А. Петровская― У микрофона Александра Петровская. Сегодня своё особое мнение высказывает депутат ЗакСа Александр Тетердинко. Александр Павлович, здравствуйте.

А. Тетердинко― Добрый день.

А. Петровская― Давайте начнём с Конституции. Сегодня в ЗакСе, в Комитете по законодательству как раз обсуждают предложенные поправки. Вы сказали, что итогом будет некая резолюция.

А. Тетердинко― Вся процедура внесения изменений в Конституцию будет выглядеть следующим образом (сейчас это уже понятно, и президент давал соответствующие разъяснения на этот счёт, и представители Госдумы): сейчас законопроект о внесении изменений находится в Госдуме во втором чтении, в первом чтении он был принят недели 2 назад. Достаточно большое количество предложений и поправок поступает, с ними Госдума и рабочая группа, которая создана для этого, сейчас будет работать, рассматривать их. После того как Госдума одобрит эти изменения во втором, и окончательном, третьем чтении, они поступят в Совет Федерации.

После одобрения Советом Федерации они поступят на подпись президенту. Но до того как он её поставит или не поставит, необходимо будет провести всенародное голосование. В том случае, если граждане нашей страны одобрят эти изменения, президент подпишет; если не одобрят – президент наложит вето. И вот уже после этого необходимо, чтобы законопроект одобрили не менее чем 2⁄ 3 региональных парламентов. Только после этого изменения вступят в силу. Вот таким образом выглядит процедура.

А. Петровская― Но всё-таки, как я понимаю, президент волен поступать, как он считает нужным. То есть, даже если народ не поддержит, то, поскольку это не референдум, президент вправе подписать.

А. Тетердинко― Да, он вправе, но он уже заявил, что если народ не поддержит – он закон не подпишет.

А. Петровская― Кстати, а почему отказались именно от референдума? Я так понимаю, что основное отличие как раз в юридической силе этих двух процедур.

А. Тетердинко― Нет, дело в том, что когда вносятся изменения в Конституцию, референдумные процедуры проводятся, только если вносятся изменения в первую, вторую или девятую главы. Поскольку сейчас предлагаемые изменения этих глав не затрагивают… В Конституции прописана процедура, как она меняется. В отношении остальных глав там прописано, что они меняются соответствующим федеральным законом, Госдумой, Советом Федерации, 2⁄ 3 региональных парламентов и — подпись президента. Там никакого референдума нет.

А. Петровская― И общероссийского опроса тоже.

А. Тетердинко― Да, действительно, провести этот опрос было инициативой президента. Безусловно, с точки зрения формализма для президента это голосование будет необязательным. Но политически президент уже заявил, что будет опираться на это голосование. Он назвал это плебисцитом, и сказал, что если одобрят – он подпишет, не одобрят – не подпишет.

А. Петровская― Я всё-таки не поняла: референдумом просто по закону нельзя назвать эту процедуру?

А. Тетердинко― В самой Конституции процедура референдума в отношении этих поправок не предусмотрена.

А. Петровская― Но не предусмотрена и процедура вот этого голосования, которое просто легитимизирует решение президента и Государственной Думы. Так какая разница?

А. Тетердинко― Вы правильно говорите. Референдум – это обязательный институт, решения которого не могут быть пересмотрены органами государственной власти. Поэтому референдум проводится только тогда, когда об этом говорит закон, что «вот здесь надо обязательно проводить референдум».

А. Петровская― Значит ли это, что закон запрещает проводить референдум в конкретном случае с изменениями?

А. Тетердинко― Поскольку процедура изменения Конституции прописана в ней самой и там о референдуме ничего не говорится, то референдум по этим вопросам проводить нельзя.

А. Петровская― То есть, просто нельзя, и президент нашёл другой способ.

А. Тетердинко― Да, потому что процедура совершенно другая и президент нашёл иной способ выявления мнения населения страны.

А. Петровская― Ещё очень много говорят по поводу того, что это пакетное голосование… Поправок-то много, и абсолютно разных. Там есть социального толка вещи (мы с вами до эфира обсудили, что не очень понятно вообще, нужно ли это закреплять в Конституции); есть вопросы, касающиеся того, как должны формироваться государственные органы власти (в частности, про иностранное гражданство, срок оседлости и так далее); есть какие-то вещи, связанные с Госсоветом и внесением этой структуры в Конституцию — то есть, ему добавляется новое свойство, что ли, конституционность.

А. Тетердинко― Конституционный статус.

А. Петровская― То есть очень много разных аспектов, как за всё это можно в пакете-то проголосовать? А если я за МРОТ, но против оседлости?

А. Тетердинко― Значит, можете проголосовать против. Хочу сказать, что всё-таки Конституция принималась в декабре 1993 года, прошло уже больше 26 лет. Конечно же, жизнь меняется, политическая система развивается. Конституция – это же не священная корова, которую трогать нельзя. Это нормальное явление, все страны мира периодически меняют свои конституции, вносят корректировки. Поэтому президент предложил закрепить в Конституции социальные гарантии: индексации пенсий, то, что МРОТ обязательно должен быть не ниже прожиточного минимума, и так далее. Потому что у нас Конституция в одной из своих статей говорит, что Российская Федерация – социальное государство, а наполнение этой декларации в ней нет. Теперь такое наполнение там появляется.

Президент предложил закрепить конституционный статус Госсовета; его конкретные полномочия и функционал будут определяться уже отдельным законом, после того, как поправки в Конституцию будут приняты. Но статус Госсовета важен, потому что там у нас заседают губернаторы, то есть появляется дополнительный инструмент защиты интересов регионов на федеральном уровне. Госсовет будет обсуждать, в том числе, и аспекты, связанные с проблемами регионов.

А. Петровская― Странный момент – мы сегодня должны проголосовать за конституционный статус Госсовета, а только потом нам расскажут, что собственно он будет делать, потому что это будет определено отдельным федеральным законом.

А. Тетердинко― Да, но этот закон не сможет противоречить Конституции, поэтому Госсовет не сможет забрать себе никаких полномочий Госдумы, Совета Федерации, президента. Это будет некий консультативный орган, который будет определять основные направления внутренней и внешней политики, помогать президенту с этим вопросом, но какие-то властные функции Госсовет, скорее всего, иметь не будет, потому что эти функции пока в Конституции не прописываются. Я не знаю, что мы увидим после второго чтения в итоге, но пока в законопроекте, внесённом в Госдуму, никаких властных полномочий у Госсовета нет. Поэтому Госсовет надо рассматривать, как консультативный совещательный орган.

А. Петровская― А нужен ему тогда конституционный статус?

А. Тетердинко― Я думаю, что нужен. У нынешнего президента есть запрос на Госсовет, а придёт другой и скажет: «Мне этот Госсовет не нужен. Я его собирать вообще не буду, что мне их слушать?». Всё меняется в стране, конечно, рано или поздно должность президента займёт другой человек. Это очевидные вещи.

А. Петровская― Ещё момент. Вы сказали, что многие страны меняют конституции, но мне кажется, если начинать её всё время править, то скоро с ней, как с административным кодексом, разобраться сложно будет.

А. Тетердинко― Так а мы непостоянно её правим.

А. Петровская― Так вот, мне кажется, что, может быть, вносить поправки и вполне логично, но в то же время, хотелось бы увидеть конкретное обоснование необходимости принятия таких поправок. Об этом, в частности, в своём заявлении пишет Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко». Действительно хочется понять: а где те основания? Вас убедили представленные аргументы, что нужны эти поправки сегодня?

А. Тетердинко― Честно говоря, не понимаю, что господин Рыбаков имеет в виду под какими-то обоснованиями. Какое обоснование нужно норме о том, что мы пенсии индексируем?

А. Петровская― Нет, а зачем это появляется в Конституции? Думаю, он об этом спрашивает.

А. Тетердинко― Это нужно для того, чтобы законодатель не имел возможности пересмотреть это федеральными законами. Конституция – это акт, имеющий высшую юридическую силу. Если эта норма прописывается в Конституции, то уже никто – ни Госдума, ни Совет Федерации, ни правительство, ни президент – не сможет осуществлять какое-то иное нормативное урегулирование. Это благо, понимаете? И как бы не складывалась ситуация с доходной частью бюджета, как бы ни складывалась экономическая ситуация в стране, но правительство обязано будет пенсии индексировать, мы обязаны будем заработную плату платить не ниже прожиточного минимума. Все будем обязаны, не только органы государственной власти, но и частные работодатели. Ну какое нужно обоснование этому?

Я ещё когда на юридическом факультете учился, когда мы рассматривали статью о том, что Российская Федерация – социальное государство, постоянно нам об этом говорили, что это норма декларативная, она ничем не подкреплена, Конституция никаких норм, которые бы наполняли эту норму, гарантировали социальную направленность государства, не содержит, всё это зиждется на доброй воле федерального законодателя, который принимает те или иные законы в части социального и пенсионного обеспечения. Сейчас в Конституцию вводятся эти дополнительные нормы. Странно, что это кому-то не нравится. Понимаете, многие действуют по принципу «баба Яга против!». Это же оппозиция, они должны быть против. Даже против хороших начинаний.

А. Петровская― Я не могу говорить за Николая Рыбакова, могу только интерпретировать, как я поняла то, о чём он хотел сказать. Вопрос не в том, что он против, а в том, что всё-таки это такой священный кодекс законов, который лучше лишний раз не трогать и нужно ли вносить такие социальные гарантии именно в Конституцию? Потому что вот вы сказали про индексацию пенсий, например – хорошо, будет это закреплено, но это никак не помешает взять и ещё раз увеличить пенсионный возраст, и таким образом мы лишим пенсионных гарантий часть людей, которые, казалось бы, были защищены этой нормой. Вопрос в том, что это всё равно не всеобъемлющая история, может быть, ей достаточно оставаться в рамках федерального законодательства, а Конституцию просто лучше лишний раз не трогать.

А. Тетердинко― Знаете, во-первых, её не трогают «лишний» раз. Ещё раз говорю: за 26 лет своего существования Конституция, конечно, претерпевала изменения, но в основном они были связаны с укрупнением регионов. Как известно, в Конституции есть перечень всех субъектов федерации, и этот перечень менялся, регионы укрупнялись, Крым и Севастополь появились в составе федерации. Какие-то сущностные изменения вносились, если мне память не изменяет, всего один раз – когда полномочия Госдумы и президента были увеличены, до 5 и 6 лет соответственно. Это было при президенте Дмитрии Медведеве сделано.

Конституция не часто правится, это хорошо, что она дополняется. У нас, на самом деле, очень небольшая по объёму Конституция по сравнению с Конституциями очень многих стран – Франции, Италии, Бразилии, там они намного больше и намного нормативно содержательнее, так что нам есть, над чем работать. Поэтому не вижу в этом ничего плохого.

А. Петровская― А где-то конституций нет, но при этом с пенсией и индексацией всё нормально.

А. Тетердинко― Если взять Великобританию – да, там писаной Конституции нет, естественно, но там есть ряд актов, которые вкупе рассматриваются, как конституционные – Билль о правах, Habeas Corpus Act и так далее.

А. Петровская― Ещё что касается Конституции – момент со всякими поправками, которые сейчас дополняются. Были поправки, которые были внесены буквально через 3 дня, но поскольку работа продолжается, инициативы тоже постоянно идут, новые и новые. Последнее – это дать возможность президенту по общей квоте в Совете Федерации увеличить количество сенаторов и сделать их пожизненными. Насколько пожизненный институт сенаторства нужен, и нужен в Конституции? Наверное, только в Конституции и закреплять, если уж говорить об этом.

А. Тетердинко― Не могу сказать, насколько нужен, потому что я пока не видел конкретного наполнения этой инициативы – кого предлагается избирать, по каким критериям. Конечно, институт пожизненных сенаторов существует, в том числе в демократических западных странах. Например, во Франции все бывшие президенты автоматически становятся членами Сената. Этот институт есть, но чтобы конкретно его обсуждать, нужно посмотреть…

Конечно, не должно быть такого, что президент решил – этот человек уважаемый, давайте я его сделаю пожизненным сенатором. Такого быть не должно, должен быть определённый критерий отбора. Может быть, таковыми сенаторами могли бы являться бывшие президенты или премьер-министры. Это обсуждаемый вопрос. Я не знаю, как к этому предложению отнесутся Госдума и Совет Федерации, потому что они сейчас работает над вторым чтением поправок, но тут надо аккуратнее подходить.

А. Петровская― Но всё-таки это же не просто собрание уважаемых прекрасных людей, это же орган, на котором лежит определённая ответственность, функционал, и в этом смысле не очень понятно, почему эти люди должны быть там пожизненно и зачем там, например даже уважаемые прекрасные бывшие президенты и премьер-министры.

А. Тетердинко― Знаете, обычно Совет Федерации и вообще верхние палаты парламентов, там, где они существуют (в основном, в федеративных государствах) – задумывались, как некий орган представительства регионов, где субъекты федерации могли бы принимать участие в законодательном процессе. Но наравне с субъектами есть ещё и сама федерация, в целости, и конечно, институт таких сенаторов, которые назначаются президентом или по его представлению (тут разные могут быть схемы) задуман, чтобы на базе этой верхней палаты парламента было кому защищать интересы федерации в целом. Потому что это не улица с односторонним движением, где есть регионы и они верховодят. Есть ещё интересы в целом всей федерации, те полномочия, которые она должна защищать. Поэтому институт подобных сенаторов может быть призван как раз для того, чтобы защищать в верхней палате парламента интересы в целом федерации, а не конкретных регионов.

А. Петровская― Пока не очень это выглядит понятным и убедительным, по крайней мере, лично для меня. Хотелось бы большего понимания.

А. Тетердинко― У вас будет возможность выразить своё отношение на голосовании по поводу этих поправок. У каждого гражданина нашей страны такая возможность будет.

А. Петровская― Так как они идут пакетом, то очень трудно определиться с итоговым решением.

А. Тетердинко― Если вам там что-то не нравится, значит, будете голосовать против, наверное.

А. Петровская― Кстати, что касается голосования. Сегодня газета «Ведомости» пишет, что уже определились, кто из политтехнологов будет заниматься информационной кампанией по мобилизации людей на это голосование; что якобы стоит задача 50 % явки и 70 % тех, кто поддерживает эти поправки. Говорят о том, что будут использоваться все те же технологии, что и на президентских выборах использовались.

А. Тетердинко― Я об этом ничего не слышал. Может быть, у газеты «Ведомости» более информированные источники. Во-первых, даже дата ещё не определена. Мы понимаем, что это, скорее всего, апрель, а какого числа, в каком порядке и как это будет проходить, сколько по времени длиться, мы пока не знаем.

А. Петровская― Лично у вас есть опасения, что не придёт народ поддерживать эти поправки?

А. Тетердинко― Всё зависит от информационной кампании, если она будет хорошая и качественная, с привлечением федеральных каналов, крупных СМИ, то народ придёт. Конечно, если всё будет замалчиваться, то никому это особо… Всё зависит от качества проведённой органами государственной власти информационной кампании.

А. Петровская― Давайте вернёмся в Петербург, и здесь в отношении СКК хотела вас спросить. Несколько депутатов от разных партий (девять, если быть точной) подписали открытое письмо в адрес губернатора с просьбой расторгнуть концессионное соглашение с компанией «СКА Арена» и восстановить прежний облик комплекса. Градозащитное движение вокруг СКК омрачено ещё и тем, что погиб человек, и это же трагедия!

А. Тетердинко― Я это называю пиар на крови. Потому что эту трагедию, гибель человека используют для того, чтобы максимально скандализировать эту тему. Конечно же, история гибели рабочего – это вопиющий случай, очень надеюсь, что люди, виновные в нарушении техники безопасности, понесут ответственность, возбуждено уголовное дело Следственным комитетом, как известно. Очень надеюсь, что дойдёт до реального лишения свободы тех лиц, которые отвечали за безопасность. Почему он был к этой люльке не пристёгнут, кто ему давал такую команду и давал ли кто-то вообще? Эти люди должны понести ответственность.

Во-вторых, что касается самого СКК: он находился в аварийном состоянии, есть соответствующий акт МЧС, там уже длительное время никаких крупных мероприятий не проводилось – и слава богу! Не дай боже, обрушение бы произошло, когда там какое-то массовое мероприятие проходило. С другой стороны, СКК современным требованиям к таким объектам более не отвечал, ни по уровню безопасности, ни по объёму – сколько там людей может вместиться. С третьей стороны: вот он стоял пустой и для того, чтобы его хоть как-то можно было использовать, необходимо было провести дорогостоящую реконструкцию, в миллиарды рублей. У города таких денег не было.

А. Петровская― То есть, если снести и снова построить — дешевле?

А. Тетердинко― И потом, для чего эту реконструкцию проводить? Ну хорошо, проведём, а как мы его будем использовать? Для хоккейных матчей его использовать нельзя. Как выставочное пространство? Но выставочное пространство в городе есть.

А. Петровская― А для хоккейных маленькое, или почему?

А. Тетердинко― Международная федерация хоккея сказала, что на этой арене международные матчи проводить нельзя, она не отвечает современным требованиям. Проект реконструкции предусматривает создание современной хоккейной арены, на которой будут проводиться, в том числе, матчи Чемпионата мира по хоккею, который Петербург будет принимать в 2026, по-моему, году. И с третьей стороны, СКК памятником архитектуры не был, он не имел охранного статуса.

А. Петровская― Не успел его получить.

А. Тетердинко― На этот объект пришёл инвестор, который на этом месте – после обрушения это очевидно – создаст новую ледовую арену. Но не только. Около территории СКК есть большое пространство пустое.

А. Петровская― Там построим дома?

А. Тетердинко― Нет, там никаких домов не будет. Это пространство будет облагорожено, сделана зона отдыха общедоступная.

А. Петровская― Александр Павлович, продолжим после московских новостей.

А. Тетердинко― Да, пожалуйста.

НОВОСТИ

А. Петровская― Возвращаемся в эфир. Напомню, что сегодня своё особое мнение высказывает депутат Законодательного Собрания Петербурга Александр Тетердинко. Александр Павлович, ещё раз здравствуйте. Хочу вернуться к теме СКК с вопросом. Вы сказали о том, что у вас большая надежда, что московский СК будет заниматься этим вопросом.

А. Тетердинко― Мы про прилегающую территорию с вами говорили, я не закончил. Никакой жилой застройки там не будет, как пугают жителей. Эта территория будет облагорожена, там будет проведено качественное благоустройство, будет сделан парк – может быть, по примеру московского «Зарядья» или как «Тучков Буян» сейчас хотят сделать. Большое общественное пространство, нам это проект показывали, очень классно выглядит. Всё будет сделано за деньги инвестора, не за городские.

А. Петровская― А что предполагает концессия?

А. Тетердинко― Концессия предполагает, что после того, как инвестор проведёт реконструкцию, он будет использовать этот объект на протяжении 49 лет, соответственно, и прибыль извлекать. Чтобы те инвестиции, которые он сейчас потратит, каким-то образом отбить. Объект будет в собственности города находиться, он не перейдёт в собственность инвестору. Конечно, он какие-то будет платные мероприятия там проводить, матчи, выставки, какая-то концертная деятельность будет осуществляться. То есть, он будет этот объект эксплуатировать с тем, чтобы средства, которые он вложит (до 10 миллиардов, по-моему, огромный объём инвестиций), отбить. Вот основной момент концессионного соглашения.

А. Петровская― В отношении ответственности всё-таки: вы сказали, что у вас большая надежда, что разберутся и виновные будут наказаны. Здесь ещё такой момент: кроме того, что к люльке человек не был пристёгнут, и очевидно, что техника безопасности была нарушена, возможно (я не специалист, они об этом скажут точнее) была нарушена вообще вся технология демонтажа.

А. Тетердинко― Я тоже не специалист, не строитель.

А. Петровская― Есть ли шанс, что будут наказаны люди выше, чем просто бригадир?

А. Тетердинко― Если гибель человека произошла в результате целенаправленного нарушении технологии, то, конечно, следствие должно устанавливать виновность людей, которые отдавали приказ. Но я не знаю, была ли она нарушена, честно. Я уже в интернете много читал, одни специалисты говорят, что ничего не было нарушено, что правильно, что крыша сложилась; другие говорят, что нарушена была технология. Не берусь судить здесь никого.

А. Петровская― Давайте ещё к петербургским событиям. Помню, когда прошли муниципальные выборы, Вячеслав Серафимович Макаров высоко оценивал результаты «Единой России» и вообще качество проведения муниципальной кампании. Но, тем не менее, вот уже сколько времени прошло, а продолжается эта история, идут суды. Насколько я понимаю, совсем недавно по «Чёрной речке» были отменены итоги выборов. Вы пересмотрели своё отношение к этой кампании?

А. Тетердинко― Нет, не пересмотрел. Практически все суды завершены – если говорить о первой инстанции, большинство дел перешло уже в апелляционную инстанцию. Всего по городу было обжаловано в судах более 200 избирательных участков из 1800 с чем-то. Голосование отменено в настоящий момент только по 6, все остальные якобы имевшие место нарушения были судами опровергнуты и не подтверждены. Поэтому в общем объёме никак эта оценка не меняется. Да, безусловно, там, где суды установили какие-то нарушения со стороны участковых комиссий – ещё раз повторю, это всего лишь 6 случаев на весь город – это было подтверждено. Но нельзя по этим случаям судить об общей избирательной кампании.

А. Петровская― С другой стороны, если рассматривать пристально каждый из этих случаев, выглядит абсолютно вопиющим и недостойным того, чтобы вписываться в хорошую муниципальную кампанию.

А. Тетердинко― Я с вами безусловно согласен. Избирательная кампания – срез нашего общества, в участковых ИК работают 20 000 петербуржцев, среди них могут попасться совершенно разные люди, порядочные и нет, профессиональные и просто не очень умные. Это срез нашего общества, разные люди. Там, где участковые ИК вели себя не в соответствии с законодательством – умысел был или по дурости, это уже пусть правоохранительные органы устанавливают степень вины – суды принимали соответствующие решения. Там, где никаких нарушений не было, как бы оппозиция не кричала, что они есть…

Суды достаточно вдумчиво рассматривали дела, сами по себе случаи отмены итогов голосования говорят о том, что суды достаточно объективно и беспристрастно рассматривали результаты выборов. Подавляющее большинство исковых заявлений было отклонено, потому что абсолютно никаких оснований под собой не имело. А эти 6 случаев – да, имеют место быть. Я надеюсь, что городская ИК проведёт работу, подучит участковые комиссии, куда пришли новые люди, чтобы таких процедурных нарушений не было.

А. Петровская― То есть, вы связываете просто с ошибкой и неграмотностью?

А. Тетердинко― Возможно, с неграмотностью, да.

А. Петровская― Это скорее, чем умысел?

А. Тетердинко― Я же работал в избирательной системе, был заместителем председателя городской ИК, иногда. Когда целый день, с 8 утра начинается голосование, потом считаешь голоса, сначала на губернаторских выборах, потом на муниципальных – а я напоминаю, что на муниципальных выборах в большинстве муниципалитетов избиратели могли поставить по 5 галочек в бюллетене – посчитать это непросто. Это губернаторские — в разные пачки разложил, посчитал кто чего, легко. А тут — огласить эти галочки, в разных конфигурациях, это очень физически тяжело. Иногда людям, которые очень устали, хочется всё это сделать побыстрее, закрыв на процедуры глаза. Побыстрее протокол составить и поехать домой спать, такие тоже случае бывают.

А. Петровская― Я очень ценю вашу веру в людей, мне это нравится. Мне кажется, что сама по себе эта история привлекает внимание ещё и потому, что когда начинаешь конкретные 6 случаев рассматривать, начинаешь как-то с вопросами экономики связывать. У муниципальных образований же разные бюджеты, есть состоятельные, есть менее состоятельные. Но, возможно, всё это тоже случайность. Ещё хотела вас спросить в отношении уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге. В конце февраля должен состояться выбор, 26-го, если я не ошибаюсь. И там какой-то не очень приятный с точки зрения процедуры случай с Анной Митяниной произошёл.

А. Тетердинко― Я так не считаю. Были определённые недоработки в представленном пакете документов, которые Анна Владимировна исправила. Поэтому никаких препятствий для рассмотрения её кандидатуры на заседании Законодательного Собрания, нет. Наверняка вы спросите, кого будет поддерживать «Единая Россия», я сразу подытожу: мы на фракции пока не обсуждали все кандидатуры, и поэтому я пока не буду говорить, кого мы будем поддерживать.

Но от себя могу сказать — я с Анной Владимировной Митяниной работал, был её заместителем, когда она возглавляла юридический комитет Смольного. Я с огромным уважением к ней отношусь, мне эта кандидатура очень импонирует, но как я буду голосовать – пока не могу сказать, потому что мы коллективно, фракционно будем принимать решение. Мы будем обязательно встречаться со всеми претендентами на этот пост перед голосованием, будем оценивать их деловые и профессиональные качества.

А. Петровская― А, кстати, как? Есть какие-то критерии у вас? Или сердцем?

А. Тетердинко― Нет, ну не сердцем. Будем смотреть биографию человека, кто где работал…

А. Петровская― Про Анну Владимировну вы знаете.

А. Тетердинко― Остальных-то надо посмотреть поподробнее, потому что я их лично не знаю.

А. Петровская― Что касается кандидатуры Юлии Шик…

А. Тетердинко― Я с ней не знаком лично, может быть даже и живьём-то её никогда не видел.

А. Петровская― Ещё момент: сразу после того, как возникли вопросы к документам Анны Владимировны, стали злые языки говорить, что всё это противостояние Смольного и Законодательного Собрания, потому что её кандидатуру внёс губернатор. Есть какое-то противостояние или нет, раскройте секрет?

А. Тетердинко― Как говорил профессор Преображенский: «Не читайте по утрам советских газет». Вот я также хочу сказать: не надо читать Telegram-каналы, которые кормятся слухами. Ничем, кроме слухов, это не вызвано. Обычная стандартная процедура проверки документов, исправления недочётов. Не надо искать в тёмной комнате чёрную кошку, особенно если её там нет.

А. Петровская― С другой стороны, разные позиции законодательной и исполнительной власти – это даже вполне себе, казалось бы, нормально. Хорошо. Ещё один вопрос, в отношении уже федеральной повестки, по амнистии, которая к 75-летию Победы планируется. Известно, что уже внесён в Госдуму законопроект по амнистии, уже определены в нём категории граждан. «Коммерсантъ» вчера писал о том. что в Мосгордуму внесён законопроект в связи с амнистией и там планируется что амнистия может распространяться на фигурантов «московского дела», условно. Впрямую там так не написано, а те статьи, которые перечислены, как мы понимаем, могут относиться к фигурантам «московского дела». Вы поддерживаете эту идею с амнистией, которая могла бы распространиться, в том числе, и на этих лиц?

А. Тетердинко― Я не поддерживаю амнистию в отношении тех, кто совершил насильственные преступления, связанные с применением физического насилия к людям. Амнистия – это акт гуманитарный, акт милосердия. Конечно, на тех, кто находится в местах лишения свободы за преступления ненасильственные, неопасные для общества, амнистию можно было бы и распространить. Чего в тюрьмах людей держать, если они не представляют опасности для общества? Наверное, да.

А. Петровская― Просто читаю в «Коммерсанте», что ваши коллеги по «Единой России» считают эту инициативу политической, а не гуманистической.

А. Тетердинко― Ещё раз говорю, не все фигуранты «московского дела» находятся в местах не столь отдалённых за ненасильственные преступления. Многие из них совершали насильственные действия, поэтому надо смотреть – по каким статьям, по каким частям статей они осуждены.

А. Петровская― Но это, по идее, должно относиться не только к фигурантам «московского дела», а вообще ко всем.

А. Тетердинко― Да, конечно! Я не считаю, что насильников и грабителей надо по амнистии освобождать. Считаю, что они должны по полной.



А. Петровская― Вот на этом мы сегодня ставим точку. Спасибо. Александр Тетердинко, депутат Законодательного Собрания, был у нас сегодня со своим особым мнением.