М.Курников― Здравствуйте! У микрофона — Максим Курников. И вместе со мной в студии — Антон Красовский, руководитель фонда «СПИД Центр». Здравствуйте!

А.Красовский― Здравствуйте!

М.Курников― Антон, первый официальный случай в России подтвержден, в Белоруссии — 3. Началось?

А.Красовский― Опять же в Белоруссии это не первый подтвержденный случай. Белорусы видите, что говорят: «Мы своим лабораториям доверяем, — а, кстати сказать, напрасно, — но не до конца и поэтому отправим перепровериться в лабораторию ВОЗ». То есть, видимо, как раз в Новосибирск, в лабораторию «Вектор», которая сертифицирована ВОЗ и которая является в нашем регионе подтверждающей лабораторией.

А в России сейчас, буквально несколько минут назад «Вектор» подтвердил первый случай. Это больной, который находится в Первой инфекционной больнице в городе Москве. Это инфекционная больница, отвечающая как раз за респираторные заболевания: пневмонию, ангины и так далее.

Все эти случаи уже относятся к белому населению Европы, соответственно, все наши удивительные специалисты, которые распространяли информацию о том, что болеют только китайцы, а, вернее, монголоиды, как они удивительным образом их всех называли, — это, конечно, всё глупость. Поверьте мне, коронавирусу плевать, какого разреза у вас глаза или разрез кожи. Коронавирус поражает всех и, собственно, поэтому мы сейчас видим такие разные совершенно цифры. В Китае снижение, во всей остальной человеческой популяции резкий рост. Собственно, он же резкий рост с нуля до чего-то. Поэтому мы это должны понимать.

И вообще, то, что происходит сейчас с коронавирусной инфекцией, — это, конечно, абсолютно удивительная история, где, с одной стороны, сошлись политические интересы политического руководства. КНР, связанные с необходимостью менять огромное количество людей, которые давно, еще со времен Ху Цзиньтао управляли провинциями, и для Си, который мечтает, вернее, не мечтает, а который должен остаться навсегда, — эти люди помеха.

А.Красовский: Мне неинтересно интервью с Путиным

С другой стороны, это прекрасная история, демонстрирующая всему миру мощь, с одной стороны, китайской системы здравоохранения, а, с другой стороны, китайской экономика. Поэтому мы сейчас видим такое резкое падение, вообще, экономических показателей от цены на нефть. И, соответственно, роста курса доллара во всех странах, которые зависят от нефти, падение котировок металлов и так далее. Потому что все мы вдруг поняли, как мы зависим от экономики КНР.

М.Курников― Это совпадение интересов руководства республики?..

А.Красовский― Скажем так: нету более заинтересованной страны сейчас в этой эпидемии, чем руководство КНР, вне всякого сомнения. К сожалению, эти интересы сошлись на общем паническом настроении современной зажиточной и не привыкшей вообще ни к каким страданиями цивилизации. Цивилизация от мучений отвыкла, а зря. Отвыкайте. Будут более серьезные мучения. И точно не такие кошаточные, как коронавирусная инфекция, с которой вы сейчас столкнулись.

Коронавирусная инфекция. Давайте сейчас про нее поговорим чуть-чуть, что она такое и чем она от других инфекций отличается.

На самом деле, это обычное острое респираторное заболевание. Если мне не изменяет память, в нынешнем спектре ОРВИ коронавирусных инфекций то ли одна, то ли две, ни одна из них не летальная, то есть не приводит вообще ни к каким смертельным исходом.

Почему здесь смертельные исходы случились? Во-первых, потому что весь западный мир, как и восточный, как Китай считает последствия причиной. А у нас всё наоборот, у нас причиной считается последствие. Это значит, что у нас в год от гриппа погибает 200 человек, а в США, где, совершенно очевидно, поверьте мне, с гриппом обстоят дела гораздо лучше, чем у нас, погибает 25 тысяч человек.

М.Курников― Как так?

А.Красовский― А вот так. В США считают, что все люди, которые умерли, а у них в это время была острая стадия гриппа или последствия отягчающие, осложнения, они умерли от гриппа. А у нас люди будут умирать от совершенно других болезней, например, от сердечной недостаточности. У нас будет вот так выставлен диагноз.

Соответственно, если бы вся эпидемия случилась у нас, то не было бы никаких этих 8 тысяч или сколько там сейчас… 3 тысяч случаев на 80 тысяч обнаруженных, а было бы, например, 20. А все остальные по нашим меркам померли бы от сердечнососудистых заболеваний, инфарктов, ишемии, какой-нибудь пневмонии атипичной, которая никак бы не была связана с этим вирусом, и вообще бы у нас этого вируса не было. Просто у нас такая система учета, которая изначально не предполагает борьбу с паникой, которая непременно возникнет (и мы видим, что она возникает тут же), когда какое бы то ни было инфекционное заболевание появляется.

Коронавирус абсолютно банальный вирус. Он хорошо изучен. Понятно, как он проникает в мембрану клетки. Понятно, какой протеинчик подменяет там клеточное вещество, поэтому обманывает ее и начинает там размножаться. Всё известно. Более того, нынешний тип коронавируса абсолютно фактически идентичен за исключением маленького кусочка РКН, по-моему, тому самому коронавирусу, который когда-то был причиной атипичной пневмонии. Тогда была по итогу эпидемии установлена летальность. Летальность был в районе 9%. Там было 8 тысяч всего выявлено. И, соответственно, человек 700 умерло от этой атипичной пневмонии. И связано, конечно, с моей точки зрения не с тем, что летальность была так высока, а с тем, что были еще плохие технологии учета.

Сейчас технологии учета во всем мире прекрасные. Хватает буквально всех, всех тут же сканируют. Не сканируют только у нас. Я вот сегодня позвонил по четырем телефонам горячей линии Роспотребнадзора, в телефон горячей линии ИНВИТРО, я позвонил в Первую инфекционную больницу. До Роспотребнадзора и ИНВИТРО я попросту не дозвонился. Это невозможно. То есть вы в ЖЭК дозвонитесь быстрее, чем до горячей линии Роспотребнадзора. А у вас 40 температура, вы приехали из Италии, вы не знаете, чего делать. Вы туда звоните им, а у вас какая-нибудь иранская музыка играет, видимо, в честь начавшейся в Иране эпидемии.

М.Курников― Значит ли это, Антон, что в России случаев над больше, чем известно?

А.Красовский: Нету более заинтересованной страны сейчас в этой эпидемии, чем руководство КНР

А.Красовский― Я не знаю, что это значит. Вообще, случаев вирусной инфекции и инфицирования гораздо больше, чем открывается. То есть, условно говоря, вы заболеваете ОРВИ, но вы не идете к врачу, и вас никто не ставит на учет. То есть, в принципе, алгоритмические какие-то сведения предполагают, что в среднем в год, где эпидемия не очень большая, как в этом году эпидемия гриппа, процентов 5 населения переболеет гриппом. Но мы при этом точно знаем, что все эти 5% не пойдут к врачу, а просто пойдут и купят себе какой-нибудь парацетамол, будут заваривать чаек и прекрасно от этого гриппа вылечатся. Или нет, если, например, они не привиты или им 80 лет, и они даже помрут от осложнений. И совершенно точно, у меня нет никаких сомнений, людей, которые умрут от осложнений, связанных с инфекцией под называнием грипп в России будет больше, которые умрут от осложнений, связанных с новым коронавирусом.

М.Курников― Вы так это воспринимаете.

А.Красовский― Ну, потому что случается паника. Люди боятся всего нового. И, действительно, всем хочется рассказать кучу страшилок. Люди не понимают, количественные показатели. Людям кажется, что 100 тысяч больных за три месяца — ведь эпидемия началась в декабре или и в Китае, а ничего, что в Китае живет 1,5 миллиарда человек, а там 100 тысяч; город целый оцеплен, ни одного случая в Гонконге, — это значит, что такой масштабной эпидемии, которую мы сами себе предрекли, нет. И совершенно понятно, почему ее нет. Потому что вирус, он же адаптируется под нас с вами.

Вот, например, почему, несмотря на то, что каждый год мы имеем общение с вирусом гриппа, он, так или иначе, все равно начинается с каких-то те же самых китайских птичьих ферм? Это тоже птичий вирус, но он уже адаптирован по человеческую популяцию и поэтому так быстро распространяется.

Вирус, который мы сейчас имеем, этот тип коронавируса, он не адаптирован под человеческую популяцию, ему очень трудно проникнуть в эту слизистую носоглотки, где он должен сначала укрепиться, а потом проникнуть к вам в альвеолки и эти альвеолки должны у вас спровоцировать атипичную пневмонию или не спровоцировать и вы прекрасно все это переживете, что, скорей всего. Вирусу тяжело… Это знаете, это как вам в танк залезть закрытый. Вы же, в принципе, не танкист, вы не знаете, как этот танк открывается. Вы будете дергать, открывать какие-то защелки. Может быть, вы сами взорветесь прежде, чем в этот танк залезете. Вот так же и этому вирусу так же тяжело попасть в клетку человека.

Поэтому боятся, я считаю нечего… вернее, паники быть не должно. И даже если мы сейчас говорим об одном случае инфицирования, подтвержденном в «Векторе» в России, и даже если таких случаев будет 100 тысяч, я вам еще раз говорю: в этому году маленькая эпидемия гриппа. Теплая зима, очень хорошая, люди не кучковались в метро, в спортивных залах, не терлись друг о друга. А это, соответственно, 5% население переболеет в этом году гриппом. Это значит, 10 миллионов человек в России переболеет гриппом. В обычную эпидемию гриппа болеет где-то 25 миллионов.

М.Курников― Мы сделаем здесь небольшую паузу. Потом вернемся в студию.

М.Курников― Антон Красовский, руководитель фонда «СПИД Центр» у нас студии. Антон, тем не менее, есть страны, в которых вдруг взрывным образом это…

А.Красовский― Ну, как взрывным…

М.Курников― Италия, Иран.

А.Красовский: Если ВОЗ возьмет на себя смелость объявить пандемию, — должны работать эпидемические меры, а не здравоохранительные

А.Красовский― Вот что сейчас произошло в Иране? В Иране — это, сейчас, касается сейчас граждан Российской Федерации, вот сейчас начался Великий пост, вот сейчас 19-17, начинает читаться первая часть акафиста Андрея Критского Покаянного, великого канона. Таким же приблизительно образом вирус распространился в Иране. Какой-то человек, бизнесмен приехал из Китая. Он же, кстати, умер. И начались эти религиозные праздники, связанные с очень специальной их иранской традицией. Там люди лижут и взасос целуют буквально эти святыни.

М.Курников― У нас тоже принято иконы целовать.

А.Красовский― Вот я про это и говорю. Будьте аккуратны в церквях. Помните, что ответственное церковное руководство в Средние века, когда таким образом распространялись холера, чума и оспа, запрещали своим прихожанам подходить к иконам, к святыням и даже была запрещена святая вода. И именно в тех местах, в которых это происходило, эпидемии прекращались. А в тех местах, где руководство церквей вело себя безответственно… можно посмотреть, сейчас с каждым годом открывают все новые и новые захоронения, они рядом с церквями же и происходят: очень аккуратно, действительно, штабелями лежат целыми городами, целыми приходами люди, вымершие в первую чуму, во вторую чуму, в моровую оспу.

И даже, вы будете смеяться, была такая в Великобритании… и много людей умерло, даже один наследник престола умер, называлась big sweat — большой пот или большая потница. Многие люди считают, что это был первый грипп в Европе, официально подтвержденный. Есть те, кто считает, что это было иначе, но так или иначе, это было респираторное заболевание. Помните об этом, это, действительно, самое прекрасное место, для того, чтобы коронавирус и вообще любой вирус, который передается воздушно-капельным путем, вам передался.

К сожалению, действительно. сейчас будет массовое скопление людей и людей, которые не будут соблюдать по совершенно очевидным причинам медико-санитарные гигиенические нормы в течение следующих семи седьмиц… Будьте осторожны, пожалуйста. С божьей помощью, я надеюсь…

М.Курников― Верующие НРЗБ. Но в истории еще другая история была — с голосованием, до которого не хотели объявлять, что коронавирус в стране есть. И в итоге всё выросло.

А.Красовский― Нет, подождите. Можем сейчас гадать: голосование — не голосование… до него они захотели, а потом они захотели, чтобы показать все захотели, что «посмотрите, мы такие же, как и вы…». Я читал много аналитики по этому поводу. Я еще раз говорю, любая паника, связанная с чем-то неизвестным, будет использоваться политическими силами в своих целях. Это так происходит в Китае, это так, вне всякого сомнения, происходит в Китае.

М.Курников― Ничего себе. В Иране члены правительства и парламента умирают от коронавируса.

А.Красовский― Они не умирают. Никто еще не умер.

М.Курников― И умирают, в том числе.

А.Красовский― Нет, подождите секундочку. Когда умрут, вы мне покажете. А пока мы видим в их инстаграмах веселые фоточки и видосики, как они сидят под карантином. Вот, например, как сейчас это происходит со знаменитым этим заместителем министра здравоохранения Ирана, который говорил, что никакого вируса на территории Ирана существует.

М.Курников― Умер член Совета по целесообразности — это совещательный орган…

А.Красовский― Сколько ему было лет?

М.Курников― Ему около 70.

А.Красовский― Еще раз говорю, умирают, действительно, люди, у которых серьезные уже проблемы со здоровьем, в основном люди пожилые. И когда мы говорим, что он умер, у нас точно по поводу Ирана нет никаких точных сведений, согласитесь. Мы не знаем, что он от этого умер, нам сказали просто, что он от этого умер. Мы не должны им до конца верить.

М.Курников― Тем не менее, у него был коронавирус.

А.Красовский: Выявляемость коронавируса в России ничтожна

А.Красовский― Мы не знаем этого.

М.Курников― Это официальная информация.

А.Красовский― Нет, это официальная информация иранских властей. Это не официальная информация достоверной лаборатории ВОЗ. Потому что никаких достоверных лабораторий ВОЗ на территории Исламской республики Иран не существует.

М.Курников― У властей есть выхода выдавать умерших за умерших от коронавируса.

А.Красовский― Вот я сегодня читал на сайте carnegie.ru статью о том, что у властей есть выгода выдавать своих членов правительства за таких же людей, как и другие люди, что они болеют коронавируса, как и простые смертные. Вот я читал такую аналитику. Я про Иран ничего не знаю. Действительно, вспышка, она такая есть. Она маленькая. Там высокая летальность. Но опять же, когда мы говорим о смертности и летальности в не закончившейся эпидемии, то есть в которой мы не можем объявить количество переболевших официально, нельзя говорить ни о смертности, ни о летальности. Я не думаю, что смертность и летальность в конечном итоге превысит те показатели, которые в конечном итоге, недели через две окажутся в Китае.

М.Курников― Хорошо, есть какие-то тренды, по крайней мере, по принятию решений? В Европе отменяют некоторые массовые мероприятия.

А.Красовский― Ну, это всё шизофрения. Есть несколько причин, по которым в Европе отменяют разные мероприятия. Например, отменена огромная миланская выставка дизайна. Отменен автосалон…

М.Курников― Футбольные матчи отменяются, точнее, без зрителей проводятся.

А.Красовский― Всё происходит по разным причинам. В одних случаях причина в том, что 80%, например, участников этой выставки — это, так или иначе, китайские производители, а им просто физически нельзя туда въехать или выехать, покинуть территорию Китая. А в других случаях, действительно. это абсолютная паранойя или шизофрения людей, которые это организуют. Говорят: «Мы сейчас не будем это устраивать». Вы думаете, что, люди в метро не ездят? Вот у меня тоже вопрос, например, к руководству Ла Скала: вы считаете, что у вас там сидят за 250 евро люди с билетами, они представляют друг для друга более серьезную опасность, чем люди, которые сядут в самолет Милан — Флоренция, что ли? я вот этого не могу понять.

То есть это, конечно, абсолютный панических идиотизм, свойственный любому представителю вида Хомо сапиенс, где бы он ни проживал — в Италии, Франции, Германии, России, Китае или США.

М.Курников― Российская система здравоохранения готова к тому, чтобы противостоять?

А.Красовский― Вот это неправильный вопрос. Потому что противостоять должна не система здравоохранения, а система СЭС, система Санитарно-эпидемиологической службы. То есть на самом деле в случаях эпидемий и, тем более, пандемии — если уж ВОЗ возьмет на себя смелость объявить пандемию, — должны работать эпидемические меры, а не здравоохранительные. Здесь сейчас вопрос не в том, чтобы людей лечить, потому что людей нечем лечить. Нет никакого средства от коронавируса, его не существует.

М.Курников― Вопрос еще диагностирования.

А.Красовский― Вопрос диагностики и вопрос карантинных мер. То есть, соответственно, государство должно сказать: «Мы вводим карантин». И, соответственно, люди, которые в этот карантин попадают, ограничиваются в свободе передвижения и в других свободах, которые им даны Конституцией. Так устроен карантин.

М.Курников― А вас смущают как раз какие-то нарушения прав человека, стигматизация?

А.Красовский― Нет, меня не смущает. Абсолютно никакой стигматизации нет. Так устроен карантин. Это не стигматизация и не нарушение прав человека. У вас есть право на свободу передвижения, а у меня есть право на жизнь в данной ситуации, простите меня, пожалуйста. Поэтому, государство обязано в случае карантинных мер обеспечивать в первую очередь мое право на жизнь, а не ваше право на передвижение, в первую очередь, кстати, потому, что ваше право на передвижение, которое будет ограничено, в конечном итоге, обеспечит вам же самому право на жизнь. Потому что вы — глупый, а государство — умное. Так устроен карантин.

То, что мы видим по России — какие-то карантинные меры были приняты, где-то они не приняты. Я считаю, что выявляемость коронавируса в России ничтожна, то есть его, действительно, не выявляют. То есть, условно, я приехал из Италии. Нет никаких признаков коронавируса. А мы же знаем, любой дурак знает, что инкубационный период — 2 недели. Я вот приехал из Италии, из зоны риска, хочу пойти сдать на коронавирус тест. А у меня его никто не возьмет. Чтобы мне сдать этот тест в Первой городской больнице, мне надо лечь в больницу. А меня полжат в эту больницу, только если у меня будут симптомы. То есть я две недели будут вирусоносителем. Две недели я буду распространять везде этот вирус. Вот так сейчас устроена, к сожалению, система тестирования в нашей стране, и это абсолютно, я считаю, просос, Роспотребнадзора, конечно.

А.Красовский: Медиа существует для того, чтобы производить одноразовый эффект

М.Курников― Если это, не дай бог будет не первый случай, выявят еще что-то, голосование 22 апреля под угрозой из-за этого или нет?

А.Красовский― Господи! Сразу видно, что находишься на «Эхе Москвы».

М.Курников― Ну как?..

А.Красовский― Сразу голосование какое-то.

М.Курников― Под угрозой или нет?

А.Красовский― Да плевать всем на ваше голосование. И людям плевать, и коронавирусу плевать. Нет, еще раз я вам говорю: никакой связи между коронавирусом, который к 22 апреля — поскольку начнется уже теплая весна дай бог, — сам собой закончится. Вирусная инфекция, она респираторная. Она в первую очередь связана с плохими климатическими условиями. Поэтому ухо-горло-нос — это всегда инфекции, связанные с зимой, осенью или ранней весной.

Все будет хорошо, проголосуют. Просто другое дело, что никто на это голосование не пойдет без всякой атипичной пневмонии.

М.Курников― Об этом мы еще поговорим. Заканчивая тему о распространении и правами человека. То есть люди, которые приехали с территории Китая или которые просто имеют не тот разрез глаз, сегодня их ставят на учет, за ними следят камеры наблюдения по Москве — вас это не смущает, вам не кажется, что это…

А.Красовский― Камеры наблюдения следят в Москве за всеми.

М.Курников― Их выслеживают специально.

А.Красовский― Я про это ничего не знаю. Это ваша какая-то информация.

М.Курников― Это на сайте Собянина написано. Собинин об этом докладывал…

А.Красовский― У меня нет такой информации. Я не знаю, что такое выслеживают или не выслеживают. Государство обязано сделать за карантинной обстановкой. Если государство и медицинские власти считают, что основным источником инфицирования считаются люди, которые приехали из Китайской народной республики.

НОВОСТИ

М.Курников― Продолжаем программу «Особое мнение». У нас в студии — Антон Красовский, руководитель фонда «СПИД Центр». Не могу не спросить. Прошло как раз первые две-три недели. Первый хайп вокруг этого фильма Дудя прошел. Что-то изменилось, нет в сознании?

А.Красовский― Чьем?

М.Курников― Людей. Там говорили об очередях, которые вы, правда, не для эфира, но для YouTube-говорили. Вот сейчас прошло 2–3 недели. Всё, хайп ушел, как будто ничего не было?

А.Красовский― Это нормально. В этом нет ничего удивительно. Медиа существует — я того, чтобы производить одноразовый эффект. Мы существуем как организация для того, чтобы ежедневно работать над этой проблемой. У меня, во-первых, по этому поводу не было никаких иллюзий. Я поэтому не комментировал первое место. Я и сейчас, собственно говоря, не хочу комментировать работу Юрия. Это его работа. Пусть Юрий комментирует свою работу. Я будут комментировать свою работу.

М.Курников― Я хочу, чтобы прокомментировать эффект и отношение НРЗБ…

А.Красовский― Я не могу прокомментировать ни эффект… Потому что я не занимаюсь статистикой, потому что я не интересуюсь мнением людей в городе Нерчинске по поводу того, что они думают по поводу фильма Юрия Дудя. Я знаю только статистику нашей собственной организации. Наша организация… увеличение, например, потока тестирования в два раз с 10 человек в день — 20 человек, наблюдалось первые 4 дня. Дальше оно вернулась в свою норму, в которой и была.

А.Красовский: У Путина избиратель не народ, а как раз те люди, которых он награждает

В тех 20 людях, которые появились после показа фильма Юрия Дудя, было много людей, которым не надо было у нас тестироваться, то есть мы как не профильная для них организация. Мы тестируем в группах риска. Нам не нужно тестировать. Условно говоря, 25-летнюю студентку, которая один раз имела секс 8 лет назад со своим одноклассником в презервативе… А именно вот такие… Потому что надо понять, что у людей тут же паника началась: Всё, везде СПИД, кругом всё не спит и так далее.

Отношение властей к этому не поменялось. Отношение ни у кого к этому не поменялось. То есть еще раз говорю, хорошо, что много молодых людей и немолодых людей вспомнили или у знали о том, что существует ВИЧ-инфекция и поняли, что существует одноразовое тестирование. Я тоже об этом говорил, что больше всего от фильма выиграла компания ИНИДЕНТ, которая является представителем этого теста OraQuick в Российской Федерации, потому что, наконец, аптечные сети обратили на них внимание и, по-моему, даже какие-то аптечные сети этот одноразовый тест заказали.

М.Курников― Это на слюну, да? Но власти обратили внимание. Кудрин сказал…

А.Красовский― Кудрин не власть. Кудрин — это Кудрин. Он чего-то написал в Твиттере. Кудрин каждый день чего-то пишет в своем Твиттере, точнее кто-то за Кудрина пишет в его Твиттере. Это на самом деле никого не волнует. А Владимир Владимирович Путин, поверьте мне, обратил внимание на эту проблему гораздо раньше. Помните, Песков сказал, что никакого заявления от Путина он не видел по поводу обеспечения людей, живущих с ВИЧ медикаментами, тем не менее, говорят, такое распоряжение Путина было, и оно было в конце годы, то есть до всякого Дудя. То есть Путин совершенно точно Дудя не видел. И путинская активность к Дудю отношения не имеет.

М.Курников― Тогда, в декабре не видел, сейчас — неизвестно. Песков сказал — неизвестно, поэтому я вас цитирую.

А.Красовский― Нет, Песков сказал, неизвестно, смотрел он или не смотрел. Его вообще не интересует. Ну, может быть, вы еще считаете, что они видел интервью Дудя с Фейсом, что ли? Вы серьезно так думаете?

М.Курников― Я считаю, что Владимир Путин следит за жизнью в стране.

А.Красовский― Владимир Путин следит за жизнью в стране, но точно узнает об этой жизни не из интервью Ксении Собчак, Юрия Дудя, Алексея Пивоварова, Ирины Шихман или Антона Красовского.

М.Курников― А получилось из Ванденко сделать такого Дудя для тех, кто…

А.Красовский― Я понятия не имею, я не слышал Ванденко.

М.Курников― А вы не смотрели ни разу интервью с Путиным?

А.Красовский― Ни разу не видел я.

М.Курников― Неинтересно просто или принципиально.

А.Красовский― Мне неинтересно. Я просто удивился, как все накинулись на Ванденко: «Вот Ванденко, сволочь, как ты мог? Почему ты не кинул в него бомбу. Почему не перерезал ему артерию…».

М.Курников― Я слышал гораздо больше позитива.

А.Красовский― А я слышал гораздо больше негатива, вот и всё. И это всё есть в комментах… Это тоже такая история… Ванденко перепощивает мой пост, где я говорю, что все набросились на Ванденко. И тут же прибегает Арина Бородина и говорит: «Я тут ничего такого не видела». И там прямо в этих же комментах 80%: «Ты мразь, ты должен сдохнуть, ты ничтожество, ты не журналист. Как ты можешь вообще разговаривать с диктатором?» Вот в этих же комментах. И тут же ничтоже сумняшеся: «Я ничего такого не видела». Да, конечно, все набросились на Ванденко.

М.Курников― НРЗБ сказал, что другие, позитивные отзывы.

А.Красовский― Я тоже слышал какие-то позитивные, но больше я слышал негативные, потому что вот такая у меня лента либеральная, к сожалению. Надо ее почистить.

М.Курников― Желания смотреть нет, я правильно понял?

А.Красовский― Нет. Ну, а чего? Всё в этой гайдлайнах-то есть. Я же вижу, о чем, что его спрашивают, чего он отвечает. Азохен вей, а танки наши быстры. Все мне понятно.

М.Курников― Все-таки спрошу про Конституцию, хотя понял уже отношение к этим поправкам. Во-первых, пойдете голосовать?

А.Красовский― Нет.

М.Курников― Почему?

А.Красовский― Не хочу.

М.Курников― Просто лень?

А.Красовский― Да.

М.Курников― Или это позиция.

А.Красовский― Нет, просто лень. 22 апреля, хорошая погода. Мне трех собак надо пристроить сейчас. У меня фонд. Мне есть чем заняться. Зачем мне это надо всё.

М.Курников― Я тогда все-таки пару цитат. Мне очень понравился язык. «Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавшая нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития Российского государства признает исторически сложившееся государственное единство». Хорошо написано?

А.Красовский― Не знаю. Я не оцениваю… Вообще, юридические документы все написаны плохо. Потому что юридические документы пишут, вообще говоря, не литераторы, а юристы. Они пытаются сформулировать в одном предложении кучу разной информации, которую необходимо до кого-то донести и при этом так, чтобы никого не обидеть. Так что оценивать Конституцию с литературной точки зрения или с точки зрения литературной стилистики совершенно не собираюсь. Меня не интересует, как там будет что записано.

Я абсолютно убежден, что какие-то люди, пришли к Владимиру Владимировичу Путину в рамках конституционных реформ, которые ему, действительно, нужны и начали предлагать ему кучу разной фигни. Давайте вот запишем, что футбол — наше национальное достояние, бог — наше национальное достояние, всё что угодно…

М.Курников― Дзюдо скорее.

А.Красовский― Почему дзюдо? Не всё про него. Есть люди — про себя думают. Кино, домино, фигурное катание. Смотрят: Не, это не вредно, а давайте мы все это запишем. А кому мешает-то? Никому не мешает. Ну, будет у вас там записано, что «Россия — священная наша держава, Россия великая наша страна…

М.Курников― А еще — союз мужчины и женщины.

А.Красовский― Ну, и союз мужчины и женщины будет записано там. В украинской Конституции тоже написано, тоже никому не мешает. И я вам, более того, скажу, и в венгерской Конституции записан и никому не мешает. Мне лично это мешать не будет совершенно.

М.Курников― А в 20-м году такое записывать… Это, в общем, тренд мировой, получается?

А.Красовский― Я не знаю, что такое мировой тренд…

М.Курников― Вы говорите: там записан, там записан…

А.Красовский― Нет, мировой тренд сейчас — это самый молодой кандидат на выборы в президента США — Дональд Трамп, 75 лет, а следующий кандидат, видимо, будет Блумберг, ему 79 лет. Вот это мировой тренд. Мировой тренд — это когда Союз ХДС ХСС не может выбрать лидера и канцлер, который не может стоять при исполнении государственного гимна, потому что ее начинает трясти, потому что нервное заболевание, и совершенно не факт, что это нервное заболевание реально не отражается на деятельности ее головного мозга. Они не могут выбрать начальника или преемника для этого самого канцлера, отметая каждого другого. Мировой тренд — это, что победит в 150-й раз старый жулик Нетаньяху в Израиле. Вот это мировой тренд Мировой тренд — это Си Цзиньпин, который изменил Конституцию и будет сидеть до смерти. Какую конкретно страну вы имеете…

М.Курников― На этом фоне Владимир Путин вам как раз нравится.

А.Красовский― Ничего подобного. Я ничего такого не сказал. Вы меня спросили про мировой тренд. Вы определитесь, что такое мировой тренд. Какой конкретно мировой тренд вы имеете в виду? Мировой тренд, он очень разный и мир огромный. Понимаете? И не существует больше никакого фона, нет никаких больше вот таких вещей… «Ой давайте мы посмотрим… Путин… мужчина и женщина…».

Я вообще не вижу ничего плохого или хорошего в том, что что-то напишут в Конституции, которую меняют на моей 45-летней жизни в 5-й раз. Это значит, что огромная вероятность, что в течение моей жизни, дай бог мне здоровья, эту Конституцию поменяют еще пять раз. Это говорит только о том, как безответственно в России относятся к любому конституционному закону и самой Конституции. Но это опять же свойство российской государственной системы. Оно не сейчас появилось. Об этом Слатыков-Щедрин писал, что строгость государственных законов компенсируется необязательностью из исполнения. Мне плевать, как написано в Российской Конституции, как и всем людям, которые живут в этой стране, которые, тем более, написали эту фразу про бога и национальной единство. Им плевать.

М.Курников― Про веру в бога. Не про самого, а про то, что передавших нам идеалы и веру в бога.

Про вещь гораздо более конкретную и мелкую, может быть, даже, чем поправки в Конституцию, а, может быть, и более крупную. Награждение сенатора Геремеева в день 5-летия убийства Немцова.

А.Красовский― Я ничего про это не знаю. Смотрите, вы от меня хотите, чтобы я выступал в жанре Сергея Пархоменко: «Сволочь, мразь…».

М.Курников― нет, что вы? Я хочу, чтобы вы выступили в жанре Антона Красовского.

А.Красовский― Я не знаю ничего про сенатора Геремеева. Я никогда не видел сенатора Геремеева. Я не знаю, как выглядит сенатор Геремеев.

М.Курников― То, что он проходил по делу Немцова, вы, наверное, знаете.

А.Красовский― Опять же вы мне говорите: он проходил по делу Немцова. А он был осужден по делу Немцова?

М.Курников― Нет, конечно. Ключи от его номера были в ток квартире съемной…

А.Красовский― Я ничего не знаю. Вот вы мне рассказываете кучу этих вещей. Вы мне говорите, вот ключи от номера, трали-вали… Это происходит ровно такая история, как с делом «Сети».

М.Курников― То есть это совпадение?

А.Красовский― Я не знаю, совпадение это или не совпадение. А, может быть, история вот такая. Я не хочу никого обидеть. Но, может быть, вот Владимир Владимирович Путин точно знает, что сенатор Геремеев никакого отношения к убийству Бориса Немцова не имеет. И для него, действительно, это символический жест как бы таким образом ему это доказать. А, может быть — и это тоже очень важно, вы имейте это в виду, вы же, понимаете, что мы живем в автократической стране, вы согласны с этим, что мы не демократическая страна?

М.Курников― Скорее да.

А.Красовский― Соответственно, избирателем Владимира Путина являемся не мы с вами, в частности, те люди, которые его окружают, как сенатор Геремеев и президент Чечни Кадыров. Соответственно, добрый вечер, наверное, в демократической стране в день убийства одного человека, в котором подозревается другой человек, вот этого другого человека не наградили бы, потому что люди ориентировались бы на своего избирателя, то есть на народ.

Но у Путина избиратель не народ, а как раз те люди, которых он награждает. Так что я не вижу ничего такого удивительного. И не понимаю суть претензий. Но самое главное — это вот это: я не знаю обстоятельств дела убийства Бориса Немцова, правда не знаю. Борис не был мои близким другом, хотя мы здоровались. Я не следил и более того, вам скажу, не доверяю следствию и, соответственно, следить за этим не буду.

А то, что я не доверяю следствию, это значит, что я доверяю следствию «Новой газеты», например, или какой-нибудь «Медузы» или каким-нибудь сливам оттуда. Так что одно для меня филькина грамота, что другое для меня филькина грамота. Так что чьи ключи в чьей квартире обнаружились, я понятия не имею. Поздравляю сенатора Геремеева с заслуженной наградой.

М.Курников― Антон Красовский, руководитель фонда «СПИД Центр». До свидания!