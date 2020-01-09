О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович!

М.Шевченко― Здравствуйте, Ольга!

О.Журавлева― Вы очень серьезно сразу отреагировали на иранскую историю. Поэтому, если можно, ответьте на вопросы наших слушателей. Кто для вас генерал Сулеймани и кто он для России?

М.Шевченко― Генерал Сулеймани является национальным героем иранского народа, человеком, который отдал всю свою жизнь достижению Ираном национальной безопасности, национального суверенитета и независимого развития. Поэтому, может быть, для кого-то он является врагом, для кого-то является злодеем. Но, безусловно, это человек, который для Ирана является его сыном, строителем иранского общества независимого, суверенного, его героем.

В общем, конечно, есть в Иране силы, которые его ненавидят, но были, как известно, власовцы, которые ненавидели маршала Жукова, Рокоссовского, Ватутина и других. Поэтому считаю, что да, это человек, который всю жизнь отдал на защиту своей родины и погиб героем в террористическом акте, который совершен был Пентагоном по приказу президента США.

М.Шевченко: Генерал Сулеймани является национальным героем иранского народа

О.Журавлева― Почему президенту США понадобилось так обострять эту ситуацию с Ираном?

М.Шевченко― Я думаю, что это не только его было решение. Это было решение связки Тель-Авив — Вашингтон. Вообще, вся эта история, она как матрешка. Ее нельзя рассматривать отдельно как ближневосточная ситуация или как ситуация отношения США и Ирана.

Как бы верхняя большая матрешка — это и американо-китайская борьба, которая идет в мире. Там есть ограничения, она не может стать войной, потому что война между США и Китаем уничтожит обе страны и большую часть человечества, но она не может не существовать. Каждый 20 лет с 79-го года американцы и Китай заключали стратегический договор. Был 79-й год, был 99-й год, и вот сейчас, в принципе, должен был бы быть еще один договор, в 19-м году. Его нету. Идет торговля вокруг этого договора.

О.Журавлева― Объясните для простых граждан, при чем здесь Китай?

М.Шевченко― Китай является одним из претендентов на мировое лидерство, по крайней мере, экономическое, финансовое. Китай создал собственную финансовую, научно-техническую, экономическую базу практически полностью независимую от Запада, от западных технологий, от западных финансовых институтов. Китай просто не делает решительных шагов, которые бы привели к неизбежности глобальной войны.

О.Журавлева― Это Китаю надо было сделать неприятно, убив генерала в Иране?

М.Шевченко― Нет, это американцам надо было сделать неприятно Китаю и Ирану. Китай и Иран находятся на передовой конфликта между китайским миром, китайским глобальным как бы проектом мировым и американским, западным проектом. И Иран — это страна, которая находится в ситуации перманентного конфликта, втянута в конфликт в Ираке, в конфликт в Сирии, в конфликт с Израилем и так далее. И одновременно Иран является одним из крупнейших энергетических партнеров Китая. У него Китай закупает сырой нефти на огромные день, десятки миллиардов.

Иран является одним из крупнейших военных партнеров Китайской Народной Республики. И китайцы, в принципе, активно и успешно в обход санкций, которые касаются только ядерной сделки, участвуют в перевооружении Ирана и достижении Ираном следующего этапа — научно-технического оснащения иранской армии.

О.Журавлева― То есть создание ядерной бомбы.

М.Шевченко― Нет, не ядерной бомбы. 5G, искусственный интеллект. Напомню, что иранцы успешно перехватывали и сажали на своей территории самые современные американские тяжелые беспилотники. И американцы потом клянчили и выпрашивали у Тегерана: «Верните нам, пожалуйста. Ни в коем случае не разбирайте на запчасти». Понятно, что эти беспилотники были мгновенно изучены, частично переправлены китайским партнерам и так далее.

Но лично Китай, самостоятельный Китай избегает военной конфронтации любой ценой. Но вокруг Китая — мы посмотрим — американцы и прилегающие к Китаю государства, прилегающие зоны, и те страны, с которыми Китай имеет в силу тех или иных геополитических причин, отношения, как с Ираном, например, втягивают в конфликт…

О.Журавлева― Россия здесь на чьей стороне?

М.Шевченко: Китай просто не делает решительных шагов, которые бы привели к неизбежности глобальной войны

М.Шевченко― А Россия здесь играет роль такого, как говорится, третьего номер, может быть, даже четвертого. Это, очевидно, не ключевая страна. Она пытается договариваться… вот со стола этих двух больших, огромных хищников — за одним стоит Pax Chinicana, так можно сказать, а за другим — Pax Americana — Россия пытается ухватывать свои какие-то куски добычи. Там в Сирии чего-то ухватили. Тут «Турецкий поток» запустили. Тут еще чего-то сделали. Но в целом понятно, что мир выстраивается под два глобальных полюса. И я думаю, что убийство террористическое, безусловно, и неспровоцированное одного из ключевых политиков Ирана, который кроме этого, как мы выясняем, прилетел в Багдад на аэродром, который контролируется американцами полностью, то есть он доверял американцам…

О.Журавлева― Он чувствовал себя в безопасности.

М.Шевченко― Более того, он прилетел по приглашению премьер-министра Ирака, прилетел, как теперь выясняется, с конфиденциальной миссией переговоров с Саудовской Аравией, с которой они хотят разрешить каким-то образом конфронтацию, которая привела, в частности, к тому, что для Саудовской Аравии к крайне болезненным является продолжение войны с йеменскими повстанцами, за спиной которых стоит Иран. Это очевидно просто совершенно. Удары, которые йеменские повстанцы наносят по нефтеперерабатывающим промыслом Саудовской Аравии очень болезненны для Саудовской Аравии и вообще для мирового рынка нефтяного.

Поэтому, я думаю, что Трамп сознательно нанес этот удар. Не потому, что он дурак и не в электоральных только целях, как я раньше предполагал, а вследствие того, что ему надо было втянуть Иран в войну, в конфронтацию, чтобы остановить неизбежно в течение года-двух научно-техническую революцию, которая должна была случиться и, может быть, случается уже в иранской армии. Думаю, что он это сделал по совету Израиля, потому что для Израиля и для США, для этого блока, но для Израиля в первую очередь как для главного союзника именно трамповского Белого дома…

О.Журавлева― И главного врага для того же Сулеймани.

М.Шевченко― Я бы так не сказал. Я уверен, что иранцы не фанатики, которые как бы безумно смотрят на мир.

О.Журавлева― Вот эти призывы уничтожить Израиль — нормально?

М.Шевченко― Ну и что? А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я вот смотрел RTVi вчера, израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они там описывают лидеров почти 100-миллионого государства древнего, с древнейшей культурой как какую-то шпану, понимаете? То есть это на самом деле с обеих сторон звучит угрозы-то — угрозы уничтожить, бомбить.

На территории Ирана Моссад уничтожал, убивал просто террористическими актами физиков, ученых, которые работали в ядерной программе. Иранцы доказали, что Моссад имеет к этому отношение, что они не своей смертью умерли, а были убиты. То есть война, она идет, но это война спецслужб, это «холодная война».

Трамп решил перевести формат «холодной войны», которая всегда отличалась тем, что между Советским Союзом было и прокси противостояние во Вьетнаме, в Афганистане, но и были по каким-то вопросам тайные партнерские связи спецслужб, диалог, например. Уверен, что у иранцев с американцами тоже такие связи были по общей теме борьбы с ИГИЛ* (запрещено в РФ) или с Аль-Каидой*, запрещенными в России террористическими организациями и так далее.

Ну, вот Трамп решил перевести это в ситуацию актуализации. Почему?..

О.Журавлева― Умно было Ирану ответить тем ударом, которым они ответили?

М.Шевченко― Очень умно ответили, потому что если бы были реальные большие потери у американцев, это дало бы американцам возможность наносить дальнейшие удары, проводить эскалацию. Но, во-первых, Трамп столкнулся с отсутствием не просто фронта союзников, а с активной критикой со стороны Евросоюза, в частности и даже Великобритании, ближайшего своего партнера по этой ситуации. Не то чтобы они все осудили прямо убийство Сулеймани, но в общем, они повели себя так, что стало ясно, что они не согласны с действиями Трампа.

Кроме этого Трамп столкнулся с серьезной оппозицией. Не просто какие-то хиппи на улицах Нью-Йорка или Сан-Франциско. А Нэнси Пелоси, извините, нижняя палата конгресса, — она выступила с критикой. Многие сенаторы-демократы выступили с критикой вот этих действий. Не то чтобы они поддержали Иран. Они просто назвали это безумием. Потому что да, Иран не хочет войны, потому что война для Ирана обернется тяжелейшими потерями, разрушениями.

М.Шевченко: Иран является одним из крупнейших военных партнеров Китайской Народной Республики

Тем более, Трамп перед всем миром показал себя просто политиком уровня Гитлера, когда обещал уничтожать культурные ценности. Он сказал: «Будем бомбить Персеполис». Персеполис — это не собственность Ирана. Это собственность всего человечества, между прочим.

О.Журавлева― Здесь мы делаем небольшую паузу. Максим Шевченко и Ольга Журавлева вернутся к вам прямо сейчас.

О.Журавлева― Мы снова с вами. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях журналист Максим Шевченко. И эта сложная конструкция, в которой мы пытаемся разобраться…

М.Шевченко― Ну, она сложная, одновременно простая. Они хотели, убив такого значимого человека для иранского народа…

О.Журавлева― Некие… часть сил в Америке. Трамп — это только часть силы.

М.Шевченко― И Трамп и сотрудничающее с ним сионистское лобби произраильское, только правое.

О.Журавлева― Ах, вот так вы называете.

М.Шевченко― Потому что в Израиле есть разные силы. Там есть силы более вменяемые.

О.Журавлева― Вы только что говорили, что и в Америке есть разные силы.

М.Шевченко― Конечно, разумеется. И в Америке тоже. Мы видим, голос американского общества достаточно ясно прозвучал, в том числе, голос политического истеблишмента. Можете назвать их левыми либералами, либералами, демократами, но несогласие с Трампом ясно прозвучало. Точно так же оно прозвучало и в Европейском союзе.

Единственным государством, которое безоговорочно поддержало, оказался Израиль, даже не Израиль, а правительство Нетаньяху, которое, очевидно, готово взять на себя полностью ответственность, и поставить судьбу европейского государства в контексте этих сиюминутных планов. И их планы сорваны, потому что они полагали, очевидно, считая иранцев какой-то толпой дикарей, что они побегут сразу громить посольства по всему миру, атаковать, чего иранцы никогда в жизни не делали.

О.Журавлева― Но посольство все-таки было окружено.

М.Шевченко― Это не иранцы. Кто это сделал, я думаю, еще надо разбираться, потому что это просто шахматная комбинация. Сначала идет, понимаете, некий обстрел некой базы неизвестно, откуда. Сразу же без всякого разбора наносится удар и убивают руководителей местного шиитского ополчения. После ́того какие-то непонятные, мутные люди организуют очень странный погром, который не является погромом…

Когда иранцам надо организовывать захват посольства, то — вспомним 79-й год — они прекрасно это организуют. И все документы посольства — даже фильм целый голливудский про это снят — попадают в руки им, как это было в Тегеране в дни революции.

Это просто какая-то толпа непонятных людей, которые врываются для картинки. После это, не разбираясь, не договаривая, без политических нот просто убивается один из ключевых людей в иранской политике в Иранском государстве. И это еще оправдывает тем, как сказал Помпео, «мы освобождаем иранский народ от тирании…».

О.Журавлева― Ну, есть и такая часть иранского народа.

М.Шевченко― Ну, так есть и часть американского народа, которая приветствовала бы убийство, наверное, убийство Трамп. Это же не значит, что это развяжет руки какими-то террористическим группам, которые будут покушаться на руководителей США.

О.Журавлева― Сложно ожидать.

М.Шевченко― Я вас уверяю, что в США тоже есть люди, которые считают федеральное правительство фашистским, тираническим. И есть даже книги на эту тему написанные и сериалы сняты; которые флагами конфедератов увешивают свои спальни, в подвалах хранятся арсеналы оружия, и, как говорится, только и ждут момента, когда они выйдут против черных и евреев освобождать Америку. Мы же не можем ориентироваться на этих людей.

О.Журавлева― Давайте сделаем резюме. Вот на данном этапе конфликт продолжает тлеть Ядерной войны не будет…

М.Шевченко: Трамп сознательно нанес этот удар. Не потому, что он дурак

М.Шевченко― Дело в том, что сейчас Трамп и Израиль тоже оказался в ситуации, когда, во-первых, Иран ответил не так, как они ожидали — раз. Иран показал, что у него есть оружие, которое способно проникать сквозь противоракетную систему обороны — два. Потому что это крупнейшая американская база. Если там туда падает из 16 ракет, по-моему, 10 на территорию базы, в районе цели… А никто не утверждает, что у Ирана нет, допустим, ядерного оружия или еще какого-то; это сейчас ракеты с фугасными головками, а завтра они могут быть с другими — а кто возьмет ответственность за это?

То есть все стороны показали слабость друг друга в какой-то мере. Но американцы начали. Теперь им искать выход в этой ситуации, потому что столько угроз прозвучало, прозвучало столько обвинений, столько хвалебных речей прозвучало с их стороны. А сильный, он, как говорится, всегда более виноват в этой ситуации. Во-первых, они чижика съесть не смогли. Медведь не смог съесть чижика. Чижик оказался не чижиком, а ясным соколом, который еще может глава выклевать. Конечно, наверное, медведь раздавит его в итоге. Конечно, если американцы обрушатся всей мощью своей аэрокосмических сил со всеми своими В-2, F-35 и сверхзвуковыми, гиперзвуковыми ракетами, то, наверное, они уничтожал и Персеполис и Решт, Исфахан, и Шираз, и древнейшие, прекраснейшие иранские города, которые там есть.

Наверное, это всё можно сделать. Но тогда им надо признать, что они — это коллективный новый Гитлер, потому что только Гитлер действовал таким образом, только Гитлер устраивал провокации подобного рода для втягивания других государств в войны. Я, допустим, вспоминаю Гляйвиц. Вот убийство Сулеймани — это то, что нацисты устроили в Гляйвице, когда они атаковали на своей территорию радиостанцию в Саксонии.

О.Журавлева― Привезли трупы.

М.Шевченко― Да, привезли трупы уголовников, переодели их в польскую форму и сказали, что поляки начали войну. И после этого, на следующий день, несмотря на объяснение польского МИД, их армии перешли германо-польскую границу. Вот и всё. Была такая же очевидно ситуация. Теперь можно сколько угодно рассказывать, что это был такой-сякой, нехороший человек. Они, во-первых, укрепили режим в Иране очень сильно этим убийством.

О.Журавлева― Да?

М.Шевченко― Конечно. Они дали в руки теократическому режиму возможность расправиться с «пятой колонной». В ситуации войны, в ситуации, когда парламент объявляет войну…

О.Журавлева― История, которая выгодна всем. Одним — рост цен на нефть, другим — то, что паны дерутся…

М.Шевченко― Сулеймани закончил жизнь национальным героем, абсолютно героем, который похоронен…

О.Журавлева― А не террористом, которым его признавали очень многие.

М.Шевченко― Никто его не признавал никаким террористом кроме врагов.

О.Журавлева― Да ладно…

М.Шевченко― Точно так же можно Нетаньяху признать террористом. Вот у вас парламент Ирана Пентагон признал террористической организацией. Чего нам это обсуждать, Оля? Мало ли, кто кого в политическом раже кем-то признает на уровне государств? Ты можешь признать, когда ты победил, а тут еще до победы не только что далеко, а, как говорится, еще даже война всерьез не начиналась. Война-то будет, знаете какая? Иран и Китай будут играть в айкидо, они будут избегать прямого столкновения. Они будут заставлять американо-израильский блок терять энергию, совершать непродуманные действия.

О.Журавлева― Опять нам выгодно.

М.Шевченко― Кому?

О.Журавлева― Нам, России это выгодно.

М.Шевченко― Я не считаю, что есть какой-то «мы». Моя позиция, что никакой «мы» нету. Есть капитал правящей России, который связан с Израилем, связан с США, в меньшей степени связан с Китаем, который просто использует патриотизм и националистические лозунги якобы государственнические российские в своих интересах Если они даже НРЗБ продали американцам — Дерипаска там миноритарным акционером практически стал, то чего тогда говорить? Вся российская экономика принадлежит иностранцам. А израильтяне владеют через подставных лиц агрохолдингами на Юге России.

М.Шевченко: Иран не хочет войны, потому что война для Ирана обернется тяжелейшими потерями

О.Журавлева― Тогда мы должны держаться НРЗБ.

М.Шевченко― Я не знаю, кто такие «мы», еще раз: никаких мы не существует в России.

О.Журавлева― Граждане, которым интересно, будет ли война.

М.Шевченко― Я думаю, что это неправильная позиция. Вот России ни в коем случае в войну втягиваться не надо.

О.Журавлева― Все зависит от масштабов войны.

М.Шевченко― То есть в прямое военное столкновение. Это не Сирия, здесь никто не будет давать никаких санкций. Вот в Сирии американцы разрешили поприсутствовать, и дальше, как говорится, это была рискованная игра, но Путин выиграл в этой игре в Сирии, безусловно. Асад остался в Дамаске. С Эрдоганом мир, да любовь, да «Турецкий поток», как говорится. С Ираном тоже там отношения. С американцами, в принципе, по Сирии тоже многие вопросы, несмотря на убийство вагнеровцев под Дейр-эз-Зор, были решены.

Здесь ситуация совсем иная. Если уж будет война с Ираном, она может быть под выборы, начаться в мае, например. Сейчас вот снижение, а в мае начать бомбить Иран. В этих бомбардировках победы достичь невозможно практически, потому что это не Югославия, не Ливия и не Ирак даже. Это совсем другая страна, с другими возможностями, с другими возможностями мобилизации, совсем с другим потенциалом. И во-первых, у американцев слабое место — это Афганистан.

Вот, допустим, представим себе, что завтра Иран признает правительство Талибан* (запрещено в РФ) официально. Подпишут с ними, несмотря то, что между талибами и иранцами была кровь — были хазарейцы, шииты, которых талибы при мулле Омаре убивали и так далее, война была между ними, — вполне, например, делегация Талибан* (запрещено в РФ) была, допустим, в Тегеране на конференции, когда иранцы собирали все исламские силы, и там были и суннитские и те, кого называют ваххабитами, и были там представители талибов.

Потому что это всё не совсем так, как в России представляют. Это не единое движение. Это племенное пуштунское движение. Вот завтра, допустим, Иран признает Талибан* (запрещено в РФ) официальным представительством Афганистана, если будет развиваться конфликтная ситуация, и чего американцы с этим будут делать? И официально начнет талибам оказывать поддержку, если американцы продолжили бы войну.

То есть у них есть слабые места. Тогда американская база в Баграме, извините, кровью умоется, абсолютно точно могу вам сказать. Они и без того не контролируют Афганистан.

О.Журавлева― Я из вашего выступления поняла, что Иран самая могучая страна в мире.

М.Шевченко― В регионе — безусловно.

О.Журавлева― Хорошо.

М.Шевченко― потому что это самая мобилизованная страна, она мобилизована религиозным принципом, национальным смосознанием, тем, что они смогли, несмотря на санкции, провести научно-техническую революцию. Я считаю, что блок США — Израиль — упреждающие удары — их пытаются втянуть в войну, как Гитлер пытался втянуть в войну Сталина, напав на СССР, понимая, что к 43-му году Советский Союз проведет модернизацию красной армии. А в 41-м он только 4 месяца, как началась. Потому что только весной 41-го года начались создания мехкорпусов, новая техника стала поступать и так далее.

Вот это такое же нападение на Иран, попытка втянуть в большую войну. Иран не втягивается в эту войну. А дальше надо делать следующий шаг. Начинать бомбежки Ирана? Ну, ты просто кем будешь выглядеть перед всем миром? Тут просто, я думаю, импичмент ускорится внутри США, потому что он столкнется с мощным антивоенным движением, которое вряд ли поможет ему стать президентом на следующий срок. То есть они втянулись в очень опасную игру.

Также они ожидали, что Хезболла сейчас начнется пуляться по Израилю ракетами. Мы видим, это совсем не так.

О.Журавлева― Почему?

М.Шевченко― Потому что они очень умные, хладнокровные и спокойные люди. Просто так могут думать про них те, кто их не знает и не представляет, как они принимают решения. Когда вот можно сесть, сколько угодно перед камерами и говорить: Шейх такой-то — фундаменталист, религиозный фанатик. Религиозных фанатиков мы пока видим только в Вашингтоне. Это Джон Болтон может рассуждать о том, что Израиль — есть знамение перед вторым пришествием, и поэтому Господь сказал защищать его. Это речи звучат всерьез на высоком уровне при принятии решений в Вашингтоне. Поэтому где еще теократический режим, это надо посмотреть.

Вот я сколько с иранцами не беседовал в своей жизни, я от них ни разу не слышал никакой религиозной проповеди, честно вам говорю. Он с уважением относятся к любым взглядам, будь ты христианин, будь ты марксист, будь ты суннит мусульманин, кто угодно. У иранцев очень как бы это личное пространство свободы… А вот в Америке да, там тебе начинают проповедовать, берут за лацкан и начинают тебе: Иисус хочет вот так вот…». Где еще фундаменталисты…

О.Журавлева― Вопрос выбора собеседника. Наверное, по-разному бывает. Это журналист Максим Шевченко, меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. Наш сегодняшний гость — журналист Максим Шевченко. Сейчас приходят новости о том, что в Абхазии тоже как-то напряженно. Насколько я помню, на выборах там последних был довольно небольшой разрыв между двумя претендентами. И, естественно, общество поляризовано, я бы сказала. И сейчас речь идет о том, что при необходимости могут ввести чрезвычайное положение, говорит президент. Силовые структуры республики переведены на усиленный режим.

Как вы думаете, что будет происходить дальше?

М.Шевченко― Абхазия еще со времен войны 92-го года — место конкуренции ГРУ и ГКБ, как и многое на постсоветском пространстве, как и многое на Кавказе. К этом примешивается криминал, который используют и те и другие. К этому примешиваются бесконечные деньги, которые Москва туда вливала, не развивая никак экономику, что невозможно, наверное, инфраструктуру Абхазского государства, превращая просто ее в военную базу для влияния на Южном Кавказе.

Вот результат. Любая политическая система не может держаться только на деньгах, на оружии и чем-то еще. Тем более, что в таком регионе как Абхазия, где у людей очень высокое чувство собственного достоинства. Она должна подкрепляться каким-то социальным или экономическим интересом. Без этого не бывает просто государства. Без этого государство становится квазигосударством, как бы государством.

Вот это доказательство того, что, к сожалению, Абхазия не состоялось до конца как государство. Очередной бунт, очередная попытка переворота. Это нельзя даже назвать мятежом. Это просто конфликт… абхазов настолько немного, что это можно называть семейной драмой, конфликтом в семейных отношениях. Не хочу даже сейчас углубляться. Это, мне кажется, даже не очень важная вещь. Я хотел завершить про большую политику.

Смотрите, когда я говорил про матрешку, — на каждом уровне есть столкновение национальных интересов. На большом уровне — Китая с США. На каком-то уровне более низком — Россия, Иран, Израиль, Саудовская Аравия. И так далее.

Проблема современного мира — что он утратил целостность политики. И самое опасное — это то, что контроль…

О.Журавлева― А что, когда-то мир был целостным?

М.Шевченко― Конечно. Когда мир был советско-американским, биполярным, то национальные интересы многих государство, которые между собой с удовольствием бы начали воевать, подчинялись воле достаточно беспрекословно.

О.Журавлева― Просто не учитывались.

М.Шевченко― Нет, они учитывались в рамках большой стратегии. Угроза в том, что на разных уровнях этой матрешки появились самостоятельные игроки, которые пытаются играть в стратегию. И это угроза миру, угроза безопасности. Но просто вернуться к ситуации, когда Пекин приказывает и Вашингтон приказывает, невозможно, потому что мир деидеологизировался. Народы не выстраиваются под идеологические концепты. Выстраивается капитал. В мире мы видим империалистическую поляризацию. И эта ситуация угрожает миру реально.

Поэтому я просто считаю, что самая здравая позиция всех нормальных людей — это антивоенное движение. Но при этом антивоенное движение — это не просто ой, нет, там любая война… Я считаю, что война со стороны Ирана — это война патриотическая, это война оборонительная, справедливая…

О.Журавлева― То есть его надо поддерживать.

М.Шевченко― Ну, если на Иран нападут — да, безусловно, Иран надо поддерживать. Всякий, кто будет идти против Ирана, поддерживать США, будут просто пособником нацизма.

О.Журавлева― А кто будет за Иран, тот будет воевать с США. И это довольно напряженно.

М.Шевченко― Почему воевать? Знаете, американцы проиграли вьетнамскую войну не за счет поля боя. На поле боя они выиграли все бои Вьетконга, практически, все. Вьетконг потерял невероятное количество людей — коммунистический Вьетнам. Они проиграли за счет того, что в Америке создалось активное, мощное антивоенное общественное мнение.

О.Журавлева― Антивоенное движение.

М.Шевченко― Я думаю, что здесь будет то же самое. И, я думаю, что Трамп это прекрасно понимает. Ему становиться Линдоном Джонсоном номер два или Ричардом Никсоном очень неохота. Так как это было время его молодости, он прекрасно помнит, как эти политики — оба незаурядных — вошли в историю: как палачи Вьетнама, как те, кто отдавал приказ бомбить и уничтожать вьетнамских мирных жителей, между прочим, которые гибли; как те, кто давал санкцию на применение химического оружия во Вьетнаме, как те, благодаря кому потом американских гробов — не очень большой, но достаточно серьезный — 54 тысяч (это только убитыми, а ранеными более 2 с лишним сотен тысяч) — шли в Америку.

Поэтому я думаю, что это так всё складывается.

О.Журавлева― Давайте еще про одну победу, очень важную.

М.Шевченко― Еще одна мысль — чего хочу я. Я вот реально хочу дожить до мира, в котором можно сесть на машину в Тегеране, приехать в Иерусалим; в котором евреи могут жить в местах своего древнего проживания: в Йемене, в Сирии, в Иране, в Ираке. Палестинцы вернутся на свою родину. Как это в Европе происходит, где больше люди не убивают друг друга — немцы с французами, — из-за того, кому принадлежит Страсбург или Саар, допустим, а где спокойно можно прилететь во Франкфурт, и это быстрее, чем доехать…

О.Журавлева― Если только не встретить там беженцев, с которыми тоже бывают проблемы.

М.Шевченко― Пожалуйста, не надо, это редкий случай. Вот я верю, что и Ближний Восток должен быть таким тоже.

О.Журавлева― Хотелось бы.

М.Шевченко― Что все должны там найти свое место: и еврейский народ и арабский народ и иранцы. Этого империализм не позволяет, поэтому главное зло современного мира — это империализм, который является формой борьбы капитала за собственное доминирование и за собственные интересы.

О.Журавлева― По поводу борьбы с капиталом. В Архангельской области арбитражный суд признал самостроем объекты на месте будущей свалки в Шиесе. Это победа протестующих?

М.Шевченко― Это, конечно, огромная победа протестующих. Это сделано под давлением протестного движения. Это сделано благодаря самоотверженности и очень стойкой позиции тех людей, которые и сейчас сидят в этом палаточном лагере на Шиесе, в котором я был, и которые сказали, что они готовы на любые формы сопротивления, если это будет продолжаться.

Кроме этого, я думаю, что умные люди в администрации президента прекрасно поняли, что надо прекратить делать Шиес символом сопротивления против режима и вывести как бы слово «Шиес» из политического пространство в преддверии 20-го, 21-го, 24-го года.

О.Журавлева― Да даже более того, Путин в послании Федеральному собранию тут будет выступать.

М.Шевченко― Хищнические интересы собянинской Москвы, условно говоря, которая, как нам рассказал Сергей Семенович, «или мусор готовы вам во двор вывезти или надо на Шиес или во Владимирскую область». То есть сама идея, что в городе, в котором ты располагаешь триллионами триллионов денег — по серым схемам, по черным схемам, по белым схемам, — что в этом городе можно вести раздельную сортировку, потратив на это триллион, например (это не будет большим ударом для московского бюджета). Это будет доходное предприятие, которое будет перерабатывать пластик, бумагу и так далее.

О.Журавлева― Уже потихоньку начинается.

М.Шевченко― Потихоньку — это не считается. Они всё хотят тупо просто бабки рубить на вывозе просто. Ведь это гораздо дешевле: взять землю в аренду, вывезти, купить чоповцев, которые охраняют это всё. Дальше просто с каждого грузовика, с каждого вагона получать деньги. То есть вот это что. Это просто по аппетиту этой хищной, наглой, жирной московской буржуазии нанесен удар, потому что им сказали: «Ребята, ваши интересы угрожают просто уже безопасности путинского режима, потому что вы сделали Шиес символом сопротивления». Но это не значит, что мусор, как нам обещал Сергей Семенович, поедет в наши дворы. Это значит, что это поедет во Владимирскую область, в Калужскую область, в другие регионы, в Ярославскую область, куда точно также точно таким же Шиесом вывозится этот мусор.

Поэтому я считаю, что вся страна должна стать Шиесом, вся страна. Присмотритесь, дорогие друзья, где в ваших регионах наглая капиталистическая наглая аристократия, оффшорная, естественно — воспользуюсь определением Владислава Юрьевича, когда он еще не славил «глубинное государство», а пытался бороться с оффшорной аристократией, — где превращает вашу прекрасную землю в источник собственной наживы и собственных доходов.

Собственно говоря, у нас, допустим, во Владимирской области ко мне приходят люди, которые в муниципальных центрах — городках селах по-старому — занимались сбором мусора. И сейчас сказали: «Ребята, пошли вон отсюда. Этим будут заниматься либо «Хартия» либо «Эколайн». Всё, область разделена. Маленький, средний бизнес, который зарабатывал на вывозе контейнеров, туда-сюда, просто уничтожается. Как говорится. «вот мы, и всё». Такое наступление монополистов. Это что, так государство защищает развитие малого и среднего бизнеса?

Сбор мусора, утилизация — вот вам, пожалуйста, это возможность дать рабочие места, возможность заработать большому количеству людей. Оказывается, всё подверстывается только под интересы крупных монополистов, акул, которые всё пожирают. Вообще, страной, очевидно, должны иметь несколько семей…

О.Журавлева― Ну, они и владеют.

М.Шевченко― Допустим, лесная промышленность вся — «Мираторг». Допустим, сельское хозяйство — холдинг, принадлежащий семье Ткачева, бывшего губернатора. Мусор должен семье Чайки принадлежать и так далее.

О.Журавлева― Есть еще дороги.

М.Шевченко: А никто не утверждает, что у Ирана нет, допустим, ядерного оружия или еще какого-то

М.Шевченко― Такие патриции, понимаете. А нам хлеб, зрелищ, «Союз спасения» и всё такое.

О.Журавлева― Вот, кстати, о «Союзе спасения». Мне показалось, что вам фильм понравился.

М.Шевченко― Великолепный фильм. Хочу выразить благодарность Константину Эрнсту, Анатолию Максимову, потому что я не видел более наглядной иллюстрации к ленинским работам о декабристском движении.

О.Журавлева― Разбудили Герцена.

М.Шевченко― Разбудили Герцена… другие работы. Ленин критиковал декабристов за то, что у них не было единого штаба восстания, не было политической организации, за то, что они не удосужились выработать единую политическую программу.

М.Шевченко:Фильм очень хороший. Хочешь революцию — делай революцию, а не жди, что она совершится сама собой

О.Журавлева― А фильм объясняет, зачем благополучным, в общем, людям и, я бы сказала, героям войны некоторым это вообще было надо?

М.Шевченко― Во-первых, фильм реально хорошо снят. А потому что их мучила совесть, им стыдно было быть крепостниками. Есть такая, оказывается, политическая составляющая при принятии решений.

О.Журавлева― Но крепостных из них отпустили далеко не все.

М.Шевченко― Не в этом дело. Они хотели перемен. Они были движимы идеями. Они были движимы желанием свободы. Они прочитали не только Руссо, Дидро, Вольтера и Монтескье. Они прочитали Радищева: «Огляделся я окрест и душа моя страданиями людскими уязвлена была». Это настроение было лучших людей той эпохи. И они проиграли только потому, что они были безалаберными храбрецами, которые отнеслись к тем возможностям, которые им выдала судьба — и фильм это блистательно показывает, — абсолютно халатно. Не арестовали или не убили Николая Павловича, не взяли штурмом Зимний дворец, ждали Трубецкого, который благоглупостями был увлечен и всё рассчитывал, что сейчас Николай к нему прискачет и будет договариваться.

Поэтому фильм очень хороший. Он нам говорит о следующем: Хочешь революцию — делай революцию, а не жди, что она совершится сама собой.

О.Журавлева― Это Максим Шевченко, меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго!