О.Бычкова― Добрый вечер, добрый день, это программа «Особое мнение», у микрофона Ольга Бычкова, а с особым мнением сегодня Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group. Ну, скажите теперь вы, что ждете от нового премьера и нового правительства как финансист.

А.Мовчан― Ничего.

О.Бычкова― Вообще ничего?

А.Мовчан― Я должен от него чего-то ждать? Он мне ничего не должен.

О.Бычкова― Все ждут.

А.Мовчан― Ну, правда, мне новый премьер ничего не должен и никому ничего не должен был. Правительство возглавил, его назначили, мы про него не так много знаем – он занимала как я управлением активами в свое время. Потом долгое время занимался сбором налогов. Говорят, что он построил эффективную систему по сбору налогов, но поскольку я их не собирал. А платил, то меня это не очень коснулось – я как имел проблемы технические уплаты налогов с пониманием того, сколько, когда уплачено и что должно быть со сверками, с кучей бумаг, которые у меня так и сохраняются.

О.Бычкова― Да? Потому что все говорят, ссылаясь на тех, кто платит налоги и занимается бизнесом и находятся в этой теме, все говорят, что такой крутой-крутой произошел переворот в налоговой службе.

А.Мовчан― Крутой переворот произошел, я не спорю. Но произошел в плане взятия налогов, а не в плане их уплаты. То есть, найти неплательщика, я так понимаю, стало сейчас намного проще – прозрачности больше и это, кстати, хорошо, неплохо – мы же не враги с налоговой службой.

И это хорошо в том смысле, что тем, кто платит налоги, стало легче конкурировать на рынке, потому что стало меньше тех, кто их обыгрывает за счет того, что просто не платит.

Но то, что я говорю, что меня это не коснулось как плательщика, наверное, это не самое главное. Плательщики они и в очередях постоят, и когда база в очередной раз рушится, а потом теле начисляют и списывают деньги, то походишь и повыбиваешь год свои деньги – это все есть, это никуда не делось.

И проверки, которые говорят: заплатите, а то мы вам хуже устроим, — они тоже никуда не делись. И вот только-только мы начинаем сейчас избавляться от закона о валютном регулировании жутком, по которому можно было просто обирать людей.

То есть, с моей точки зрения, все не так изменилось хорошо и радостно. Но с точки зрения государства, конечно, там огромный успех, потому что собираемость очень резко росла. А что еще государству надо?

О.Бычкова― По идее, государству было бы хорошо, если бы ему было надо, чтобы люди, которые занимаются бизнесом и экономикой развивали эту экономику, помогать этим людям. Но мы же не можем требовать слишком многого.

А.Мовчан― Мы требовать можем, но таких людей как мы с вами, меньшинство. А что нужно государству, определяется все-таки политикой большинства.

О.Бычкова― Тогда спрошу по-другому. Все, что мы узнали за последние дни о новом составе правительства, о старом составе правительства, которое перешло в новый состав — что это вам говорит с точки зрения экономической стратегии и перспектив?

А.Мовчан― Я нахожусь в глубокой задумчивости. Потому что это все зависит от того, как посмотреть. Например, можно посмотреть так: первым вице-премьером, единственным, становится Белоусов. Белоусов человек, известный своими социалистическими взглядами в экономике – скажем так.

О.Бычкова― Есть еще красивое слово про Белоусова – «дирижизм».

А.Мовчан― Надеюсь, что я никого не обижаю словами «социалистические взгляды», особенно сейчас. Человек, который известен тем, что он предлагал уравнять нормы прибыли у всех компаний, а все что лишнее, все забирать — очень понятная социалистическая логика.

Человек, автор идеи нацпроектов как движущей силы экономики. /И при этом из правительства уходит Орешкин, который был в правительстве человеком, который был с рынка, с фондового рынка, и который все время говорил, что он хочет видеть меньше роли государства в экономике. Поправьте меня, если я неправ в очевидном выводе: правительство должно свернуть в социалистическую сторону.

О.Бычкова― То есть, таким образом мы видим, какая концепция победила?

А.Мовчан― Подождите, я сказал половину того, что я хотел сказать. Можно я скажу вторую половину?

О.Бычкова― Да.

А.Мовчан― А теперь давайте посмотрим на администрацию президента. Из администрации президента уходит человек, который был апологетом социалистической экономики. Который был, напоминаю, «дирижистом», автором идеи о норме прибыли, нацпроектов, и так далее. И вы не поверите – в администрацию президента на его место приходит человек с фондового рынка и из инвестиционного бизнеса, который все предыдущее время выступал за снижение роли государства в экономике. А это Максим Орешкин.

О.Бычкова― А это не перекладывание из одного кармана в другой?

А.Мовчан― Вот если мы посмотрим на администрацию президента, то мы сделаем ровно противоположный вывод тому, который мы делаем, глядя на правительство.

А.Мовчан: Мне новый премьер ничего не должен и никому ничего не должен был

Я на этом мог бы остановиться, но у меня есть третья половина моего высказывания. На этом фоне, когда ничего непонятно, возникает вопрос – собственно, куда двигалось наше государство последние 10 лет? Двигалось оно, конечно, в сторону социалистической экономики, это очевидно: доля государства росла, доля бизнеса падала, нацпроекты появлялись, и так далее.

Спрашивается, — кто реально руководил процессом? Тот, кто был сторонником социалистической экономики. Где он был? — в администрации президента. Значит, я могу предположить, что администрация президента в этом смысле главнее, и переход туда Максима Орешкина означает, что мы разворачиваемся к рыночной экономике все-таки, потому что администрация президента главнее.

Но тут же у меня есть четвертая половина моего высказывания. Я могу предположить, что теперь поменялось место того, кто главный и теперь правительство будет главнее с приходом Белоусова.

О.Бычкова― А почему вы так считаете?

А.Мовчан― Потому что мы никак не считаем. Потому что в нашей системе нет закона и нет структуры, нет институтов. У нас есть личности. Эти личности работают на одного коллективного руководителя – скажем так — представляемого публично одной личностью, президента. И потому, что человек «А» пересел в кресло «Б», а человек «Б» пересел в кресло человека «А» мы не можем сделать ровно никакого вывода — вот этом вся проблема.

О.Бычкова― Когда все это только начиналось, а все это идет с такой дикой скоростью, то вначале казалось, что в самый первый момент, когда президент только объявил о всех этих изменениях – казалось, что более или менее контуры плана понятны: перераспределить полномочия оттуда сюда, а он не будет президентом, а он будет кем-то. Но чем больше появляется всяких подробностей, назначений, законопроектов, высказываний и каких-то уже конкретных вещей, тем менее понятно становится, какой дальнейший сценарий и какая концепция и идея этого самого транзита. Это парадоксально.

А.Мовчан― Подождите. Мы с вами только что говорили про какую-то экономику, а теперь мы заговорили про какой-то транзит. Кто вообще сказал, что какой-то транзит будет присутствовать в природе? Откуда мы вообще взяли идею, что транзит будет происходить?

Я поясню, что имею в виду – я даже неправильно поставил вопрос – конечно, все люди смертны, транзит когда-то будет происходить. Но откуда мы вообще сформулировали идею, что он будет происходить при жизни? Post-mortem — да, конечно. Но при жизни? Кто сказал, что он при жизни будет происходить?

О.Бычкова― Тогда смысл какой всех этих изменений сейчас?

А.Мовчан― Я не гадатель по внутренностям жертвенных животных. Я вряд ли смогу вам точно сказать, какой смысл изменений. Я могу привести вам некоторые догадки.

Начну, например, с догадки эстетической. Вы понимаете, что сегодня наше первое лицо и так называемый коллективный президент и вообще во власти сейчас, и элита, — у них у всех ностальгия по Российской империи.

О.Бычкова― Не по Советскому Союзу?

А.Мовчан― Нет, что вы – конечно, по Российской империи. Какой Советский Союз? Нет, зачем? У нас и цены рыночные, и границы открыты, и идеологии нет государственной.

О.Бычкова― Эту детскую болезнь мы уже преодолели.

А.Мовчан― Конечно, по Российской империи – это совершенно очевидно. Они и говорят об этом, они этого не стесняются. Так вот в этом году исполняется 110 лет с момента образования Госсовета. Нет, вру — 210 лет.

О.Бычкова― Это который на большой-большой картине?

А.Мовчан― Да, конечно. 210 лет с момента образования Госсовета. Госсовет был – вы не поверите, это официальная формулировка — законосовещательным органом. Вот такая безумная с точки зрения современного человека формулировка. Он, с одной стороны «законо», а с другой стороны «совещательный»

О.Бычкова― И что это значит?

А.Мовчан― А мне кажется, что это мечта современного президента нашего, чтобы с одной стороны организация вроде как занималась законами, а с другой стороны, ее голос был только совещательным – чтобы она ничего решать не могла.

О.Бычкова― Не могла ничего решать?

А.Мовчан― Конечно. Это же законосовещательный орган. Госсовет, который был, он совещался по поводу законов, а дальше император все решал. Поэтому у меня вообще такое впечатление, что один из критериев этих новых реформ, одна из идей этих реформ, чисто эстетическая? Мы хотим Российскую империю вплоть до названия организаций. Давайте Госсовет тоже введем, а то как-то обидно.

О.Бычкова― И чтобы эти дяденьки сидели в красивых мундирах.

А.Мовчан― Да. И Госсовет формировался очень похоже – там половину назначал император, там были крупные чиновники, князья, губернаторы.

О.Бычкова― Вы сейчас про это подробно расскажете, только сделаем небольшую паузу. Это Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group. в программе «Особое мнение». Сейчас вернемся.

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О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение», у микрофона Ольга Бычкова, с особым мнением Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group.

Вы выдвинули только что перед перерывом предположение, что на самом деле коллективный Путин. Или коллективное руководство страны руководствуется не представлениями о Политбюро ЦК КПСС и этом всем, как сейчас пишут, а гораздо более ранними формами. И Госсовет на самом деле это именно Госсовет.

А.Мовчан― На самом деле я не говорил, что это не Политбюро. Я говорил про эстетическую концепцию. Эстетическая концепция, на мой взгляд, безусловно, восходит к тем временам, потому что это великолепное сочетание Сперанского и Победоносцева на самом деле, Госсовет. Это фактически коллективное детище. Хотя они немножко разошлись во времени, но тем не менее. И для Путина, наверное, это вообще такой идеал, это такой Эдем управления, где и Сперанский и Победоносцев умещаются и сотрудничают.

А.Мовчан: Куда двигалось наше государство последние 10 лет? Двигалось оно в сторону социалистической экономики

С другой стороны, у Госсовета было свойство, невероятно напоминавшее свойство Политбюро. Свойство заключалось в том, что при отсутствии государя Госсовет становился коллективным государем — буквально так. Он замещал государя, все его решения тут же приобретали силу закона.

Думаю, — чтобы сократить длинный рассказ, — что помимо тоски по империи и желания воссоздать институты, в этой реформе проявляется еще забота коллективного или индивидуального Путина о том, что будет после его смерти. А именно, момент перехода.

О.Бычкова― То есть, такой конклав, который принимает решения и сидит до тех пор, пока нельзя будет…

А.Мовчан― Да. Думаю, что наши, в том числе мои скромные усилия по сообщению наверх власти, что ребята, у вас все хорошо, пока все хорошо, но вы почти единственная страна в мире, в которой полностью отсутствует возможность передать власть без катаклизма, все-таки были услышаны. Услышаны, наверное, со смертью Каримова, наверное, с действиями Назарбаева – наверное, все это обсуждалось и наконец, они сказали: да, действительно, оно же все же будет когда-то, мы все понимаем, что мы все смертны. Может быть не сегодня, может, через 20, через 40 лет, но будет. И мы не хотим, чтобы в этот момент Россия превратилась в кровавую кашу, и мы не хотим, чтобы разные силовики начали решать между собой вопрос, кто главный и не хотим, чтобы начался масштабный отток денег, который приведет к бедствию.

Мы хотим, чтобы была система. И вот появляется орган, который еще при государе-императоре приобретал функции императора в случае его скоропостижной кончины или отсутствия. В который можно собрать людей из всех крупных кланов, чтобы они сели и между собой договаривались о том, как дальше управлять страной вместо того, чтобы воевать на улицах.

Мне кажется, решение крайне достойное. Но надо понимать, что оно не имеет никакого отношения к периоду времени, пока Путин жив.

О.Бычкова― То есть, они за это время должны натренироваться взаимодействовать друг с другом?

А.Мовчан― За это время. Прежде всего, должны натренироваться кланы в делегировании людей в Госсовет, чтобы в Госсовете образовалась система, которая действительно сможет это сделать. Из которой никто не выйдет с пистолетом, и никто не подведет танки к зданию Госсовета, чтобы они все были там внутри и научились принимать эти решения.

О.Бычкова― А эта большая картина Репина висит в «Русском музее» в Петербурге?

А.Мовчан― Я профан в этом смысле. Я ее помню, но где она висит, сказать не могу.

О.Бычкова― Думаю, что там. Все сходится в таком случае, все тогда точно сходится.

А.Мовчан― Конечно. И я бы сказал, что это очень хорошо, что это решение принято. Потому что без него мы в любой момент могли бы оказаться на грани гражданской войны.

О.Бычкова― Хорошо. Тогда вопрос, который уже миллион раз задали, но я и вас спрошу – к чему такая торопливость сейчас? Все равно речь идет о годах, так или иначе, а все решается в часы и дни.

А.Мовчан― Не думаю, что здесь есть хоть какой-то элемент торопливости. Просто, как на самом деле Песков честно сказал, — он иногда говорит честно, но ему уже все равно никто не верит.

О.Бычкова― Честно, но непроизвольно честно.

А.Мовчан― Он сказал, видимо, честную вещь, что требования Путина надо быстро исполнять. Просто созрело окончательно. И Путин сказал – есть решение, надо сделать вот так. И это важное решение, оно решает большую проблему, которая может встать в любой момент. Ну, кто посмеет сделать это медленно? Конечно, надо быстро исполнить его решение.

О.Бычкова― А зачем тогда обещать гражданам все эти золотые горы?

А.Мовчан― А я не думаю, что это вообще связано. Просто все эти «золотые горы» на самом деле в голове у руководства страны есть. Об этом говорилось уже неоднократно, в том числе, кстати, как претензия к правительству это называлось на самом верху – что ребята, надо же как-то с людьми поделиться, и денег надо дать. А правительство триллион рублей недоосвоено в течение года.

Думаю, что это просто такая рефлексия на недовольство картинкой. Как это так, мои люди недополучили денег, мои друзья триллион рублей, а мои граждане пособий социальных. Ну что это такое, в конце концов? Думаю, только в этом дело.

Думаю, что это совершенно искренний порыв, это не попытка подкупить. Их не надо подкупать, они все равно проголосуют «за», без всякого подкупа.

О.Бычкова― А если верить вашей концепции, то тут вообще речь не идет ни о каких выборах и ни о какой необходимости кого-либо подкупать. Просто все идет, как идет и ничего такого не происходит.

А.Мовчан: Израиль готов разменять любое имущество на жизнь и здоровье своих граждан. В России наоборот

―

Да, думаю, что так.

О.Бычкова― Тогда спрошу — каждый раз, когда я слышу очередное выступление Путина, премьер-министра очередного или вице-премьера, где употребляют слово «рождаемость», я каждый раз думаю – зачем повышать рождаемость в стране? В стране много людей, много пустых территорий. В стране не то, чтобы высокий уровень жизни. Почему они зациклены на рождаемости, смысл которой совершенно неочевиден?

А.Мовчан― У нас власть принадлежит демократическим популистам. Основная концепция взаимодействия с обществом у российской власти – это демократический популизм. Одно из первых и главных правил популиста состоит в том, чтобы говорить о том, что должно волновать общество, а не о том, что обществу важно или вредно.

Иногда хорошие и умные популисты модерируют то, что общество волнует. Если они кристально чистые люди, то они модерируют это в сторону действительно важных вопросов. А если они не такие кристально честные и святые, то они это модерируют в сторону те, которые модерировать проще.

Вопрос внешней угрозы ну, вы же понимаете, что мы все время муссируем вопрос внешней угрозы. Мы с вами, как здравые люди, которые обладают определенной информацией, понимаем, что нет никакой внешней угрозы. Этот вопрос просто не стоит. И уже, по крайней мере, он не стоит так, как его подают – если уж что-то где-то и есть. Но, тем не менее, он бесконечно подается обществу. Почему? Потому что власти удобно с помощью этого вопроса объединять вокруг себя общество.

Идея, что мы заботимся о развитии российского общества и государства, в том числе через увеличение рождаемости и увеличение количества условных русских идей тоже удобно подавать обществу — она ее очень хорошо потребляет и используется это для проявления забот.

О.Бычкова― Мы вымираем, сейчас нас захватят китайцы или еще кто-нибудь?

А.Мовчан― Грубо говоря, да. Здесь много всего. Все это восходит к базовой концепции эволюционной теории. В эволюции через адаптацию выживают те индивиды, которые в состоянии оставить наиболее способное к размножению потомство – это все про размножение. Поэтому апелляция к размножению это апелляция к базе эволюционной теории и естественно, к базовому инстинкту человека.

Поэтому никуда не денешься. Если все это разобрать всерьез, оставив в покое эволюционную теорию и инстинкты людей, то конечно, нас много. Конечно, нам тяжело часто занять всех этих людей, особенно с нашей политикой социалистической. Конечно, нам сложно повлиять на рождаемость, потому что рождаемость это крайне сложная вещь. В развитых странах, где все живут очень хорошо, она, например, низкая – хотя, казалось бы, денег у всех полно, чего ж это они так мало рожают?

О.Бычкова― Как в Америке, например.

А.Мовчан: Переход в администрацию президента Максима Орешкина означает, что мы разворачиваемся к рыночной экономике

―

В Америке тоже достаточно низкая. А вот в Гане, где есть нечего, рождаемость высокая.

О.Бычкова― С Ганой никого нельзя сравнивать, это правда.

А.Мовчан― Поэтому, если бы, формально говоря, я бы хотел увеличить рождаемость, я бы сказал: сделайте как в Гане, будет большая рождаемость. Но что тоже неверно, потому что это механизм сложный, — я говорю, но это примитивизация.

Если мы боимся за исчезновение русской нации, нас от этого отделяет 146 миллионов человек – от исчезновения русской, российской нации. Европейские евреи в свое время прошли через бутылочное горлышко, в котором осталось потомство четырех женщин. Современные «Ашкенази», европейские евреи, — Бегин, Шарон, Эйнштейн, Пастернак, Бродский, и так далее – это потомки четырёх женщин. Поэтому, конечно, русской нации не грозит исчезновение – давайте будем правильно понимать ситуацию. Даже если наша рождаемость будет такой, как сегодня.

И вообще, мне кажется, что нужно думать, конечно, не о том. Сколько человек родится, а о том, как они будут жить Люди родившиеся должны жить хорошо, потому что не родившимся все равно. И в этом я принципиально не схожусь с нашим руководством.

О.Бычкова― Наше руководство снова призывает к тому, что нужно дать денег, чтобы повысить рождаемость.

А.Мовчан― На мой взгляд, никакой рождаемости это, конечно, не повысит. Потому что здесь обратная ситуация – эти деньги будут брать те люди, которые итак решили завести ребенка, но им это поможет как-то.

О.Бычкова― Ну и слава богу.

А.Мовчан― Люди, которые не хотят заводить ребёнка, их не купишь за деньги. И они завели бы ребенка и без денег, по большому счету. Потому что люди заводят детей и без денег — в войну рожали. И рожали на самом деле много сравнительно по отношению к тому количеству мужчин, которые были доступны.

Поэтому я бы сказал так: ну и слава богу. Дадут людям денег, ну и хорошо. А уж чем они это оправдывают, меня не так волнует.

О.Бычкова― Получается, что власть говорит то, что от нее хотят услышать?

А.Мовчан― Да. И это один из столпов, которые поддерживают ее легитимность и популярность.

О.Бычкова― И в этом смысле вряд ли что-то может измениться в ближайшее время.

А.Мовчан― В ближайшее время вряд ли.

О.Бычкова― Сделаем сейчас небольшую паузу в программе «Особое мнение». Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group вернется в этот эфир через пять минут.

НОВОСТИ

О.Бычкова― Продолжаем программу особое мнение, у микрофона Ольга Бычкова, с особым мнением Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group.

В подтверждение того, о чем вы говорили, Путин выступал в Сочи перед студентами. Его спросили о перспективах после 2024 года, и одна студентка МГИМО предложила использовать опыт Сингапура, где была должность министра-наставника, кем был Ли Кван Ю. И Путин переспросил: «Вы хотите, чтобы я был наставником у нас? Если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие, абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», — сказал Путин. То есть, никакого двоевластия, все по-прежнему в одних руках, и мы знаем эти руки.

А.Мовчан― Огромное количество людей почему-то стало говорить, что реформа Конституции это значит, что Путин перестанет быть президентом, условно, в 2024 году, или раньше. Я нигде, ни в чем из того, что сейчас происходит, не увидел ни малейшего намека на то, что он должен почему-то перестать быть президентом.

Конечно, нам нужно почитать будущий закон о Госсовете и будущие детали в других законах, которые будут говорить нам, чем отличается согласование от утверждения, например. Но я пока не вижу никаких причин для Путина перестать быть президентом до самой своей смерти.

О.Бычкова― И по-прежнему не стало ясно, что будет происходить в 2024 году с законодательной и избирательной точки зрения. И после 2024 года.

А.Мовчан― А почему должно что-то происходить в 2024 году?

О.Бычкова― А разве нет?

А.Мовчан― Мы все исходим из странной идеи, что где-то кем-то было написано, в какой-то Конституции, которую, как видите. Можно поправить за полтора месяца, о том, что Путин не сможет быть больше президентом и эта жалкая аргументация заставит его не быть президентом.

О.Бычкова― А маленькие буковки на белых бумажках?

А.Мовчан― Видите, что можно с этими буковками делать? В умелых руках во что они превращаются? ДО 2025 года еще очень много времени. И поэтому мне кажется, что правильный ответ на вопрос, почему сейчас взялись, состоит ровно в том, что речь не о 2024 года.

Сейчас взялись потому, что нужно обеспечить – если вдруг что — пришла пора человеку сделать свое политическое завещание и на всякий случай положить его в сейф – пусть будет Госсовет, который, если что, решит вопрос. Заодно можно немножко судебную власть поджать, — видимо, она кажется все еще неудобной на сегодняшний день. А может быть, Путина в сове время раздражали разговоры, что Медведев может стать руководителем объединенного суда и это может как-то влиять на жизнь. Мы никогда не понимаем. Какие мысли бродят в голове и почему вырастают потом законы.

А вопрос 2024 года – так нет вопроса 2024 года. До 2024 года полно времени, за которое вполне можно решить, как объяснить людям, почему президент тот же.

О.Бычкова― Понятно. А почему люди довольно вяло реагируют на все эти изменения? Связанные с Конституцией, между прочим.

А.Мовчан― А почему люди должны на это реагировать не вяло?

О.Бычкова― Потому что в 2011 и 2012 реагировали не вяло. Я в первый раз вижу такое, что большое количество людей вокруг меня, которые обычно проявляют себя вполне политизированными и интересуются новостями, говорят, что это не имеет к нам никакого отношения. Это я слышу от людей, к которым до сих пор все имело отношение.

А.Мовчан: Люди, которые не хотят заводить ребёнка, их не купишь за деньги

―

Это же вы не о людях, а об иностранных агентах говорите, о врагах, как мы с вами. А людям и раньше было все равно, и сейчас все равно. Людям это вообще все равно, потому что они хорошо понимают, что кто бы что ни написал, все равно решаются вопросы не так. Не по написанному решатся, а по-другому.

А враги всякие типа нас – ну, думаю потому, что вообще говоря, то, что сейчас происходит. Происходит в полном согласии с тем, чего эти самые враги и хотели. Они хотели коллективных органов власти, хотели, чтобы роль президента снижалась хотя бы номинально, чтобы во главе правительства были эффективные менеджеры – вот они все это получают, что скажешь-то? Выйти на митинг против чего? Против того, что в Конституцию вносятся поправки, о которых все это время говорилось? Странно было бы. Хотели – получите и распишитесь. Против чего протестовать?

Многие еще при этом сейчас действительно поверили в идею, что Путин собрался уйти с поста президента. Так вы же хотели, чтобы он ушел, вот он и уходит – о чем мы говорим, какой тут протест?

О.Бычкова― Буквально полгода назад на последнем экономическом форуме в Петербурге было много разговоров, и об этом говорили совершенно официальные люди типа Набиуллиной и Кудрина, что самая большая проблема экономики — чрезмерное усердие силовых структур. И что если тут поправить, то все остальное как-нибудь сами разберемся. С этой точи зрения, о чем говорит нам состав нового Кабинета?

А.Мовчан― Во-первых, состав нового Кабинета нам ни о чем не говорит, как мы только что с вами уже продемонстрировали. Потому что это технический орган – людей перетасовали из надзорного органа в министры, из министров в надзорные органы, из аппарата президента в правительство, из правительства в аппарат президента. То есть, это просто некая тасовка колоды – каждая очередная итерация басни Крылова «Квартет» ни о чем не говорит.

Но уж если мы очень хотим найти смысл в этом всем хозяйстве, то скорее это говорит о том, что логика силового взаимодействия с экономикой получила дальнейшее развитие.

Смотрите: в правительстве, если брать его изолированно, пришли люди из контрольно-надзорных органов. То есть, фактически признано, что человек, который занимается контролем и надзором это не некий фрик-аудитор, а это полноценный менеджер, который может управлять. И правительство возглавил человек из налогового органа, человек, который построил взимание налогов и достиг того, что собираемость налогов выросла – это главный мытарь фактически или тот человек в дружине князя, который отвечает за сбор дани. И он хорошо собирал дань по древлянам и полянам.

И большое количество других людей, которые, так или иначе, пришли в правительство, заменяя тех. Кто работал раньше когда-то в независимом бизнесе, — это люди, которые выдержанные бюрократы, которые из администраций, из комитетов, из комиссий системы.

Мы много раз говорили о том, и многие много раз говорили, включая Чубайса и Набиуллину, что иностранные инвесторы, вообще инвестиционный климат это очень важно. Но вот явно усиливаются позиции клана Следственного комитета и на место генерального прокурора приходит человек, который связан с делом Калви, а первым вице-премьером становится человек, которого злые языки обвиняют в хороших отношениях с инициатором дела Калви. О чем это может говорить?

Это может говорить о том, что, как и следовало полагать, на государственном уровне иностранные инвесторы не считаются важным фактором, важной силой, интересной для страны. Да и вообще, наверное, частный бизнес и инвестиции, кроме государственных, которые действительно считаются важными, не являются чем-то, что определяет палитру проблем правительства.

О.Бычкова― А этого ресурса надолго хватит?

А.Мовчан― Ресурса чего?

О.Бычкова― Государственного?

А.Мовчан― Нефть качаем. Цена пока хорошая. А надолго мы никогда не умели считать, это не наша привилегия и не наша отличительная черта.

О.Бычкова― Ну да, если мы думаем, что 2024 год это очень далеко и у нас бесконечно много времени.

А.Мовчан― Во-первых, далеко. Во-вторых, даже на уровне 2024 года, скорее всего, нефтяного ресурса хватит, судя по прогнозам экспертов. Да и на уровне 2028 будет хватать, если ничего существенного не произойдет в этом мире.

О.Бычкова― Поступают новости — «Интерфакс» пишет, что дело Иссахар будет обсуждаться на встрече Путина и Нетаньяху и в Израиле надеются на жест доброй воли со стороны президента России – об этом сказал глава пресс-офиса правительства Израиля. Одновременно приходит сообщение, что вопрос передачи России Александровского подворья в Иерусалиме может быть решен в ближайшие дни. И все пишут, что это такой размен — что Израиль России подворье, о котором чуть ли не сто лет ведутся разговоры, а Россия зато отпустит Иссахар. Это справедливое решение, справедливый размен?

А.Мовчан― Справедливости не существует в природе. Волей своей национальности, судьбы и истории неплохо знаком с основами политики Израиля. И меня это совершенно не удивляет. Израиль готов разменять любое имущество на жизнь и здоровье своих граждан. Меня так же точно не удивляет позиция России — она-то как раз готова наоборот, разменивать жизни и здоровье своих граждан на имущество. И доказывает это постоянно. Поэтому мне кажется, для обеих сторон этот обмен будет выгоден.

А.Мовчан: Я пока не вижу никаких причин для Путина перестать быть президентом до самой своей смерти

―

А почему так долго вся эта история тянулась?

А.Мовчан― Я не знаю не инсайдер. Ходили слухи, что изначально речь шла об обмене нашег8о хакера, которого арестовали и переправили в Штаты. Но хакер этот, кажется, возвращаться боится в Россию больше, чем попасть в тюрьму в Штатах, — не получилось.

О.Бычкова― Был еще какой-то процедурный израильский момент, который не позволил это сделать.

А.Мовчан― Может быть, я не знаю деталей. Но все это соответствует абсолютно общей логике поведения той и другой стороны, поэтому я не удивлюсь, если это произойдет. И слава богу. Потому что никакая вещь не стоит сломанной жизни человека.

О.Бычкова― Кто-то уже вспомнил то ли про «Хамас» (*), то ли про кого-то еще, когда брали заложников и удачно ими спекулировали. И что теперь начнут брать заложников по всему миру.

А.Мовчан― Но Путин же сказал, что мы должны заимствовать технологии иностранные — «цап-царап», и у нас новая технология. И что вас удивляет?

О.Бычкова― Действительно, — это же «цап-царап». Под рубрикой «цап-царап». Спасибо вам большое. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group, был сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо всем.

А.Мовчан― Спасибо.

(*)― группировка (организация) запрещена на территории РФ