О. Журавлева― Добрый вечер. И в гостях у нас политолог Сергей Марков. Здравствуйте, Сергей Александрович.

С. Марков― Здравствуйте.

О. Журавлева― Естественно, мы с вами буквально у стола новогоднего. Поэтому, наверное, вы захотите сказать какие-то особенные слова. Какое-то напутствие. Давайте это будет ваше поздравление с Новым годом для дорогих россиян. Тем более что в Хабаровске уже видимо, празднуют.

С. Марков― Я не готовился. Естественно, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, вы знаете, у Ольги Журавлевой такие глаза новогодние практически. И, друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы счастье было в этом Новом году. Чтобы у вас не было проблем никаких особенно, чтобы вы были счастливы, здоровы обязательно. И чтобы вы и любили тех, кто любит вас, а те, которых любите вы – любили вас. Прежде всего, это мне кажется. В любви найдете вы главное счастье. Остальное все приложится. У нас материального благосостояния хватает. Навалом. Во всем…

О. Журавлева― В среднем.

С. Марков― Половина… И столы как вы знаете, никто особенно не считает, у всех тоже все навалом. Какого-то счастья может быть недостаточно. Поэтому счастья и здоровья. А про здоровье вам здесь и расскажем в том числе.

О. Журавлева― Да что вы. Политолог здорового человека.

С. Марков― Потому что да, потому что я вам сказал, что можно по-разному подводить итоги года. С политической точки зрения это был год такой политической почти нирваны.

О. Журавлева― Да что вы?

С. Марков― Да. Был социологический опрос населения. Нашего. За это год. И он показал, что 74% не смогло назвать ни одного события этого года. Затруднились сказать. 10% — назвало главное событие – пенсионная реформа, которая произошла в предыдущем году. Остальные чего-то такое…

О. Журавлева― Я поняла, почему вы намекаете на здоровье.

С. Марков― Сейчас скажу. С точки зрения 85% людей никаких особенно событий ни в России, ни вокруг нее, тоже в мире спрашивали – не произошло. И это, конечно, очень хорошо. Потому что, как известно политика в основном занимается производством плохих новостей. И вот этих плохих новостей для народа для большинства почти не было. Это очень хорошо, что люди во многом зажили личной жизнью. У кого дети родились, кто-то женился. Могли быть и не очень хорошие вещи. Но вот эта политическая нирвана в обществе действительно как бы случилась. Это если говорить о политической. Если говорить об общественно-политической – у нас произошло такое раздвоение. С одной стороны маленькая группа, процентов 5 населения, проживающего в основном в столице…

О. Журавлева― А также в Шиесе или Екатеринбурге…

С. Марков― Я сейчас про Шиес скажу. Был там недалеко. Беседовал с людьми. Так вот, маленькая группа в столице призывает, чтобы поменьше государство, что государство слишком все… В большинстве населения резко пошла популярность Сталина. И если 5% считает Путина диктатором, то большинство населения требует от Путина брать пример со Сталина и пожестче должно быть государство. Такое разделение. Но это объективно.

О. Журавлева― Сергей Александрович, объясните, это хорошо или плохо?

С. Марков― Секундочку. Ну я пока не готов сказать. Я считаю, что живая когда политическая жизнь, это лучше в любом случае. Они борются друг с другом, наверное, и хорошо. Но вот за кем пойдет власть. За 5% своих критиков или за 75% своей поддержки – это вопрос открытый. Потому что культурно власть – это часть элиты, она близка к этим, которые их же критикуют и хотят снять. И побаиваются тот народ, который власть поддерживает. Вот такой как бы раскол можно сказать, когнитивный диссонанс, можно сказать враскоряку, если вам нравится русская народная речь. Такой политический и общественный итог. Политический не общественный, я сейчас перехожу, то есть не политический общественный, что произошло вне политики самое главное. Это рывок буквально, который делает Россия с точки зрения здорового образа жизни.

О. Журавлева― Да что вы?!

С. Марков― Вы просто не знаете еще об этом. Но я вам говорю сейчас, найдите, почитайте. В России сейчас количество непьющих вообще превысило половину населения. Вот вы знаете, что люди будут выпивать сейчас в эту новогоднюю ночь. Шампанское. Кто-то водку и так далее. 52% — никаких алкогольных напитков. Социология говорит об этом.

О. Журавлева― Да что вы!

С. Марков― Даже в новогоднюю ночь. Представляете себе.

О. Журавлева― Если считать, что все православные, то у них вообще пост. До 7 января надо держаться.

С. Марков― Православные такие, что они, в общем, в Бога верят, и… православной церкви чтят, святых чтят, но с постами у нашего народа проблемы.

О. Журавлева― Наоборот никаких проблем.

С. Марков― Я не верю, что… Ладно, это дело личное каждого. Кроме того, в стране идет повальный отказ от водки. Как главный алкоголь. Стремительно падает настолько, что все говорят уже о самой тихой, почти тайной антиалкогольной кампании, которую ведут власти в России.

С.Марков: Если 5% считает Путина диктатором, то большинство населения требует от Путина брать пример со Сталина

О. Журавлева― Это потому что власти предприняли что-то?

С. Марков― Да, много чего они сделали. И акцизы повышали. И ограничивали по времени и пропаганду какую-то вели. А одновременно, это еще не всё, одновременно идет массовый повальный отказ молодежи от курения. Это поколение Путина, оно практически не курит. Раньше на молодежных форумах сражался со студентами, чтобы они поменьше курили. В частности так тиранически немножко требовал, они могут курить, но в моем присутствии, чтобы никто не курил. И поэтому я мог подойти, взять…

О. Журавлева― Так это вы значит победили курильщиков. Теперь мы выяснили.

С. Марков― Мы победили в том числе курильщиков. Чтобы вы поняли, что если вы курите – вы отстой теперь. Молодежи среди студентов курит очень-очень мало. И даже популярные вейпы все, кальяны – это ничтожные проценты. Курение не модно. А модно что? Модно сходить в тренажерные залы. Бегать…

О. Журавлева― По утрам.

С. Марков― …кроссы. В том числе. У нас в Москве в центре города начинается в 12 ночи новогодний марафон. Да. Со звоном курантов.

О. Журавлева― Но вы-то побежите?

С. Марков― Нет, я пойду в другой, тоже спортивное. Лично я пойду и всем советую на фестиваль йоги.

О. Журавлева― Вот это да. Тоже с последним ударом курантов все приняли соответствующие позы.

С. Марков― Спорт там будет. Много чего. Йога это же на самом деле типа гимнастики. Такой продвинутой, хорошо подготовленной. Тоже ни грамма алкоголя. Вообще ни грамма.

О. Журавлева― Только рис и яблоки. Понятно.

С. Марков― И эта как бы революция за здоровый образ жизни, количество тренажерных залов растет, наверное, этот бизнес, может быть, сейчас самый выгодный оказывается в России. В огромной степени. Они кругом. Их огромное количество. Туризм. Сейчас очень много оздоровительный. Ездят люди не жрать водку в отеле «все включено», а заниматься как ни странно спортом. Многие люди стесняются об этом сказать.

О. Журавлева― Да ладно.

С. Марков― Конечно. Потому что ну считается, чего там я как-то… Нажрался если водки и упал в канаву – это вроде бы…

О. Журавлева― Весело.

С. Марков― Как бы по-прежнему культурно считается приемлемым, к сожалению.

О. Журавлева― Да у вас наверняка вся лента в фейсбуке в лыжниках, сноубордистах.

С. Марков― Абсолютно верно. У нас эта революция прошла самое главное. Плюс средняя продолжительность жизни у нас растет последние годы быстрее, чем в ЕС. Она там растет неплохо.

О. Журавлева― Но у нас она, по-моему, немножко меньше.

С. Марков― Меньше. Значительно. Меньше почти на 10 лет. Но растет быстрее. У них растет на 3 месяца в год, у нас на 4 месяца в год. Хорошие данные, между прочим. Это значит, что за каждые три года средняя продолжительность жизни, увеличивается популяция в среднем по стране на один год. Вот это, наверное, главное.

О. Журавлева― Это поэтому так много ограничений на покупки жизненно важных лекарств. Все здоровые просто.

С. Марков― Нет. Это связано с тем, что, во-первых, про эти ограничения на жизненно важные лекарства в основном кричит оппозиционная информационная машина, созданная иностранными агентами для раскручивания любых недостатков. И они поэтому кричат много об этом.

О. Журавлева― Мне кажется, если ребенок умирает без лекарств, люди действительно кричат.

С. Марков― Это ужасно. Но кричат не они. Те бегают, мечутся. А еще один момент, связанный с тем, что есть некие ошибки в планировании. Государство пытается сделать так, чтобы у нас наша фармацевтическая промышленность развивалась. Но не все получается так, как нам бы хотелось.

О. Журавлева― Наш сегодняшний гость — политолог Сергей Марков, который нам только что рассказал о том, как замечательно…

С. Марков― Революция происходит.

О. Журавлева― Как замечательно мы стали жить. Вот из Казани вам Илья Михайлович пишет, что курят даже девушки лет 14, и пьют как мужики. Зависит, между прочим, от региона.

С. Марков― Да, зависит, прежде всего, от социальной группы. Я говорю о том, что прекратили практически курить. Но не прекратили пить студенты.

О. Журавлева― Студенты пока еще держатся в этом смысле.

С. Марков― Студенты хороших университетов – они в основном прекратили курить. Они не курят.

О. Журавлева― Они просто не начинали.

С. Марков― Да, и не начинали многие. Маргинальные социальные группы, они курят.

О. Журавлева― То есть пока еще не преодолели наличие маргинальных групп.

С. Марков― То есть люди без высшего образования. Ну здесь они, конечно, я думаю, курят и курят все. Те люди, которые гопники по подворотням, хотя уже нет подворотен, между прочим.

О. Журавлева― В основном всем гопникам за 40, которых я встречаю.

С. Марков― Они еще, конечно, курят все практически. Но студенты хороших университетов курить прекратили уже. Ближайшие два года прекратят курить студенты большинства университетов.

О. Журавлева― А когда мы перестанем есть, Сергей Александрович, важный вопрос.

С.Марков: Курение не модно. А модно что? Модно сходить в тренажерные залы

С. Марков― Хороший вопрос. Как вы знаете, современная Россия, есть данные, выбрасывает треть примерно той еды, которую покупает. То есть мы все с вами выбрасываем треть еды, которую покупаем.

О. Журавлева― Давят то, что неправильное.

С. Марков― Теперь поскольку нас слушают слушатели большей частью…

О. Журавлева― Продвинутые.

С. Марков― И более богатые, чем обычные. Поэтому и москвичи больше частью, в Москве выбрасывают почти половину еды. А вот среди более продвинутых я думаю, чуть больше даже. То есть мы с вами выбрасываем половину еды. Это кстати очень нехорошо с точки зрения экологии. Вообще, если у нас у России в этом году главная революция это революция здорового образа жизни, то у наших соседей в ЕС, США главная революция – экологическая революция.

О. Журавлева― Вы знаете, в Москве тоже есть экологические революции.

С. Марков― Советую, почитайте мою статью про Грету Тунберг, где я рассказываю вещи, которые я думаю, никто не знает.

О. Журавлева― У вас как всегда инсайд.

С. Марков― Как оно все получилось. В том числе и из Германии инсайд какой-то. Рассказывают мне всякие люди. И на сайте Российского совета по международным делам. Там, конечно, огромная революция с точки зрения тоже экологии, выбрасывать еду, конечно, ужасно и чудовищно. Потому что для производства еды требуется огромное количество электроэнергии. Огромное количество воды чистой. Мяса, чтобы килограмм мяса вырастить – это же огромные ресурсы, затраты. Поэтому я считаю, что нам пора присоединяться к этой мировой экологической революции. И делать разумные вещи. Точно, например, я думаю, что в магазинах должен указываться углеродный след тех или иных продуктов питания. Всех продуктов питания всех товаров. Чтобы человек знал, сколько нефти сожжено для того, чтобы был произведен этот товар. И нужно указывать, сколько чистой воды потрачено на производство этого товара. Чтобы люди могли как-то выбирать. И такая простая короткая информация, она мне кажется, людей перенастроит. Люди у нас очень хорошие. Очень многие хотели бы, например, раздельный сбор мусора. У нас народ хочет раздельно его собирать значительно больше, чем власти готовы это сделать. Очевидно.

О. Журавлева― Соглашусь.

С. Марков― Я например, вижу пластиковые бутылки, делаются контейнеры, они переполняются через час, наверное. Все разбросано и так далее. И при этом государство, к сожалению, у нас отказывается от своей роли культуртрегерской роли. Продвижения. Вот я вам говорю, вы запомните это, простой элементарный совет. Он спасет очень много из окружающей среды. Для того чтобы контейнеры эти не переполнялись, чтобы мусоровозы не возили пустые бутылки – все бутылки перед тем, как выбрасываются…

О. Журавлева― Сминаются.

С. Марков― Свинчивается пробочка, правильно, сначала, чтобы воздух оттуда выходил. А потом эта бутылочка скручивается, сминается. И в таком виде уже выбрасывается. В таком виде занимает в 5-6 раз меньше места.

О. Журавлева― Сергей Александрович, объясните мне другую вещь…

С. Марков― Давайте сделаем. Давайте очистим наш мир. Мы как страна погрязли в мусоре. Как свиньи живем, вы знаете. Вот выедите на машине летом за пределы Москвы.

О. Журавлева― Мы на машине не поедем. Мы поедем на самокате.

С. Марков― Горы мусора. Вы что сумасшедшие как пример Украины что ли.

О. Журавлева― Вы сейчас про Украину вспомнили. И кстати про топливо тоже. Мы обязательно поговорим. Вы мне другое объясните. Почему государство, власти и местные, федеральные так медленно доходят до мысли, что мусор надо не просто раздельно собирать, его надо еще правильно перерабатывать. Откуда идея, что надо все сжигать?

С. Марков― Объясню.

О. Журавлева― Сергей Семенович нам обещал мусор вывалить во дворе. Кому не нравится.

С. Марков― Я считаю, что власти абсолютно недопустимо медленно занимаются экологической проблематикой. Просто чудовищно отстают…

О. Журавлева― А нам будет чего спасать-то?

С. Марков― …от европейских государств. Пора в чем-то лидерство взять и хоть какую-то самостоятельность проявить. В частности экология – это одна из важнейших вещей. Мы задыхаемся от этого мусора. Причин несколько. Во-первых, вбили в голову президенту, что все только частный бизнес должен. Что государство должно быть по минимуму. По минимуму инициативу проявлять.

О. Журавлева― И он даже знает, чей именно частный бизнес…

С. Марков― А здесь речь идет об организации целой новой отрасли экономики. Мусороперерабатывающей. Ну как, ну не может частный бизнес просто перейти к этому. Для этого нужно 50 лет ему, да и то может, не справится за это время. Поэтому для того чтобы создать новую отрасль экономики, конечно, государство должно играть значительно более активную роль. И это вступает в противоречие с доминирующей идеологией рыночного фундаментализма. Ультралиберализма, скажем так. Вторая причина связана с тем, что Путин гуманист вообще…

О. Журавлева― От этого все наши беды, я давно заметила.

С. Марков― Не хочет напрягать народ. У него была своя большая логика. Вот он пришел когда к власти…

О. Журавлева― Кстати, 20 лет сегодня.

С. Марков― Мы, конечно, поздравляем весь народ России, я еще скажу. Про мусор начала, потом…

О. Журавлева― Да, заканчиваем про мусор.

С. Марков― Пришел как Путин к власти, у него было несколько идей. Восстановить государство, суверенитет, убрать олигархов от власти. Они остались олигархи, но не у власти. Терроризм победить. Пенсии чтобы, наконец, пенсионерам вовремя платили. В основном задачи были эти решены. Нефть и газ взять, государственный контроль над ними. Задачи были решены. Но одна из задач, которая перед ним была, я это не догадываюсь, я это знаю точно. Что поменьше народ надо напрягать. Дать людям пожить, подышать по-человечески. Вот ему говорили, что ездят все на иностранные курорты, надо побольше на наши. Он отвечал, ну конечно, дайте людям поездить. Ну хотят они ездить в Турцию и Египет, Испанию, Таиланд на море покупаться. Да пускай поедут, Господи, десятилетия наш народ туда не пускали. А все остальные ездили. Эта идея – надо дать народу отдохнуть… Сначала коммунисты заставляли…

О. Журавлева― Народ уже отдохнул?

С. Марков― Сейчас, секундочку скажу. Да. Так вот тогда он не отдохнул. Тогда сначала коммунисты народ заставляли, напрягались ради коммунизма. Потом пришли капиталисты, народ заставляться напрягаться все 90-е ради капитализма. А жить-то когда людям по-человечески. Пришел Путин и сказал: да пускай поживут, прежде всего, хорошо.

О. Журавлева― Отъедятся хоть.

С. Марков― Отъедятся. Отдохнут. Покупаются на морях.

О. Журавлева― А сегодня уже по всему центру установили КПП, и все закончилось.

С.Марков: Государство пытается сделать так, чтобы наша фармацевтическая промышленность развивалась. Но не все получается

С. Марков― А вот противоречие заключается в том, что Путин продолжает эту политику – народ не напрягать и тоже по раздельному мусору по многим вещам старается народ не напрягать. А народ уже отдохнул и говорит: Владимир Владимирович, мы хотим к великим целям. Хватит уже отдыхать-то. Кнут, и не нас, конечно, а вот этих вот гадов олигархических бюрократических. Кто у нас начальники-то? Кнут начальникам покажи, пожалуйста. Пускай они гонят вперед страну. Страна должна развиваться. Нам нужны большие задачи. Нам нужны большие идеи, большие прорывы. Мы отдохнули. Пора ехать. Хватит уже запрягать. Пора ехать. Вот одно из главных противоречий этого этапа путинского правления.

О. Журавлева― Как вы думаете, как скоро Владимир Владимирович это услышит и начнет наказывать на конюшне Сечина, Ротенбергов и так далее. Чтобы они тоже перестали отдыхать.

С. Марков― Не знаю. Их тоже хочется, чтобы отдохнули. Мне кажется, они тоже отдохнули.

О. Журавлева― Мне кажется нормально все. И отъелись вроде. Многие.

С. Марков― Совершенно верно. Вы разумно это говорите, прямо как будто народ говорит вашими устами.

О. Журавлева― А я знаете, сама тоже из народа.

С. Марков― Я понимаю. Несмотря на то, что вас заставляют работать…

О. Журавлева― Меня заставляют работать, а я хочу отдыхать.

С. Марков― Да, вы все-таки чувствуете, что народ говорит. Совершенно верно. Такое как бы противоречие. Самое главное я поздравлю все-таки народ.

О. Журавлева― С окончанием отдыха.

С. Марков― 20 лет сегодня как Владимир Путин пришел к власти.

О. Журавлева― Мы тогда еще не знали, что он пришел. Но Ельцин уже сказал, что не хочет.

С. Марков― Он стал великим действительно правителем России. Который спас Россию от смуты…

О. Журавлева― А Ельцин не стал великим правителем, когда попросил прощения?

С. Марков― Когда попросил прощения стал уникальным, я бы сказал правителем. Величие не в том, чтобы ввергнуть страну в нищету…

О. Журавлева― А уйти в отставку.

С. Марков― А потом попросить за это прощения. Уйти в отставку это как бы ну оригинально, он сильный очень с этой точки зрения политик. И народ его простил за то, что он ушел в отставку, отдав власть Путину. Путин как раз и спас Россию. За это, собственно, его любят те, кто любят Россию и ненавидят те, кто ненавидит Россию.

О. Журавлева― Кто любит Россию, вы прекрасно знаете. У нас в студии как раз он и находится. Это политолог Сергей Марков. Чат Ютуба я внимательно читаю. Ваши сообщения, если вы отвлеклись внезапно от стола, тоже можете присылать. +7-985-970-45-45. Мы вернемся после новостей.

НОВОСТИ

О. Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. Наш сегодняшний гость — политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, вас забрасывают просьбами все-таки прокомментировать украинскую тему. Вы нам рассказывали про хунту. А президенты обмениваются поздравлениями.

С. Марков― Молодцы. Поздравили нас. Впервые…

О. Журавлева― Так и мы их поздравили. А хунту можно поздравлять?

С. Марков― Зеленский и Путин поздравили. Объясняю. Хунта была сформирована до Зеленского.

О. Журавлева― А, так сейчас уже все хорошо.

С. Марков― Нет. Хунта осталась. Зеленский случайно пришел, как вы знаете, клоун. Комедийный актер. Который просто как комедийный актер очень известен был и голосование за Зеленского это голосование граждан Украины против всех.

О. Журавлева― А как же кураторы эти злые допустили?

С. Марков― Объясню сейчас. Потому что население Украины ненавидит эту хунту. Население Украины ненавидит бандеровскую банду, захватившую власть в Украине. И хочет, чтобы ушла. И они думали, ну может быть вот этому клоуну позволят избраться. Понятно, что спецслужбы США, которые пришли к власти в Украине в 14-м году, они никому не позволяли. Зеленский был крайне неожиданным для американских правителей Украины. И они думали его допускать или нет до выборов. Но потом прошло собеседование. Сначала они были шокированы его взглядами, когда он сказал, что войну нужно заканчивать. Нужно прекратить крайности, прекратить уничтожать русский язык, православию не надо вмешиваться. Они были шокированы сначала. Первая идея была его не допускать. Но потом прошли переговоры, и он сказал, хорошо, я принимаю полностью условия игры. Того, что главная цель режима, главная цель хунты – это дерусификация насильственная. И превращение Украины в анти-Россию. Сказал, я согласен с этим. И на этих условиях американские спецслужбы допустили это политическое ничто к тому времени, сейчас он уже что, стал кем-то. До выборов. И население проголосовало против всех. То есть за Зеленского. Перед Зеленским есть несколько путей. Три реально. Он хочет четвертый. Первый путь, который его тоже подталкивает – быть просто ширмой хунты. Ширма режима. Все будет происходить, другие люди будут…

О. Журавлева― Все будет как при бабушке. Да.

С. Марков― А он просто ширма. Не совсем так. Второе – стать частью хунты. То есть как Петр Порошенко. Он тоже сначала не хотел никакой войны, но потом был вынужден стать военным преступником, и ответственным за все чудовищные…

О. Журавлева― У меня все время ощущение, что Украина развязала кровавую бойню.

С. Марков― А вы не знаете…

О. Журавлева― На Россию напала, мне кажется.

С. Марков― Нет, они уничтожают русский мир в Украине. Поэтому резня в Одессе, в Мариуполе. Это чудовищная бойня на Донбассе. Я сейчас закончу. Второй путь – стать частью хунты. Третий путь – стать врагом хунты. Возглавить государственный переворот, свергнуть реального диктатора Украины.

О. Журавлева― А кто реальный диктатор?

С. Марков― …Спецслужбы США. Отстранить их от власти. И вернуть власть народу Украины. Но Зеленский боится пойти по этому пути, поскольку он боится, что его убьют.

О. Журавлева― А вы бы не боялись пойти по этому пути на его месте?

С. Марков― Наверное, тоже боялся бы.

О. Журавлева― Вы-то в Госдепе печеньки-то ели. Знаете, о чем речь.

С. Марков― Да, конечно.

О. Журавлева― Ага.

С. Марков― Я с Госдепом сотрудничал, когда с Госдепом мы дружили. А когда мы стали враждовать – я с ним прекратил сотрудничать. Кроме нормального диалога.

С.Марков: Власти абсолютно недопустимо медленно занимаются экологической проблематикой. Просто чудовищно отстают

О. Журавлева― Вы просто очень ловкий. Вы не зря йогой занимаетесь.

С. Марков― Я философ. Я вижу смысл вещей. И четвертый путь, который Зеленский выбрал – всех обмануть. По этому же пути хотел идти Петр Порошенко. Но ничего не вышло. За шиворот его офицеры спецслужб приволокли…

О. Журавлева― А как можно всех обмануть?

С. Марков― … заставили дать подписывать приказы о военных преступлениях. О пытках, убийствах людей и так далее. Это путь Зеленского. Теперь что американцы хотят сделать с помощью Зеленского. У них хороший план. Первое – они хотят завершить легитимацию режима. Дело в том, что госпереворот в 14-м году совершенно очевидный. Грязный кровавый захват власти, его нужно было как-то сделать, его попытались квазилегитимизировать путем выборов Порошенко и парламента. Но выборы и Порошенко и того парламента, парламента комбатов, были фальсифицированы и все об этом знают. Они были подтасованы. Такой очень хорошо известный факт всем, кто занимается этой проблематикой. Даже известно, сколько процентов по приказу спецслужб ЦИК приписал. Кстати, я об этом говорил…

О. Журавлева― А в России также делается?

С. Марков― В России – нет. Там действует очень простой критерий. Например, после госпереворота все люди Януковича были уволены. Вы же знаете.

О. Журавлева― Очевидно.

С. Марков― Кроме одного места. Знаете, какого? Центризбирком.

О. Журавлева― Понятно.

С. Марков― И даже когда их срок закончился, они продолжали работать. Почему? Потому что когда их вызвали к диктатору и потребовали фальсифицировать выборы, они сказали, что мы готовы, но нам нужны гарантии. Тот сказал: я даю гарантии, никто вас не уволит. Их естественно не уволили. И все люди Януковича спокойно продолжали работать в Центризбиркоме.

О. Журавлева― А у них какие-то сокровенные знания. Они особенно интересно умеют фальсифицировать…

С. Марков― Да никаких. Они были членами ЦИК. Просто нужно было вместо цифры 47%, которые реально получил Порошенко, писать 55 что ли. 53, сколько там ему.

О. Журавлева― Мне кажется полно таких людей, которых не надо специально от Януковича…

С. Марков― Да их не надо, но они не члены ЦИК. Их нужно было менять тогда.

О. Журавлева― Понятно.

С. Марков― И тоже потом парламентские были. А теперь сейчас подсчет голосов правильно…

О. Журавлева― А почему сейчас правильный?

С. Марков― Люди голосовали же против всех, они голосовали не за Зеленского, а против всех.

О. Журавлева― А почему не фальсифицировали?

С. Марков― А зачем? Еще раз повторяю, американцы же одобрили.

О. Журавлева― Теперь понятно.

С. Марков― Они решают вопрос. Эти выборы, их нельзя назвать честными, потому что они прошли в условиях, когда военные преступники, организовавшие бойню так сказать типа Парубия, Турчинова оставались у власти. В условиях террора прошли никоим образом не честные выборы…

О. Журавлева― А народ все равно проголосовал против этих людей, как вы говорите.

С. Марков― Да. Но это парадокс Украины. Население Украины ненавидит бандеровцев. А они у власти. Почему? – потому что диктатор их там держит в качестве своих бешеных псов. Еще одна задача, которую должен решить Зеленский. С помощью Зеленского решают американцы. Смена поколений. У них такая…

О. Журавлева― По-моему, прекрасная задача.

С. Марков― …идея. Что все постсоветское поколение должно уйти от власти. Им не нравится ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Коломойский.

О. Журавлева― А вам нравятся?

С. Марков― Я безразличен. Я их люблю всех. Как биолог любит, как энтомолог любит тараканов и бабочек.

О. Журавлева― Я помню.

С. Марков― С точки зрения энтомолога таракан не менее прекрасен, чем бабочка.

О. Журавлева― Согласна.

С. Марков― И у тех выживаемость как вы знаете…

О. Журавлева― А можно уже добраться, наконец, до сегодняшних событий.

С. Марков― Подождите. Так вот, чем не нравятся американцам. Что они учились в советской школе и учились в советском университете. Получили советское образование. А в голове сидит, что все, кто образование получили – плохие люди. Всех нужно убрать. И заменить их поколением грантоедов. То есть тех, кто учился в школе, университете уже в независимой Украине и тех, кто потом как политик воспитывался в рамках неправительственных организаций, финансируемых из США.

О. Журавлева― Зеленский, кстати, из них?

С. Марков― Нет, Зеленский почти из них. Но нет еще.

О. Журавлева― А давайте наоборот представим себе…

С. Марков― Ну за грантоеда чтобы люди проголосовали, это же слишком сильно надо фальсифицировать. Легче взять куклу и заставить ее вашу политику проводить, чем всаживать людям…

О. Журавлева― А почему в России такого сделать нельзя? У нас есть КВН, «Камеди клаб».

С. Марков― У власти президент Путин, а не спецслужба США. Еще одна задача, которую хотят с помощью Зеленского американцы решить – забрать собственность у украинских олигархов. И передать их…

О. Журавлева― Украинскому народу.

С. Марков― Не угадали. Транснациональным корпорациям. Такая глобализация должна произойти.

О. Журавлева― То есть у одних олигархов забрать, другим отдать.

С. Марков― Забрать у украинских олигархов, потому что они им не доверяют и отдать иностранным олигархам.

О. Журавлева― Интересно как.

С. Марков― Это же логика какая. Подчинение. Потом они могут спокойно уйти. Потом могут закрыть командировочные, сказать, все вы уже отвечаете. Вот вы владеете Украиной, украинской землей, предприятиями. Все, вы теперь обязаны назначать правильного президента Украины. Правильное правительство.

О. Журавлева― А почему в Белоруссии так нельзя сделать?

С.Марков: Это парадокс Украины. Население Украины ненавидит бандеровцев. А они у власти. Почему?

С. Марков― А там у власти Лукашенко, а не спецслужбы США. Как спецслужбам США отдать власть? – с помощью майдана. Это механизм, с помощью которого власть забирается у народа и передается…

О. Журавлева― Лукашенко.

С. Марков― Иностранным спецслужбам.

О. Журавлева― Просто непонятно, почему это работает в одном случае, а не работает в другом. Можно же было то же самое сделать в Киргизии. Поставить там какого-то гарвардского профессора. Можно было сделать еще где угодно. И сделать из них как вы говорите русофобскую страну.

С. Марков― Объясню. Делать госперевороты, ставить своих людей, свое правительство – это все-таки затратное достаточно дело. Сейчас многие говорят, вот мы заплатили сейчас 3 млрд. хунте, если в свое время наше правительство десятую часть этих денег дало на нормальную работу в Украине нашим политтехнологам, то не было бы никаких этих проблем.

О. Журавлева― А, скупой платит дважды.

С. Марков― Скупой платит не дважды, в нашем мире скупой стал платить в 10 раз больше. А то еще больше.

О. Журавлева― Так вся проблема в том, что вовремя не подготовили политологов…

С.Марков: Главный успех Путина заключается в том, что Россия была зависимой страной, валялась в грязи как пьяный алкоголик

С. Марков― Это не вся проблема. Но одна из проблем заключается в том, что мы недостаточно активно работали в Украине.

О. Журавлева― Вот беда.

С. Марков― Говорили мы, писали записки.

О. Журавлева― Не читают ваши записки, Сергей Александрович.

С. Марков― Чего-то читают.

О. Журавлева― Вы мне другое объясните. Что-то изменилось в отношениях Путина, в его отношении к Украине. В связи с тем, что мы наблюдаем. Впервые поздравили друг друга с Новым годом. Благоприятная атмосфера для решения двусторонних проблем. Это что, жизнь налаживается. Почему?

С. Марков― Путин же видит, что Зеленский пытается действительно как бы обмануть всех. Прежде всего, обмануть американское начальство.

О. Журавлева― Ему это симпатично.

С. Марков― Ему — да.

О. Журавлева― Он сам любит обманывать всех.

С. Марков― У Путина наоборот обратный пунктик. Он правдолюб и даже правдоруб. Ну может быть до 14-го года. А после 14-го как вы понимаете, когда западные партнеры наши лгут, только практически лгут, вообще правды не говорят, странновато, с одной стороны на переговорах будет сидеть человек, который говорит правду, а с другой стороны будут сидеть люди, которые только лгут. Такие странные переговоры. Поэтому Путин вынужден прилаживаться к мейнстриму.

О. Журавлева― То есть немножко тоже подвирать.

С. Марков― Ну как, помните, «ихтамнет», наших там нет…

О. Журавлева― А они вдруг есть.

С. Марков― А они есть. Пришлось.

О. Журавлева― Непонятно.

С. Марков― Еще раз повторяю, в условиях, когда сидят нагло лгут о том, что это революция…

О. Журавлева― Это люди, про которых вы говорите, которые это слушают, они сидят перед русским телевизором и никому не лгут. Им просто сначала их собственный президент говорит одно, а через полгода совершенно другое. На том же голубом глазу.

С. Марков― Послушайте…

О. Журавлева― Вам не кажется это немного странным?

С. Марков― Мне кажется другое, я же вам сказал. С одной стороны есть маленькая группа 5% населения сидят в Москве, смотрят, как президент говорит, что наших там нет в Крыму. И говорят: да что же он такой бессовестный негодяй лжет. Он должен говорить правду. Единственный. Пускай американцам разрешено делать госперевороты. Американцам разрешено лгать. А кто эти русские. Это люди второго сорта. Они не имеют права участвовать в мировой политике…

О. Журавлева― А вы всегда говорите правду?

С. Марков― Это говорит 5%. Почти всегда. Во всяком случае, Оля, вы же знаете, я говорю правды значительно больше, чем практически все. Это поверьте мне, приходится все время за это платить. В то время как сидит большинство населения страны перед телевизором, говорит: Владимир Владимирович, да это же волки. Это враги. Нельзя с ними правду говорить. Ну что же вы так. Пожестче с ними. Пожестче, Владимир Владимирович. Со Сталина берите пример. Вот он правильно делал. Говорит Путину половина страны. Не половина страны, большинство страны. И вот он тоже вынужден как бы и так, и так.

О. Журавлева― Тяжело ему.

С. Марков― Тяжело. Нелегко. Но именно поэтому мы поздравляем наш народ, что достиг такого успеха. Вы знаете, главное в чем.

О. Журавлева― В чем главный успех?

С. Марков― Главный успех Путина заключается в том, что Россия была зависимой страной, валялась в грязи как пьяный алкоголик, а сейчас это страна, которая является независимой, которую уважают все, а некоторые даже и боятся. А рост уровня жизни при Путине согласно объективным данным превышает любые другие периоды тысячелетней истории России. Это заслуга не только Путина, надо прямо сказать. Это заслуга того, что уже ускоряется мировое развитие. Но и путинская заслуга, конечно, тоже.

О. Журавлева― Но он сказал, что будем бороться с ростом доходов населения.

С. Марков― Если бы не Путин, вы бы сейчас вот кто нас слушает, большей частью нас слушают люди в автомобиле едут, правильно. На дачу. К знакомым.

О. Журавлева― Да я думаю, что дома сидят в основном.

С. Марков― Да.

О. Журавлева― И автомобили не у всех.

С. Марков― Если бы не Путин, то автомобиль у вас был бы значительно хуже и старее.

О. Журавлева― Отечественный.

С. Марков― Ну, не факт. Отечественный необязательно хуже и старее. Отечественный может быть и хороший.

О. Журавлева― Хорошо. Давайте пожелаем друг другу, чтобы и отечественные лекарства и отечественная еда, и отечественные люди были веселые и здоровые, бодрые, полезные и, в общем, всем здоровья.

С. Марков― Да. Самое главное мы им пожелаем, чтобы наши люди действительно не напивались.

О. Журавлева― Много не пейте.

С. Марков― А больше целовались.

О. Журавлева― Вот. Сергей Марков, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.