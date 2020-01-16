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16 января 2020
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Особое мнение СПб

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Время выхода в эфир: 16 января 2020, 11:06
в гостях: Татьяна Кулакова доктор политических наук, профессор СПбГУ
Ведущий: Арсений Веснин
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А. Веснин11 часов 6 минут в Петербурге. Добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». И сегодня у нас в гостях доктор политических наук, профессор СПбГУ Татьяна Кулакова. Татьяна, я приветствую вас.
Т. КулаковаЗдравствуйте.
А. ВеснинУ нас началась видеотрансляция на Youtube-канале «Эхо Москвы в Петербурге». Заходите. Здесь можно и в чатик писать, и посмотреть на то, что происходит в студии. Нам повезло сегодня с темами. Тем более у нас дебют: в первый раз мы встретились здесь, в студии, с вами. Давайте тогда разбираться, что произошло накануне, чего вообще ждать стоит. Появились не очень понятные намеки на конституционную реформу. Ушло правительство в отставку. У нас новый премьер-министр. Я так понимаю, через два часа начнется пленарное заседание Госдумы и его как раз-таки утвердят. На ваш взгляд, какое из событий, которые произошли вчера, самое важное?
Т. КулаковаСамое важное, на мой взгляд – это хорошо подготовленная акция, которая должна была произойти, потому что изменений ожидают все: и то, что называется, «простой народ», и администраторы, и политики – потому что тупиковая ситуация развития, которая уже с очевидностью обозначилась в последнее время, требовала своего разрешения. Другое дело, что даже хорошо подготовленные политические акции не всегда выглядят как продуманное четкое действие, где люди разделяют ответственность, хотя о ней говорили много.
А. ВеснинЧто вы имеете в виду?
Т. КулаковаСлишком много сказано таких слов, которые много обещают, но никак не расшифровываются в послании, допустим, «диалог с гражданами». В каких формах? У нас диалог с гражданами был организован лет десять назад. Он не состоялся. Меня больше интересуют механизмы диалога, а не слова. Я бы сказала так: это свободная оферта – то есть без обязательств.
А. ВеснинДействительно произнесено было много. Если брать, например, части, посвященные конституции, непонятно. Путин сказал, что Госсовет должен стать конституционным органом. Что значит «Госсовет»? Какие у него будут полномочия? Почему только обозначены тезисы без расшифровки?
Т. КулаковаПотому что это очень сложно.
А. Веснин А зачем сейчас тогда?
Т. КулаковаЗачем сейчас – это интересно, потому что национальные проекты буксуют. Если вы видели, программа цифровой экономики, на которую возлагалось слишком много надежд, была закрыта за три дня до Нового года. На 50% – за три дня до Нового года. В канун праздника закрыли почти на 100%. Отлично. Давайте радоваться. Можно говорить, что мы теперь не платим авансы. Мы теперь платим только по исполнению. Какое это будет исполнение? И так по всем проектам.
Мы хотим, чтобы ничего не происходило? Ничего не менялось? Да, будет меняться. Госсовет как орган существует. Если мы посмотрим состав Госсовета, мы увидим там все те же лица, которые сидят в правительстве и в высших региональных органах государственной власти. Да, он показал якобы свою эффективность. Но такую же эффективность по мнению президента показало и правительство. А у нас с вами совпадают эти точки зрения? Правительство ушло в соответствии с пунктом 1 главы 117: по собственному желанию. Хотя пункт 2: по решению президента. Пункт 3: по НРЗБ. То есть президент у нас гордится своим правительством в отличие от нас, и это нас не может не радовать.
А. ВеснинПутин, насколько я помню, перед Новым годом хвалил правительство за то, что оно нормально работает.
Т. КулаковаИ вчера на встрече с правительством он повторил свою точку зрения. Он поблагодарил их за работу.
А. ВеснинВы сказали, что назрели изменения, мы находимся в тупике. Тупик этот больше политический, экономический, социальный или все вместе?
Т. КулаковаЯ думаю, все вместе. Политический тупик не ощущается властью. Она считает, что она на правильном пути. Экономический тупик есть следствие политического, потому что экономика развивается на основе тех принципов, которые заложены политиками. Кто такой министр? Он исполнитель. Он не определяет стратегию. Она определяется в иных местах. В каких – мы не знаем. Закрытость политического слоя – это главная проблема.
А. ВеснинКак вы предполагаете, где у нас определяется все экономические стратегии? Наверное, Путин участвует в этом, да?
Т. КулаковаЯ считаю, что самые мощные политические игроки на нашем рынке – это Герман Греф и Эльвира Набиуллина.
А. ВеснинПочему?
Т. КулаковаПотому что в мире господствует пока система управления финансистов. Мы встроены в нее и не можем из нее выйти. Конечно, можно фантазировать о том, что теперь, когда Путин сказал о приоритете нашей конституции над всеми международными, наднациональными законами, что-то произойдет. Пока не произойдут изменения в мировой системе управления, а она также финансионализирована. Пока вслед за ВТО не рухнет Всемирный банк и МВФ, у нас ничего не произойдет. Мы будем держаться очень осторожны. Это правильно в определенном смысле. Революцию, которую предрекли Симоньян и Канделаки – это не революция. Это пока отползание в сторону.
А. ВеснинВы говорите, Греф и Набиуллина… Почему нельзя представить, что Сечин или блок силовиков не находятся на более важных позициях и не говорят Набиуллиной, что делать?
Т. КулаковаКонечно, нет, потому что и Набиуллина, и Греф имеют прямые подчиненные контакты у МВФ и Всемирного банка. Они проводники.
А. ВеснинА против Международного валютного фонда и Всемирного банка никто не может…
Т. КулаковаА кто ж попрет?
А. ВеснинНикто не попрет… Смотрите, сейчас все говорят, что начался процесс транзита власти-2024. Вы согласны с этим?
Т. КулаковаНет. Это изменение состава – ротация власти. Транзит куда? Ничего не обозначено. Нет никаких символических обозначений этого транзита. Символы очень важны для любого человека во всем мире. Мы живем в символах, и вы, как историк, это хорошо знаете.
А. ВеснинВсе говорят, что Путин, инициируя изменения в Конституции, тем самым готовит почву, чтобы остаться у власти пожизненно, как минимум после 2024 года…
Т. КулаковаЭто же совершенно нормальная ситуация. Вспомните, пожалуйста, Казахстан, Назарбаева. Что он сделал? Эта же схема.
А. ВеснинПохожая, возможно. Мы пока не знаем, по какой схеме все будет происходить. Вы согласны с тем, что Путин пытается остаться у власти?
Т. КулаковаОн не пытается остаться у власти. Это власть пытается оставить его, потому что его контент пока еще нравится народу. Потому мы не будем менять гимн. Музыка-то советская. Слова только бывшего советского поэта.
А. ВеснинИ то несильно поменяли.
Т. КулаковаКонечно, несильною. Нельзя сильно: народ должен слышать привычное, он должен жить в привычных символических рамках. Это делается. Контент Путина как раз устраивает. Как и его склонность к острым словечкам не совсем литературного свойства. Но политика остается неолиберальной.
А. ВеснинТо есть истории о том, что экономика все больше и больше переходит под контроль государства, о разных ограничениях политических свобод… Все равно неолиберальная политика?
Т. КулаковаПод контроль какого государства?
А. ВеснинРоссийского.
Т. КулаковаОно неолиберальное. Что тут страшного? Вы смотрите, наверное, на цифру 70%: 70% экономики в государственной сфере?
А. ВеснинСвязаны с госсектором, да.
Т. КулаковаИзвините, это совсем не так. Если вы посмотрите на тот план приватизации, который рассматривался до Нового года и его окончательный вариант, то вы, конечно, можете выдохнуть. Все-таки не будут приватизированы основные активы, которые дают доход российскому государству. Но если вы посмотрите внимательно в эти документы, вы будете просто поражены тем, что собираются приватизировать 16 туалетов в дальневосточном поселке. Не смешно? 16 туалета типа «очко» – это я буквально цитирую.
А. ВеснинСмешно, да.
Т. КулаковаЕсли вы посмотрите на еще ряд объектов, вы тоже будете удивлены, какие же там можно искать профиты для частного бизнеса, который согласится вкладываться в эти объекты.
А. ВеснинО чем это говорит?
Т. КулаковаЭто говорит только о том, что эти цифра: у нас 70% экономики принадлежит государству – они липовые. Если вы послушаете реальных экономистов, вы узнаете, что там не больше 30%.
А. ВеснинПринадлежит государству не более 30%, зато самый крупный бизнес в Петербурге, связанный с недвижимостью – это совершенно четкие и неразрывные связи с петербургским чиновничеством, с федеральным чиновничеством…
Т. КулаковаВы говорите об ЛСР? О чем вы говорите?
А. ВеснинНапример, Fort Group. Все, что угодно.
Т. КулаковаЯ поэтому вам и говорю, что у нас неолиберальная экономика. У нас произошло сращение администрации, бюрократии с бизнесом. По-другому не выстраивается.
А. ВеснинИ выстроиться по-другому не может?
Т. КулаковаВ настоящих условиях – нет.
А. ВеснинТолько в России или во всем мире?
Т. КулаковаЕсли разбираться глубоко, то во всем мире. Илон Маск наш драгоценный, по исследованию американской исследовательницы НРЗБ, питается из Пентагона.
А. ВеснинХорошо. Вполне возможно. Про Илона Маска, честно не знаю, откуда он питается. Давайте вернемся к событиям, которые произошли накануне. То есть экономика останется такой же – неолиберальной. Есть какие-то шансы, что экономика будет развиваться: уровень жизни поднимется, бедных станет меньше?
Т. КулаковаРецепты по сокращению бедности, которые даны – например, бесплатная организация горячего детского питания в школах. У нас четыре миллиона ребятишек. Часть из них – с сентября этого года, 2020, а часть – с 2023 года, потому что не оборудованы помещения, будут получать горячее питание. Ура-ура. Все на равных. Это благодеяние подчеркивает, что народ у нас такой патерналистский. Сам-то ведь ничего не умеет. Только государство может накормить детей. До 4 класса. После 4 класса они есть не хотят. А не проще было бы поднять МРОТ, который предложено теперь включить в Конституцию?
МРОТ надо рассчитывать. Почему у нас не может развиваться экономика? Да потому, что нам не за что платить. Элементарно. Инновации в США развивались только благодаря тому, что был расширен доступный кредит, что позволяло населению тратить больше, чем оно зарабатывает. Это был механизм реализации инновационного развития. У нас где этот механизм? Все наши механизмы развития экономики ориентированы на экспорт. А экспорт чего?
Нужно вам сказать, что в 1994 году две группы экономистов просчитывали, что принесет России переход на рыночные рельсы. Первое, что было показано этими двумя группами, были группа Гайдара и группа ГВЦ Госплана. Было показано 40 миллионов безработных и уничтожение таких отраслей легкой промышленности, которые неконкурентоспособные. Конкурентоспособными у нас остались только топливно-энергетический комплекс, химия и немножечко стали. Это было просчитано в 1994 году. Эта тенденция сохраняется?
А. ВеснинНичего не изменилось. Это, наверное, вообще одна из главных проблем: денег-то заработали…
Т. КулаковаЭто не проблема. Разве это проблема? Цель достигнута.
А. ВеснинКакая цель?
Т. КулаковаВ 2018 году американский Stratfor заявил так: российская экономика не подлежит восстановлению.
А. ВеснинТо есть цель была уничтожить российскую экономику?
Т. КулаковаИменно в этом. Отобрать рынки и отобрать способность к развитию.
А. Веснин― Это чья цель была?
Т. КулаковаНаших партнеров. Им нужны были рынки. Они забрали наш рынок и не только наш, но и стран социалистического лагеря, и Азию, и Африку, на которую мы сейчас только выходим. Но нам не с чем выходить.
А. ВеснинВ России нет инноваций конкурентоспособных продуктов, которые мы бы могли предложить и внутреннему рынку, и внешнему, не потому, что огромное количество денег, которые в нулевые зарабатывались не вкладывались в эти инновации, а в потому, что американцы зачем-то отбирали наш рынок. Хотя та же компания Apple говорит: российский рынок нам вообще не интересен, мы хоть с него уйдем.
Т. КулаковаТак 2%. Но они не уйдут. Вы ошибаетесь.
А. ВеснинХорошо, уйдут – не уйдут, но 2%...
Т. КулаковаУ Microsoft тоже 2%. У Cisco тоже 2%.
А. ВеснинТак они ради этого уничтожали российскую экономику? Ради этих 2%?
Т. КулаковаА для них это важно. Курочка по зернышку клюет.
А. ВеснинТо есть ради этого была масштабная программа уничтожения российской экономики? Простите, но звучит несколько странно.
Т. КулаковаНичего не странно. Если в 80-е годы мы еще имели 22% ВВП – смешная, конечно, система счета, но тем не менее она была – то сейчас мы имеем 2%.
А. ВеснинИ виноваты американцы, не российские экономисты?
Т. КулаковаНет, мы сами виноваты. Мы приняли эти правила игры. Очень жесткие. Но кому-то очень выгодные. Политика – это борьба. Если головы не было, можно было делать.
А. ВеснинКажется, это называется рыночная экономика. Там были более конкурентоспособные товары, здесь – менее. Понятно, что они вытеснили. Техника у вас, наверняка, стоит западная, а не российская не потому, что вы хотите купить американскую или немецкую технику, а просто потому, что она лучше. Это рынок.
Т. КулаковаВсе будет лучше, если люди работают. Вы не помните, когда китайцы учились у нас. А я знаю это.
А. ВеснинКитайцы до сих пор учатся у нас.
Т. КулаковаОни не учатся. Они приезжали сюда обучаться рабочим инженерным профессиям. Конечно, это было до 1953 года.
А. ВеснинЭто замечательно. Они приезжали сюда и должны были вкладывать в экономику. Правда, экономика была НРЗБ
Т. КулаковаИ было, чему учиться. Когда президент говорит, что мы не выпускали ничего, кроме калош… Может быть, его водили на фабрику «Красный треугольник» и он был впечатлен количеством калош. А я собирала первый советский луноход, и я знаю, что такое советская электроника в те времена.
А. ВеснинХорошо, но это развалилось уже в 80-е годы.
Т. КулаковаСолнышко мое, я тебе хочу сказать: запас прочности этого лунохода был 40 лет. Он был на Луне в рабочем состоянии. Мы нормальные вещи производили. Я видела, как в конце 80-х плакали девчонки из Зеленограда, потому что у них крали просто инновационные изделия, платы, которые могли пойти на эти гаджеты. Их просто вывозили на запад. Не надо эти конкурентоспособные, неконкурентоспособные. Вспомните, что китайцы делали даже 20 лет назад.
А. ВеснинПодождите, значит, это американские товарищи приезжали…
Т. КулаковаФинансы, я бы сказала.
А. Веснин…все выкупали и ничего не оставили России, никаких разработок, ничего.
Т. КулаковаВы знаете, что такое была Ивановская область до начала перестройки?
А. ВеснинВы имеете в виду наукограды? Или что?
Т. КулаковаНаукоградов, может быть, там и не было. Это был всегда сельскохозяйственный район. Город НРЗБ, где родился Андрей Тарковский и отец его жил.
А. ВеснинЧем там занимались – не знаю.
Т. КулаковаТам было производство льна и текстиля. Ивановская область жила вполне пристойно.
А. ВеснинТуда тоже приехали амеркианцы и весь лен украли.
Т. КулаковаСолнышко мое, когда рушится экономическая структура, тогда понятно, что не будет ни завода, который перерабатывает этот лен. Его никто сажать не будет. Но я помню свой восторг, когда я видела голубые поля льна и розовые поля гречихи, когда я стояла под бункером, из которого сыпалось зерно. Нас детей набирали, для того чтобы мы разгребали в машинах…
А. ВеснинЭто – прекрасная картина из ваших воспоминаний.
Т. КулаковаЭто – прекрасная картина. Это – родина. А каком патриотизме будут говорить сегодняшние дети – я не знаю. А это тоже часть послания президента.
А. ВеснинЯ просто не совсем понимаю, почему вы обвиняете запад, а не говорите о том, что проблема, наверное, внутри нашей страны.
Т. КулаковаБезусловно. Еще раз говорю: мы приняли эти правила игры. Кому-то это было выгодно.
А. ВеснинТак, наверное, с вами можно согласиться. Я не знаю насчет вывозящихся плат из Зеленограда. Наверное, вам виднее, если вы там работали. Спорить я тут не буду. Давайте продолжим разговор. На Youtube сейчас поговорим. Пока московские новости. Через несколько минут вернемся.
НОВОСТИ
А. ВеснинВозвращаемся в эфир петербургского «Эха». 11 часов 35 минут у нас на часах. Меня зовут Арсений Веснин. В гостях у нас доктор политических наук, профессор СПбГУ Татьяна Кулакова. Мы несколько ушли в сторону. По поводу экономики мы начали говорить. Вроде бы мы сошлись, во всяком случае в перерыве, что с ним у нас не так важно и государство не очень эффективно развивает экономику, правильно?
Т. КулаковаГосударство здесь ни при чем. Государство выполняет политическую волю. Кто такое государство? В советское время был такой расхожий штамп: государство – это мы. Сейчас государство – это аппарат управления, все.
А. ВеснинДа, мы говорим про группу чиновников, про группу не обязательно чиновников, которые принимают определенные решения.
Т. КулаковаЧто они могут организовать?
А. ВеснинОни могут организовать нормальные инвестиционный климат, отсутствие давление на предпринимателей либо они могут организовать удушение, взятки, коррупцию и так далее.
Т. КулаковаВы видели постановление о том, что государство становится главным игроком в венчурном бизнесе. Почему? Потому что частник не хочет участвовать в рисковых операциях. Мы понимаем частников. Кроме того, если вы помните, Белоусов докладывал Путину о том, что на венчуре можно уехать на 20 лет в места не столь отдаленные, потому что контроль устроен таким образом, что в сторону нельзя сделать шаг.
Сейчас в этом послании президент опять говорит о развитии венчурного бизнеса. Расскажите мне, вы смените модель этого венчура? Вы измените УК (Уголовный кодекс) в отношении предпринимателей, потому что это обещано? Что вы сделаете?
А. ВеснинПро это, кстати, много говорится.
Т. КулаковаГоворится много. В Штатах если вы бросили своих инвесторов, не выполнили цели, вы больше не допускаетесь на этот рынок. У нас действительно можно уехать. Почему наши ребята, которые делают хорошие вещи мирового уровня, вынуждены регистрировать свои фирмы на западе: в Швейцарии, в Исландии, в Штатах – но не здесь? Потому что здесь нет условий. Каких? Сделал инвестиции, вложил свои деньги, свои мозги. Интеллектуальная собственность никак не регулируется, она не охраняется. Ты никто, и звать тебя никак. Ты сделал что-то? Отдай нам и иди погулять. Все.
А. ВеснинХорошо.
Т. КулаковаНехорошо.
А. ВеснинВы согласны с тем, что у нас есть проблемы.
Т. КулаковаОгромные проблемы.
А. ВеснинТеперь вопрос: в связи с тем, что происходило накануне. Вы видите какие-то возможности для изменений? Складывается ощущение, что вчера анонсированная конституционная реформа, смена правительства, черти что еще может дальше пойти, по сути-то ничего не изменится.
Т. КулаковаА вы хотите революции?
А. ВеснинТо есть у нас без революции ничего измениться не может?
Т. КулаковаКогда я была на эфире в прошлый раз, я сказала, что самый лучший вариант – это принятие высшим политическим руководством решения об изменениях. Вот они и есть. Революции, естественно, не будет. Это – эволюция.
А. ВеснинХорошо. Это – те изменения, которые приведут к чему-то?
Т. КулаковаК чему они приведут – будем смотреть. Но мы с вами прекрасно понимаем, что эти изменения не произойдут до тех пор, пока на мировой политической арене не произойдут изменения. Изберут Трампа – мы сделаем еще шажок. Не изберут – мы останемся в прежней позиции.
А. ВеснинШажок куда мы сделаем, если изберут Трампа?
Т. КулаковаА это нужно будет смотреть. Понимаете, в чем дело: современный мир грезит социализмом. Мы написали книжку «Актуальность левизны в современном мире» еще в 2007 году. Тогда были понятны тенденции. Прошло 12-13 лет. Что-то изменилось? Нет. Но даже в российском конвенте появилась вдруг явная левизна. Это хорошо? Или это пугает? Как на ваш взгляд?
А. ВеснинК этому можно по-разному относится.
Т. КулаковаМожно по-разному.
А. ВеснинВ чем-то хорошо. В чем-то пугает.
Т. КулаковаЯ тоже согласна, потому что в конце концов у нас плюрализм, у нас нет официальной идеологии. Многие думают, что идеология – это какой-то документ, какая-то писулька на заборе.
А. ВеснинТатьяна, прошу прощения, 2 минуты у нас остаются. В итоге все-таки анонсированные изменения из того, что вы услышали, зная действующих фигур, которые будут реализовывать эти изменения, может ли что-то измениться или это просто номинальная, имитационная история?
Т. КулаковаНазначение Мишустина – это усилие финансового клана, поскольку этот человек из команды Набиуллиной и Грефа. Это – исполнитель, безусловно, эффективный. То, что он не будет допущен к постановке целей и задач – это очевидно. Но исполнять он будет, наверное, более организованно нежели расслабленный Дмитрий Анатольевич: он технарь.
А. ВеснинЭто исполнение, оно способно привести к реальным изменениям или это будет НРЗБ
Т. КулаковаКак мы можем говорить, будет или не будет, если мы не знаем реальных целей.
А. ВеснинВы же можете предполагать.
Т. КулаковаЯ могу все, что угодно. Но я должна знать, у кого есть какой ресурс для проведения изменений. Ресурс есть на сегодняшний день пока только у партии власти.
А. ВеснинПартия власти менять что-то хочет или нет? Заканчиваем на этом. 5 секунд у нас.
Т. КулаковаВы знаете, я посмотрела на них таких облагороженных достатком. Им не надо менять.
А. ВеснинСпасибо. Это была Татьяна Кулакова. Меня зовут Арсений Веснин. Счастливо.
Т. КулаковаСпасибо, Арсений. Спасибо всем.



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Блоги

Дмитрий Гудков политик

Путин решил ударить первым Бессмысленно сейчас рассуждать, какой пост ослаблен, какой институт усилен: это все головы Змея Горыныча, у них одно тулово и хвост…

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Интервью Информационный канал

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Отставка правительства РФ Понятно, что единственные изменения, которые будут вынесены рано или поздно на референдум, будут изменения, которые будут обеспечивать Путину пожизненную власть…

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Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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