М. Майерс― Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». В этой студии журналист, руководитель фонда СПИД-центр Антон Красовский.

А. Красовский― Здравствуйте.

М. Майерс― Антон, фактически главная новость последнего часа – назначен Михаил Мишустин…

А. Красовский― Это не главная новость последнего часа. У вас были сомнения, что Михаил Мишустин будет назначен премьер-министром?

М. Майерс― То есть вы не отрицаете слово «главная», отрицаете слово «новость». У меня – не знаю, а у вас?

А. Красовский― Нет. Не было никаких сомнений, что назначат Михаила Мишустина с того самого момента, как фамилия Михаила Мишустина была представлена президенту. И точно так же как и все наши слушатели в отличие от большинства аналитиков и гостей этой студии я врать не буду, и точно так же как все наши слушатели, когда вчера фамилия Михаила Мишустина возглавила список желательного для Маргариты Симоньян правительства, я полез гуглить. Я думал, что Михаил Мишустин это какой-то губернатор, точно так же как и большинство людей я понятия не имел о существовании этого человека. И точно так же как все вы, я понятия не имею, кто он такой. По-прежнему. Я ничего про него не знаю, кроме того, что то ли он писал песни для Григория Лепса, то ли не писал. То ли он хороший, то ли он плохой, то ли он цифровик. То ли он очень верующий человек. И всех нас сейчас поставит на колени и у нас начнется монашеский обет и так далее. Я ничего про этого человека не знаю, и собственно говоря, это единственное, что произошло и только подтверждает мой тезис, который я в этой студии говорю на протяжении 6 или 7 лет, что Владимир Владимирович Путин никуда не уйдет, ни 24-м, ни в 30-м годах. Вы, пожалуйста, готовьтесь, мы все при нем умрем.

М. Майерс― А он умрет вообще когда-нибудь?

А. Красовский― Нет. Думаю, что нет, потому что говорят, что в течение 10 лет вообще произойдет полная киборгизация населения, я абсолютно уверен, что внутри Путина уже стоит какой-нибудь чип. И с каждым годом количество этих чипов будет только увеличиваться. Так что нет, он не умрет.

М. Майерс― Понятно. Но мы-то с вами умрем.

А. Красовский― Я умру совершенно точно. И даже я думаю, что при этом сроке Владимира Путина.

М. Майерс― А какие у вас, сегодня он общался с нижней палатой парламента, какие у вас впечатления от Мишустина?

А. Красовский― Я не смотрел. Мне это не интересно. Категорически. Более того, я вчера, когда уезжал из Москвы, перед посланием Путина, я не стану врать, что я все знал, я ничего не знал. И никто ничего не знал и более того, говорят, что даже сам Мишустин не знал до последнего, что он будет премьер-министром. Потому что были другие кандидатуры на столе у Путина. И Путин сам решал в последний момент. Но я ехал в поезде до Коврово, а потом обратно ехал в поезде вечером и был в какой-то деревне. Под городом Шуя. И поверьте мне, ни один человек в этих вагонах и этих деревнях не говорил ни про Мишустина, ни про Путина, не интересовался этим посланием и вообще это все никому не интересно. Собственно говоря, то, что происходит, ведь происходит не только потому, что Владимир Путин пытается сохранить себя и до 30-го года, и до 36-го, и до 42-го, и до 54-го, и до какого хотите. А потому что они все пытаются привлечь внимание населения к себе и к своей работе. Потому что население не интересуется ни ими, ни их работой и вообще ни их жизнью. Но это сделать не удастся, потому что и Бог не Тимошка и народ наш сер, но мудр. Все всё прекрасно понимают, и, честно говоря, никому кроме Telegram-каналов это все не интересно. Вот правда неинтересно. То есть никто не интересуется Михаилом Мишустиным.

А.Красовский: Никакой политики в России и, как мне кажется, в мире больше нет

М. Майерс― А Путиным? Ну Путиным-то интересуются.

А. Красовский― И Путин не интересуются.

М. Майерс― Да бросьте.

А. Красовский― Ну а что бросьте. Вы же видите рейтинги телесмотрения. И причем не только его прямой линии, а вообще федеральных каналов. Это все вообще никому неинтересно больше. И более того, я вам честно скажу, думаю, что это мой один из последних эфиров на «Эхо Москвы», потому что мне тоже уже говорить не о чем. Мне это категорически неинтересно всё. Я делаю все, чтобы выйти из какого-то политического диалога и политического дискурса. Никакой политики в России и как мне кажется, в мире больше нет. И говорить об этом просто скучно.

М. Майерс― В России понятно, а в мире почему?

А. Красовский― Да и в мире тоже. Это все абсолютно одинаково и еще какие-то деды там друг друга меняют. Все выглядит как редакция «Новой газеты». Какие-то старые люди некрасивые, показывают их по телевизору. Бесконечно. То Трампа, то Байдена, то какого-нибудь Блумберга. Всем уже под 80 лет, мне это категорически неинтересно.

М. Майерс― Почему, в Финляндии девушка 34 лет.

А. Красовский― Финляндия не является страной, я, как и Путин считаю, что это страна второстепенная. Это как бы страна точно не является страной политического интереса хоть кого бы то ни было кроме, возможно, прописанных в городе Турку людей. Мне неинтересно, что происходит в Финляндии. Мне неинтересно, что происходит в Дании, в Норвегии, в Швеции, в Голландии. И вообще никому в мире это неинтересно. Кроме жителей Голландии, Швеции и Норвегии. Давайте вернемся все-таки в реальность какую-то. Людям в мире интересны какие-то глобальные процессы.

М. Майерс― Например.

А. Красовский― Война в Сирии.

М. Майерс― Вот. Как раз я хотела сказать…

А. Красовский― Но это не политика.

М. Майерс― Вы критиковали этих старых дедов, которые там сидят как политбюро, заседают на телеэкранах десятилетиями. С другой стороны эти люди иногда бомбы кидают на голову вам, в том числе.

А. Красовский― Мне – нет. Мне не кидают. Я не живу в Сирии, я не являюсь гражданином Сирии. Я являюсь гражданином России, Россия – ядерная держава и никто, кроме граждан России мне на голову никакую атомную бомбу не кинет. Я в этом абсолютно убежден. Но я, собственно говоря, поэтому не стремлюсь в Сирию, не интересуюсь, не хочу там работать военным корреспондентом. И в принципе как-то пытаюсь подальше удержаться. Потому что мне реально, когда я говорю, что это интересно, я не говорю, что это интересно мне. И я говорю, что это интересно зрителям CNN, условно говоря. То есть премьер-министр Финляндии не интересна зрителям CNN, как бы она ни выглядела. Возможно премьер-министр Финляндии, потому что у нее, кажется, четвертый размер груди, интересна телезрителям FoxFamily. Там специально созданный канал для тех, кто любит сиськи.

М. Майерс― Не обратила внимания сейчас.

А. Красовский― Я тоже не обратил внимания, потому что я не интересуюсь сиськами, как известно. Но мне лично это неинтересно. И Сирия тоже не очень особо интересна. И честно вам скажу. Вот у нас есть единственная новость – вот Мишустин. Единственное, что меня в этом Мишутине интересует – будет ли действительно Мишустиным и его правительством новым, причем меня совершенно не интересует, кто в этом правительстве окажется. Я думаю, что и Мишустина это не интересует, он еще сам не знает, ему еще из администрации президента список не прислали. Говорят. Но будет ли действительно реализована история про полнейший тотальный военный учет всех доходов граждан нашей страны. Потому что если действительно будет все произведено в течение двух лет, то, конечно, все уйдет в черную и в кэш, как это было в 90-е годы. И тут не надо надеяться и не надо рассчитывать на то, что молодое или среднее поколение уже привыкли к цифровизации, к счетам в банках и так далее. По своим знакомым вижу сейчас в Москве и в нескольких еще городах, это в качестве эксперимента проводится. Принят такой закон о том, что все проводки, которые у вас проходят в банках, особенно регулярно и от какой-то крупной суммы, которую они почему-то индексировали как 5 тысяч рублей, это все будет контролироваться налоговыми органами. А банки будут сообщать. Так вот я просто по своим знакомым вижу, что сто процентов людей, не 90, не 80 – 100% людей сейчас просят все такие микроплатежи и какие-то условные платежи друг с другом осуществлять наличными.

М. Майерс― У вас есть наличные сейчас с собой?

А. Красовский― У меня сейчас с собой нет. Но я никому сейчас ничего платить не собираюсь. А более того, у меня есть нормальный белый доход в компании RT. Которая мне платит 543 тысячи рублей в месяц. И честно это сообщаю.

М. Майерс― И вы честно платите…

А. Красовский― Разумеется. Я честно плачу. Причем я честно плачу как индивидуальный предприниматель.

М. Майерс― Понятно. Хорошо. Тогда я смотрела ваш фейсбук перед передачей, вы там в основном собак пристраиваете. То есть ваша зона интересов…

А.Красовский: И правильно вы не верите, что перемены произойдут

А. Красовский― Да, меня, честно говоря, ничего больше не интересует, кроме людей, которые действительно занимаются собачками. И людьми, которые живут с ВИЧ. Мне правда это категорически не интересно. Я вижу, как люди вокруг меня, которые встраиваются в государственную вертикаль, вернее так: подстраиваются к государственной системе, превращаются в таких чиновников позднего брежневского образца. Даже не буду называть этих людей. Потому что они реально очень хорошие, занимаются очень правильными делами, но поскольку в этой стране нельзя заниматься правильными делами, не подключая государство, ты в конечном итоге превращаешься в человека, который пишет посты по поводу того, что вот я сижу на послании президента и как же правильно говорит президент, это все с большой буквы. Я тоже так пишу в Telegram-канале своем…

М. Майерс― Они спали там все.

А. Красовский― Нет, никто там не спал. Не надо тоже. Тоже ваша какая-то такая иллюзия, что там спали. Никто там не спал.

М. Майерс― Я читала фейсбук.

А. Красовский― Вы были когда-нибудь на послании президента. Там хрен поспишь, за вами наблюдают со всех сторон. Это вот тоже…

М. Майерс― Сморгнул неудачно что ли.

А. Красовский― Конечно. Люди пишут, вот как важно, президент поставил задачи и сейчас это самое главное — работать, работать и работать. Помогать людям. Это пишут очень хорошие, правда, настоящие люди.

М. Майерс― А им платят за это?

А. Красовский― Нет. И при Брежневе не платили за это. Просто мы находимся в ситуации, в которой уже ты настолько не веришь в то, что эти перемены произойдут, и я вам честно скажу, и правильно вы не верите, что они произойдут. Они не произойдут. Что тебе просто ничего не остается делать, кроме как поддерживать и восхищаться.

М. Майерс― А не поддерживать что, нельзя?

А. Красовский― Можно. Тогда ты не будешь возглавлять большую государственную, например, программу помощи сирым и убогим.

М. Майерс― Но вам же не нужно, вот вы возглавляете…

А. Красовский― Я возглавляю свою собственную организацию. Во-первых, не благотворительный фонд. Это общественная организация. Мы не занимаемся благотворительностью, это говорю в 153-й раз. То есть мы не оказываем адресную поддержку маленьким детям, старикам и так далее. У нас нет государственного финансирования. И поэтому у нас, в общем, нет никакого финансирования. Я каждый месяц думаю о том, чем платить зарплату сотрудникам в следующем месяце. И вполне возможно, что в этом году эту зарплату платить будет уже нечем.

М. Майерс― Собственно, я все-таки по-прежнему хотела бы вас спросить о том, в какую сторону смещаются ваши личные интересы и общественные интересы. Глобально. И то, что мы видели этим летом. Не есть ли это…

А. Красовский― А что мы видели этим летом?

М. Майерс― Я имею в виду «московское дело» и то, что люди пошли на улицы.

А. Красовский― Меня не интересует «московское дело».

М. Майерс― Подождите. Я сейчас не про вас даже. Я пытаюсь понять, не является ли это как раз неким триггером общественного интереса.

А. Красовский― Нет, это не является никаким триггером никакого общественного интереса.

М. Майерс― Почему?

А. Красовский― Я вам объясню. Вот сейчас несколько моих знакомых, человек 7 перепощивали статью одного пожилого журналиста в журнале, которого не существует. Кажется, он называется журнал «Москвич». Он весь напечатан то ли в фейсбуке, публикуется в фейсбуке. И там это текст такой из 90-х годов, где пожилой журналист обобщает, называя поколением своих друзей. Например, 10 тысяч человек. Все его друзья вешали какие-то плакаты какой-то там певицы блонди на стене. Получали зарплату в СБ-Агро в 90-е годы, покупали квартиры за ящик водки. Я вот ничего этого, например, не видел. Хотя принадлежу к тому же самому поколению. И соответственно не являюсь частью этого поколения. Вот также и вы. Пытаетесь обобщить и говорить про общественные запросы, общественные интересы, говоря о 2-3 тысячах людей, которые выходили на улицы Москвы. Хорошо, 10 тысяч людей, которые однажды вышли.

М. Майерс― Но они не выходили до этого в таком количестве. Несколько лет. Если мы не берем 12-й год.

А. Красовский― Почему же вы не берете-то его, вы его возьмите, пожалуйста. Вот действительно был интерес так называемого креативного класса. Когда 100 тысяч человек выходило. И выходило и 50 тысяч. Вы говорите, что несколько лет. Вы ничего не помните. У вас какие-то мифы такие. А вот они каждый год ходили по 20 тысяч человек, по 10 тысяч человек по бульварам. И всегда это было абсолютно одинаковое количество людей. Просто когда-то это люди были пожилые совсем, как в 2014 году, например. Когда-то это люди были помоложе, как в этом году. Но в реальности количество этих людей, которые есть в нашей стране, я хотел бы напомнить, что с Крымом сейчас живет 146 миллионов человек в нашей стране. Это, в общем, не очень коррелируется с цифрой 10 тысяч. То есть это значит, что в принципе людям наплевать. И людям правда на это наплевать. Люди не интересуются той повесткой, которой интересуется, скажем, Егор Жуков. Она правда им не интересна. То есть возможно она интересна им в том контексте, когда по-моему, самый молодой сотрудник вашей редакции говорит о том, что пора заканчивать уже с этим феминизмом. То есть буквально как будто он сотрудник аппарата правительства Мишустина.

М. Майерс― Это кого вы цитируете?

А. Красовский― Егора Жукова. Но тогда он полностью теряет свою аудиторию, которая реально его может поддержать. Хоть в каком-то виде. Но вот, собственно говоря, то, что происходило по так называемому «московскому делу». Видите, вы говорите, то, что летом происходило в Москве. А я даже не очень понял, о чем вы говорите. То есть меня это настолько лично…

М. Майерс― Ну я просто не следила за деятельностью собачьих приютов, честно говоря.

А. Красовский― Хорошо, а я вот не следил за деятельностью людей, которые выходили. И поверьте мне, тем не менее, даже количество людей, даже количество собачьих приютов в принципе в стране, несмотря на абсолютно бесчеловечное отношение к собакам в нашей стране, больше, просто приютов больше, чем людей, которые выходило в Москве. На улицы города. И это тоже вам важно понимать, когда вы говорите о том, что вот общественные интересы. Это не общественные интересы. Это интересы 3-4-5-10 тысяч людей, которые считают себя обществом. Вы не общество.

М. Майерс― А вы?

А.Красовский: Люди не интересуются той повесткой, которой интересуется, скажем, Егор Жуков

А. Красовский― И я не общество.

М. Майерс― А кто общество?

А. Красовский― Общество – это люди, которые вчера ехали со мной в поезде во втором классе поезда Нижний Новгород-Москва.

М. Майерс― Чего обсуждали?

А. Красовский― Деньги, пенсии. Шмотки, девки рядом со мной сидели, смотрели бесконечно Инстаграм с пластическими операциями. Инстаграмы каких-то молодых девочек с миллионом подписчиков, фамилии которых я не знаю. Обсуждают люди вот эти вещи. Люди обсуждают биполярные расстройства, депрессии. Выигрыши в лотерею. Новую песню Niletto. Люди обсуждают даже…

М. Майерс― Не Лепса?

А. Красовский― Нет, это у вас Лепс. Потому что вы пожилая женщина.

М. Майерс― У нас с Мишустиным есть немного.

А. Красовский― А люди этим всем не интересуются. Люди живут в мире, ТНТ MUSIC.

М. Майерс― Но вы же только что упомянули, в том числе и пенсии. А пенсия как раз про Путина и про все то, что около политической реакции…

А. Красовский― И это тоже правда. И поэтому за Путина все-таки ходят голосовать. Потому что, видите, пенсии сейчас прописываются даже в Конституции и индексация. Прямо специально отдельным пунктом прописывается пенсия, потому что это натуральный, единственно возможный их электорат. Больше никакого электората не осталось. Вообще электората не осталось. Люди не ходят на выборы, люди не интересуются никакими политическими процессами.

М. Майерс― А те, которые явку дают, это кто соответственно?

А. Красовский― Какую явку?

М. Майерс― Какую-то дают.

А. Красовский― Вот какую-то и дают. Посмотрите в Интернете, сколько сейчас в России пенсионеров.

М. Майерс― …в электронном голосовании…

А. Красовский― Посмотрите, сколько, в электронном голосовании я не знаю, кто голосует. Это вам Алексей Алексеевич Венедиктов все про электронное голосование рассказывает.

М. Майерс― Совершенно верно. Я внимательно читаю его Telegram-канал.

А. Красовский― Никакого электронного голосования в нашей стране реально не существует. То есть если дать им проголосовать и заставить их голосовать, и идти вручить им что-то, они будут где-то голосовать, но в реальности люди, если вы посмотрите на списки людей, которые пришли, это бюджетники и пенсионеры. То есть люди, которые реально составляют экономический потенциал России – на выборах не ходят. А он есть этот экономический потенциал России, и он, вне всякого сомнения, будет подорван вот этой попыткой учета и бесконечного фискального надзора за каждым как сказал Мишустин – домохозяйством. Я вот сейчас проехал действительно от Коврово до Красноармейска, ехать где-то полтора часа, туда-обратно. Я ехал и с удивлением обнаружил, как на границе Владимирской, Нижегородской, Ивановской областей действительно растут так называемые домохозяйства. Вот есть фермеры, вот есть человек, который построил, это видишь, ты не понимаешь, откуда в этой дыре может оказаться дом за 7 миллионов рублей. Но, тем не менее, эти дома там есть и в достаточном количестве и даже будете смеяться – везде все газифицировано. В отличие от моего подмосковного поселка.

М. Майерс― Раскулачат?

А. Красовский― Я думаю, что, то есть если то, что заявляет Мишустин, будет сделано, значит действительно будет попытка с этих ровно людей получать максимальное количество денег. Ну как, вы тратите 2 триллиона рублей ежегодно, и с каждым годом, увеличивая этот объем на, по-моему, 500 млрд. в Интернете. Давайте делитесь. Давайте показывайте, откуда у вас эти деньги. Люди не будут показывать деньги, люди действительно все будут уводить в кэш и люди будут заканчивать работу здесь и я уверен, что здесь нет никакого… У меня нет никаких сомнений, что ужесточение налоговой политики в России приведет к сильному ослаблению экономического потенциала.

М. Майерс― А вот скажите, как вы относитесь к концепции, что люди через экономику придут в политику. То есть тогда, когда жрать уже будет реально нечего, тогда сядут на Горбатый мост и будут касками стучать.

А. Красовский― А почему вы считаете, что будет жрать-то нечего?

М. Майерс― Я вас спрашиваю. Я не знаю.

А. Красовский― Здесь нет ничего, то есть, в этом утверждении нет ничего дискуссионного. Это факт. То есть никогда не было иначе. Но почему вы решили, что будет жрать-то нечего.

М. Майерс― Меня интересует именно политический аспект.

А. Красовский― Все будет жрать. Все будет нормально. У всех еда есть. И ситуация 90-го года не повторится. То есть не будет никаких карточек москвича, талонов и так далее.

А.Красовский: Ужесточение налоговой политики в России приведет к сильному ослаблению экономического потенциала

М. Майерс― Откуда вы знаете?

А. Красовский― Я знаю. Потому что Россия с каждым годом увеличивает количество производимой сельскохозяйственной продукции. А с каждым годом моего детства, то есть времен Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева количество сельскохозяйственной продукции уменьшалось. Все очень просто. Россия является большой аграрной страной.

М. Майерс― Это санкционный эффект в том числе или нет?

А. Красовский― Почему санкционный эффект? Люди живут на земле и люди на этой земле работают. Причем тут санкции-то.

М. Майерс― Притом, что стали поднимать производство, в том числе сельскохозяйственной продукции после того, как покупать стали меньше…

А. Красовский― Это совершенно не санкционные… Вы тоже не вторьте за Владимиром Владимировичем. Санкции тут совершенно ни при чем. Причем только то, что бы там ни говорила либеральная общественность про русского человека, русский человек — человек смекалистый и трудолюбивый. И он хочет работать и зарабатывать. И хочет он работать и зарабатывать независимо от того, где он живет. Где он родился – там и пригодился. Русский человек. Я вам об этом сейчас и говорю, что я сам был удивлен, как это действительно все меняется на глазах в местах, в которых ты не можешь даже ожидать, что это может поменяться. А это меняется. И эти сотни гектаров пашни, которые стоят сейчас рядом с этими дорогами, и дома, и фермерские хозяйства. И все это прямо вот у тебя действительно…

М. Майерс― Народник какой-то.

А. Красовский― Почему народник. Я совершенно не народник. Я капиталист. А никакой я не народник. Просто вы говорите, что это санкции. Нет, это не санкции. Это капитализм. Люди понимают, что можно стать миллионером на земле. Вот у нас есть даже люди, которые миллиардерами долларовыми стали на земле. И благодаря земле.

М. Майерс― Мираторг вы имеете в виду? Или что.

А. Красовский― Какая разница.

М. Майерс― Я абсолютно искренне вас спрашиваю.

А. Красовский― В том числе Мираторг, я не знаю, я не помню капитализацию Мираторга…

М. Майерс― У них все хорошо.

А. Красовский― Я имею в виду бывшего министра Ткачева и так далее. То есть люди, у которых действительно миллиардные состояния на земле. Сделанные. И ничего в этом такого смешного нет. Земля действительно кормит 8 млрд. человек на планете. И Россия продает пшеницу. И Россия продает кучу всякого разного того, чего раньше Россия покупала. Советский Союз покупал. Поэтому никто голодать не будет, поверьте. Никаких голодных бунтов нет и не будет. Нет никаких предпосылок для этого. Вообще ни одной. То есть, возможно, надо будет загнать Россию в стадию ядерной войны, чтобы, собственно говоря, как и начинались все эти революции и все эти голода. Чтобы либо загонишь страну в стадию войны, либо в состояние «холодной войны». И просто у тебя не будет денег ее обеспечивать. Тогда возможно начнутся проблемы с продовольствием. Пока в России полнейший переизбыток продовольствия. И его просто некуда девать. Собственно говоря, все проблемы со свалками, с мусорными полигонами, с отходами – это проблемы исключительно в том, что Россия, я тоже неоднократно говорил, входит в то количество стран, которым некуда девать жрачку. И все, что мы видим на этих полигонах мусоросжигающих отходах – это наша с вами еда. А поскольку мы не знаем, куда деть еду, я не понимаю, почему вы все время задаетесь вопросом: а возможно Путина не будет, если у нас не будет еды. Возможно, Путина не будет, когда… Может, еду просто начнете доедать за собой. Попробуйте сесть сейчас в одном хоть ресторане на Большой Никитской, где счет 5 тысяч рублей.

М. Майерс― Ну, слушайте. В ресторане на Большой Никитской – одна история. Путин бы не стал делать…

А. Красовский― В городе Коврове попробуйте…

М. Майерс― …борьбу с бедностью главной темой послания.

А. Красовский― …сесть… Безусловно, конечно, потому что действительно 20 миллионов человек в стране, в которой живет 146 миллионов человек – живет за чертой бедности.

М. Майерс― И чего с ними делать? А почему они живут за чертой.

А. Красовский― Послушайте, 30 миллионов человек или 40 миллионов человек живет за чертой бедности в США.

М. Майерс― Но мне до них вообще никакого дела. Как и вам.

А. Красовский― Напрасно, надо вообще думать глобально. Если вы начнете думать глобально, вы поймете действительно, что мы находимся не в самом плохом состоянии.

М. Майерс― Я этого не говорила.

А. Красовский― Да, действительно 20 миллионов человек живет за чертой бедности. Но если посмотреть на понимание бедности в Советском Союзе, то тогда жило процентов 80 за этой чертой.

М. Майерс― Журналист Антон Красовский в студии «Особого мнения». Мы вернемся совсем скоро.

НОВОСТИ

М. Майерс― Это программа «Особое мнение». Мы в этой студии порядка 15 минут.

А.Красовский: Борьба Путина с бедностью – это не совсем борьба с бедностью. Это борьба с пропагандой богатства

А. Красовский― Давайте все-таки вернемся к бедности. Собственно говоря, борьба Путина с бедностью – это все-таки не совсем борьба с бедностью. Это борьба с пропагандой богатства. То есть они же видят какое-то количество социальных запросов. И главный социальный запрос вообще в обществе – это запрос, условно говоря, против героев журнала Tatler. Я, честно говоря, тоже являюсь противником героев журнала Tatler. Меня это тоже, когда я это вижу, жутко раздражает. И условно говоря, когда я вижу, например, депутата Ямпольскую на послании президента в часах Rolex Daytona с бриллиантами за полтора миллиона рублей, я удивляюсь, откуда у депутата Ямпольской, которая не являлась никогда в отличие, например, от сенатора Клишаса президентом Норникеля, откуда у нее бабло-то на Dayton с бриллиантами. В зеленом корпусе.

М. Майерс― Есть ответ на этот вопрос?

А. Красовский― Нет, я даже не хочу на этот вопрос отвечать. Потому что я как любой нормальный обыватель вопросы задаю. А отвечать должны следственные органы на эти вопросы.

М. Майерс― Или Елена Ямпольская.

А. Красовский― Нет. Она должна не мне отвечать. Она же мне не будет отвечать. Я же для нее никто. Точно так же как она для меня на самом деле. То есть мы не входим в поле интересов друг друга. Но объективно просто это не комильфо и все эти люди, они не понимают, что это не комильфо. Они не понимают, что нельзя ходить, все эти министры, вице-премьеры, все эти депутаты, они просто не понимают, что не комильфо в стране, в которой люди берут кредит на пуховик или на свадьбу, и поэтому, собственно говоря, объем кредитования, не возращенных кредитов, спорных кредитов сейчас в стране достиг, по-моему, 15 триллионов.

М. Майерс― Много.

А. Красовский― Это же кредиты и микрокредиты. Просто не комильфо ходить в часах за полтора «ляма». На послании президента, который говорит о том, что наша главная задача – борьба с бедностью и индексация пенсий. Это просто неприлично. Но поскольку у них нет представления о приличии, никто их этим представлениям не учил, соответственно, это должна быть, вот это и есть новый общественный запрос. Это на самом деле общественный запрос не то, что вот у нас людям нечего жрать. Да всем есть чего жрать на самом деле. Просто людям действительно, которые получают зарплату 30 тысяч рублей и правда, сводят концы с концами, и это у нас в стране, условно говоря, муж получающий, скажем, в милиции 30 тысяч рублей, плюс таксующий, я сейчас говорю не про Москву, вот действительно город Ковров какой-нибудь. Плюс еще таксующий от вокзала. От станции до проспекта Ленина дальнего какого-нибудь и жена, работающая учительницей. У нее еще 40 тысяч рублей. Это считается средний класс. И у них там двое или трое детей. Если трое – они еще получают, например, пособие как многодетная семья. А начальство этого не понимает. Начальство действительно не очень как бы в курсе, что люди вот так живут. То есть этот разрыв он действительно уже совершенно потрясающий. Никогда такого не было ни при какой царской власти.

М. Майерс― Но вы же сейчас говорите о формальных вещах. А не сущностных.

А. Красовский― Конечно.

М. Майерс― То есть мы говорим не о сокращении разрыва, а о том, что часы не надо надевать. Ну не наденет она часы в следующий раз.

А. Красовский― Это важно. Вообще на самом деле мир состоит из символов. Ничего кроме символов в мире нет. Например, все обсуждают главное событие в Великобритании – «мегзит». То, что принц Гарри со своей женой уехали в Канаду. Или уезжают. И они хотят жить самостоятельной якобы жизнью. А на самом деле суть самостоятельной жизни заключается в том, что у них будет пенсия 5 миллионов фунтов стерлингов ежегодно, где бы они ни жили от королевского двора. Это никого на самом деле не очень волнует. Потому что и так все понимают, что они не бедные эти люди. Они, в общем, не жарят картофельные очистки где-то на кухне коммунальной квартиры в северном Лондоне. Но важен был именно этот символический жест. Вот очень важен символический жест. И эти символический жест очень важны и когда люди не понимают, что эти символические жесты очень важны, когда министр здравоохранения считает нормой прийти в костюме Шанель или в новой собольей шубе в районную клиническую больницу, где только вчера к ее приезду поменяли оконные рамы. Это, конечно, недопустимо. И как сказал президент, вот я тоже видите, по привычке говорю: президент, не Путин, а называю его президент. Президент — как бы уже подразумеваю, что он президент с большой буквы. И навсегда. А как сказал президент, что люди говорили в этом году и чистая правда, в 2019 о срывах закупок медикаментов как будто речь идет о канцтоварах. А не о человеческих жизнях. И вот они одновременно говорят об этом как о канцтоварах и при этом сидят в часах на полтора миллиона. И ходят в костюмах Шанель. Это недопустимо. Так быть не может. Они так делают, потому что они действительно совершенно не обучены хорошим манерам. И кто-то, наверное, значит, какой-то такой простой русский человек их должен этим манерам обучить.

М. Майерс― А это не разница между, скажем так, я не очень люблю «ментальность», но все-таки между западной моделью поведения и восточной.

А. Красовский― У нас не восточная.

М. Майерс― Ну как.

А. Красовский― Вы считаете, что это восточная.

М. Майерс― Нормальная азиатчина…

А. Красовский― Ну какая азиатчина?

М. Майерс― Золото…

А.Красовский: Не нужно Россию ассоциировать с Туркменией, Узбекистаном или Казахстаном

А. Красовский― А что такое азиатчина? Что значит азиатчина? Посмотрите на китайских руководителей.

М. Майерс― Зачем мне смотреть на китайских руководителей. У меня есть казахстанские, туркменистанские…

А. Красовский― Значит, речь идет не об Азии, а речь идет об азиатских республиках Советского Союза.

М. Майерс― Среднеазиатских.

А. Красовский― То есть речь идет о каких-то совершенно других вещах. То есть не надо говорить про Азию.

М. Майерс― Таиланд я не трогаю.

А. Красовский― Азия – это Япония, Южная Корея, где президент извиняется и уходит в отставку, а потом его арестовывают за то, что он там свою подругу назначил, я не знаю кем. Провез в служебном самолете. Азия – это Китай, где коррупционеров как мы помним, расстреливают и эти расстрелы показывают по телевидению. А председатель КНР сидит в костюме за 500 евро. При этом понятно, что у человека есть все, что угодно, и он тоже останется сейчас председателем КНР навечно. Но объективно просто люди себя так не ведут, потому что это не принято. Так что в Азии так не принято. Это может быть принято в Туркмении. Но Туркмения это не Азия. Туркмения – это просто периферийная какая-то, средневековым образом устроенная республика Советского Союза. Которую когда-то за ненадобностью присоединили к российской империи. Вот и всё. И поэтому равняться на них не нужно. И самое главное – не нужно Россию ассоциировать с Туркменией, Узбекистаном или Казахстаном. Кстати, это тоже проблема, вернее не проблема, а внутренний вызов Путина. Ведь он когда сейчас пытается упаковать себя навечно, он смотрит как раз на среднеазиатские республики. И на опыт среднеазиатских руководителей. Конкретно Назарбаева. Это не очень релевантный опыт. Потому что ни у каких казахов никакой государственности в помине не существовало. А вот что бы ни говорили про Россию и про так называемые традиции демократии, и вот у нас их нет, а вот на Западе они есть, но я хочу напомнить, что в Германии традиций демократии не было вообще никогда никаких. Пока Германию ни поставили на колени в 45-м году. А до этого у них были совершенно другие традиции. И в 43-м году они вообще евреев жгли в печи. Самая цивилизованная европейская нация. С так называемыми традициями демократии. Поэтому и у Австрии не было никаких традиций демократии. И у чехов тоже никаких традиций демократии не было. Страну то создавали, то уничтожали. И у Болгарии никаких традиций демократии в помине не было. И у Румынии таких традиций демократии не было.

М. Майерс― Остановитесь.

А. Красовский― А Россия – это страна с огромной историей собственной самостоятельной государственности. И это главная и единственная традиция, которая по-настоящему нужна для создания устойчивой демократической модели. А самое главное – для осознания необходимости встраиваться в мировые процессы у нации. Российская нация понимает, что она является носителем государственной идеи. Вот, условно говоря, белорусская нация на самом деле этого не понимает про себя. Поэтому приди сейчас Путин и объяви в Белоруссии, что вы присоединяетесь, они будут только счастливы. Батька им не дает, потому что у батьки есть собственное представление о своем месте на планете. А у русских, конечно же, есть это представление о том, что они являются носителями огромной и очень древней государственной идеологии. Она трансформировалась эта государственная идеология и неоднократно, так она и в британской империи, извините, трансформировалась неоднократно. И в США она трансформировалась. Она вообще где угодно трансформируется со временем. Но самое главное, что эта государственная система самостоятельная государственная система, связанная именно с этой нацией, существовала веками. И в этом смысле ориентироваться на Казахстан для лидера этой нации как бы не очень правильно. Потому что в конечном итоге он может оказаться жертвой вот этих собственных иллюзий. Почему в Казахстане можно, а у нас нельзя – да вот потому. Потому что вы сами показываете собственному русскому народу фильм про декабристов. Потому что никаких декабристов в Казахстане или в Туркмении, или в Белоруссии не было никогда. А вот в России они случились. Потому что в России есть древнее, по-настоящему сложно устроенное государство, которое самостоятельно выстроило само себя за тысячелетия. И здесь очень важно ориентироваться не на Назарбаева, а на вот тот список людей, преемниками которых ты себя считаешь. И, глядя как бы назад, ты должен понимать, в том числе, иметь представление и о своем будущем. Вот почему иногда важно по-настоящему правда уходить, а не менять ситуацию трансфера в ситуацию трансформации. Когда передача власти на самом деле упаковывается в такого биоробота, которым ты хочешь сам себя же заменить.

М. Майерс― Я только не поняла ваших претензий к Владимиру Путину в этом смысле.

А. Красовский― Нет претензий вообще никаких, честно говоря, к Владимиру Путину. Я к Владимиру Путину отношусь гораздо лучше, чем большинство наших радиослушателей. У меня есть не претензии к Владимиру Путину, я просто как бы сам, опять же сказать, что я советую что-то Владимиру Путину тоже смешно, кто я такой, чтобы советовать что-то Владимиру Владимировичу Путину. Я просто говорю, что я бы на месте Владимира Владимировича Путина, наверное, смотрел не в сторону Назарбаева, первого секретаря какого-то там целиноградского обкома КПСС, а в сторону государя Александра Павловича.

М. Майерс― Так он смотрит в сторону государя, извините, Николая Павловича. Или он смотрит в сторону Александра Третьего или Иосифа Виссарионовича. У него огромное количество исторических кумиров.

А. Красовский― Правильно, да, не знаю, кстати, я не уверен, что Иосиф Виссарионович является его историческим кумиром. Мы видим сейчас, что Николай Павлович действительно для него хоть сколько-нибудь ценен.

М. Майерс― В гораздо большей степени, чем Александр.

А.Красовский: В России есть древнее, сложно устроенное государство, которое самостоятельно выстроило себя за тысячелетия

А. Красовский― Это не имеет значения. Потому что и у того, и у другого была очень трудная судьба. Один умер неизвестно ли умер в принципе, а второй таки буквально умер от стыда. Когда Россия, про которую он так же, как Владимир Владимирович Путин думал, что она самое упакованное в военном смысле государство в мире, в течение нескольких месяцев проиграл довольно простую войну, как тогда казалось в Крыму. И, видя страдания русского народа, видя погибших главных военачальников, которые тогда на тот момент существовали, государь, как мы помним, просто пошел, простудился и помер от пневмонии, по-видимому. Потому что в растянутом демисезонном пальто на чудовищный петербургский мороз пошел буквально себя убить. И господь ему это позволил. И это тоже важно помнить. То есть этот стыд, который человек испытывал в конце жизни своей за то, что не смог управиться со страной, которая ему досталась, очевидно, не по праву. Это стыд, про который тоже любому человеку, который эту страну возглавляет, надо помнить.

М. Майерс― А, кстати, раз мы проводим исторические аналогии, не знаю, умрет ли Владимир Владимирович от стыда, честно говоря…

А. Красовский― Нет, нет. Я надеюсь, что Владимир Владимирович умрет не от стыда. Потому что, честно говоря, пока Владимиру Владимировичу не за что особо так стыдиться.

М. Майерс― Вот хотела вас спросить ровно об этом. Но мы ему не советуем, поскольку как вы сказали «кто я такой», тем не менее, можем себе представить. Есть ли у него основания или нет. За что было бы сегодня Красовскому-Путину стыдно в России образца 20-го года.

А. Красовский― Я бы просто не остался уже Путиным. Если бы я был Красовским. То есть я уже не был президентом этой страны.

М. Майерс― Но вы ушли раньше.

А. Красовский― Я бы ушел, когда мне предлагала бы это сделать Конституция в 2008 году.

М. Майерс― Конституцию мы переписываем, как вы знаете.

А. Красовский― Это вы переписываете. Я ничего не переписываю.

М. Майерс― Это вот они переписывают.

А. Красовский― Я не участвую в конституционном собрании и вообще, честно говоря…

М. Майерс― Вас в рабочую группу поправок не позвали.

А. Красовский― Нет. Естественно. И вас даже не позвали.

М. Майерс― Наравне с Мацуевым…

А. Красовский― Ну там многих людей, которые действительно имеют отношение к конституционному законодательству, не позвали. Людей, которые имеют отношение к фортепиано, как мы видим, позвали. Но я просто не знаю, как устроена система нынешнего конституционного процесса. Поэтому я не понимаю, плохо это или хорошо. Знаете, в 1993 году Конституция тоже странным образом принималась. Так что те люди, которых не позвали типа Ирины Лукьяновой, они могут, конечно, обижаться. Но давайте все-таки посмотрим, обратимся назад и посмотрим, как Конституция при Ельцине была принята. Тоже была принята странно. Поэтому, то есть одна странная Конституция меняется на другую. Но нет, меня не позвали. И я желаю успехов всем участникам конституционного процесса. Председатель этой группы — мой знакомый хороший. Андрей Клишас. И я ему желаю удачи. Но все говорят сейчас (осталось 10 секунд), что вот это ужас менять Конституцию. А я не вижу, что в этом такого ужасного.

М. Майерс― Это «Особое мнение» журналиста и руководителя фонда СПИД-центр Антона Красовского. Меня зовут Маша Майерс. Спасибо вам большое.