требовать сецессии, сепаратизма, отделения. Потому что коль скоро мы не государствообразующие, то это не наше государство. Это крайне опасная поправка.

И я очень сожалению, что Путин, который на протяжении 20 лет говорил прямо обратное – у него есть огромное количество высказываний, что — нет, мы не будем выделять никакой народ, мы строим политическую нацию.

А.Соломин― То есть, он непоследователен?

В.Рыжков― Непоследователен абсолютно. Он сошел с дороги, по которой он шел последние 20 лет. Резко сошел с дороги. Более того, есть концепция национальной политики, утверждённая им год или два назад, — там как раз постулируется политическая нация. Не этническая нация, а политическая – как у французов Зинедин Зидан — араб, но француз.

Политическая нация это современная форма наций, которая вводит не этнический, не племенной, не родовой, не кровно-родственный принцип создания нации, а политический, основанный на гражданстве, Конституции и на равенстве всех перед законом.

Здесь вводится опять старый 19 века этнический принцип деления страны на разные народы, один из которых объявляется – один-единственный объявляется государствообразующим, привилегированным по отношению ко всем остальным.

А.Соломин― Но, во-первых, Россия все-таки не котел, а салат, или салатница – у нас не произошло такого единения. Мы действительно ценим, что наши народы разные.

В.Рыжков― Ну и зачем выделять один народ?

А.Соломин― Есть такая поговорка: все равны, но есть ровнее.

В.Рыжков― Зачем этот салат со всего маху разбивать об пол?

А.Соломин― Да ни зачем, человек так мыслит.

В.Рыжков― Кто так мыслит?

А.Соломин― Путин.

В.Рыжков― Раньше он мыслил по-другому, а сейчас он мыслит так. Меня это удивило. Когда я увидел эту поправку, я не поверил своим глазам, потому что это противоречит всему тому, что он говорил раньше.

А.Соломин― А когда Путин сознательно уничтожал федеральные отношения, когда Россия превращалась в унитарное государство, когда центр начал контролировать и сейчас контролирует все, вплоть до Еврейской автономной области – все дела, которые происходят внутри, невозможны без контроля Москвы. Разве это не часть этого?

В.Рыжков― По крайней мере, это не вносило такого раскола, это не вносило такой конфронтации, потому что давили всех. В равной мере давили татар, новосибирцев, бурят, — давили всех. Центр давил всех и в этом смысле, как ни странно, все были равны – ну, да, имперский центр всех давит.

А теперь к этому давлению добавляют еще этнический раскол. И это вносят в Конституцию.

А.Соломин― А чем он рискует? Ведь сейчас не ситуация 90-го года, когда страна расползалась?

В.Рыжков― Почему нас должно волновать, чем он рискует? Мне кажется, нас должно волновать, чем рискуем мы.

А.Соломин― А мы чем рискуем?

В.Рыжков― Мы рискуем распадом общественного согласия, распадом общественного единства.

А.Соломин― Мы рискуем распадом страны?

В.Рыжков― Мы рискуем распадом страны, безусловно. Еще раз повторю со всей основательностью, что эта поправка о государствообразующем народе запускает процесс сепаратизма.

А.Соломин― Что о Путине напишут в учебнике истории? Он скоро собирается покинуть президентский пост.

В.Рыжков― Думаю, что о нем будет написано, что он после горбачёвских и ельцинских реформ развернул страну к архаике. Он развернул страну от европейской модели к неевропейской, к азиатской модели политического устройства. О том, что были упущены 20-30, — не знаю, сколько лет он будет у власти, — для модернизации, для успеха страны. И что Россия при нем упустила очень многие исторические возможности и что он заложил основы для очень тяжелых конфликтов, которые несомненно, проявятся в будущем.

Потому что конфликты, связанные с верой, конфликты, связанные с личной жизнью, конфликты, связанные с языком, этничностью и культурой, как вы знаете, самые тяжелые, самые кровавые и самые опасные. Именно в эти самые опасные бочки с порохом сейчас брошены спички. Мы перечислили эти бочки с порохом, и перечислил спички, куда Путин бросает зажженные спички сейчас буквально на наших глазах.

Поэтому надо идти, голосовать против этих поправок, чтобы голос миллионов противников того, что сейчас происходит, был виден и чтобы люди выразили свое мнение.

А.Соломин― И это Владимир Рыжков, политик, на радио «Эхо Москвы». Спасибо, что были с нами.