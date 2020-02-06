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Здравствуйте, у микрофона — Максим Курников. В эфире программа «Особое мнение». И в ́этой студии вместе со мной журналист Максим Шевченко.

М.Шевченко― Здравствуйте!

М.Курников― Сначала спрошу: вы замеряли температуру, прежде чем входить в студию?

М.Шевченко― Конечно, обязательно. Каждые три минуты я замеряю температуру.

М.Курников― Между прочим, вы шутите…

М.Шевченко― Я не шучу суш.

М.Курников― …А говорят, теперь на встрече с Путиным каждому участнику замеряют температуру. Неужели на самом деле всё так страшно?

М.Шевченко: Народ поставили в узкие рамки, когда лекарств дешевых просто нет

М.Шевченко― Пульс, температуру… Сошлют, уволят. Ну, как положено, перед государем должны трепетать вороватые бояре. Это так принято исстари. При Иване Грозном ни иглу, как известно сажали. Иван Васильевич любил особо такого дебиловатого боярина на иглу посадить. Там втыкали в скамью иголки, садился туда и… Шутили.

М.Курников― Прекрасные шутки. Тем не менее, это паника или, наоборот?

М.Шевченко― А послам, которые вручали верительные грамоты, тоже замеряли, интересно? Или послам не замеряют температуру?

М.Курников― Я думаю, что у нас, вообще, отношение к иностранным гражданам и к своим всегда отличается.

М.Шевченко― Если без шуток, но, наверное, это правильно, что первое лицо государство, как бы мы не критиковали его, отвечает за безопасность страны, за систему безопасности. И вирусная инфекция — это же угроза.

М.Курников― Всё, что происходит вокруг — цены на лекарства, попытка контроля цен в аптеке — как вы оцениваете?

М.Шевченко― Это всё не имеет отношения к вирусу. Это совершенно наглый беспредел. Речь идет не просто об антивирусных каких-то лекарствах. Я вчера зашел в аптеку за какими-то элементарными вещами типа зубную пасту купить. Меня просто поразили цены на препараты с новыми названиями, которые, по сути, являются тем же анальгином, который стоил, по-моему, 2 или 3 копейки. Сегодня препараты, которые выдаются за аналог анальгина, основанные на том же парацетамоле, стоят 400 рублей, 450 рублей, 350 рублей. Глюкоза.

Вот я помню, в детстве покупал, были такие по 10 таблеточек, по-моему, 2 копейки стоили Я после тренировок — плаванием занимался — очень любил зайти в аптеку и набить рот этой глюкозой. Сейчас только глюкоза с какими-то добавками и тоже 100 с чем-то рублей. В Москве, по крайней мере. В провинции чуть дешевле. Но все равно цены невероятные.

Население, народ поставили в узкие рамки, когда, во-первых, лекарств дешевых просто нету. Потом, за счет того, что на рынке лекарств, как я понимаю, абсолютные монополисты или картельный сговор возможно, то есть те, компании которые сюда лекарства поставляют или их фальсифицируют. Мы даже не знаем, что это за лекарства по преимуществу… Иногда в Европе или где-то спрашиваешь «А вот такое-то лекарство…». Они говорят: «У нас таких просто не существует лекарств».

Они заставляют, вынуждают наш народ, еще запугивая болезнями, покупать лекарства по совершенно невероятным, бешеным ценам каким-то. Просто идет система омерзительного капитализма, выкачивания из людей денег любой ценой. Деньги выкачиваются за счет запугивания здоровьем, взвинчиванием цен на лекарств, взвинчивание цен а ипотеку. Рост цен на продукты происходит постоянно и так далее. Звериный, омерзительнейший капитализм. Поэтому все это топанье ногами, которое Путин устроил, что цены в аптеках… — веры не очень много. Станиславский сказал: «Я не верю».

М.Курников― Надежды вам не дарит, да?

М.Шевченко― Потому что на самом деле ворон ворону глаз не выклюет. Если этот президент говорит постоянно о том, что социализм это плохо и постоянно помогает и активно встречается со своими друзьями, наперсниками и соратниками из РСПП или других неолиберальных в экономическом смысле олигархических сообществ. И им оказывается помощь всегда. Помощь всегда оказывается банкам в критическую минуту. Вся экономика страны, которую они тут создали под видом России, это не Россия никакая, потому что для меня. Она в первую очередь ориентирована на банковский капитал, который всегда может играть с долларом, евро, выводить деньги и тому подобные вещи.

М.Шевченко: Деньги выкачиваются за счет запугивания здоровьем, взвинчиванием цен на лекарств

Поэтому никак они не могут повлиять на цены на этом рынке. Максимум демонстративно под видом наведения порядка наехать на какого-нибудь монополиста, который контролирует какую-то сеть аптек, демонстративно его выпороть, казнить, отобрать у него все только для того, чтобы передать другому, такому же, как он, а, может быть, еще более корыстному, худшему в силу того, что он сильнее и более приближенный к власти и силовым структурам.

Вот это их порядок, это их рынок, который они тут устроили. Никакой это не рынок, конечно. Продажа колониальных товаров бесправному населению — вот что такое экономика России по большому счету.

М.Курников― Большая часть все равно ведь экономика государственная, формально, по крайней мере .

М.Шевченко― Я не знаю, что такое государственная. Куда ни глянь — везде частный интерес. Уплата штрафов — частный интерес. По-моему, в несколько раз выросло количество собираемых на дороге штрафов, просто невероятно. Камеры стоят через каждые 200–300 метров. Они превратили контроль за движения просто в источник доходов, источник вытягивания из нас денег, шантажа. Ты не уплатил штраф, забыл — 300, 400, 500 рублей — можешь за границу не вылететь, например, с семьей, если едешь отдыхать или еще что-то. Вдруг ты пропустил где-то. Любой ценой выкачивают.

Мы даже не знаем, где тут государство. Государство настолько слилось с картелями, с какими-то монополиями, с какими-то транснациональными корпорациями, оффшорными компаниями. Нет тут никакого государства. Есть просто шкурное сообщество каких-то бюрократов, которые что-то из себя изображают, надувают щеки, которые обслуживают интересы крупного капитала, получая просто с него себе, очевидно в карман, как об этом пишут прекрасные разные Телеграм-каналы, на которые сейчас началась охота, как мы поняли.

М.Курников― Но не только Телеграм-каналы, кстати, пишут.

М.Шевченко― Я «Футляр от виолончели»…

М.Курников― Да, да. А вы, во-первых, читаете, я так понимаю, Телеграм-каналы.

М.Шевченко― Конечно, обязательно.

М.Курников― А вы им скорее доверяете, нет? Для чего вы читаете?

М.Шевченко― Я по ним ориентируюсь. При чем тут «доверяю»?

М.Курников― А что значит «ориентируюсь»?

М.Шевченко― Нет же в анонимных Телеграм-каналах фиксации позиций как источника информации. Это же отличает, допустим, «Эхо Москвы» от «Незыгаря» того же. Я «Незыгаря» читаю того же, потому что я вижу концептуально самый разны подходы к описанию ситуации.

М.Курников― То есть вы не считаете, что это в первую очередь инструмент манипуляции?

М.Шевченко― Слушайте, у меня несколько таки каналов. Их примерно 10. «Кремлевский мамковед», «Незыгарь». Есть какие-то провластные, какой-нибудь «Медиатехнолог» или что-нибудь еще. Я из совокупности десятка или 15 Телеграм-каналов политических могу примерно себе повестку поредставить, которая существует в АП, в оппозиции, в окружении Ходорковского, в окружении Кудрина. Потому что понятно примерно, кто с кем аффилирован по интонации.

М.Курников― Тогда я по-другому задам вопрос: Для той же администрации президента это скорее инструмент или скорее проблема?

М.Шевченко― Это для всех инструмент. Анонимные Телеграм-каналы, я считаю, — это великое изобретение в наше время. Которые не являются СМИ, но является средством влияния на повестку и на массовое сознание того узкого достаточно сегмента аудитории, который это интересует. Люди, которые интересуются попсой, обществом потребления, тоже находят в ряде Телеграм-каналов себе отдушину. Есть там Телеграм-каналы с сотнями тысяч, наверное, миллионами подписчиков.

М.Шевченко: Вся экономика страны, которую они тут создали под видом России, это не Россия никакая

Но политические Телеграм-каналы — это совсем другое дело. Политик сегодня не может не читать. Мне очень нравится Телеграм-канал Сергея Павловича Обухова «Обухов про», который дает с точки зрения КПРФ анализ очень профессиональные того, что там происходит сейчас. Политики многие имеют Телеграм-каналы. Я подписан на несколько десятков Телеграм-каналов политиков, в том числе, региональных и федеральных. Это обязательно просто. Это дает сейчас возможность такого сканирования пространства, которого раньше просто не было.

М.Курников― Почему за «Футляром» пришли? Они нарушили какую-то двойную сплошную, которая есть даже для Телеграм-каналов?

М.Шевченко― Я, во-первых, не верю, что за ними пришли. Там есть две версии. Что за ними пришли… Ведь там придти нельзя, если они только не сознались под пытками, что это их Телеграм-канал. Доказать нельзя, что это их Телеграм-канал. Поэтому, я думаю, что это скорее запугивание такое.

Возможно, вкинули в пространство информацию, что пришли для того, чтобы их дискредитировать. Чтобы теперь мы, читая этот Телеграм-канал, думали: Ах, теперь они под контролем работают. Это теперь уже как бы не свободные художники, которые всем раздавали оплеухи… Мне там перепадало от них разочек тоже. И несмотря на это, я считаю, что это очень яркий, интересный, жесткий такой анонимный Телеграм-канал.

Ну, вот теперь все должны думать, что они под контролем каких-то силовиков, например, работают. А, может быть, это вообще всё фейк. Может, никто за ними не приходил никуда. Может быть, это специально такая операция по дискредитации их. Объявить, что вы знаете, Штирлиц разоблачен, работает под контролем гестапо. А он, может быть, и не разоблачен и не работает под контролем гестапо.

М.Курников― Для того, чтобы те, кто получает эту информацию, не доверяли этой информации.

М.Шевченко― Конечно, разумеется. Так с Зорге было, например.

М.Курников― Было. Но там были разные истории, связанные с Зорге. Он ведь не вернулся в свое время, чем тоже подорвал доверие к своей информации. Мы сейчас тоже прервемся ненадолго, после чего вернемся в студию.

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М.Курников― Журналист Максим Шевченко в студии «Эха Москвы». Вы говорите об информации, которая публикуется иногда анонимно, а иногда даже в СМИ официальный о том, кто чем владеет, кто что имеет…

М.Шевченко― Мы не знаем точно. Это же неофициальная НРЗБ информация.

М.Курников― Есть и официальная. Вот, например, про Рублевку очень подробная вышла статья. Такой путеводитель по Рублевке. Выясняется, что в основном чиновники НРЗБ. Как вы думаете, почему общество перестало реагировать, что крупные чиновники чем-то владеют явно не по доходу?

М.Шевченко― Я не думаю, что общество перестало реагировать. Просто эта реакция не фиксируется так, как должна фиксироваться. Голос левого протеста в официальных медиа практически нет. Можно пересчитать по голосам просто: Шевченко, Удальцов, Платошкин, допустим, Зюганов что-то скажет. Но в целом СМИ блокируют левую оппозицию, ее не выводят в общественное пространство.

Но поверьте, я очень хорошо знаю пространство, которое ассоциирует себя с КПРФ, с лево-патриотическим блоком. Там всё читают, очень четкая, негативная, практически классовая неприязнь — я не скажу ненависть — неприязнь к вороватым чиновникам. И считают, что просто да, это такая власть, что сила ломит, что власть обложилась силовиками, Росгвардией, ФСБ, которые защищают не государство, а именно особняки на Рублевке. Собственно, эти особняки на Рублевке — это и есть государство, которое получено с помощью насилия — все эти особняки. И защищаются сегодня с помощью насилия

М.Шевченко: Контроль за движения просто в источник доходов сделали

Я вот много езжу по стране. Был в Пензенской области. Смотрел, как там она разорена, за исключением одного татарского села Средняя Елюзань, самого большого в Европе, которое не разорено только по одной причине. Я их спросил: «А чего вокруг все плохо живут, а вы хорошо?» Говорят: «А мы у государства в долг денег не берем, ничего не просим, сами все вопросы решаем. В армии служим, налоги платим». Самый большой налогоплательщик, кстати, из таких агломераций, непромышленных предприятий Пензенской области, по-моему, даже вообще в европейской части.

Но там всё разорено. И люди к этому относятся многие, как к криминальному захвату. Вот есть группа бандитов, которые захватили, допустим, ресторан в центре города. С ними опасно связываться. У них там черных «бэхи», «бумеры», стволы какие-то. Они крутые, они жестокие, они могут, если чего, голову отрезать, в багажник запихнуть, вывезти, битами забить. Вот так же они относятся к тем, кто владеет особняками на Рублевке.

Они могут считать себя графами, герцогами, просвещенными современными людьми, ионии могут гордиться, что их дети учатся в Лондоне или в Берлине, в Гарварде или в Йеле. Они могут сами закончить МГИМО или ВШЭ, но пусть они знают, что к ним народ относится, как к таким же бандитам, только чуть более образованным, более лощеным и одетым в Brioni, допустим, ездящим на «Майбахе», а не на каком-нибудь «Паджеро» 93-го года классическом.

М.Курников― Но при этом это не становится поводом протеста.

М.Шевченко― Просто с ними боятся связываться.

М.Курников― Воспринимают НРЗБ порядку вещей.

М.Шевченко― А вот вы не впадайте в заблуждение русской интеллигенции, которая считала русский народ забитым, угнетенным и таким, ломающим шапку. Читаешь там Тургенева или Бунина. «Жизнь Арсеньева», Бунина, допустим. Там вот крестьяне, в общем, такие существа, понимаете, малоразговорчивые как бы, другой уровень социальный.

Но приходит 17-й года, а за ним 18-й, и эта малоразговорчивые существа, которые еще вчера ломали шапку крестились, и вы думали, что они на самом деле так думают, превращаются в несокрушимых бойцов Красной Армии, которые осуществляют классовую политику во имя большинства. И дальше начинаются страдания: «Ах, окаянные дни, какое же быдло заполонило улицы, как Бунин писал в «Окаянный днях»; «Ах, куда податься Борису Жеваго и как ему найти себе место в этой пылающей стране…» В общем, всякая хрень по большому счету. А история, она неумолима. Народ ломает шапку, но в нем зреет эта пугачевская, разинская ненависть.

М.Курников― Не знаю, как она зреет. Вот Владимир Путин остановил свой картеж, вышел к народу… И народ его приветствовал.

М.Шевченко― И царь вышел. И в 13-м году царь вышел так же бы. Но вышел он, допустим, к заводу Путиловскому. Тогда, по-моему, в Петрограде были в 14-м году летом… солдат вызывали, чтобы рабочих расстреливать. И там бы с ним по-другому поговорили. Или выйти он 9 января 5-го к людям — тоже, может, с ним по-другому поговорили. Тогда царь тоже — смотришь хронику: царь, навстречу толпа попов прет с хоругвями, с иконами, за ними — купечество, земство, дворянство. Народ там крестится истово и слезы льет. Да это вообще ничего не значит по большому счету.

Значит то, что человеческий фактор, он меняется мгновенно. Что-то вот ломается в истории… Василий Васильевич Розанов писал: «Была огромная империя, казалось нам. Александровские полки… Париж, топот… что-то огромное было — господи! — в три дня всё исчезло. В три февральских дня всё исчезло». Остался как будто театр, декорации и вешалка. Мы стоим перед этой вешалкой и как будто не было ничего.

Вот так же и здесь будет, понимаете? Потому что нету основания никакого. Есть власть господ, основанная на насилии, есть их гордыня, основанная на невероятном богатстве. Есть их убеждение самих себя в том, что они особенные, основанное, на мой взгляд, на чувстве личной сатанинской лжи, просто самовнушения. Есть их рассуждения, еще заказанные разным бородатым философам о великой России, о том, что она такая-сякая, о том, пятом-десятом. А по сути-то, это всё театра с картонными декорациями, и вешалка останется в итоге. В этом проблема. А вот люди никуда не денутся. Они практически уничтожили русский народ, уничтожив его социальную базу. Я почти уверен, что это было сознательное деяние.

М.Курников― Они — это кто?

М.Шевченко― Я считаю, власть имущие и современный капитализм.

М.Курников― То есть те, кто считает себя сейчас государством.

М.Шевченко― Ну, уничтожили колхозы, совхозы. Уничтожены малые города. Под предлогом того, что это объективный процесс, согнали людей просто в большие города, в агломерации. Но это никакое не объективный процесс. Это была управляемая социально экономическая террористическая контрреволюция просто, которая уничтожала экономическую базу жизни русского народа, которая базировалась на колхозах, совхозах, малых городах, моногородах.

М.Шевченко: В целом СМИ блокируют левую оппозицию, ее не выводят в общественное пространство

М.Курников― Перед этим советская власть похожее сделала с русской деревней.

М.Шевченко― Вы заблуждаетесь. Ничего подобного не было. Там была модернизация вперед. Там из единоличников составляли современные успешные хозяйства по тем временам. А тут просто — вы проедите — развалины. Вы что, хотите сказать в 70-е, 80-е годы… Вы не помните, а я вот помню…

М.Курников― Я читал архивы 30-х, 40-х годов и 50-х, какой там был голод в этих самых колхозах.

М.Шевченко― Где-то был голод. А какой в городах был голод. Везде был голод, понимаете, тогда? А в США тогда был голод в 29-м году. Разные времена. Я вот помню 80-е годы. Ездил к моему товарищу в Тверскую область. Мне казалось, люди бедно живут. Теперь я понимаю, что 2 коровы, 2 теленка, 5 свиней и 10 кур, еще зарплата на ферме 150 рублей — что это совсем не бедная была семья. А мне казалось, что бедная. Потому что я-то начитался другого. Какую-то там абстракцию про что-то. Мне казалось, вон фермеры живут в Германии, в Америке.

Теперь я понимаю, что эта изба-пятистенок, в котором жила его семья — мама, папа, его брат, — что это крепкая, зажиточная советская семья, а там и побогаче жили люди. Теперь просто полное разорение. Нет ничего. Только дачники. Нет никакой социально-экономической жизни, никакой инфраструктуры.

Я считаю, что сознательное деяние по уничтожению социальной базы народа, который мог бы оказать сопротивление этому омерзительному оккупационному капитализму. Они сознательно сокращают, несмотря на все эти стоны: «Ах, мало рожают. Ах давайте увеличим численность русского народа…». Ни фига подобного. В реальности они хотят уменьшить, согнать в города, контролировать кредитами, ипотеками, всем остальным, всей этой фигней, которую придумали под видом того, что это прогрессивно, которая только деньги кладет строительным корпорациям, банкам и так далее.

Люди превращены просто в рабов. Советское время, может быть, было тяжелым, но люди сами себя определяли, своим трудом, а сегодня большинство населения… страна о пустела, просто опустела. Земли скупили какие-то латифундисты, огромные просто землевладельческие корпорации, которых Россия даже не знала в крепостное право. Какие-то латиноамериканские латифундии, особенно к югу туда: Ростовская, Краснодарский край, Воронежская область.

И все аффилированны с властью. Люди, колхозники, работники совхозов превратились просто в наемных работников, да и тех не берут. Им выгодней бесправных рабов привезти из Средней Азии — киргизов, таджиков, которым можно трудовые договора не оформлять, можно в Пенсионный фонд не выплачивать отчислений и так далее. Да их можно вообще грохнуть и не платить им ничего. В отношении них можно не соблюдать никаких санитарно-эпидемиологических мер.

Поэтому мне смешно, когда на Путина не чихают. Когда я прохожу в Москве и вижу, как в собянинской Москве работают рабы, которые пилят камень без респираторов, без масок, и каменная пыль летит в лицо этим несчастным ребятам — таджикам, киргизам, — которые сидят там замученные, бледные совершенно. Летом было. И детям, которые там проходят, всё это летит. А где-то начальники мимо проезжают в «семерках МБВ», в «майбахах», в «роллс-ройсах», в шикарных машинах. У них все хорошо. У них там программа 2020 должна реализовываться.

М.Курников― Но, как теперь мы знаем от Кудрина у правительство не имело никакой НРЗБ программы.

М.Шевченко― Я не знаю, зачем Алексей Кудрин врет просто откровенно. Программа 2020, в разработке которой участвовали его друзья и приятели ближайшие, она должна как раз сейчас закончиться. Напомню, чем должна была закончиться программа 2020. Внимание! Не падайте со стульев.

У вас должны быть, дорогие граждане России: Увеличена ожидаемая продолжительность жизни на 2,5 года. Как мы знаем, она уменьшилась. — Рост ВВП должен быть на 38%, рост производительности труда на 41%, снижение энергоемкости ВВП на 19%, рост реальных располагаемых доходов населения на 54%. Рост инвестиций в основной капитал — 80–85%.

Поэтому стратегия была, просто они ее провалили. Они теперь, как шулер, который с карточного стола, проиграв, всё украв и будучи пойман, что у него тузы в рукавах, просто все сметает, говорит: «Ребята, ну всё, пули не было — начнем сначала. Опять сейчас будем кидать, метать…».

М.Курников― Но теперь цель — обогнать Германию через несколько лет.

М.Шевченко― Да, а вот кто же писал эту программу 2020? Давайте посмотрим, где эти люди.

Во-первых, была создана 21 экспертная группа под руководством Ярослава Кузьминова и Владимира Мао. Группы провели несколько сотен заседаний, обсуждений, дискуссий. Это же за всё платилось.

В подготовке стратегии 2020 — специально для господина Кудрина — участвовали, в частности: Евгений Ясин, Андрей Яковлев, Лев Якобсон, Сергей Дробышевский, Кирилл Рогов, Евсей Гурвич, Владимир Гимпельсон, Исак Фрумин, Владимир Назаров, Ирина Стародубровская, Ксения Юдаева, Александр Аузан, Татьяна Малева, Олег Вьюгин, Михаил Блинкин, Надежда Косарева, Андрей Клименко, Юрий Симачев, Елена Тополева, Павел Кадочников, Юрий Саакян, Юрий Удальцов, Борис Рудник, Татьяна Клячко, Наталья Акиндинова, Михаил Денисенко. И все эти люди, как говорится, будут по-прежнему говорить — никакой стратегии не было.

Ну, конечно, ребята, вы написали стратегию. Кто ее провалил? Знаете, чиновники плохие. Ну, гоголевщина такая. На самом деле все, кто хотел заработать, заработал на этом на всем для себя. Они по-прежнему сохраняют статус научных центров, научно-методологических центров.

Слушайте, в любом реальном капитализме, если ты предлагаешь какую-то стратегию, она потом проваливается, — за это ты уходишь в отставку.

М.Курников― Ну вот правительство и отправлено в отставку.

М.Шевченко― Я считаю, что именно поэтому Медведева и отправили. Просто они боятся говорить об этом, потому что Путин тоже эту программу пиарил. Провалили программу и должны уйти в отставку.

М.Курников― Мы сделаем здесь небольшую паузу и скоро вернемся в студию.

НОВОСТИ

М.Курников― Продолжаем говорить с журналистом Максимом Шевченко. Мы говорили о правительстве. Правительство теперь новое.

М.Шевченко: Я считаю, что именно поэтому Медведева и отправили …

М.Шевченко― Кстати, возвращаясь, продолжая тему Кудрина. Вижу очень хорошую цитату Ярослава Кузьминова, ректора ВШЭ, которая касалась программы 2020: «Ключевое расхождение во взглядах между экспертами, — которых он представлял и властями (очевидно, Путиным, который тогда выступал в другой позиции) — это пенсионная реформа, — говорил Ярослав Кузьминов — Нам кажется, что без более серьезных мер по прекращению дотаций из бюджета пенсионных обязательств мы не достигнем макроэкономической стабильности в близкой перспективе…».

М.Курников― А говорят, не было стратегической программы. Все было.

М.Шевченко― Мечты сбываются! Все реализовано. Господин Кудрин, вы просто не в курсе. Пенсионная реформа, которую Кузьминов… — продавили, правительство Путина самого продавили. Что же вы врете нам все?

М.Шевченко― Поэтому все ваши задачи по грабежу страны, по выкачиванию из нее денег решены. Программа 2020 для узкой кучки людей абсолютно успешная. А для страны это, конечно кладбище. Тут даже говорить не о чем, о котором они не хотят вспоминать.

М.Курников― Максим, вот Путин выразился, что время само диктует новые поправки к Конституции. Согласны?

М.Шевченко― Нет.

М.Курников― Это та Конституция, за которую вы готовы биться? Вам нравится она?

М.Шевченко― Я даже не считаю ее Конституцией по большому счету.

М.Курников― Я поэтому и удивлен.

М.Шевченко― Конституция — это то, что принимается на референдуме. Это документ, который хорош сам по себе, он писался прекрасными юристами — Олегом Румянцевым, другими — но он не Конституция, он не принимался на референдуме, он принимался на голосовании.

М.Курников― Особого пиетета у вас к нему нет, к этому документу?

М.Шевченко― Во-первых, на моих глазах, на моей памяти, начиная с 93-го года, он нарушался бесконечное количество раз, прямо сразу же первые нарушения были: Чеченская война, выборы 96-го год, выборы 99-го года, вторая чеченская война, нарушение прав человека. То есть мне надо вспоминать по пальцам случаи, когда Конституция соблюдалась.

А так она замечательно просто написана — текст. Но только это не Конституция. Конституция является общественным договором, который фиксирует взаимодействие и согласие разных слоев общества, людей с разными взглядами в рамах единого «мы». Мы — народ Российской Федерации. А кто такие «мы», мы должны это обсудить.

То, что сейчас принимается, просто некая булла, можно так сказать, говоря таким, средневековым языком европейским, которая, как говорится, ex cathedra произнесена в рамках Федерального собрания человеком, который, когда говорит, очевидно, с Федерального собрания, становится непогрешим, свят, и то, что им сказано, должно приниматься теми, по крайней мере, чиновниками и партией «Единая Россия», а также «Справедливая Россия» и ЛДПР, судя по всему, потому что они голосуют за него постоянно и непрерывно (ну, ЛДПР торгуется, правда, немножко еще…

М.Курников― Хотя бы.

М.Шевченко― Да. …Как некая абсолютная истина. Вот как бы там есть папа, который ex cathedra, А у нас есть президент, который ex federal cathedra говорит. Поэтому что мы, о чем мы говорим? Никакое время не диктует. Диктует конъюнктура мировая и внутрироссийская конъюнктура. Социально-экономическая база внутри страны сжимается. Программа 2020 провалена. Деньги потрачены огромные. Социально-экономическое развитие народа негативное, скорее депрессивное. Нет никакого развития. Даже слово «развитие», которое так любят Петр Георгиевич Щедровицкий, Сергей Владиленович Кириенко, тут оно неприменимо просто к нашей стране.

Вот единственным, кстати… про развитие — мне жалко Теодора Шанина. Замечательный был человек.

М.Курников― Ушел на этой неделе.

М.Шевченко― Очень интересные у него были работы, книги, мысли.

М.Курников― И очень насыщенная жизнь.

М.Шевченко― Жизнь — это как бы судьба. Яркий человек, храбрый. Но просто умный человек. Кстати, социалистом я его считаю во многом. Его взгляды были такие, социалистические. Его работы про революцию 5-го года, например, интересные. Но не об этом сейчас, как говорится. Героям слава, в данном случае.

М.Курников― Хочу просто успеть по поводу Конституции вас спросить. То, что сейчас каждый день появляются какие-то новые невероятные поправки, вы воспринимаете как инфошум?

М.Шевченко― Это инфошум, который прикрывает во всей этой куче бреда типа как вчера там Толстой с Милоновым — я с ними на канале, по-моему, «Москва-24» обсуждал, что в Конституцию должно быть записано: «Брак — союз между мужчиной и женщиной».

Я говорю: А как вы будете? Тогда вы должны определять в Конституцию, то такой мужчина, кто такая женщина. Милонов говорит: «Вы неграмотные, вы не изучали анатомию. И так известно, что у мужчины XY хромосомы, у женщины ХХ хромосомы». Говорю: «А если трансгендеры? Вот у вас пришел человек, допустим, на женщину, выглядящий как женщина, но у него XY (он мужчина бывший). И наоборот, пришла бывшая женщина с ХХ хромосомой, которая выглядит полностью как мужчина вследствие пластических операций. Вы как будете считать? Это профанация. Вы же открываете путь к бракам трансгендерам фактически такой формулировкой, снимая как бы религиозную коннотацию, которая всегда освящала традиционно брак с древних времен. У нас же нет теперь религиозной коннотации?

Или Российская Конституция… Вот бог сидит на небе и думает: «Как же так, в меня никто не верит? Ну, слава богу, нашелся патриарх Кирилл и РПЦ, которые: «В Конституции запишем…». И у бога отлегло прямо — слава тебе господи!

М.Курников― И Талгат Туджуддин еще присоединился.

М.Шевченко― Ведь мы же знаем, в частности, из прекрасного фэнтезийного романа «Американские боги», что боги существуют тогда, когда в них верят, правда? Поэтому надо в Конституции закрепить. За нами право вот этого бога, очевидно, какого-то местного, который будет покровительствовать нашей стране. Я правда, не думаю, что это бог единый и тот бог, о котором Христос говорил. Но какой-то другой, местный русский бог, наверное, о котором писал Николай Клюев. Степанко-бог, — у Клюева такая была цитата, — сусалом капать.

М.Курников― Когда этот процесс закончится, легитимность этой Конституции какая будет?

М.Шевченко― Легитимность, я думаю, никакая не будет, поскольку легитимность будет определяться насилием. Государство — это же не просто какая-то абстракция. Это машина насилия в интересах правящего класса. Интересы правящего класса мы определили в первой части программы. Правящий класс — это крупный капитал, который с помощью силовиков и бюрократии контролирует выкачивание с этой территории, которую они называют Россия или Российская Федерация, средств для обеспечения своей власти и жизни своих семей и своей челяди.

Вот это правящий класс. И они используют это государство, которое не соответствует историческим задачам народа — ни русского народа, ни других народов России — ни в какой мери, ничего общего не имеет с историей вообще. Ни с политикой, ни с историей, ни с концепциями развития страны, народов. Ничего не имеет, никак не соотносится, не коррелирует ни с чем.

Когда они говорят: «Мы будем защищать русскую культуру», они делают всё, чтобы русская культура ни в коей мере не прозвучала, потому что русская культура — это культура, которая вопрос о свободе личности ставит как ключевой вопрос. Все русские писатели либеральные и консервативные — и Пушкин, и Чернышевский, и Достоевский — грезили, так или иначе, задавали вопрос о свободе человека. А эта система, которая в России сложилась, — это скорее система Великого инквизитора, который говорит Христу: «Зачем ты пришел мешать нам?»

Поэтому давайте в Конституции запишем, что у нас есть свой бога, а Христос нам не нужен тут, понимаете? Вот в чем их суть.

М.Курников― Эта Конституция будет навсегда или до конца управления Путина?

М.Шевченко― Не может быть навсегда то, что является картоном и что стоит на глиняных ногах. Опять возвращаемся к Розанову: «Нам казалось, столетия русской истории — в три дня всё закончилось». Какое там навсегда? Всё, они ничего не сделали. У них была огромная масса возможностей. У них были возможности беспрецедентные социальные, экономические, не было оппозиции . Были невероятные деньги. Они всё просто проели и растащили — это самое ужасное.

М.Курников― НРЗБ слово «проели», что будет другое слово. Если говорить о международных отношениях…

М.Шевченко― Это слово тоже, между прочим.

М.Курников― Лукашенко приезжает. Что ждать?

М.Шевченко― Да ничего не ждите. Не хочет Белоруссия идти в этот союз, потому что для Белоруссии этот союз — это рабство и неоимперская оккупация, колонизация. Это не равный союз. Союз — это когда маленькая Чехия и большая Германия имеют равные права, или там Черногория микроскопическая. Они все называются Евросоюз. Да, там есть страны более мощные, как Германия, Франция, там есть страны менее мощные, но права у всех одинаковые. Тут же просто происходит поглощение. Это не союзное государство, а рейдерский захват в чистом виде.

М.Курников― Кому нужно это поглощение?

М.Шевченко― Крупному капиталу, который, прикрываясь Российским государством, осуществляет власть и грабеж на постсоветском пространстве.

М.Курников― А Беларусь в этом смысле такой лакомый кусок?

М.Шевченко― Конечно. Там очень сильное сельское хозяйство. Там месторождение калийных удобрений. Там крупнейший нефтеперегонный завод. Там много чего интересного, конечно. Там очень стабильные некоторые сектора, особенно в агропромышленном комплексе. Огромные пространства земли, хорошо обрабатываемой. А это имеет большее значение, потому что рынок продовольствия — это рынок, который приносит денег, может быть, не меньше, чем нефтяной в современном мире

М.Курников― Лукашенко сказал, что не хочет быть последним президентом Беларуси.

М.Шевченко― Ну, значит, не будет Александр Григорьевич. Обычно он свои слова сдерживает. Я лично ему, в отличие от других, предпочитаю доверять в этом вопросе.

М.Курников― Еще успею спросить про Эрдогана. Мы с ним все-таки дружим или нет? Когда он приезжает на Украину и говорит: «Слава Украине !» — это…

М.Шевченко― Мы — это кто?

М.Курников― Мы — это наша страна Россия, Родина, государство, всё вместе.

М.Шевченко― Я не думаю, что эти слова тут применимы как «дружба» и так далее. Это политика определенных интересов. Я просто не уверен, что эти интересы после американо-китайского договора, который совершенно по-другому перекроил мировой газовый рынок, имеет какое-то значение. Я читал аналитику, что «Турецкий поток» обесценился практически. Что после того, как американцы подписали с Китаем соглашение и очевидно, диктуют теперь цену, в том числе, на свой сжиженный газ для Европы и так далее. то доходность этого проекта упала на 40%. Я не знаю, так это или не так. Есть разные мнения. Но достаточно пессимистические взгляды на эти трубы и на прокачку по трубам. Оказывается, на танкерах везти сейчас гораздо рентабельней получается после открытия китайского рынка для американского газа.

М.Курников― Кроме труб есть еще оружие.

М.Шевченко― Вы что имеете в виду?

М.Курников― Торговлю оружием… НРЗБ Совместные интересы в Сирии.

М.Шевченко― Это не наши интересы. У Турции там есть национальные интересы. А у России там интересы так называемые стратегические. Она находится там по согласованию с Трампом, Пампом или еще кем-то.

А у Турции это около их границ происходит. Это 3 миллиона беженцев или 4 на турецкой территории. Это террористические группировки, которые там находятся. Это война и продолжение разрушения страны, которая с Турцией связана исторически гораздо ближе даже, чем Украина с Россией, поверьте. Сирия… Как известно Антиохия Великая находится на территориит Турция, это Антакья. Это просто одно пространство. Поэтому то, что вы воспринимаете тут теоретически в Москве, для людей, живущих в Турции и в Сирии, это продолжение очень древних историй, чуть ли не восходящих к Гильгамешу и к Энкиду, но к османам это сто процентов восходящих.

М.Курников― В этот эфир уже точно, конечно, не успеем такую долгую историю рассказать. Это был Максим Шевченко. Спасибо, что пришли, ответили на вопросы.