И. Воробьева― Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением как всегда в это время Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте.

Н. Сванидзе― Здравствуйте.

И. Воробьева― Прошло пять лет со дня убийства Бориса Немцова. Как вы думаете, мы, не вы и не я конкретно, мы как российское общество все ли сделали для того, чтобы убийство было раскрыто, чтобы память Немцова жила хотя бы в Москве. Или нет.

Н. Сванидзе― Ну вы понимаете, что вы задали вопрос риторический.

И. Воробьева― Безусловно.

Н. Сванидзе― И ответ на него вам понятен. Не просто все не сделали. Я бы сказал, что ничего не сделали. То есть общество что-то сделало, государственная власть ничего не сделала. Мало того, она, к сожалению, сделала многое для того, чтобы это убийство не было раскрыто.

И. Воробьева― Например.

Н. Сванидзе― Например, ушла просто от попытки даже допросить тех людей, к которым ведут следы. Были очень быстро взяты непосредственные исполнители. Очень быстро, легко и все на этом закончилось. А дальше – тишина. Дальше следы вели в Чеченскую республику, так или иначе. Это не значит, что оттуда что-то поступило. Но следы вели туда. То есть уйти от расследования в этом направлении, если ты хочешь что-то расследовать, было невозможно. Но на этом все закончилось. Следственному комитету туда дорога оказалась закрытой. Никто допрошен не был. Начальство военное тех людей, которые арестованы, посажены за убийство и получили срок за убийство, непосредственных исполнителей, начальство допрошено не было. И такое создалось впечатление по версии следствия, что водитель из личной мести Б. Е. Немцову потратил полтораста тысяч долларов или сколько там, для того чтобы организовать эту достаточно сложную систему наблюдения за ним. Потом непосредственного удачного покушения, отключения камер на мосту рядом с Кремлем.

И. Воробьева― Неизвестно, отключены они или нет. По крайней мере, в уголовном деле нет ничего.

Н. Сванидзе― Мало того, к сожалению, надо констатировать, что дядя человека, которого неплохо было бы допросить, Руслана Геремеева, как раз…

И. Воробьева― Сулейман Геремеев его дядя.

Н. Сванидзе― Получил не далее как вчера в день пятилетия убийства Немцова государственную награду.

И. Воробьева― Что это было?

Н. Сванидзе― Не знаю. Вот как хотите, так и трактуйте.

И. Воробьева― Издевательство какое-то.

Н. Сванидзе― Очень похоже на него, во всяком случае. Если это не было сознательное издевательство, то надо было сообразить, что оно будет так воспринято. И оно так и было воспринято. Но это было именно так.

И. Воробьева― Вчера помимо награждения господина Геремеева еще в Праге была переименована площадь.

Н. Сванидзе― Где находится российское посольство.

Н.Сванидзе: Чем дольше в Москве будет тишина, тем больше будет площадей в честь Немцова в мировых столицах

И. Воробьева― Итого, уже 4 года: Вашингтон, Вильнюс, Киев и Прага. А Москва?

Н. Сванидзе― А в Москве тишина. Причем чем дольше в Москве будет тишина, тем больше будет площадей в мировых столицах переименовано в честь Немцова. Потому что помимо тех почестей, которые мысленно воздаются этому очень масштабному и светлому человеку, царство небесное. Помимо этого есть большое желание дергать за усы Москву. А она как раз своим раздражением, своим ворчанием по этому поводу дает прекрасный повод дергать себя за усы. Вместо того чтобы самим что-нибудь назвать в его честь, и инцидент был бы исчерпан. Ну хоть не любите его, он был оппозиционером. Он был резким оппозиционером. Принципиальным человеком, храбрым и потому очень резким. Иногда запредельно резким. Не лю́бите – не люби́те. Ваше право. Но, тем не менее, это был государственный деятель. Он не был государственным преступником. Он не выходил с насильственными лозунгами, он ни в кого не стрелял. Никого не насиловал, не убивал. Нет никаких оснований отказывать ему в этих посмертных почестях. Человеку, который был первым вице-премьером российского правительства. Был руководителем успешным крупной области. Был лидером оппозиции. Ну почему нет. Давайте назовите. И все успокоятся. Нет, не могут. Ворчат, злятся. Надуваются. Злятся, особенно когда кто-то что-то называет в его честь. И, естественно, получают, я думаю, что Прага не последний город.

И. Воробьева― А когда города называют, скверы, площади около посольств российских это разве не повод напротив для гордости. Что именем нашего соотечественника в другом городе назвали улицу.

Н. Сванидзе― По-видимому, нет, хотя на самом деле да. Вопрос правильный. Наш соотечественник. Не преступник, я повторю. Россиянин. Один из тех людей, которые составляют гордость нашей страны. Поэтому действительно, казалось бы, спокойно пошлите туда представителя, пусть участвует в открытии. Пусть посол придет. Скажет слово благодарственное. Нет, нет. Не могут переступить через себя.

И. Воробьева― Тут еще спрашивают про следователя, который возглавлял совместную группу.

Н. Сванидзе― Следователя, по-моему, зовут Игорь Краснов. Он сейчас исполняет обязанности генпрокурора.

И. Воробьева― Это именно он. И тут сразу возникает вопрос, там же не только это дело было. Но остановимся на деле Немцова. Ни заказчики, ни организаторы. При этом у всех создают иллюзию, что преступление раскрыто. Поскольку были несколько человек…

Н. Сванидзе― Не раскрыто ни разу, я повторяю. Осуждены исполнители, «шестерки». То есть ребенок бы маленький раскрыл, потому что дальше понятно, куда все идет. То есть непонятно, куда, в конечном счете, зайдет этот след. Но понятно, во всяком случае, куда идти. Но не идут по этому следу.

И. Воробьева― Более того, сторона потерпевших, они же заявляли ходатайство с конкретными именами, кого они считают необходимым допросить. К Руслану Геремееву приехали и, по-моему, в уголовном деле написано, что никто не открыл дверь.

Н. Сванидзе― Не пустили. Ну что делать. Приехали человека допрашивать, а он не открыл дверь. Ну развернулись, уехали.

И. Воробьева― В Москве просто тоже разворачиваются и уезжают. Никто не вскрывает дверь.

Н. Сванидзе― Никогда.

И. Воробьева― Тут наши слушатели интересуются, назначение на такой высокий пост – это награда за то, что замылил.

Н.Сванидзе: Осуждены «шестерки». Ребенок бы маленький раскрыл, потому что дальше понятно, куда все идет

Н. Сванидзе― Я думаю, что нет. Потому что вообще я не помню, но считалось, что он человек не самый худший. Что он что-то пытался, но просто ему барьер поставили такой. Шлагбаум здоровенный. Что дальше ходу нет. На территорию Чеченской республики Следственному комитету, прокуратуре – никому. Без высочайшего разрешения хода нет. Высочайшего разрешения дано не было.

И. Воробьева― Хотелось бы уточнить. На территорию Чеченской республики РФ Следственному комитету РФ хода нет.

Н. Сванидзе― Совершенно верно.

И. Воробьева― 2020 год.

Н. Сванидзе― Именно так. Хода не было и раньше. Немцова убили в 15-м. Уже тогда хода не было и сейчас нет.

И. Воробьева― Если бы нашелся человек или школьник и мы разговариваем с вами про Бориса Немцова, он бы спросил: а кто такой Борис Немцов. Если бы нужно было очень коротко, доступно рассказать человеку, кто такой Борис Немцов был.

Н. Сванидзе― Борис Немцов был очень хорошим человеком, прежде всего. Если бы это был школьник, я бы этим и ограничился.

И. Воробьева― Хороший человек, может сосед по парте сказать.

Н. Сванидзе― Дедушка Ленин кто там. Хороший человек. Когда он считался хорошим человеком. И этого было достаточно. Потому что дальше объяснять про политику – это скучно. Хотя если этот школьник старшеклассник, я, конечно, объяснил бы, что это очень крупный государственный деятель России. Человек, который хотел, чтобы Россия была свободной.

И. Воробьева― И которого убили…

Н. Сванидзе― И которого убили, видимо, именно за это.

И. Воробьева― Я напомню, что завтра 29 числа состоится Марш Немцова, ежегодное, к сожалению теперь уже мероприятие. Старт в 13 часов со Страстного бульвара. Действительно он называется «За сменяемость власти». Пойдете ли вы, Николай Карлович, туда.

Н. Сванидзе― Я пойду. Я честно скажу, что пошел бы и так. Как участник. Я вообще не хожу на политические эти шествия. Но поскольку это марш памяти Бориса Ефимовича Немцова, а мы были товарищами, я бы пошел и так. Но в данном случае я иду как наблюдатель от СПЧ.

И. Воробьева― Напомните слушателям, что это означает.

Н. Сванидзе― В данном случае это легкая работа. Потому что мы наблюдаем за тем, чтобы все было нормально, чтобы никто никого не обижал. Чтобы были соблюдены права граждан. Это тяжелее, когда марш не согласован. Тогда там бывают проблемы, действительно стремно. А завтра все согласовано в Москве, в отличие от ряда других городов. Как-то: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, куда едет мой уважаемый коллега Игорь Каляпин. У нас будет действительно прогуляемся. А Каляпину там предстоит тяжелая работа.

И. Воробьева― В Нижнем Новгороде не знаю, почему не разрешили. А в Санкт-Петербурге удивительным образом. Мы же слышали…

Н. Сванидзе― Аббревиатура РФ не была расшифрована местным руководством.

И. Воробьева― Никаких вариантов.

Н. Сванидзе― Что означает РФ – непонятно.

И. Воробьева― Либо наоборот слишком много вариантов.

Н. Сванидзе― Много букофф. Целых две.

И. Воробьева― Мы начнем другую тему. Николай Карлович, за Конституцию поговорим.

Н. Сванидзе― За жену Константина, как известно.

И. Воробьева― Каждую неделю просто надо говорить. Пока это все ни произойдет. Левада-центр провел опрос, и выяснилось, что 25% россиян готовы проголосовать за поправки в Конституцию. А 65% не понимают их сути, еще 58 – зачем они нужны.

Н. Сванидзе― Я думаю, что те, которые готовы – тоже не понимаю их сути. Они просто готовы проголосовать. Это разные вещи. Они готовы проголосовать, не понимая сути. Суть не понимает никто, я не уверен, что господин Клишас понимает суть.

И. Воробьева― А вы, Николай Карлович?

Н. Сванидзе― Я не понимаю. Во-первых, я не понимаю сути. Во-вторых, я не понимаю, как за несколько десятков поправок можно голосовать в одном пакете. Как можно за 40 поправок голосовать одним словом «да» или «нет». Они же разные поправки. Могут 20 нравиться, а 20 – не очень. Как же можно голосовать «да» или «нет». Непонятно совершенно. Тем не менее, это будет сделано.

И. Воробьева― Те, кто не понимает, еще можно примерить на себя что называется.

Н.Сванидзе: Поставлены определенные задачи в цифровом выражении. Сколько должно прийти, сколько проголосовать

Н. Сванидзе― Те, кто не понимает, они и проголосуют в основном.

И. Воробьева― Так мало людей вообще 25% готовы проголосовать.

Н. Сванидзе― Проголосует больше, потому что там есть в числе 40 или сколько поправок есть парочка-тройка приятных. Обещающих социальные льготы. Очень относительные, потому что они тоже не конкретизированы. И бабушка надвое сказала, как именно они будут реализовываться. Тем не менее, они звучат приятно. И из-за них я думаю, что проголосуют и за все остальное непонятное.

И. Воробьева― А вы знаете, сколько из бюджета направлено на проведение голосования по поправкам в Конституцию.

Н. Сванидзе― Сколько?

И. Воробьева― 15 млрд. рублей.

Н. Сванидзе― Ну, замечательно. Тут еще интересно вот что. Я не юрист, но книжку эту читал.

И. Воробьева― В смысле Конституцию.

Н. Сванидзе― Да, почитывал.

И. Воробьева― Несмотря на то, что вас, Николай Карлович, не позвали в рабочую группу.

Н. Сванидзе― Слава богу, меня не позвали. Но Конституцию почитывал. Книжка любопытная, крайне занятная. Очень рекомендую. Пока еще она действующая книжка. Уже скоро она будет не действовать уже в нынешнем виде. И там сказано и многие видные юристы подтверждают мое подозрение, что голосование всенародное оно там совершенно не прописано. Там про него ничего не сказано. То есть за что выделяются эти 15 «ярдов» – никто не понимает. Так же как не понимают, как голосовать за 40 поправок одним махом. Также не понимают, зачем, собственно, голосовать. Потому что для этого достаточно двух третей думы, трех четвертей Совета Федерации, после чего направляется в регионы и потом президент подписывает. У него нет другого выхода уже. Всё. Никакого не предусмотрено голосования. Зачем оно.

И. Воробьева― А как же мнение народа, Николай Карлович.

Н. Сванидзе― Мнение народа да, по-видимому, хотят узнать мнение народа.

И. Воробьева― Чтобы потом сказать, что это не депутаты…

Н. Сванидзе― Мало того, поскольку не прописано это голосование, то не прописано и как его проводить. А поскольку не прописано, как его проводить, то не прописано, что наблюдатели должны быть. Поэтому там нарисуют при желании столько, сколько захотят. Это будет любопытное мероприятие, я вам должен сказать.

И. Воробьева― 22 апреля.

Н. Сванидзе― Очень занятно.

И. Воробьева― Тут очень интересно. Внесен в ГД документ. Поправки об уголовной ответственности за нарушение при голосовании по поправкам в Конституцию. Там в зависимости от степени тяжести предусмотрено наказание до 4-х лет лишения свободы.

Н. Сванидзе― А за что? Как выглядит тяжкое наказание при голосовании…

И. Воробьева― Вы имеете в виду тяжкое преступление. Не знаю. Не говорят.

Н. Сванидзе― А не тяжкое как выглядит?

И. Воробьева― Тоже не говорят. Надо спросить Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, они авторы документа. Но я думаю, что это как раз нарушение избирательного законодательства. Там фальсификации, например, или еще что-нибудь такое.

Н. Сванидзе― Я не верю, что могут быть фальсификации. Я не верю в это. Никогда. Все будет по чесноку.

И. Воробьева― Знаете, что ЦИК предлагает разрешить гражданам голосовать по этим поправкам в течение трех дней.

Н. Сванидзе― Причем дома. Вот я, тьфу-тьфу, не инвалид, но есть шанс, если повезет, то и не стану таковым до 22 апреля. И вот если я не инвалид захочу голосовать дома, мне будет позволено. Хочешь, Николай, голосовать дома – голосуй. Всё. То есть дом хрустальный на горе для нее.

И. Воробьева― То есть данные Левада-центра все-таки похожи на правду. Если так всеми путями будут заманивать.

Н. Сванидзе― Заманивать как угодно. Причем, насколько мне известно, поставлены уже определенные задачи в цифровом выражении. Сколько должно прийти, сколько должны проголосовать.

И. Воробьева― Сколько?

Н. Сванидзе― По-моему, 60% что ли надо, чтобы пришли.

И. Воробьева― Это очень много.

Н.Сванидзе: Демократия может быть либо просто демократия, либо ее нет. Что такое суверенная – я не понимаю

Н. Сванидзе― Но согласятся и на 50. То есть главное, чтобы перевалило за половину. И там сколько-то должно быть 70 что ли, может я вру, по-моему, 70, чтобы проголосовали за. Проголосуют. Вот увидите, проголосуют.

И. Воробьева― Я вам верю, Николай Карлович.

Н. Сванидзе― Верьте мне, Ира. Я никогда не обманываю никого.

И. Воробьева― Другой вопрос, что… Ладно, мы можем думать как угодно. Разумеется. Но вот эти люди, которые там в Кремле уже без Суркова, правда, но что поделать. Они же тоже понимают, что это все такое не очень.

Н. Сванидзе― Ну и что.

И. Воробьева― Каково им. Они же понимают, что люди голосуют за пенсии, прибавки и горячее питание.

Н. Сванидзе― Ну как Сергей Владимирович Михалков говорил, когда ему сказали, что текстик-то так себе. Гимна. Так себе, так себе, а слушать будешь стоя. Примерно та же логика.

И. Воробьева― Кстати, про Суркова. Внезапно вспомнила я. Сурков, который перестал быть «серым кардиналом» Кремля, он правда перестал быть?

Н. Сванидзе― Я не знаю. Я не в Кремле. Если я бы сидел в Кремле, мне бы сказали, кто у меня «серый кардинал», так я не в курсе. Думаю, что перестал. Думаю, что он давно перестал.

И. Воробьева― Давно?

Н. Сванидзе― Ну, конечно.

И. Воробьева― Потому что с Украиной не получилось.

Н. Сванидзе― Я думаю еще раньше. Последняя, судя по всему, неудача была с переговорами с Зеленским. И, наверное, он получил рекламацию в связи с этим. От своего начальника.

И. Воробьева― Но сегодня будем периодически это делать в программе, а когда я говорю «Сурков», что в первую очередь вы вспоминаете, Николай Карлович.

Н. Сванидзе― Я вспоминаю Владислава Юрьевича Суркова. Он мне как живой перед глазами.

И. Воробьева― Который.

Н. Сванидзе― Который Владислав Юрьевич Сурков.

И. Воробьева― Я вот вспоминаю движение «Наши», «Идущих вместе». Вот эту всю псевдополитическую историю.

Н. Сванидзе― Это тоже. Он человек творческий был. Был – в смысле он и есть, конечно. Был когда был в силе политической.

И. Воробьева― Творческий со всех сторон.

Н. Сванидзе― Да, несомненно.

И. Воробьева― И политический творческий и просто творческий.

Н. Сванидзе― Он и сейчас продолжает чего-то творить. Потому что вот его интервью, которое он дал, оно очень креативное. И уже многие ломают голову, почему он такие вещи наговорил.

И. Воробьева― Медитация, как по крайней мере писали.

Н. Сванидзе― Потому что человек он умный, опытный. Яркий. И просто так ничего не скажет. Абы для чего. Что имел в виду.

И. Воробьева― А вы, спустя сколько, я не помню, в каком году было, поняли, что такое «суверенная демократия» – термин, который сурков придумал?

Н. Сванидзе― Я думаю, что это термин, который необычен, экзотичен, я бы сказал. Потому что демократия как что там севрюга была или что там у классика первой свежести. Семга. Сейчас забыл. Она может быть либо первой свежести, либо тухлая. Второй не может быть. Точно также демократия может быть либо просто демократия, либо ее нет. Что такое суверенная – я не понимаю. Тем не менее, вот это словосочетание мне кажется, легло на душу тогда. И было так принято. У нас все суверенное, в том числе и демократия.

И. Воробьева― У России особый путь.

Н. Сванидзе― Суверенный сыр. Суверенная демократия.

И. Воробьева― Как вам суверенный сыр?

Н. Сванидзе― Не очень.

И. Воробьева― Да, с суверенным сыром не зашло. Нам тут наши слушатели пишут, что марш в Санкт-Петербурге все-таки был согласован. Пропустили в новостях. Спасибо большое всем внимательным слушателям, которые нам это написали.

Н. Сванидзе― Слава богу, если так.

И. Воробьева― Несколько минут до перерыва. Читали ли вы все эти публикации «Медузы»…

Н. Сванидзе― Читал.

И. Воробьева― Потом «Новая газета» была. По поводу дела «Сети» (запрещенная в РФ организация). Ваше мнение о самом уголовном деле. И именно про создание этой якобы террористической ячейки.

Н. Сванидзе― Какое у меня может быть мнение. У меня мнения до этого об уголовном деле не было, если вы имеете в виду убийство…

И. Воробьева― Нет.

Н. Сванидзе― Обвинение в терроризме.

И. Воробьева― Да.

Н. Сванидзе― Нет, не изменилось абсолютно. Хотя не исключаю, что публикация «Медузы» была сделана именно с этой целью, к сожалению.

И. Воробьева― То есть вы думаете, что они специально.

Н. Сванидзе― Понимаете, я хотел бы ошибаться. Я хотел бы думать, что коллеги действительно получили свежий материал и немножко погорячившись, не доделав его, не доведя расследование до конца, в сыром виде его вывалили в паблик. Но «Медуза» это все-таки структура уже с репутаций. И до сих пор с репутацией неплохой. И, по-моему, то, что они сделали это не вполне профессионально. Вот почему они пошли на такой непрофессиональный ход, вывалив сырой материал. Недоделанный. Это плохо. По-журналистски не профессионально. И когда я думаю об этом, я прихожу к выводу, что все-таки наиболее вероятное объяснение – политическое.

И. Воробьева― Но все равно, Николай Карлович, что значит политическое. «Медузу» заставили, уговорили.

Н. Сванидзе― Не знаю. Я понятия не имею. Ничего не буду подозревать, ничего не буду говорить. Ну вот налицо факты. Профессиональная информационная структура вывалила в публичное пространство непроверенную информацию. На которой они даже не настаивают, что она проверена. И подтверждают, да, не проверена, которая резко ставит под вопрос репутацию тех людей, которые сейчас находятся в таком тяжелом положении. Фигуранты дела «Сети», которые получили огромные сроки. И тем самым сбивают волну поддержки их. Потому что одно дело поддерживать людей, которых пытали, вина которых не доказана и которые получили чудовищные, сталинского масштаба сроки. А другое дело поддерживать людей, которых обвиняют в убийстве. Да вы убийц поддерживаете. Пытали – ну хорошо, пытали. Расследуем эти пытки, если были. Но они убийцы. Они торговцы наркотиками. Вам их жалко? Нам – нет. Сразу же сбивается весь энтузиазм поддержки. Это нормально. Психологически это ход. Я, честно говоря, подозреваю, вижу, что это одно из наиболее вероятных объяснений публикации «Медузы», к сожалению.

Н.Сванидзе: Не исключаю, что это игра ведется под диктовку одного из правоохранительных органов. И против другого

И. Воробьева― Тогда возникает вопрос. Вряд ли у «Медузы» были данные, которых не было у правоохранительных органов. Почему тогда правоохранительные органы не сбили эту волну.

Н. Сванидзе― Это совершенно отдельный вопрос. Я думаю, что это игра в разрезку между правоохранительными органами. Не исключаю, что это игра ведется под диктовку одного из правоохранительных органов. И против другого. Тут можно рассуждать бесконечно на кофейной гуще. Но это же просто другая тема. Параллельная.

И. Воробьева― Хорошо. Еще про эту тему. Давайте немного про журналистскую этику. А если бы это был бы не сырой материал, у журналистов оказались данные на тех людей, которых все поддерживают, против которых завели явно политическое дело. Это публиковать или нет?

Н. Сванидзе― Это я не знаю. Это уже очень индивидуально. Здесь я не советчик. Потому что есть этика правозащитная. Есть этика гражданская. И есть этика журналистская. Они разные. Вот в данном случае, к сожалению, этика журналистская не работает, потому что материал сырой. Вот если бы он не был сырой, мы бы по-другому говорили, вероятно. Каждый был бы волен делать свой выбор. Да, я журналист, я должен говорить то, что я знаю. Независимо и пусть будет, что будет. Это мой долг. Тут действовала бы такая логика. Журналистская. С ней бы вступала в противоречие логика другая. Но тут какая логика для кого сильнее – другой вопрос. В данном случае такого противоречия нет.

И. Воробьева― Это программа «Особое мнение». Мы вернемся через несколько минут. Еще поговорим про дело «Нового величия».

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И. Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». И мы перед перерывом говорили про дело «Сети». Сейчас перейдем к делу «Нового величия». Там никак не можем дождаться, чтобы прокурор озвучил хоть какие-то сроки. Уже три раза переносили.

Н. Сванидзе― Последний раз заболела судья. Теперь во вторник в Люблинском суде в два часа, по-моему, прокурор будет озвучивать обвинение. Поэтому те, кто болеет за это дело, кто сочувствует этим ребятам, которые пали жертвой провокатора. Могут прийти туда и я думаю, что помочь. Это будет поддержка.

И. Воробьева― То есть у вас не возникло ощущения, что переносят…

Н. Сванидзе― Возникло. Думаю, что задумались в связи с тем резонансом, который вызвало дело «Сети». Здесь дело более мягкое. Московское. И более резонансное с самого начала. И девочки, которых жалко. И правильно, что жалко и надо жалеть. Поэтому тут все будет в любом случае мягче. Но насколько мягче, я не знаю. А поскольку практика показывает, что чем больше резонанс, тем больше шума, тем больше шансов, что все будет все-таки по более оптимистичному сценарию, поэтому конечно надо помогать. И надо шуметь.

И. Воробьева― Люблинский суд, вторник в Москве. В 14 часов, по крайней мере, то, что сейчас мы знаем. Начало заседания. Если оно будет переноситься, соответственно СМИ сообщат. По крайней мере, «Медиазона» точно. Наш слушатель Руслан спрашивает: будет ли война с Турцией из-за Сирии? По следам событий, которые сейчас в Идлибе.

Н. Сванидзе― Я думаю, что нет, я думаю, пройдем все-таки по грани. Потому что воевать невыгодно с Турцией нам и воевать невыгодно Турции. Оба наших лидера, похожие друг на друга ментально, они такие ребята схожей психофизики, я бы сказал. Путин и Эрдоган. Они оба понимают пределы возможного риска. Это первая причина, по которой я думаю, что войны не будет. А вторая причина – с Турцией воевать не интересно. Во-первых, сложно, здоровая страна, злая. Огромная армия. Часть НАТО, на минуточку. А потом благодарности никакой не будет. Одно дело с Америкой. Это дело святое. Помахать шашками. Я имею в виду не обмен ядерными ударами, а так, поимитировать. Это сразу народ поднимается, приятно с Америкой воевать. Чувствуешь себя человеком. А с турками, черт его знает, ведь вызывают раздражение западные демократии. Ну, конечно. С ними хочется прямо подраться, в пятак дать. И есть такое ощущение, что они сдадутся. Потому что они сильные, здоровые. Но толстые, разжиревшие и потому физически здоровые, а духовно слабые. И они если на них напереть просто вперед, идти пыром. То они сдадутся. Уйдут. А эти черт их знает, турки, может не сдадутся. Поэтому с ними воевать не хочется.

И. Воробьева― То есть они как-то договорятся.

Н. Сванидзе― Я думаю, что договорятся.

И. Воробьева― Возвращаясь к Конституции, действительно тут пришли новости о том, что русский язык может быть обозначен в Конституции не просто как государственный язык. В Конституции, если я правильно помню, написано, что является государственным языком РФ на всей территории. А сейчас формулировку предлагается дополнить тем, что русский язык это язык государствообразующего народа. Ничего вас не смущает?

Н. Сванидзе― Смущает все, я бы сказал. Судя по тому, что я читал, эта формулировка принята президентом.

И. Воробьева― Ему понравилась.

Н. Сванидзе― Потому имеет хорошие шансы на то, чтобы быть проголосованной. Если язык это язык государствообразующего народа, значит, у нас есть государствообразующий народ. О-о-о, а это мы проходили. Старший брат. Остальные младшие. Замечательно. Во-первых, что такое русский народ. Это как его, черепа мерить будем что ли. Как в одной известной стране в 30-е годы. Вот как это, чем русский отличается от не русского. Формой носа, черепа. Если все по-русски говорят. Не понимаю. А если папа русский, а мама аварка. А если мама русская, а папа татарин. Он кто? Значит нужно снова вносить пятый пункт в наши паспорта.

И. Воробьева― Национальность.

Н. Сванидзе― Сразу будут драться в паспортных столах за то, чтобы было побольше русских, поменьше всех остальных. Значит одни государствообразующие, а все остальные вроде как ниже классом. Татары, башкиры. Народы Кавказа. Они все ниже классом, все второй сорт. Это прямой путь к развалу страны. Одна из причин, по которым рухнул Советский Союз – был один народ старший, остальные младшие. Надоело быть младшими.

Н.Сванидзе: Воевать невыгодно с Турцией нам и воевать невыгодно Турции

И. Воробьева― Я пытаюсь понять, кто предложил это все. Но, судя, по крайней мере, по сайту ТАСС, это предложил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Н. Сванидзе― …Меня это поразило, поэтому без комментариев. Я с глубоким уважением отношусь к Михаилу Борисовичу.

И. Воробьева― Может быть, что-то не так поняли.

Н. Сванидзе― Поэтому без комментариев.

И. Воробьева― И начало, если я правильно помню первые строчки Конституции: мы многонациональная страна…

Н. Сванидзе― Многонациональный народ России.

И. Воробьева― Тут много вопросов от слушателей. В том числе спрашивают про коронавирус.

Н. Сванидзе― Это к кому-нибудь другому.

И. Воробьева― Спрашивают же не про эпидемиологическую ситуацию, а просто: не боитесь ли вы, например…

Н. Сванидзе― Боюсь.

И. Воробьева― Не отменяете ли вы поездки. Сейчас пишут, что россияне не особо отменяют поездки. В те страны, где был зафиксирован коронавирус.

Н. Сванидзе― В Китай я бы сейчас не поехал.

И. Воробьева― В Китай не едут. В Италию, Литву. В Иран.

Н. Сванидзе― Я так чтобы все отменять, так нет.

И. Воробьева― Но страшненько.

Н. Сванидзе― Поскольку речь идет о возможности пандемии, а мы знаем, как выглядит в нашей стране ситуация с медициной и нет никаких оснований полагать, что у нас действительно нет таких случаев. А есть основания полагать, что они есть, просто мы о них не знаем. Просто они не выявлены.

И. Воробьева― Еще пока что.

Н. Сванидзе― Еще пока что. Потому что мне сложно поверить в то, что в Штатах, которые за океаном, выявлены. А у нас с нашей протяженностью границ с Китаем, не выявлены. Ну просто чисто логически. Поэтому, конечно, некоторые опасения имеются.

И. Воробьева― Про коронавирус я думаю, мы будем еще долго разговаривать. У нас горсуд сегодня в очередной раз подтвердил законность штрафов обществу «Мемориал». Это сразу пять жалоб судья рассматривал. И там опять за несоблюдение закона об иностранных агентах. Они должны выплатить более миллиона рублей. Вся эта история с «Мемориалом» продолжается, много раз об этом говорили, как с вашей точки зрения можно поддержать «Мемориал» в этой неравной борьбе с судами об иностранных агентах.

Н. Сванидзе― Во-первых, можно поддержать деньгами. Если вы не иностранец. Если вы иностранец, то вы деньгами лучше не поддерживайте.

И. Воробьева― Это ситуация особенная.

Н. Сванидзе― Ни одним рублем не надо. А если вы российский гражданин, то можно поддержать. Если вы с уважением относитесь к «Мемориалу». А к нему трудно относиться без уважения. И потом нужно говорить об этом, как мы сейчас это делаем в частности. Нужно привлекать к этому внимание. Потому что «Мемориал», конечно, просто любимая жертва этого закона иностранных агентах. Страшного, чудовищного, на мой взгляд. Когда его наконец отменят, а настанет такое светлое время, будем плясать на могиле этого закона. Все танцы народов бывшего Советского Союза. А ныне многонационального народа России.

И. Воробьева― Пока еще.

Н. Сванидзе― Пока еще многонационального.

И. Воробьева― Еще спрашивают, возвращаясь к теме убийства Бориса Немцова. Сенаторы от демократической и республиканской партии США просят Трампа ввести снова санкции против российских чиновников. Резолюция в пятилетнюю годовщину убийства Бориса Немцова. И вопрос: почему опять оттуда собираются наказывать наших, вроде как действительно надо наказывать наших. Но почему оттуда эти люди имеют наглость нам указывать что-то такое про наших чиновников.

Н. Сванидзе― Они наши чиновникам только добрянку делают этим, на мой взгляд.

И. Воробьева― Почему?

Н. Сванидзе― Потому что это любимое наказание наших чиновников. Как только они узнают, что попали под санкции, они радуются, бьют себя в грудь как самец гориллы кулаком. Звонко, гулко и бегут в Кремль говорить: а я попал под санкции. И это такая награда, медалька шоколадная. Я свой, я свой. Я попал под американские санкции. Я хороший. И за это полагается какая-то награда уже реальная. Не шоколадная.

И. Воробьева― Здесь.

Н. Сванидзе― Здесь, конечно. Надо же человеку помочь, он же свой, он попал под санкции.

И. Воробьева― Какое-то кривое зеркало получается.

Н. Сванидзе― Конечно, получается. Но пока у нас такие отношения с частью мира, будет такое кривое зеркало.

Н.Сванидзе: Политковская, Немцов и Эстемирова – эти политические убийства, они раскрыты не будут пока что точно

И. Воробьева― А на самом деле США и европейские страны сделали много в отношении России в части расследования убийства Бориса Немцова. И резолюции, и доклады. И Владимир Кара-Мурза младший постоянно по этому поводу работает.

Н. Сванидзе― По-моему, дочка Жанна…

И. Воробьева― Очень много делает. Но здесь в России это слабое эхо отдается.

Н. Сванидзе― Нет, тут отдается сильное эхо, но совершенно иного рода. Обратного.

И. Воробьева― То есть теперь будут защищать изо всех сил.

Н. Сванидзе― Нет, у нас очень злая реакция на это. Мы сейчас об этом частично говорили. Что у нас очень раздраженная нервная реакция на все действия, касающиеся памяти Немцова. Очень нервная реакция. Мы это воспринимаем как что-то обидное для нас. Что-то оскорбительное для нас. И без всяких на то на самом деле оснований. Пора бы взять себя в руки и спокойно увековечить в памяти этого достойного человека и всё. И выбить оружие из рук наших идеологических противников.

И. Воробьева― Это не все, Николай Карлович. Табличка — это прекрасно. Я голосую за табличку. Но еще мне хотелось бы, как и вам, я уверена, на заказчиков и организаторов посмотреть.

Н. Сванидзе― Это само собой.

И. Воробьева― Но это не реально.

Н. Сванидзе― Нет, не реально. При нынешней власти этого не будет. Но табличку хотя бы взять себя в руки, изменить выражение лица. И табличку хотя бы себе позволить и уже это выглядело бы как начало какого-то пути. И потом бы уже ждали какого-то расследования. Напрасно ждали. Повторяю. Не будет. Но ждали бы. А тут и ни таблички, и ничего. И только вот желваки играют. А чего они играют.

И. Воробьева― Ни одно политическое убийство громкое не раскрыто в стране.

Н. Сванидзе― Ни одно.

И. Воробьева― Ни Политковской, ни Холодова, ни Листьева. Ни Немцова.

Н. Сванидзе― Но они разные очень.

И. Воробьева― Ни Эстемировой.

Н. Сванидзе― Холодов, Листьев не имели такого именно политического эффекта на высоком уровне. Они действительно политически страшные, чудовищные. А вот два других: Политковская, Немцов и Эстемирова, три других, да, они, конечно, совершенно политические, они касаются очень высоких этажей нашей власти. И они раскрыты не будут пока что точно совершенно.

И. Воробьева― Спасибо большое. Это было «Особое мнение» Николая Сванидзе.