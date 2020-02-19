О. Журавлева― Добрый вечер. У нас в гостях сегодня политолог, эксперт Аркадий Дубнов. Здравствуйте, Аркадий.

А. Дубнов― Добрый день, Оля.

О. Журавлева― По части, по которой вы эксперт, мы с вами еще поговорим по азиатским темам. Но начнем с одной из них и очень важной. Потому что принято решение не впускать больше китайцев в Россию. Имеется в виду граждан Китая. Россия ввела ограничения на въезд граждан Китая из-за того, что выросло число тех, кто пересек границу. Это все связано с коронавирусом. Так нам это объясняют. Последствия.

А. Дубнов― Первое, там все-таки было уточнение, что те граждане Китая, которые по деловым поездкам, они по-прежнему могут въезжать. В общем, тут я вообще не очень понимаю ситуацию. Либо болеют китайцы только, которые по туристическим целям едут…

О. Журавлева― Или студенты.

А. Дубнов― А вот те, которые по рабочим – они в принципе не болеют. Это с одной стороны. То есть какая-то непоследовательность в этом есть. А с другой стороны, мне было бы понятно такое решение, если бы оно прозвучало на неделю-две раньше. Когда разгоралось по восходящей. Сегодня, когда число умерших в Китае от коронавируса с одной стороны растет, с другой стороны динамика увеличения людей заболевших вроде бы пошла в минус.

О. Журавлева― Стала снижаться.

А. Дубнов― Темпы прироста больных и умерших, извините, когда говоришь так, чувствуешь, все это немножко цинично звучит. Но что сделаешь. То есть мне может быть это не очень понятно, я конечно, как все мы не очень большие специалисты в этой области распространения вируса. Но скорее с такого обывательского мнения это решение в этот момент мне лично понятно не слишком. Чуть-чуть запоздалое. С другой стороны, если бы оно одновременно сопровождалось как бы заявлениями на уровне общеупотребительной пропаганды, информационной повестки дня, доходящей до всех, что, в общем, китайцы справляются с этой проблемой внутри. На мой взгляд. Они справляются. Может быть, потому что страна по своему характеру имеет тоталитарный стиль правления. И если там начальник сказал…

О. Журавлева― Мобилизуются хорошо.

А.Дубнов: Мир, который замер в ожидании чуть ли ни как в начале января третьей мировой войны, в общем, успокаивается

А. Дубнов― …лягут костьми, но сделают. Мобилизуются хорошо. Напуганы с одной стороны, с другой стороны понятие нарушения прав человека в этот момент, если они и были, то нивелируются и в сторону. Есть вещи, что называется, важнее. Наверное. А уж китайцам тем более. Я хочу сказать, что в этот момент нужно совмещать представление о том, что опасность сохраняется и для россиян, она особенно на востоке имеет гораздо более высокие значения, нежели у нас на западе России. А с другой стороны надо постоянно говорить о том, что Китай с этой проблемой справляется. Что мир, который замер в ожидании чуть ли ни как в начале января третьей мировой войны, в общем, потихонечку успокаивается. Потому что они локализовали все это. И с третьей стороны, конечно, людям нравятся решительные действия. Мишустин проявил характер, он сказал: стоп, я не позволю. То есть в России в лице правительства появляется некий центр принятия решений, который кажется людям тем, от недостатка чего они испытывали какой-то диссонанс. То есть им очень хочется, чтобы кто-то проявил себя с такой дубиной и шарахнул опасности по голове.

О. Журавлева― Но люди частным образом тоже ведь как-то реагируют на этот информационный фон. Не очень хорошо может быть отличают китайцев от других людей восточного типа…

А. Дубнов― Это может быть.

О. Журавлева― Но тоже пытаются что-то со своей стороны предпринимать.

А. Дубнов― Слушайте, антикитайские фобии это штука не сегодня возникла

О. Журавлева― Кстати, ограничение может и связано с коронавирусом. Может быть у кого-то оно вызовет радость. Меньше китайских туристов в наших чудесных музеях. Меньше китайских торговцев на наших чудесных рынках. И нам всем от этого только лучше. может быть для этого народа.

А. Дубнов― Ну, мы тогда играем отчаянно на разных площадках. Есть хозяйственный руководитель, который заботится о нашем здоровье, нашем психологическом равновесии. Пытаясь оградить нас от похода в Пушкинский музей. Наедине с Мане, «Завтраком на траве» каким-нибудь. А с другой стороны верховный руководитель, у нас в Конституции вроде поправка не прошла…

О. Журавлева― Пока еще ничего не прошло.

А. Дубнов― Просто меня два дня не было в Москве, может, за это время что-нибудь случилось. Короче говоря, верховный руководитель по-прежнему рассказывает нам, в общем, не рассказывает, а через министра иностранных дел на Мюнхенской конференции призывает мир к тому, чтобы объединиться даже не мир, а призывает Китай к тому, чтобы с ним выставить блок против супостатов американских. Вы понимаете, основное же содержание этой конференции было — взять Китай в союзники или предложить ему такой союз, от которого он не может отказаться. То есть, есть разный Китай, с одним Китаем мы должны дружить и выстраивать оборону против лютых супостатов. А с другой стороны есть вот этот Китай многолюдный, который для нас представляет опасность. И он гораздо ближе людям. Этот Китай в смысле такого отторжения. Так что вообще пройдет некоторое время, этот вирус отойдет в историю. Людей уже не вернуть и мы будем собирать, что называется, осколки разбитые. Мы поймем, к чему это привело. Что у нас не только с экономикой, падением мировой экономики на какие доли процентов она упала, но мы поймем, что для нас Китай. Что мы для Китая. Пока Си, хотел сказать император Си, в общем, так и есть, пока император Си, в общем, на плаву. Мне кажется он укрепляет свою власть, удерживая этот злобный вирус в пределах своей страны. А точнее может быть еще больше в пределах этой несчастной провинции Хубэй.

О. Журавлева― А как вам кажется, эти разговоры, которые в какой-то момент появились в самом начале, что как раз китайскому руководству только на руку такие вещи. Когда можно откровенно брать за горло население и раздавать указания.

А. Дубнов― Это зависит от тех людей, которые это утверждают. Я не из тех людей, я все-таки исхожу из того, что пусть десять тысяч раз император, который желает остаться в истории как величайший император династии Цзинь или как там правильно выразиться, не знаю. Но сегодня другая эпоха. Она проветриваемая информационно, он никогда не получит признание в мире. Если укрепит власть через усиление зажима, закручивания гаек.

О. Журавлева― Вы так рассказываете, как будто о нашей стране. У нас так не работает? Вы говорите даже про вирус и закручивание гаек. Людей, которые сбежали из больниц, нужно преследовать как политических преступников. Увольнять главврача, потому что с его зоны был совершен побег. Правда, это как-то попахивает.

А. Дубнов― Во-первых, люди у нас устали. Устали вообще оттого, что плохо стало жить и нужно все время найти кого-то виновного в этом. И конечно хорошо, когда есть такой человек по имени Путин. Когда на него можно все свалить и отчасти, большей части это все хорошо. Мы сейчас, по-моему, должны перейти к сегодняшнему его общению с питерскими земляками.

О. Журавлева― Давайте. Если уж вы сами хотите поговорить.

А. Дубнов― Я только что, поднимаясь к вам, увидел эту новость.

О. Журавлева― Это прекрасно. Вы обратили внимание на этот чудесный диалог, который уже появился во многих СМИ. Когда к Владимиру Путину на открытие памятника Собчаку я так понимаю, обратилась некая женщина с довольно нехитрым вопросом. А как жить-то на 10800 рублей.

А. Дубнов― Вообще в этом, конечно, промах ФСО. Я не очень понимаю, как…

О. Журавлева― И она задала очень много вопросов.

А. Дубнов― Такое впечатление, что какая-то подосланная казачечка. Я к ней хорошо очень, я просто сейчас…

О. Журавлева― Очень храбрая.

А. Дубнов― Храбрая, во-первых, во-вторых, если все останутся в рядах ФСО неуволенными после этого, то это будет здорово.

О. Журавлева― Это будет «оттепель».\

А.Дубнов: Мир, который замер в ожидании чуть ли ни как в начале января третьей мировой войны, в общем, успокаивается

А. Дубнов― Оттепель она на улице. В конце концов, действительно могли бы мороженщину туда прислать, которая торгует на Жуковском авиасалоне постоянно мороженым. Не хочу отвлекаться. Просто недавно видел интервью Дудя с Андреем Колесниковым, биографом постоянным Владимира Владимировича. Который очень забавный, очень смешной. Он конечно очень смешной и очень несчастный. Ну ладно. Поскольку коллега, не буду обсуждать. Он про эту мороженщицу объяснял.

О. Журавлева― Хорошо. Все желающие могут обратиться к интервью и проверить, что именно с этой мороженщицей так или не так.

А. Дубнов― Это большое удовольствие. Я полагаю, что Владимиру Владимировичу после этого еще меньше понадобится входить в Интернет, он и так теперь будет знать, о чем думает народ. Как в филатовских шутках. Леонида Филатова. Слушайте, она сходу обозначила главный нерв, который сегодня, что называется, разносит в пух и прах состояние российского человека, который устал, раздражен, ненавидит власть, потому что не может власть не быть ответственна за то, что нельзя прожить на эти несчастные 10 тысяч рублей, одновременно платя коммунальные расходы. И вот попался ей Путин. Ну, попался Медведев, я конечно, его бы не пожалел. Но я должен сказать, что и Путин сегодня выступил совсем не по-путински.

О. Журавлева― Почему же?

А. Дубнов― А он ничего не нашел ответить. Если он считает, что ей соболезнует, отвечая, что да, тяжело жить на эти деньги. То это же не ответ.

О. Журавлева― Там было два прекрасных ответа. Ответ по поводу того, что инвалид получает пенсию 3800. Мы рассчитываем на другие доходы, на другие источники доходов.

А. Дубнов― Откуда, да.

О. Журавлева― А когда женщина спросила о том, почему руководство страны ничего с этим не делает. Он сказал: «Вы не правы, делает». Вот все ответы.

А. Дубнов― Да, правильно, потому что с одной стороны он слушает эту женщину, с другой стороны он приблизительно точно себе представляет, чем заполнены первые каналы и все 4 кнопки российского федерального телевидения. Там-то всем объясняют, что мы все делаем и что страна заботится о своих бедных. Но послушайте, на том же федеральном канале эта женщина смотрит большое количество материалов о наших победных реляциях, то есть слушает победные реляции о том, что мы успеваем по всему миру навести порядок, помочь несчастным ливийцам, сирийцам. Кому мы еще помогаем.

О. Журавлева― Венесуэле мы деньги печатаем.

А. Дубнов― Ну не может человек спокойно смотреть на такого рода репортажи и одновременно понимает, что завтра он не знает, на что он пойдет покупать даже картошку. Понимает ли это верховная власть, что этот когнитивный диссонанс между тем, что он вдруг обнаружил в Питере в своем родном городе, с другой стороны он не может не отвечать за то, что происходит за пределами страны. Но что этой женщине до того, что мы не свои, правда, как сказал Путин деньги, тратим на не своих людей, помогающих в Ливии маршалу Хафтару. Ну что, кто такой Хафтар, что такое Хафтар. Кто пострадавшие, как в известном фильме «Мимино».

О. Журавлева― И кстати, чьи деньги.

А. Дубнов― И вдруг у него есть, он же не объясняет, что турки объяснили, что эти деньги платят саудиты. Слушайте, ну куда мы влезаем. Пусть саудиты этой бабке помогут. Этой женщине помогут. То же самое в Сирии. Ну что в принципе эта женщина получает оттого, что мы решаем вопросы в Сирии, помогаем Асаду, ловим последних там игиловцев, запрещенных к употреблению в России. Ей это ни холодно, ни жарко. Ей нужно гораздо более реальное объяснение. Те, кто программирует повестку дня действий власти, верховной в том числе на третьем десятке существования этой власти при Путине, видимо, невдомек, что люди устали. Им поменяли правительство, власти кажется, что это свежая струя…

О. Журавлева― Власти делают, что могут. Они вот террористов поймали в Пензе.

А. Дубнов― Да, совершенно верно.

О. Журавлева― Добились потрясающих результатов и сумасшедших сроков. А люди чего-то опять недовольны. Многие, причем.

ч

А.Дубнов: Не может власть не быть ответственна за то, что нельзя прожить на несчастные 10 тыс., платя коммунальные расходы

А. Дубнов― Проблема в том, что они же не понимают, что устали-то от них самих. И теперь заморочили голову вот этими конституционными поправками. Что людям от этих конституционных поправок. Что они внесут. Закрепят индексацию. Ну, вот с этой индексацией они пойдут весело шагать по жизни с этими деньгами. Неубедительны эти люди, которые объясняют нам, что они стараются для нас. И так по́шло звучит оправдание на вопрос о том, что он получает много денег, это правда, конечно, люди всегда видят в чужом кармане лишние деньги. Это свойственно не только русским людям, российским. Но ответить, что есть люди, которые еще больше, чем я получаю. Это такой детский лепет. Что даже от Владимира Владимировича Путина, одного из главных вождей современного мира услышать это даже как-то неловко. Ну неловко. Разве можно такого рода увещеваниями успокоить народ. Но с другой стороны я отдаю ему должное. Пошел в народ. Прям как Горбачев в 1986 году в Питере вышел и начал общаться. Дальше я уже боюсь проводить параллели.

О. Журавлева― Вы в Новосибирске были. Так что, другая страна?

А. Дубнов― Во-первых, там другая страна, потому что там есть зима.

О. Журавлева― Это уже неплохо.

А. Дубнов― Там метель, был два дня, и несколько часов я видел метель. Там снег.

О. Журавлева― На людях как это отражается?

А. Дубнов― Вы знаете, хорошо отражается с одной стороны. Потому что здесь же нет солнца, нет неба. А там…продавил кусок голубого неба. Там замечательные люди. Меня пригласили выступить в политклубе Аркадия Янковского. Это один из бывших депутатов первой думы. Из «Яблока», из «Демвыбора». Он очень известный авторитетный в этом городе человек. Очень много с ним связано, на него ориентируются. Много у него друзей, людей, которые ему верят. Он организовал такой политклуб, пригласил меня там выступить. В очень неплохом ряду людей, которые были до меня. Часть из них здесь тоже регулярно выступает. Эти люди совершенно замечательные тем, что они другие. Они какие-то не зашоренные, они свободные, они задают вопросы, которые гораздо более важны и не так мелочны, как иногда здесь слышишь на наших всяких ток-шоу. Нет злобы, есть уверенность в себе. Абсолютная. На улице, несмотря на то, что ты идешь и все время смотришь, не разобьешь ли ты себе часть тела, потому что скользко, как было когда-то в Питере при В. И. Матвиенко. У меня такое ощущение.

О. Журавлева― При Беглове тоже.

А. Дубнов― Я при Беглове не был там, а вот при Матвиенко был часто. Короче говоря, это очень плохо. А вот это очень хорошо. И я очень благодарен тому, что есть вот такой город, где да, Сибирью действительно Россия прирастает. Это не Москва злобная большой своей частью. Люди спешат по своим делам. Смотришь на их лица – они мне кажется, отличаются. Может быть, я просто уже устал от Москвы сам. Но мне кажется, они отличаются спокойствием, уверенностью в себе и какой-то независимостью.

О. Журавлева― Человеческое достоинство?

А. Дубнов― Не знаю, это такие красивые слова.

О. Журавлева― Но важные.

А. Дубнов― Я боюсь их употреблять. Два дня – слишком мало. Но я общался с людьми.

О. Журавлева― Хорошо бы Путин еще с ними пообщался.

А. Дубнов― Я думаю, что тогда они его спросят, как вы допустили, Владимир Владимирович, что у нас победит коммунист, там Локоть второй срок возглавляет. Мэр. Я спрашиваю, зачем же вы за него голосовали, если вы так недовольны тем, что он вообще город запустил совершенно. Горы снега лежат, грязные правда. Но они отвечают: вот так вот, да.

О. Журавлева― Все равно русская земля, ничего не поделаешь. Буквально пара минут до перерыва. Я хотела спросить по поводу призыва «Новой газеты», Дмитрия Муратова конкретно о том нападении на журналистку издания Елену Милашину, которое было в Чечне 6 февраля. Что-то в этой области особого чеченского стиля общения с журналистами может измениться?

А.Дубнов: Пошел в народ. Прям как Горбачев в 1986 году в Питере вышел и начал общаться. Дальше я уже боюсь проводить параллели

А. Дубнов― У нас же есть зоны особого режима управления. Зоны, где властвуют недотроги. Или зоны, где властвует фактически второй человек по влиянию в России. До сих пор было. Сейчас он, по-моему, начинает сдавать позиции. Потому что появился человек по фамилии Мишустин, который может даже размахивать на Китай. Палицей. Такой российской. Я не знаю, куда сейчас делся чеченский руководитель, говорят, что он еще лечится. Может, он уже вернулся. Но Чечня все-таки территория российская. Где должны исполняться российские законы. До тех пор пока мы не увидим, что Москва, Кремль. Москва точка, Кремль точка показывает, что она правда демонстрирует собой авторитарный жесткий режим, как нам кажется. Ну, в общем, Россия будет и дальше, извините, распадаться. Фактически вот это ощущение де-факто распада, где есть территория…

О. Журавлева― Где можно делать все, что угодно.

А. Дубнов― Да, это безобразие. Это мерзко.

О. Журавлева― Это Аркадий Дубнов, политолог со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы вернемся после новостей.

НОВОСТИ

О. Журавлева― Мы снова с вами. Вот Назар тут нас поправляет, что деловые поездки тоже запрещены китайцам. А наоборот только по государственной линии. Мы считаем, что государственные поездки они самые деловые и есть.

А. Дубнов― Бездельные что ли.

О. Журавлева― Может быть. Давайте про государственные свершения. Вы говорили, писали о том, что будет скоро заключено соглашение между Талибан и США. Расскажите все как есть. Почему это важно и что это за соглашение.

А. Дубнов― Оля, аккуратнее. Вы мне сказали, что Талибан запрещен в России.

О. Журавлева― Запрещенной в России организацией. В принципе все организации, которые мы упоминаем через одну – у нас запрещены.

А. Дубнов― Я полагаю, что то, что предстоит к подписанию, а это по всем данным состоится 29-го, может быть даже 28-го февраля в столице Катара городе-герое Доха. События важнейшие в нынешней мировой повестке дня. Я уже писал, что февраль такой афганский. Мы в этом феврале обычно отмечаем годовщину вывода советских войск. 15 февраля отмечали 31 год. А в феврале этом близко к 100% вероятность подписания, то и американцы должны согласно этому соглашению объявить график вывода своих войск из Афганистана. Были даже признаки того, что американцы готовы согласно Трампу чуть ли ни до конца этого года вывести большую часть, значительную часть своих войск из Афганистана. Но это главная как бы деталь. Но другая не менее важная, а может быть грозящая отчасти и некоторыми трагическими осложнениями, драматическими точнее сказать — то, что Афганистан начнет мирные переговоры внутриафганские между Талибан и правительством в Кабуле. Или президентом Гани, потому что там правительство оппонирует президенту. Эти переговоры согласно условиям соглашения должны начаться через 10 дней после соглашения. То есть внутриафганские переговоры. Они будут, возможно, проходить пока полагается в той же Дохе, в том же Катаре. И вот к этим переговорам главная претензия со стороны официального Кабула, потому что президент Гани до сих пор сопротивлялся невероятно. Потому что он понимает, что может потерять власть. Потому что явно, что силы, которые сегодня противостоят ему, они могут оказаться более влиятельными. Поэтому на днях буквально совершенно с фантастической скоростью были оглашены официальные результаты президентских выборов в Афганистане. Которые никак не могли посчитать, и все думали, может провести второй тур. И объявили-таки победу Ашрафа Гани.

А.Дубнов: Пошел в народ. Прям как Горбачев в 1986 году в Питере вышел и начал общаться. Дальше я уже боюсь проводить параллели

О. Журавлева― А Абдула Абдула…

А. Дубнов― Остается как бы проигравшим.

О. Журавлева― Но тоже недоволен этим результатом.

А. Дубнов― Конечно, он не может быть доволен, потому что он потерял возможность оппонировать в качестве второго человека и продолжать бороться за отмену выборов, либо за второй тур и так далее. Короче победа президента Гани объявлена с результатом 50,4%, по-моему. То есть вот такая победа. У Абдуллы 37%.

О. Журавлева― Зачем это все нужно США сейчас, чтобы какой был результат.

А. Дубнов― Во-первых, США, а точнее Трампу это чрезвычайно важно с точки зрения его предвыборной гонки, которая уже начинается.

О. Журавлева― Я умиротворил Афганистан, типа.

А. Дубнов― Нет. Не так. Не я умиротворил Афганистан. Умиротворить Афганистан невозможно. Невозможно. И победить его тоже также. Нет, я увел своих ребят ваших сыновей с поля боя, я их сохранил вам, американцы, вашим семьям. Он это обещал в самом начале, когда шел в президентскую гонку. Это очень серьезный вклад в его как многие утверждают, практически значительную долю вероятности победы на второй срок может быть. И сколько бы ни обращали внимание на то, что там идет соревнование, кто будет ему противостоять со стороны демократов. Ну, неважно. Главное, что вот это вклад в американскую повестку дня. Но меня, честно говоря, больше волнует, во-первых, что будет происходить в Афганистане. И во-вторых, как отразится на ситуации на южных границах СНГ в Центральной Азии. И в интересах ли это России. Если начать с последнего, на мой взгляд, это чрезвычайно в интересах России. И это, слава богу, не отрицается сегодня теми, кто за нашу афганскую политику отвечает. В первую очередь спецпредставитель Замир Кабулов. Который с известными оговорками, но заявил о том, что Москва приветствует заключение соглашения. И я думаю, что именно Замир Кабулов будет присутствовать на подписании этого соглашения в Дохе, как и представители других государств. А может и гораздо выше рангом представитель. Это означает, что в этой стране начнется реальный договорный процесс. То есть война может закончиться. Потому что здесь самое существенное в том, что талибы долго не соглашались или американцы не соглашались доверять талибам, потому что те продолжали атаковать позиции правительства и очень много мирных жителей погибло. И удары со стороны правительства, американцев тоже приводили к гибели мирных жителей. Но американцы сказали, что мы вам, талибы, не очень доверяем, пока вы не продемонстрируете, что вы контролируете все ваши силы. И договорились о том, что неделя до подписания соглашения, то есть с 22-го по 29 февраля талибы объявляют, условно говоря, режим тишины. Так назовем. Конечно, такой формулировки там нет. И если этот режим тишины удастся соблюсти, тогда подписание состоится. Вот это «если» — сейчас самый драматический момент истины. Подорвать могут не только талибы, это могут те, кто не заинтересован, в том числе может быть некоторые представители со стороны официальных властей. Потому что это им не очень-то выгодно. Эта деталь очень важна. Но это все еще подвисает, потому что мы ожидаем, что 22-го числа будет объявлено об этом официально. Что 29-го должно состояться подписание и включается режим недельной тишины. Я отношусь к этому чрезвычайно серьезно, потому что это в гораздо большей степени важное событие, чем, например, много лет назад закончилась гражданская война в Таджикистане. В 1997 году. Шла пять лет война. Наконец пришли к выводу, что нельзя победить ни одной из сторон другую. Так и здесь. Талибов сокрушить нельзя. Но и талибы не могут сокрушить всех остальных. Значит, нужно как-то договариваться. Американцы не смогли победить Афганистан. Они не смогли обеспечить то, что они пытались сделать в 2001 году. Талибы сделали вид, что проиграли, ушли из Кабула, но война не кончилась. Потому что талибы – часть афганцев. Талибы, правда, другие. Шариат у них, может быть, другой. Но нам остается только на это надеяться. То есть я просто хочу сказать, что очень серьезное мероприятие, условно говоря…

О. Журавлева― За которым надо следить.

А.Дубнов: Чечня все-таки территория российская. Где должны исполняться российские законы

А. Дубнов― За которым надо следить. И оно, в общем, отразится, так или иначе, на будущем, сейчас я скажу пафосную вещь: на будущем мира. Потому что Афганистан — одна из самых горячих точек. Афганистан гораздо больше упоминался сейчас на Мюнхенской конференции по безопасности, чем, к сожалению, та же Украина.

О. Журавлева― Донбасс. Михаил из Перми спрашивает: «Означает ли вывод американских войск неизбежное осложнение на таджико-афганской границе».

А. Дубнов― Фигня.

О. Журавлева― Не означает.

А. Дубнов― Не означает совершенно. Это все последствия пугалок, которые шли из наших, так сказать, палестин, условно говоря. Военно-политических наших структур, которые все время пугали наших союзников партнеров в Центральной Азии, что, в общем, только помощь российская военная и наше присутствие сумеет обеспечить гарантии стабильности, безопасности на этих границах. Но слушатель имеет в виду, не появятся ли талибы, которые будут угрожать на этих границах нашим партнерам. Талибы там уже есть. И уже много-много лет там талибы есть. Еще ни одной вылазки со стороны талибов в сторону северных границ не было. Если это было, то это не талибы были. Это были выходцы из Центральной Азии, это исламское движение Узбекистана, это даже ИГИЛ, его остатки или те, кто вернулись из Сирии. Но это не талибы. И талибы, наша позиция официальная, я считаю здравая позиция состоит в том, что мы пытаемся как бы канализировать войну талибан с этими структурами недоразбитыми «Исламского государства», запрещенного в России тоже, как и Талибан, что очень смешно. И так далее.

О. Журавлева― Буквально на несколько минут оставшихся хотела вас попросить разъяснить, многие среагировали на заявление казахского юного наследника или принца по поводу страшной коррупции в верхах, по поводу всяких ужасов и так далее. Никто раньше, видимо, не следил за его заявлениями. Объясните, пожалуйста, что это было. Насколько это серьезные заявления и как их нужно было воспринимать.

А. Дубнов― Можно было сказать, что вынес мусор из избы. Семейной избы.

О. Журавлева― То есть он там был этот мусор.

А. Дубнов― В этом никто никогда не сомневался. Может ли не быть мусора в семье, которая правит 30 лет. И чья… собственность разлита по различным персонам или структурам, управляем этой семьей в лице елбасы. И других ее представителей. Не об этом же речь. Это секрет Полишинеля. Надо напомнить скандал «Казахгейт» конца 90-х годов…

О. Журавлева― Суть-то в чем?

А. Дубнов― Суть в том, что в такой семье было возможно всё. Воспитывались такого рода мажоры, которым позволено было всё. Если проследить биографию этого мальчика, то конечно, ему позволялось и вот он сорвался.

О. Журавлева― То есть он лечится от наркотической зависимости.

А. Дубнов― Меня упрекали в том, что я отношусь к нему со снисхождением. А я говорил, что это семейное горе и надо все-таки отделять мухи от котлет. Потому что мы ссылаемся на заявления больного человека и все мешаем в одну кучу. Да, коррупция есть. Но мальчик-то больной. Когда он говорит об инцесте в семье — это бред. Это правда бред. А он там такого наговорил винегрета, что неприлично.

О. Журавлева― В общем, нужно отделять мух от котлет.

А. Дубнов― Совершенно верно.

О. Журавлева― Это важно. Аркадий Дубнов. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо. Всего доброго.

ИГ, ИГИЛ, Талибан, Исламское государство — запрещенные в РФ организации