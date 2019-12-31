А. Кусков― Здравствуйте, 11:06 в Петербурге. У микрофона Андрей Кусков. «Особое мнение». Сегодня у нас будет журналист «Эха Москвы в Петербурге». Начинаем с главного — главный редактор «Эха Москвы в Петербурге» Виталий Наумович Дымарский. Здравствуйте.

В. Дымарский― Добрый день. Уже добрый последний день года. А у всех, между прочим, чтоб все знали, журналистов «Эха Москвы в Петербурге» и не только у них, есть свои мнения. И попробуйте с ними совладать.

А. Кусков― Виталий Наумович говорит как практик. Виталий Наумович, вопрос вам: что вы считаете главным событием этого года и был ли этот год тяжелее, чем прошлый?

В. Дымарский― Да. Он был тяжелее, чем прошлый. Главным событием… Я их не назову, их много.

А. Кусков― Хотя бы несколько таких вот, которые считаете основными.

В. Дымарский― На мой взгляд, Московское дело, Шиес, Голунов, Россия-Украина, допинг. Очень много событий, которые трудно между собой сравнивать.

А. Кусков― А вот если брать Московское дело, на ваш взгляд, там можно ожидать чего-то хорошего для тех, кому еще не избрали меру пресечения?

В. Дымарский― Нет. Там нет никакой логики в наказаниях. Нет никакой логики в обвинениях и, соответственно, в наказаниях тоже. Удается поднять какой-то более-менее громкий шум, как вокруг Егора Жукова, вот удалось от тюрьмы отбить. Если не удается, то сажают. Там еще какие-то внутренние сложные процессы идут. Нет никакой логики. Может быть все, что угодно. Все-таки хоть какая-то толика, но удалось хотя бы отбиться от массовых беспорядков. То, от чего не сумели отбиться в 2008 году с Болотным.

А. Кусков― Наш слушатель Валерий спрашивает в чате YouTube… Друзья, подключайтесь. У нас трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы в Петербурге». Спрашивает вас: Беглов в Петербурге – это надолго? И вообще, Беглов – это губернатор? Кто он такой?

В. Дымарский― Во-первых, он губернатор. Должность называется губернатор Санкт-Петербурга. Он, как я понимаю, юридически точно не скажу, он глава исполнительной власти фактически. Он одновременно является и главой правительства…

А. Кусков― В Правительстве спикер Законодательного Собрания.

В. Дымарский― Нет. Есть законодательная власть, а есть Правительство. Главы правительства в Петербурге нет. Есть президент и глава правительства – Путин и Медведев. Если губернатора на более низком уровне считать местным президентом, но у него нет главы правительства. Поэтому я думаю, что он глава исполнительной власти. Будет исполнять власть столько, сколько ему скажут. Я думаю, что пока нет оснований никаких его снимать.

А. Кусков― Действительно, отработал-то всего 3 месяца.

В. Дымарский― Он только-только избрался. 100 дней. Ничего хуже, чем было… Не хуже и не лучше того, что было. Я бы посоветовал ему кое-что.

А. Кусков― Посоветуйте. Инна Карпушина же говорила, что нас слушают в Смольном.

В. Дымарский― Пусть слушают.

А. Кусков― Так скажите. Может, услышат.

В. Дымарский― Посоветовал бы, как говорил много раз в своем разговоре с теми, кто в Смольном работает. Надо быть аккуратнее в публичных общениях. Я вчера буквально прочитал этот скандал

с тарифами. Ты выступаешь по телевидению, называешь одни цифры, а реально другие цифры появляются. Для любого гражданина там не принципиально. Речь, может, о рубле, о двух. А в процентах довольно большое различие. Нельзя говорить, что повысится на 5-8 процентов, а повышают на 17-20. В процентах. Не такие большие суммы, то это в рублях очень мало. Но нельзя такие обещания давать и не выполнять. Сказал – надо худо-бедно выполнять. Или вся организация его работы такая с вице-губернаторами… Не договаривают что-то или не договариваются между собой. Не знаю.

А. Кусков― Виталий Наумович, к нам присоединился Арсений Веснин. Чтобы смена была, вопрос вам, потом уже Арсению. Кто такой – губернатор Беглов? Вы его видели, вы общались. Что это за человек?

В. Дымарский― Я слышал его, слушал его в другой немного обстановке.

А. Кусков― Какое впечатление произвел? Действительно губернатор или так, приехал посидеть?

В. Дымарский― Я думаю, что он хочет быть таким. Он то что называется… Не буду давать определение, крепкий или не крепкий. Он хозяйственный. Он, собственно говоря, создает такой из себя образ хозяйственный. Не очень заглядывающий в политику. Вот поручили это хозяйство под названием город Санкт-Петербург – он как умеет, так и будет делать все. Политически там все понятно – полное подчинение. Он об этом говорил и публично, и среди меньшего числа слушателей, что он назначенец Владимира Владимировича Путина. Он ориентируется на Владимира Владимировича Путина. Вся политика отдана туда – Путину.

А. Кусков― В общем, как Путин скажет, так и будет.

В. Дымарский― Да. В том числе городская. А хозяйство городское будет как умеет, так и будет справляться.

А. Веснин― Справляется он не очень, на мой взгляд. Довольно пристально наблюдаю за Александром Дмитриевичем Бегловым, потому что, как мне кажется, мы итоги года подводим… То главный итог года в городской политике и том, что было сделано, точнее, что не было сделано – две важнейшие реформы, которые есть и которых я в каком-то смысле жду. Транспортная и мусорная. Две вещи, о которых объявлялось давно. Год назад, когда Беглов приходил и его назначали, речь шла о том, что эти реформы будут проводиться. Он говорил, что проведет эти реформы. В итоге транспортная реформа – никто не понимает, как она пройдет. Вроде бы с июля выйдут новые автобусы, которые никто не знает, кто построит, за какие деньги. Уберут маршрутки.

В. Дымарский― Я слушал Александра Дмитриевича на встрече. У меня было ощущение, что пообещали, хотят провести, но до конца не знают, чего хотят.

А. Веснин― В том-то и дело, что не знают. Все чиновники в Смольном не знают.

В. Дымарский― На мусорную реформу у меня вообще свой взгляд. Это касается не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Начиная с Шиеса, который прославился в этом году. Мусорная реформа – это не то что вышел, сказал: «Я проведу» и провел. Это невероятно сложная вещь. Вчера я где-то слушал… Немцы рассказывали. Немецкий эксперт говорил про эти мусоросжигающие, мусороперерабатывающие предприятия… Он сказал, что минимальный срок для реформы мусорной, чтобы хоть что-то почувствовали люди – 5 лет.

А. Кусков― Это факт.

А. Веснин― Вопрос почувствовали ли люди, не почувствовали… Они обещали, что будут в каждом дворе стоять хотя бы эти контейнеры, чтоб мы складывали раздельно мусор. Я, например, делал

ремонт в квартире, я хотел поставить на кухне раздельные баки. Логично, в общем. Я много раз был в Европе, никаких проблем складывать в разные баки мусор я не вижу.

В. Дымарский― Надо начать с квартиры.

А. Веснин― Я хотел как раз-таки поставить раздельные баки для раздельного сбора, чтобы там было все это удобно. Я посмотрел — мусорная реформа стоит. Я посмотрел на сайте, где у нас есть контейнеры для раздельного сбора… Я живу в центре и ближайшее место – канал Грибоедова. Мне надо ехать полчаса на общественном транспорте, чтобы раздельно сдать мусор. Хотя я бы с удовольствием это делал. Нет никаких сложностей с этим. Многие друзья, родственники тоже бы это делали. Но никто не может, потому что просто в центре города нет контейнеров для раздельного сбора мусора. Единственное, чем мне запомнился Беглов, оставляя политику, назначение с Путина, как выигрывал, как участвовал, но он эту мусорную реформу провести не смог, не смог вовремя открыть метро… То, что произошло. Фрунзенский радиус. Не получается элементарные обязательства выполнять.

В. Дымарский― Я бы с другой стороны подошел к этому. Я уже сказал, что не очень аккуратно они работают в публичном пространстве. Не нужно обещать. У нас советская привычка – обещать, обещать, а там как-нибудь выкарабкаемся из этого. По большому счету, да простит меня Бог и все жители Петербурга, открылось бы метро 10… Я условно.

А. Веснин― Безусловно, разницы никакой нет.

В. Дымарский― Зачем вы говорите? Зачем назначали эти сроки?

А. Веснин― Зачем говорить про транспортную, про мусорную реформы, которые успеть выполнить они не могут.

А. Кусков― Коллеги, я вас прерву. У нас уже Татьяна Троянская рвется в студию. Виталий Наумович, благодарю вас. Арсений, тебе вопрос.

В. Дымарский― Всех с Новым Годом. Встречаемся 9 числа в эфире, я имею ввиду Петербургское Эхо, а Московское работает 24 часа в сутки.

А. Кусков― Спасибо. Арсений, тебе вопрос. Какое для тебя событие стало главным в Петербурге, помимо Беглова. Если Беглова убрать, его нет.

А. Веснин― Убрать Беглова – интересная перспектива. В большом доме сейчас навострили ушки. Политическое событие в Петербурге – это выборы муниципальные. Про них было сказано много чего. Если говорить про неполитические события, то лично для меня, например, это две выставки в Эрмитаже, которые очень понравились – Помпея и коллекция маркиза Кампаны. Две выставки в Эрмитаже, где наконец… Не так часто привозят действительно шедевры. Тут были именно шедевры привезены. А так, конечно, муниципальные выборы, результаты которых мы будем еще ощущать какое-то время. Что интересно, как мне кажется, если про политику, сейчас же появилась Ассоциация независимых муниципальных депутатов, которые прошли по-разному от Яблока, штаба Навального и так далее. У них появилась ассоциация. Единственная задача ассоциации, помимо того, что они будут пытаться и пытаются что-то делать со скамеечками, скамеечками бюджета муниципалитетов и так далее, мелковато в масштабах города, важная работа, но мелковатая. Они могут стать серьезной платформой, и будет здорово, если станут. Например, для подготовки к выборам в 21 году. Если они будут выдвигать и поддерживать каких-то… Говорим, что оппозиция должна объединиться, должен быть какой-то список. Навальный вот пытается это делать с умным голосованием. И если эта ассоциация каким-то образом будет поддерживать и станет такой независимой силой, которая будет говорить «да, мы поддерживаем на тех-то, тех-то выборах таких-то, таких-то людей» — это может стать платформой для объединения оппозиций.

Это их большая задача. Об этом Резник говорил буквально недавно на встрече с разными муниципальными депутатами. Вопрос – смогут ли они это сделать и будут ли? У меня много вопросов. Но, мне кажется, если они соберутся заняться реальной политикой и что-то полезное сделать не только в своих муниципалитетах, но и выйти на какой-то уровень – это может быть интересная структура, которая может интересным образом влиять на политическую жизнь в городе.

А. Кусков― Спасибо тебе, Арсений.

А. Веснин― Всех с Наступающим Новым Годом!

А. Кусков― Да, всех с Наступающим. Татьяна Троянская.

Т. Троянская― Добрый день. Кому-то, может, доброе утро.

А. Кусков― Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, обсудили Беглова, выборы… Как ты думаешь, в этом году не было ли такого какого-то информационного вакуума в городе? Потому что мне показалось в какой-то момент, что в городе нет событий. До выборов был Беглов из каждого утюга. После выборов Беглов пропал. Пропали новости. Вот что-то по мелочи происходило. Есть яркие вспышки. Но по факту ничего не происходило.

Т. Троянская― Нет. Мне так не кажется. Мне вообще, кажется, события культивируют и создают сами журналисты очень часто, когда какой-то мелкий повод раздувается до неимоверных масштабов. Просто Беглов – это такой триггер, который задевал всех абсолютно. Я скажу честно, если бы меньше обращали внимание на Беглова, то он не был бы такой очень важной персоной. Поэтому здесь мои коллеги говорили о ярких событиях этого года. Я не буду повторяться. Мне кажется, яркое событие из мира культуры – театральная олимпиада. Не хочу говорить о том, как здорово, что приехали сюда к нам очень известные театры. Я хочу сказать, что произошло в этом году. Если несколько лет назад очень многие известные режиссеры не хотели приезжать в нашу страну и говорили «мы не приедем, у вас диктатура», то сейчас все как-то про себя поняли, что это понты, которые, скажем, наказывают простых россиян, которые ни в чем не виноваты. Причина наших политических нюансов не приехать в Россию – она исчезла. Все спокойно приезжали. Очень крутой был показ «Процесса» Кристиана Люпы, это спектакль по Кафке. Это польский режиссер. В Польше сейчас похожие события, что и у нас. Когда «Процесс» показывали на сцене бывшего императорского федерального Александринского театра, практически национальное достояние, то понимаешь, что у нас в стране все возможно. Я еще вот что хочу сказать. Можно погрязнуть в злобе на тему того, что происходит, но нужно учиться управлять своими эмоциями. Я к себе обращаюсь, прежде всего. Относиться как-то ко всему более-менее нейтрально. В нейтральном состоянии мы более дееспособны. Когда поддаемся на всяческие эмоции, мы начинаем деструктивными быть.

А. Кусков― У меня один вопрос к тебе уже в завершении. Ты много спрашивала наших гостей «Особого мнения» про Егора Жукова. Как ты сама видишь, вырастит ли из него политик, оппозиционер? И если пойдет по пути, который он пророчит себе и многие ему пророчат, проголосуешь ли ты за него когда-нибудь на президентских выборах?

Т. Троянская― Это вопрос, на который невозможно ответить. Потому что, во-первых, не настолько хорошо знаю Егора Жукова.

А. Кусков― У тебя есть к нему расположение какое-то?

Т. Троянская― Приятный молодой человек. На данный момент, он очень мне интересен. Что с ним случится дальше я не могу предсказать. Мы знаем людей, которые трансформировались не в лучшую сторону. Поэтому сказать однозначно «да, пойду голосовать за него» просто не могу. Он

мне интересен. Со знаком плюс. Но говорить… Может, я могла когда-то давно говорить о Владимире Соловьеве хорошо, как о талантливом журналисте, но что с ним произошло сейчас… Вы сами все знаете. Поэтому не могу отвечать на такие вопросы.

А. Кусков― Спасибо тебе, Таня. Благодарю тебя.

Т. Троянская― С Наступающим Новым Годом!

А. Кусков― Три человека в одинаковых футболках в этой студии собрались. Спасибо тебе, Таня. Напоминаю, что мы собираем поздравления для политических заключенных по делу запрещенной в России организации «Сеть», «Новое Величие». Юрий Дмитриев, пишите нам на смс-портал +79312915800, либо в YouTube – Валерий Нечай бдит и смотрит. Сережа, к тебе по актуалке. Вчера у нас арестовали двух людей по подозрению в участии в террористическом сообществе. С учетом того, что ты хорошо знаешь дело «Сети», ты наблюдал за процессом по поводу теракта в Петербургском метро – веришь ли ты, что эти люди действительно террористы?

С. Кагермазов― Здравствуйте. Во-первых, Сергей Кагермазов меня зовут. Я пока не очень во все это верю, но не отрицаю, что спецслужбы работают и пусть продолжают работать. Во-первых, все внезапно, внезапные видео, очень молодые люди, очень странный набор предметов в комнате, судя по тому, что публиковало ФСБ. Нам говорят о том, что они готовили теракт, но после того, как проходит суд по мере пресечения, статья меняется на участие в запрещенной террористической организации. Не подготовка к теракту. А где она? Зачем об этом говорили? Другой момент – как всегда в закрытом режиме проходит избрание меры пресечения. Вы имеете на это право. Но это делается так: вы заводите журналистов, объявляете об этом, журналисты уходят. Вместо этого Дзержинский районный суд, который называют ФСБшным, не дает этого сделать. Дама по фамилии Красоткина, которая представляет этот суд, говорит, когда те ссылаются на уголовно-процессуальный кодекс, она: «давайте без УПК, без этого кодекса, мы и так все понимаем». Эти бесконечные огрехи, которые были и в деле по теракту в метро, они очень напрягают и пугают, даже если эти люди виновны, то таким судом могут судить всех нас невиновных, пренебрегая нормами уголовно-процессуального процесса.

А. Кусков― С учетом муниципальной компании, всего остального, можешь ли ты сказать, что политическая картина в Петербурге меняется немножко в лучшую сторону? Потому что все-таки муниципалов вроде избрали от оппозиции. Может, и дальше будет движение.

С. Кагермазов― Я вижу тут радостную картину. Подвинули «Единую Россию» и пришли те люди, которые делают работу муниципалитетов, где крутятся сотни миллионов рублей бюджетных. Где-то начинают кардинально что-то менять, вскрывая коррупцию предшественников. Это отличный тренд. Через пять лет, надеюсь, будет еще лучше.

А. Кусков― С учетом Московского дела, как ты думаешь, 2020 – год закручивания гаек и новых списков политических заключенных или все, может, одумаются и Россия станет чуть более прекрасной Россией будущего?

С. Кагермазов― В краткосрочной перспективе все будет плохо. Долгосрочно – все будет обязательно хорошо, как говорит Евгений Ройзман, даже не сомневайтесь. В краткосрочной – плохо, будет пополняться список политических заключенных, дальше будут закручивать гайки, потому что система идет в разнос с большим многолетним шагом. Те люди, которые ее сделали, они ее заложники, они не могут уйти. Их будут сажать, убивать, судить. Они это понимают.

А. Кусков― Понятно. Будет только хуже?

С. Кагермазов― Но ненадолго.

А. Кусков― Важный вопрос. Как ты оцениваешь, появляется ли в России больше журналистики, потому что приходят молодые? Или все-таки мы как-то трансформируемся во что-то непонятное, обилие пригожинских СМИ и то количество людей, которые там работают, задавят что-то более адекватное и передавят в какой-то момент «Первый канал».

С. Кагермазов― Мне нравится то, что происходит в регионах. Знак семь на семь, издания… Например, хорошо освещают повестку происходящего в регионах, где очень много всего любопытного, в двух столицах не так все классно. Надежда на регионы прежде всего. Иностранные СМИ нас тоже давят.

А. Кусков― У нас остается буквально 40 секунд до московских новостей. Куда ты видишь рост, в частности, для «Эха Москвы в Петербурге»?

С. Кагермазов― Уходим в подкасты, в социальные сети.

А. Кусков― Давай что-то более реальное, потому что сайт — это наша вечная боль.

С. Кагермазов― Ну я говорю, уходим в диджитал. Необязательно сайт. Общаемся с интернетом. Не только в приемники уходим. Уходим в подкасты. Больше молодых. Это не радио для пенсионеров. Я ничего не имею против пенсионеров, но, если те, кто кидают такие предъявы нам – вы неправы.

А. Кусков― Дальше будем меняться только в лучшую сторону? Ты считаешь, что этот крен идет?

С. Кагермазов― «Эхо» не умрет, с ним все будет хорошо. Никаких репрессий.

А. Кусков― Какой ты добрый… Не умрет. Прерываемся на московские новости.

А. Кусков: 11―34 пока еще. Почти 35 в Петербурге. У микрофона Андрей Кусков. Это «Особое мнение» журналистов «Эха Москвы в Петербурге». Только что поговорили про журналистский активизм с Сергеем Кагермазовым. В YouTube. Ирина тоже высказала свою позицию. Вот для тебя – что было главнее в этом году из событий? Я назову три: зима в Петербурге, дело Голунова, выборы.

И. Ананина― Для меня из предложенных тобой вариантов дело Голунова. Я объясню. Я журналист, претендую на звание достаточно неплохого журналиста, хотелось бы в это верить. И для меня вопросы, связанные с моей профессиональной деятельностью, важны. Плюс для меня дело Голунова было определенным маркером вообще того, что происходит. Это не просто обидели журналиста. Это абсолютный, тотальный беспредел, когда люди в форме подбрасывают тебе наркотики, а потом говорят «ну мы их уволим». У меня было интервью с Ваней Голуновым. Он сказал, что их вроде уволить должны. А я говорю: «Вань, почему уволить? Люди, которые подбрасывают наркоту, должны сидеть. Неважно, кому подбрасывают – журналисту, хирургу, специалисту по связям с общественностью – это не имеет никакого значения». Это дело стало очень показательным с точки зрения того, что творит наша правоохранительная система, что они себе позволяют вообще делать, что за люди там работают. Тотальная безнаказанность и определенного рода сплоченность людей, возможность влиять на этот ужас.

А. Кусков― Тебе не кажется, что при условном хорошем исходе ситуации с Голуновым – это немножко все равно все плохо? Потому что хорошую картинку нарисовал Дюран. Условно: СИЗО, куча людей, дверь открывается, «Кто тут сидит за наркоту?», в ответ «Мы, мы, мы», «А кто здесь Голунов?», «Я», «Выходи». Нет ли показателя, что готовы вписываться только за кого-то… Что опять-таки хайпово. Привлекли внимание. Про него поговорили, про остальных забыли. С Московским делом такая же история. Там есть 5-7 человек, про которых говорят постоянно, а есть остальные.

И. Ананина― Я отчасти согласна с тобой. Пускай звучит жестоко, я пришла в своей профессии не сразу к этому, но понимаю, что всех не спасу. Но если могу хотя бы кого-то – буду спасать. Это когда идешь и выброшенных 25 котят – ты их всех забрать не сможешь к себе домой. Возьмешь одного. Одну чью-то жизнь ты спасешь. Каждая жизнь бесценна. Если можем помочь хотя бы одному человеку из этой страны – это уже успех. Да, жалко остальных. Это не вопрос моей помощи. Это вопрос перестройки системы в целом. Я бы очень хотела, чтобы она была перестроена, чтобы здесь и сейчас, в следующем году все поменялось. Но пока хотя бы так.

А. Кусков― Ты понимаешь, что поменять все за одну секунду нельзя, за один год нельзя. Мы обсуждали переработку мусора. Опыт других стран показывает, что, чтобы что-то заработало, нужно минимум 5 лет. Как ты представляешь себе за год? Это условно должна быть революция?

И. Ананина― Ты под статью подводишь.

А. Кусков― Как ты это видишь?

И. Ананина― Когда я сказала, что в следующем году – это был больше предновогодний тост. Если бы было шампанское, мы б его выпили. Я объективно оцениваю реальность, понимаю, что ни за год, ни за два, даже за десять – ничего не поменяется. Дай Бог, чтоб мои дети, если я когда-то рожу, увидели перемены. Я не настроена оптимистично, но 31 декабря мне просто хочется хотя бы мои 6 минут в эфире думать о хорошем.

А. Кусков― А если не меняется, то смысл оставаться, что-то делать? Паспорт и туда.

И. Ананина― Я с удовольствием. Но, пока я здесь, я буду делать все, чтобы хотя бы эти перемены произошли не за 25 лет, а за 24,5 года.

А. Кусков― Ну, смотри, Владимиру Путину осталось не так долго.

И. Ананина― Сейчас себя под статью подводишь.

А. Кусков― Я про пост президента. После Путина-то жизнь есть?

И. Ананина― Она такая прекрасная. Там розовые пони… Мне кажется, это будет начало счастливой России.

А. Кусков― Именно когда уйдет Путин?

И. Ананина― Я не исключаю, что придет кто-то еще хуже. Я знаю историю, что лучше бороться со знакомым злом, но считаю, что перемен требуют наши сердца. Мое требует.

А. Кусков― Беглов сколько будет у власти, на твой взгляд? Кто следующий?

И. Ананина― Он точно один срок проведет. Второй раз Беглова не переизберут, я в этом уверена. Кто будет вместо него? Сложно сказать. Зависит от того, кто будет у руля в стране.

А. Кусков― Ты хочешь сказать, что, если будет Владимир Владимирович, то Беглов, возможно, еще посидит?

И. Ананина― Да. Если нет, то, может, молодой, энергичный человек, который сможет заняться хозяйством этого города.

А. Кусков― Валентина Ивановна Матвиенко.

И. Ананина― Не самый молодой хороший человек. Я вижу у руля в Питере энергичного профессионала и очень хорошего хозяйственника.

А. Кусков― У тебя есть кто-то перед глазами? Борис Лазарьевич Вишневский тоже под это не попадает.

И. Ананина― Из реальных людей на политической арене я не вижу никого, кто мог бы занять этот пост.

А. Кусков― Откуда они появятся?

И. Ананина― Люди растут, приходят в политику. Уверена, в непубличном поле сейчас, но в публичном появятся. Я говорю, я считаю, что у руля в Питере должен стоять молодой хозяйственник, который сможет разрулить, сможет этот город зарядить хотя бы какой-то живой силой, энергией и дать пинка, чтобы начало действовать.

А. Кусков― В комментариях в YouTube Валерий Нечай спрашивает: это ты про него?

И. Ананина― Если бы это был Валерий Нечай, я была бы самым счастливым жителем нашего города.

А. Кусков― В завершении Саша Петровская к нам присоединится. Что в 2020 году ты бы поменяла в «Эхе Москвы в Петербурге»? За счет чего радиостанция должна стать лучше?

И. Ананина― Не стану оригинальной. Согласна с Сережей Кагермазовым: должны идти в диджитал, нужны мобильные приложения, надо уходить в подкасты. Надо развиваться именно в интернете в том или ином виде. Для нашей радиостанции это будет здорово. У нас хороший, качественный контент. Есть что предложить нашему слушателю. Просто нужно попытаться доносить эту информацию до наших слушателей не только радиоэфиром, но и какими-то другими современными средствами.

А. Кусков― Спасибо большое. Ирина Ананина была с нами в студии. Я приветствую Александру Петровскую, которая не материализовалась, не доехала, но по телефону.

А. Петровская― У меня утро. Я слушала ваше «Особое мнение» с Ириной Ананиной, поняла, что НЗРБ. Я предлагаю Иру периодически привлекать в «Особое мнение». Прогноз от Ирины Ананиной вполне обоснованный и аргументированный.

А. Кусков― Ты-то каким видишь будущее? Начнем с малого – с «Эха Москвы в Петербурге». Вряд ли сможем придумать что-то высокотехнологичное, придумать вечный двигатель для работы. Но все-таки, может, есть предложения, каким будет «Эхо» в 2020.

А. Петровская― Мне хочется верить, что «Эхо» будет не хуже, а только лучше. Это банально, но тем не менее. Мне кажется, что для того, чтобы шли вперед, нужно периодически не лениться, вздергивать себя и идти дальше, потому что я вижу многие-многие вещи, которые мы не сделали, а могли бы. Это я говорю про себя в первую очередь. Сейчас будут такие признательные показания. Периодически есть какие-то хорошие вещи, которые просто нужно было бы сделать. В какой-то момент нехватка времени или еще что-то. Просто не дотянули. Мне кажется, что секрет фирмы в том, чтобы на 100 процентов делать то, что мы умеем делать хорошо.

А. Кусков― Ты очень много говоришь про технологии в нашем эфире. Говоришь про детей. Но в «Особом мнении» говоришь и про политику тоже, но для тебя главный политический итог для Петербурга в 2019 какой? Куда наш город двинулся в этом году? Двинулся ли? Или мы просто двинулись?

А. Петровская― Если хочешь, я могу пошутить. Главный итог 2019 это то, что сегодня 31 декабря, на улице идет дождь. Ни одной снежинки. Так старались справиться со снегом, что справились окончательно – он просто не выпал. Если серьезно, то главный итог – отсутствие какого-либо движения вперед. С одной стороны, в 2018 у нас поменялся градоначальник, хоть избран

официально уже в этом сентябре. За это время у руля в Петербурге Александр Дмитриевич ничего нового не добавил в город. Город во многом отстает. Даже не про технологии, а про транспортную систему. Я хожу пешком, колоссальное удовольствие получаю от того, что перемещаюсь при помощи собственных ног, но мне не хватает НРЗБ. Городской транспорт мог бы быть развит намного лучше. Не говоря о том, что платная парковка – история про Санта-Барбару, которая так и не может запуститься. В Москве все работает.

А. Кусков― Саша, коротко поздравление. На полминутки.

А. Петровская― Я специально готовилась. К «Особому мнению» всегда готовлюсь. Посмотрела опрос ВЦИОМ, 34 процента респондентов в России говорят о том, что они желают друг другу здоровья. Раз 34 процента желают, значит, я первоочередно желаю всем здоровья. Дальше там идет материальное благополучие, 9 процентов. А 6 – счастье во всем мире, отсутствие войн, мир во всем мире. Пусть в этой тройке, выбранной россиянами, я не буду оригинальна и пожелаю им того, чего они сами хотят.

А. Кусков― Спасибо большое. Александра Петровская была с нами. Андрей Кусков провел это «Особое мнение», последнее в этом 2019 году. Поздравляю всех с Наступающим. Передаю слово Арсению Веснину.