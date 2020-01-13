Т. Троянская― В студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора, общественного деятеля. Лев Моисеевич, давайте начнём. Как вам новость, что российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР с целью ограбления? Об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, и уже эту новость комментируют журналисты, и в частности говорится, что Кремлю просто невыгодно, чтобы это расследование было до конца доведено.

Л. Щеглов― В данном случае я совершенно не буду оригинален. Наверное, подавляющее большинство тех, кто вообще следит за тем, что происходит (потому что есть достаточное количество людей, которым всё равно, которые заняты своей маленькой жизнью), не верит в это. И не верят они в это по двум соображениям. Первое: всяческие оглашатели официальной политики власти не раз уже нас обманывали, говорили не то, потом оказывалось, что немножко «то». Это, кстати, грандиозный и очень опасный феномен, который власть не желает понимать – нет минимального даже доверия между обществом и властью.

По большому счёту, это предельно важная и нужная вещь. Не то доверие, как близкий человек доверяет близкому, об этом речи нет. И даже в самых приличных властных режимах вряд ли это происходит. Но хотя бы информационное доверие, как, так или иначе, мы верим даже такому зыбкому, как только что прозвучавшему прогнозу погоды. Но всё-таки примерно мы верим, что если говорят, что завтра будут проливные дожди, то, с той или иной степенью проливности, они будут всё же. И вот этого доверия нет. Причём, удивительно – я это отмечаю не только у людей продвинутых, образованных, а у совсем простых, которые всеми четырьмя конечностями будут голосовать за власть. А в разговоре с друганом на кухне или в пивной скажут: «Да ну, чё ты, нам обещают – ха-ха-ха». То есть, нет никакого доверия. Это общее.

А частное – они поехали туда с очень опасной, очень тревожной темой расследования, которое для многих могло закончиться печальными событиями. Эти многие, которых они расследовали, далеко не всегда, мягко говоря, соблюдают закон. Я имею в виду всякие военные компании и те, о которых наш президент говорит, что это не интересы государства, а граждане могут быть российские. Они там как бы сами по себе бандитствуют, воюют, защищают какую-то сторону, нападают на какую-то сторону. И вот они, поехавшие с таким тревожным опасным заданием через какое-то время, как оказалось, были убиты в упор с целью ограбления. При всём том, что дорогостоящая видеоаппаратура и какие-то сверх-фотоаппараты оказались при них. Так что же у них грабили?

Т. Троянская― Неудачное ограбление.

Л. Щеглов― Да нет, конечно, я не верю в это. И я совсем не оригинален, я думаю.

Т. Троянская― И не было у вас ожиданий, что расследование пройдёт…

Л. Щеглов― Нет, к сожалению. Я всё больше начинаю понимать, что всяческие расследования повышают свою объективность, когда они независимые. По-настоящему независимые. Любые расследования – от уголовных, до… Вот я участвую во всяких экспертных заключениях совместно с коллегами-психологами, психиатрами — я же вижу: как только какая-то конторка аффилирована либо с государством, либо с какой-то мощной властной финансово политической группой – ну не жди никакой объективности. Мне за них иногда бывает стыдно, это люди, которые готовы в угоду начальнику или из шкурных интересов просто назвать белое чёрным, несовершённое назвать совершённым и так далее.

Наверное, в той или иной степени это опасность для любого государства и любого человека, но вот тут-то и задача про независимость, про исследователей и расследователей, которые представляют различные интересы, различных групп – общественных, властных, оппозиционных. Вот создаётся некая бригада и тогда можно ей в той или иной степени доверять.

Но понимаете, когда с одной стороны, какое-то частное непонятное расследование уже на второй день говорит, что их убили те-то и те-то во имя интересов тех-то и тех-то, это вызывает сомнения. Но далеко не меньшие сомнения вызывает вот это заявление официальное, что «долго мы всё исследовали и решили, что их в упор расстреляли, с целью ограбления, а всё самое ценное осталось с ними». Я думаю потому, что они тоже предполагают: «Имеющий уши – да услышит». Те, кто размышляет, им всё равно не поверит, а несчастная загипнотизированная бабушка где-нибудь за Уралом просто верит во всё, что говорит любой человек из телевизора и радиоприёмника. Ничего тут удивительного.

Т. Троянская― Лев Моисеевич, давайте тогда к вопросу об ожиданиях. История с «Боингом» украинским, который был сбит. На прошлой неделе очень многие эксперты говорили, что история эта будет напоминать историю с голландским «Боингом».

Л. Щеглов― Малазийским.

Т. Троянская― Простите, малазийским. Но этого не случилось, и Иран внезапно признал свою вину. Вот видите — случается же.

Л. Щеглов― Думаю, что здесь очень много факторов. Ошибки могут быть где угодно и с кем угодно, но всё-таки смотрите, как интересно: всё чаще ошибаются специфические режимы. Заметим, от кого мы чаще всего ждём жёсткой и безобразной лжи, от каких режимов? От Бельгии, скажем, или от Северной Кореи? От какого-нибудь Люксембурга или от Ирана? То есть, от всех тех режимов, где автократия либо диктатура, и даже не важно, светская ли она, как в КНДР, или религиозная, как в Иране. Вообще, конечно, есть очень большие отличия, поэтому не стоило бы так: «Ах, вот даже они смогли, а что же мы?»

Я наблюдал кадры, когда несколько тысяч студентов недавно – власть им нарисовала на асфальте в месте их сбора флаг Америки и флаг Израиля, то, что для них воплощение сатана – чтобы они по нему ходили и топтали. Казалось бы, в этом страшном Иране… Но студенты обходили, я видел в интернете эту картинку. То есть там протест сейчас (пусть нам будет стыдно), в этом шиитском религиозном государстве, которым рулят аятоллы, у протестующих больше допусков выражения своих чувств и требований, чем в России сегодня.

Т. Троянская― Может быть, они просто ярче выглядят, потому что там всё-таки больше запретов явно.

Л. Щеглов― Может быть. Больше запретов, а почему протест всё равно есть? Конечно же, это очень жёсткая страна.

Т. Троянская― Там есть Джафар Панахи, невыездной режиссёр, который, несмотря ни на что, передаёт свои фильмы на фестивали.

Л. Щеглов― Совершенно верно. И есть женщины, которые в этом ужасе всё равно протестуют против паранджи, демонстрируют, подвергаются нападкам, но как-то ещё живут. Но для меня всё-таки самый главный козырь: у них нет ядерного оружия. Поэтому они за него так и бьются. А теперь вывесим вровень Россию, имеющую ядерное оружие, и Иран. Если бы он имел ядерное оружие — я не знаю, признал ли бы он и извинился. Мог бы вести себя по-хулигански, «нет, да и всё, отстаньте». Но, конечно, важна реальность. Просто-напросто, любим мы Америку или нет, у неё на сегодняшний день достаточно сил придавить экономически так, что любой аятолла тоже сообразил, что будет неважно. В данном случае я совершенно не апеллирую к понятиям чести и совести.

Т. Троянская― То есть, просто выгодно было признать?

Л. Щеглов― Конечно. Им некуда было деться. А не признающим – есть куда деться.

Т. Троянская― А со старшим братом посоветовались? Я имею в виду — с Россией.

Л. Щеглов― Думаю, что нет, потому что многие наши пропагандисты были злобно разочарованы, и даже сквозила такая интонация, что им это очень не нравится. Лучше бы врали и стояли плотно до последнего. Знаете, как у шпаны есть принципы такие, я слышал от какого-то засиженного поучающего, что даже если тебя взяли конкретно на чём-то – всё равно «нет»! «Так вот же у тебя в руке!» «Нет!» Это принцип, как бы устав рыцарского ордена. И отсюда идёт вся эта психология: мы обделались, а скажем, что нет.

Т. Троянская― Но делаем вид, что всё в порядке.

Л. Щеглов― Отсюда страшнее вещи: если ты патриот, ты должен за своих стоять, даже если они совершают преступления. И не вздумай даже сказать об этом. Своим – всё, врагам – закон. А с Ираном так, потому что они а) слабоваты; б) разумны (и слава богу). Просто посчитали убытки – моральные, материальные, политические — и были вынуждены, ничего страшного. Честь, совесть, правдивость – это тоже возникает по мере необходимости, а отнюдь не оттого, что в человеке ростки вот этого всего благородного сами по себе живут. Нет, их надо поливать. Обстановка и ситуация позволили им сделать то, что они сделали. На мой взгляд, эмоционально это всё равно симпатично.

Помните в своё время, когда только начиналась допинговая история, в которой мы, опять же, наперекор всему говорим: «Всё врут, ничего этого не было». Причём сами чиновники некоторые говорят: «Да, было, но мы же сейчас уже вроде нет…!» Помните, на этом фоне Мария Шарапова вдруг заявила: «Извините, пожалуйста, да — я этим пользовалась». На мой взгляд, у любого среднего человека сразу же её оценка вырастает, потому что это порядочно.

Т. Троянская― Честное признание.

Л. Щеглов― Поэтому Иран это сделал исходя из спокойных и ровных размышлений – просто выгодно. А получилось, что хорошо.

Т. Троянская― А не повлияет ли такое решение на отношения России с Ираном?

Л. Щеглов― Я не думаю, что у нас такие отношения, что мы готовы им пенять на всё. Это не глобальная вещь. Вот если вдруг Иран скажет, что мы всё пересматриваем и – говоря таким противноватым политологическим языком — ложимся под США, и вообще переходим… Вот здесь, конечно, я думаю, Кремль будет очень сильно беспокоиться и нажимать на все… Ну не настолько уж они от нас зависимы, что мы готовы дать им ремня за какой-то поступок, который в общем-то не разрушает отношения России и Ирана. Не разрушает.

Т. Троянская― Ещё из нетипичных новостей: ожидается, что парламент Абхазии рассмотрит вопрос об отставке президента Рауля Хаджимбы. Вчера сам Руль объявил о сложении полномочий, после нескольких дней протестов оппозиции. В пятницу Верховный суд Абхазии отменил результаты президентских выборов. Новые будут 22 марта. Получается, власть слышит общество?

Л. Щеглов― Конечно. Это как раз очень неплохой пример, который говорит о том, что если ты устанавливаешь режим поддельных выборов, зависимых судов и всего того, что мучает думающих людей – это не может быть навсегда. Ну не может! Даже если мощнейшие силы на это брошены. Это только тактические задачи. Вот там они сделали то, что они захотели сделать; у народа осталось раздражение, и этот гнойник нашёл повод (я не знаю, какие там были формальные поводы), чтобы излиться. Потому что этот гнойник сам, внутри, не рассасывается. Он либо отравит весь организм, либо всё-таки будет извержение содержимого.

Это говорит о том, что сегодня, в XXI веке, и у людей с условной европейской культурой, и с кавказской, и азиатской, и у кого угодно, есть ещё очень мутный и, может быть, не очень ярко сформулированный, запрос на справедливость и на чувство собственного достоинства. Это же парадокс, мы же все думаем – вот хлеб подорожает в три раза, вот тогда и будет! Мы все такие марксисты-ленинцы как бы.

Т. Троянская― Когда взорвёт, когда последняя точка, да.

Л. Щеглов― А что в Абхазии? Я был там, жизнь там очень сложная, нищая, нулевое управление, явное присутствие криминала всюду – от бытового до какого угодно. И вот взорвался народ, потому что чувство достоинства, «вы чего нас обманываете? Надоело!» Их это взорвало, понимаете? Вот об этом мы все должны размышлять. Я бы сказал так: вот кто мы? Пусть каждый из нас, слушающих, задумается – что бы он хотел в жизни? В принципе в социальной психологии известно, что раб – не в смысле раб Римской империи, а по сути, по своей структуре – всегда мечтает о власти и деньгах. А свободный гражданин всегда мечтает о своих свободах, чести и достоинстве. В данном случае речь идёт о чести и достоинстве. От того, что они сменят президента (таких лозунгов я не видел), они не надеются, что у них будет на 3500 рублей в месяц больше. Им сам факт отвратителен.

Т. Троянская― Смотрите, мы имели московские протесты и протесты вообще по всей стране, но почему-то выстреливает не всегда. В Москве нет, не выстрелило, а в Абхазии выстрелило.

Л. Щеглов― Мы другие.

Т. Троянская― Мы другие или наша власть?

Л. Щеглов― Власть другая, но и мы. Понимаете, кавказский менталитет имеет много граней, которые могут быть не представителю кавказского менталитета неприятны – агрессивность, шумность, навязывание своего и что угодно к этому можно прибавить, но если мы хотим быть объективными, представления о чести, достоинстве (пускай и гипертрофированные иногда в быту), понятие оскорбления там существуют больше, нежели у нас. У нас люди готовы за тысячу рублей пойти и унизиться, поставить голос за кого-то, кого он и знать не знает «а зато тыщу рублей дадут!» Это, к сожалению, так. Но это, я бы сказал, почва. А сверху льётся дождь в виде умения или неумения, желания или нежелания власти общаться с обществом. Если эти две вещи в одном направлении – всё, лакейство, рабство, нежелание слышать народ.

Т. Троянская― То есть, просто тех больше, чем этих?

Л. Щеглов― Просто они не хотят понять — те, кто принимает решения – что вот такое оживление сегодня у нас в России протестов как бы против бытовых сторон жизни: против мусора; против того, что начальник обхамил людей; против того, что здесь строят высотки и они закроют нам небо; за то, чтобы парк был – казалось бы, это же за жизнь просто! Нет-нет-нет! Это нарастает желание отстаивать своё достоинство. Но в России побаиваются и московский протест научил людей. Ну кто хочет сознательно получить дубинкой по голове? Особенно пожилые люди или подростки. Никто не хочет. Кто хочет сесть в тюрьму, кто хочет быть разорённым? Вот этот новый тренд, подленький такой, штрафами задушить, чтобы ты вообще не знал, где взять денег, чтобы отбиться от правоохранительных органов.

Но это внутреннее желание переключается вот в эти протесты – против мусора, против застройки безобразной. Формально же это не оппозиционное, «мы за свою жизнь боремся!» Но стали бороться! Вы слышали лет 5-7 назад, чтобы в регионах такие массовые протесты были – люди встают, держаться за руки, отстаивают эти парки.

Потому что других путей нет.

Т. Троянская― Смотрите, «Левада» сегодня утром опубликовал опрос: в 2020 году россияне ждут громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве, а также массовых протестов. 66 %.

Л. Щеглов― Хочется задать ёрнический вопрос: а с чего бы это они так ожидают? С чего бы это они ожидают громких коррупционных скандалов? А с того, что коррупция проела уже всё — как ржавчина проедает и уже в дырочках железо. А с чего они ожидают протестов, они же должны любить и верить власти? И с чего это они ждут протестов? Это что, агенты Госдепа на парашютах сейчас выбросятся в количестве ста тысяч и будут регионы подначивать? Они ждут того, что является тканью нашей жизнью. Безусловно.

Т. Троянская― Во второй части мы перейдём непосредственно к нашим петербургским делам, но сейчас хочу к вопросу о том, слышит общество или не слышит. Во Франции правительство заявило о готовности отменить повышение пенсионного возраста из-за забастовки профсоюзов. Об этом объявил Эдуар Филипп, который сказал, что готов исключить из плана пенсионной реформы пункт о повышении пенсионного возраста в 2027 году с 62х до 64х лет.

Л. Щеглов― Хотите, как во Франции? Хотим. Мы видим, что идёт мучительный, тяжёлый, зачастую с элементами враждебности, но диалог между обществом и властью. Один мой знакомый, состоятельный бизнесмен, не очень продвинутый, видимо, говорит: «Меня это страшно раздражает! Прилетаешь во Францию по делам, а там – хопа, забастовка! Здесь перекрыли, надо выезжать за 5 часов!» Я ему говорю: «А как ты себе представляешь? Вот если бы, как в концлагере, всё тихо, улицы свободны, никто не может поднять головы? Тебе лично лучше было бы ехать в аэропорт, но такова жизнь».

Т. Троянская― И сейчас мы прервёмся на Москву, но останемся на Youtube.

ЗАСТАВКА

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы продолжаем эфир, программа «Особое мнение». Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель. Мы обсудили мировые новости, давайте в Петербург. У нас с Нового года очень много нововведений, не очень приятных для жителей, скажем прямо. Вот сейчас люди получают квитанцию, и там, например, за капремонт сумма практически удвоенная, в два раза больше мы стали платить.

Л. Щеглов― Прекрасно.

Т. Троянская― Причём, как нам объяснял депутат ЗакСа Борис Вишневский, совершенно не оправданно – то есть, не объяснено, почему эта сумма удвоилась. Или транспорт.

Л. Щеглов― Вы понимаете, на мой взгляд, без всяких экивоков, если речь идёт о сдираемых с нас деньгах на капремонт – это просто мошенничество, вот и всё. Я обычно остерегаюсь каких-то таких жёстких определений, но а как здесь? Смотрите, я и тысячи, а на самом деле иногда миллионы мне подобных живут и понимают, что при их жизни их дом просто не пойдёт на капремонт. Я вот живу в относительно почти новом доме. Какой капремонт?

Т. Троянская― Когда-то будет.

Л. Щеглов― Если он будет лет через 70 – так это мой сын даже, может быть, не доживёт. Значит, это что? Это же издевательское просто вытягивание денег, вот и всё. Клянусь, мне было бы легче, если бы сказали: «Вот эту тысячу рублей вы будете платить потому, что с углеводородами, которые всё равно стоят прилично, мы не умеем разбираться – очень много воруют, очень много надо направлять в Сирию, в Крым, в ряд собственных регионов. Поэтому с вас просто это берём и всё, потому что нужно в казну». Это неприлично, но это хотя бы было бы открыто. Почему на капремонт берут? Возьмите, скажите, что это на «ремонт существующего строя». Ну он же требует какого-то ремонта? «Если вы граждане, платите за это и всё. А когда мы будем ремонтировать этот строй существующий – это наше дело».

Т. Троянская― На благоустройство дачи вице-губернатора Петербурга.

Л. Щеглов― Совершенно верно. «Это же наше дело, вы же всё равно смиряетесь. Вы же каждый день слышите: у этого губернатора, у того министра, у этой дочки того-то – у всех у них почему-то какие-то собственности, которые исчисляются сотнями миллионов. Ну, это, видимо, у лохов только – у настоящих, серьёзных, миллиардами это исчисляется. Вы же это всё принимаете и не вякаете». И, как многие из таких примитивных типов говорят, если мы сами окажемся там, наверху, мы так же будем воровать. Поэтому не надо это критиковать, не надо с этим спорить.

Т. Троянская― Попал в систему – значит, действуй.

Л. Щеглов― Мы же особо нравственные, особо великие, поэтому воровать готов каждый. Просто им повезло, они уже воруют, а ты вот тут, внизу лязгаешь зубами, потому что тебе не повезло. Безобразие, это – чудовищное безобразие. Теперь возьмём другие виды повышений: здесь я не могу так впрямую сказать, это не прямое мошенничество, хотя это тоже крайне печальные вещи. Транспорт дико вырос.

Т. Троянская― 50 рублей – это действительно существенная сумма. Троллейбус – 50 рублей!

Л. Щеглов― Надо просто понимать, что они-то ведь не понимают этого, потому что они умозрительно… Как вот мы с вами понимаем, что в Африке дети голодают зачастую. Но когда мы с вами не голодали, это умозрительно. Так и эти люди. Вот у меня внучка, начавшая работать — у неё был какой-то там маршрутный путь, который предполагал лишнюю поездку. Она всё подсчитала, говорит: «Нет, я буду дольше ехать». Потому что кусаются эти деньги. Есть люди, для которых вот так вот 20 раз по лишние 10 рублей – это серьёзно. А то у нас же начальство как: «А, здесь на 100, подумаешь!»

Действительно, что такое 100 рублей? Ерунда. И там на 200, и тут на 250, и тут на 150 поднимается. Это-то как раз говорит не о мошенничестве, на мой взгляд – рост ЖКХ, транспорта. Это говорит о том, что это люди просто не умеют управлять эффективно. А может быть, и не хотят – зачем? Они хотят нравиться начальнику, и их начальник хочет нравиться своему начальнику. Вот это – единственное, что их как бы держит на плаву. Но я просто-напросто глубоко убеждён, что рачительный хозяин может сделать так, чтобы минимизировать нагрузку на население. Какой же у нас это рачительный хозяин – и у нас, в Петербурге, и, я думаю, в любом городе России – если ну ни одного года не проходит, чтобы всё это не возрастало?

Можно сказать: «Подождите, это общая тенденция». Окей! Если ровно на столько же возрастают заработные платы… Знаете, как в Швейцарии в своё время. Видимо, они не сильно заинтересованы в набегах туристов, и они очень оригинально поступили: одномоментно увеличили в 2 раза все заработные платы – а раз бюджетные, то, значит, и частные подтягиваются; и в 2 раза были подняты цены. По кому это удар? По туристам. Согласен, ну да, дорогая страна для туризма. Но прежде всего же — собственные граждане. А у наших, получается, собственные граждане — это никто. У них зарплаты не растут, что официально признаёт Росстат, и каждый год возрастает ЖКХ, электричество, вода, вот этот мошеннический капремонт, НДС. Вышел из дома – транспорт вырос. Зашёл в магазин – чуть-чуть, на 1-2% в связи с ростом НДС все продукты выросли. Это всё очень мило.

Т. Троянская― Но давайте вспомним про 30 %, которые пришли голосовать. Вот я всё время говорю тем 70 %, которые не вышли и не отдали свой голос за того, за кого они считают нужным, считая, что и без них решат. Вот, собственно говоря, без вас и решили.

Л. Щеглов― Когда население ведёт себя не как граждане, а как население, они и получают этот эффект, безусловно. Потому что вот мы сейчас говорим, что власть не умеет, плохо рулит, кризис управления до элементов мошеннических схем с этим капремонтом. Но если так называемым гражданам – которые, конечно, не являются гражданами – всё это «типа нравится»… Ну послушайте, их нужно резать или стричь. И всё. Полная взаимность.

Т. Троянская― Посмотрим. У нас же скоро выборы в Госдуму и в ЗакС Петербурга…

Л. Щеглов― Всё-таки не настолько всё, Татьяна. Смотрите, вот эти ребята, пробившиеся в Мосгордуму, битвы за муниципалитеты – всё-таки ростки есть.

Т. Троянская― Ростки есть, но 30 % меня, правда, поражают. Про мусороперерабатывающий завод митинги были в выходные в Петергофе, пришло не так много – 200 человек, но в принципе, мне кажется, для Петергофа это вполне себе прилично. И жители очень боятся, что он всё-таки будет построен, а эта зона на Чебышевской улице обозначена как место для возможной застройки завода. И надо сказать, что жителей Петергофа поддерживает депутат-единоросс Михаил Барышников. Сегодня он у нас рассказывал об этом по телефону, и когда его спросили…

Л. Щеглов― Он получил санкцию в своей партии на эту поддержку?

Т. Троянская― Вот я его спросила, что думают коллеги. Он сказал: «Я не знаю, я пока с ними не обсуждал, потому что были каникулы». Так что…

Л. Щеглов― Молодец. Значит, даже внутри этой партии бывают чуть-чуть какие-то более молодцеватые люди.

Т. Троянская― Вот видите: и люди вышли, и, получается, их поддерживает депутат. Значит, не всё так…

Л. Щеглов― Понимаете, наша жизнь, к сожалению, не очень длинна. Но мне кажется… Вот только что мы так с печалью – 30 %, голосовать, доверие, телевизор. Но всё-таки что-то меняется, Татьяна, я вам точно говорю. Вот вы сейчас говорили, и я вспомнил, что лет 10-15 назад я не поверил бы. А сейчас я живу в Пушкине, в Царском селе — около некоторых домов клумбочки. Всегда казалось: ночью подростки с пивом, конечно, обязательно всё это оборвут для своих девчонок или просто тупо затопчут. Нет! Мы отмечаем, что водители, при всём хамстве зачастую, стали пропускать пешеходов, и это почти повсеместно.

Что-то меняется, просто, видимо, людям проще измениться в такой конкретике: не хочу жить среди мусора, не хочу, чтобы у меня отобрали парк, а там забабахали бы очередной храм или там, не знаю, билдинг, на котором наживаются. Им это более понятно, и мы видим, что они готовы за это немножко побороться сегодня. Так что, с одной стороны, да, народ ещё чуть-чуть спит, но уже какие-то есть фазы пробуждений. Не очень активных, не очень значимых, но они есть.

Т. Троянская― Но с другой стороны, смотрите: вот опять эта активность, а потом — страх, что ты выйдешь, а тебе дадут срок.

Л. Щеглов― Есть страх. А как же тогда вот эти провинциальные ребята в Шиесе? Стоят и стоят против этого мусора. Их разгоняли, их толкали, наверное, и побивали кое-кого дубинками. Уверен, что активистов дёргали и давили, а они всё-таки стоят. Потому что они стоят не против власти – это страшно. А они стоят против мусора, против высотного здания, против отнимания парка, против грабительских цен на ЖКХ. Это как бы частности. Вот в общем сделать вывод – во-первых, для этого нужны умственные способности, а во-вторых, некое мужество. А уже за мелочь какую-то… «Я хочу, чтобы у меня в подъезде прекратила канализация течь по ступенькам, и буду рубиться».

Т. Троянская― Может быть, вы и правы. И, собственно говоря, опрос «Левады» тоже справедлив, что ожидается усиление протестного движения и прочего.

Л. Щеглов― А некуда деться, так и будет, конечно.

Т. Троянская― Спасибо. Лев Щеглов был сегодня у нас в программе «Особое мнение».

Л. Щеглов― Всем удачи.