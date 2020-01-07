М.Майерс― Это программа «Особое мнение». В студии Маша Майерс — это ведущая. А гость — писатель Станислав Белковский.

С.Белковский― Да, главное, чтобы не перепутали, кто Маша Майерс, а кто писатель.

М.Майерс― Я сделала некоторый акцент на этом. Я хотела, конечно, начать с войны, но я решила, что должно быть что-то позитивное в повестке…

С.Белковский― Война — это довольно позитивная вещь, она способствует карьере многих.

М.Майерс― Самая позитивная вещь — это планета. Нам теперь есть, куда бежать. Это самое главное, мне кажется.

С.Белковский― Когда Иран приведет в действие свои угрозы.

М.Майерс― Ну, например. Не знаю. Будет война или не будет?

С.Белковский― И что там с планетой?

М.Майерс― С планетой всё хорошо. Там можно жить.

С.Белковский― Ну, мы обсуждаем планету или сразу на войну?

М.Майерс― Конечно.

С.Белковский― Тогда расскажите, что там с планетой-то.

М.Майерс― С планетой всё хорошо. Открыли планету, на которой может быть жизнь. Это очень хорошая новость. Собственно, и все.

С.Белковский― Понимаете, это утверждение «может быть» — я всегда очень скептически отношусь к таким новостям.

М.Майерс― А вы вообще скептик.

С.Белковский― Нет, ну что вы, я оптимист. Скептически я отношусь к новостям, который формулируются так: Владимир Путин может уйти от власти. Ну да, может, а может и не уйти. На планете может быть жизнь, а может быть ее там совсем и не быть. Нет, ясно, что мы живем достаточно скучновато, круг нашего общения достаточно узок…

М.Майерс― Да, действительно.

С.Белковский― Расширить его доступными нам средствами мы не пытаемся, например, поехать куда-нибудь на сафари, на острова Диего-Гарсия, куда США сейчас перебрасывают бомбардировщики В-52 для сдерживания Ирана; или на каком-нибудь поезде проехаться меж лесных пожаров Австралии. Вот сегодня я видел в Фейсбуке активную рекламу VIP-поездов, которые там по Австралии едут: Сидней — Перт — Аделаида.

М.Майерс― Несгораемые вагоны?..

С.Белковский― Несгораемые, видимо, пассажиры.

М.Майерс― Пассажиры скорее.

С.Белковский: Я не предвижу страшной войны, поскольку у Ирана нет для этого материально-технических возможностей

―

Еще животные, но они уже сгорели, полмиллиарда животных одних в результате.

Поэтому нам желательно попасть на какую-нибудь экзопланету, до которой невозможно долететь физически в силу ли ионизирующего излучения, а также и по времени, потому что она очень далеко. Кроме того есть такое понятие космическая цензура. Кажется, его придумал покойный Стивен Хокинг, известный астрофизик и популяризатор науки. Вы, кстати, задумывались — я вам как писатель писателю хочу задать вопрос, хотя я не ведущий, а ведущий должен задавать вопросы, как и следователь, — насколько сложно быть популяризатором науки?

М.Майерс― Я так не формулирую, как вы.

С.Белковский― Просто я раньше был политологом, сейчас, я навсегда сошел с этой стези и покаялся, и наш брат политолог очень любит рассказывать всякую ерунду очень словами. Когда ты — использую еще одно сложное слово — деконструируешь сказанное, ты понимаешь, что там ничего, ноль, но сказано так сложно, что тебе стыдно переспросить — что-что? Что вы имели под словом «дискурс», например, или «парадигма». А вы знаете, что «дискурс» — это такое понятие, такой термин, который при замене его в тексте на термин «фигня» совершенно не меняет смысла текста. Это всякая фигня, в общем, вот что такое дискурс, как и парадигма, в принципе.

М.Майерс― Я думаю, это фигня.

С.Белковский― Да-да. И согласитесь, писателем быть легче, чем политологом, потому что можно использовать не такие умные слова. Поэтому Стивен Хокинг именно очень внятно описал всю современную науку и очень четко объяснил, что господь бог не хочет давать людям знать больше, чем им положено знать. Поэтому, я думаю, что мы будем мечтать о жизни на других планетах, но достоверно мы ничего об этом не узнаем. И давайте задумаемся, что, например, в 60-е, 70-е, даже в 80-е годы XX века вся мировая фантастика была устроена так, что мы сейчас, в 2020 году будем ездить на Альфу Центавра как к себе домой. Я, кстати, однажды в эфире «Эхе Москвы» жутко прокололся — сказал, что она находится на расстоянии сотен световых лет, а оказывается, всего четыре световых года до Альфа Центавры.

М.Майерс― Всего-то.

С.Белковский― То есть это какая-то близлежащая… то есть ближнее Подмосковье вся эта история. И никуда мы не ездим, видите. Пилотируемая космонавтка как была прижата к Земле, так остается, да объем ее сокращается. Действует космическая цензура. Нам не дают узнать о космосе больше, чем нам положено. Поэтому пусть астроно́мы… астро́номы — кажется нужно говорить астро́ном…

М.Майерс― Как вам больше нравится. Я уже поняла, что вы все себе можете позволить.

С.Белковский― На профессиональном сленге. Как писатель — конечно.

М.Майерс― Слушайте, ну хорошо. Теперь давайте к войне, раз с планетой у нас не получается, попытаемся понять…

С.Белковский― Почему? У нас всё получается. Давайте представим, что там есть жизнь.

М.Майерс― Давайте.

С.Белковский― Помните такой культовый анекдот про Рабиновича. Раздается звонок в дверь. «Здесь живет Рабинович?» — «Разве это жизнь».

М.Майерс― Примерно так и есть. Так что с войной? Будет война или не будет?

С.Белковский― Я что-то не предвижу какой-то страшной войны, поскольку, по-моему, у Ирана нет для этого материально-технических возможностей. Вот сегодня начали хоронить генерала Касема Сулеймани… Вы, кстати, знаете, как правильно, Сулейма́ни или Сулеймани́.

М.Майерс― Сулеймани́ мне больше нравится.

С.Белковский― Вот мне уже объяснили, что в фарси, то есть в персидской форме — Сулеймани́, в арабской — Сулейма́ни. Поэтому если вы встречаете иранского шпиона, который говорит Сулейма́ни, значит, это плохо законспирированный арабский шпион. Его можно сразу разоблачить, что он из Саудовской Аравии, а за иранца только себя выдает.

М.Майерс― Договорились. В общем, я буду за персов, а вы будете за всех остальных.

С.Белковский― За греков.

М.Майерс― Например.

С.Белковский― За спартанцев там и так далее.

И уже 38 человек погибло, 50 ранено, и похороны в итоге отложили. Кроме того генерал Касем Сулеймани — царствие ему небесное, — он хотя и был популярен в Иране, но среди значительной части элит как раз воспринимался негативно. Кроме того мы должны вспомнить генезис (я все еще остаюсь политологом) и роль Корпуса стражей Исламской революции, культовой фигурой которого был покойный генерал-лейтенант. Он ведь создавался в свое время, в период Исламской революции конца 70-х как противовес армии, которая далеко не однозначно относилась к революции и частично поддерживала отставного шаха и была против аятоллы Хомейни.

Поэтому иранские элиты с самого начала отторгали во многом этот Корпус стражей Исламской революции. А при президенте Махмуде Ахмадинежаде он вообще превратился в государство в государстве со своей совершенно отдельной экономикой, контролем над контрабандой, опять же огромными ресурсами, которые перераспределялись через эту систему на финансирование всяких террористических организаций типа Хезболлы (*). Поэтому я не исключаю вообще, что иранские друзья подсказали американцам, как лучше ударить с беспилотника по генералу.

С.Белковский: За все в жизни надо платить. Сейчас Помпео должен жить в страхе

―

Это типа откуда они знали его графи и маршруты — вы это имеете в виду?

С.Белковский― Есть версия, что израильские спецслужбы помогли, хотя Израиль сейчас очень озабочен, что из-за этого убийства будет много хлопот. И, собственно, Корпус стражей Исламской революции отвечал в последний исторический период за подавление протестов, и 1500 человек погибло в результате этих подавлений только в прошлом году. Поэтому Сулеймани — кумир очень относительный.

И на два триллиона долларов у США есть оружие, как сообщил нам из клуба в Мар-а-Лаго президент Дональд Трамп. Просто жалко не использовать его ударами по 52 целям (по числу заложников), захваченных в Иране в 1980 году. Иран, правда, обещал 13 ответных ударов устами секретаря Совета безопасности и обещал нанести удар по высокопоставленному американскому чиновнику. Мой фаворит в этой гонке государственный секретарь Майкл Помпео.

М.Майерс― Почему он удостоился такой чести?

С.Белковский― Во-первых, очень хорошо бы было снять сериал: «Последние дни Помпео»…

М.Майерс― Например.

С.Белковский― Все-таки для меня как писателя эстетика сейчас превалирует…

М.Майерс― Вы скоро и художником станете, если так пойдет.

С.Белковский― Ну. писатель тоже художник.

М.Майерс― В некотором смысле.

С.Белковский― Скажите мне как художник художнику — вы умете рисовать?

И Майкла Помпео Дональд Трамп собирался увольнять в конце прошлого года. Именно поэтому госсекретарь начал так лоббировать устранение генерала Сулеймани вопреки первичным, первоначальным данным разведки и Пентагона, то есть министерства обороны. Потому что он понимал, что пока операция не завершена, его не уволят, а если она завершится успешно, то не за что его увольнять. Но за все в жизни надо платить. Сейчас Помпео должен жить в страхе.

М.Майерс― Например, таким образом, да. Ну, Пентагон признан террористической организацией, как вы знаете…

С.Белковский― Тем более, если Трамп вспомнит о том, что он собирался увольнять и как-то координаты Помпео попадут к иранским спецслужбам, то, тем более.

М.Майерс― Мы всё до войны никак не доберемся.

С.Белковский― Бомбардировщики В-52 американские переброшены на острова Диего-Гарсия в Индийском океане. Вы, кстати, знаете, что острова Диего-Гарсия имеют самое прямое отношение к известному изданию «Медуза»?

М.Майерс― Нет, не знаю. Каким образом?

С.Белковский― Потому что домен io — это домен Диего-Гарсия, то есть «Медуза» зарегистрирована на островах Диего-Гарсия.

М.Майерс― Как интересно. Мне это даже не приходило в голову. Я думала, у них там всё про Латвию или еще про что-нибудь.

С.Белковский― Нет, в Латвии они базируются и в Латвии введена административная ответственность за называние «Медузы» не изданием, а порталом или сайтом. И это не так смешно, потому что вас могут заочно оштрафовать и при въезде в Латвию, если вы штраф не заплатите — а вы можете просто о нем ничего не знать, — вы можете узнать, что вас не пускают в Латвию, как следствие — в Евросоюз. Ну да бог с ним. Это не про войну.

М.Майерс― Так вернемся к островам Диего-Гарсия.

С.Белковский: В―52 могут наносить удары по иранской территории, и Иран перехватить эти удары, эти ракеты не может. В общем, военная мощь США, конечно, гораздо больше иранской, не говоря уже о внутренних противоречиях и неразберихе внутри иранских элит. Поэтому я не чувствую, что сейчас угрозы Ирана будут реализованы в объеме угрожающем миропорядку, я бы сказал так. Но какие-то неприятности, конечно, Корпус стражей Иранской революции окружающему миру и не только Майклу Помпео может создать.

М.Майерс― Но обострение в любом случае будет какое-то, я имею в виду силовое обострение?

С.Белковский― Какое-то будет.

М.Майерс― Или так, обменяются яркими, резкими высказываниями, поугрожают друг другу, побряцают оружием и успокоятся.

С.Белковский― Высказываниями уже обмениваются. Кстати, НАТО отмежевалось от убийства генерала Сулеймани, сказала, что США решали этот вопрос отдельно.

М.Майерс― Он у нас весь эфир будет Гумбертом Гумбертом, я правильно понимаю? Хорошо, как скажете.

С.Белковский― Ну, не весь эфир. Мы же еще о чем-то поговорим.

М.Майерс― Да, я надеюсь.

С.Белковский: Я не чувствую, что сейчас угрозы Ирана будут реализованы в объеме угрожающем миропорядку

―

Поэтому он будет Губмерто Гумбертом, но только часть эфира. И будут даже, возможно, какие-то теракты, возможно, обострение Хезболлы (*). И в Ираке ситуация очень неочевидная, хотя Ирак требует вывода американских войск, но американские войска, уже понятно, не уйдут и даже официально уйдут не раньше, чем через год.

А кроме того, мы знаем, что 170 парламентариев в Ираке проголосовали за вывод американских войск, а 162, представляющих суннитов и курдов просто не принимали участия в заседании, а это значит, что будет обострение суннитского и курдского (по отдельности) сопротивления шиитам и тем самым проиранским силам в руководстве, элитах Ирака. В общем, я думаю, что у США есть достаточное количество козырей, чтобы успешно отражать иранские угрозы, что не означает, конечно, полного отсутствия неприятностей. Неприятности тоже будут, но не такие глобальные и фатальные, как пытаются представить некоторые пропагандисты.

М.Майерс― Дорогие друзья, это программа «Особое мнение», меня зовут Маша Майерс, в этой студии — писатель Станислав Белковский. И мы совсем скоро к вам вернемся.

М.Майерс― Продолжаем. Писатель Станислав Белковский. Меня зовут Маша Майерс. И давайте еще останемся с Гумбертом Гумбертом некоторое количество времени, чтобы понять: позиции России в связи с этим ослабли или усилились в регионе, и может ли наша страна статься таким международным арбитром происходящего на Ближнем Востоке?

С.Белковский― Нет. Ни политических, ни военных ресурсов у России для этого нет. Дружба с Ираном, она весьма относительная, и она приносит не только пользу, но и вред России. К тому же России надо сейчас продолжать мирится с Евросоюзом, где модератором нашего грядущего пакта выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Нам не надо сбрасывать со счетов возможное примирение с Дональдом Трампом.

У нас ключевое событие года — это 9 Мая, празднование годовщины Победы. И не дай бог нам переругаться со всем Западом на иранской почве в преддверии. Нам нельзя ругаться с Израилем, который остается самой лояльной, пожалуй, среди стран категории «А» нам, Российской Федерации. И еще сейчас у нас проблема с Турцией, потому что, не дай бог начнется прямое столкновение с турками в Ливии.

М.Майерс― А это такой реализуемый сценарий, это вероятный сценарий?

С.Белковский― Ну, вероятный, потому что наш фельдмаршал Халифа Хафтар — вот то, что он не Хафта́р, а Ха́фтар научил меня Владимир Владимирович Путин на своей недавней большой пресс-конференции, и здесь всё очевидно и однозначно, — он же, кстати, и агент ЦРУ заодно — наш агент и ЦРУ. И там, как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, 5–6 тысяч суданских наемников, рекрутированных российскими инструкторами, и 2–3 тысячи бойцов ЧВК Вагнера.

Хотя мы знаем, что никакой ЧВК Вагнера юридически не существует, поскольку в России нет законодательства о ЧВК, а эти уважаемые джентльмены — наемники, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье 359-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Но поскольку у них нет пластиковых стаканчиков, на лету превращающийся в изящные шорты, то их никто к уголовной ответственности привлекать не будет. И, как мы читали на издаваемом на острове Диего-Гарсия в издании «Медуза», там их даже лечат в клиниках «СОГАЗ».

М.Майерс― Да, это «Рейтер». Это не «Медуза», это сегодняшнее расследование «Рейтера».

С.Белковский― Вот я читал это в «Медузе», оно было как-то републиковано.

М.Майерс― По поводу того, что корреспондент шел по больничному коридору и вдруг увидел, как навстречу вываливаются из комнат фактически, из-за палат бойцы…

С.Белковский― А как удалось определить, что это бойца Вагнера?

М.Майерс― Это, конечно, в моем изложении. Нет, там всё серьезно. Пожалуйста, почитайте «Рейтер» сами. Там действительно в клинике «СОГАЗа» обнаружили бойцов ЧВК Вагнера, которые были некоторым образом идентифицированы. Ну, и масса всяких подробностей, как эта клиника финансируется, кому принадлежит группа «СОГАЗ», при чем здесь Михаил Путин, некий племянник или двоюродный племянник…

С.Белковский― Но Михаил Путин, по-моему, не имеет никакого значения. Скорее интересна информация, что эти клиники как-то могут быть связаны с дочерью Путина Марией Воронцовой и какими-то медицинскими мегапроектами, которые в сотрудничестве с братьями Ковальчуками, с «СОГАЗ», им подконтрольным и так далее она реализует в городе Санкт-Петербурге.

М.Майерс― Мы просто немного отвлеклись от самой главной темы.

С.Белковский― С Ираном нам нужно дружить умеренно и ни в какие военные авантюры не ввязываться. А-а, мы с Ливии соскочили. Да, военное столкновение более чем возможно. Мы знаем, что фельдмаршал Хафтар, которого поддерживают Россия, Египет, Саудовская Аравия. Объединенные Арабские Эмираты, противостоящий… и, значит, он военная опора так называемого парламента в Тобруке, на востоке Ливии. А на западе Ливии находится международное правительство Фаиза Сараджа, сидящее в Триполи. Его поддерживает Турция и Катар в первую очередь. США разрываются. Помните анекдот про обезьяну на эту тему, нет? Как лев, царь зверей…

М.Майерс― Я сегодня узнаю много нового.

С.Белковский― Собственно, наше «Особое мнение» и существует для того, чтобы аудитория узнавала много нового. Вы уже узнали, что я писатель, а аудитория — что вы Маша Майерс. Мы начали с самого нового, что только бывает в повестке дня.

М.Майерс― Это правда. Так анекдот про льва…

С.Белковский― Как лев собирает животных на опушке леса и говорит: «Умные — налево, красивые — направо». Все расходятся и на опушке остается одна обезьяна. Лев говорит: «Обезьяна, почему ты никуда не идешь?» «Что, — говорит обезьяна, — мне теперь разорваться, что ли?» Вот США никак не могут разорваться. И Дональд Трамп, хотя и предупреждал Реджепа Тайип Эрдогана, что воевать в Ливии не надо и вторгаться туда, но сделал как-то это чуть более робким голосом, чем отдавал приказ об уничтожении Сулеймани, генерал-лейтенанта.

Поэтому вот там если что-то случится, а это связано еще с тем, что Турция и Ливия поделили там воды Средиземного моря, в результат чего они собираются помешать строительству восточно-европейского газопровода по маршруту: Израиль — Кипр — Греция — Италия, предъявив права на всякие газовые ресурсы и в Средиземного моря вообще и особенно на шельфе турецкого Кипра, непризнанного никем, кроме Турции — Турецкой республики Северного Кипра. Поэтому там большой кипиш на эту тему, как говорят у нас, на экзопланетах — такой эндемичный экзотермин. И 2 января было подписано соглашение Израиля, Кипра и Греции о том, что газопровод строится от израильского месторождения «Левиафан» через греческое, кипрское «Афродита» (вот сравните: Израиль — «Левиафан», а тут — «Афродита»; там израильская военщина, известная всему свету, здесь — так сказать, из пены морской Афродита выходит на берег). А 8 января еще открывается «Турецкий поток». Предполагается, что при участии Владимира Владимировича Путина…

М.Майерс― Да, он вроде собирается.

С.Белковский― Делов много наворочено. И только Ирана нам не хватало в этой связи с его возмездием.

М.Майерс― И Ливии.

С.Белковский: Дружба с Ираном, она весьма относительная, и она приносит не только пользу, но и вред России

―

Да. То есть Ливию мы уже и так имеем.

М.Майерс― Грек-18 пишет: «Убит иранский генерал. Для США и западного сообщества это террорист номер один, разыскиваемый по всему миру, фигурирующий во всех списках. Кто он для вас и кто он для российских властей?» Нам-то он друг, наверное? Вам — не знаю.

С.Белковский― Я очень далек от генерал-лейтенанта. И хотя он уже в объятиях гурий находится, но я туда не тороплюсь, и надеюсь, что в ближайшее время мы не познакомимся. Тем более, что я тут тяжело болел в конце прошлого года, как-то еле выкарабкался. И решил, что если уж я выкарабкался, то генерал Сулеймани пока обойдется без меня. Возможно, он думает так же.

Что касается России, то для России это знаковая фигура, поскольку в 2015 году именно он, прибыв в Москву и встретившись сначала с министром обороны Сергеем Шойгу, а затем с президентом Владимиром Путиным, уговорил Россию влезть в сирийскую историю, принять участие в сирийской войне. Он объяснил убедительно, что Башар Асад еще не пал, его можно удержать. И по официальному приглашению сирийских властей, точно так же, как по официальному приглашению ливийских властей сейчас действуют власти Турции. (Реджеп Тайип Эрдоган может веси туда войска и использовать это как рычаг давления на ситуацию, в том числе, при решении газовых вопросов и для давления на Турцию, с которой, впрочем, Иран в этом тактическом альянсе с Катаром завязан тоже. То есть там очень сложная комбинаторика всех этих построений).

Да, поэтому для России он как бы друг. Но видим, что риторика России по поводу гибели генерал-лейтенанта Сулеймани тоже относительно сдержанная. То есть мы, конечно, скорбим и осуждаем убийство его без решения Совета безопасности ООН, но не то что мы скорбим до последней степени тяжести. То есть ручьи слез не льются в том объеме, который залил бы австралийские лесные пожары.

М.Майерс― Совершенно верно. Вы упомянули «Турецкий поток», на открытии которого, судя по всему, будет присутствовать Владимир Путин. И у нас еще есть проблемы с «Северным потоком-2» и есть Ангела Меркель, которая 11 января должна прибыть в Россию с официальным визитом. Собственно, как эти события связаны и какова судьба газопровода, на ваш взгляд?

С.Белковский― Эти события связаны с тем, что опять же идет поиск нового пакта Россия — Европа, где главной фигурой становится господин Макрон, потому что Ангела Меркель — это уже уходящая натура. Она плохо себя чувствует, как мы знаем, дай ей бог здоровья. Она скоро уйдет…

М.Майерс― Она давно уходящая натура.

С.Белковский― Ну, так она сильно уходящая по состоянию здоровья где-то с 2019 года. И это означает, что неформальное лидерство в Евросоюзе переходит к Макрону. Но и с Германией — никуда не денешься, — как с ведущей державой нужно обсудить некоторые параметры, как Россия и Евросоюз будут взаимодействовать в ближайшие годы, особенно с учетом того, как Эммануэль Макрон так и не дезавуировал своего высказывания о том, что НАТО стало головой без мозга, то есть, что США не играют той роли, которую играли и не являются гарантом безопасности всех союзников по НАТО, они более не являются интеллектуальным мозговым центром Североатлантического альянса в той мере в которой были (нет, конечно, являются все равно).

И Йенс Столтенберг, генсек НАТО так в ажитации отмежевался от решения о ликвидации генерала Сулеймани, давая понять, что США не согласуют с союзниками некоторые весьма существенные шаги в области безопасности и в военной сфере в целом. Всё это надо обсудить, и «Северный поток-2» тоже, потому что в мае истекает срок, в течение которого в соответствии с решением бундестага в свое время, эксклюзивным решением, в течение которого «Северный поток-2», не попадает под действие Третьего энергопакета Евросоюза, и это значит, что можно все 100% мощности «Северного потока-2» загружать газпромовским газом.

М.Майерс― Простите, его еще не достроили, минуточку, еще еще нет.

С.Белковский― Нет, но есть еще эта политико-юридическая проблема, что после 20-какого-то мая, не помню точно число, можно загружать только половину мощности «Северного потока-2», поскольку восстанавливается действие Третьего энергопакета, согласно которому нельзя одновременно владеть газом и владеть каналами его транспортировки в полном объеме. И это, в общем. во многом обессмысливает «Северный поток-2» экономически.

И еще достроить его невозможно, поскольку под санкции попала компания Allseas нидерландско-швейцарская, которая тут же подчинилась, поскольку, у нее штаб-квартира в Хьюстоне и все топ-менеджеры должны как подорванные ездить в США. А судно «Академик Чарский», которое может достраивать, правда, с половинной скоростью этот «Северный поток-2», находится на Дальнем Востоке и придет в континентальные воды Дании еще ой как не скоро. И все это предстоит обсудить и обсудить, конечно, и 9 Мая, которое становится главным событием современной истории для Владимира Путина в 2020 году.

М.Майерс― Почему?

С.Белковский― Потому что Владимир Путин хочет обозначить символически, что он мирится с Европой все-таки. Почему он так обрушился на Польшу зверски? Потому что он чувствует недоброе там, что Восточная Европа не хочет с ними мириться. А Польша, в общем, интеллектуальный, моральный лидер Восточной Европы, и Польша делает все возможное, чтобы Франция и Германия на новый пакт не пошли. Вот Макрон хочет, Меркель чуть меньше, но хочет, и уже меньше от нее зависит; Трамп еще не знает, всё будет зависеть от того, как сложится его политическая судьба в преддверии ноябрьских выборов. А поляки и прочие не хотят. Причем даже позиция Венгрии неоднозначная, Чехии неоднозначная. Хотя уже даже весьма лояльный нам президент Чехии Милош Земан пригрозил, что не приедет на торжества 9 Мая, на скорбные торжества, если Россия немедленно не дезавуирует заявление о том, что никакой агрессии в августе 1968 года, дескать, не было… Вы ведь помните, как Милош Земан прекрасно выпивал в нашем посольстве?

М.Майерс― Помню, да.

С.Белковский― Помните, я однажды явился в таком, совершенно непотребном после этого состоянии на главную государственную церемонию года в Пражский град. Но, несмотря на это, озверел даже он. Так что ситуация очень непростая, и Польша в ней весьма и весьма непростая. Все это надо обсудить с германским лидером, которая хоть и болеет, но все еще остается весьма влиятельной фигурой европейской политики, в том числе и в плане сдерживания Дональда Трампа, ибо Владимир Путин почти уверен, что здесь большую роль играет сюжет с американским сжиженным газом, призванным хлынуть на европейский рынок вместо нашего трубопроводного из «Северного потока-2».

М.Майерс― Дорогие друзья, это писатель Станислав Белковский, программа «Особое мнение». И мы сейчас сделаем паузу, но вернемся к вам обязательно совсем скоро.

НОВОСТИ.

М.Майерс― Мы продолжаем. В этой студии писатель Станислав Белковский, я Маша Майерс. Я правильно поняла вашу концепцию, что Путин очень хочет дружить с Европой, особенно к 9 Мая, поэтому ему очень не хочется сейчас ссориться с Польшей — так это выглядит?

С.Белковский― Нет, наоборот, он поссорился с Польшей на этой почве, поскольку он очень опасается, что Польша будет вставлять ему палки в колеса, подкладывать отравленные кнопки на стол, гвозди…

М.Майерс― Польша собирается запретить России истолковывать историю со своей точки зрения. Это вот работает? А там можно было? — как говорят.

С.Белковский― Через какой-нибудь суд, хотя Басманный или Мещанский — конечно. Только Владимир Владимирович начинает истолковывать историю — тут телевизор отрубается по решению суда. Помните, как 6-й канал закрывали? Просто перестал вещать. Вот и Владимир Владимирович может перестать вещать. Нет, этого, конечно, не будет. Мы, патриотически настроенное население этого не допустим.

Нет, он хочет, чтобы Германии и Франции, невзирая на позиции Польши, надо дружить с Путиным и ехать на 9 Мая отмечать, и что Польша не права — вот он пытается что объяснить. А он уже поссорился, поэтому тут, снявши голову, по волосам не плачут.

С.Белковский: России надо продолжать мирится с Евросоюзом, где модератором грядущего пакта выступает Макрон

―

А что за этим последует? Ну, приедут или не приедут — а что за этим последует?

С.Белковский― Дело в том, что Владимир Путин несколько раз на протяжении свой президентской карьеры пытался систематически фундаментально помириться с Западом, заключить альянс с Западом, потому что когда он пришел к власти, и мириться было не надо, не было конфликта. Сначала он хотел вступать в НАТО и Евросоюз на полном серьезе в «нулевом», в первом годах. Всё это затормозилось после иракской войны и «оранжевой революции» в двух странах на Украине и в Украине.

Потом было несколько попыток, в том числе, в конце 13-го, начале 14-го годов перед Олимпиадой в Сочи. Ведь не случайно он выпустил и Михаила Ходорковского и «Пусси Райот» и много кого еще, ожидал Барака Обаму и Ангелу Меркель на олимпиаде. Вместо этого кто-то камень положил в его протянутую руку, потому что случилась «революция достоинства» на Украине, которую он расценил как фашистский переворот, бегство Виктора Януковича, вообще, черт знает что.

Сейчас очередная попытка. К тому же все-таки Владимир Владимирович не молодеет, хотя, естественно, с властью у них роман продолжается как в молодости. Он не собирается просто так бросать эту женщину — власть. И он все-таки уже пишет свой учебник истории и хочет войти в истории как человек, который сделал Россию не страной-изгоем, но все-таки одной из ведущих мировых держав, которая находится во взаимно лояльных отношениях с Западом. Вот он сейчас вновь, тем более, у него есть очередные энтузиасты этого дела, например, Эммануэль Макрон.

И Трамп, в общем, не против. Вы знаете, что недавно Трамп заявил, что он уволил своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна за то, что тот своевременно не соединил его с Путиным в начале 2017 года. По старой версии Флинн был уволен за то, что давал ложные показания под присягой. Но Трамп же корректирует, он часто меняет версии тех или иных решений. Но вот эта версия путинская Флинна была озвучена на минувшей неделе. Это значит, что Дональд Трамп вовлечен в процесс.

М.Майерс― А какие есть «но» в процессе возобновления дружеских отношений с Евросоюзом? Польша — это, конечно, здорово…

С.Белковский― «Но» всяческих полно. Во-первых, остающийся по-прежнему ценностный разрыв между Россией и Западом. Россия не является демократией западного образца и не собирается ею становиться. Как же это объяснить? Как Германия, Франция и, наконец, США должны объяснить своим избирателям, что они дружат с Россией, которая не есть демократия западного образца? В начале путинской карьера она типа да, собиралась ей быть и вступать в НАТО и в Евросоюз. Но сейчас-то нет, уже всё, проехали. То есть дружим на условиях, что мы остаемся как есть, мы живем своей жизнью, по своим законам, просто идем навстречу Западу во многих политических, геополитических, военных, экономических вопросах — да.

М.Майерс― А им оно не надо в таком случае.

С.Белковский― Но все равно не позволим кидать пластиковые стаканчики, хоть ты тресни.

М.Майерс― Это я поняла.

С.Белковский― Поэтому это совершенно новые условия. И надо нам отгородить все-таки зону влияния свою, а не делать вид, что мы ее недостойны. Поэтому, естественно, формат переговоров, их база значительно сложнее, чем при прежних попытках. Но, собственно, то что в НАТО ослабла руководящая и направляющая роль США, способствует переговорам, поскольку с точки зрения Эммануэля Макрона и отчасти Ангелы Меркель, как они мне говорили, в условиях, когда США не берут на себя в той мере ответственность за безопасность Североатлантического альянса, в какой они в реальности или на подразумеваемом уровне брали недавно, мириться с Россией — это более актуально, чтобы угрозы, исходящие с Востока не казались такими выпуклыми, не были или хотя бы не казались такими.

М.Майерс― Значит, приедут.

С.Белковский― Поляки тут могут устроить. Я сам поляк по отцу, опять же я уже это говорил, когда мы были не в эфире и много раз в эфире тоже говорил, поэтому всё, что связано с Польшей…

М.Майерс― У вас конфликт интересов, я поняла.

С.Белковский― Но я, сейчас, уже непризывного возраста, поэтому до драматического выбора конфликт не дойдет.

М.Майерс― Вопросы я ваши читаю, дорогие друзья: +7 985 970 45 45. Дмитрий Мезенцев спрашивает: «Станислав, как будет дальше идти интеграции Белоруссии с Россией? Удастся ли нагнуть батьку Лукашенко?»

С.Белковский― Нет, я думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко не хочет… Ну как, интеграция, она и происходит уже 20 лет. Она так и будет происходить. Александр Григорьевич будет лавировать между Россией и Западом, но Белоруссия не станет частью России. Не для того Лукашенко брал власть в свое время, чтобы сейчас ее кому-то отдать. К тому же, с точки зрения так называемого вопроса 2024, я тоже не считаю эту проблему актуальной, потому что Путину не нужна Белоруссия, чтобы остаться на следующий срок или вообще сохранить власть. На следующий срок он не может остаться по Конституции, а сохранить власть может, невзирая ни на какую Конституцию, даже российскую. Не нужны для этого гигантские расходы на Белоруссию. Это слишком сложный путь.

Поэтому да, будет всё то же продолжение Марлезонского балета в 7-й, 12-й, 140-й раз.

М.Майерс― Диггер вам пишет: «Сам Путин хотел, но кто-то положил камень, — это вот, цитируя то, что вы говорили об Олимпиаде, — абсолютно не соответствует фактам истории. Я тогда жил. Путин заставил продвинутого собой Януковича взял свое решающее предвыборное обещание о вступлении в Евросоюз, а не кто-то».

С.Белковский― Я прекрасно помню события, прошествовавшие «революции достоинства». Янукович использовался как фактор давления, в том числе, и на Запад. И аргументация России была очень простая: нельзя подписывать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом без учета интересов России. Это не противоречило, собственно, идее пакта с Западом. Собственно, этот комплекс проблем существует и сегодня: а на каких условиях? После скажу. Помните, как было в рекламе банка «Империал», впоследствии обанкротившегося? То есть на любых условиях, как в 2000-м — нет.

М.Майерс― «Станислав, чье новогоднее обращение было, на ваш взгляд, лучше: Путина или Зеленского?

С.Белковский― Скажем так: лучше, хуже — это объективные вещи. Объективен только господь бог. С моей субъективной точки зрения, конечно, гораздо лучше Владимир Александрович Зеленский, поскольку он выступал как демократический лидер в водолазке и как президент — с человеческим лицом. В то время, как Путин был торжественно бюрократичен.

М.Майерс― Ну, хорошо, давайте себе представим гипотетически, что Путин был бы в водолазке.

С.Белковский― Это невозможно себе представить, как в анекдоте про Петьку и Василия Ивановича…

М.Майерс― Еще вчера он был в прекрасном домашнем джемпере, пуловере.

С.Белковский― Ну, это на Рождество он всегда приходит. Тем более, это было в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили. А крестил его, как мы знаем, отец патриарха Владимира Михайловича Гундяева. И он уже не первый раз там. Но, может быть, это и легенда, что его крестил отец нынешнего патриарха, но не легендой является точно то, что Спасо-Преображенский собор находится недалеко от Большого дома, то есть здания Управления КГБ, а ныне ФСБ на Литейном проспекте, поэтому это тоже может приковывать внимание Владимира Владимировича к этому храму. Где идет дорога к храму? Это Литейный проспект с Большим домом.

М.Майерс― Таня с вами продолжает дискуссию по поводу Лукашенко: «А после Лукашенко как будут складываться отношения России с Белоруссией? Или он будет всегда?» Ну, наверное, не всегда? Всем мы смертны. Он на экзопланете будет всегда, а в Белоруссии не всегда.

С.Белковский― Ну, слушайте, Александру Григорьевичу еще всего 65 лет. Давайте дадим ему еще пожить, и не будем рассуждать в категориях, кто когда умрет. И Путин будет не всегда тоже, хотя ему уже 67. Сейчас мы анализируем ситуацию в тех рамках, в которых она объективно и субъективно находится. И я думаю, что Александр Григорьевич сделает все возможное, чтобы после него остался преемник, также неуступчивый к сдаче независимости, тем более — прошу прощения за самоповтор, — не факт, что выплата большие денег за утрата Белоруссией независимости входит в приоритетные платы Владимира Путина и его команды.

М.Майерс― В Омске родители обнаружили в детских новогодних подарках конфеты «Президент» с лицом Владимира Путина. Но на самом деле конфеты эти, их не вчера выпустили. И я прекрасно помню: так какой-то красный фантик и стилизованное изображение президента. Но дело не в том, что там президентский лик, не побоюсь этого слова, а в том, что там в составе водка и острый перец. И описывается это так: «Как утверждает производитель, в трюфеле отражены определяющие черты руководителя государства». То есть Путин глазами фактически вот… кондитеров.

С.Белковский― То есть водка расслабляет, острый перец возбуждает…

М.Майерс― Нет, стоп! Вы дослушайте. «Самообладание, спокойствие, харизматичность выражены теплые ноты имбиря в бархатной трюфельной начинке. Беспристрастность, непредсказуемость и остроумие — в раскрывающееся остроте перца чили. Вы же писатель, вы должны оценить просто. Я жду вашего восторга.

С.Белковский― Вы его дождались. Но я считаю, что это символ пенсионной реформы кроме того эти конфеты, потому что, наконец, настал момент, когда дети начинают кормить родителей, правильно? Конфеты достались детям, а от ребят — к родителям.

М.Майерс― У нас остается около двух минут. И это рубрика «Вопрос от эксперта» — правильно?..

С.Белковский― Дело в том, что нам вопросы задают не только на сайте «Эхо Москвы», в эфире, но еще в моем Фейсбуке. И легендарный журналист и в некотором прошлом звезда телеканала НТВ Глеб Валентинович Пьяных, который сейчас очень жестко относится к элитам недавнего прошлого, хочет всех посадить, спрашивает меня, Белковского, писателя: «Почему не сажают бывшего президента Украины Петра Порошенко за все его преступления и ошибки? И почему новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, который считается человеком нового президента Владимира Зеленского, ничего для этого не делает?» Уважаемый Глеб Валентинович, этим занимается Государственное бюро расследований Украины во главе с не менее близкой к Владимиру Зеленскому юристом Ириной Венедиктовой, бывшим депутатом украинского парламента. Возбу́ждено — вот не делать ударения на втором слоге в таком контексте, я уверен как писатель…

М.Майерс― Я даже вам не перечу, нет, я понимаю, что имеете права.

С.Белковский: Ключевое событие—9 Мая, празднование годовщины Победы. И не дай бог нам переругаться со всем Западом

―

…Больше десятка уголовных дел, в том числе, о государственной измене в связи с отправкой украинских моряков в Керченский пролив. Но я думаю, то Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы Петр Порошенко сел в тюрьму. Это будет очень неправильный прецедент с точки зрения новейшей украинской истории. Скорее он заинтересован в том, чтобы Петр Алексеевич поехал куда-нибудь отдыхать в Испанию и там завис. И вокруг будут сложные игры с участием Ирины Венедиктовой, Руслана Рябошапки и прочих профессиональных юристов, близких к новому президенту.

М.Майерс― Тогда позвольте еще один вопрос задам. Юрий спрашивает: «Знаете ли вы, кто, когда и на каком основании дал лицензию РПЦ быть посредником между богом и верующими?» Вот вам как писателю вопрос на концовку.

С.Белковский― Такой лицензии, разумеется, не существует. РПЦ Московского патриархата является религиозной организацией, основанной, как мы знаем, фактически — по формальным аспектам можно спорить — Иосифом Сталиным в сентябре 1943 года, это сталинская церковь, и в этом смысле она посредник между Кремлем и верующими. И поэтому я был и остаюсь сторонником ее ликвидации и заменой конфедерацией независимых приходов.

М.Майерс― Читайте книги писателя Станислава Белковского.

С.Белковский― И будет вам счастье.

М.Майерс― Меня зовут Маша Майерс. Всего доброго!

(*)―группировка (организация) запрещена на территории РФ