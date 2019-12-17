А. Петровская― У микрофона Александра Петровская, это программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает депутат ЗакСа Александр Тетердинко. Александр Павлович, здравствуйте.

А. Тетердинко― Добрый день.

А. Петровская― Давайте начнём с поздравлений. 25 лет Законодательному Собранию, все уже со своими колонками, интервью выступили. За эти 25 лет как бы вы очертили путь, который прошёл ЗакС от начала и до сегодняшнего дня? Это путь от чего к чему?

А. Тетердинко― Это путь от правового хаоса и неопределенности к правопорядку. Потому что именно Законодательные Собрания, особенно первые, создавали ту правовую базу, на основе которой сейчас функционирует наш мегаполис. Создавали устав, который определил принципы разделения законодательной, исполнительной и судебной власти в Петербурге; создавали законодательство, которое регулирует вопросы собственности города, и так далее. То, как мы живём, основы правопорядка в Петербурге, закладывалось именно тогда, в первые созывы Законодательного Собрания. Напомню, первый созыв начал действовать в 1994 году, когда ещё практически никакого законодательства не было, лишь остаточное советское. Никакой правовой базы для современного уклада уже нашей капиталистической жизни не было. Законодательное Собрание, его первые созывы, эту базу создавало.

А. Петровская― То есть, сегодня мы пришли к независимому парламенту, свободному и обеспечивающему нужды основ законодательного творчества?

А. Тетердинко― Нет ничего в этом мире абсолютно независимого. Все мы от кого-то и от чего-то зависим. Конечно же, парламент и депутаты в первую очередь зависят от мнения о них избирателей, потому что Законодательное Собрание каждые 5 лет подлежит переизбранию, и те депутаты, которые захотят оставаться в парламенте, конечно же ориентируются на позицию своих избирателей.

А. Петровская― А что касается председателя Законодательного Собрания? Мне кажется, что Вячеслав Серафимович – очень яркая фигура, очень выделяется он как руководитель этого законотворческого органа. Какой путь мы проделали за всю историю, если говорить именно о председателях?

А. Тетердинко― Мне сложно на этот вопрос ответить, потому что я лично знал только двух – нынешнего председателя Вячеслава Серафимовича Макарова, и прошлого, Вадима Альбертовича Тюльпанова. Остальных председателей я, к сожалению, лично не знал и с ними не работал, мне сложно их личности оценивать. Поэтому могу только двух последних председателей оценить. Безусловно, вы правильно сказали, что Вячеслав Макарович достаточно харизматичный, яркий политик. Я вообще считаю, что он, наверное, самый яркий председатель Законодательного Собрания субъекта Российской Федерации.

А. Петровская― Это со знаком плюс или со знаком минус?

А. Тетердинко― Безусловно, со знаком плюс. У парламента должен быть свой стиль, своё лицо, свой дресс-код, может быть. И конечно же этот стиль Вячеслав Серафимович Макаров олицетворяет. Так же как Владимир Альбертович в своё время, в свою эпоху.

А. Петровская― Парламент Вячеслава Серафимовича Макарова – это какая эпоха? Что это за парламент?

А. Тетердинко― Это парламент, который пытается свою точку зрения, иногда особую, которая может отличаться от точки зрения коллег из исполнительной власти, отстаивать. По любому вопросу.

А. Петровская― Но это не конфликт?

А. Тетердинко― Это не конфликт. Конечно, в основном мы стараемся работать во взаимодействии с правительством города и губернатором, но это не означает, что по каким-то вопросам у нас не может быть разных точек зрения. У нас могут быть разные точки зрения по проблеме уплотнительной застройки, по тем или иным расходам бюджета, но мы всегда разные точки зрения пытаемся привести к единому знаменателю и работать с правительством не в конфронтации, а в конструктивном диалоге. Но при этом депутаты пытаются свою точку зрения отстоять, и зачастую им это удаётся.

А. Петровская― В будущем вы бы хотели быть председателем Законодательного Собрания?

А. Тетердинко― Я об этом не думаю. Меня избрали всё-таки депутатом, а то, стану лия когда-то председателем или нет, пусть решают мои коллеги.

А. Петровская― Но политические амбиции – это же хорошо.

А. Тетердинко― Может быть, это и хорошо, но ещё раз говорю – я в парламенте занимаюсь отстаиванием интереса петербуржцев, как я их понимаю. Хорошо я это делаю или плохо мы узнаем через 2 года, когда петербуржцы скажут, останется депутат Тетердинко в парламенте или нет.

А. Петровская― Кстати о тех выборах, которые через 2 года пройдут: будет ли какое-то изменение правил? Обсуждалось в 2016 году как были разделены округа избирательные, как они были нарезаны и составлены. Также ходят разговоры на федеральном уровне, что будут одномандатные списки превалировать над партийными. Вы про это что-то уже готовы говорить?

А. Тетердинко― Как известно, Госдума и Законодательное Собрание города избираются по смешанной системе: половина – это депутаты от одномандатных округов, а вторая половина – депутаты, которые избрались по так называемым «партийным спискам». Я не вижу сейчас предпосылок, чтобы эта системы была существенно подвергнута корректировке. Об этом всегда говорят. Но каких-то объективных предпосылок я сейчас не вижу.

А. Петровская― Ну а если говорить о партии «Единая Россия», которая сейчас не в топе своего электорального рейтинга – наверное, ей были бы полезнее. Интереснее одномандатные округа?

А. Тетердинко― Это не так. И если мы посмотрим Госдуму — там сейчас 225 одномандатных округов и партия «Единая Россия» вполне около 200 округов способна на ближайших выборах взять, я абсолютно убеждён. Потому что у «Единой России» достаточно сильные одномандатники, которые в большинстве своём три года назад избирались на своих территориях с достаточно серьёзным преимуществом. Сейчас они работают на своих территориях с избирателями, помогают им и у них есть хорошие шансы для того, чтобы переизбраться.

Возьмём, например, самого яркого одномандатника у нас в Петербурге, коллегу Милонова. Все знают, кто такой Милонов. А жители его округа – это три района, Кировский, Московский и Пушкинский – прекрасно его знают, потому что он там ежемесячно сам проводит приёмы избирателей. Его приёмные работают в каждом районе еженедельно, избиратели туда приходят, обращаются со своими проблемами и господин Милонов пытается их решить. То же могу сказать о Катенёве и так далее.

А. Петровская― Это про одномандатные округа, а что касается партийных списков, учитывая, что сейчас не самые высокие рейтинги у партии?

А. Тетердинко― Так мы же не знаем, какие они через два года будут. За два года очень много воды может утечь, а рейтинги такая вещь, уходящая и преходящая. Если «Единая Россия» через два года сможет во время избирательной кампании показать, как она видит будущее нашей страны и большинству избирателей это будущее понравится, они поймут, что именно «Единая Россия» — олицетворение того будущего, которое они хотят, то «Единая Россия» получит достаточно большое количество мест и по партийным спискам.

А. Петровская― Хорошо. Продолжая разговор: недавно, буквально на прошлой неделе, были публикации (если не ошибаюсь, газета «Ведомости» выходила с этим материалом) о том, что один из вариантов, который рассматривается – увеличение количества малых партий на выборах, что такая стратегия даёт возможность представить больше разных интересов. Критики же говорят о том, что это размывает тех, кто отдаёт свои голоса не за «Единую Россию», поскольку они отдают их не за одну партию, а за много малых, которые не преодолеют 5% барьер.

А. Тетердинко― Если вы помните, то 3 года назад на выборы в Госдуму тоже был достаточно большой бюллетень, в котором было представлено много непарламентских партий. Это неплохо, потому что у избирателей должна быть возможность выбирать из разного спектра мнений. Кто-то любит «Единую Россию», а кто-то хочет проголосовать за Партию любителей пива, была такая партия в 90х. Это неплохо, это демократия, так она работает.

А. Петровская― А выгодно это «Единой России», именно такие технологии избирательные?

А. Тетердинко― Это не технологии избирательные. В любой стране мира, там, где существует развитая демократия, развитые парламентские выборы, может быть за исключением США – всегда в бюллетенях представлено большое количество партий. В США, как известно, это две партии, в остальных странах – если взять Францию, Германию – достаточно большие избирательные бюллетени, и никто не говорит, что это какие-то технологии, и это как-то неправильно.

А. Петровская― Так я не говорю, что неправильно.

А. Тетердинко― Понимаете, большое количество партий – это возможность большему количеству граждан претендовать на вхождение в Государственную думу.

А. Петровская― Но с другой стороны, если их голоса будут размыты и они не пройдут 5% барьер – это большее количество граждан, которые не получат представительства своих интересов.

А. Тетердинко― Значит, когда вы приходите на избирательный участок, вы должны думать, за какую партию вы всё-таки отдаёте свои голоса. В первую очередь нужно голосовать не сердцем, а умом.

А. Петровская― Наверное. Хотя это момент можно оспаривать, как кто голосует.

А. Тетердинко― Я считаю, что нужно умом голосовать, и думать.

А. Петровская― Еще один момент в отношении как раз съезда партии, который прошёл не так давно, и там Дмитрий Анатольевич Медведев упомянул эту историю – о том, как многие члены «Единой Росси», в том числе и в Петербурге шли, как самовыдвиженцы. В том числе даже если говорить об Александре Беглове, который шёл на губернаторские выборы самовыдвиженцем. Он сказал о том, что неправильно это и если вы член партии, то давайте всё-таки идти от партии.

А. Тетердинко― Это очень понятная позиция. У нас некоторые коллеги, особенно в Центральном районе – если взять муниципальную избирательную кампанию – предпочли идти не от партии, а самовыдвиженцами. И почти все проиграли выборы. Это абсолютно понятная ситуация, потому что многие избиратели – как бы мы сейчас с вами в эфире вашей радиостанции, которая к «Единой России» настроена достаточно критично… Но всё-таки у «Единой России» есть свой электорат, свои избиратели. И когда они приходят на избирательный участок, то очень часто ищут кандидатов от «Единой России».

А. Петровская― Я не буду с вами спорить.

А. Тетердинко― Они могут не знать этих людей по фамилиям, особенно, если мы берем муниципальные выборы, где можно вообще за пятерых кандидатов голосовать. Но они приходят и ищут своих кандидатов. Если сторонник КПРФ – ищет кандидатов от КПРФ, сторонник «Единой России» ищет кандидатов от «Единой России», и голосует. Привязка к «Единой России» всегда дает плюс 20-30 %. Даже если кандидат ничего не делает, не ведёт кампанию. И, конечно, когда человек приходит безликим самовыдвиженцем, привязки к партии у него нет, он этих плюс 20-30 % лишается, и это показали последние выборы.

А. Петровская― Да, но это при условии высоких рейтингов партии. А если они не так высоки, то это так и не работает.

А. Тетердинко― А у нас в среднем на муниципальных выборах кандидаты от «Единой России» набирали около 40-45 % по своим округам, это достаточно хороший показатель.

А. Петровская― Но не все ведь кандидаты, которые шли самовыдвиженцами, но являлись членами партии, провалились?

А. Тетердинко― Большинство членов «Единой России», которые шли самовыдвиженцами, выборы проиграли.

А. Петровская― А почему они эту стратегию выбрали, почему партию решили не показывать?

А. Тетердинко― Каждый для себя выбирал способ участия в выборах, мы никому ничего не навязывали. Напомню, что мы на конференции выдвинули почти 1500 кандидатов, из них более 1400 пошли под флагом «Единой России», из этих 1400 почти 1000 стали муниципальными депутатами.

А. Петровская― Ну вот как это рассматривать, если в этическую плоскость перейти? Это предательство или нет, как вы считаете?

А. Тетердинко― Как пример неудачной предвыборной стратегии. Я бы не сказал, что это предательство. Предательство – это когда человек от «Единой России», идёт от другой партии, перебегает в другую партию. Вот это предательство. А когда человек идёт самовыдвиженцем – это определённая политическая стратегия. Кстати, на муниципальных выборах она себя не оправдала, а на губернаторских – вполне оправдала. Потому что Александр Беглов строил свою кампанию, как губернатор всех петербуржцев и среди его сторонников были и представители «Единой России», и представители других партий. Я знаю многих представителей КПРФ, которые за него голосовали.

А. Петровская― Ну это когда Бортко не оказалось, наверное. Иначе как?

А. Тетердинко― Я знаю многих представителей компартии, которые не хотели за Бортко голосовать.

А. Петровская― Но это как раз предательство, как вы говорите!

А. Тетердинко― Понимаете, Бортко достаточно специфический человек, даже для КПРФ. Всё же люди у нас разумные и у них есть свобода выбора. Что значит – если ты сторонник КПРФ, то всегда должен голосовать за кандидата от КПРФ, даже если он тебе не нравится? Наверное, это не так. Я знаю многих представителей даже либеральных партий, которые в разговорах говорили, что да, они будут поддерживать Александра Беглова, потому что с их точки зрения это лучший кандидат из всех имеющихся.

А. Петровская― А если бы он шел под флагом «Единой России», то это было бы невозможно, поддержка от других партий?

А. Тетердинко― Почему? Это было бы возможно, но это была бы другая предвыборная стратегия. Но это уже сослагательное наклонение, что было бы, если. Я, конечно, убеждён, что он и так бы в первом туре победил, но позиционировал бы себя в предвыборной кампании немножко по-другому. Поскольку он победил в первом туре, причём с достаточно серьёзным процентом, более 60 % голосов набрал, то победителей не судят. Значит, стратегия была верной.

А. Петровская― А что касается вас – вы пойдёте на следующие выборы в ЗакС?

А. Тетердинко― Наверное, я буду решать этот вопрос через год, когда мы будем уже вступать в избирательную кампанию. И это будет зависеть не только от меня. Напоминаю, что «Единая Россия» своих кандидатов на выборах всех уровней выдвигает по результатам партийных праймериз. А на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание праймериз у нас будут проходить по открытой модели, то есть в них, в качестве кандидатов смогут принимать участие все желающие граждане — кроме членов других партий, а участвовать в качестве выборщиков смогут все петербуржцы, которые обладают активным избирательным правом. Поэтому по результатам праймериз, если я их выиграю и партия меня выдвинет – да, наверное, я пойду. Но это достаточно сложный, непростой процесс.

А. Петровская― Но пойдёте от партии, не как самовыдвиженец?

А. Тетердинко― Безусловно.

А. Петровская― А Государственная Дума вам интересна?

А. Тетердинко― Я вообще об этом не думал, честно говоря.

А. Петровская― Просто многие говорят, что планируют, хотят, видят себя на федеральном уровне.

А. Тетердинко― Я пока об этом даже не думал, у меня работы хватает в Законодательном Собрании города.

А. Петровская― Понятно. Давайте теперь к Петербургу вернёмся, к различным кадровым перестановкам. К нам едет Максим Соколов – это хорошая новость? Вы вчера в эфире «Эха» сказали, что поддержите его кандидатуру, когда она будет внесена.

А. Тетердинко― Да, безусловно. Мы завтра будем в Законодательном Собрании рассматривать эту кандидатуру. Фракция «Единая Россия» с господином Соколовым встретится завтра в 9 утра на заседании. Я считаю, что это сильное приобретение для правительства города, потому что он несколько лет был федеральным министром транспорта, это человек с достаточно большими связями – в хорошем смысле этого слова; с достаточно большими лоббистскими возможностями. Ему же вопросы инвестиций в сферу полномочий, скорее всего, передадут, поэтому я надеюсь, что господин Соколов крупных инвесторов в какие-то необходимые городу инфраструктурные проекты приведёт. Это с одной стороны.

С другой стороны, мы все понимаем, что у нас пробуксовывает тема строительства метрополитена, мы строим его недостаточными темпами, многие районы города без метро задыхаются. Я надеюсь, что господин Соколов в этой сфере наведёт порядок, и мы будем более интенсивно строить метро.

А. Петровская― Что касается того, что вы сказали про успешность и прочее – с оной стороны, очевидно – к нам едут федеральные экс-министры. С другой стороны, история с министерством закончилась неоднозначно. Была история с ВИМ-авиа, вынесение президентом – боюсь перепутать слово – предостережения (или как это называется правильно?), после чего максим Соколов ушёл в отставку через некоторое время. Эта история выглядит всё-таки не победоносной.

А. Тетердинко― У любого министерства есть свои успехи и свои недочёты. Я считаю, что господин Соколов на посту министра должен не этим запомниться. Он должен запомниться, например, крупными инфраструктурными дорожными проектами, которые в его бытность были осуществлены. Одна подготовка дорожной инфраструктуры страны к Чемпионату мира по футболу очень много стоит, поэтому я считаю, что господин Соколов был достаточно эффективным министром транспорта. А почему он не попал в новый состав правительства – это вопрос уже к должностным лицам, которые за это отвечают – президенту, премьер-министру. Значит, они так увидели состав правительства. Но чиновник – очень опытный, очень знающий и очень профессиональный.

А. Петровская― Претензий у вас к нему на входе нет, каких-то вопросов, которые вы завтра на совете фракции будете задавать?

А. Тетердинко― Меня интересует вопрос, что он будет делать с метрополитеном и как он видит решение этой проблемы, недостаточно интенсивного строительства. Наверное, этот вопрос я ему задам.

А. Петровская― Что касается голосования – вы сказали, что в любом случае поддержите. Вы уже знаете позицию партии в отношении поддержки его кандидатуры? Или это ваше личное решение?

А. Тетердинко― Несмотря на то, что я руководитель фракции, свою позицию я не навязываю. Ещё раз говорю – фракция будет определяться завтра после встречи. Мы в 9 утра встретимся с ним, а в 10 часов уже начнётся заседание, поэтому мы на фракции консолидированную позицию выработаем. Думаю, что всё-таки мы будем поддерживать эту кандидатуру.

А. Петровская― А вообще перестановки, которые сейчас в Смольном произошли – Максим Соколов к нам едет, до этого Ирина Потехина и Пикалёв пришли, кто-то ушёл, соответственно. Эти перестановки – они к лучшему, на ваш взгляд?

А. Тетердинко― А мы по результатам труда правительства узнаем, к лучшему они или нет. Я надеюсь, что да.

А. Петровская― А чем вызваны они, на ваш взгляд?

А. Тетердинко― У губернатора есть право формировать свою команду, есть право вносить в неё корректировки, делать команду более эффективной с его точки зрения, это нормальный процесс.

А. Петровская― Но это значит, что кто-то не справился? Например, Любовь Павловна Совершаева не справилась, поэтому взяли кого-то другого?

А. Тетердинко― Вот говорить, что Любовь Павловна Совершаева не справилась – совершенно нельзя!

А. Петровская― Я не говорю, я спрашиваю. Просто непонятно, почему же так произошло? Я пытаюсь докопаться.

А. Тетердинко― Всё-таки Любовь Павловна Совершаева – это масштабная политическая фигура, и, возможно, должность вице-губернатора Санкт-Петербурга для неё была маловата. Она свои задачи выполнила, обеспечила нормальное проведение выборов в Петербурге, бесконфликтное, без эксцессов каких-то. Она выполнила свою задачу и перешла на более высокую должность, которая больше соотвествует масштабу её личности.

А. Петровская― Хорошо. У нас сейчас московские новости, мы прервёмся на пару минут, после этого продолжим, я думаю, что с «Метростроя» и перемен там начнём. Сергей Харлашкин вроде как должен возглавить теперь «Метрострой». Как это всё будет работать — обсудим.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

А. Петровская― Мы продолжаем программу «Особое мнение». В гостях депутат ЗакСа Александр Тетердинко. Мы остановились до московских новостей на метро, с которым что-то не ладится у нас до конца. А особенно, когда начинаешь с Москвой сравнивать: ну плакать хочется. И вот Сергей Харлашкин должен возглавить «Метрострой», он покидает пост председателя КРТИ – Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. И многие заговорили о том, что здесь, вообще-то, конфликт интересов: только что Сергей Харлашкин как глава комитета заказывал что-то, а теперь он, значит, будет это выполнять. Как вам это видится?

А. Тетердинко― Был бы конфликт интересов, если бы он одновременно был председателем комитета и возглавлял «Метрострой». Так же он всё-таки уходит из комитета. Если его ещё акционеры назначат генеральным директором.

А. Петровская― Да, это ещё вопрос. Сегодня, по-моему, он решается.

А. Тетердинко― Потому что у города всё-таки нет большинства, на собрании акционеров город владеет 40 с небольшими процентами акций. Но я надеюсь, что всё-таки совет акционеров поддержит господина Харлашкина, это профессиональный человек. Вообще всё, что происходит вокруг метро и «Метростроя», вызывает очень большое сожаление, потому что в советское время это была колоссальная масштабная организация. То, во что она превратилась сейчас, и то, какими темпами она строит нам метрополитен, вызывает сожаление. Потому что с объёмами, заказанными городом, «Метрострой» не справляется, там постоянно идёт сдвижка сроков выполнения работ, по качеству работ очень часто возникают претензии.

Поэтому надеюсь, что господин Харлашкин в этой сфере наведёт какой-то элементарный порядок, наведёт порядок в финансовых потоках этой организации – я напомню, что к финансовым потокам есть вопросы у правоохранительных органов. Как известно, бывший генеральный директор задержан по подозрению. Поэтому надеюсь, что элементарный порядок он наведёт, и это позволит всё-таки проблему строительства станций метро решить. Потому что город готов финансировать метро в больших объёмах. Мы его финансируем ежегодно на 10 с небольшим миллиардов, мы готовы до 30 миллиардов выделять. То есть в 2, в 3 раза больше. Но «Метрострой» не готов эти объёмы осваивать, не готов так интенсивно строить метро. Поэтому нам либо надо с «Метростроем» что-то сделать, сделать его более работоспособным, что ли, либо наряду с «Метростроем» надо привлекать к городу других подрядчиков. Тех же москвичей.

А. Петровская― Да, ходил же разговор – по-моему, москвичи приезжали, они тут учили нас жизни, как строить метро. Было же.

А. Тетердинко― Проблема, конечно, москвичей в том, что московские фирмы привыкли к другим объёмам. Москва в год вводит до 10 станций метро новых иногда, в некоторые годы, там совершенно другие объёмы. У нас всё-таки объёмы не такие, и многим московским предпринимателям, которые занимаются строительством метрополитена, эти объёмы не совсем интересны. Потому что здесь надо создавать производственную базу, надо технику соответствующую привозить, закупать, это расходы и так далее. То есть, тут не всё так просто. Можно, конечно, сказать: «Давайте москвичей привлечём». Но поедут ли они ещё сюда? Потому что фирмы, которые занимаются строительством таких сложных объектов, как метрополитен – их по пальцам пересчитать. Не каждая строительная компания может строить метро. Это определённый набор компетенций, лицензий, технологий и так далее. Единицы!

А. Петровская― В этих условиях сможет ли что-то Сергей Харлашкин сделать?

А. Тетердинко― Будем надеяться, что у него есть план действий.

А. Петровская― Ещё про конфликт интересов: я понимаю, что здесь история заключается в том, что если условно вчера происходит какая-то закупка, а сегодня человек начинает возглавлять ту компанию, которая только что закупала, то вот здесь возникает… А как это всё будет разрешаться, вот именно на этот период прихода?

А. Тетердинко― Я не думаю, что господин Харлашкин ещё 2-3 месяца назад думал о том, что ему предложат возглавить «Метрострой».

А. Петровская― Понятно. Хорошо. Давайте пойдём дальше. Ещё к тому, что у нас в городе происходит: расскажите, пожалуйста, что там за история непонятная? С одной стороны, нам ТАСС сообщает, что сотрудники ФСБ проводят следственно-оперативные мероприятия у экс-главы Комитета по благоустройству Владимира Рублевского, а потом мы слышим, что нет, ничего не происходит, он в порядке, дома, ждёт, готовится с семьёй… В общем, что происходит?

А. Тетердинко― Я не могу сказать, что происходит. Это, наверное, вопрос к самому господину Рублевскому. Он ответил на этот вопрос, сказал, что это – фейковые новости, никто никаких следственных действий с ним не проводил.

А. Петровская― Вы про эту ситуацию совершенно не знаете?

А. Тетердинко― Не знаю.

А. Петровская― Давайте пойдём дальше. В отношении того, что касается города, и того, что волнует город уже несколько недель, город об этом говорит, проходят даже какие-то пикеты: это урановые «хвосты», которые везут в Петербург.

А. Тетердинко― Не в Петербург, а через порт Петербурга.

А. Петровская― Да, абсолютно верно. Везут и дальше, соответственно, куда-то там отправляют.

А. Тетердинко― На переработку.

А. Петровская― Вот кажется, что это довольно опасная история, и хочется понять, какова позиция законодательных органов в городе.

А. Тетердинко― Эта история – не более опасная, чем атомная электростанция в Сосновом бору. Конечно же, эта история вызвала определённые опасения и у жителей, и у депутатского корпуса. Со своей стороны хочу сказать, что руководство «Росатома» с пониманием отнеслось к этим опасениям. Сегодня в Москве проходит заседание общественного совета при «Росатоме», на которое приглашены депутаты Законодательного собрания от «Единой России», там будут представители оппозиционных партий, туда поедет, по-моему, господин Ковалёв. И там будут показаны все детали этой транспортировки и объяснено депутатскому корпусу, какой уровень опасности это представляет.

Потому что, конечно же, когда все кричат об этой опасности, в основном это кричат не специалисты, а те люди, которые не понимают в этой сфере, не понимают, что это за материалы, как они охраняются и какая у них опасность. Безусловно, это радиоактивные материалы, у них высокий класс опасности. Но «Росатом» делает это таким образом, что никакой опасности для окружающей среды, как нам объясняют, это не представляет. Ещё раз говорю: сегодня мои коллеги-депутаты поехали в Москву, и уже будут разбираться детально в этой ситуации. Надеюсь, что завтра они нам расскажут, что они услышали там.

А. Петровская― Только вам или нам тоже, хочется понять?

А. Тетердинко― Если вы, журналисты, их спросите об этом – то и вам, конечно, тоже.

А. Петровская― Что касается аргументов: действительно, мне трудно как не физику-ядерщику вам как-то противостоять и задавать правильные вопросы в этом отношении.

А. Тетердинко― Я тоже не физик-ядерщик.

А. Петровская― Но я, в том числе у нас на «Эхе», слышала выступления экспертов, которые высоко оценивали риски, которые могут быть. Давайте этот спорный вопрос оставим профессионалам, услышим, что завтра скажут в «Росатоме». Меня волнует другой вопрос: а зачем нам отходы вообще? Даже если они безопасны.

А. Тетердинко― Это рынок. Во-первых, понимаете, для одной атомной станции – это отходы её деятельности, а после переработки это уже не отходы, это – материалы, которые можно обратно вернуть на рынок, продать, в том числе за рубеж. Это рынок атомных отходов.

А. Петровская― Давайте что-нибудь другое продавать!

А. Тетердинко― Понимаете, это достаточно выгодный рынок, и с отходами работаем не только мы. С отходами работают и Япония, и США, достаточно объёмно…

А. Петровская― Своими или чужими?

А. Тетердинко― В том числе с чужими. Не только Российская Федерация приобретает отходы на переработку, а потом их продаёт. Мы же их не складируем у себя, мы их перерабатываем.

А. Петровская― Все? Интересно, остаток какой-то есть?

А. Тетердинко― Нет, мы ничего у себя не складируем, это вообще запрещено законодательством – захоронение иностранных атомных отходов на территории страны. Мы их закупаем, перерабатываем и продаём уже новый радиоактивный материал назад на рынок. Либо используем это в нашей атомной сфере, в наших атомных электростанциях, либо продаём это куда-то за рубеж.

А. Петровская― Всё-таки хочется на чём-то другом, более безопасном зарабатывать. Может быть, на высоких технологиях…

А. Тетердинко― Слушайте, тогда поставьте вопрос, что давайте все атомные станции по стране закроем. Понимаете? Атомная энергетика – это относительно дешёвый способ получения энергии. Если бы не атомная электростанция в Сосновом бору, электричество для петербуржцев стоило бы раза в 2 дороже.

А. Петровская― Про отходы мы с вами заговорили, давайте про другие отходы, которые к нам не везут и которые мы сами производим. В Шиесе продолжается эта история с попыткой не дать построить вот этот экотехнопарк, и в том числе там в выходные было, скажем так, объединение противников строительства, экоактивистов, и в том числе речь зашла о необходимости политизации процесса и создании экологической партии. Учитывая, что Шиес – не единственное место: у нас в Казани задержали экоактивистов буквально на днях, у нас в Свердловской области проходили пикеты против урановых отходов в связи с тем, о чём мы только что с вами говорили. То есть, экологическая тематика сейчас востребована.

А. Тетердинко― Ну, востребована. Что касается создания отдельной экологической партии, мне об этом судить сложно, потому что я – представитель уже существующей политической партии.

А. Петровская― Может быть, вы раз – и возьмёте новую организуете.

А. Тетердинко― Нет, нет, я не планирую ничего организовывать такого. Экологическая тематика, конечно, для нашей страны, особенно в последнее время, приобретает особое значение. Потому что действительно страна столкнулась с проблемой переработки и утилизации отходов, у нас недостаточно это развито, мы перерабатываем процентов 5 только твёрдых бытовых отходов, а Европа перерабатывает 95 %. Поэтому, конечно, у нас тут есть, куда расти, начиная от раздельного сбора мусора и заканчивая его переработкой. Этим и надо заниматься.

А. Петровская― Вы раздельно собираете мусор?

А. Тетердинко― Мы с супругой раздельно пластик, стекло и бумагу собираем и возим их на вот эти вот пункты, где их принимают.

А. Петровская― Вот здесь как раз вопрос инфраструктуры. Собирать отдельно, наверное, готовы многие, а возить уже сложнее.

А. Тетердинко― Да, согласен. Ещё знаете, в чём проблема? Проводили же эксперименты, ставили во дворах контейнеры для раздельного сбора мусора. Но, к сожалению, конечно же, уровень культуры очень многих наших граждан недостаточен в этой сфере, потому что всё равно всё в кучу складировали. И многие готовы этим заниматься, но многие ещё… Тут ещё надо нам наших граждан воспитывать и воспитывать.

А. Петровская― Мусорная реформа у нас же отложена в Петербурге. Вот она, когда заработает, как-то поможет это разрешить?

А. Тетердинко― Это будет выгодно региональному оператору, потому что намного выгоднее брать контейнер с пластиком и везти его сразу на переработку, чем всю эту кучу куда-то везти и там ещё тратить деньги на сортировку мусора. Поэтому, конечно, региональный оператор будет стараться внедрить систему раздельного сбора.

А. Петровская― У нас уже почти не остаётся времени. Последний вопрос. Журнал TIME выбрал человека года, им стала Грета Тунберг. Ваш человек года, Александр Павлович?

А. Тетердинко― Сложный вопрос.

А. Петровская― Я вам сейчас предлагаю побыть на месте журнала TIME.

А. Тетердинко― В мире или в Российской Федерации?

А. Петровская― Вообще, как хотите.

А. Тетердинко― Не знаю, не знаю. Тут надо подумать, не готов ответить. Это очень сложный вопрос. Но не Грета Тунберг, нет.

А. Петровская― Не Грета Тунберг? Несмотря на все экологические проблемы, которые есть в России?

А. Тетердинко― А что она хорошего сделала? Ну заявила на ООН, выступила там эпатажно достаточно. Человеком года должен быть человек, который предотвращает кровопролития, спасает жизни и так далее.

А. Петровская― На этом мы сегодня заканчиваем. Александр Тетердинко, депутат ЗакСа был у нас сегодня в гостях. Спасибо.