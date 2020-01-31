Т. Троянская― В студии Татьяна Троянская, это программа «Особое мнение». Приветствую Григория Михнова-Вайтенко, епископа Апостольской православной церкви. Добрый день.

Г. Михнов-Вайтенко― Добрый день.

Т. Троянская― Мы начинаем. Как мне кажется, хорошая новость по поводу сестёр Хачатурян. Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сёстрам на самооборону, и адвокат одной из сестёр уверен, что уголовное преследование будет прекращено. Хорошая новость.

Г. Михнов-Вайтенко― Хорошая новость. Но, во-первых, давайте дождёмся подтверждения о прокуратуры и от следствия. Потому что, к сожалению, пока я уже привык не особенно верить хорошим новостям.

Т. Троянская― Вы ждёте подвоха?

Г. Михнов-Вайтенко― Да, я жду подтверждения хотя бы из второго источника. Это первое. Второе: конкретно в этой ситуации, наверное, с учётом того, сколько внимания к ней привлечено, сколько времени это тянется и каковы обстоятельства этого дела – безусловно, хорошая новость. Хотя, если говорить совсем строго, моё убеждение, что в идеальном мире и в идеальном правосудии – если есть труп, то должно быт судебное разбирательство. В этом я совершенно чётко убеждён. Да, это разбирательство должно учесть все обстоятельства, особенно смягчающие, и тд и тп. Но когда некий, условно говоря, клерк, перекладыванием бумажек решает: виновен / не виновен, мне кажется, что это всё-таки немножко неправильно.

Т. Троянская― Что имеем – то имеем.

Г. Михнов-Вайтенко― Мы вообще имеем ручное управление, поскольку сейчас явно откуда-то сверху (не будем показывать пальцем), видимо, дана команда на некие смягчения, по крайней мере, по резонансным делам. Для меня это всё одна цепочка.

Т. Троянская― То есть, условно говоря, Владимир Путин узнал о существовании сестёр Хачатурян, разобрался с этим делом, и сказал: «Отпустить». Так что ли?

Г. Михнов-Вайтенко― Я думаю, не так. Я думаю, что была короткая справочка на одну страничку с перечнем наиболее резонансных дел, куда попадают и Котов, и Голунов, и сёстры Хачатурян, и, может быть, попадёт ещё 2-3 человека. Туда ткнули пальчиком, сказали: «Да, уже слишком большая реакция, слишком много говорят, слишком много пишут. Давайте-ка откатывайте». Та же самая Наама Иссахар – слишком много об этом говорят. Давайте искать наш интерес, что мы там получим. Где-то это может быть Александровское подворье, где-то это могут просто какие-то добрые слова в наш адрес. Надо снижать градус, понимаете? У нас слишком много других тем острых, на которые ответить нечего. А здесь-то чего? Вот примерно так.

Т. Троянская― Главное, будет ли поставлена точка. Не будут ли потом дёргать девушек и периодически устраивать всякие проверки. Потому что, мы знаем, например, дело «Седьмой студии». Думали, что всё, ставят точку, а точка превращается в многоточие, история продолжается. То ли таким образом они действуют на нервы всем фигурантам этого дела, то ли не знаю что…

Г. Михнов-Вайтенко― Давайте разделять две вещи. В какой-то ситуации они явно продолжают мотать нервы, потому что ещё нет окончательного решения. Мединского сняли, но Мединский стал советником, просто пересел в другое, но тоже, весьма значимое кресло.

Т. Троянская― Кто говорит – значимое, а кто-то говорит, что советник ничего не значит.

Г. Михнов-Вайтенко― Всё равно значимое. Он же не уволен с позором, его же не выгнали с волчьим билетом, сказав: «Что ж ты, парень? Изображал из себя культурного человека, а сам ни в чём не разбираешься». А с другой стороны, есть совершенно объективная вещь, которая в юриспруденции называется «срок давности». Есть срок давности по совершённому (предположим, в кавычках, считающемуся таковым – как угодно) преступлению, в течение этого срока могут задавать вопросы, потому что действительно могут открываться какие-то новые обстоятельства и так далее. Конечно, подобные обвинения бесследно, ни из души человека, ни из общественного пространства просто так не исчезают.

Т. Троянская― Получается, что люди находятся под прицелом.

Г. Михнов-Вайтенко― Конечно.

Т. Троянская― Давайте про коронавирус. Вчерашнее известие от Мишустина про закрытие границ на Дальнем Востоке. На ваш взгляд, это обезопасит нашу страну? Ведь, в принципе, вирусы к нам могут приехать из совершенно любой страны.

Г. Михнов-Вайтенко― Боюсь, что, конечно, не обезопасит, потому что самое главное мы все прекрасно знаем: если в нашей стране чего-то нельзя, то, в общем, можно договориться с таможней. С любой. Я сейчас имею в виду не только Федеральную таможенную службу, но вообще – любую структуру. «Аристарх, договорись с таможней». Не знаю, боюсь, что просто закрытие границ… Ну наверное. Если будет меньшее количество людей – то, что называется «пассажиропоток» — туда-сюда шастать, наверное, всё-таки повышается шанс, что меньшее количество людей заболеет. Но судя по тому, как он распространяется, пик заболевания ещё впереди.

Т. Троянская― В России пока – как сообщается, во всяком случае – не обнаружен этот вирус. Но, говорят, что в Китае, например, какое-то время информация замалчивалась. Мы знаем из нашей истории, что наша власть тоже любит не срочно сообщать информацию. Как вам кажется – может, тоже уже есть, мы просто ещё не знаем?

Г. Михнов-Вайтенко― Судя по всему, он не так просто выявляется.

Т. Троянская― 14 дней инкубационный период.

Г. Михнов-Вайтенко― Да. И тут не только вопрос сознательного замалчивания. Тем более что, судя по всему, у многих это проходит в достаточно лёгкой форме, и внешне по симптомам напоминает обычную сезонную простуду. Тем более, сейчас начинается эпидемия гриппа, стандартная для этого времени. Так что могут быть всяческие нюансы, когда он не будет выявляться. Посмотрим. Будем надеяться, что это всё-таки не такое заболевание, в результате которого всё человечество вымрет.

Т. Троянская― Но вообще интересная история. Сейчас появляются разные карикатурные картинки о том, что в России эпидемия ВИЧ, а мы боимся коронавируса.

Г. Михнов-Вайтенко― В том-то и дело. Конечно, есть ещё и некий медийный эффект, и объективная вещь под названием статистика: за всё время эпидемии коронавируса умерло около 250 человек. На всякий случай, для справки: в Санкт-Петербурге это количество людей, которые ежедневно умирают, просто от других заболеваний. Так что – что с чем сравнивать.

Т. Троянская― Всё относительно.

Г. Михнов-Вайтенко― Конечно, неприятно. Главная неприятность в коронавирусе – то, что от него на сегодняшний день нет лекарства.

Т. Троянская― Но работа продолжается. А мне кажется, негативный эффект состоит ещё и в том, что люди сейчас, глядя на туристов из Китая, начинают морщиться, какая-то ксенофобия…

Г. Михнов-Вайтенко― Ну по поводу туристов из Китая мы всё время морщились, насколько я знаю. Количество фотографий с табло «Пулково» или Московского вокзала, где всё написано по-китайски, оно же зашкаливает. Со всякими разными «добрыми» пожеланиями к тому же.

Т. Троянская― То есть, ксенофобия просто лишь укрепилась.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, ксенофобия – наше всё. А теперь ещё появился официальный повод побояться китайцев.

Т. Троянская― Тем не менее, говорят, что два дня скупались повязки, а сейчас как-то народ успокоился.

Г. Михнов-Вайтенко― Видимо, скупили.

Т. Троянская― Просто нельзя всё время жить в страхе. Мы привыкаем даже к самым плохим новостям. Живём с ними два дня и дальше уже привыкаем. Вот с изменениями в Конституции вы как-то уже свыклись? И к новому правительству уже привыкли?

Г. Михнов-Вайтенко― Нет, конечно.

Т. Троянская― То есть, вы с утра просыпаетесь и думаете, о том, что такое наша Конституция?

Г. Михнов-Вайтенко― Да, потому что это крайне важный вопрос. Вот — крайне важный.

Т. Троянская― А с вами не согласны россияне: 30% сказали, что значительной роли Конституция не играет, поскольку мало кто с ней считается.

Г. Михнов-Вайтенко― Отлично. Но это не значит, что люди со мной не согласны. Мне кажется как раз, что они со мной согласны, потому что в том-то и задача Конституции, что она должна играть огромную роль в жизни каждого человека. Основной закон, закон прямого действия, из которого вытекает всё остальное: законы, кодексы и тд и тп. А у нас получается наоборот: есть некая декларация, где написаны, в том числе, хорошие слова, а в жизни какой-нибудь ведомственный регламент, даже не закон, может определять совершенно другие вещи, и совершенно по-другому определять человеческую жизнь. Вот задача общества – выработать такую Конституцию, которая, во-первых, будет соответствовать интересам человека, соблюдению его прав, его свобод, его экономической и социальной защищённости. Вот такая должна быть Конституция.

Т. Троянская― А кто должен? Вот вы говорите: «Народ должен…» 75 человек сидят и вырабатывают, назначенных 75 человек.

Г. Михнов-Вайтенко― Значительно больше, я могу вам сказать по секрету. Это основная проблема, как мне кажется. Для общества уже закинута такая идея, что «а вообще-то поправки могут и не принять». Тот же самый Песков уже высказался, что если люди во время опроса проголосуют против, то, значит, поправки и не будут приняты.

Т. Троянская― А вот там интересная история. Ведь, по факту, должны уже пройти три чтения и президент должен подписать…

Г. Михнов-Вайтенко― Нет, президент будет ждать, и если люди скажут: «Нет», то президент не подпишет. Это обман, это такое напёрстничество.

Т. Троянская― В смысле – народ, конечно же, проголосует «за»?

Г. Михнов-Вайтенко― Нет, дело не в этом. Дело в том, что как бы ни проголосовал народ, в итоге кремлёвская администрация будет довольна. Потому что всё, что происходит в стране на сегодняшний день, все преступления, которые совершаются, все ограбления, все войны, которые ведутся – происходят при действующей Конституции, без всяких поправок.

Т. Троянская― То есть, она нарушается по факту?

Г. Михнов-Вайтенко― Она нарушается сплошь и рядом. Более того, она вообще не принимается в расчёт. Ещё раз повторю: предположим, какие-нибудь правила внутреннего распорядка для мест заключения (извините, я говорю о том, что мне, условно говоря, близко) или какие-нибудь регламенты, связанные с вопросами регистрации религиозных организаций, находятся в прямом противоречии с Конституцией. Но действуют именно они.

Так вот, мне кажется, в таком опросе не может быть двух ответов – вы «за» или «против»? Обязательно должен присутствовать как минимум ещё один вопрос. Могут существовать некие поправки, подготовленные назначенной Кремлём комиссией и проголосованные кремлёвской Госдумой, и должны быть варианты, которые подготовлены и согласованы юридическим сообществом и одобрены гражданским обществом. И вот должны рассматриваться два варианта поправок.

Т. Троянская― Но будет же не так.

Г. Михнов-Вайтенко― А надо добиваться, чтобы было так.

Т. Троянская― Как?

Г. Михнов-Вайтенко― У нас же с вами есть способы воздействия.

Т. Троянская― Давайте варианты. Одиночные пикеты?

Г. Михнов-Вайтенко― Ну подождите. Кроме одиночных пикетов существует довольно большое количество таких возможностей. Например, в деле Ивана Голунова эти возможности были задействованы, включая позицию прессы.

Т. Троянская― Здесь, понимаете, история была очень стремительная. Человека задержали, а сейчас уже…

Г. Михнов-Вайтенко― История с Конституцией тоже достаточно стремительная.

Т. Троянская― Однако если сразу никто не вышел на улицу, то всё, время упущено.

Г. Михнов-Вайтенко― Нет, ничего не упущено. Для того чтобы выходить на улицу, нужна некая программа действий. Сейчас эта программа действия, скажем так, формируется.

Т. Троянская― Кем?

Г. Михнов-Вайтенко― В частности, общественной комиссией по поправкам в Конституцию, куда вошли самые разные люди – и Рыжков Володя, и Григорий Алексеевич Явлинский, и та же самая Тамара Георгиевна Морщакова. Я думаю, будет достаточно серьёзная версия поправок. Более того, не так давно, КПРФ заявила, что они тоже готовят свои поправки. И вот из того, что было опубликовано, целый ряд поправок, насколько я понимаю…

Т. Троянская― Но это не мешало коммунистам в первом чтении проголосовать «за». А потом объясняться, что они целый пакет предложили.

Г. Михнов-Вайтенко― Подождите, я сейчас говорю про другое. Я говорю про то, что существует целый ряд поправок среди тех, что они готовят, которые совпадают с мнением абсолютно любого разумного человека. Например, прямые выборы в Совет Федерации, которые сейчас по факту ликвидированы. И так далее. Вот этот согласованный список гражданских…

Т. Троянская― Григорий, ни партия «Яблоко», ни коммунисты не способные поднять народ так, как история с Голуновым. Ну правда.

Г. Михнов-Вайтенко― Посмотрим.

Т. Троянская― Мне кажется, это какой-то абсурд. Навальный и то был бы продуктивнее.

Г. Михнов-Вайтенко― Подождите-подождите. Навальный уже высказался по поводу Конституции. Я не думаю, что поднимать будут коммунисты или партия «Яблоко». Я уверен, что на эту работу подключится достаточно большое количество людей.

Т. Троянская― Ну кто эти люди?

Г. Михнов-Вайтенко― Вам фамилии нужны? Пока не будет.

Т. Троянская― Я просто не верю, что люди выйдут на улицу в защиту Конституции.

Потому что все понимают, что «вот она была такой, какой она была, и никто её не соблюдал; и это не мешало абсолютно».

Г. Михнов-Вайтенко― Так вот и нужна такая, которую будут соблюдать.

Т. Троянская― И вы реально думаете, что при Путине это возможно? Или вы думаете, что народ выйдет – и всё поменяется?

Г. Михнов-Вайтенко― Сейчас целый ряд событий закрутился с такой скоростью, включая громкие отставки, не только правительства, но и в администрации, и в числе региональных чиновников. Сейчас время будет очень убыстряться. И в общем мы находимся уже почти, если использовать шахматные термин, в состоянии, близком к цугцвангу. Когда каждый следующий ход ухудшает ситуацию для кремлёвской администрации.

Т. Троянская― Хорошо. А что такого революционного произошло в смене правительства? Смена одних граждан на других.

Г. Михнов-Вайтенко― Для нас с вами – ничего. А для чиновников, для людей, которые работают внутри системы, произошло очень важное. За последние почти 20 лет все привыкли к плавному течению, когда и отставки и назначения готовились задолго. Было понятно, кто интересант, кто чьи интересы будет представлять. Было известно, в какой кабинет заходить, где какую бумагу подписывать, чем это чревато и так далее. Сейчас произошёл резкий слом ситуации.

Т. Троянская― Опять, это слом на уровне «как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», то они ссорятся, а мы здесь наблюдаем просто – кто, с кем. Что существенного произошло в министерстве – на примере министра культуры? Человек из этой системы занял пост. Я сейчас о ней не говорю ни хорошо, ни плохо. Мединский тоже не отправлен далеко, а отправлен в советники. Что такого принципиального? Просто поменяли расстановку. Все обсуждают новую зарплату Медведева. Она приличная, всё нормально. Человек бедствовать не будет. Все при деньгах, все при деле, никто на помойку не выброшен. Разве что Сурков, но и то он вышел из ситуации, как человек умный, сказал, что он сам хотел, медитировать поедет и всё такое прочее.

Г. Михнов-Вайтенко― Я думаю, что это неправильное представление о том, что происходит на самом деле. Очень нервничают многие люди, для многих непонятно, что впереди. Судя по всему, в этом году уже могут состояться выборы в Госдуму.

Т. Троянская― Почему в этом году? Что будет причиной?

Г. Михнов-Вайтенко― Желание.

Т. Троянская― Чьё?

Г. Михнов-Вайтенко― Тех, кто имеет возможности влиять на процесс.

Т. Троянская― А как это может произойти с Госдумой?

Г. Михнов-Вайтенко― Да очень просто. Вот сейчас пройдёт опрос общественного мнения, и в мае Госдума назначит выборы на сентябрь.

Т. Троянская― То есть, опрос станет такой…

Г. Михнов-Вайтенко― Да. Точно также как декларация стала основой для отставки правительства.

Т. Троянская― А Законодательное Собрание Петербурга тоже поменяют?

Г. Михнов-Вайтенко― С Законодательным Собранием может быть вообще более сложная штука. Как известно, вступил в силу закон о том, что депутаты законодательных собраний должны работать на постоянной основе, а поскольку у нас в большинстве региональных собраний такой основы нет, в отличие от Петербурга…

Т. Троянская― Но они там и зарплаты не получают.

Г. Михнов-Вайтенко― Совершенно верно. Тем не менее, они не могут больше быть депутатами. Большинство законодательных собраний в регионах должно быть переизбрано. Это у нас как раз ситуация хорошая, мы имеем шанс дожить до 2021 года с тем же составом.

Т. Троянская― Это хорошая ситуация, вы считаете?

Г. Михнов-Вайтенко― Да я шучу. Это я так пошутил. Так что политические процессы резко ускорились.

Т. Троянская― Вопрос, к чему это приведёт.

Г. Михнов-Вайтенко― Это в любом случае приведёт к потерям в системе. Потому что в России всегда так: как только система начинает сама себя реформировать, у неё возникают проблемы.

Т. Троянская― По поводу опроса я всё-таки спрошу. Вы уверены, что опрос будет, если правительство не будет уверено в его результатах?

Г. Михнов-Вайтенко― Если он будет состоять из двух вариантов ответа – да или нет – то он будет обязательно.

Т. Троянская― Сейчас прервёмся на московские новости, но останемся на Youtube.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

Т. Троянская― Мы продолжаем эфир. Григорий Михнов-Вайтенко, епископ Апостольской православной церкви. Григорий предрекает революцию в ближайшее время.

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, не революцию…

Т. Троянская― Во всяком случае, эволюцию. Главное, чтобы не было жертв, и чтобы не было всяких дел, как «московское дело», как «Сеть» и прочие дела. Мы начали с приятной новости о сёстрах Хачатурян. Да, Котов, но при этом «московское дело» не завершено, история «Сети» пока продолжается…

Г. Михнов-Вайтенко― И «Новое величие» продолжается, и Юрий Алексеевич Дмитриев, и «ингушское дело».

Т. Троянская― В общем, дел ещё достаточно, и когда они будут разрешены – это тоже вопрос. А что вы думаете о поручении Путина рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за оскорбление людей представителями власти? У нас же есть закон, что мы не можем оскорблять власть, и теперь, оказывается, и власть не может оскорблять. Мне кажется, здесь большой вопрос: а вот то, что уже натворила власть? Задним числом этот закон будет работать?

Г. Михнов-Вайтенко― Вы знаете, во-первых, насколько я понял, там СМИ выделили специально, подчеркнули вот это по поводу оскорбления властью. Но насколько я понял, речь шла вообще об оскорблении. То есть, ужесточение за оскорбление.

Т. Троянская― Оскорбление граждан представителями власти.

Г. Михнов-Вайтенко― И гражданами власти тоже. Пока что у нас за всякие разные публикации в интернете возбуждают дела и за оскорбление, и за экстремизм, и бог знает за что, хотя даже не указаны ни должность, ни фамилия, ничего. Но мы же знаем, кто у нас кто. Поэтому доблестные органы, увидев какое-нибудь слово, на всякий случай сразу же возбуждают то или иное дело. Посмотрим, что это будет. Другое дело, что я тоже считаю, что оскорблять никого не надо.

Т. Троянская― С двух сторон нельзя. Это вообще этика.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, вообще-то это вопрос культуры, в том числе речевой культуры. То есть, если ты не можешь без оскорблений, то как минимум это означает только то, что аргументов-то у тебя нет. Проще кого-нибудь назвать гоблином, чем устраивать аргументацию, объяснять.

Т. Троянская― Да, просто словарный запас невелик. Ведь можно же высококультурно объяснить человеку, что он не прав, однако некоторые из нас обходятся более кратко и более ёмко. Опять: история с главой Чувашии, который сначала про блогеров сказал, и это ему сошло. А потом, когда он заставил подпрыгивать за ключами МЧСовца, то «Единая Россия» осудила и за утрату доверия…

Г. Михнов-Вайтенко― Вы знаете, у меня в Чебоксарах довольно много друзей, и господин Игнатьев, насколько я понимаю, все 10 лет вёл себя одинаково.

Т. Троянская― То есть, это просто всплыло?

Г. Михнов-Вайтенко― Время пришло, понимаете. Тот самый запрос на некие обновления. Всё очень ускоряется. Опять же, что следует за ускорением: сначала ускорение, потом перестройка, потом перестрелка. Обычно такой цикл проходит. Вот сейчас ускорение, мы на этом этапе. И поскольку, опять же, кремлёвской власти это очень выгодно, то, повторю, мне кажется, идёт такое бросание костей. В частности, «вот нехороший дядя, он тут хамит, тут ведёт себя некультурно, давайте его снимем». Слушайте, он 10 лет уже там сидел. Снять можно было в любой момент за любое художество.

Т. Троянская― А вот снимают почему? Не из-за ключей же. Или это последняя капля?

Г. Михнов-Вайтенко― Ну конечно, не из-за ключей.

Т. Троянская― А почему? Потому что хайп поднялся?

Г. Михнов-Вайтенко― И хайп поднялся, и, видимо, должность кому-то эта сейчас понадобилась, звёзды так встали, с утра настроение было плохое. Вот и результат. Я думаю, что если посмотреть нашего юного барабанщика…

Т. Троянская― Это вы о Беглове.

Г. Михнов-Вайтенко― …то за барабаны и за кормление кашей тоже снимать можно.

Т. Троянская― За то, что заразу разносит? И нехорошо играет на барабанах?

Г. Михнов-Вайтенко― Неа. Нехорошо.

Т. Троянская― А чего вы привязались? В общем-то, губернатор может иметь право не уметь играть. Почему все взъелись на него?

Г. Михнов-Вайтенко― Слушайте, как частное лицо – имеет право делать абсолютно всё, что угодно. Но как-то не смешно он это делает.

Т. Троянская― Может, он и не хотел. Он просто хотел побарабанить по барабанам.

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, наверное.

Т. Троянская― Мне кажется, проблема в том, что он просто это делает неестественно, негармонично, и это видно.

Г. Михнов-Вайтенко― Билл Клинтон хорошо играл на саксофоне, делал это профессионально, и было видно, что он получает от этого удовольствие.

Т. Троянская― Согласна.

Г. Михнов-Вайтенко― А здесь такое, знаете, натужное изображение веселья.

Т. Троянская― Алексей Кудрин тоже играет хорошо на барабанах, делает это искренне и очень хорошо.

Г. Михнов-Вайтенко― Я знаю, например, Михаила Меня, который прекрасно играет на разных музыкальных инструментах, да ещё и поёт.

Т. Троянская― Ну не музыкант Александр Беглов, не музыкант. Имеет право. Зато лопатой хорошо машет в штиблетах. Но тем не менее, Александр Беглов попросил петербуржцев поделиться советами, предложениями по поводу наполнения нового музея, который посвящён блокаде, у Пискарёвского кладбища. Это случилось вчера в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

Речь идёт о бывшем павильоне «Цветы», который расположен напротив кладбища. Там открылся ресторан, он возмутил жителей города, и после появления жалоб Александр Беглов, обращаю ваше внимание, обратился к представителям бизнеса с просьбой выкупить помещение и создать там более подходящий объект. В итоге создатель выставочного комплекса «ЛЕНРЕЗЕРВ» приобрёл помещение, чтобы создать там новый музей, который посвящён блокаде. И вот Александр Дмитриевич обратился с просьбой.

Г. Михнов-Вайтенко― Слава богу, что это случилось. Хотя вы помните и знаете, что у нас в городе на карте есть острые точки, включая, например, бывшее Фарфоровское кладбище, где оставались блокадные захоронения и которое, тем не менее, сейчас успешно застраивается. И никакой бизнес там ничего не выкупает и, наоборот, вкладывает и вкладывает.

Т. Троянская― Там квадратных метров больше, видимо.

Г. Михнов-Вайтенко― Видимо, да. Вопрос же в чём. Я с некоторой настороженностью отношусь к нынешним, впрочем, как и к советским пропагандистским экспозициям, которые должны что-то такое доносить до советского народа. То, что такой музей нужен – да. То, что имеющегося, тем не менее, недостаточно, то, что нужно учить и объяснять молодым людям историю и вообще, как это было, и что такое блокада, и что такое «Дорога жизни», и что такое эвакуация – безусловно, всё это необходимо. Вопрос, как это будет сделано. И пожелания, которые будут высказывать, я уверен, что будут прекрасные. Но там же будет фильтр.

Т. Троянская― Какие-то пожелания пройдут проверку, а какие-то нет?

Г. Михнов-Вайтенко― Какие-то пожелания окажутся равнее других, понимаете. И у нас есть, к сожалению, не очень добросовестные историки, не очень добросовестные общественные организации, которые представляют якобы интересы тех же самых людей, переживших блокаду. А до сих пор такой человек, как Георгий Куприянов борется за то, чтобы блокадникам вообще получить такой статус – тем, кто родился, но не прожил положенный срок. Я не помню сейчас, сколько там, 2 или 3 месяца надо было прожить. Так вот, существует целая категория людей, которые прожили там на пару дней меньше и не могут этот статус до сих пор получить. Его голос – это голос вопиющего в пустыне, который не может добиться, кажется уж очевидной вещи.

Так что посмотрим, что из этого будет. Само по себе это, конечно, хорошо и правильно, реакция абсолютно правильная, потому что ресторан напротив кладбища – это всегда немножко странно, как минимум. Похвалим за то, что это сделано оперативно.

Т. Троянская― И главное – вовремя, в момент, актуальный инфоповод есть. По поводу инфоповодов: Владимир Путин посещал музей на Соляном и тоже сказал, что он будет развиваться. То есть, можно сказать, он курирует это место очень активно. И встал он в этот день утром и решил, что надо по 75 000 раздать ветеранам Великой Отечественной войны. В общем, похвально? Это тоже к моменту, за что президента хвалить. Можно похвалить?

Г. Михнов-Вайтенко― Я только напомню, что он раздаёт… Я бы похвалил президента, если бы он раздал, например, свою зарплату. Понимаете, поскольку он раздаёт точно такие же государственные деньги, которые формируют в том числе наши налоги… Знаете, если бы он спросил меня, я бы сказал: «А почему по 75, а не по 750?» Вот почему? Только потому, что вы так решили с утра, вот эта цифра пригрезилась?

Т. Троянская: 75― дата, поэтому красиво.

Г. Михнов-Вайтенко― К сожалению, это не более чем популизм. Сколько чего было обещано тем же самым ветеранам? И квартиры отдельные, и то, и сё, и медицинское обслуживание.

Т. Троянская― Кто-то получил. А теперь матери будут рожать и получать.

Г. Михнов-Вайтенко― Кто-то, вот именно. 75 лет прошло, а «кто-то» получил. Потрясающая история.

Т. Троянская― В общем, не убеждает работа президента Григория Михнова-Вайтенко.

Г. Михнов-Вайтенко― Никак не убеждает.

Т. Троянская― Вот, наверное, поэтому он и не уходит – для того, чтобы продолжать пытаться убеждать вас в том, что он не зря сидит на этом посту. У нас в студии был Григорий Михнов-Вайтенко, епископ Апостольской православной церкви. Это была программа «Особое мнение». Спасибо.

Г. Михнов-Вайтенко― До свидания.