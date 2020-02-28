Т. Троянская― 11.07, в студии Татьяна Троянская. Я приветствую Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора и общественного деятеля, Лев Моисеевич, доброе утро! Стартовала Ютуб трансляция, вы можете слушать нас в аудио-формате, а здесь вы можете нас и видеть, здесь идет активное общение, присоединяйтесь! Я думаю, что правильнее будет начать с суда, в Петербурге это третий день происходит. Первый день был совершенно кошмарный. Народ не пускали, он толпился у здания суда. Вчера что-то произошло, но тем не менее заседание продолжается. Это дело показывает что? Что граждане не равнодушные. А что происходит там?

Л. Щеглов― Это уже реакция на происходящее. А само происходящее, с одной стороны, оно меня потрясает и ужасает, как обычного человека, а с другой стороны, наличием головного мозга я понимаю, что коли осознанно был выбран такой путь – «не пущать, хватать, пугать и переламывать через колено», то это закономерное усиление той самой тенденции. Здесь меня пугает даже не то, хотя безусловно пугает, уже общим местом стало говорить о сталинских сроках. И действительно, имеющий мозг, пусть подумает, как же так? Растлителя, насильника детей, убийцу зачастую ждут меньшие сроки, чем не совсем, а может быть и совсем доказанное участие в какой-то там организации, задумавшей насильно изменить власть первых лиц. На всех там один ржавый пистолет и они все друг в друга стреляли шариками, это у них были тренировки.

Я особой симпатии к ним не испытываю. Я понял их идею, это помесь анархизма и левацких идей, но это не значит, что надо карать и еще так чудовищно тех, кто нам не нравится. Это первое. Второе. Самым страшным мне показалось, что сначала, и посмотрим как все дальше пойдет, общество довольно вяло прореагировало на то, что просто недопустимо в XXI веке, и в стране, которая не только какой-то великой себя называет, а просто приличной. Как это так, если подавляющее большинство заявляет о пытках, и притом адвокаты, не все, но кажется большинство заявляют, что у них есть основания на этот счет. Медицинской проверки сначала не проводится, а потом заявляется, что это были какие-то укусы клопов, а не следы от электрошокера. И все это на фоне благодушно посапывающего дремлющего народа. Это ужасающе! Ужасающе на фоне того, что сейчас испытывают их матери и родственники, которые возможно тремя ногами и четырьмя руками голосовали за эту власть и заявляли о том, что мы лучше всех.

Это конечно попугивает, то, что мы видим нарастание, нарастание этой тенденции. С каждой нашей беседой наша российская жизнь подкидывает все более дикие вещи. Начиалось с того, что людей, вышедших на митинг против существующей власти, и может быть ведущих себя несколько более активно, их кидали в автозаки. Мы говорили: «Как это ужасно!» Потом их через сутки, через десять суток выпускали. Потом их начали быть дубинами. Потом начили бить девушек в печень, когда двое омоновцев держат, а третий лупит. Потом начали ломать ноги за «взгляд не тот», за брошенный пластиковый стаканчик. Но раз мы к этому относимся более-менее терпимо, все мы, россияне, значит дальше будет пятнадцать лет за недоказанные какие-то штуки и прочее.

Еще поражает… Я вот думаю, а кто же это такие? Ведь это происходит повсеместно! Первая страшная реакция была лет десять назад, когда в Казани, какие-то милицейские, тогда еще даже не полицейские, засовывали в задний проход бутылку шампанского, преступнику или не преступнику понятия не имею, но знаю, что это само по себе является дичайшим преступлением. Тогда чуть-чуть всколыхнулись. Мы сейчас достигли того, что говорим, что есть пытки или нет пыток, но может быть преступников может быть немножко можно пытать. Они ужасающие эти пытки, или более-менее ничего? Это стало проходной темой! Мы это приняли!

Т. Троянская― Мне кажется, что как раз пытки – это спусковой крючок, что так много пришло народу. И пензенские сроки…

Л. Щеглов― По дороге сюда я услышал, что в каком-то городе, вылетело из головы в каком, некий молодой человек ехал на такси с вечеринки и будучи в алкогольном опьянении, что не является ни преступлением, ни каким-то удивительным событием, очень крепко заснул. Водитель, привезя его по адресу, не мог его разбудить. Мимо проезжал ДПС, водитель обратился к полицейским. И знаете, как они решили его разбудить? Электрошокером! И он умер, потому что действие электрошокера для больных сердечно-сосудистой недостаточностью имеет очень большой шанс смерти. Это был молодой человек, а если стоит кардиостимулятор, то можно сказать, что это как отрубить ему голову.



Что происходит в головах людей, которые надевают мундир, шепчут какие-то шикарные слова, что они призваны защищать граждан, получают льготы и обмундирование… Ведь они же, как говорится – не со зла! «Ах, он пьян и глубоко спит!? Зачем мучиться, отвозить его в больницу? Зачем водой побрызгать? Зачем возиться? Давай врежем ему электрошокером! Это быстро его в чувство приведет!» И это же не преступники, и это не политическое дело. Это же они не пытали какого то человека из «Сети» (запрещенной в РФ организации) или Егора Жукова или еще кого-то!

Т. Троянская― Да, это рядовой случай, случай из жизни!

Л. Щеглов― Да, и на мой взгляд именно такие штуки очень страшны! Очень страшны! Это все равно, что с климатом, что бы нам не говорили, но ни на чем не настаивая, мы же видим глазами, что вокруг.

Т. Троянская― Давайте про реакцию общества. Вчера на заседании суд рассмотрел результаты экспертизы документов с компьютеров подозреваемых, и следователи сочли протоколом съезда подпольной организации, по мнению специалистов, всего лишь бессвязный черновик, в котором фрагменты онлайн переписки соседствуют с перечнем покупок в супермаркете. Вдобавок в документе не нашли экстремистских высказываний. И сегодня будут связываться с Пензой и додопрашивать пензенских фигурантов дела и может быть такая экспертиза…

Л. Щеглов― Будем надеяться! Сегодня остался только один инструмент, только один! Это общественное мнение, которое должно не просто не утихать, а лучше бы проявляться более активно. Лично для меня психологически это в одной цепи с тем, о чем мы говорили, что попытаться разбудить выпившего человека электрошокером, также и здесь! Я глубоко убежден, что инициаторы, так сказать «головной мозг» «Сети» прекрасно понимали, что это, предположим, глуповатые мальчишки с какими-то завиральными идеями, но организаторы этого дела безусловно понимали, что это не какая-то серьезная военизированная… Сейчас вспоминается какой-то фильм, замаскированная организация Белого движения, свержение Красных и всякое такое. А это просто-напросто некое дело, которое может дать погоны, увеличение финансирование и премии.

Т. Троянская― Вы думаете, что все так банально?

Л. Щеглов― Уверен! Вот я уверен, что мы все время ищем зачастую таких сурковских якобы хитроумнейших хитросплетений, а чаще всего – это одно и то же: жадность, глупость, тупость, подлость, непрофессионализм, желание за счет кого-то улучшить свое моральное, материальное и организационное положение. Вот уверен! Не исключаю, что кто-то из тех, кто расследовал это дело, просто закручен и замотивирован начальством. Помните, как в каком то деле… А, с Иваном Голуновым! Как только стали допрашивать, он сразу сдал начальника, что он получил от начальника приказ. А мы считаем как? Кто такой служивый военный человек? Он беспрекословно выполняет приказ начальника. Хотя Нюренбергский процесс показал, что кое-кто отвечал за выполнение приказов. «Это же не я придумал! Я – старший лейтенант, а мне приказал майор». И это будет все больше открываться там, где будет истинное расследование.

И поэтому я уверен, что организаторы спектакля специально раскручивают это дело ради своих профессиональных, материальных и каких угодно интересов, а исполнители берут по козырек. «Я – старший лейтенант, а мне приказывает подполковник». Хоть потолок с полом местами поменять, любой приказ не обсуждается.

Т. Троянская― Расследования в нашей стране – это отдельная история. Давайте поговорим про Бориса Немцова. Марш все-таки завтра в Петербурге будет. Он будет коротким, от Горьковской до Соловецкого камня.

Л. Щеглов― Это очень важное событие.

Т. Троянская― Его согласовали…

Л. Щеглов― А вы заметили, как его согласовывали?

Т. Троянская― Да, да! И именно об этом…

Л. Щеглов― И именно поэтому так нужна общественная активность! Один раз – «Да пошли вы вон!» Второй раз… надо сказать спасибо этим неутомимым бойцам, которые раз за разом борются с чиновниками, которые посылают из куда-то на выселки. Потом – снова вариант. И наконец, когда они столкнулись с волевым потоком, они как любой разумный человек посчитали, что проще дать, чем спровоцировать несанкционированность. Такой алгоритм. Это важнейшие вещи.

Наше дремлющее общество не понимает, что многие мелкие несправедливости, вплоть до того, как плохо чистят улицы от снега или что не попасть на прием в поликлинику, они, эти изнуряющие нас мелочи, происходят из-за того, что мы соглашаемся с более крупными и знаковыми вещами.

Вот смотрите, пять лет как убит такого ранга человек! Он был вице-премьером, был губернатором, в свое время он был в высшей властной пятерке. Он убит по политическим мотивам, это ясно даже… дворнику. Там не было ни бизнес-интересов, ни мести, нечего. Он убит страннейшим образом. И где? В самом сердце страны не работали камеры! Он убит и найдены исполнители.

Т. Троянская― А заказчики…

Л. Щеглов― Следственная бригада, поехав в Чечню, отчиталась, что они постучались в дверь, предполагаемым организаторам, но им не открыли. Понимаете, какой ужас! Они видимо всплакнули немножко…

Т. Троянская― Очень интеллигентные люди!

Л. Щеглов― …и утерев скупую мужскую слезу, они на эти командировочные отправились снова из Чечни в Москву. И это на фоне того, что каким-то блоггерам выпиливают железные двери в шесть утра и прочее, прочее. Мы с этим смиряемся.

Давайте отскочим назад. 22 года расследуется дело Галины Васильевны Старовойтовой. Дошли до конца? Почему то нет. Это два дела.

Т. Троянская― Больше! Из девять или семь. Недавно в «Новой газете» была большая публикация про эти висяки.

Л. Щеглов― Да я просто о тех, которые у меня в голове крутятся. А Политковская? А Шекочихин? А Юшенков? А Эстемирова? А наш питерский замечательный ученый-этнограф Гиренко, который занимался националистическими фанатскими группами? Выстрелили через дверь из мощного ружья, убили и до конца не расследовали. И получается, что у нас страшные убийства, где оставлена куча следов, вообще не могут расследоваться? Так может быть надо прекратить, и кто там колбасу своровал в универсаме? Получается, что мы ничего не можем расследовать.

Т. Троянская― Нет, почему, это мы расследуем!

Л. Щеглов― Кое-что можем, а кое-что не можем. Давайте тогда иначе рассуждать. Я, как гражданин спрашиваю, а что важнее для будущего моей страны? Где живут и будут жить дети, внуки и правнуки. Бабушка, своровавшая кефир, некий человек, который экономически ушел от налогов или убийства политических деятелей? Циничные, демонстративные, показывающие то, что это возможно. И дальше годами и десятилетиями идет невозможность их открытия. Это страшная вещь!

Если такие фигуры параметром Галины Старовойтовой и Бориса Немцова по-прежнему бы на сегодняшний день участвовали в верхнем политическом слое, наша жизнь категорически была бы иной. Категорически иной!

Т. Троянская― На Ютубе многие спрашивают, во сколько марш, в 12 часов?

Л. Щеглов― Да, в 12 часов. От метро «Горьковская». Я не могу предполагать, что каждый неравнодушный гражданин может посещать любые протестные акции. Их очень много и на все невозможно разорваться, и немного стать таким профессиональным протестантом. Вот, мол, в Новосибирске что-то случилось, и я пойду протестовать, встану с плакатом там и сям. Это немного странновато. Но есть переломные вещи, и если человек считает себя приличным и именно патриотом, потому что речь идет именно о стране, о тем какой ей быть, то эти события не могут быть проигнорированы, «я лучше посижу дома на диванчике».

Т. Троянская― Тем более, что марш согласован.

Л. Щеглов― Да, марш согласован, добились этого, молодцы.

Т. Троянская― Российская национальная библиотека. Споры, слухи. Появилась информация и вроде бы не безосновательная, что в здании на Фонтанке вместо библиотеки может появиться отель. Правда некоторое время назад Валентин Сидорин, заместитель гендиректора РНБ, говорил, что там будет культурно-просветительский центр. Но библиотека тоже культурно-просветительский центр, но может быть это будет какой-то модернизированный культурно-просветительский центр. Такое возможно? Я понимаю, когда из заброшенного Конюшенного ведомства пытаются что-то сделать, но когда есть действующая библиотека? Российская национальная…

Л. Щеглов― Предыдущая тема, убийство оппозиционеров и нежелание и невозможность раскрывать эти дела, препятствие к сохранению памяти о них, как не печально, это наша действительность. А по поводу этого вопроса, то я должен сказать, что это общемировая тенденция. Хорошо это или плохо. Безусловно, это плохо. Давление больших денег ни одна власть легко выдержать не может. И я не исключаю в такой золотой точке, о которой идет речь, засандалить, я специально употребляю подобный сленг, засандалить какой-нибудь билдинг, где метров 500 будет отдано культурно-просветителькому центру, 50 тысяч квадратных метров во все 28 этажей будет продано и прибыль будет получена в миллиардах. Увы, эта тенденция у нас тоже налицо, и мы ее видим. С одной стороны, это общемировая тенденция, но верить в то, что это будет модернизированная библиотека, не приходится. Ну кинут кусочек, полторы комнаты, а остальное все на бизнес пойдет.

Т. Троянская― Разве это возможно? Когда это где-то, не в центре, но когда в центре!?

Л. Щеглов― Возможно.

Т. Троянская― В центре, здание на Фонтанке, которое мы проезжаем и проходим практически каждый день!

Л. Щеглов― Да. Акценты другие. Когда мы с вами еще не все понимали, все понимал академик Лихачев, который еще двадцать лет назад говорил, что грядет антропологическая катастрофа, это прежде всего – культура, а потому уже искусство, наука, образование, медицина и прочее. Мы же видим, где приоритеты. Мы же видим, что несмотря на то, что это антизаконно и, что за это люди должны караться уголовно, мы видим сдаваемые микрорайоны, где в итоге оказывается, что до ближайшей поликлиники – пять остановок, а она должна быть здесь. Все застройщики дают гарантии, они же подписывают, что должна быть самая необходимая инфраструктура – садики, поликлиники, и засандаливают эти громадные здания. А потом они подписывают обязательства, что в течение года их достроят. А власть это принимает. А потом – мол не успели, надо еще года три подождать. Все это примерно одно и тоже.

Данная история – общемировая тенденция, помноженная на нашу реальность. Другое дело, если говорить о патриотах России, да еще и патриотах Петербурга, то это становится более безобразным. Превратить Петербург в Москву ничего не стоит. То, что мы обсуждаем, и еще пять-шесть историй, и это будет не Петербург, а громадный мегаполис номер 2 после Москвы.

Т. Троянская― Я все-таки верю в хорошее. Слушатели пишет о том, какая прекрасная библиотека в Хельсинки. И не только в Хельсинки, у наших ближайших европейских соседей прекрасные библиотеки. Может быть и здесь сделают такую же библиотеку? Современную.

Л. Щеглов― Я бы с удовольствием в это поверил, если бы это было нам рассказано, а главное, под какие юридические гарантии. Понимаете? Чтобы мы с вами поняли, что будет, если они нарушат…

Т. Троянская― Мы с вами останемся на Ютубе, а для слушателей пока московские новости.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы продолжаем. Сегодня особое мнение Льва Щеглова. Лев Моисеевич, давайте поговорим про Конституцию. Обсуждение продолжается, появляются новые подробности. На прошлой неделе Сергей Алексеевич Цыпляев говорил, что самая важная вещь, которая есть в этой новой Конституции, что два срока подряд – нельзя. И тут мы слышим комментарии Суркова, который говорит, «так новая же Конституция! И все по-новому! Все обнуляется! И поэтому Владимир Путин – первый президент по этой Конституции».

Л. Щеглов― Конечно, вспоминается к счастью немодный сегодня по растаскиванию цитат господин по фамилии Ульянов, по прозвищу Ленин, который несколько раз говорил по поводу чего-либо следующую фразу: «По форме правильно, а по сути – издевательство». По форме – Конституция конечно же может меняться. И она у нас далеко не первая. Также как и в других странах. Теперь по сути, по содержанию. Что это за новости? Что это за придумки? Всенародное голосование – нет такой юридической формы. Есть выборы. Есть референдумы, на который жестко написано – принимается или отвергается изменение Конституции. А здесь какое-то голосование, которое проводится быстренько, и как нам недавно сказал президент – «изменения мы сразу же примем после голосования». То есть он уже знает результаты голосования. Мы же их примем сразу же!

Т. Троянская― Мы их все знаем, результаты.

Л. Щеглов― И они действительно будут те, которые президент решил. Он действительно выстроил не просто вертикаль, а просто какую-то скалу власти, которая в тех вопросах, которые для него самого принципиальны, работает безотказно. А во всех других… Мы видим, что майские указы не соблюдаются, всякие приказы-указы – растворяются. Это немного напоминает, я недавно читал воспоминания, разговор возмущенного Шаляпина, который в 1919 году посетил художника Коровина, с которым он дружил, и плюясь и раздражаясь, говорил ему: «Ты можешь понять? Меня сегодня Петросовет обязывает выступить перед конными матросами. Ты можешь понять, что такое конные матросы?» На что ему Коровин ответил: «Я совершенно не понимаю, что такое конные матросы, но все больше понимаю, что отсюда над валить». И нам действительность все больше каких-то «конных матросов» подсовывает.

И самому не разбирающемуся человеку понятно, что Конституция, и все ее поправки и изменения, делаются в интересах одного лица, который будет править пожизненно. Это некий факт, и его надо принять. Все остальное – это легонькие дымовые завесы, взять и написать, что денег нельзя платить меньше, чем МРОТ. Но это же и так антизаконно! Платить так. А публике кажется, что это что-то меняет. Так же в Конституцию можно записать, что можно наказывать за переход улицы на красный свет. Или что нужно пользоваться только исправными автомобилями. То есть все то, что и так работает, да еще и гарантировано всякими кодексами – внести это еще и в Конституцию.

Ну да, рожающему ребенка дать еще чуть больше денег, и я счастлив за них. Лучше маленькие деньги, чтобы тяжело живущему человеку дали лишние хотя бы пять тысяч. Но это совсем не решает вопросов демографии. Это отдельный разговор. Это одна из граней громадного бриллианта, который вмещает в себя семья и рождение ребенка. Вот если по всем граням пройтись, возможно демографию лет через десять можно будет исправить. А это все бессмысленно, это легкие дымовые завесы, чтобы простой обыватель говорил: «О! О! Видишь как хорошо записано? «Цели ясны, задачи определены, за работу товарищи!» И все.

Т. Троянская― Но вы знаете, что делают с людьми, которые пытаются эти дымовые завесы убрать? Вспомним бьюти-блоггера, коротая написала про этот закон, и что может в ним приключиться, что если будут давать деньги за рождение ребенка, то это не повысит рождаемость, а рожать будут…

Л. Щеглов― Да, деклассированные элементы, которые ради этих денег пойдут на все. Даже и в этом случае это долгий разговор. Количественно Россия не увеличит население. Но если говорить о нормальной стране, разве можно быть заинтересованным в том, что какие-то деградировавшие алкоголики и наркоманы родили с целью получения этих денег и каковы будут эти дети. У нас все же не формальный полк, где от количества людей, где больше – значит лучше. Стране же нужны граждане, а не просто какие-то единицы? Мне это кажется настолько очевидным, что даже я знаю даже кому надо апеллировать, чтобы это объяснять. Есть определенный ряд людей, который что объясняй, что не объясняй. Они все равно будут твердить какую-то чушь. А любой минимально разумный человек конечно понимает, для чего это и для кого это.

А Владислав Сурков видимо немного «отвязался», выйдя из этой службы. Правда на мой взгляд, он очень хитрый и…

Т. Троянская― И талантливый человек!

Л. Щеглов― Да, помните, сам Адольф Шикельгрубер или Геббельс говорил: «Я освобожу человечество от химеры, называемой совесть». Если от этой химеры освободить, то много можно чего наковырять. Но думаю, что слухи об его сверх интеллектуальности преувеличены. Я читал его и книги, и рассуждения. Это псевдо интеллект.

Это такой «талмудист», который все комментирует, трактует. Таких много среди псевдо психоаналитиков, когда о любой ерунде можно… Навесить туда новую терминологию, например «глубинный народ», а потом обязательно употребить слова «трансцендентность», «парадигма» и «оксюморон» — и ты становишься интеллектуалом. Но сейчас, выйдя за пределы Кремля, он дал себе немножко воли. Он ведь сказал следующее: «Построена президентская республика. А теперь будет построена сверх президентская республика». Сверх! Гипер-президентская. Вождь!

Т. Троянская― Мы знаем, что «гипер» для кого-то может и хорошо, но ненадолго. Все что излишне, оно…

Л. Щеглов― А это – вторая мысль. В длиннике это все лопнет, а в ближайшее время мы все будем в этом жить.

Т. Троянская― Вопрос, а что такое ближайшее время? Это пять лет? Десять? Или двадцать?

Л. Щеглов― Это не десятилетия, но это годы. В отличие от профессора Соловья, очень любопытного человека, я бы никогда не сказал, что «ровно через трицать четыре дня вы увидите…» Я вообще не понимаю на основе чего делаются эти заключения.

Т. Троянская― Может быть это популизм политологический.

Л. Щеглов― Да, популизм, игра в инсайдерскую информацию «у меня везде свои агенты».

Т. Троянская― Но людям же это нравится?

Л. Щеглов― Нравится! И как ни поразительно, в XXI веке с его информацией и скоростью ее передачи, люди по-прежнему очень нуждаются в популизме. Они устали, устали. И поэтому, крикните, что завтра все будет хорошо! И я пойду за вами.

Т. Троянская― А пойдут ли люди за Сергеем Шнуровым-политиком? Очень талантливый музыкант, даже те кто его не слушает, всегда наблюдали за его творчеством и за его остроумными высказываниями. И вот – Партия роста и Сергей Шнуров.

Л. Щеглов― Разумные люди не пойдут. Для разумных Шнур потерял очень много очков. Он стал играть в ту же игру, над которой издевался так талантливо и так резко. А те, кто не хотят думать, но нюхом чувствуют, что происходит, для них фамилия «Шнуров» в десятки раз отличается от фамилии «Сечин».

Я хочу объявить, что 10 марта в 19:00 мы будем обсуждать, что вообще происходит с семьей, с любовью, с людьми в XXI веке. Это будет в Росбалте на Марсовом поле дом 3. Там очень красиво и интересно, и поэтому 10 марта ждем желающих обсудить.

Т. Троянская― Приходите! Это про семью.

Л. Щеглов― И про людей.

Т. Троянская― А там можно будет задавать вопросы?

Л. Щеглов― Да, там дискуссия будет. Я ее буде вести, но это будет дискуссия. А Шнур? Мне это очень понятно, или ты на всю жизнь остаешься художником, мы с вами об этом говорили, трудно представить на его месте Гребенщикова или Шевчука. Это исключено! Потому что это – художники!

Т. Троянская― Это была бы какая-то нелепица!

Л. Щеглов― Художники (музыканты). А Шнуров – человек умный, талантливый, хитрый и очень коммерческий. И видимо он понял, что сейчас надо сменить систему координат. А потом может быть он поймет, что надо срочно купить два завода. Ну… Таков человек.

Т. Троянская― А потом может быть пойдет в президенты. Кто знает?

Л. Щеглов― Может быть!

Т. Троянская― Ну поживем увидим. Лев Щеглов был сегодня у нас в программе «Особое мнение». Спасибо. Приходите 10 числа в пространство «Марс».

Л. Щеглов― Марсово поле, 3, Росбалт. Всем удачи!