А. Осин― Здравствуйте, друзья. В Москве 17 часов 06 минут. Начинаем программу «Особое мнение». Сегодня ее ведущий я – Алексей Осин. А собственно, особым мнением готов поделиться политолог Сергей Марков. Здравствуйте, Сергей Александрович.

С. Марков― Здравствуйте. Начинаем час правды. В качестве баланса засилья русофобии и всякого оппозиционного вранья. Расскажем, как оно все есть.

А. Осин― Давайте начнем с простого вопроса. Мы будем жить теперь по-новому или ничего не изменится? Я имею в виду, конечно, изменения в руководящем органе нашей страны.

С. Марков― Мы будем жить сейчас по-старому. Может быть, будут изменения к лучшему через полтора года. Объясняю. Правительство, у него такое идейно-политический кадровый профиль в основном тот же. Никто не может фамилии эти даже запомнить. И эксперты я могу сказать, никто ничего не знал. Во-первых, никто не знал, что будет сменено правительство.

А. Осин― Об этом еще поговорим позже. Про полтора года сначала.

С. Марков― Во-вторых, никто не знал, какие люди придут. А когда они пришли, все бросились смотреть в Интернете хоть чего-то такое. Я вот был сегодня с экспертами регионалистами, Решетников министр экономики из Пермского края, он был там в третьем десятке. Чем он таким прославился в экономике и как он туда попал – между собой никто даже не высказывает никаких внятных гипотез. Полное непонимание. В принципе примерно те же технократы, готовы выполнять почти любые распоряжения. Только они моложе немножко. Может, конечно, Путин немножко готовит приход нового поколения политиков. Но есть изменения. Небольшие. Первое самое главное – на место первого вице-премьера поставлен, прежде всего, сменит Силуанова, и пришел Белоусов. В чем разница между ними. Она очень существенная. Силуанов – это человек идеологически такой рыночный фундаменталист.

А. Осин― Кудринский.

С. Марков― Да даже он сейчас более радикальный, чем Кудрин. Кудрин там под давлением общения с народом немножко сместился к центру. А Силуанов против роли государства в экономике. Только частный бизнес может быть. Но это тупик. Потому что частный бизнес нужно же не только от себя, нужно из глобальной экономики его брать. А он блокирован американцами, которые стращают всех санкциями, если они будут бизнес с Россией. Кроме того, он считает, что соответственно государственные деньги не должны идти в экономику, поэтому он противник национальных проектов, насколько мы понимаем.

А. Осин― 500 млрд. забирает.

С. Марков― Если он по-другому считает, пускай скажет и докажет, что он не противник национальных проектов. И он противник этой масштабной программы социальных выплат, которые анонсированы Владимиром Путиным действительно на 500 млрд. в год. И соответственно он как бы один из ответственных получается в результате, кто отвечает за отсутствие экономического роста несколько лет. Причем там немножко сменялась роль лидера. Если главный был в прежнем правительстве все-таки скорее Медведев. Силуанов идеологию такую делал немножко. То есть сейчас все-таки мне кажется Белоусов, первый зам более важную роль будет играть в формулировании экономической политики.

А. Осин― С другой стороны политическая экономическая стабильность, профицитный бюджет, низкая инфляция – тоже все отчасти Силуанов.

С. Марков― Да куда он, понимаете, если нулевой рост, если роста уровня доходов нет, и даже за предыдущие несколько лет было падение уровня доходов, это никак нельзя… Зачем стабильность, если нет роста?

А. Осин― Это другой вопрос. Но какие-то результаты…

С. Марков― На кладбище тоже стабильность. Чего там хорошего-то.

А. Осин― И памятники хорошо блестят. Согласен.

С. Марков― Поэтому стабильность, отсутствие экономического роста, вот тоже я пришел, АПЭК, такой есть Дмитрий Орлов, они сделали по регионам и так внутри себя. Посидели, слушайте, если в прошлом году показатели в среднем регионов ухудшились. Поэтому сменена вот эта идеология правительства. Сказали, что все, хватит препятствовать приходу государственных денег. Государственные деньги теперь пойдут в экономику. Заниматься этим будет Андрей Белоусов. Который был инициатором этого, который разрабатывал национальные проекты. Здесь объясню, что такое национальные проекты. Абсолютное большинство ни хрена не понимает. Какая-то неведома зверюшка…

С.Марков: Мы будем жить сейчас по-старому. Может быть, будут изменения к лучшему через полтора года

А. Осин― Я про один точно знаю, который «спорт — норма жизни» называется.

С. Марков― Я объясню, что такое национальные проекты. Это просто вливание денег в экономику. Но нужно, чтобы вода не ушла в песок, а чтобы она была канализирована. Чтобы вода не ушла в песок, такие канавы бетонированные. Вот национальные проекты – такие бетонированные каналы для государственных денег.

А. Осин― А куда они ведут?

С. Марков― А вы видели основные стратегические направления. Там цифровизация…

А. Осин― Демография. Образование.

С. Марков― Совершенно верно. Здравоохранение. То есть, как бы сделали такие отрубы что ли для государственных денег, чтобы вода не расплескивалась без дела. Вот в чем смысл национальных проектов. Это, прежде всего, траты денег государством. Это значит, что государство говорит, что в условиях, когда частный бизнес не в состоянии обеспечить экономический рост, вот у нас в лепешку расшиблись. И низкая инфляция, и по рейтингу… бизнеса мы уже обогнали большинство человечества. А нет экономического роста. Нет никакой активности. Наоборот, такое очень хреновое бизнес-настроение. В этих условиях государство говорит: мы тогда берем на себя это дело. Как все остальные нормальные страны, между прочим. Как Америка, как Китай, как ЕС.

А. Осин― В Америке разве государство вливает деньги…

С. Марков― Ну конечно. Чудовищные. Называется количественное смягчение. Вот вы знаете, что низкая процентная ставка. Это вливание денег в экономику. То есть деньги стоят сейчас нисколько. Даже отрицательная процентная ставка практически. Берите деньги, они говорят, у государства. Только куда-нибудь их пустите. Мы ничего не будем с вас брать за это, никакого процента. Только возьмите, пожалуйста, деньги. Вот что говорят Европейский центральный банк, американская Федеральная резервная система и китайский банк. И только наше правительство дурное последних лет, я же у вас был, много раз говорил. Финансово-экономический блок правительства должен подвергнуться кардинальной проработке, а точнее разгону. Должен быть сменен. Слава богу, Владимир Владимирович послушал эти наши…

А. Осин― Крик. Глас вопиющего в пустыне.

С. Марков― Не глас, не был я глас вопиющего. Это экспертные предложения такие. И сделал вот эти кардинальные изменения. Но для того чтобы реализовалась эта программа, год-полтора точно надо.

А. Осин― То есть пауза некоторая будет.

С.Марков: Государственные деньги теперь пойдут в экономику. Заниматься этим будет Андрей Белоусов

С. Марков― Чтобы эта новая экономическая политика начала работать. Кстати, на эту новую экономическую политику свидетельствует и смена Максима Орешкина. Он так парень симпатичный, скажу честно. Но есть несколько недостатков. Максим Орешкин – бывший зам. главы финансов. По сути дела, год назад произошел рейдерский захват Министерством финансов Министерства экономики. Конечно, Силуанов, Министерство финансов – это банки. Министерство экономики – реальный сектор экономики. Получилось так, что банки стали диктатором над реальным сектором экономики. Ну, ничего хорошего из этого не вышло. Сейчас убрали оттуда Орешкина и, во всяком случае, диктатура банков немножко, надеюсь, уменьшится. Это одна из главных наших проблем. Не только у нас. В Давосе сейчас тоже об этом все говорят. Еще одна вещь, может Орешкин, может еще кто. Но под ним был Росстат. Президенту давали фальсифицированную информацию. Он даже несколько раз попал в достаточно сложную ситуацию. В общении с журналистами, другими людьми, когда он оперировал данными, которые журналисты считают фальсифицированными. Это сделал Росстат и экспертное управление администрации президента. А Росстатом командовал…

А. Осин― То есть, чтобы собственные достижения приподнять, смягчить ситуацию…

С. Марков― Абсолютно верно.

А. Осин― Извините, такой вопрос.

С. Марков― Даже Владимир Путин, мы кстати тоже ставили этот вопрос, Владимир Владимирович, обратите внимание, они пытаются вами манипулировать. Пытаются вам врать. К счастью, он бывший разведчик, все это дело раскрутил. Убрал главу экспертного управления, убрал главу Росстата и убрал сейчас министра экономики, который был начальник… главы Росстата. Ну чего сказать. Правильно как бы делает.

А. Осин― То есть надо понимать, что у нас сейчас в экономике станет похуже, потому что подойдут новые данные Росстата, уже имеющие отношение к реальности.

С. Марков― Ха, может и так. Цифры, может, появятся…

А. Осин― Дошло до меня, о, великий царь, как говорится, что деньги на национальные проекты забирают у министерств, по крайней мере, их довольно значительную часть обратно то ли в администрацию, то ли в правительство. Так или нет, слышали вы что-нибудь о такой перспективе, скажем так.

С. Марков― Более консолидировано может они будут это делать. Возможно. Я пока не знаю. Надо посмотреть более внимательно. Но в принципе национальные проекты, они и должны быть организованы над министерскими каким-то образом. И попытка их просто через министерство, вот еще одна вещь, которую очень неправильно делает предыдущее правительство, которое должно исправить вот это. У них была гипертрофированная бюрократизация всего. Все хорошо знают о бюрократизации работы врачей и учителей. Которые бедные пишут отчеты. И мы кстати здесь говорим, я выполняю роль сейчас «Единой России», ОНФ. Владимир Владимирович, уважаемая администрация президента, уважаемый новый премьер Мишустин. Пожалуйста, наведите порядок в этом бардаке с гипертрофированной бюрократизацией работы учителей и врачей. Освободите их, либо дайте им помощников, чтобы они заполняли эти бумажки. Либо уменьшите эту бюрократическую нагрузку. Либо сделайте и то, и другое. Но сделайте так, чтобы врачи занимались пациентами, а не заполнением бумажек.

А. Осин― Мишустин как раз в этом дока, он же организовал работу налоговой службы.

С. Марков― Цифровизация — это один из путей, но это не единственный путь. Потому что врачи, учителя не должны все становиться программистами. Чего у нас идея такая правовой фантастики, правового идеализма можно сказать, когда все типа юристы и так далее. Знаете, как в народе говорят: идите в суд. Это все равно что послать на три буквы.

А. Осин― Вы же потом будете требовать, чтобы не было коррупции и прочего. Все эти бумаги они и направлены на то, чтобы этого не было.

С. Марков― Нет. Бумаги увеличивают коррупцию. Это я хорошо знаю, по распределению фондов общественных организаций. Чем больше бумаг, нормальные организации они боятся подступиться к этому проекту. Потому что там все время, когда есть реальная жизнь, там все время какие-нибудь небольшие правила приходится нарушать. Ну не бывает так в реальной жизни все абсолютно строго по правилам. Поэтому все эти проекты получают те, кто отчитываться умеют, но делать ничего не делают. Реальная проблема. Тоже обращаю внимание администрации президента, выполняя работу ОНФ, что есть такая проблема. Но такая же проблема сверхбюрократизации существует и в работе правительства. Например, вы слышали проблему. Что национальные проекты не выполнили, огромную часть бюджета, прошу отдать назад.

А. Осин― Не освоили.

С. Марков― Кроме того, бюджеты по другим регулярным вещам тоже не освоены. Пришлось отдать. Но что это значит, как это реально работает. Это значит, что приходят они, условно говоря, Силуанов к Владимиру Путину и говорит: Владимир Владимирович, чтобы не украли, давайте мы контроль, такую сложную процедуру сделаем. Святое дело, чтобы деньги не украли. И такую забухают бюрократическую процедуру, что никакие нормальные люди, которые работают, не могут ее выполнить. А могут эту бюрократическую отчетность делать только те, кто не работает. Кто вместо этого занимается отчетностью, фальсификацией, коррупцией и так далее. Вот к чему приводит бюрократизация. Ее сейчас хотят перевести в цифровую форму. Бюрократию сделать цифровой. И надеются отчеты как-то уменьшить. Это один из вариантов, свидетельство такого технологического романтизма…

А. Осин― И самозанятых вывести из тени, чтобы все миллионы людей, которые какими-то частными делами занимаются…

С. Марков― Это тоже. Хотя я считаю, что мы должны по самозанятым делать такой налог, чисто такой абсолютно минимальный.

А. Осин― Там 5%.

С. Марков― Многовато. 1%…

А. Осин― Причем они еще дают налоговую амнистию на сто тысяч.

С. Марков — 1%― это максимум, что должно там быть. Все должно быть минимальное. Побольше брать налоги с нефтегазовых корпораций. И поменьше брать налоги с простых десятков миллионов людей и реальным сектором, да, давайте, прежде всего, дышать. Это то, что касается важнейших изменений, которые делаются или должны сделаться правительством.

А. Осин― А почему так стремительно? Все в течение…

С. Марков― Никто не знает. Все просто обалдевают. Моя версия заключается в том, что закончился какой-то период 8 лет, договоренности между Путиным и Медведевым. Это раз, а конституционная реформа нужна, за год до выборов ее нельзя делать. Последний год перед выборами.

А. Осин― Думские или президентские?

С. Марков― Думские. Перед думскими нельзя менять. Поэтому получается нужно. Летом тоже не будешь этим заниматься. Вот решили вот сейчас. Хотя мне кажется, скорость чрезмерная. Я обращаю внимание, что пенсионная реформа, почему она так ударила по рейтингу власти. Не только потому, что подняли пенсионный возраст и толком не объяснили людям. Я кстати предлагал объяснить. Вот я пенсионер. Я считаю странновато таких людей как я на пенсию отправлять. Ну, странновато.

А. Осин― В общем да, конечно. Хорошо выглядите. Куда вам на пенсию.

С. Марков― Ну, много таких. Но я предложил так. Общественный договор. Правительство берет обязательство повышать среднюю продолжительность жизни так, что предположим один год людям, один год – на работу. То есть подняли на 10 лет в среднем продолжительность жизни, правительство, — тогда имеет право на 5 лет поднять пенсионный возраст.

А. Осин― Они подняли на 8 продолжительность, а возраст на 5.

С. Марков― Во-первых, не дотянули. А, во-вторых, это не имеет фактор общественного договора и обязательств правительства перед народом. Они должны были взять на себя это обязательство. И не просто сказать, знаете, так само собой получилось, вы там теперь побольше живете, давайте побольше работать будете. Нет, это должен быть характер общественного договора иметь. И тогда бы людям понятна была логика. Люди понимали. Стали на два года больше жить – один год отдай труду.

А. Осин― Мы углубились, мы эту тему обсуждали наверняка.

С. Марков― Да. Нет, я же говорю про это правительство. Вот получился такой быстрый, не стали обсуждать толком. Быстренько приняли, еще во время чемпионата мира по футболу. Поэтому это было народом воспринято как обман. Вот смысл пенсионной реформы. Недовольства людей. Не столько тем, что подняли пенсионный возраст. Сколько получается, что типа обманули. Поскольку отказались беседовать, обсуждать. Здесь тоже получается, как так мы ничего не успели обсудить и бегом, бегом, бегом все напринимали…

А. Осин― В правительстве.

С. Марков― Не в правительстве, в Конституции. Там почти нечего обсуждать. Это вам говорю правду. Вам здесь наврут с три короба. Одни наврут вам, что это гениальные изменения, которые давно назрели, перезрели. Давно нужно было делать. Если они гениальные и давно назрели, чего вы раньше их не предлагали. Хочется сказать людям, которые официоз. А другие вам оппозиционеры вам наврут с три короба, что это вот государственный переворот, кардинальные изменения. Да нет там никаких практически изменений.

А. Осин― Например, дальнейший изоляционизм страны. Когда людям запрещают…

С. Марков― Сейчас скажем. Чуть-чуть про правительство, еще одна вещь, которая людей очень сильно раздражает. Которую необходимо поправить. Вот министр сельского хозяйства Николай Патрушев. Очень хорошо вроде бы работает, сельское хозяйство прет как на дрожжах, его отец Дмитрий Патрушев глава Совбеза, очень уважаю, все хорошо. Но скромнее надо быть. Нельзя чтобы два высочайших государственных поста занимали отец и сын. Будь он хоть гений из гениев. Не раздражайте народ. Скорректируйте эту ситуацию. То же самое мне недавно рассказали, что один из руководителей федерального органа – любовница бывшего вице-премьера. Там просто два крупных столкнулись…

А. Осин― Но вы же не докажете. Со свечкой-то никто не стоял.

С.Марков: Уважаемый новый премьер, пожалуйста, наведите порядок в бардаке с бюрократизацией работы учителей и врачей

С. Марков― Да легко доказать. Он частный самолет посылал за ней.

А. Осин― Вот это другой вопрос. То есть не то, какие у него взаимоотношения, а то, что он посылал…

С. Марков― Да нет, это тоже имеет значение. Послушайте. Если вице-премьер проталкивает свою любовницу на пост руководителя федеральных ведомств – это недопустимо. Снять нужно и эту руководительницу и вице-премьера. Жестче надо. «Единая Россия» для этого существует и ОНФ для этого создан. Это их работа, товарищи. Ну выйдете из подполья, занимайтесь своей работой. Администрация тоже должна это контролировать. Владимир Владимирович, ну как-то там дайте импульс. По-настоящему. Кто-то должен сидеть и вот такие вещи противоречия выискивать. Они нормальные, это жизненные противоречия. Ну всегда так выходит. Здесь чего-то такое, жизнь она так просачивается. Ну должны сидеть люди, которые говорят: знаете, вот здесь надо скорректировать. Не надо раздражать людей. Уважайте их мнение. Если у него мать учительница, отец инженер, получается только (неразборчиво) обречены быть… Если вы своих детей будете на высокие посты все пропихивать. Пожестче навести порядок с детьми богатых высокопоставленных людей. Вам и так очень много дано от жизни. Будьте скромнее. Если у тебя есть миллиарды – не занимай высокие государственные посты. Если у тебя есть государственные посты – не греби себе миллиарды, тем более…

А. Осин― Все-таки о конституционной реформе.

С. Марков― Теперь по конституционной реформе. Рассказываю. Владимир Путин с большой вероятностью в 24-м году не будет президентом, поскольку заканчивается двойной срок. Но он заинтересован, сейчас врут, что он заинтересован в том, чтобы свою власть продлить навечно. Да не так. Владимиру Путину нужно не свою личную власть, ему нужно обеспечить преемственность политики. Чтобы была. Чтобы не пришел новый Горбачев. Ему нужно блокирование от нового Горбачева. Кстати, к Михаилу Сергеевичу лично хорошо отношусь. Но страна при нем развалилась. Или блок от нового Ельцина.

А. Осин― И как этого добиться?

С. Марков― Во-первых, чуть-чуть распределяют власть. Президент, они друг от друга больше оказываются зависимы.

А. Осин― При этом говорят, что все равно президентская республика.

С. Марков― Да, президентская республика остается. Чуть-чуть распределяет власть. И создается Государственный совет как главный совещательный орган. Это я считаю, модель Дэн Сяопина русского для Владимира Путина. Как для нас Дэн Сяопин ушел от верховной власти формально, стал во главе совета старейшин. Совета советников. В Китае. А в чем там смысл. Там кстати военная комиссия тоже была. Тоже важно. Там традиционно в Китае, поскольку они в гражданской войне участвовали. И получается, что власть Дэн Сяопина была не реальной властью юридической, а властью его авторитета. Пока был Дэн Сяопин его суперавторитетом – эта комиссия советников играла огромную роль. А потом он ушел – она практически испарилась. То же самое будет и здесь.

А. Осин― Прервемся. У нас новости, и аналогии с Китаем продолжим после половины часа.

НОВОСТИ

А. Осин― Мы продолжаем наш разговор. Мы остановились на Дэн Сяопине, когда он ушел от активных дел, тем не менее, сохранил за собой влияние в стране. Рискну с вами поспорить. Все-таки у него за плечами была огромная мощная властная коммунистическая партия Китая. У Путина такой партии нет.

С. Марков― Нет, так он же не был во главе этой партии.

А. Осин― Все равно, какая разница. Путин же тоже не глава «Единой России» формально. Медведев же возглавлял.

С. Марков― Она совсем не мощная. Дэн Сяопин не был, прежде всего, авторитет в лице, среди населения и среди элит. Это раз. Во-вторых, когда ушел с поста, его позиция была не авторитарной, а такой совещательной. И здесь тоже будет. Насколько я понимаю, Госсовет будет коллективным президентом таким совещательным органом власти. Представители высших ветвей власти с участием губернаторов в том числе, может быть даже глав некоторых крупнейших корпораций, я бы ввел, предположим, представителей «Газпрома». «Роснефти», «Росатома», «Железных дорог». Они будут собираться, принимать консенсусные решения, дальше выполнять его.

А. Осин― Выполнять его будет президент.

С. Марков― Да, и все остальные ветви власти тоже.

С.Марков: Скромнее надо быть. Нельзя чтобы два высочайших государственных поста занимали отец и сын

А. Осин― То есть у нас кто-то согласится, что он будет номинальным президентом…

С. Марков― Да не номинальным он будет. Все-таки он будет как бы самым главным, но в коллективе единомышленников. Понимаете.

А. Осин― Я для России такой модели не очень вижу. Это мое мнение. Я понимаю, что могу ошибаться. У нас все-таки страна единоначалия.

С. Марков― Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы оставить так, что президент главнее любого органа власти. Но все вместе органы власти…

А. Осин― Главнее президента.

С. Марков― Главнее президента.

А. Осин― Это красиво звучит, но, по-моему, искусственная форма.

С. Марков― Ну как. Бывает.

А. Осин― Может быть. К этому все идет. То есть Путин условно как Назарбаев чуть-чуть отходит в сторону и остается почетным…

С. Марков― Назарбаеву легче. У него более консервативное традиционное общество. Меньше всяких политических…

А. Осин― Я об этом и говорил и про Китай, и про Казахстан.

С. Марков― А у нас более бурлящее общество, более современное. Более урбанизированное. Поэтому здесь, конечно, сложнее будет. Но вот задача, ее составить эту модель. Я, честно говоря, думал, что развивать партийную систему. Ну, чего правящая партия в подполье ушла практически. Ну есть общественные дискуссии, где вы узнаете их мнение.

А. Осин― В смысле «Единую Россию» вы имеете в виду.

С. Марков― Ну да, в подполье. Я знаю многих ребят там, отличные, хорошие ребята. И есть им чего сказать.

А. Осин― А что мешает это сделать?

С. Марков― Как из анекдота про болгарского космонавта с синими руками, потому что все время советские товарищи били по рукам и говорили: не лезь сюда, не лезь сюда. Это не дело. Я считаю, что у нас на сегодня «Единая Россия» и ОНФ практически в спящие институты превратились. А их задача – вести диалог. В том числе то, что я говорил. Ставить острые вопросы, когда сын, отец занимают важные государственные посты. Нужно уходить от этого. Нельзя это допускать.

А. Осин― ОНФ он другим занимается. Он занимается проблемами конкретных людей. Все-таки кто занимает какие посты, это важно для страны, но это на нашу с вами жизнь, то, что мы видим в магазинах, в очередях, в поликлинике, это такое влияние опосредованное оказывает.

С. Марков― И то, и другое является формой диалога с людьми.

А. Осин― Они должны поликлиниками, детсадами, онкологией и так далее. Мусором. Я имею в виду ОНФ.

С. Марков― Правильно, у них должна быть позиция. Вот по другим острым каким-то вопросам тоже. Вы знаете, это такая идея о том, что общественники это только те, кто бесплатно мусор убирает. Это не так. Общественники — у них должно быть право голоса. Независимое право голоса по оценке важнейших проблем. И по мусору тоже. У нас ввели раздельный сбор мусора, у нас население значительно более что ли продвинутое оказывается. Все несут, я смотрю, в разных регионах бывают. Несут эти пластиковые штуки, емкости, они немножко забиваются. Где активная роль. Во-первых, должно быть больше, во-вторых, вот я вам скажу, прежде чем выбрасывать пластиковую бутылку, нужно с нее свинтить крышечку, а дальше ее скрутить, чтобы она занимала в мусорке в 3-4 раза меньше.

А. Осин― Хотите маленькую смешную историю.

С. Марков― Это не я должен говорить. Это должны быть огромные плакаты. Должны быть государственные компании.

С.Марков: Фигура Хуснуллина достаточно рискованная фигура

А. Осин― Подхожу с пластиком, отдельно забрали бутылочки, стоит соответственно работник. Гастарбайтер. Я спрашиваю: «Я забыл, синяя и серая – в какую надо пластик кидать». Он говорит: «Да кидайте в любую». Вот этим все и заканчивается.

С. Марков― С ними тоже работа не проведена. А я, как ни подойду выбрасывать пластик – всегда заполнено. Всегда переполнено. Но это не работа. Активнее, энергичнее нужно, и вот я никак не могу понять, почему в важнейшем вопросе экологии, вот этот мусор, каждый раз завалено абсолютно, нельзя объяснить людям элементарную вещь, что скручивать бутылки надо перед тем, как их выбрасывать. Ну что это такое. Это тревожный сигнал. Вот он говорит о том, что все-таки какие-то очень серьезные организационные управленческие сбои происходят. Если нельзя это делать. Хотел сказать по правительству. Фигура Хуснуллина достаточно рискованная фигура.

А. Осин― Вы писали об этом.

С. Марков― Точечная застройка в Москве, уплотнительная. Она очень активно развивается. Она является одной из причин того, что оппозиционность москвичей выше, чем в среднем по стране и повышается. И получается, что точечную застройку теперь будут по всей стране что ли делать. Как решить, почему при принятии решения по Хуснуллину никто ничего не рассматривал, это очень серьезная проблема с возращением точечной уплотнительной жилищной застройки. Или вот эти дома. Сколько же говорится. Люди не против реновации. Люди против того, чтобы устраивали вот эти человейники, когда огромные 25-этажные башни стоят рядом друг с другом, и люди смотрят, чего там соседи делают друг с другом. В соседнем доме. Это недопустимо. Какие-то нормы должны быть. Мне кажется, что расстояние между домами должно быть не меньше, чем их длина.

А. Осин― Надо регламентировать.

С. Марков― Да. Они бы еще Ликсутова взяли в федеральное правительство с его маршем платных парковок во все спальные районы. Сейчас 80 улиц мне сказали. Остановитесь! Прекратите выталкивать людей на антиправительственные митинги. В спальные районы не нужно столько платных парковок. Не душите людей. Кто-то должен сказать, партия власти должна говорить. Это ее работа непосредственная. Но, к сожалению, вот такие вот проблемы, мне кажется такое расчищение, ревитализация, оживление политических институтов для диалогов власти и общества необходимо. У вас должно быть объяснение и общество должно иметь возможность высказаться. Кстати, там еще по этой точечной уплотнительной застройке еще продолжается и фальсификация общественных слушаний. Это чего такое. Кто принимал решение? Конкретно кто предлагал, кто проталкивал кандидатуру. Мне кажется, нужно принимать решение и по тем, кто проталкивал такие кандидатуры тоже.

А. Осин― Это вы на кого намекаете? На Сергея Семеновича.

С. Марков― Я не знаю, кто Хуснуллина предлагал. Кто проталкивал.

А. Осин― Я тоже не знаю. Вы же эксперт.

С. Марков― Я не знаю. Я эксперт, но это я не знаю. Мне кажется, решение нужно принимать и по Хуснуллину и по тому человеку, который предлагал. То же самое вот пожары были. Из-за потепления и так далее. Но не только потепление, извините. Одна из причин пожара – это плохой Лесной кодекс 2006 года. Давайте, мне кажется, аудит надо сделать. Кто там конкретно его проталкивал. Накажите на глазах у всех людей, увольте этих людей, если они бизнесом занимаются – откройте уголовное дело в отношении этих людей. Люди, которые приняли плохой Лесной кодекс. Из-за которого сгорели миллионы гектар леса, мне кажется должны понести за это ответственность. Вот это называется более эффективное правление, и мы надеемся, что Владимир Владимирович, он к нам прислушивается, как вы знаете, как мы говорили, что необходимо правительство экономического роста. И убрать бухгалтеров в первых мест. Он это сделал. Вот за что я люблю Владимира Путина. Не так быстро, может быть, как нам хотелось бы, но мы люди эмоциональные, нам иногда хочется и слишком быстро, а он человек государственный, должен хорошенько взвесить. Но почти всегда реализует то, что мы делаем.

А. Осин― Вы говорили о полутора годах. Когда должны некоторые серьезные изменения возникнуть. Перед выборами. И прежде всего это наверное касается социального блока правительства, который фактически полностью поменялся. Пару слов хотелось бы от вас услышать по блокам. Вы говорили, что силовой блок остался.

С. Марков― Политический силовой блок.

А. Осин― Внешняя политика, оборона и так далее. Вы говорили уже про блок экономический и финансовый. А теперь о социальном блоке.

С. Марков― Вот поменяли, поскольку серьезные имиджевые потери. Но, например, по Минздраву. Скворцова. Здесь, прежде всего, жалобы на здравоохранение везде. Но виновата не Скворцова. Виноват Минфин, который деньги не дает на это. У людей, врачи не должны бесконечные отчеты писать…

С.Марков: Владимиру Путину нужно обеспечить преемственность политики. Чтобы не пришел новый Горбачев

А. Осин― Там же дело не в этом. Там дело не в том, что врач чего-то пишет, а то, что врача нет где-то.

С. Марков― Врачей не хватает. А почему не хватает врачей? Зарплаты маленькие. Врачам нужно повышать зарплату. Для этого Минфин должен выделить деньги. Минздраву.

А. Осин― Но вы забываете, что главврач получает 500 тысяч, а какой-нибудь специалист — 12.

С. Марков― Да.

А. Осин― Деньги-то есть, вот они выделены.

С. Марков― Порядок нужно, конечно, здесь большой навести. У них огромный разрыв. Но еще у врача должна быть возможность поехать и за государственный по сути счет пройти повышение квалификации. Вы помните, как было в советское время. Условно говоря, один месяц в году, наверное, он должен иметь возможность поехать и где-то там в Москве в каком-то крупном центре поучиться новым технологиям лечения.

А. Осин― Может быть, они здесь акцент сделают на Интернет. На высокоскоростной Интернет. На онлайн-консультации.

С. Марков― Нет, врачи должны учиться постоянно. Вы слышали такой термин – беспрерывное образование. Врачам, учителям, инженерам, прежде всего, должен.

А. Осин― Если он, разбирая конкретный случай больного, общается со своим коллегой профессором условно из столичного института, по видео, тот ставит диагноз…

С. Марков― Это все правильно. Но, кроме того, врачи должны повышать квалификацию. Еще один момент, который я хотел сказать про Скворцову. Слушайте, у нас денег очень мало дают на здравоохранение. А средняя продолжительность растет темпами выше, чем в ЕС. У них примерно на 3 в год, у нас на 4. За счет чего, спросите меня. Я вам отвечу. За счет огромной воли Скворцовой, которая противостояла все эти годы табачному лобби, водочному лобби и пивному лобби. Там главное повышать акцизы на них и уменьшать их ареал распространения.

А. Осин― Разве Минздрав этим занимается?

С. Марков― Да. Именно Скворцова была лидером этого процесса. Вчера наверняка табачники, водочники, пивняки плакали от радости, друг друга поздравляли, что ее сняли. Мы вот хотим напомнить правительству. Пожалуйста, проконтролируйте, чтобы не было никакой эйфории водочников, пивняков. У нас главная причина сверхсмертности – это потребление водки некоторыми узкими сегментами. Мы, кстати сказать, один из итогов прошлого года – мы с вами, Россия становимся самой непьющей страной Европы. Кроме мусульманской Албании. У нас сейчас 52 или 53% в стране не пьют вообще. Кстати в этом году встречал в центре йоги большом с 8 вечера до 4 утра, еще на Красную площадь съездил чуть-чуть, а так всю ночь у них там вообще… Никто ничего не пьет. Сотни людей. Да нет, сейчас люди пришли к этому новому миру, понимаете, где практически почти не пьют. А курить, вот сейчас это тоже, 10 лет назад студентам делал замечание, что они курят. Сейчас они практически не курят. Все это отстой. И это результат работы. Вот это новое путинское поколение, это молодые студенты, которые не пьют пиво, особенно днем на пляже, не курят практически. Ориентированы на работу. Работать, работать и работать.

А. Осин― Ну может это произойдет…

С. Марков― Ну хорошее дело, слушайте. И вот это огромное завоевание Скворцовой. За это вообще-то орден «Заслуги перед Отечеством» надо ей вручать. У нас осталось еще?

А. Осин― Да нет, уже 17.49 в Москве. Спасибо вам за интересную беседу. Сергей Марков, политолог был у нас в гостях.

С. Марков― А можно про Мединского скажу. Мединский – молодец просто!

А. Осин― Ну хорошо. Спасибо большое. Всего доброго и на этом наша программа заканчивается.