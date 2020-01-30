О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях — журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим!

М.Шевченко― Здравствуйте!

О.Журавлева― Вы тут писали, как мне кажется, по поводу коронавируса, что это всё непросто, что это сложная политическая штука. Вот приходят новости, что инвестиционный форм в Сочи, запланированный на середину февраля, могут перевести на неопределенный срок на фоне мер, которые предпринимает правительство в связи с распространением коронавируса из Китая.

М.Шевченко― Я писал в своем Телеграм-канале «Макс атакует». Естественно, я высказал версию, что мне странным всё очень кажется, потому что на самом деле, я думаю, что не исключен вариант, что под предлогом борьбы с этим вирусом, про который мы ничего не знаем, просто власть ставит под контроль общественные процессы.

Вот у вас Китай, в котором в Гонконге уже больше года идут достаточно жесткие процессы. Теперь под предлогом коронавируса гонконгские протесты можно не разгонять дубинками, водометами, резиновыми пулями, перебрасывая туда воинские части, а, допустим, купировать их все и контролировать с помощью легальной угрозы. Мы уже не протесты разгоняем, а с коронавирусом боремся. Вводим в Гонконг два-три случая заболевания, загадочные смерти… Мы же не знаем, как там вскрытие показало, от чего люди умерли.

О.Журавлева― Но мы с вами не умеем читать итоги вскрытия, согласитесь.

М.Шевченко― Нам никто не покажет. Тела сожгут, и скажут, что там коронавирус, что-то ужасное. То есть посеять панику в обществе ничего не стоит.

Я не исключаю версии совершенно какого-то заболевания, сейчас которым, мне кажется, должны справляться терапевты, эпидемиологи, вирусологи, и я уверен, что в мире полно великолепных врачей, который смогут с этим справиться, выявить и так далее.

Но кроме этого мы видим, что чрезвычайные политические мероприятия, связанные с угрозой этого вируса, позволяют властям разных стран вполне, как говорится, отчищать площади городов от протестующих, блокировать протестные мероприятия, контролировать собрание народа на улицах, запрещать их.

О.Журавлева― То есть даже настоящий вирус — это дорого яичко к Христову дню, всем пригодится.

М.Шевченко― Вот нам точно не пригодится, а власть имущим — это просто находка, потому что про это никто ничего не понимает, никто ничего не знает. Они распространяют в обществе слухи, которые сеют панику. Ну, кто же у нас против паники спаситель? Конечно же, власть имущие, естественно. Полицейские методы, жандармерия, фактически переведена Китайская Народная Республика на военное положение. И как это всё совпало. Как раз Трамп угрожает войной Ирану, который является главным энергетическим источником для Китая.

Эта война, я считаю, просто неизбежна. Вероятность того, что она начнется все-таки в 20-м году в преддверии выборов американских летом, эта вероятность огромна. Там еще ряд возможен некоторых конфликтных зон. Мир стоит на пороге больших конфликтов.

Допустим, в мае месяце в Грузии будет проводиться мероприятие, в котором потенциально приглашаются министры иностранных дел европейского какого-то сообщества, в том числе, Сергей Лавров. Визит Лаврова в мае в Грузию — это визит, потенциально к которому очень ярко готовится оппозиции саакашвилевская, и которая может сделать Грузию зоной очень серьезных беспорядков, очень серьезных протестов и конфликтов. А это уже не депутат Государственной думы, это министр иностранных дел. Я даже знаю, что из Европы по этому поводу к Грузинскому правительству есть требования гарантировать безопасность, допустим, для всех участников.

Я сейчас не конкретно про Грузию или про Иран, или про что-то. Я считаю, что Китай, который понимает, что на его энергетических коммуникациях и Грузия и Иран и на периферии очень важной, каким является Гонконг или Бирма, допустим, постоянно возникают конфликты. Под предлогом коронавируса можно легально теперь Синьцзян-Уйгурском округе и Синьцзяне то же самое блокировать общественную, политическую жизнь.

О.Журавлева― Они борются с внутренними протестами или с внешними конфликтами?..



М.Шевченко: Мы уже не протесты разгоняем, а с коронавирусом боремся

―

Конечно, они решают внутренние протесты. Я думаю, что вследствие их готовности к тому кризису, который может случиться весной, летом по всему периметру, они, конечно, купируют потенциальные угрозы внутри. А заодно России, почему бы то же самое, как говорится, не объявить? Мы же с вами не знаем. Допустим, в Москве оппозиция готовит акции протеста к этому псевдоконституционному опросу на пунктах…

Как сказал Путин, пункты будут какие-то, где это всё будет. И вот оппозиция готовит акции протеста в соответствии с манифестом Юрия Самодурова, его заявлением. Вот манифест, кстати, который я тоже подписал против этой конституционной реформы. Публично подписал, поставил свое имя. Идет в интернете сбор подписей.

И вот, допустим, два три заболевания коронавирусом — и вот уже митинг оппозиции уже разгоняется как бы не злобным режимом, а режимом, заботящимся о здоровье граждан.

О.Журавлева― Прекрасно. Вы даете в руки такие прекрасные карты этим людям…

М.Шевченко― Это не я даю. Я вас уверяю, всё уже продумано. Правящие элиты сталкиваются по всему миру. И в Париже то же самое — то, что было несколько дней тому назад — просто уличные бои. И в Париже, смотрите, 2 заболевания коронавирусом обнаружены. Если вы посмотрите на карту… Я думаю, что такая, условно говоря, мифология некоторой бактериологической угрозы или вирусной угрозы — это просто правящим элитам подарочек такой. Теперь они уже не злобные тираны, а уже практически главные врачи эпидемиологических больниц, в которые превращаются страны.

При этом я не исключаю, что на самом деле есть некое заболевание, которое еще до конца не выявлено, антитела там и всё такое… сейчас ищут. Но от гриппа умирает 650 тысяч человек каждый год. Что-то по поводу гриппа ничего…

О.Журавлева― У кори очень серьезное тоже…

М.Шевченко― У кори… Дифтерит там, наверное, тоже. Что-то еще. Говорят, что с того момента, когда прививки в России перестали делать на системной основе детям, вернулась, например, оспа — случаи отдельные возникали. И так далее.

О.Журавлева― Скажите, Максим, а решение премьер-министра закрыть границу с Китаем — можно тут найти какой-нибудь подтекст?

М.Шевченко― Я считаю, наверное, что это правильное решение, которое просто согласовано и с руководством Китая и просто добавляет в руки китайского правительства дополнительные ресурсы контроля по пересечению сухопутной границы. Аэропорты, как говорится, легко блокировать, а тут еще и сухопутная граница огромная с Российской Федерацией.

Я не утверждаю, что это так. Я просто не вижу причины, что если бы это было так, почему бы это не использовали правящие элиты, которые уже живут своей отдельной, параллельной жизнью, оторвавшись от молчаливого большинства, находящегося внизу. Ну, где-то лучше, как в Европе или в том же самом Китае, где-то хуже, как в Африке или в Индии или в Латинской Америке.

Но понятно, что правящие элиты, контролирующие финансовые потоки, силовые структуры, живут уже отдельной жизни, почти жизнью живых небожителей разного ранга. Почему бы не использовать укрепление своей власти над большинством населения земли, такую классовую рознь, классовое угнетение, в частности, не добавив такую пугалку под предлогом которой они могут контролировать общественно-политические процессы.



М.Шевченко: Есть сила воли только тайно прессовать людей, их убивать, пытать

―

Но есть еще один нюанс, что из-за того, что это азиатская, китайская угроза и вирус, очень возрастают в той же Европе и везде…

М.Шевченко― Никто ничего не понимает, что там в Китае на самом деле происходит. Общество закрытое, информационные потоки все контролируются. Мы вынуждены фактически ориентироваться на официальные сообщения китайского правительства…

О.Журавлева― Ну, это ж коммунисты, что вы хотели?

М.Шевченко― Это не совсем коммунисты уже, это коммунисты-капиталисты, я бы сказал.

О.Журавлева― Ну, хорошо, коммунисты-капиталисты, тем не менее, врут они так же, как это делали во времена других коммунистов, скажем так.

М.Шевченко― Это не совсем так же.

О.Журавлева― Ладно. Хорошо. Я просто к тому, что в мире возрастает ксенофобия. Любых людей азиатской внешности начинают пугаться на улицах.

М.Шевченко― Это всё работает на общую схему. Кому-то ксенофобия, а кому-то мобилизация китайского фактора вокруг КПК и руководства КНР. С вашей точки зрения это ксенофобия, а с чьей-то точки зрения, наоборот, все китайцы будут ощущать свое единство с Китаем, ощущая себя чужими в других странах. Кому-то плюс, кому-то минус.

О.Журавлева― Это Максим Шевченко, журналист со своим особым мнением. В канале YouTube идет трансляция, в чат обращайтесь. Присылайте свои вопросы: +7 985 970 45 45. Мы вернемся прямо сейчас.

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева, наш гость — Максим Шевченко. Вы уже упомянули о поправках в Конституцию, об этой странной, мутной и очень стремительной истории, и о голосовании.

Вас слушатель наш спрашивал, например, о том, почему депутаты всех оппозиционных партий, включая КПРФ, проголосовали в первом чтении за поправки в Конституцию?

М.Шевченко― Объясню. Я интересовался у моих товарищей из фракции КПРФ.

О.Журавлева― У них было консолидированное мнение, но его нарушили два депутата, насколько я знаю.

М.Шевченко― Там это было связано с тем, что власть очень хитро и подло внесла единым пакетом. Там, в частности, были поправки, которые касались социальных мер — индексации пенсий и так далее, против которых социалисты просто не могут как бы идти.

О.Журавлева― А их надо обязательно вносить в Конституцию?

М.Шевченко― Нет. Но власть внесла, понимаете? Но во втором чтении уже вносятся поправки конкретно, детально. Я знаю, что у КПРФ там десятки поправок, которые направлены — в частности, об этом и Геннадий Андреевич Зюганов говорит — допустим, на укрепление роли социального государства, на социальные реформы. Отмена пенсионного этого маразма, который «Единая Россия», ее правительство, которое возглавлял Медведев, внесли. И многое другое. То есть конкретно по поправкам готовятся такие предложения, которые, естественно, я думаю, будут отвергнуты большинством, «Единой Россией».

О.Журавлева― Можно я вас тогда спрошу: вот вы бы какое решение приняли, если бы было заседание фракции, в котором вы участвовали — голосовать по пакету?

М.Шевченко― Это тактическое решение. Я бы заявил свою позицию, что я против. Я не могу голосовать за эти путинские поправки.

О.Журавлева― То есть вы бы не стали.

М.Шевченко― Но дело в том, что есть такое понятие, как партийная дисциплина, потому что есть стратегические моменты, которые подразумевают в данном случае какое-то индивидуальное решение на уровне, по крайней мере, фракции в Государственной думе.

О.Журавлева― Ну, Рашкин, во всяком случае, это решение принял.

М.Шевченко― Я не знаю, как там было в деталях.

О.Журавлева― Уважаете его выборы? — вот так я спрошу.

М.Шевченко― Я считаю, что в данном случае фракция КПРФ вполне понимает, что она делает. И я думаю, что не стоит пиариться за счет того, что ты как-то отдельно выступил от фракции в целом. Я уверен, что тут более сложная игра, которой я тоже учусь, этим правилам. Но моя позиция — против. Я против этих поправок. Каждая фракция решает по-своему.

У нас есть во Владимирском заксобрании своя фракция. И моя позиция такая, что так как это касается каждого гражданина в отдельности, то в данном случае голосование должно исходить от гражданской позиции, к какой бы фракции ты не принадлежал.

Я предлагаю, в том числе, и моим товарищам в Государственной думе рассмотреть этот вопрос (естественно, во фракции КПРФ), чтобы каждому предоставить индивидуальную возможность голосования как гражданину — одновременно как депутату и гражданину. Потому что относиться к Конституции коллективно можно, но это не совсем правильно в данном случае.



М.Шевченко: Назовите регион, где русский народ, который власть считает опорой, живет хорошо

―

То есть политическую свою игру партийную на этот момент отложить и перейти к индивидуальной ответственности.

М.Шевченко― Но это просто было невозможно в первом чтении, потому что, еще раз говорю, там были социальные поправки пакетные. Во втором чтении по-другому все это можно делать. Там уже КПРФ готовит целый ряд социальных, просто революционных таких поправок, которые, я уверен, просто не примет правящая партия капитализма.

О.Журавлева― Тогда в чем смысл?

М.Шевченко― В политике смысле не только в том, чтобы добиться результата. Невозможно добиться результата, когда большинство у «Единой России», как у нас в заксобрании Владимирском. Но политический процесс, он отличается от юридического, который кончается фиксацией какой-то ситуации, в том числе, и давлением, движением, заявлением своей позиции. Если ты в меньшинстве, и ты участвуешь просто статистом во время парламентского юридического процесса…

О.Журавлева― Но это так и выглядит.

М.Шевченко― Значит, надо позицию статиста переводить в позицию активного политического субъекта. Я считаю, что это правильный путь. Поэтому я заявляю свою позицию. Я подписал этот манифест, могу сказать как гражданин. Я там подписался не от имени фракции, а как журналист. Там надо указывать. Некоторые, я видел, муниципальные депутаты там есть или депутаты городских собраний. Это моя личная позиция.

Не то чтобы я был сторонником Конституции 93-го года, которая тоже, между прочим, принималась без референдума, с каким-то голосованием, но которая была в целом, на мой взгляд, Конституцией просто навязанной стране, Конституцией, которая была после конституционного переворота, который совершил Ельцин и его окружение. Но, так или иначе, это Конституция 93-го года хотя бы декларирует федеративные отношения, права и свободы, она хоть и не в должной степени, но дает какие-то права парламенту.

Те поправки, которые предлагает сейчас президент, они уничтожают, на мой взгляд, местное самоуправление. Они минимизируют власть парламента. Ну, допустим, с главой правительства. Он может в любой момент послать его в отставку. Как король. Вот встал король, у него подагра на левой ноге. Он говорит: «Пошло вон правительство в отставку!»

Я не думаю, что правительство должно быть заложником воли одного человека в данном случае.

О.Журавлева― Мы уже так привыкли.

М.Шевченко― Я не хочу такой схемы. По крайней мере, я-то сторонник советской власти, естественно, чтобы вообще была другая политическая система и федеративных отношений. Я сторонник союза республик, в том числе, внутри Российской Федерации. Татарстан, Башкортостан, другие субъекты национальные, которые добились своих политических прав в ходе XX века.

О.Журавлева― Вы про голосование мне объясните.

М.Шевченко― Вы спрашивайте лучше членов фракции КПРФ. Я не могу отвечать…

О.Журавлева― Я сейчас уже не про фракцию КПРФ. Я про вот это всенародное волеизъявление непонятно чего.

М.Шевченко― Это будет ничто, поскольку это не референдум.

О.Журавлева― Как себя нужно вести гражданину?

М.Шевченко― Есть две позиции, которые выражены в публичном пространстве на либеральном фланге. Это позиция Ходорковского — писать нет. Это позиция Саамодурова о том, что если вы идете, принимаете участие, то, так или иначе, вы как бы это легитимизируете.

Я считаю, что если ты не идешь, то надо публично заявить о своей позиции. Если ты просто молча не пойдешь, то твой голос просто припишут за — тут даже нет у меня сомнений. Поэтому если ты не идешь и публично заявляешь в интернете, в социальных сетях о том, почему ты не идешь, тогда это имеет смысл.

А если ты просто молча не пойдешь, то это, как говорится, все равно, что ты пошел и проголосовал за. Так, по крайней мере, все выборы были устроены. Простое нехождение и простое неучастие — это просто отдача голосов власти, которая будет манипулировать твоими голосами и припишет тому, кому надо.

О.Журавлева― На митинги надо ходить? Протестовать надо?

М.Шевченко― Я считаю, что это право граждан — ходить на митинги. Это конституционное право, свобода собраний, заявление своей политической позиции.

О.Журавлева― Я не об этом спрашиваю, не в смысле можно ли, а в смысле действенно ли?

М.Шевченко― Митинг — это публичное заявление своей позиции, в том числе, о нежелании участвовать в этом спектакле.

О.Журавлева― По поводу общественных действий. В центре Москвы возле постоянного представительства республики Дагестан прошла серия одиночных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева, арестованного в Махачкале по обвинению в финансировании терроризма. Знаете эту историю наверняка.

М.Шевченко― Я знаю и Абдулмумина и газету «Черновик» прекрасно знаю.

О.Журавлева― Что это за история?



М.Шевченко: Политика власти заявлена абсолютно ясная: это шовинизм

―

Мы об этом много раз говорили, Оля. Он ни в чем не виновен. Там не надо отбивать, там просто надо соблюдать закон. А судьям и прокурорам республики Дагестан надо просто перестать бояться каких-то федеральных «фэсов», которые на них давят и перестать просто публично позориться перед всей республикой и перед всей страной. Нечего держать в СИЗО невиновного человека, подыскивая доказательства его вины.

Там нет доказательств. Там даже экспертиза показала, что даже в том интервью, которое единственное осталось как некое обвинение в отношении него… во-первых, это интервью с человеком, которого сейчас обвиняют в экстремизме, было сделано тогда, когда и сам этот человек, его фонд великолепно сотрудничал с духовным управлением мусульман Дагестана и не был еще никаким экстремистом. И духовное управление мусульман Дагестана тогда еще говорило: «Вот, хорошая инициатива. Помогайте ему». И так далее.

Поэтому хватит валять дурака. Надо отпустить Абдулмумина, он абсолютно ни в чем не виновен. А проблема «Черновика» в том, что они расследовали дело братьев Гасангусейновых, убийство, которое было совершено силовиками, как мы теперь понимаем. И они примерно с высокой долей вероятности указали, кто за этим стоит, какие именно службы, какие именно группы имели к этому отношение.

Вместо того, чтобы публично признать свою вину и извиниться перед родителями, которые потеряли мальчиков, мальчиков пытались представить какими-то ваххабитами, какими-то террористами, какими они не были ни с какой точки зрения. Они были последователями господствующего в республике в аварской его части тариката, который опять-таки возглавляется духовным управлением. То есть Чиркейский тарикат, Шазилийский.

Вот вся эта цепь обмана разрушалась бы следующим образом. Мы приносим извинения, как это было сделано в Иране, как сказал духовный лидер в итоге: «Мы приносим извинения за ту ошибку военных, которую мы совершили». Но здесь что, как говорится, нету силы воли, нету мужества? Нету закона и права? То есть я знаю, что их нету. Есть сила воли только тайно прессовать людей, их убивать, пытать и так далее. Вот и вся проблема. А не наезжать на «Черновик», чтобы арестовывать человека, который писал всю историю «Черновика» — вы не найдете ни одной строчки у него, поддерживающей экстремизм — он писал исламские колонки по религии, он всегда выступал против экстремизма и терроризма — Абдулмумин. Если бы хоть что-то было, это давно бы уже было предъявлено.

Вот это интервью — экспертиза его вернула, сказала: «Там нет экстремизма никакого в этом интервью».

О.Журавлева― Но его же обвиняют в финансировании терроризма. То есть это перевод денег неизвестно куда.

М.Шевченко― Нет, они не его. Не так они говорят. Нет доказательств, что он что-то финансировал. Под влиянием его статей и его слов люди финансировали терроризм, — то есть вот так вот косвенно. То есть, условно говоря, с таким же успехом и Лев Толстой как зеркало русской революции имеет отношение к красному террору. Потому что если ты зеркало русской революции, вдохновивший своими идеями о справедливости…

О.Журавлева― Надо с Герцена начинать.

М.Шевченко― …Значит, кто перешел к красному террору.

О.Журавлева― На самом деле это всё очень похоже на террор. Это же ведь не чисто дагестанская история у нас — подставлять под оправдание терроризма, под экстремизм. Подставлять журналистов — это такая добрая российская традиция.

М.Шевченко― Это правда.

О.Журавлева― Это происходит везде — во Пскове…

М.Шевченко― Но в основном это происходит в тех регионах, где, как говорится, власти замешаны в коррупции и боятся рот открыть…

О.Журавлева― А в каких регионах не замешаны власти в коррупции? Вы знаете такие?

М.Шевченко― Но есть регионы, где они просто так замешаны, что они запуганы, как в Дагестане, например. Там на каждого судью, на каждого прокурора что-то можно найти, если он займет не ту позицию. Поэтому есть такой трусливый сговор с целью публичного, массового поправа норм юриспруденции и нарушения закона. Это просто позор, на мой взгляд. Вот то, что происходит в деле Абдулмумина, это просто позор. Люди, которые там носят папахи, усы, называют себя мужчинами, ведут себя не как мужчины, не как горцы, не как те, кто должен защищать юстицию.

О.Журавлева― Как вы считаете, помогают ли пикеты, общественное давление?

М.Шевченко― Давление, наверное, слово тут избыточное. Заявление общественной позиции. Ну, конечно, помогают. Естественно. У нас же такая политика федеральная: там живут туземцы, в отношении которых можно делать всё что угодно. Было же заявлено на достаточно высоком уровне: «По отношению к Кавказу хороша сила». То есть Кавказ как бы находится вне конституционного поля. Но мы надеемся, что поможет все равно.

О.Журавлева― Это Максим Шевченко, меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ.

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. И наш гость — Максим Шевченко. Еще одна история. Это история уже из Башкирии.

М.Шевченко― Айрат Дильмухаметов.

О.Журавлева― Айрат Дильмухаметов, которого обвиняют уже бог знает в чем — и в финансировании экстремистской деятельности, призывы к ней, оправдание терроризма — всё это самое любимое. А причина-то, я так понимаю, в том, что он хочет претендовать на пост главы Башкортостана.

М.Шевченко― Нет, причина не в этом. Причина в том, что Айрат последовательно защищает Конституцию Российской Федерации, он защищает тот принцип национальной политики, который был создан Владимиром Ильичем Лениным когда-то, то есть право наций на самоопределение, право народов… РСФСР как союз наций. Он об этом сам говорил, что сначала свободные нации заключили союз — РСФСР, который потом стал основой для создания СССР. И так как высшая власть у нас заявила ненависть как бы к ленинской национальной политике… Есть позиция Путина: «Ленин заложил мину под национальную политику».

А Айрат Дильмухаметов, как и я, считает, что ленинская национальная политика была единственно правильной и остается единственно правильной и для русского народа и для башкирского народа, и для татарского народ и для многих других народов нашей страны. То есть народы, которые в процессе истории перестали быть просто какими-то подданными с этнокультурными особенностями, а стали осознавать себя как политические субъекты, как нации, имеют право на федерацию, имеют право на то, чтобы никто из них не был младшим братом по отношению к старшему брату.

Позиция президента России — что мы опираемся на русский народ. Я придерживаюсь совершенно другой позиции. Я считаю, что российскому народу совершенно не надо, чтобы власть его опять делала жандармом по отношению к другим народам. Мы должны опираться не на какой-то народ в Российской Федерации, даже на большой народ. Мы должны опираться на право, закон и порядок, на справедливость, на права и свободы, которые в равной степени, как это было в Советском Союзе, гарантируются людям всех национальностей. Были, конечно, эксцессы, связанные с войной, с революциями, с какими-то историческими моментами. Но в целом никто не скажет, что какие-то народы имели меньше прав, хотя были проблемы крымских татар, которым не разрешали прописываться в Крыму. Но это были исключения из общего принципа.



М.Шевченко: Я говорю: Свободу Айрату Дильмухаметову!

А в целом Айрат выступает за этот принцип, как я понимаю (я читал его работы) — за право народов на самоопределение, за федерализм, за нормальные отношения, которые противостоят имперскому курсу, шовинистическому абсолютно, на мой взгляд, ныне существующей власти. Поэтому это в чисто виде политзаключенный. Айрата бросают в тюрьмы не за то, что он где-то президентом хотел зарегистрироваться, вопреки воли властей — за это не бросают в тюрьмы; бросают в тюрьмы за его последовательное продолжение национальной политики Советского Союза, которая была заложена Владимиром Ильичем Лениным.

О.Журавлева― Но это ведь и есть призывы к сепаратизму, я правильно поняла?

М.Шевченко― Это есть призывы к здравому смыслу. Никакого сепаратизма в заявлениях Айрата нету. Он выступает за сохранения субъектности в рамках федеративного государства республики Башкортостан.

О.Журавлева― Это не угрожает целостности страны? — так спрошу.

М.Шевченко― Нет, это угрожает власти нынешней правящей корпорации. Целостность страны именно на этом и была основана. Распад Советского Союза произошел не из регионов. Он произошел в тот момент, когда Горбачев и партийная верхушка вокруг Горбачева решила превратить Советский Союз в Российскую империю модернизированную. Когда в Советском Союзе грузины, азербайджанцы, армяне, таджики имели такие же права, как и жители Москвы, а жители маленьких национальных республики, совсем маленькие народы имели даже чуть больше права в рамках образования. Ну, допустим, могли без экзаменов поступать в МГУ — вот представители маленьких народов. Тем самым обеспечивалось равенство в процессе социальной и культурной модернизации всех граждан Советского Союза.

Горбачев сознательно именно инспирировал конфликты — Грузия, Баку, Фергана, Алма-Ата — для того, чтобы показать национальным республикам, что они являются колониями, а метрополия находится в Москве. Это и было началом распада Советского Союза.

Начало распада Советского Союза было тогда, когда российская тема стала педалироваться и выделяться из общесоветской темы, где республики союзные были связаны все вместе Конституцией, которая была общественным договором. Именно Горбачев виновен тем, что стал превращать это в империю, в разрушение союза.

Сегодня Путин, превращая Российскую Федерацию в империю тоже, идет тем же самым путем. Только они занимаются одновременно террором по отношению к национальной интеллигенции: башкирской, татарской, кавказской и так далее.

О.Журавлева― А, мне кажется, они занимаются террором без разбора.

М.Шевченко― Нет, не без разбора совершенно. Политика власти заявлена абсолютно ясная: это шовинизм, это педалирование того, что Ленин называл национальной гордостью великороссов, то есть как бы использование российского народа как жандарма.

Хотя я вот недавно был в Пензенской области. Я могу сказать, как живет русский народ, который является опорой власти. Живет он очень плохо. Разоренные древние старообрядческие русские села как Поим. Да, губернатор там окружил себя лизоблюдами, и там просто идет рэкет и коррупция — в Пензенской области. Но это везде. Назовите мне регион, где русский народ, который власть считает своей опорой, живет хорошо. Везде эти нищета, бедность, власть сильных и так далее. почему малые народы живут лучше? Потому что они рассчитывают только на себя. У них есть спайка и взаимопомощь.

О.Журавлева― Ну, не так уж лучше они живут.

М.Шевченко― А те русские националисты, которые призывают русских тоже рассчитывать на себя, а не на это государство, точно так же бросаются в тюрьмы, как Дима Дёмушкин был брошен и разные другие. Понимаете? В их понимании человек, исповедующий национальное самосознание, должен верно служить…

О.Журавлева― Я уже запуталась.

М.Шевченко― А вы не запутывайтесь. Они создают империю. Российская империя была властью транснациональных элит немецкого происхождения, французского происхождения…

О.Журавлева― Во как!



М.Шевченко: Распад Советского Союза произошел не из регионов

М.Шевченко― Шотландского происхождения…

О.Журавлева― То есть они опираются на русский народ, но русский народ от этого ничего не имеет.

М.Шевченко― Так царь тоже опирался на русский народ, используя русских для подавления, порабощения других народов.

О.Журавлева― Послушайте, получается, плохо всем.

М.Шевченко― И сам русский народ, на который опирался царь, хорошо не жил. Это была нищета, болезни и, как говорится, серые шинельки во время Первой мировой войны или японской войны. Только демократическая федеративная республика — это позиция, насколько я знаю Айрата тоже — является решением для всех народов, которые здесь живут. Всё остальное, всё, что нам предлагает власть, — это возвращение в формат тюрьмы народов.

О.Журавлева― Хорошо. С этим разобрались.

М.Шевченко― И это политическая позиция. Это никакой не сепаратизм. Наоборот, я считаю, что эта позиция абсолютно государственническая, патриотическая. Мы просто рассматриваем разные форматы.

Вот есть Россия как империя, где есть господствующий класс и центр, метрополия, Москва, очевидно 35-миллионная — и вся остальная страна. Причем русский народ тоже превращается в колониальный народ, в колонизируемый в этой ситуации. Он зависит от того, сколько денег из него метрополия вытянет в Москву и сколько она подачек даст туда на развитие этой «Индии глобальной», в которую они всю Россию превратили, повторяя мантру о том, что они опираются на русский народ.

Поэтому русский народ — знайте, татары, башкиры — не заинтересован в вашем угнетении совершенно. В демократической нормальной республике, построено по принципу народовластия, ни один народ не будет угнетен и не бывает угнетенным. Это моя принципиальная политическая позиция. Поэтому я говорю: Свободу Айрату Дильмухаметову!

О.Журавлева― Так, с этим понятно. Скажите мне еще такую вещь. История с делом Голунова наконец дошла до суда и ареста. Обвиняют, естественно, полицейский, которые, собственно, операцию проводили.

М.Шевченко― Ну, а кого еще обвинять? Главную редакцию «Медузы», что ли? Кого еще можно обвинить во всем этом?

О.Журавлева― Всякое может быть. Вы же знаете, Максим Леонардович. У нас же страна чудес.

М.Шевченко― Происходит чистка. Сводят счеты друг с другом. Это не имеет отношения к праву, закону, восстановлению справедливости.

О.Журавлева― Но этих людей надо было привлечь к ответственности?

М.Шевченко― Конечно, надо. Так же, как надо привлечь кабардино-балкарских полицейских, которые Мартина Кочесоко просто-напросто положили на землю, стволы ему в голову, сказали: «Или ты подписываешь протокол о том, что у тебя наркотики, или мы тебя убиваем сейчас». Их-то там привлекают в Кабардино-Балкарии?

О.Журавлева― Так вот я об этом и спрашиваю, как получается, что этот первый случай, когда эта традиционная наркотическая история получила такой ответ?

М.Шевченко― Естественно, я являюсь любым противником, самым жестким пропаганды, транспортировки и так далее наркотиков.

О.Журавлева― Я говорю о подбрасывании наркотиков, как методов.

М.Шевченко― Вот в Железноводске, допустим. Магомед Рашидов. Там дело они формируют. То же самое слеплено. Абсолютно беззаконное дело идет по ОПГ группе. Магомед был руководитель диаспоры дагестанской был в районе Кавминвод. Я там общественным защитником выступаю.

О.Журавлева― У нас было дело Оюба Титиева с теми же наркотиками.

М.Шевченко― Я вам расскажу просто. Да, конечно. И Магомед очень даже помогал, когда был нужен в противодействии терроризму и экстремизму. Когда он был не нужен и поссорился с какими-то людьми из, как говорят, «фэсов», то ему стали лепить это дело ОПГ. То же самое его люди, которые якобы объявлены его подельниками, им подбросили гранату и пакетики, чтобы их арестовать. И эту группу слепили в ходе следствия.

О.Журавлева― Один вопрос: в связи с тем, что именно эта конкретная история получила такой оборот и те люди, которые подбрасывали наркотики, сами оказались на скамье подсудимых, изменится ли ситуация в стране?

М.Шевченко― Если они расскажут, кто им дал этот приказ подбросить наркотики — кто. Если они просто останутся стрелочниками как те, кто убил Бориса Немцова, и мы так не узнаем, кто был заказчиком этого убийства. Тут то же самое. Кто им дал приказ сфабриковать это дело против Ивана Голунова? — это главный вопрос.

О.Журавлева― А другие полицейские станут осторожнее выполнять такие приказы?

М.Шевченко― Они просто знают, что зависит от конъюнктуры и от региона, что это не общий правовой принцип, к сожалению, государства, что сейчас Москве выгодно почистить МВД или что там, где это происходит. Поэтому в Москве это происходит. А в других регионах хоть там исподбрасывайся — никто пальцем не пошевельнет и не будет ничего делать такого.

О.Журавлева― Общественный протест поможет?

М.Шевченко― Конечно, разумеется. Там, где есть общество, там, где оно не забито, не запрессовано, где оно не затерроризировано, где оно может высказываться. Я считаю, что защита журналистов «Черновика», защита Айрата Дильмухаметова — это дело демократии, федерализма и защиты Конституции для всей страны, а не только для отделоьных регионов, как и дело Ивана Голунова.

О.Журавлева― Это журналист Максим Шевченко. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всем всего доброго!