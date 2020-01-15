А. Петровская― У микрофона Александра Петровская. Своё особое мнение сегодня высказывает журналист Андрей Константинов. Андрей, здравствуйте.

А. Константинов― Доброе утро.

А. Петровская― Начнём мы с того, что нас ждёт вот-вот буквально: Владимир Путин выйдет к трибуне и будет нам рассказывать о нашем прекрасном будущем. Мне кажется, что впервые – поправьте меня, если я ошибаюсь – в этом году Послание Президента Федеральному Собранию будут транслировать в общественном транспорте, в аэропортах, больницах, библиотеках, на горе Эльбрус, и, конечно же, на Международной космической станции, в космосе тоже будет видно. Зачем эту историю так тиражировать? Кому нужно – тот включил радио или телевидение, послушал, посмотрел. А на Эльбрусе-то зачем?

А. Константинов― Честно говоря, не знаю. Думаю, что и в космосе, и на Эльбрусе, да и в общественном транспорте обошлись бы. Но мне кажется, это такой способ возгонки пара перед событием. Указанные вами места важны в анонсе, а не во время самого события.

А. Петровская― Так же ещё будет трансляция на филармониях, на гостинице «Космос».

А. Константинов― Да, будет трансляция, потом выпустят открытки, марки, потом самые красивые женщины России сделают татуировки на левом плече в память об этом событии. Постепенно всё это войдёт в моду. Я сегодня, собираясь на эфир, включил ненаглядный «Первый канал» в 9 утра, там тоже рассказывалось об этом событии, и корреспондент осуществил свою журналистскую находку, удачу: парень, достаточно молодой, утюгом гладил флаг. Стоит трибуна, на которой будет через час выступать наш главнокомандующий, уже установлены флаги и он гладил флаг, не разложив его на какой-то поверхности, а на весу.

А. Петровская― Так у него, наверное, отпариватель просто.

А. Константинов― Да, специальный какой-то утюг. Он буквально на коленях с этим утюгом и корреспондент его спрашивает: «Не подскажете, который раз флаг-то гладите?» А тот отвечает: «Так уж, барин, почитай, раз пятый». Кроме хохота и каких-то отсылок к Некрасову ничего другого это, конечно, вызвать не может. Что, корреспондент — дурак? Да нет, он пытается делать свою работу, пытается найти что-то, показывает зал, говорит: «Скоро здесь все сядут». А я думаю – все, про кого он сказал, перекрестились бы, потому что они, будем надеяться, все-таки не сядут, а присядут. И не все, а только часть из них. Это так положено. Как перед премьерой «Союза спасения» Эрнст зашёл в каждую программу на «Первом канале» и сказал, что «фильм хороший».

А. Петровская― Там понятно, всё-таки фильм один раз выходит. А здесь даже не инаугурация, хотя и она не первая у Владимира Путина.

А. Константинов― Ну вот видите ли, каждый год несёт за собой свой окрас, поэтому всякий раз это новое послание.

А. Петровская― Но всякий год, как у Васи Обломова, как-то не лучше. Каждый всё тяжелее и тяжелее.

А. Константинов― Нет, ну всё-таки грех жаловаться, я бы так не нагнетал, как вы – кошмар, ужас и катастрофа.

А. Петровская― Я не нагнетаю, но достаточно тяжёлый год.

А. Константинов― Предстоит год високосный, и мне он этим не нравится, какие-то климатические непонятности он за собой несёт. Я вам честно скажу: мне, как человеку, который не занимается политикой, не занимается экономикой, не занимается какими-то межнациональными формами государственного строительства, было бы интересно, если бы президент что-нибудь сказал по поводу культуры. Каких-то событий в этой сфере, каких-то трендов; как-то бы заострил внимание на положении дел в кинематографе (мне кажется, что оно ужасное).

А. Петровская― Но это же стратегическое обращение.

А. Константинов― Мне кажется, что эта сфера – она и есть стратегическая. Просто беда в том, что где-то глубоко в Кремле этого не понимают. Потому что в своё время Америка сумела переформатировать себя голливудскими смыслами, то есть теми смыслами, которые вырабатывались на этой фабрике грёз и химер. Художественное восприятие действительности и какого-то близкого или, может быть, более отдалённого прошлого – это то, что делает нацию, то, что формирует национальную идею, если хотите. Появившись, национальная идея даст все возможности для выработки современной идеологии, а идеология – это показ направления движения, то, что сплачивает людей, которые живут в стране.

В своё время какие-то не очень умные (или желающие зла нашей стране) люди написали в Конституции, что любая идеология запрещена, и это, конечно, большая ошибка. Потому что страны с сильной идеологией достаточно успешны. Например, Израиль. Конечно, это страна, которая обладает идеологией, и эта идеология сплачивает народ. Или Соединённые Штаты Америки – только абсолютный идиот скажет, что там нет национальной идеи и идеологии. Она есть, и она помогает этой стране идти и развиваться даже тогда, когда эта страна совершает преступления (как недавно совсем) или ошибки серьёзные. Но идеология помогает через это перейти, перешагнуть. Там где идеологии нет, а есть всякие либеральные рассуждения: «Ай, как здорово без идеологии! Как здорово без компаса в лесу, как здорово без карты, мы будем долго тут блуждать, падать в овраги…!»

А. Петровская― Ну вот где это, расскажите? Где так плохо, где есть либеральные рассуждения? Это где, вы про какую страну конкретно?

А. Константинов― Я говорю, что сейчас у нас…

А. Петровская― А, это у нас?

А. Константинов― Конечно. У нас нет сейчас идеологии, у нас даже с национальной идеей большие проблемы. Есть те, кто говорит: «Нам и не надо! У нас уже были периоды, когда была идеология, страшные беды обрушились на эту землю!»

А. Петровская― Правду говорят, разве нет?

А. Константинов― Дело в том, что идеология не обязательно должна быть коммунистической, вот в чём дело-то.

А. Петровская― А вы для себя видите, какая идеология нам нужна?

А. Константинов― Я вижу способы для того, чтобы попытаться это понять, осмыслить и выбрать между различными моделями. Но я бы для этого проводил достаточно масштабные социальные эксперименты. Кабы мне дали власть – я бы вам показал, как родину любить. Вы бы Путина вспоминали в слезах.

А. Петровская― Не голосуем за Андрея Константинова на будущих президентских выборах!

А. Константинов― Я вас по-хорошему предупредил. Человек я не злой, в общем-то.

А. Петровская― Давайте всё-таки вернёмся к посланию, здесь есть ещё момент, кроме того, что его везде покажут. Интересно, стремление таким образом растиражировать, говорит о том, что жанр сам по себе немножко себя изживает? Не именно обращение к Федеральному Собранию — если рассматривать это как какой-то внутренний процесс, там всё понятно. А именно, как обращение к народу.

А. Константинов― Да нет, Саша. Сейчас такое время, что без некоего промоушна, без дополнительной подачи вообще ничего не работает. Снял Бондарчук фильм какой-то и по всем каналам побежал с криком: «Я снял фильм, надо смотреть!» Выпустил носки какие-то с надписью, футболку, пиджак и ещё что-то. Это просто такая классика жанра. Если вы о событии что-то дополнительно не рассказали, то самого события как бы и не будет. Мир так уже устроен, в нём столько много всего, люди едут в автобусе, уткнувшись в свои смартфоны и надо завоевать их внимание, перетянуть их на себя.

А. Петровская― Но есть же ещё контент, можно же им перетянуть. Зачем на гостиницу «Космос»-то транслировать послание? Видимо, без звука ещё.

А. Константинов― Как вам сказать… Занимаются этим вопросом PR-службы, которые очень редко бывают в полном составе талантливы и креативны. Это люди с лицами пиарщиков, им всегда проще фантик, чем конфету. В идеале должна быть конфета, советская «Белочка», и — яркий американский фантик. Тогда вы получаете стопроцентное удовольствие.

А. Петровская― Но с фантиком-то просто, а вот с контентом сложнее, тут уже не от пиарщиков зависит. Тут вопрос в том, есть ли что предложить сегодня президенту, чтобы было интересно и хотелось внимательно слушать, хоть на Эльбрусе, хоть на космической станции. Есть сегодня это?

А. Константинов― Наш президент достиг такого уровня, что даже если бы он читал телефонный справочник, весь мир с интересом слушал бы, затаив дыхание, и предполагал бы: «Что же такое он имеет в виду?» В ЦРУ все аналитические отделы прослушивали бы это по 18 раз, и было бы слышно, как муха летит. Но другое дело, что мне бы было интересно услышать то, о чём он никогда не говорит. На последней пресс-конференции Путина я всё ждал – ну хоть один журналист найдётся, который спросит для всех для нас про театры, кино, живопись, скульптуру, литературу, в конце концов!

А. Петровская― А почему президента-то надо спрашивать, я не пойму? Есть министр культуры. Президент – он стратегией занимается, вопросами из серии «Иран поддерживать или нет?».

А. Константинов― Вот ровно так рассуждают и в Кремле. Там тоже считают: делу время, а потехе – час. И по категории «дело» проходят танки, космические корабли, какие-то заседания Госдум и бог знает чего. А по категории «потеха» — живопись, театры, кино и литература. В этом-то и состоит ваша трагическая ошибка. Ваша вместе с администрацией президента. Это вам так кажется, что это скоморошьи забавы. Но, во-первых, это серьёзнейшее направление экономики. Обратитесь немедленно в Великобританию, и вы узнаете, сколько эта страна зарабатывает на своих сериалах. Зарабатывает, в казну. Поболе, чем некоторые заводы, которые не очень вкусные машины делают. Только надо уметь делать. И продавать. И показы, и лицензии, и всё, что хотите.

Поэтому это и экономическое направление, и идеологическое. Ведь говорил президент в своё время о скрепах? Все неразумные ржать начали и этот разговор затух. А так, глядишь, и скрепы заржавеют. В этом году 75-летие Победы. Будет об этом обязательно говорить президент. Если 75-летие будет встречено с такими же фильмами, как в последнее время выходят о войне… Ну, как говорится – мои поздравления. Ветеранов мы от этого уважать меньше не будем, но будем должны признать, что военно-художественный торт к этому празднику испечь не смогли. С поварами не очень пришлось, и президент не понял, что вот всё это направление надо вовремя взбодрить суровым взглядом.

А. Петровская― Андрей, но мне кажется, здесь невозможно отделить: если кино создается таким не потому что мы хотим создать хороший продукт, а потому что у нас история – «на службе Отчества», как говорят. И так далее.

А. Константинов― Да нет, ну это всё ерунда, зачем вы говорите?

А. Петровская― Ну если нам нужно в определённом ключе рассказать это.

А. Константинов― Послушайте, в Советском Союзе военные фильмы и так называемые «военно-патриотические» фильмы умудрялись быть еще и произведениями искусства. Они сами заставляли себя смотреть, это были хорошие вещи. А сейчас, когда из 68 фильмов с государственной поддержкой в прокате проваливается 60, возникает вопрос: «А почему мы на этих международных соревнованиях постоянно проигрываем какому-то Голливуду?» Для меня это важно, я хотел бы это от президента услышать.

А. Петровская― Подождите. Разве с Советским Союзом не было такой ситуации, что огромное количество фильмов оставалось на полках, не выходя никуда? Те, которые мы с вами любим, знаем и пересматриваем – это тоже небольшой процент по сравнению с теми, что остались на полках.

А. Константинов― Насчёт того, что прям всё оставалось на полках – это не так. Далеко не всегда на полках оставались шедевры, которые не совпадали с идеологическими воззрениями, зачастую это были действительно недоработанные, неготовые фильмы. Но если вы мне скажете, что из 400 фильмов, которые снимались в год, лишь 80 чего-то стоили, я вам отвечу: «Да, для того, чтобы были сливки, нужно определённое количество молока». Это так устроено. В конце концов, мы сейчас производим в год меньше фильмов, чем в царской России в 1913 году. Понимаете, какая ерунда? И это, с моей точки зрения, абсолютно неправильно. Более того, я вам скажу, что вот мы с вами живём себе поживаем в культурной столице, но вы не сможете мне назвать за прошедший год какой-то чудо-спектакль, очереди на который контролировала бы конная полиция. Ну нет такого. «Почему?», — возникает вопрос.

Это крайне опасное состояние, потому что это говорит о бедной духовной жизни, если хотите. И человек от этого слабеет. Как в поход идут люди, и вдруг начинает не хватать соли. Казалось – подумаешь, соль! А человек начинает слабеть от этого. И поэтому опытные туристы обязательно добавляют во фляжку с водой немножко соли, чтобы она постоянно была, чтобы не выходила из организма вместе с потом.

А. Петровская― Мне кажется, у нас есть достаточное количество спектаклей, на которые трудно достать билет.

А. Константинов― Нет, это разные вещи. Трудно бывает по разным соображениям. Трудно бывает на «Щелкунчик» достать в период новогодних праздников, потому что это как салат «Оливье»: нужно взять ребёнка и отвести на «Щелкунчик». Я имею в виду спектакль-событие, о котором спорят на кухнях, о котором говорят сослуживцам: «Как, ты до сих пор ещё не в курсе?! Да там такое! Там голую женщину показывают!» «Да ты что?!» Как в Советское время это было, когда любимовский «Гамлет» становился чем-то таким… Больше, чем спектаклем, это становилось каким-то манифестом. Или как «На дне» в БДТ товстоноговском. Я мальчишкой был, школьником, и до сих пор помню! Потому что это был настолько крутой спектакль, который открывал миры просто, вселенные!

А. Петровская― Так и сегодня, например, в БДТ, раз вы упомянули этот театр, достаточное количество спектаклей, которые открывают смыслы, на которые не попасть и…

А. Константинов― Не-не-не, ну что вы. Сегодняшний БДТ несерьёзен.

А. Петровская― Хорошо. В любом случае, оставим эти споры о вкусах. Здесь вопрос о другом: о том, что тот же театр, то же кино всё равно, так или иначе, оказываются связаны с политикой, с деньгами, с распределением средств, с финансированием. Вон, дело «Седьмой студии»: про театр, казалось бы, но нет, заканчивается каким образом. История с кино тоже, в общем, связана с финансированием: кто получает эти деньги от Фонда кино, а кто не получает и собирает их краудфандингом или с трудом. В этой системе вы хотите, чтобы было много разных фильмов?

А. Константинов― Я хочу, да. Я хочу, чтобы в этом направлении у нас были успехи.

А. Петровская― Это вопрос про политику, а не про кино.

А. Константинов― Меня мало интересует, кто каким способом собирает какие деньги, честное слово. Я не собираюсь присматриваться к творцам, тем более, что творцы – зачастую люди жуликоватые и слабы на предмет звона монет. Так всегда было. Знаете, римские папы заказывали произведения великим художникам Возрождения, и те были падки на папское золото.

А. Петровская― Так здесь вопрос просто в том, что вся проблема-то выше.

А. Константинов― Вопрос результата. Вы упомянули мсье Серебренникова с его крайне трагической судьбой, но мне она не очень интересна, потому что мне не интересны его результаты. То, что я вижу, то, что предлагает господин Серебренников – по уровню не выше, с моей точки зрения, сериала, снятого по мотивам романа мсье Мединского. Примерно вот одна художественная ценность этого всего. Поэтому не готов с вами разделить вашу скорбь.

А. Петровская― Нет, Андрей, здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что все те нюансы, о которых вы сказали – они не про культуру и не про искусство, и не про наличие какого-то там творческого кризиса сейчас. А это вопрос, опять же, про политику, про устройство, про коррупцию, про финансирование и так далее. То есть, это возвращает нас к тому, что президенту незачем говорить про культуру, если вопрос только в этом.

А. Константинов― Президенту просто не очень это интересно. Ему про спорт интересно, со спортсменами интересно, про мировую политику интересно. А как только он попадает в какую-то творческую среду, с писателями, режиссёрами и прочими художниками, ему как-то не сильно комфортно.

А. Петровская― Хорошо. Давайте так: мы не знаем, что скажет Владимир Путин, но самое главное – нам понадобится…

А. Константинов― Я буду счастлив, кстати говоря, ошибиться. Если вдруг взойдёт на трибуну с отглаженными пятикратно флагами с помощью «Первого канала» президент и как начнёт касаться вот этой вот сферы, я скажу: «Ну как я вообще обделался в эфире «Эха Москвы», а он услышал и…»

А. Петровская― И переписал своё обращение.

А. Константинов― Но боюсь, что…

А. Петровская― Тут, знаете, я думаю, что ориентироваться будут всё-таки не на нас с вами, а на то, что хочет услышать большинство россиян, что их волнует. Вот, например, «Левада-центр» посмотрел, померил, пообщался с россиянами и говорит, что более половины россиян (57 %) полагают, что следующий год будет напряжённым для экономики России – значит, видимо, их волнуют всё-таки экономическое будущее и собственный кошелёк.

А. Константинов― Можно подумать, что предыдущий год был расслабленным. «Левада-центр» – это такой, я смотрю, мощный научный центр.

А. Петровская― Политическую напряжённость прогнозируют 55 % жителей.

А. Константинов― Тоже неожиданно очень.

А. Петровская― А это, между прочим, важный вопрос, потому что мы видим, как закончилось лето 2019 года, и действительно важно, как будет происходить дальше и скажут ли об этом.

А. Константинов― Пусть всё это будет в Москве. Я не очень люблю Москву, пусть там будут все процессы политического напряжения.

А. Петровская― Хорошо. Ещё момент: «Стратегия-2020», которая была сформирована в 2008 году, которую создавали больше тысячи человек… Причём многие из них – очень известные и уважаемые люди, я не могу сказать, что я каждого знаю в лицо, но многие – вполне себе люди медийные. А сегодня где эта стратегия?

А. Константинов― Не знаю.

А. Петровская― Казалось бы, мы должны с вами сегодня пощупать результаты!

А. Константинов― Я, дорогая моя Сашенька, и раньше не в курсе был. Мне кажется, что это такая разводка №16.

А. Петровская― В этом смысле какая разница, что скажет президент? Да хоть про культуру, хоть не про культуру.

А. Константинов― Нет, разница есть. Если это будут чеканные рубленые фразы, в каждой из которых будет заложен железный какой-то смысл, то это важно. А если это будет такой разговор в общем, за всё хорошее и против всего плохого – тогда я не знаю. С одной стороны, он говорить умеет, любит и иногда что-нибудь такое интересное покажет на картинках каких-нибудь или ещё что-то. Но он уже эту чечётку бьёт 20 лет.

А. Петровская― Ну так что-то придумывать будут как-то. В этот раз трансляция, может, ещё что-то выдумают.

А. Константинов― Знаете, такой был анекдот в своё время про пару, мужчину и женщину, когда она ему говорит: «Вы, пожалуйста, глубже», а он говорит: «Я глубже не могу, я могу только чаще». Поэтому главное, чтобы не скатилось бы сюда.

А. Петровская― Мы сейчас переходим на московские новости и остаёмся в Youtube.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

А. Петровская― Мы возвращаемся, 11:35 на часах в студии «Эха». У микрофона Александра Петровская. Журналист Андрей Константинов продолжает высказывать своё особое мнение. Мы остановились на послании – с ним, наверное, тогда завершаем.

А. Константинов― По крайней мере, надо послушать сначала, а потом как-то обсудим.

А. Петровская― Послушаем и узнаем, что там будет дальше. Когда следующая стратегия — «2030», например. Давайте вернёмся ещё к этому опросу «Левада-центра»: что ждут, что не ждут. В частности, мы с вами обсудили протесты и прочее, но уменьшились ожидания экономического кризиса и вооружённых конфликтов с соседними государствами, войны с НАТО и США стали меньше ждать наши соотечественники. При этом новый год начинался как раз с паники вокруг возможной новой мировой войны и так далее в связи с тем, что произошло в Ираке. Потом – история с ответом Ирана США, которая закончилась очень трагически, гибелью мирных, никак не связанных с политикой граждан разных государств, в том числе самого Ирана.

А. Константинов― Давайте тогда последовательно, по неким пунктам, которые вы обозначили в этой преамбуле. По поводу Третьей мировой войны: знаете, предновогодние и сразу же посленовогодние дни, как правило, характеризуются тем, что новостей мало, говорить не о чем, как-то уходит интерес из новостей в какие-то развлекательные программы и так далее. А журналисты так устроены, что они хотят внимания. Так же, как политики: чтобы все на них смотрели. Не надо смотреть на вот этих певиц в коротких юбках, смотрите сюда, здесь самое интересное. Здесь сейчас начнётся Третья мировая война! Вам страшно? Сели быстренько и бойтесь, это фильм ужасов.

Частично этим объясняется, частично – просто некомпетентностью экспертов, которые визжали у всех экранов и микрофонов. Потому что это бред сумасшедшего – по поводу Третьей мировой войны, которая вот-вот должна была начаться. Это просто такое вот… «Мальчики, девочки, сейчас я вам расскажу страшную сказку». За Ираном — просто чтоб понятно было — никого нет. Никто не стоит. Никто за Иран вписываться в каком-то конфликте между США и Ираном не будет. И кто-то непонятно с чего где-то решил, что Иран – это союзник России. Это не союзник, а во многих случаях – конкурент. Это очень тяжёлый пассажир.

А. Петровская― У нас просто с каждого телеэкрана рассказывали в случае, например, с «Боингом», что никак это не могло быть ракетой и так далее. Видимо, все так решили, что поддержка Ирана есть.

А. Константинов― Теперь давайте по поводу «Боинга» я кое-что скажу. По поводу сбитого украинского самолёта. Это очень странная история. Сейчас объясню, почему я её считаю крайне странной и совсем не простой. Все так успокоились и решили, что это по ошибке иранские идиоты, там они прямо в чалмах и в туфлях с загнутыми носками сидят, знаете, на этих постах ПВО, и поэтому чего от них ждать? Вот они и сбивают всё время гражданские самолёты. Это крайне неправильное представление. Я сразу хочу сказать, что я не очень люблю Иран и вот эти все их черты, они очень неудобные партнёры, и, ещё раз говорю — они соперники России в той же Сирии, скажем так. Относительно и ситуационно были когда-то союзники в борьбе с халифатом, с «Исламским государством», запрещённым в России (прим. ред: запрещенная в РФ террористическая организация).

Кстати говоря, в России считают, что Россия внесла самый большой вклад в дело разгрома «Исламского государства»; в США Трамп всех уверяет, что это он – победитель; а в Иране все убеждены в том, что это как раз Иран, и конкретный был человек, который, собственно, победил халифат – это как раз Сулеймани Касем. Так вот, что произошло: сначала вот этот умный американский дедушка, который любит тискать женщин, решил, что необходимо уничтожить этого генерала. Без суда, без следствия, так сказать – просто потому, как сказал недавно Трамп, что «нам бенгазийский вариант не нужен». Напомню, в Бенгази был убит американский посол. Напомню, он был убит теми людьми, кому помогали как раз США.

То есть, они сначала, грубо говоря, в Ливии, не разобравшись ни в чём, потому что у них очень плохая востоковедческая экспертиза, поддержали чертей, поддержали фактически вот эту самую «Аль-Каиду» (прим. ред: запрещенная в РФ террористическая организация); и когда они пришли к власти, они, в общем, в благодарность убили американского посла. Благодарить себя за это должны только США. И сама старушка Клинтон это признала, она сказала: «Мы немножко тут что-то накосорезили, очень жаль, что десятки тысяч погибших, никому ничего компенсировать не будем, но очень жаль. Я считаю, что Ливия – это ошибка», – написала она в своей книге, легко проверить. Старина Трамп, плохо разбираясь в ближневосточных делах, решил, что избежать бенгазийского варианта можно только укокошив генерала…

А. Петровская― То есть, это тактическая вещь, абсолютно не связанная с какой-то стратегией и геополитикой?

А. Константинов― Да это вообще безумная дурь просто, честно говоря, и это нарушение всех негласных международных правил. И теперь он просто под удар собственных же американских генералов поставил, которые на этом Ближнем Востоке точно так же работают, как этот самый Сулеймани. И теперь они все будут ждать выстрела в затылок и, видимо, достаточно скоро дождутся. И вот когда они это совершили, когда Помпео побежал звонить по всем министрам иностранных дел, включая Лаврова, пытаясь объяснить, что это нормально…

Знаете, ненормально – это когда саудиты журналиста Хашогги убивают в турецком консульстве, это дикость, и это нехорошо. Но мы тоже их не будем наказывать, потому что они – наши друзья. Плохо – когда как русские: они убивают Скрипалей, Скрипали живы, но за это мы вышлем всех русских дипломатов. А так, как мы, американцы, делаем – быстро и чётко, ракетами человека с диппаспортом, который на официальных основаниях находится в Ираке – это очень хорошо. Но при этом они вдруг поняли, что хорошо-то хорошо, но нельзя говорить: «Делай, как я». Потому что пример, ну правда, дикий.

И мир начал как-то очень реагировать на это, и в том числе в США начались такие акции… Условно говоря: «Иран, прости нас». Причём это даже элита американская начала вот так вот реагировать, потому что действительно, ну перебор, старина. И тут вдруг очень кстати Корпус стражей исламской революции – к которому принадлежал, собственно говоря, Сулеймани, он был одним из руководителей этой организации – именно этот корпус сбивает гражданский самолёт.

А. Петровская― Вы это к чему ведёте?

А. Константинов― Я это к тому, что я не очень верю в такие совпадения. Потому что ровно тогда, когда не просто нужно Америке, Трампу конкретно, а просто позарез необходимо какое-то событие типа вот такого, оно и происходит. Поскольку я долго служил в армии, я вам скажу, что я немножко знаком с системами противовоздушной обороны и с принципами, по которым они работают. Этот принцип, во-первых, устроен по системе паролей. Солдат охраняет склад, вдруг слышит шаги, он говорит: «Стой, кто идёт. Пароль!» Если человек называет правильный пароль, солдат не стреляет. Если называет неправильный пароль, солдат стреляет.

Здесь произошла ситуация, когда не то, что какой-то неврастеник иранский сидел за пультом или, тем более, человек, который любил сбивать гражданские самолёты. Дело в том, что получилось, что техника выдала результат, что это не гражданский самолёт, а не пойми что – не знаю, крылатая ракета. То есть, был послан туда сигнал, и обратно должен был прийти, что всё в порядке, свои. А пришёл другой. Так вот, возникает вопрос: в нынешних условиях, когда техника радиоэлектронной борьбы позволяет блокировать, искажать сигналы, много чего делать… Мы же с вами говорили, в том числе, о кибервойсках, которые могут не в то время вдруг мосты разводить, допустим, или там, отключать свет в метро и так далее.

Возникает вопрос: технически это возможно? Технически это возможно. Это был сбой на иранской технике, или это был смоделированный сбой, который позволил, грубо говоря, произойти вот этой самой трагедии? И мне кажется, что наиболее интересные результаты расследования этой катастрофы будут упираться вот в этот вопрос.

А. Петровская― А там тогда ещё вопрос: если ставят вот эту систему ПВО прям рядом с гражданским аэропортом, где по определённой трассе – мы знаем с вами, что самолёты летают по определённой трассе – летает каждый день какое-то количество самолётов, не знаю, какой там у них пассажиропоток; и ровно по этой трассе идёт какой-то непонятный объект…

А. Константинов― Нет-нет, вы просто немножко, вот правда, не разбираетесь.

А. Петровская― Я просто не понимаю, почему там они стоят, почему нет связи между…

А. Константинов― Да это обычная мировая практика, на самом деле. Дело в том, что это не так важно – где кто стоит. Сейчас же не в бинокль люди смотрят: летит самолёт, не летит. Это у вас на экран всё выходит. Грубо говоря, вы работаете, у вас нормальный зелёный свет, всё мирно и так далее. Вдруг у вас начинает тревожно красным мерцать, и у вас есть секунды на то, чтобы понять: вот вам техника выдаёт, что это опасность, что это вражеский самолёт, он сейчас будет наносить удары, и вы принимаете соответственно меры. А потом: «Ой, а что это за морок был такой? Это, оказывается, не вражеский, а почему же мне моя вот эта компьютерная система выдала, в чём сбой?»

А. Петровская― Андрей, у нас сегодня заканчивается время. Я думаю, что про Иран, и про ответный удар по базам США в Ираке, в следующий раз ещё поговорим. Будем следить за этой ситуацией. Спасибо. В гостях был журналист Андрей Константинов.

А. Константинов― До свидания.