О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. У меня в гостях — Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Здравствуйте, Евгения Марковна!

Е.Альбац― Здравствуйте!

О.Журавлева― Многие новости вы уже обсудили во вчерашней программе. Но сегодня нас не оставляют своими молитвами наши создатели новостей. И вот мы сегодня узнали, что основатель ФБК Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов у всех членов его семи, включая сына, дочь и родителей пенсионеров. Также счета заблокировали у жены и родителей директора ФБК Ивана Жданова. Это вот эти огромные штрафы — 75 миллионов.

Вам знакома история со штрафами. К счастью, у вас до такого не дошло. Что это?

Е.Альбац― Это мелкие пакостники. Если вы хотите коротко, то люди, которые дали такие распоряжения, — мелкие, отвратительные пакостники.

Вчера был день рождения Михаила Сергеевича Горбачева. Вот Горбачев был масштабным человеком, который остается им, слава богу, которые никогда не позволял себе доходить до таких мелких вещей. А люди, которые блокируют пенсионные карточки родителей Навального и родителей Ивана Жданова, — это мелкие, отвратительные, мстительные пакостники.

О.Журавлева― А как вы себе представляете, это Владимир Путин дает такие указания или просто кто-то решает проявить инициативу?

Е.Альбац― Я не думаю, что какие бы то ни было решения, которые касаются Алексея Навального. обходятся без одобрения со стороны Владимира Путина. Потому что именно для Владимира Путина Алексей Навальный представляет абсолютную угрозу. Это единственный политик в стране, который представляет угрозу для Владимира Путина.

О.Журавлева― Совсем недавно прошел марш памяти Бориса Немцова — правозащитный, оппозиционный, марш, который вобрал в себя очень много тем, плакатов и заявлений. Почему, как вы думаете, с Немцовым получилось вот так.

Е.Альбац― В смысле, почему Бориса убили?

О.Журавлева― Да, почему нужно было убивать человека, который представлял, конечно, очень неприятного противника во власти?

Е.Альбац― Я писала на этот счет свою версию. И она заключается в том, что Борис, использовав некую фразу в отношении Путина, перешел ту грань, которая по-пацанский считается недопустимой. И некие защитники Путина сочли необходимым отомстить. Это первое.

И, собственно, мы знаем эту фразу, которую сказал Немцов. По этому поводу даже возбуждалось уголовное дело. Оно он было закрыто. И вот когда оно было закрыто, тогда Вадим Прохоров — он адвокат Бориса Немцова, он и мой адвокат, — он тогда сказал Немцову, что лучше бы было уголовное дело. Он понимал риски, которые возникли. Именно тогда Борис ненадолго уехал из страны. Он понимал, что риски появились очень серьезные.

Вторая моя гипотеза заключается в том, что Борис очень хорошо представлял себе, как устроена власть. Он долго был губернатором. Он пользовался определенным авторитетом среди губернаторов. Он был вице-премьером. То есть он очень хорошо представлял себе, как это все устроено. И они боялись этого знания Бориса.

Третье. Это мы сейчас понимаем, та легкость, которая была свойственна Немцову, за которую его часто ругали, — эта легкость позволяла ему быть определителем российской оппозиции. Он был чрезвычайно обаятельный, умный, располагающий человек, при этом человек очень точных и жестких политических взглядов.

И среди друзей Бориса Ефимовича было немало тоже вполне известных в 90-е годы политиков. Но они, как сказал один из них, выбрали Рублевку, а он выбрал уличную политику. И они выбрали Рублевку, и они живы, а Борис убит.

И когда я сейчас думаю об этом, я понимаю, что Боря был обречен, потому что вне зависимости от того, насколько он был популярен или не был популярен, люди, которые сегодня находятся у власти. они, конечно, опасались Немцова, понимая, что за ним опыт, за ним знания механизмов власти, за ним это умение располагать к себе людей, необыкновенное добродушие, обаяние, веселость характера. Понимаете, бабник такой.

О.Журавлева― В легкомыслии иногда упрекали. Хотя это была легкость.

Е.Альбац― Это была легкость, конечно. Это была легкость. И он, конечно, представлял для них в этом смысле опасность.

О.Журавлева― Слушайте, но вот это награждение сенатора Геремеева за законотворческую деятельность, оно на многих произвело впечатление, прямо скажем, вызывающее. Это, действительно так.

Е.Альбац― Потому что, по-моему, племянник Геремеева, если мне память не изменяет, возглавлял тот самый полк «Север», который находился в Чечне и откуда, собственно, собственно, те, кто следил за Борисом, и кто его убил.

Е.Альбац: Люди, блокирующие пенсионные карточки родителей Навального и Жданова — мстительные пакостники

О.Журавлева― И кто не был допрошен.

Е.Альбац― В том числе, и те… Просто когда сотрудники ФСБ приехали и попытались допросить Геремеева, то им не открыли дверь. Здесь они электропилой вырезают дверь, а там они не посмели.

О.Журавлева― Это, как вам кажется, намеренный плевок тем людям, которые до сих пор хотят добиться правды в деле Немцова?

Е.Альбац― Я думаю, что Путин все время должен расплачиваться с Кадыровым, потому что Кадыров — это некий контрбаланс для чекистской элиты. Путин понимает, что он обложен снизу доверху. 24⁄ 7 его жизнь, жизнь его семьи, близких, еда, дорога, пылесос и всё остальное — это вся чекистская братия.

И Путин понимает, это что единственный контрбаланс этой корпорации, которую, конечно, он сам привел во власть и которая представляет для него угрозу. Потому что мы знаем, что все перевороты и все эти внутриэлитные путчи, они всегда делались людьми из самого близкого окружения. Поэтому Путин понимает, что единственный контрбаланс этому — это Кадыров. Это вот эта «дикая дивизия», которую он может, если что, призвать в Москву, и он не понимает, что Кадыров за него перережет глотку любому генералу в погонах.

О.Журавлева― А не кажется ли вам, что если это такая система сдержек и противовесов, то и от Кадырова исходит определенная угроза?

Е.Альбац― Конечно. Он создал такую систему, в которой каждый по отдельности представляет для него угрозу. Но он ее создал сам.

О.Журавлева― В такой паранойе страшно жить.

Е.Альбац― Это не паранойя. Так было у всех латиноамериканских каудильо. Они тоже устраивали такие вокруг себя… только там это были не чекисты, а армейские всякие черные полковники. И всегда находился какой-нибудь человек извне этой системы, который, в принципе, мог представлять какую-то систему контрбаланса. Когда альтернатива демократии — ровно такие авторитарные режимы. Они поэтому и считаются нестабильными, что диктаторы, суверены в любую секунду могут пасть жертвой ближайшего окружения.

О.Журавлева― Ходили слухи, что сейчас к президенту не пускают людей с намеками на ОРЗ и прочими делами.

Е.Альбац― Про это я ничего не знаю.

О.Журавлева― Но просто ́ то легко вообразить.

Е.Альбац― Слушайте, есть много других вариантов. Мы за последнее время услышали о разных способа убийства, которые практикуют, если верить Bellingcat и The Insider, грушники. Поэтому вариант устранение элементарный: вы помазали ручку машины, двери и так далее.

Е.Альбац: Алексей Навальный — это единственный политик в стране, который представляет угрозу для Владимира Путина

О.Журавлева― Коронавирусом. Это Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите.

О.Журавлева― Мы снова с вами. И наш сегодняшний гость — Евгения Альбац, которая ненадолго прилетела к нам из США, поэтому мы к США непременно обратимся. Когда пошла волна информации и разнообразных психозов, связанных с корнавирусом, естественно, появились конспирологические теории по поводу того, кому выгодно подорвать экономику Китая, еще что-нибудь при помощи этого массового психоза.

Сегодня получаем информацию о том, что Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку, чтобы защитить экономику от последствий эпидемии вируса. Но, во всяком случае, значит, это не США придумали этот вирус, судя по всему, раз они сами от этого страдают.

Е.Альбац― Знаете, когда-то, когда я работала в газете «Московские новости», меня пригласил тогда глава к себе глава тогда Агентства печати «Новости», под которым находились «Московские новости», и он меня уговаривал написать материал — а я занималась СПИДом, тема эта была совершенно закрыта, у нас уже были больные, были ВИЧ-инфицированные, но писать про это было нельзя — и он мне сказал, что «вы можете, наконец, написать.

Я сделала интервью с Вадимом Покровским, который тогда занимался СПИДом и до сих пор им занимается. И он меня уговаривал написать материал и дал мне материалы о том, что вирус СПИДа разработал Пентагон.

О.Журавлева― Спецсекретная лаборатория.

Е.Альбац― Так вот это было то активное мероприятие, которое широко распространялось КГБ в Африке — а в Африке очень быстро началась эпидемия СПИДа, — чтобы убедить Африку в том, что США придумали заболевание, которое убъет всех черных. Это всё из той же серии.

Коронавирусов на самом деле очень много. Коронавирус 19-й — это новый вирус. О нем известно довольно много уже. Из хорошего — что пока нет заболевших детей. Есть гипотеза, которая заключается в том, что дети в детских садах, они бесконечно болеют разными коронавирусами, и у них вырабатывается иммунитет. Эти бесконечные мокрые носы и так далее — это тоже коронавирусы.

О.Журавлева― ОРЗ, ОРВИ.

Е.Альбац― Это тоже коронавирусы. И у детей вырабатывается иммунитет. Поэтому пока, хотя есть больше 80 тысяч уже заболевших, инфицированных, тем не менее, детей среди них нет.

О.Журавлева― А вообще, в США какой-то особенный взгляд на то, как шагает по планете…

Е.Альбац― До самого последнего времени это казалось где-то очень далеко. И, собственно, фондовые индексы стали обрушаться ровно тогда, когда стало известно, что в штате Вашингтон (не путать с городом Вашингтоном, округ Колумбия), на западе США, город Сиэтл, где находится Microsoft, Amazon и так далее, там умер больной. Сейчас уже 8 человек умерли там в доме для престарелых.

Е.Альбац: Борис Немцов очень хорошо представлял себе, как устроена власть. И они боялись этого знания Бориса

Действительно. коронавирус-19 прежде всего ударяет по людям с ослабленным иммунитетом. И существует предположение, что, скорей всего, довольно много людей в США уже заражены, но просто они не были идентифицированы. Вы посмотрите, с какой скоростью вдруг в Италии пошло, вдруг взрывная совершенно… И сейчас закрыта вся Ломбардия, практически вся Северная Италия. В Южной Корее больше 5 тысяч. Вообще, 66 стран только задеты.

О.Журавлева― Вы столкнулись с какими-то проверками, когда прилетали в Москву?

Е.Альбац― Нет.

О.Журавлева― Из Штатов можно прилетать.

Е.Альбац― Я прилетела. В терминале Е в Шереметьево сидел человек в белом халате и внимательно рассматривал собственный iPhone. Ни разу он не поднял ни на кого глаза, из чего я поняла — я летела через Амстердам, — рейс из Амстердама, хотя в Европе многие страны уже получили своих случаи заболевания, тем не менее, российскую медицину совершенно не заинтересовал.

О.Журавлева― Вы верите в этом смысле в российскую медицину, что она справится?

Е.Альбац― Я верю в господа бога, больше я ни во что не верю.

О.Журавлева― Сами начали об этом говорить. О’кей, хорошо. Чудесное мы прочитали интервью Пескова «Комерсанту FM», где он пытался не ответить на вопросы, касающиеся внесенных президентом поправок. Вот он нашел цитату: «Передавших нами идеалы и веру в бога». — «Каких предков имел в виду Владимир Путин?» «Наших с вами предков, предков тех, кто живет в Российской Федерации. — «Какие идеалы эти люди нам всем передали?» «Наши общие. Но это следует из текста».

Немножко похоже… Был рассказ про Шерлока Холмса «Обряд дома Месгрейвов». Вот что-то в этом роде. — «Какого именно бога имел в виду Владимир Путин?» — «Я думаю, это будет своевременно прояснено.

Е.Альбац― Бог Ярило?

О.Журавлева― Может. У кого какие предки, Евгения Марковна? Кто что, кому передал? Скажите, пожалуйста, но ведь когда эти предложения высказывались, это казалось комичным. Ну, туда засунули и СССР и предков и тысячелетнюю историю и бога и брак, и все на свете. Вы можете понять, зачем это Путину-то надо?

Е.Альбац― Меня значительно больше беспокоит то, что… Это все белый шум, который призван прикрыть то, что выбрасывается в туалетный бачок Российская Конституция — основной закон, закон прямого действия, один из важнейших институтов современного государства.

И непонятно, по какому принципу вносятся многочисленные поправки, которые, прежде всего, нарушают принцип разделения властей, который обязателен для того типа режима, который раньше существовал в России.

У нас не президентская республика, у нас так называемая смешная форма республики, поскольку у нас глава государство не является главой исполнительной власти. В этом смысле мы не США и не страна Латинской Америки, где президентские республики. Но у нас, если будут приняты те поправки, которые сейчас внесены, — полностью нарушается принцип разделения властей, полностью лишается независимости судебная власть. А без независимой судебной власти не может нормально существовать капитализм, просто не может.

И у нас создается то, что в политической науке иногда называется «легальная диктатура». Это очень опасная форма, при которой суверен оказывается совершенно бесконтролен. Путин создает систему, в которой он абсолютно бесконтролен.

О.Журавлева― Он бесконтролен с точки зрения общества.

Е.Альбац― Нет, Он бесконтролен с с точки зрения чего угодно.

О.Журавлева― Эти чудесные окружающие силы, которые там как-то его угрожают, они не могут его контролировать?

Е.Альбац: Выбрасывается в туалетный бачок Российская Конституция — основной закон, важнейший институт государства

Е.Альбац― Никто ему ничем не угрожает. То, что мы пока могли прочитать, и говорят, что первые 22 поправки он писал сам, он контролирует правительство, он контролирует законодателя, он контролирует некий непонятный орган под названием Совет Федерации или сенат. Мы пока не понимаем, что будет с Госсоветом.

Мало того, принимаются поправки, в которых он получает диктаторские абсолютно полномочия, и никто его не контролирует, но плюс к этому дальше последуют законы, которые будут как бы разъяснять полномочия того же Госсовета и сената, и мы опять не понимаем, что там будет написано.

Еще раз повторяю: это легальная диктатура. Потому что это как бы делается под сенью закона, но при этом это создает абсолютного бесконтрольного суверена.

Я много раз уже говорила об этом в разных передачах на «Эхо Москвы», что все латиноамериканские каудильо рано или поздно начинали переписывать конституции. Все латиноамериканские хунты обязательно брались за то, чтобы переписать конституции поменять законы. Это происходит, и можно десять риз говорить, как им совершенно плевать на Конституцию, это никого не интересует. Неправда. Конституция, как и остальные законы — это красные флажки. Да, за них за эти 20 лет бесконечно заходили, и, тем не менее, это некие ограничители.

И когда нас лишили права на собрания и демонстрации, мы выходили в защиту 31-й статьи Конституции. И то, что сейчас российская оппозиция отказалась защищать Конституцию какой бы они ни была — да, она была принята в результате тоже конституционного переворота, совершенного Борисом Ельциным, который распустил тогда парламент, — но, тем не менее, хуже плохой Конституции — отсутствие всякой Конституции.

Я предложу нашим слушателям просто вот взять, прочитать… обратиться к Библии, к старейшей книге политической философии, одной из лучших книг по политической философии. Вся первая книга — то, что называется в христианской Библии Бытие и в еврейской Библии это называется Берешит — это человек, который находится в состоянии вне закона, вне всяких красных флажков, вне всяких регуляций. Это дикое животное, каким и был человек в природном состоянии.

И поэтому, когда люди после 300 лет страшного рабства, выходят из этого рабства, первое о чем они просят бога, они говорят: «Дай нам закон». Потому что они понимают, что люди без закона каждый находится в состоянии войны с каждым. Люди как дикие животные, которые бросаются друг на друга, на кадык.

Поэтому единственное, что людй защищает — это хоть какое-то представление о красных флажках. В этом смысле не защищать то немногое, что у нас осталось — это, с моей точки зрения, колоссальная ошибка российской оппозиции. Я последний человек, который будет критиковать Алексея Навального в нынешней ситуации, когда его просто совершенно обложили, но, я думаю, что это его ошибка.

О.Журавлева― Мы продолжим этот разговор. У нас в студии — Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. В чате YouTube я слежу за вашими вопросами и репликами. На номер +7 985 970 45 45 тоже можно присылать свои вопросы и реплики. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. Наша сегодняшняя гостья — Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Завершая эту тему как бы Конституции для… как вы говорите?..

Е.Альбац― Для легальной диктатуры. Она нелегитимна абсолютно.

О.Журавлева― У меня тогда вопрос, который периодически всплывает тоже. Вот Сурков нам навещал из своего прекрасного далека, что обновляются полномочия президента — можно обнулять сроки, и дальше Путин может править вечно.

Е.Альбац: Я понимаю, что Путин создает некую конструкцию, которая позволяет ему оставаться у власти вечно

Вы к какой из версий склоняетесь? Что на самом деле Владимир Владимирович — это просто на ближайшие буквально пару лет себе такую Конституцию хочет нарисовать или он кому-то собирается передать эти чудесные полномочия?

Е.Альбац―. Я понимаю пока, какая конечная игра. Я понимаю, что Путин создает некую конструкцию, которая позволяет ему оставаться у власти вечно. Он рассчитывает, что эта конструкция позволит ему остаться у власти вечно. Но что там на выходе?

Конечно, вариант, что принятие как бы новой Конституции — для этого устраивается этот плебисцит — позволяет потом обратиться в контролируемый Конституционный суд, который даст разъяснение, что да, новая Конституция, теперь все сроки недействительны, позволяет ему как бы заново объявить себя президентом. Но опять это не новость. Латиноамериканские диктатуры такие варианты знают. Это абсолютно не важно. Это будет абсолютно нелегитимно, но, конечно, да, он может это сделать.

О.Журавлева― Но нет такой конструкции, которая позволит Владимиру Владимировичу, конечно, дай ему бог здоровья, жить вечно. Значит, потом придется опять менять Конституцию или просто писать новую.

Е.Альбац―. Часто у нас любят говорить о революции, часто думают при этом о революции 17-го года или 905 года. А, например, Джон Локк, замечательный английский философ, говорил о революции в значении конституционной революции, то есть перевыборов. И тот же Локк говорил, что народ имеет право на мятеж в случае, если суверен нарушает права жизни и собственности людей. Поэтому в какой-то момент могут передавить.

О.Журавлева― К другим демократиям и к другим системам сдержек и противовесов. Идет кампания. И тот самый мэр Пит, О котором вы нам рассказывали в одной из передач, в том числе, с моим участием, вроде бы сошел с дистанции.

Е.Альбац― Он объявил, что он прекращает президентскую гонку. И Пит Буттиджич, бывший мэр Саут-Бенда, 100-тысячного городка в штате Индиана и Эми Клобушар, сенатор от штата Миннесота, объявили, что они сходят с гонки. Они относятся к центристам в Демократической партии, если считать за левого радикала, левое крыло Берни Сандерса, и они призвали поддержать Байдена, который тоже относится к центристам.

О.Журавлева― В результате того, как сейчас идет процесс, получается, что будут участвовать все те же пожилые, прожженные, опытные политики с обеих сторон. И Трампа можно считать прожженным политиком. Как вам кажется, это не повторение того, что было на предыдущих выборах, когда говорили: «Всем надоел уже старый истеблишмент. Нужен какой-то новый». Опять получается какой-то старый истеблишмент — нет?

Е.Альбац― Нет, это не повторение в том смысле, что сейчас есть праймериз Демократической партии… А, собственно, всё сегодня решится ночью — это то, что называется супервторник. Пройдут праймериз в 14 штатах США, в том числе, в штатах с самым большим количеством делегатов, которые будут избраны на конвенцию, которая, собственно, изберет номинанта на пост кандидата в президенты США от Демократической партии. В том числе, там Калифорния и Техас, которые дают самое большое число этих делегатов.

Сейчас остался 77-летний Джо Байден, бывший вице-президент в администрации президента Барака Обамы. Берни Сандерс 78 лет, сенатор от штата Вермонт. Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс, ей 71. И миллиардер, обладатель состояния в 60 миллиардов долларов, который вложил уже в рекламную кампании 550 миллионов долларов Блумберг, которому тоже то ли 77, то ли 78.

Это, конечно, довольно тяжелая история. Я специально ездила в штат Айову, когда там были эти кокусы, эти совещания, на которых избирались кандидаты и кандидаты на конвенцию от Айовы. Так вот, конечно, Байден и Берни представляют… видно, насколько они люди пожилые, особенно Байден.

При этом самое для меня было интересное — это общение с волонтерами Берни Сандерса. Потому что это всё молодые люди. И люди, которые собирались и голосовали за Берни Сандерса — это всё были по большей части молодые люди. За Байдена это были 70+, за НРЗБ — 50+, за Уоррен — тоже 50+. Помоложе — за Буттиджича. А вот за Берни это были молодые люди.

Дело в том, что Берни Сандерсу удалось создать движение. Я это называют революция 1968 года НРЗБ, социальная революция 68-го года, она набирает обороты в США, и совершенно очевидно, что должна произойти не только смена элиты, но должны произойти какие-то существенные изменения в США.

О.Журавлева― Перестройка как будто бы.

Е.Альбац― Что-то в этом роде. Потому что, прежде всего, это связано с колоссальным расслоением в богатстве между бедными и самыми богатыми. Там 2% самых богатых контролируют основное богатства США притом, что ВВП США создаются 60% малых и средних бизнесов, которые вкладывают в ВВП. И это, конечно, ситуация стала ненормальной. Это зримо видно.

Вторая проблема — это проблема с доступом к медицине. Там очень развита медицина, потрясающая диагностика. Я испытала это на себе. Это безумно забюрократизированная система. И видно просто, как деньги в этой системе и цены создаются невероятным количеством бюрократии крайне неэффективной.

Верни Сандерсу удалось создать движение. Это молодые люди. Это 25, 27 лет. И когда я задавал им вопрос: «Ребята, а вы не боитесь? Ему 78 лет, и он может умереть в офисе, а это президент единственной супердержавы и это серьезная история?» Они говорили: «Да, мы понимаем, что это проблема, но у него будет кабинет, будет выбран вице-президент». Там называют разные фамилии, кто будет вице-президентом при Сандерсе. Это всё, как правило, достаточно молодые — ну, сравнительно — 50-летние афроамериканки, женщины из южных штатов. Нашим слушатели эти фамилии ничего не говорят, поэтому я не буду им забивать голову. В этом смысле Берни Сандерс больше, чем кандидат. Это движение.

Байден представляет, прежде всего, вот эту, я бы сказала, номенклатуру Демократической партии. И то, что он выиграл праймериз в Южной Каролине, это прежде всего выигрыш одного из тех штатов, где еще сильна машинерия, машина Демократической партии. В принципе, это очень важно. Потому что партийные машины, они всегда служили фильтром, который не позволял несистемным кандидатам вроде Трампа прорваться во власть.

Вот не сработал фильтр Республиканской партии таким образом, к власти в США пришел несистемный политик, который плохо себе представляет разницу между бизнесом и государственным управлением. И мы видим, что пытается повторить эту же историю Блумберг, который очевидно совершенно пытается просто купить гонку. И, мне кажется, чрезвычайно опасная история, если вслед за одним миллиардером другой миллиардер… Это классическая опять олигархия латиноамериканского образца.

О.Журавлева― Слушайте, но страна не развалилась, когда пришел ничего не понимающий, тычущий в карту, говорящий сексистские гадости…

Е.Альбац― Потому что это федерация, потому что там нету таких дураков, как здесь, которые пытаются сделать из огромной страны унитарное государство, не понимая, что такие ригидные государственные структуры, прежде всего, и разваливаются именно в силу своей регидности. В США федеральная власть имеет значительно меньшее влияние, чем власть в штатах.

О.Журавлева― Местное самоуправление имеет большое значение.

Е.Альбац― Огромное значение имеет местное самоуправление. Но, прежде всего, в каждом из 50 штатов есть свой законодатель, там свои законы, там свой губернатор, и это очень важная власть. Притом, конечно это не Швейцария, где, по сути, президент избирается на один год и главным образом они решают вопросы горнолыжного спорта.

Но, тем не менее, и президент США играет очень большую роль в решении внешней политики, и он Верховный главнокомандующий. Тем не менее, власть в штатах очень большая. Поэтому, конечно ничего развалиться и не может. На этом, собственно, построены США, потому что это страна, которая образовалась из многих общин снизу. Если национальные государство строились сверху, от короля, феодала вниз, то в США был прямо обратный принцип построения государства. И именно это то, что не позволяет государству распасться.

О.Журавлева― Это Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго!

Е.Альбац― Спасибо!