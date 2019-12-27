Т. Троянская― Это программа «Особое мнение», меня зовут Татьяна Троянская и я приветствую Ирину Иванову, депутата Законодательного Собрания от фракции КПРФ. Ирина Владимировна, добрый день.

И. Иванова― Доброе утро!

Т. Троянская― У кого-то утро, а у кого-то день.

И. Иванова― Пусть утро будет немножко подольше, мы так быстро бежим всегда.

Т. Троянская― Знаете, когда за окном сумерки, то непонятно, утро это или уже вечер.

И. Иванова― Это точно. Вот, снега нет, просим теперь, да?

Т. Троянская― Нет, я не прошу. Мне кажется, вполне себе неплохо и без снега.

И. Иванова― Был бы не дождь и солнышко бы дали, больше ничего не нужно.

Т. Троянская― Солнце – это верно, солнце самое главное. У нас ведется видео-трансляция в Youtube, здесь можно задавать вопросы и общаться друг с другом. Мы поговорим, конечно же, об итогах года в Законодательном Собрании, и что в вашей фракции происходило, чем вы можете похвастаться. Но давайте с «Метростроя» начнем, поскольку говорят, что петербургский «Метрострой» отдадут петербургским властям, из-за признаков банкротства. Вам, как представителю коммунистической партии, я так понимаю, эта новость должна быть отрадной. Как вы к этом относитесь?

И. Иванова― Вы знаете, это же тайны мадридского двора, поэтому, когда мы говорим о слухах – это действительно слухи.

Т. Троянская― Харлашкин, во всяком случае, заявил. Новый глава.

И. Иванова― Он заявил, но мы не понимаем, как это будет из бюджета. Я же всё-таки в финансовом комитете, бюджетном, и хорошо разбираюсь в этом деле. Пока я не вижу ничего по поводу того, что будут какие-то выкупы акций. А вы же понимаете, что это акционерное общество, поэтому здесь сложно сказать, к чему мы идём. Сначала была операция, что мы его банкротим. Но банкротство не означает покупки акций, как мне представляется. Зачем доводить до банкротства, если ты собираешься «отжать», скажем так, акции. Вот тут мне непонятно.

Т. Троянская― То есть, вам непонятна схема, как это будет происходить? Она вызывает вопросы?

И. Иванова― Я не понимаю, да. Не понимаю, что это будет. Я не всегда за то, чтобы мы делали государственного монстра, потому что это, прежде всего, конкуренция, это цены. И так как у нас станции метро что-то не очень строятся в последнее время, и, наверное, это связано с ценой вопроса, то я думала, что в «Метрострое» должно было быть несколько фирм, которые будут конкурировать.

И в то же время, государственный сектор сейчас развивается, и мы это понимаем, и что всё переводится на государственные предприятия. Можем вспомнить транспортную историю, что мы хотим сделать в следующем году. Это же означает, что в ГУП переводится практически вся капитализация и общественный транспорт будет государственным, и здесь у меня вопросы – какие будут цены и тарифы? Если нет конкуренции, всегда всё выше, выше и выше. Здесь очень много вопросов. Если бы это было прозрачно, я могла бы говорить, что это так, а это не так, это здорово, а это — нет.

Т. Троянская― Говорят, аудит будет в начале года. Он нам что-то покажет, откроет?

И. Иванова― Что откроет? Финансовые возможности? Или нам с вами будущее покажут? Вот если бы он нам показал будущее, я бы была только «за». При каждом вопросе, мне кажется, что нужны несколько путей, надо рассматривать разные пути развития этой истории. Она тянется давно, и хотели об этом говорить, о приобретении этих акций, еще год назад. Но вы же понимаете, что это частная фирма, хочу – продаю, хочу – нет. Заставить, выломать руки, конечно, можно. Но то безобразие, которое идёт в этой фирме, конечно, надо прекращать. Это моя чёткая позиция. А те кадры – самое главное-то это кадры, а там 5 000 человек сегодня работает, высококвалифицированные кадры! И разобраться, кто прав, кто виноват – мы не можем, потому что позиция такова, что виноваты две стороны. Нет одной виноватой стороны.

Т. Троянская― Ирина Владимировна, а вам не кажется странным, что Харлашкин, новый глава «Метростроя», сказал, что заключал договоры с «Метростроем» будучи на посту вице-губернатора.

И. Иванова― Вице-губернатором он, вообще-то, не был.

Т. Троянская― Ой, простите, главой Комитета. А как он мог заключать договоры с компанией, которая финансово неблагополучна. Такое возможно?

И. Иванова― Это история давнишняя, еще когда у Батанова не отобрали все полномочия, но тоже рассказывал в Законодательном Собрании, что контракт-то дальний, и вообще он давнишний, и они заключали не договоры, а дополнительные соглашения, и к этим контрактам в том числе, выясняя финансовые претензии двух сторон. Я думаю, что речь идёт как раз о дополнительных соглашениях, к тому, что не было сделано, или к тому, что было. Но торги всё равно проходили, и если другой фирмы нет, то почему бы не заключить с этой. Ведь компания-то не находится в стадии банкротства, и мы с вами это понимаем.

Т. Троянская― Мы посмотрим, а вдруг выяснят.

И. Иванова― Это в будущем. Мы потом посмотрим, есть там признаки банкротства или нет. Но в настоящее-то время она не банкрот.

Т. Троянская― Пока не объявлена банкротом.

И. Иванова― Конечно. Поэтому нет законодательных вопросов, где тебе нельзя заключать с этой фирмой контракт. Понимаете, это очень сложный финансовый клубок, он же ещё завязан и на стадионе. Мы тоже не очень знаем.

Т. Троянская― Посадили одного человека, он сидит.

И. Иванова― Не только. Там же до сих этот клубок все раскручивается, куда-то идёт. Другое дело, что у нас нет прозрачности, и мы не можем ничего сказать по этому поводу. Но «Метрострой» участвовал в строительстве и до стройки этого стадиона. Может быть, что-то там с векселями связано.

Т. Троянская― В общем, тёмная история.

И. Иванова― Я не могу комментировать, потому что не знаю ситуации.

Т. Троянская― А в целом, смотрите: получается, что государство берёт ответственность и за тех людей, в частности, которым не заплатили денег. И вот сейчас начинаются выплаты, если верить…

И. Иванова― Говорят, что идут выплаты. Во-первых, потому что перед новым годом, а во-вторых – там задолженность огромная.

Т. Троянская― Задолженность огромная, да. Получается, государство берёт на себя ответственность. Разве это плохо?

И. Иванова― Нет, это отлично. Особенно, если мы говорим о людях, которые там работают. И терять этих людей ни в коем случае нельзя. Поэтому может быть и решили вопрос таким образом, что надо договариваться с Александровыми о том, чтобы приобрести акции у них, контрольный пакет. И это было бы верно, особенно в сегодняшней ситуации. Мы же не знаем, как следствие идёт и идёт ли оно. Мы же с вами об этом тоже ничего не знаем.

Т. Троянская― Очень много вопросов, правда.

И. Иванова― Нам выбрасывают какую-то интересную деталь, а к чему она приведёт, и сколько будет стоить для нас с вами, как для жителей этого города, сколько же будет стоить это приобретение, сколько стоить будет этот пакет?

Т. Троянская― Не знаю. Но надеюсь, что нам всё-таки сообщат. Но давайте к Законодательному Собранию. Как вы оцениваете работу Законодательного Собрания, и в частности, вашей фракции, в 2019 году?

И. Иванова― Вы знаете, что касается нашей фракции, я продолжаю говорить, что мы работаем, как скорая помощь. Потому что мы очень много помогаем в решении жилищных. Коммунальных вопросов; устройства в детский сад. Сейчас люди задают очень много вопросов, и это сложные вопросы. Вы знаете, наверное, о заводе «Светлана». Почему-то мне очень хочется остановиться на нём, потому что заводы уничтожаются, вместо них теперь возникают жилищные огромные дома. «Светлану» практически сносят, и только за последний год обращений было масса, масса митингов, которые люди сами хотят устраивать, потому что понимаю, что на 14 гектарах будет построено 300 тысяч квадратных метро. Это означает целый город! Там 20 тысяч населения появится. Я понимаю, что это не завтра, но это послезавтра. При отсутствии транспортной инфраструктуры это невозможно. Это же целое муниципальное образование!

Т. Троянская― У нас так, в принципе, происходит сплошь и рядом.

И. Иванова― Выборгскую сторону если взять, то около станции метро «Лесная» строится миллион квадратных метров. Она же не выдержит этой нагрузки. И люди обращаются, что нет остановок, нет стоянок для машин – а там строятся апарт-отели, которые будут стоять просто во дворах. Для размещения автомобилей вообще не предназначено вообще ничего. Таких вопросов просто масса. Самое интересное, что по «Светлане» ко мне обратились два завода, которые на ее территории ведут свой бизнес, не относящийся к «Светлане». У них два корпуса, у них заводы IV класса опасности. И рядом с ними будут строить, представляете себе!

Т. Троянская― А как они – арендуют?

И. Иванова― Нет, это собственность.

Т. Троянская― А когда они успели выкупить?

И. Иванова― Они выкупили у «Светланы» в 2011 или 2012 году, приобрели в собственность два корпуса – один 4000 квадратных метров, вместе с землёй. И второй корпус, к которому относится второй завод – это 3000 квадратных метров, вместе с землёй. Я же не просто так сказала – IV класс опасности. Это означает, что на расстоянии ближе, чем 150 метров ты не имеешь право строить жильё. А они строят около 30 метров от них. Причём их не предупреждали, что промышленная зона переводится в деловую или в жилую. Ничего подобного, они так и остались промышленной зоной.

Т. Троянская― А как такое возможно?

И. Иванова― А я не знаю, как такое возможно! Я считаю, что это уже нарушение законодательства, потому что ты не мог дать разрешение на строительство!

Т. Троянская― А разрешение уже дано?

И. Иванова― Конечно, уже строится объект.

Т. Троянская― И что делать?

И. Иванова― Мы, конечно, написали много-много запросов, но завод-то правильно говорит, что в обход нас сделали такие манипуляции, им дали разрешение на жильё, и мы теперь находимся в стадии, когда нас могут закрыть люди, которые въедут в это жильё. И они будут правы, согласитесь.

Т. Троянская― Ну конечно.

И. Иванова― С какой стати я буду с вами находиться рядом? И вообще — почему застройщик не говорил мне об этом.

Т. Троянская― А вы уже поднимали этот вопрос, да?

И. Иванова― Конечно, запросы мы написали, встречались с заводами, мы посмотрели, что творится на «Светлане». Строительство ведётся везде, во всех дырках, там 7 разрешений на строительство. И таких объектов много. Поэтому, в основном, мы, наверное, работаем как скорая помощь. И не только в плане жилья. Очень много сейчас обращается ТСЖ, ЖСК — с просьбой выяснить, что у них происходят в подвалах. Вы знаете, что сейчас происходит: рубятся входы в подвалы, люди боятся, что будет обрушение зданий. В Выборгском районе на Орбели дом трещит, идёт новая стройка. И таких объектов – масса.

Т. Троянская― Ирина Владимировна, у вас же во фракции есть человек, который имеет строительный бизнес. Я про Рассудова. Что он думает и говорит по этому поводу?

И. Иванова― Всё то же самое, у нас единое мнение. Мы прекрасно понимаем, что это абсурдно, когда МВК даёт разрешение на то, чтобы ты снес перегородки первого или другого этажа. Это вообще невозможно, понимаете? И мы это называем «перепланировкой». Ну какая это перепланировка, если вообще-то это реконструкция. Это замена понятий.

Т. Троянская― Они же получали это разрешение?

И. Иванова― Да, МВК выдала разрешение. И таких много. Либо надо менять законодательство, а это законодательство федеральное, до них достучаться практически невозможно. Здесь-то невозможно достучаться, а до федерального – это ещё та песня.

Т. Троянская― Это ещё сложнее. Но, тем не менее — о том, чтобы достучаться здесь, ведь подавляющее большинство в Законодательном Собрании – это представители «Единой России». И очень часто КПРФ, оппозиционная партия, вместе с фракциями от партий «Яблоко», «Справедливая Россия», «Партия Роста», эти самые 12. Как там, расстановка сил?

И. Иванова― Считается, что «Справедливая Россия» — 3, нас – 3, «Партия Роста» — 3, это 9. И 2 – это 11, всё. Иногда бывает кто-то 12-й, 13-й появляется, но я даже не могу сказать, кто это.

Т. Троянская― Но вы понимаете, что то, что не нравится «Единой России», в ЗакСе не проходит.

И. Иванова― Не проходит никогда.

Т. Троянская― Что же делать? Или исключительно предавать огласке?

И. Иванова― Так и есть. Я считаю, что мы делаем своё дело. Может быть, потихоньку, не так быстро, конечно, это получается. Вот достучались до Смоленки, до парков некоторых. Люди начали задумываться. Ведь войны, которые сегодня идут по зелёным насаждениям – это и мы в том числе немножечко принимаем в этом участие. На мой взгляд, это важно, потому что зелёные насаждения исчезают совсем у нас в городе, вместо парков могут построить всё, что угодно, даже дорогу М-7 в Удельном парке. И сколько у нас митингов проходило по этому парку! Независимо от того, партийный этот митинг или нет, иногда ведь их делают люди непартийные. Кстати, возвращаясь к заводу «Светлана»: как только они построят 300 квадратных метров, я вас уверяю – сразу дорога М-7 по Удельному парку организуется. Потому что там транспорту негде проехать. Уже давно негде проехать, поэтому сразу будет понятно, что дорогу надо делать.

Т. Троянская― Тут вопрос – это бизнес-интерес или политический?

И. Иванова― Это бизнес-интерес. Хотя, вы же понимаете, что ленинскую фразу никто не отменял, политика – это концентрированная экономика. Так оно и есть.

Т. Троянская― В нашей стране особенно.

И. Иванова― Нельзя строить там, где нет инфраструктуры, вообще никакой. Ни социальной, ни дорожной, вот никакой инфраструктуры нет.

Т. Троянская― У нас это, к сожалению, сплошь и рядом.

И. Иванова― Мы с вами даём разрешения, скорее всего, не думая о последствиях. Мы не можем остановить стройки, мы понимаем, что экономика крутится вокруг строительства жилья. К большому сожалению, это так. Промышленности всё меньше и меньше, заказов у неё нет никаких, перспектив на ее будущую модернизацию тоже нет, потому что это зависит от посыла государства, от политической воли. Вот мы говорим о том, что надо модернизировать, любой завод, так ты скажи как. Скажи, что у нас будет заказ на 10 лет, и мы его сами модернизируем, пожалуйста! Только нас интересует будущее.

Поэтому, конечно, когда экономика строится бесперспективно, когда развивается только жильё – так она и строится. Остановить стройку – означает остановить экономику, и мы с вами это тоже прекрасно понимаем. Но не до такой степени она должна быть однобокой. Ведь если мы говорим о комфортности, и о «Стратегии-2035», от которой шёл губернатор, то там что, прежде всего? Комфортность и улучшение жизни, нашей с вами. Так о какой комфортности может идти речь, если дорог нет, ничего нет, метро не строится?

Т. Троянская― Как вы оцениваете 100 дней губернаторства Беглова?

И. Иванова― Понимаете, вот я не могу сказать о том, что социально у нас что-то сделано позитивно. Хотя, если рассматривать бюджет города, то очень много субсидий и они, конечно, подросли. Но мне кажется, что когда вырастают субсидии для населения, это означает не улучшение, скажем так, работы правительства, а то, что мы с вами всё ближе и ближе к черте бедности. Согласитесь?

Т. Троянская― Просто наряду с субсидиями стоимость транспорта…

И. Иванова― Любые субсидии, которые ты выдаёшь: на энергетику, на коммунальные, всё больше и больше, это означает, что мы с вами приближаемся к этой черте, что реальные доходы людей не растут. Это хорошо или плохо? Конечно, плохо. Хорошо, что мы их выдаём, иначе мы все, наверное, были совсем за чертой. Но в то же самое время с точки зрения роста комфортности, благополучия, это, конечно, огромный минус. Но это тенденция, которая идёт оттуда, из Кремля, в большей степени, чем наша. Она общероссийская. Эта же вертикаль, которая стоится откуда? Из Москвы. И мы только успеваем подстраиваться под федеральные законы. Посмотрите, сколько мы их утвердили либо не утвердили; либо изменили своё законодательство из-за того, что изменились федеральные законы. Это же каждое заседание происходит практически.

Т. Троянская― Коммунистическая партия разве не за централизацию власти и вертикаль, нет?

И. Иванова― Слушайте, вот за такую, наверное, нет.

Т. Троянская― А какая может быть вертикаль?

И. Иванова― Не за такую вертикаль. Если мы с вами говорим, что занимаем такую позицию, как столица, то дайте нам полномочия и столичные в том числе. Мне кажется, что чем больше будет в федеральных законах определено только понятий и дано право субъектам федерации…

Т. Троянская― И вот сейчас мы сделаем паузу, поскольку у нас московские новости.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

Т. Троянская― Ирина Иванова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции КПРФ сегодня у нас в студии. Мы поговорили про вертикаль власти, и на Youtube стали говорить о губернаторских выборах. Вашим кандидатом был Владимир Бортко, который резко на финальном этапе отказался…

И. Иванова― Совсем на финале, да.

Т. Троянская― Это был такой «финальный выход». Вот для вас это было очень неожиданно?

И. Иванова― Да. Я была в штабе, и вы, наверное, это знаете – что я действительно помогала, и мы с ним ходили на различные встречи, и я организовывала эти встречи. Я узнала это из телевидения. Могу сказать сразу: для меня это был удар.

Т. Троянская― Это было предательство?

И. Иванова― На мой взгляд, для меня это было так. Хотя, конечно, предпосылки были для этого. Он действительно на всех митингах выступал и говорил о том, что «давайте сложимся все», и вы это, наверное, знаете, слышали.

Т. Троянская― Да, это мы слышали.

И. Иванова― И это действительно была его позиция. Но я не думала, что эта позиция будет выявлена в том, что он не дойдёт до конца. Да, это было страшно. Мне тоже было неприятно в 2014 году, когда я шла и знала о том, что досрочное голосование, и оно было чуть ли не 10 % – это был нонсенс тогда. И мы с вами прекрасно пониманием, за кого были эти 10 % из 25 %. Это было тоже неприятно, тоже было убийственно. Но извините, ребята, мы доходим до конца, потому что это не ты, а это, прежде всего, партия. И как бы тебе ни было неприятно, как бы тебе ни было обидно, какие бы ты проценты ни набрал, и какие бы махинации ни были бы на выборах, а мы все о них знаем – согласитесь, но уже прошли эти стадии, когда для нас это какое-то новшество. «Надо же, что такое!»

Т. Троянская― Они каждый раз изощряются.

И. Иванова― Но они изощряются в законодательстве. А мы, как грамотные люди, понимаем, к чему это приведёт. И не знать об этом, я думаю, Владимир Владимирович не мог.

Т. Троянская― Но речь его была — понятно, что актёрский талант — достаточно пламенной и очень убедительной. А потом, когда Владимиру Бортко государство дало денег на его новый фильм, у многих появились сомнения, что в принципе с Владимиром Бортко договорились.

И. Иванова― Такая позиция совершенно понятна, и я вам хочу сказать, что очень многие коммунисты не простили вот этого шага. Почему? А потому что у некоторых наступил ступор: за кого голосовать? Вообще, почему идти? И многие не пошли, потому что нет выбора, нет того человека, которого мы сопровождали по всей предвыборной кампании и, в общем, помогали. Такой момент наступил, и он, наверное, сыграл свою роль и для муниципальных выборов. Потому что мы строили пирамиду, как вы понимаете. Вот эта вот предвыборная пирамида строилась именно там: впереди идёт Бортко, а потом идут очень-очень много кандидатов.

У нас в этот раз зарегистрированных кандидатов было раза в 3 больше, чем в 2014 году. И здесь, конечно, произошла ситуация, когда, наверное, за многих не пришли голосовать только из-за того, что они пришли из-за Бортко. Наверное. Мы не просчитывали, мы не можем проанализировать эту историю. Мы до сих пор, кстати, находимся в судах – не только КПРФ, у нас очень много судебных дел по выборной кампании. Но да, это такой вот удар, и я думаю, что мы ещё долго будем его испытывать на себе.

Т. Троянская― Говорится ли в партии, кто будет участвовать в президентских выборах 2024 года? Геннадий Зюганов как-то озвучивал свою позицию, будет ли назван им официальный преемник?

И. Иванова― Пока нет. Единственное, что было – 21-22 числа прошла «левая» конференция, и это очень здорово, потому что мы соединили все левые силы, которые только могли. Я считаю, что это – хорошее движение, если нам это удастся всё-таки…

Т. Троянская― То есть, все коммунисты…?

И. Иванова― Нет, это все левые движения: и народно-патриотическое, и Грудинин, и Болдырев, и экономист Делягин… Это действительно была шикарная конференция. Каждый выступал и говорил о том, как он видит наше сближение. И, конечно, здесь впереди, я так понимаю, прежде всего, партия КПРФ, и лозунги партии все одобряют. Я думаю, что вот эта подготовка будет происходить, прежде всего, на уровне 2021 года, потому что 2021 год – это очень серьёзно.

Т. Троянская― Это очень серьёзный год, да. Это выборный год.

И. Иванова― Понимается, что это предпосылки как раз для транзита власти 2024 года, если он всё-таки состоится, и что там будет дальше. Мы же с вами каждый год живём, как в новом, согласитесь.

Т. Троянская― Но при этом всё новое оказывается старым!

И. Иванова― Да не совсем так. У нас каждые выборы – это что-то такое новое: мы оказываемся в экономически новой стране, например. Правда?

Т. Троянская― Но почему-то эта страна оказывается ещё хуже предыдущей.

И. Иванова― Да, как-то нет, действительно, каких-то экономических и социально-экономических позитивов. Вот этот год какой-то был не позитивный в плане социально-экономическом, согласитесь?

Т. Троянская― В общем, да. И это предрекалось.

И. Иванова― Не было ничего положительного ни в законодательстве, ни в лучшей жизни, ни в реальных деньгах – вот ни в чём.

Т. Троянская― Слушаете ли вы отчёты нашего президента, Ирина Владимировна?

И. Иванова― Я вроде слушаю. Я честно пытаюсь понять, где это всё. Потому что (если уж возвращаться к экономическим терминам) недавно он поблагодарил Министерство финансов за работу и сказал, что инфляция, которая составляет сегодня 3 % с небольшим – это его заслуга. Я не знаю, конечно, я не великий экономист, но мне так кажется, что это связано абсолютно не с Министерством финансов. Это связано с тем, что реальные доходы населения упали: покупательской способности нет, и инфляция, естественно, останавливается. Это, вообще-то, естественный экономический процесс.

Т. Троянская― Это примерно как «отрицательный рост экономики»: такое словосочетание, которое вводит в заблуждение, и люди, слыша «рост», забывают о слове «отрицательный». Давайте про Сталина поговорим. 140 лет кто-то вспоминал о нём с ненавистью, кто-то – с любовью. Ваша оценка Сталина в КПРФ тоже незыблема?

И. Иванова― Слушайте, я не сказала бы, что она незыблема – моя личная оценка.

Т. Троянская― Она может быть отдельной, да?

И. Иванова― Я считаю, что личность есть личность, и мы же с вами субъективно относимся. У меня очень двоякое отношение, правду скажу, к Сталину. И при этом при всём я понимаю, что Советский Союз сделал он. Все заслуги, которые были, к нему тоже относятся, и это очень серьёзно. Вы видите, какая тенденция идёт к тому, что… Сегодня же очень многие политологи и не только политологи, высшее руководство страны говорят о том, что, конечно, Советский Союз – это глыба, это империя, очень жаль, что она развалилась.

Т. Троянская― Очень разные оценки. Есть и такие политологи, есть и другие.

И. Иванова― Я к тому, что даже высшее руководство начинает уже говорить… Не начинает, а уже давно говорит о том, что самое печальное, что произошло в прошлом веке…

Т. Троянская― Это Путин говорит.

И. Иванова― И Путин, и, скажем, его соратники. Поэтому я считаю, что да, это, конечно, великий мыслитель, и действительно великая страна была.

Т. Троянская― То есть, великая страна с репрессиями, с 1937 годом – и это тоже?

И. Иванова― Да, вот я и говорю, почему у меня лично очень двоякое отношение – потому что репрессии…

Т. Троянская― Но вы же понимаете, что одно невозможно без другого?

И. Иванова― Да, невозможно. Но это не только в нашей стране.

Т. Троянская― Но это же не оправдывает этого человека.

И. Иванова― Абсолютно не оправдывает. Почему оправдывает? Я говорю про страну, которая была, и в которой он принимал огромное участие. Точно так же, как и война. Как бы мы ни крутили, но всё равно именно он и Жуков сделали то, что было сделано.

Т. Троянская― Послушайте… Во-первых, какой ценой – и мы опять возвращаемся к пакту Молотова-Риббентропа.

И. Иванова― Это да. Кстати, тоже двоякость – со стороны руководства страны.

Т. Троянская― Руководство страны всегда трактует всё в свою пользу.

И. Иванова― Нет, оно не в свою пользу. Оно, мне кажется, трактует так, как ему на сегодняшний день надо трактовать свои действия. Поэтому это вынимается из контекстов, и, например, вдруг ни с того ни с сего возник этот пакт. Мы же не предвещали, ничего не предвещало, что он вдруг сейчас скажет. Но я часто встречаюсь с детьми войны. И понимаете, для них этот вопрос очень важен. Они чтят, они обожают его.

Т. Троянская― То есть, вы считаете, они не могут заблуждаться?

И. Иванова― А имею ли я право им говорить свои, допустим, мысли – людям, которые прошли это всё?

Т. Троянская― Нет, конечно.

И. Иванова― Не имею. Понимаете, эти люди практически ничего не видели, и в нашей стране в том числе. Но у них была светлая мечта: восстановить, сделать, и это были и есть до сих пор очень добрые, отзывчивые люди, и искры, которые горят в их глазах, лучше, чем у молодёжи. Они добрее, они настырнее, и они много что ещё могут. Поэтому я им очень благодарна за то, что они есть, и за то, что они ещё с нами.

Т. Троянская― У меня один маленький вопрос. Смотрите. ХХ, а потом ХХII съезд Коммунистической партии осудили действия Сталина, и после этого он, в общем, не был реабилитирован съездом. Получается, всё завершилось тем, что Сталин был осуждён. Правильно я понимаю, что это Коммунистической партии решение?

И. Иванова― Это Коммунистическая партия Советского Союза.

Т. Троянская― То есть, она не имеет отношения к Коммунистической партии современной России?

И. Иванова― Нет, мы, конечно, преемники, это понятно. Я вступала в партию КПРФ. Слушайте, ну мы же двигаемся вперёд, мы знаем многие документы. Мы многое умеем.

Т. Троянская― То есть, вы пересмотрели документы и потом…

И. Иванова― Я хочу правды. Я действительно хочу, чтобы все документы были открытые, в открытом доступе. Мы с вами начинаем пользоваться архивами, даже по семье, правда?

Т. Троянская― Не все. Часть документов по-прежнему закрыта.

И. Иванова― Да, закрыта. Но мы всё-таки хотим узнать, кто ты есть и что ты есть. Раньше таких желаний даже не возникало у людей. Не из-за того, что они жили в Советском Союзе, а из-за того, что ну просто не возникали. Вы знаете, это, может быть, кощунственно, но вот о своей семье я могу сказать: у меня дед погиб здесь, на Синявинских болотах, причём примерно даже знали, где. Бабушка знала, где он примерно захоронен, но ни разу не была на этом месте. Я не могу сказать, почему. Поехала уже я.

Т. Троянская― Хорошо. Давайте знать правду, и пусть это будет правда. Я поздравляю вам с наступающим Новым годом.

И. Иванова― Ой, а я вас как поздравляю! Желаю всем самого главного: благополучия, потому что каждый понимает его с точки зрения своей. И пусть оно будет такое, какое вы думаете.

Т. Троянская― Ирина Иванова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции КПРФ была у нас сегодня в студии.