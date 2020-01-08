А.Соломин― Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Особое мнение», меня зовут Алексей Нарышкин и у нас сегодня в гостях писатель-журналист Дмитрий Быков. Я вас приветствую.

Д.Быков― Здравствуй. Лёша, здравствуйте всем.

А.Соломин― Хотел начать с вопроса слушателя Никиты из Москвы? «О чем подумать перед началом Третьей Мировой?»

Д.Быков― Знаете, я не скажу точно, кому из отцов Церкви приписывается эта фраза: «Что бы вы сделали, если бы вы узнали во время игры в мяч, что через 10 минут настанет Конец света?» Ответ был: «Продолжил бы играть в мяч», — я слышал, что это приписывается и Блаженному Августину, который был большим мастером по игре в мяч. Но кажется, все-таки, не он.

Понимаете, делать надо, если от вас ничего не зависит то, что вам хорошо удается, вот и все. Единственный рецепт в жизни вообще, когда вы не можете радикально вмешаться в ситуацию, а в ситуацию Третьей мировой войны вы не можете вмешаться никак, единственное, к сожалению, что вы можете делать, это участвовать в своей профессиональной работе.

Третья мировая война это, к сожалению, не та вещь, которая сколько-то зависит от вот этой толстовской, шопенгауэровской равнодействующей миллионов воль. К сожалению, она решается очень ограниченным числом очень безответственных людей. И одна надежда на то, что даже у них включатся некие тормоза. А нам остается профессионально заниматься своими делами.

А.Соломин― Общественное мнение неужели не оказывает никакого влияния?

Д.Быков― Уж какое влияние общественное мнение оказывало на начало Второй мировой – все общественное мнение во всем мире, писал Томас Манн, «перед лицом такого безошибочного, безошибочно опознаваемого, несомненного зла как Гитлер, объединилось». Гитлер действительно объединил разрозненные позиции. В романе «Одного романа» у Манна сказано: «Благотворность абсолютного зла только в одном: оно позволяет объединиться его противникам». И все всё понимали про Гитлера. И никакое общественное мнение не остановило катастрофу.

К сожалению, часто люди, будь они трижды порядочными, или моральные авторитеты, лидеры общественных мнений, будь они трижды авторитетными, ничего в этих ситуациях не решают. Тут вступает в силу какой-то механизм общественного безумия. Никакое общественное мнение в свое время не остановило ни «Бурю в пустыне», от которой все предупреждали, ни Ирано-Иракскую войну. Ближний Восток не та сфера, где здравый смысл влияет на ситуацию.

Мне представляется, что единственное, что могут сейчас делать бесконечные пикейные жилеты, разумеется, они стравливают, борются со своим страхом в публичной дискуссии. Но единственное, что мы можем сейчас сделать, это пытаться в своей частной жизни не допустить морального растления. Войны начинаются с растления частных людей.

А.Соломин― У вас самого есть ощущение, что мы на пороге какой-то большой трагедии, какой-то большой войны?

Д.Быков― Видите ли, такое ощущение есть у меня примерно с 11 сентября. Вот 9.11 было для меня знаком, что мир вошел в некую новую фазу, что начался не календарный, — перефразирую Ахматову, — а настоящий 21 век.

Есть чувство, что всемирная ядерная катастрофа после изобретения водородной бомбы стала невозможной. Мы живем в результате в гибридном мире, в котором проходят гибридные и локальные войны. Но это означает и другое, что внутренние сдвиги такого масштаба, как в 45 году, когда человечество все-таки попыталось взять себя под контроль — создало ООН, заявило об угрозе фашизма, — такие сдвиги сейчас невозможны. И, следовательно, то моральное обновление, и в некоторой степени то очеловечивание, то очищение воздуха, которое произошло после Второй мировой, оно тоже невозможно. Невозможны и такие жертвы, и такие последствия. Поэтому приходится как-то существовать, учиться существовать в этом грязном воздухе, — вот, в чем проблема.

Ведь надежда на войну, на то, что война все спишет и все проблемы снимет, эта надежда довольно наивная. Война скорее загоняет их вглубь, отводит их на второй план. Как бы это научиться без большой войны распознавать зло с ним бороться? – вот на это вся надежда.

Потому что большая война невозможна, хотим мы того или нет, она будет действительно последней. Я очень люблю эту эйнштейновскую фразу — когда его спросили, чем будут воевать в Третьей мировой войне, он сказал: « В Третьей не знаю, а в Четвертой – каменными топорами». Это совершенно точный ответ. Поэтому, по всей видимости, такой ценой покупать очищение человечества желающих нет.

Д.Быков: Надежда на войну, на то, что война все спишет и все проблемы снимет, эта надежда довольно наивная

―

То есть, опыт Второй мировой войны, который считается абсолютно негуманный.

Д.Быков― И самой катастрофической в истории человечества. Но она привела к определённым сдвигам, безусловно.

А.Соломин― И сейчас кажется, что такого повториться не может, потому что люди на другом этапе своего развития, они по-другому мыслят.

Д.Быков― Люди сейчас мыслят абсолютно, к сожалению, по-прежнему – это совершенно очевидно, это вам показывают последние и украинские ситуации, и грузинские ситуации, российские ситуации – никакого обновления не произошло. Проблема в том, что люди очень привыкли видеть в войне такой способ решения внутренних проблем. Когда Андрей Лазарчук, замечательный фантаст, приезжал в «Студию 1», он сказал совершенно точные слова: «Война делает мир более пластичным, война позволяет сдвинуть те режимы, которые казались неуязвимыми».

Но если такой ценой покупать эту пластичность, понимаете, это все-таки чрезмерно. Какова бы ни была роль победы над фашизмом, надо было бы избавиться от фашизма до Холокоста, до 22 июня, до оккупации значительной части Европы. Дороговатая цена за прозрение. Поэтому можно, видимо, относиться к войне не как к способу решения проблем, а как к способу их откладывания, затягивания. В общем, ни одна война проблем не решает, она их откладывает.

И многие сегодня скучают по большой войне, говорят, что вот она бы действительно поставила все на свои места, напомнила людям простейшие правила общежития. Она бы напомнила. Но тем, кто выживет. А тех, кто выживет, будет не так много.

И сегодня, — поскольку я в эфире, я должен принести соболезнование всем, чья родня погибла в этом самолете, — если все-таки это был не теракт, если он все-таки был сбит ракетой или из-за ракеты погиб. За что эти люди погибли? Ради какого очищения, ради какого прозрения?

Эта война порождает такие последствия, что никакие ее духовные результаты не могут их окупить. Поэтому, к сожалению, я и роман «Июнь» писал для того, чтобы разобраться с собственными заблуждениями. Может быть нам для того, чтобы вспомнить о простейших правилах, нужна война? Нет, не нужна.

А.Соломин― Мы ждем выступления Трампа, но пока поступают сообщения, что Трамп скажет, что продолжит давление на Иран, — сообщает «Фокс. Ньюз».

Д.Быков― «Фокс. Ньюз» это источник, заслуживающий относительного доверия, поэтому подождем.

А.Соломин― Но он близок к Трампу.

Д.Быков― Вот именно поэтому давайте подождем. У меня нет такого ощущения. Я думаю, что наоборот, вопреки всем ожиданиям, он скажет что-то очень пугающее и очень громкое — это в его шоуменском духе. Я бы этого не желал, конечно.

А.Соломин― Трамп похож на человека прагматического, который скорее про деньги.

Д.Быков― Трамп это шоумен. К сожалению, здесь по логике шоуменства, да еще по логике человека, худо-бедно ходящего под импичментом, — каковы бы ни были его шансы, — отступать для него сейчас смерти подобно. Он должен быть во главе, на коне, во главе крестового похода, и так далее. У него сейчас не очень легкая позиция.

А.Соломин― Разве маленькая победоносная война это не то, что его наоборот, подтолкнет к импичменту?

Д.Быков― Нет. Всегда, — к сожалению, есть такой подлый закон человеческой природы — нация сплачивается во время войны вокруг лидера вне зависимости от того, как к этому лидеру относились. Я очень хорошо помню, как взлетела популярность не только Буша, но и Джулиани после 11 сентября.

У меня есть сильное подозрение, что у Трампа логика шоуменства, то есть, логика маски, уже приросшей к лицу. Она сильнее, чем логика и здравый смысл. Я не знаю, что это будет, но это не будет капитулянтское заявление и тем более не будет миротворческое заявление.

А.Соломин― И даже если сегодня Трамп объявит, что ограничится экономическими санкциями…

Д.Быков― Он ими не ограничится.

А.Соломин― То есть, мы все равно на пороге?

Д.Быков― Не знаю, на пороге ли мы большой войны, но то, что мы на пороге очередной эскалации, очевидно. Тут речь идет не об интуиции художника и поэта, речь идет о логике человека, который уже пообещал удары по 52 целям.

А.Соломин― Делаем короткий перерыв. Напомню, в студии Дмитрий Быков, меня зовут Алексей Соломин, никуда не уходите.

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А.Соломин― Продолжаем разговор. Александр Баунов сравнивает атаку иранскую на объекты американские в Ираке с атакой на Пёрл-Харбор. Насколько, с вашей точки зрения, корректно это сравнение сегодня?

Д.Быков― Совершенно некорректно. Вообще некорректны любые сравнения начала 40-х годов. Все-таки мы имеем дело с другим миром. С миром, в котором любой шаг грозит обернуться не катастрофой европейской или американской, а катастрофой всемирной. Поэтому Пёрл-Харбор немного не та история, хотя бы потому, что между Трампом и Ружди реально нет ничего общего.

Д.Быков: Большая война невозможна, хотим мы того или нет, она будет действительно последней

Но у меня есть ощущение довольно серьезное, что кризис… понимаете, в чем ужас – тут страшно приходится выбирать слова. Потому что, что бы мы сейчас ни сказали, мы сидим все на пороховой бочке. А особенно это усугубляется российской ситуацией, где при отсутствии общественной динамики все занимаются пристрастными злобным наблюдением друг за другом и постоянным подталкиванием под локоть для писания доносов: «такой-то сказал то-то».

Давайте разбираться. Ситуация действительно серьезная. И сразу оговорюсь – никто ни к чему не призывает, никакого здесь нет ни экстремизма, ни злорадства. Приходится сказать, что ситуация Америки сейчас это ситуация очень глубокого и трагического раскола. Многие люди думают, что внешняя война помогла бы с этим расколом справиться.

И в Америке – я это знаю по иммигрантской среде и по среднеамериканской профессуры – очень многие говорят о том, что может быть ситуация внешней опасности подтолкнет «трампистов» и «антритрампистов» к поискам компромисса. Это было бы очень интересно.

А.Соломин― Но это преодоление этой ситуации?

Д.Быков― Это увод от нее. Это такое эффективное на коротких дистанциях радикальное средство, всех объединяющее. Вот в России чеченская ситуация в 90-е годы Ельцину казалась, была необходима, чтобы снять ситуацию раскола 1993 года. Ну, она временно ее сняла, на очень короткое время. Потом вы помните так называемую вторую Чеченскую войну, — она тоже должна была этот раскол снять. И тоже его не сняла. Давайте все-таки понимать, что эффективное на короткие дистанции зло не снимает национального кризиса. В Америке этот кризис есть. Он зашел очень далеко.

А.Соломин― Но и во второй Чеченской войне был широкий запрос на военные действия, потому что люди жили в страхе.

Д.Быков― Да.

А.Соломин― И если брать не совсем военные действия, но такие тоже геополитические истории, история с Крымом тоже показала, что огромные, широкие массы населения России с воодушевлением воспринимают это. Это не есть то самое объединение?

Д.Быков― Вот смотрите: на короткий период да, они воспринимают это с воодушевлением. Но может ли у такой войны быть победа? Можете ли вы победить? Вот во второй Чеченской войне была не победа, был компромисс. Который был единственно спасителен, — я это понимаю. Но можно ли сказать, что дух нации закалился и проявился? Нет, этого сказать нельзя.

Может ли сегодня быть победа на Ближнем Востоке чьих бы то ни было сил? Допускаю, что нет. Допускаю, что идея полной победы осталась где-то в 17-18, может быть, максимум в 19 веке, и то не факт.

К сожалению, это не та ситуация, которая может привести к национальному триумфу и, следовательно, к снятию оппозиции. Так что прибегать к войне как к способу решения внутренних проблем мне кажется, хватит.

А.Соломин― Кстати, это интересный вопрос, что может сейчас считаться победой.

Д.Быков― Завоевание территорий, разумеется. Уничтожение суверенитета.

А.Соломин― Но сейчас же это немыслимо?

Д.Быков― В сегодняшнем мире это невозможно по разным причинам, ничего вы с этим не сделаете. И тут возникает один вопрос — а вот этот американский раскол чем, если не внешним врагом, чем он может быть преодолён? Общенациональной дискуссией по широчайшим вопросам? – нет. Думаю, только постановкой какой-то очень мощной цели вроде очередного космического прорыва. Цели, которая лежит в научной, гуманитарной, медицинской области — это звучит идеализмом, но это возможно.

В России моменты наивысшего национального единения связаны с космосом – после войны. Значит, это постановка каких-то великих, сверхчеловеческих задач. Обычно травлей в школе занимаются в тех ситуациях, когда действительно нет общенационального дела, когда, грубо говоря, нечего делать на уроке. Вот травля в школе это показатель того, что класс бездельничает.

Д.Быков: Не знаю, на пороге ли мы большой войны, но то, что мы на пороге очередной эскалации, очевидно

Ну, а здесь, видимо, бездельничает креативный класс. Видимо, люди не заняты делом. И в России та же причина – все травят всех, потому что нет задачи, которую бы все решали. Поэтому происходит постоянное подначивание: эти – гнилые «либерасты», а эти «подлые ватники», эти ничего не понимают, другие не туда смотрят. Давайте что-нибудь делать. Собственно, я спасаюсь только тем, что у меня есть профессия и интенсивная занятость.

А.Соломин― Олимпиада 2014 года была такой.

Д.Быков― Если бы она не была омрачена, я даже не говорю про мочевые проблемы. Если бы она не была омрачена таким количеством военной риторики, риторики побед, всех этих дел. Вот я читаю ленту новостей: «Сборная России разгромила сборную Канады, одержала победу». Почему, как мы, так обязательно «разгромили»?

А.Соломин― Но это же спорт.

Д.Быков― Боюсь, что очень большая доля военной риторики в спорте повредила тому, что это так стало. Повредила духу олимпизма. И я уже не говорю о том, как повредили все эти ВАДовские дела. Для меня несомненно, что эта эпоха не породила общенационального дела к сожалению.

А.Соломин― «Можем повторить» пропитало уже?

Д.Быков― Пропитало и олимпийское движение тоже. Я не знаю, что сейчас может быть такой задачей. Либо космос, либо бессмертие. Вот биологическая революция, которую мы ждем. Кстати, для Америки это тоже весьма актуально. Я не знаю, чем объединить нас, но знаю только одно – войной можно не столько объединить, сколько погубить.

А.Соломин― Мы сейчас с вами говорили о Победе, но на самом деле даже не очень понятно, когда война закончена, когда поставлена точка. Потому что ни Иракская, ни Иранская кампании, они так до конца и не завершены – их последних примеров.

Д.Быков― Ну. Иракская кампания и не могла быть завершена, как и «Буря в пустыне» не могла быть завершена. Дело в том, что Ближний Восток не то место, где возможно окончательное решение. Второй такой регион Балканы – что-то непохоже, что там можно было бы пролить какую-то ворвань и это бурное море загасить.

Подозреваю сильно, кстати, что постсоветская ситуация тоже не та ситуация, где можно всех разом успокоить. Значит, видимо, приходится ждать наступления той эпохи модерна, которая дважды откладывалась из-за Первой и Второй мировой войны, сейчас модерн отложить нельзя. Просто придет та эпоха, которая отменит войну как способ решения проблем.

А.Соломин― Если говорить в более общем ключе — наступил Новый год, с чем я вас поздравляю, и многие слушатели передают вам благодарность за новогоднюю ночь.

Д.Быков― Спасибо. Очень много таких писем. Спасибо, братцы, мы всегда готовы для вас работать.

А.Соломин― Чувствуется ли, что мы открываем какой-то новый этап, новое десятилетие, новый 2020-й год, високосный, кстати, — уж не знаю, суеверный ли вы человек, или нет.

Д.Быков― Нет.

А.Соломин― Какие угрозы вам видятся в ближайший период?

Д.Быков― Угрозы внутренние, прежде всего. У меня есть ощущение — я все время вынужден говорить «у меня есть ощущение», что главной угрозой является очень серьезная интеллектуальная деградация, очень масштабная интеллектуальная деградация. И понятно, почему. Потому что люди не находят дел, не находят перспектив именно тогда, когда им нечего делать. Когда у них нет профессии. Депрофессионализация, депривация, деградация, декаданс – все вот эти формы интеллектуального распада.

Что можно делать? Можно пытаться, как Советский Союз в последние годы своего существования, хотя Советский Союз для меня далеко не образец — пытаться растить поколение интеллигенции, наращивать процент этой интеллигенции. У Советского Союза была перспектива — у него была возможность Перестройки, свободы – к свободе тянулось большинство, чем это обернулось, мы знаем, но тут уж виноваты обстоятельства.

Думаю, что чем больше в стране будет интеллигенции, чем больше будет интеллектуалов, тем больше, соответственно шанс, что она без войны выберется из тупика. Сегодня надо заниматься просвещением, ничем больше.

Д.Быков: Ни одна война проблем не решает, она их откладывает

И Америка интеллектуально деградировала, — увы, это признаю не я, это признают очень многие «трамписты» и «антитрамписты». У людей возникает ощущение, что они в упадке.

А.Соломин― Многие считают главной проблемой политический режим, который якобы этому мешает.

Д.Быков― Конечно, мешает.

А.Соломин― Но ни Путин, ни руководство страны в своей риторике никогда не выступали за ограничение образования, всегда просвещение и образование одна из главных тем для развития в стране. Почему же это происходит, в таком случае и согласны ли вы с утверждением, что политический режим определяет эту проблему?

Д.Быков― Политический режим должен справиться с двумя вещами. Первое – это целеполагание — он все-таки формулирует, хотя бы очень приблизительно, но направление, в котором движется страна. Вторая вещь – он обеспечивает вертикальную мобильность позитивную селекцию. Отбор людей, способных пополнить те или иные скамейки запасных.

Сегодняшний российский режим обеспечивает только отрицательную селекцию по всем уровням абсолютно. И это очень печально.

А.Соломин― Вы имеете в виду людей, которых этот режим использует, нанимает?

Д.Быков― Которых он выдвигает в первые ряды. Это касается всех людей абсолютно. Посмотрите, — сегодня на всех позициях в России люди, с которыми мы не хотели бы, я уверен, связывать наше будущее, которым мы не хотели бы доверять своих детей. Это люди, которые категорически неспособны к формулированию каких-то задач. Это люди, которые играют на одном нехитром приеме: натравливании одной части населения на другую. Это эффективно по принципу «разделяй и властвуй» на год, на два, Но это совершенно неэффективно на перспективу 10 лет.

Нельзя бесконечно играть на расколе страны. И нельзя надеяться, что очередная внешняя война – пусть локальная, — спишет этот раскол. Потому что обратите внимание – украинская ситуация этот раскол в России только усугубила. Сегодня я уже не представляю, как могут две эти непримиримые социальные группы уживаться в рамках одной страны. Действительно не представляю.

Как могут сегодня люди, которые от души ненавидят либерализм, совершенно не понимая, что они вкладывают в это слово, уживаться с либералами.

А.Соломин― Трамп начал выступление.

Д.Быков― Что он говорит, очень интересно.

А.Соломин― «Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие, ни один американец не пострадал при иранской атаке». Мы прерываемся на новости. Напомню, что в студии Дмитрий Быков – никуда не уходите, мы скоро продолжим.

НОВОСТИ

А.Соломин― Продолжаем программу. Меня зовут Алексей Соломин, у нас в гостях Дмитрий Быков. В новостях начали цитировать Трампа, в том числе, Трамп объявил об экономических санкциях в отношении Ирана и посчитал, что Иран отступил Судя по всему, какой-то военной операции США сейчас проводить не будут.

Д.Быков― Но риторика, как мы и предполагали, довольно агрессивная. Не думаю, что это свидетельствует о каком-то отступлении с той или другой стороны. Они будут долго упрекать друг друга в том, что им показалось «слабо», но ослабления конфронтации в ближайшее время не будет. Им некуда отступать.

А.Соломин― Кто-то сказал, что боязнь дать слабину сейчас главный фактор эскалации, — по-моему, это сказал Аббас Галямов.

Д.Быков― Да, согласен. Я же говорю — вступает в игру логика шоуменства, а она требует усиления риторики. Как бы это усиление риторики не сорвалось в результате в практику. Говорят они пусть все, что угодно – мы не можем им это запретить. Как бы не понадобилось дальше делать шаг.

А.Соломин― Еще цитата Трампа «Странам-гарантам пора признать, что надо работать надо новой сделкой с Ираном».

Д.Быков― «Странам-гарантам»? Кто имеется в виду? Турция? Кто это?

А.Соломин― Россия, в том числе. И европейские страны, насколько я помню.

Д.Быков― Я пока от России какого-нибудь определенного заявления на высшем уровне не слышал. Подождем его, подождем, что они скажут.

А.Соломин― Говорят очень осторожно. Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном.

Д.Быков― Я бы здесь скорее одобрил осторожность. Потому что еще не хватало России в этом увязнуть.

А.Соломин― А Россия еще не увязл в этом?

Д.Быков― Она увязла довольно серьезно в Сирии, но пока мне кажется, все-таки есть шансы не угодить в самый эпицентр.

А.Соломин― Сегодня Путин с Эрдоганом встречаются.

Д.Быков― Вот посмотрим, что там будет. Пока они мирно дали старт «Турецкому потоку». Посмотрим, что будет дальше.

А.Соломин― А как вам кажется, по ощущениям, мы с Ираном союзничаем или держимся в стороне, присматриваемся?

Д.Быков― Алеша, сейчас делать такие заявления может себе позволить только очень опытный и очень осторожный арабист. Я не могу.

А.Соломин― Хотел перейти к другим темам. Вы есть в Фейсбуке, и в вашей ленте периодически появлялась фотография Путина в Спасо-Преображенском соборе.

Д.Быков: Трамп — шоумен. По логике шоуменства, — каковы бы ни были его шансы, — отступать для него сейчас смерти подобно

―

Да. Путин и дети – замечательная фотография.

А.Соломин― Многие пользователи Фейсбука постили эту фотографию и комментировали по-разному. Как бы вы откомментировали?

Д.Быков― Ну, как? Отец нации, позиционирование себя в качестве отца — совершенно нормально. Мы все его дети.

А.Соломин― Возлюбленное стадо мое?

Д.Быков― Да, все дети, возлюбленное стадо.

А.Соломин― Многие упрекают Путина, что он в очередной раз в Рождественский семейный праздник игнорирует семью близких ему людей, — не будем сейчас говорить про разводы. Он появляется один.

Д.Быков― нет, я его упрекать буду не в этом. Ну что мы все время упрекаем Путина? Если бы появился в Росси сегодня человек, — ну, кроме Навального, который, мне кажется, уже устал от этого бремени – это понятно, человек, которого можно было бы рассматривать как альтернативу, который бы действительно выглядел бы и убедительнее, и остроумнее, и умнее и перспективнее, был бы гораздо лучше.

Но я пока такого человека не вижу. И вообще у меня есть ощущение, что валить на Путина как бы удобно. Мне кажется, у нации есть довольно более глубокие и серьезные проблемы, чем Путин. Та же интеллектуальная деградация – ну не один же Путин ее обеспечивает. Многие очень радостно на это ловятся. Виноват, конечно, человек. Который указал путь туда, но виноваты и те, кто ведется. Мне кажется это серьёзно.

А.Соломин― А по поводу семьи – считаете ли вы справедливыми упреки постоянные, что он не признает дочерей, или не говорит, что это его дочери, что он абсолютно в этом смысле поставил запрет на членов своей семьи.

Д.Быков― Мне бы, конечно, хотелось, чтобы глава государства был в личном плане более открыт. Это вообще всегда способствует демократизации некоторой. Но я не считаю это серьезной проблемой. Точно так же, как не считаю серьезной проблемой и воровство в высших этажах власти, и привилегии. Борьбы с привилегиями это самое легкое.

Серьезной проблемой я считаю отрицательную селекцию на всех уровнях и катастрофическое натравливание – именно натравливание одной части нации на другую. А личная его жизнь или его личные капиталы меня не волнуют. По мне уж «пей, да дело разумей».

К сожалению, должен признать, что годы Путинского правления были для страны в нравственном отношении неблаготворными. А уж что он там делает применительно к близкому кругу, это его частная жизнь.

А.Соломин― У вас есть фраза про Путина: «Слухи о том, что Путина предполагают оставить у власти после 2024 года, изменив для этого структуру парламента, мне кажется, не имеют отношение к реальности, потому что реальность, вне зависимости от кремлевских планов, не предполагает продолжения эпохи Путина». А после этого разговора была пресс-конференция Путина.

Д.Быков― Да, формально он может оставаться где угодно. Его эпоха действительно завершается. Но поиск альтернативы идет пока вяло. И это меня очень огорчает.

А.Соломин― Вам не показалось, что как раз может Путин действительно сказал, что уходит после 2024 года?

Д.Быков― Нет, он этого не сказал. Он дает понять, что сейчас рано об этом думать. В известном смысле, может быть, он прав, потому что мир вошел в такую бифуркацию, что тут уж как-то не до него. То есть не до проблем его планов, его будущего. Мир сейчас на волоске от довольно серьезной катастрофы.

А что касается эпохи Путина – понимаете, эпоха правителя заканчивается не тогда, когда он уходит в отставку. А тогда, когда исчерпана его парадигма. Мне кажется, что время Путина исторически закончилось. Оно закончилось давно. Мне кажется, что оно закончилось в 2014 году. Он достиг своего пика, и дальше с ним стало все понятно. Дальше идет все-таки движение под гору.

Вот эта парадигма раскола, за счет которой он долго удерживался как примиряющая всех фигура, — эта парадигма раскола исчерпана. Потому что видно, что она и нравственно, и культурно, и эстетически, она приводит к ужасным последствиям.

А.Соломин― А сейчас какая парадигма в работе?

Д.Быков― Для меня это поиск объединительных ценностей, поиск сверхчеловеческих проектов, поиск контактов с новым поколением — поиск возвращения к модерну. Я этим и занимаюсь. Я не хочу больше писать про советские проекты, я написал про него последний роман, и хватит.

У меня есть ощущение, — опять говорю «ощущение», осторожное ощущение, что нашим детям, с которыми он фотографируется, Путин уже не очень-то интересен. Не очень важен.

Нужно искать задачу, которую им было бы интересно решать в течение ближайших 50 лет. Задачу строительства нового образования, задачу создания новой индустрии, новой биологии – вот об этом надо думать, что делать с бессмертием. А вот как ущучить наибольшее количество «ватников» и как заново переписать историю Второй мировой — мне кается, не нужно.

А.Соломин― То есть, фигура Илона Маска для них сейчас более интересна?

Д.Быков― Ну, то, что для них Илон Маск более интересен, это безусловно. Он просто интереснее, о нем интереснее думать и говорить. Но самое главное – кому сейчас интересно действительно копаться в нюансах советских или постсоветских политических дискуссий? Ну, программа «всех расстрелять» уже не воспринимается как угроза в будущем.

Д.Быков: Ближний Восток не то место, где возможно окончательное решение

―

Виталий Винтов спрашивает вас.

Д.Быков― Привет, Виталий

А.Соломин― Об опороченных в фильме «Союз спасения» декабристах. Я могу, конечно, отправить наших читателей переслушать программу «Один», где вы подробно об этом говорили, но если кратко?

Д.Быков― История декабризма неоднозначна. Каждый в истории декабризма находит то, что ему ближе. Люди 70-х годов 20 века находили в ней бескорыстное стремление служить Отечеству и сделать его лучше. Сегодняшние люди видят в нем абсолютно булгаринские приоритеты, то есть, как бы это так получше донести на декабристов, чтобы понравиться начальству.

У меня есть ощущение – еще раз — осторожное ощущение, — что создатели этого фильма действительно не видят для России альтернатив кроме сохранения власти любой ценой: ребята, пусть будет какая угодно власть, все остальное хуже, — берегите их, молитесь на них, всякий раз пытаясь что-то улучшить, вы либо убиваете царя, либо кидаете страну в революцию, либо выходите на площадь и губите себя и свои семьи.

Но ведь революции никогда не делаются для того, чтобы лучше стало жить, революции делаются потому, что невозможно стало жить по-прежнему, чтобы на секунду вздохнуть воздухом свободы. Ну а потом уж гори все огнём – это действительно так. Не от хорошей жизни всё.

А.Соломин― А почему выдумает, что тут мессидж в том, чтобы сохранить власть, а не в том, чтобы не менять ее революционным способом?

Д.Быков― А это вы сказали абсолютные синонимы. Здесь мессидж в том, чтобы сохранять любой ценой. Преемственность. Монарх — какая ни есть, это власть: ребята, есть, что кушать? Есть, что на хлебушек намазать? — скажите спасибо. Бейтесь в пол лбом.

И никому не приходит в голову, что благодарить-то мы должны себя за это, что это мы себя прокармливаем, а не она нас, не власть гарантия нашего счастья.

А.Соломин― С позицией власти понятно, определились. В советское время декабристы были героями.

Д.Быков― Да.

А.Соломин― Сейчас, наверное, с монархической позиции, декабристы враги, или негодяи. Как обычным людям относиться к декабристам? Которые и не про советское время и не про монархические устремления?

Д.Быков― Мне кажется, обычным людям относиться надо к декабристам как к интеллектуальной и военной элите своей эпохи, которая в какой-то момент отказалась становиться винтиками. Восстание декабристов было ответом на попытку категорически закрутить гайки и объявить победителями в войне с Наполеоном рядовых слуг отечества. Они со своими солдатами находились в отношениях гораздо более товарищеских, в каком-то смысле братских. Они со своими солдатами не вступали в те отношения, которые при аркачеевщине стали нормой. Они были с ними на равной позиции, они понимали друг друга.

И конечно, нежелание великих деятелей эпохи становиться винтиками, — это, как и раньше в случае Волынского, как и в случае Тухачевского, — привело к такому кризису. Думаю, что поиски заговора военных в эпоху Сталина были аналогом декабризма – они искали, где там декабризм. К сожалению, там декабризма не было никакого.

А.Соломин― Искали на всякий случай.

Д.Быков― Но то, что элита нации не желает смириться с рабским положением и, кстати, с унижением своих солдат — это, на мой взгляд, то, что надо помнить о декабризме.

А.Соломин― И это Дмитрий Быков в программе «Особое мнение», меня зовут Алексей Соломин.

Д.Быков― Спасибо, всем пока и с Новым годом.