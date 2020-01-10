Т. Троянская― 11 часов и 6 минут в студии. Я Татьяна Троянская. Программа «Особо мнение». Я приветствую Бориса Вишневского, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидера фракции «Яблоко». Добрый день.

Б. Вишневский― Доброе утро.

Т. Троянская― Кому-то утро, кому-то уже день. Я напомню средства связи. Смс можете присылать на номер +79312915800, ведется трансляция на YouTube, подключайтесь, ставьте лайки, заходите на YouTube, набирайте «Эхо Москвы в Петербурге» и сразу увидите нас, здесь общайтесь друг с другом и также задаете вопросы Борису Лазаревичу. Давайте про Боинг начнем. Последние известия: Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Боинга. Официальное приглашение было отправлено Национальному совету по безопасности на транспорте Соединенных Штатов Америки. Хорошая новость, наверное. Иран, возможно, хочет, чтобы разобрались предельно честно.

Б. Вишневский― Во-первых, все-таки самая плохая новость в том, что Боинг потерпел крушение. Огромное число погибших. Это большая трагедия. Мои соболезнования родным и близким тех, кто там погиб. И пассажирам, и украинскому экипажу этого самолета. Лучше бы не было бы такого повода для создания комиссии по проведению расследования. Что касается причин, то, что я знаю, я слежу довольно внимательно за тем, что выкладывается, скорее говорит в пользу того, что самолет был сбит. Преднамеренно или нет – большой вопрос. Возможно, по ошибке. Возможно, пуляли в белый свет, как в копеечку, по любым целям чужим. Надеюсь, расследование это покажет. Но что важно в этой ситуации, начиная с ликвидации генерала Сулеймани, я слежу внимательно за реакцией российских властей. Она крайне показательна. Скорбь и соболезнования в связи с ликвидацией человека, который был партнером и покровителем террористов международных. Это является медицинским фактом, что он сотрудничал тесно с «Хамасом» и «Хизбаллой». Организации, на счету которых сотни терактов и тысячи жертв, которые в России не признаются террористическими организациями почему-то, по непонятным мне лично причинам. С лидерами, которых Россия сотрудничает, которых открыто принимает у себя. Погуглите и найдете массу фотографий, когда лидер «Хамаса» в гостях у нашего министра иностранных дел и других высокопоставленных представителей. Российские власти скорбят по генералу Сулеймани, и это еще раз демонстрирует, что на словах они борются с международным терроризмом, а на деле они, как минимум, ему не противодействуют, дружат и обнимаются с террористами и их покровителями. Я почти уверен, хотелось бы ошибиться, но думаю, что не ошибусь, что сейчас официальная российская пропаганда будет делать все, чтобы заявлять о полной невиновности Ирана в крушении Боинга, настаивать на том, что что-то было с двигателями, пилоты ошиблись, двигатели перегрелись…

Т. Троянская― А зачем?

Б. Вишневский― А затем, чтобы отмазать своих. Вот иранские власти, все эти «а это вы» бесконечные с их криками об уничтожении Америки, Израиля. Они классово-близкие, социально-близкие. Мы дружим с ними. Я хорошо помню, как дружили с президентом Ирана Ахмадинежадом, который многократно говорил, что Израиль надо уничтожить. Но уничтожить ему, естественно, не удалось, но с ним прекрасно обнимались в Москве. И не один раз. На ближнем Востоке наши друзья и партнеры это такие вот государства как Иран, который известен десятилетиями как спонсор и покровитель международного терроризма и, тем не менее, мы с ним прекрасно дружим. На мой взгляд, дружить с Ираном, с Асадом, с «Хамасом» и при этом говорить, что боремся где-то с терроризмом – это фарисейство, лицемерие.

Т. Троянская― Борис Лазаревич, я все-таки хочу вернуться к самому первому вопросу. То, что Иран пригласил участвовать в расследовании крушения Боинга. То есть Иран, я так полагаю, хочет честности.

Б. Вишневский― Посмотрим, что будет предоставлено в распоряжение тех, кто будет вести расследование. Посмотрим, найдут ли черные ящики, записи переговоров. Потому что, если действительно что-то происходило с двигателями, я не пилот и не летчик, не большой специалист по авиации, но все-таки провел несколько лет своей жизни с перерывами на летных испытаниях, когда был еще научным сотрудником, испытывали навигационные системы, разрабатывали алгоритм обработки информации. Я довольно много летал. Если что-то случается с двигателями, то пилоты обязательно, немедленно сообщили бы. Должны остаться следы, переговоры, разговоры. Это все должно быть зафиксировано. Посмотрим, будет ли найдено, будет ли предоставлено в распоряжение комиссии. Если следы будут скрыты, то все разговоры о том, что проводится международное расследование, будут абсолютным лицемерием.

Т. Троянская― И тем не менее, Борис Лазаревич, допускаете, что в конце концов этого расследования Иран признает свою чудовищную ошибку? Такое возможно?

Б. Вишневский― Нет ничего невозможного, есть только маловероятное.

Т. Троянская― Это просто маловероятно?

Б. Вишневский― На мой взгляд, это маловероятно. Хотя нельзя это исключать. Я хочу обратить внимание на то, что при всех этих криках и демонстрациях о том, что сейчас мы устроим кирдык Америке, весь ответ на ликвидацию генерала Сулеймани ограничился ударом, судя по всему, по каким-то пустым строениям на военной базе США в Ираке. Разговор о том, что якобы погибло 80 иракцев, тоже пока ничем не подтверждается, потому что Ирак никак не сообщил о своих погибших, не предоставил списки, не устроил демонстрацию скорби по ним. Ничего нет.

Т. Троянская― Трамп сказал, что обойдутся санкциями.

Б. Вишневский― Хорошо, если бы обошлись санкциями. Но это очень серьезный вопрос. Но что делать с террористическими государствами? Что делать с диктаторами международными? Что делать с теми, кто не просто нарушает права человека у себя в стране, но и грозит миру ядерной гранатой? Что делать с такими, как северокорейский Ким? Что делать с такими режимами? Я не призываю к военным интервенциям и свержению этих режимов…

Т. Троянская― Вопросы, на которые вы не знаете ответа.

Б. Вишневский― Да. Я знаю вопрос, на который не знаю ответа. Но то, что жесточайший режим международных санкций, полная финансовая изоляция, призыв к тому, чтобы не продавали оружие таким странам –, необходимо применять, это очевидно. Такого рода блокаду крайне редко удается установить. К сожалению, опять же, с такими режимами активно сотрудничают российские власти. В этом нет ничего нового. Непрямые наследники советского режима. Советский режим был известен как спонсор и покровитель, как штаб подготовки исламских террористов еще в 70-80 годы. Это рассматривалось как способ борьбы с американским империализмом.

Т. Троянская― Вы же знаете, что можно запретить, но продолжать продавать и говорить «а мы не продаем». Так тоже можно.

Б. Вишневский― Надо запретить и соблюдать эти запреты.

Т. Троянская― Я понимаю, что вы говорите о желаемом.

Б. Вишневский― Я говорю как человек, который в Иерусалиме несколько раз видел последствия террористических актов. Один раз я оказался на месте одного из терактов буквально через 15 минут, как он произошел. Один раз… Я помню, как моя мама, почти год назад ушедшая из жизни, жила с папой в Иерусалиме, почти 3 десятка лет. Папы тоже нет, к сожалению. Она чудом уцелела, не попав под один из таких терактов. Чуть-чуть бы раньше приехала на то место, куда она шла, она могла бы стать одной из жертв такого теракта. Последствия действий террористов видел собственными глазами. Не из книг знаю.

Т. Троянская― Живущие в Петербурге тоже знают, что такое теракты.

Б. Вишневский― Прекрасно помню, что случилось в метро почти 3 года назад.

Т. Троянская― Только недавно закончился суд, тоже все далеко неоднозначно. Давайте вот про борьбу с терроризмом в нашей России. Мы здесь возвращаемся к группировке «Сеть»…

Б. Вишневский― Очень важное есть одно соображение. Все время стараюсь его высказывать. Надеюсь, его услышат. Посмотрите, кто для нашей власти террорист? Олег Сенцов, освобожденный после огромного количества протестов… Обвиняемые по делам «Сети» и «Нового величия», которые сфабрикованы спецслужбами. Это что, действительно террористы? Нет, конечно. Это те, с кем удобно бороться. Хочу анонсировать в нашем эфире… Я буду очень рад, если откликнутся наши слушатели и придут на выставку материалов по делу «Сети» — организации, которая объявлена якобы террористической, которая в офисе Питерского «Яблока» Шпалерная 13, откроется в воскресенье 12 января в 14:00. Продлится не меньше месяца. Но вот в воскресенье будет открытие.

Т. Троянская― Что там будет?

Б. Вишневский― Будет много материалов, которые связаны с этим делом «Сети». Документы, фотографии, письма, свидетельства. Будут родители одного из арестованных по этому делу Юлия Бояршинова – Николай Николаевич Бояршин и Татьяна Робертовна Копылова. Николай Николаевич каждую неделю стоит с плакатом, обычно на Невском, в поддержку сына и других обвиняемых. Надеюсь, смогут прийти две прекрасные девушки – Яна Теплицкая и Катя Косаревская, которые были членами общественной деятельной комиссии прошлого созыва, которые много раз общались с обвиняемыми по делу «Сети», в частности с Виктором Филенковым. Они написали специально доклад о том, как применялись пытки ФСБ. Они помогают. Я с ними абсолютно согласен, что все показания по этому делу выбиты с помощью пыток, силой. Григорий Михнов-Войтенко будет, член правозащитного совета Санкт-Петербурга, который был в Пензе не раз, общался там как епископ Апостольской православной церкви и был допущен к обвиняемым, арестованным по делу «Сети», он много знает про это дело. Будет руководитель аппарата в Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге Ольга Штанникова. Буду я участвовать. Я тоже много занимался этим делом. Не просто участвовал в пикетах, митингах в защиту этих обвиняемых. Я ездил в следственный изолятор ФСБ, отвозил письмо, настаивая на том, чтобы обеспечить Виктора Филенкова необходимыми лекарствами. К счастью, удалось решить эту проблему. Не хотели разрешать передавать. Есть обвинение по делу «Нового величия», тоже совершенно чудовищное, где просто засланы провокаторы спецслужб, сами все организовали, а теперь тех молодых парней и девушек, которые на это повелись, их называют террористами. Вот террористы для нашей власти не «Хизбалла» с «Хамасом». Не генерал Сулеймани. Не те, кто действительно устраивает теракты, сбивает самолеты, взрывает автобусы, устраивает взрывы в школах, клубах и детских садах. А вот такие, как Юлий Бояршин, Виктор Филенков, Олег Сенцов.

Т. Троянская― Вот это наследие политзаключенных перешло уже из 19 года в 20 год. Каких-то позитивных изменений вы ждете?

Б. Вишневский― Зависит от общественного давления. Если бы не общественное давление, то не были бы отпущены часть обвиняемых по Московскому делу – это молодые ребята, которые выходили на улицу Москвы, чтобы потребовать честных выборов. Часть. Но некоторые уже отправлены в колонию, на зону. Я несколько дней назад отправлял личное письмо Константину Котову, должны были передать через Викторию Ивлеву, которая этим занимается, московская журналистка из «Новой газеты». Человек, который был подведен под уголовную статью просто за то, что несколько раз его задерживали с одиночными пикетами. Конституционный суд! Помните знаменитое дело Ильдара Дадина? Признал, что невозможно превращать административные наказания в уголовные. Тем не менее, Котова арестовали, обвинили по этой статье, приговорили к 4 годам колонии. Сидят и другие обвиняемые. Повторяю, кого-то удалось вытащить, заставить этого крокодила немного разжать челюсти, но далеко не всех. Минувший год, как и несколько предыдущих, был чудовищен с точки зрения политических преследований.

Т. Троянская― Я просто хочу понять, может ли быть еще чудовищнее?

Б. Вишневский― Может. Я уверен, что может, потому что, к сожалению, на сегодняшний день наши спецслужбы это такое государство в государстве. Это ударное строительство сталинского государства, которое, не устаю говорить, не все слышат, но надеюсь, что будут слышать все больше и больше, предусматривает обязательное применение принципа «органы не ошибаются, зря не сажают» и человеку, который попал в жернова этой машины репрессий, очень трудно из них выбраться. Кроме того, когда наша власть во главе с президентом Путиным видит, что перестала работать пост-крымская эйфория, война в Сирии как-то не очень приводит к сплочению вокруг властей, экономический кризис очевиден, инфляция и рост тарифов очевидны, пенсионная реформа вообще чудовищное действо. Конечно, падение доверия к себе власть всегда компенсирует усилением репрессий. Только общественное, гражданское сопротивление, сопротивление общества, оппозиционных политических партий может заставить этот маховик хотя бы крутиться медленнее.

Т. Троянская― Главное, чтобы оппозиционные политические партии слышали друг друга и умели договариваться друг с другом.

Б. Вишневский― Могу сказать, что в вопросе противодействия политическим репрессиям и протестам против них нет ни малейших разногласий между оппозиционными политическими партиями. Сегодня надеюсь поучаствовать в нашем традиционном метропикете, у нас сегодня пятница, с 6 часов у станции метро будут стоять пикетчики с одиночными пикетами в защиту политических заключенных. Тоже надеюсь постоять, принять участие в этом благородном деле.

Т. Троянская― Про хорошее давайте. Решение суда по Шиесу. Это же хорошая новость?

Б. Вишневский― Новость хорошая, хотя недостаточно. Эта новость показывает… Я напомню слушателям, что суд признал незаконным строительство различного рода построек на месте, где планировали организовать этот мусорный полигон, чудовищный склад московского мусора, очень нравится мне фраза… Не помню, кто сказал. «Москва забирает от регионов деньги, обратно посылает только мусор». Так вот, если бы не огромнейшее общественное сопротивление, если бы не постоянная борьба жителей Архангельской области против того, чтобы там появился безумный полигон, если бы не поддержка СМИ, «Эхом» в том числе, я все время на «Эхе» слышу и читаю новости, которые связаны с этим сопротивлением. Я думаю, что полигон уже начали бы организовывать. Хочу сказать, что очень благодарен моим коллегам из Архангельского «Яблока», в частности Юрию Чеснокову, который не раз задерживался, арестовывался за протесты против создания этого полигона. Они не ослабляют борьбу. Есть небольшое продвижение. Это очень здорово. Это показывает, что сопротивление не бесполезно. Мы часто слышим и от властей, и от их агентов, что все бесполезно, бессмысленно и ничего не выйдет, против лома нет приема. Нет, есть прием против лома. Этот прием – это общественное сопротивление. Надо продолжать борьбу. Не только против полигона в Шиесе.

Т. Троянская― Вообще вот интересно… Где-то срабатывает общественное сопротивление, а где-то нет. Вы не находите…

Б. Вишневский― Заранее нельзя предсказать. Надо бороться. Делай, что должен. Случится то, чему суждено. Я точно знаю, что, если не бороться, то власть делает все, что хочет. А если бороться, то есть шанс, хоть и не всегда, добиться своего. Остановили же в свое время безумную ту передачу Исаакиевского Собора церкви. А ведь, когда это начиналось, никто не верил. Слышал много голосов «ай, ничего не выйдет», «они решили, так все и будет». Я помню, как с трибун Законодательного Собрания кричали, что Исаакиевский Собор будет отдан церкви, даже постановление какое-то грозное принимали на эту тему. И ничего. Сказали, что «этого не будет, не допустим».

Т. Троянская― Каковы шансы родителей и юных горнолыжников, которых выгоняют ради прихода? Речь про детско-юношескую горнолыжную школу, которую выселяют из здания на выборгском шоссе из-за того, что на этот дом претендует соседний приход. Вы, я знаю, этим вопросом занимались.

Б. Вишневский― Я думаю, что шансы есть. Я занимаюсь этим довольно плотно.

Т. Троянская― Расскажите, в чем история. Почему претендуют?

Б. Вишневский― История очень простая. Выпуск Шоссе-102. Здание, где находится это юношеская спортивная школа олимпийского резерва, готовит будущих лыжников, двоеборцев. Замечательная школа. Много детей там учится. Это здорово, когда развивается спорт. Тут вдруг выясняется, что церковь… Приход старопарголовского храма заявляет, что это здание когда-то было домом причты. Религиозное имущество, надо вернуть. Школе начинают предлагать здание… Даже не здание, а второй этаж на Сиреневом бульваре, который абсолютно неприспособлен для их нужд. Не поста охраны не сделать, не вестибюля. Нет места для парковки рядом. Никак не годится оно. Родители начинают возмущаться, писать во все инстанции, тоже было обращение ко мне, я написал в комитет имущественных отношений, получил вчера от них ответ, что да, архивом данных подтверждается, что это религиозное имущество, а здание на Сиреневом бульваре отремонтируем к лету 20 года, потом еще будем выселять школу туда, здание отдавать церкви. Уже после того, как направил это письмо в НРЗБ, перед самым Новым Годом, родители прислали очень интересные документы, я коллегам вашего цеха их тоже передал, выложил в открытый доступ, которые подтверждают, что это здание никогда церковным не было, не было религиозным имуществом, не совпадает по характеристикам с тем, в котором был этот дом причта. Там другие параметры. Много убедительных доказательств. Был дачный домик, построенный графом Шуваловым для того, чтобы сдавать в аренду тем, кто там хотел отдыхать. Была дачная местность сто лет тому назад. Направлю сегодня письмо вице-губернатору Евгению Елину. Я потребую проверки тщательной всех этих данных. Если проверка подтвердит, на что надеюсь, что произошла ошибка, архивные данные неверно истолкованы и есть доказательство, что нерелигиозное имущество, то надо отменять распоряжение о передаче РПЦ этого здания, о выселении школы… Оставлять там эту школу, пусть приход обходится тем, что есть. Это не его имущество. Не может претендовать. Это не первый и не последний случай, когда церковь претендует даже на то, что ей не принадлежало. Этот тот же Исаакиевский Собор, который никогда не принадлежал.

Т. Троянская― Это вечная история.

Б. Вишневский― История из двух компонентов. Один – рейдерство, стремление захватить даже то, что церковным имуществом никогда не было. Второй – стремление в уютный парк втиснуть очередной парк. Можно найти другое… Это не только в Петербурге происходит. В Малиновке решили эту проблему.

Т. Троянская― Здесь мы сделаем паузу, но останемся с Борисом Лазаревичем в YouTube, поэтому присоединяйтесь к нам.

Т. Троянская― Мы продолжаем наш эфир. Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга у нас в студии. Напомню, мы не прекращали наш разговор на YouTube, поэтому, если слушаете в аудиоформате, то не поленитесь дома посмотреть за чашкой кофе или чай, кому как больше нравится. Борис Лазаревич, давайте поговорим об изменениях, которые постигли наш город прекрасный. То самое повышение цен на городской транспорт случилось. Сейчас парадоксально, но факт – маршрутки дешевле общественного транспорта. Уже скажу, что троллейбусы теперь – это роскошь, а не средство передвижения, потому что, честно говоря, 3 пересадки сделать и это уже примерно, как проехать на такси.

Б. Вишневский― Тань, я об этом говорил. И в эфире «Эха», и с трибуны Законодательного Собрания, и через социальные сети, и всеми доступными способами, что, во-первых, повышение платы за проезд экономически необоснованно, никак не мотивировано, на 10 рублей которое произошло, и в наземном транспорте, и в метро. Если посчитать, а это очень просто, за 5 лет на 77 процентов выросла плата за проезд, за разовую поездку в метро. И только 27 процентов официальная инфляция. Если плату за проезд брать через «Подорожник», карту, то выросла она меньше. Но это все равно больше, чем инфляция. Если бы наши власти городские были честными, то такого повышения не должно было быть. Мои попытки этого не допустить закончились ничем. Законодательное Собрание большинство «Единоросов» отклонило мои поправки к бюджету. Хочу напомнить, что, выделив 3 миллиарда рублей с бюджета, не очень большая сума при нашем почти 600 миллиардном бюджете, можно было ограничиться инфляционным повышением на 2 рубля. Не грабить горожан. Что касается маршрута, то это отдельная история. Транспортная реформа, которая абсолютно сырая, непродуманная и с крайне негативными последствиями, на мой взгляд. У нас с лета хотят отменить все маршрутки, люди будут вынуждены там, где раньше ехали на 1 маршрутке, теперь ехать на автобусе, метро, троллейбусе, пересаживаться и тратить дополнительные деньги, время. Это резко ухудшит транспортную доступность. Отменяются маршрутки, которые ходили там, где никакой общественный транспорт ходить не будет. Очень просто посмотреть это по схемам, которые вывешивал комитет по транспорту. Мы перед новым годом в офисе «Яблока» на Шпалерной устраивали подробное обсуждение транспортной реформы. Очень благодарен представителям «Организатора перевозок». Есть такая организация, к нам приходил замечательный Дмитрий Процкий. Очень подробно рассказали про их планы, ответили на все вопросы. Это пример того диалога, который надо налаживать власти с обществом. Они нас не убедили в том, что маршрутки надо отменять. Все время слышим сказки, что, якобы федеральный закон заставляет это делать. Нет, не заставляет. Можем иметь движение и по регулированным тарифам, то есть обычный общественный транспорт, и движение по нерегулированному тарифу.

Т. Троянская― Может, имеется ввиду, что не совсем безопасно передвигаться?

Б. Вишневский― Так следите за безопасностью. Куча водителей, которые тоже не соблюдают правила, нарушают их. Часть наказаний – их совершенно недостаточно. Регулярно читаю про чудовищные случаи, когда гибнут люди, когда лихачи сбивают людей насмерть… Недавняя история, где двое подростков погибли, 15 и 16 лет. Выясняется, что тот, кто их убил, многократно задерживался за превышение скорости. Почему-то так и не отняты права. Вот на что направить усилия наших контролирующих, проверяющих органов. Все время оказывается, что люди, которые просто убили своим лихачеством, давно должны были быть пожизненно отлучены от права сесть за руль, но этого не происходит. То же самое с маршрутками. Следите, наладьте контроль, штрафуйте, если выводят неисправные маршрутки. Огромное количество возможностей. Вместо этого – просто запретить. Это же финансовый вопрос. Мы прекрасно понимаем, что речь идет о миллиардах рублей, которые могут просто перейти от тех компаний, которые эксплуатируют маршрутки, к тем, которые будут обслуживать маршруты общественного транспорта. Этим все и мотивировано. Не надо про опыт других стран рассказывать. Наладьте движение общественного транспорта, чтобы он ходил как часы по всем нужным улицам. Чтобы я на общественном транспорте мог бы быстро, безопасно и не очень дорого проехать туда, куда мне надо. Тогда маршрутки естественным путем отомрут. Не выдержат конкурентной борьбы.

Т. Троянская― Расписание бы работало. Когда придет следующий автобус или троллейбус…

Б. Вишневский― Да. Но скажу, что есть места, где работает.

Т. Троянская― Есть места, но хотелось бы, чтобы этих мест как можно больше. Борис Лазаревич, давайте поговорим про повышение цен на капремонт. Я так понимаю, что квитанции нам придут с удвоенной суммой?

Б. Вишневский― Занимался этим. Абсолютно экономическая необоснованная вещь. Очередной грабе горожан. Вот смотрите, в пояснительной записке к бюджету города на этот год… Я едва ли не единственный депутат, кто потребовал эту подробную пояснительную записку и вообще прочел. Остальные не интересовались. Либо подняли руки и нажали кнопки, как приказали. Там прямо написано, что расходы бюджета, в частности на капитальный ремонт, формируются исходя из того, что плата за капремонт с сегодняшних от 4 до 5 рублей за квадратный метр повысится до 5-6. После этого вдруг появляется проект постановления о том, что плата за капремонт увеличится от 8 до 9 рублей, то есть в два раза, за квадратный метр.

Т. Троянская― То есть просто поменяли сумму?

Б. Вишневский― Да.

Т. Троянская― А на каком основании?

Б. Вишневский― А не на каком. Я направил запрос, не получил никакого ответа. Я внес проект закона, не очень питаю иллюзию насчет того, что могут принять, чтобы плата капремонта устанавливалась законом Санкт-Петербурга, а не Правительства. Дело в том, что если внимательно прочитать жилищный кодекс, там четко совершенно сказано, что размер взноса за капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым актом субъекта Федерации. Только законом Санкт-Петербурга. А у нас сделали такое мелкое юридическое жульничество. Написали в законе прямо о том, что это полномочия передаются Правительству. Так не надо Правительству передавать. Обсуждение публичное, даже с трибун такого ЗакСа как наш, даже при таком политическом раскладе, даже плата за капремонт и то лучше, чем принятие Правительством в фактически кулуарном режиме, а то могут и малом Правительстве принять – туда не все депутаты допускаются, журналисты. Вообще об этом потом узнаем. Это ведь вопрос, который касается всего города. Деньги, которые мы будем платить за капремонт. Неизвестно еще, когда этот капремонт будет проходить. Много занимаюсь этими вопросами. В том числе, очень близко от места, где вы, Таня, живете, где наш офис, улица Чайковского, дом 2, Сергиевский квартал, где отчаянно пытались на 21 год необходимый капремонт флигеля, где жители пытались заставить чудесами заставить отказаться от этого. Огромные усилия пришлось приложить для того, чтобы все-таки в этом году 20-ом капремонт этот был реально проведен, в котором жители нуждаются. Так что в очередной раз нас хотят ограбить, пользуясь тем, что ЗАКС, большинством голосов «Единоросов», дал правительству устанавливать эту плату. Оно ей и пользуется. Не надо отдавать.

Т. Троянская― Не надо отдавать… Я знаю, у нас коллеги некоторые не платят, потому что не входит в оплату общую квитанцию. У меня входит в квитанцию. Я не могу оплатить квитанцию и не оплатить эту сумму…

Б. Вишневский― Сейчас еще существует возможность заплатить отдельно. Проблема в том, что, если не платить, а эта плата введена на основании закона, могут предъявить судебный иск, исполнительное производство, начать взыскивать со счетов у людей. Тут государство активное, когда надо с людей взять то, что они недоплатили. Когда оно само недоплатило, обязательство не выполнило – тут оно более скромное.

Т. Троянская― У вас сменилось руководство партии. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, наш петербуржец сейчас во главе партии. Что изменилось в партии?

Б. Вишневский― Я думаю, что курс партии «Яблоко» не изменится – это самое главное.

Т. Троянская― Получается, что председатель не имеет никакого значения?

Б. Вишневский― Нет. Председатель имеет значение как капитан команды. Его задача организовать работу партии. Его задача, чтобы эта команда играла как команда. На «Эхе» роль главного редактора – роль капитана команды. Что важно, на мой взгляд. Важно, какой у партии курс, какая политическая позиция. Интересно читать разных диванных экспертов, по типу Валерия Соловья, что тот факт, что избрали Рыбакова, будет действовать как раньше в разрешенных рамках. Это мы в разрешенных рамках в наших программах, документах, что надо признать суверенитет Украины, границы 2013 года. В разрешенных рамках мы требуем, чтобы прекратили воевать в Сирии, чтобы сменилась власть в стране, выступаем против политических репрессий, против членов «Яблока» возбуждаются уголовные дела, их арестовывают, сажают. В этом плане курс партии останется прежним. Кто бы ни был руководителем. Я поддерживаю Льва Шлосберга, моего давнего друга. Мое выступление опубликовано у него в газете, которую раздавал на съезде. Но партия решила иначе. Курс не изменился.

Т. Троянская― Разрешенные рамки… Валерий Лазаревич, знаете, о чем речь… О том, что Николай Рыбаков часто появляется на центральных каналах. И там об этом говорит. Все, что разрешено говорить на центральных каналах…

Б. Вишневский― Николай Рыбаков постоянно старается сказать там то, что там никто другой не сказал. Перебивают его, затыкают, обрывают.

Т. Троянская― Но почему-то приглашают.

Б. Вишневский― Можно открою страшную тайну? Меня тоже время от времени приглашают. Но я туда не хожу. Мне это слишком противно. Я не хочу там быть. Рыбаков считает, что он как председатель должен представлять точку зрения партии.

Т. Троянская― Навальный хотел, а его не приглашают.

Б. Вишневский― Я думаю, что, если его бы пригласили, то он пришел бы. Это было бы интересно послушать.

Т. Троянская― Но его даже не приглашают. Вас приглашают, а его нет.

Б. Вишневский― Вопрос не ко мне. Если бы от меня это зависело, я бы первым его пригласил и других представителей политической оппозиции. Когда-то преобразования в нашей стране начались серьезные с того, что была снята политическая цензура на телевидении. Стали обсуждать публично то, что раньше было запрещено. Это была та самая дырочка в плотине, которая привела к тому, что плотина этой советской власти потом рухнула. Я не раз говорил, что ситуация сегодня во многом напоминает ситуацию середины 80-ых. Когда власти не верят, когда от нее устали, когда хочется сказать: «мы устали, уходи», не ждать, когда он скажет «я устал, я ухожу». А «мы устали от тебя, уходи». Я надеюсь на перемены в нашей стране.

Т. Троянская― Когда следующая перестройка?

Б. Вишневский― Надеюсь, что скоро. Это и от нас зависит. От политиков, от граждан, от журналистов, о общественников. Чем больше правды будет в СМИ, тем ближе эта перестройка новая изменения политического режима, которая необходима в стране для граждан.

Т. Троянская― Спасибо. Еще раз напомню, что 12 числа в 14:00 в Шпалерной, дом 13, открытие выставки с материалами по делу «Сети». Борис Вишневский был у нас в студии, в программе «Особое мнение». Спасибо.