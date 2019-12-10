О.Журавлева― Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях политолог Сергей Марков. Здравствуйте, Сергей Александрович.

С.Марков― Здравствуйте.

О.Журавлева― У нас сегодня такая неожиданная новость, которую, надеюсь, вы прокомментируете – об ушедшем Юрии Михайловиче Лужкове. Вы с ним лично были знакомы?

С.Марков― Конечно, да, много раз пересекался в разных политических ситуациях. Не скажу новость, скажу, что он меня всегда поражал, как и всех остальных, огромным жизнелюбием, яркостью, народностью. Он любил очень Москву, и москвичи отвечали ему взаимной любовью. У него всегда были терки с федеральной властью.

О.Журавлева― Разве он не хотел этой федеральной власти иметь побольше?

С.Марков― Он хотел, он шел к тому, чтобы стать всесильным премьер-министром при президенте Примакове – возможно. У нас такой был бы тандем. Но у него были враги, которых он сам выбрал — Чубайс и березовский. Они его сломали, особенно Березовский, и судьба пошла по другому пути.

Знаете, когда везде кругом был развал, хаос и нищета, он смог в этом океане нищеты создать остров такого вопиющего богатства, которым стала Москва, образ москвича — богатого, веселого, наглого, живущего за счет всей России.

О.Журавлева― Вам это симпатично, я вижу.

С.Марков― А это всем симпатично, всем было симпатично – он смог спасти Москву, в то время как огромное количество мегаполисов в период экономического кризиса упали очень низко и стали там банды, условно говоря. Они подавили всех бандитов тогда в Москве достаточно быстро. Правда, немножко полубандитскими способами, но все равно – лучше платить откаты чиновнику мэрии, чем бандиту. Вот так они и сделали великолепно.

И памятником Лужкову, конечно, будет храм Христа Спасителя, который был восстановлен. Да, пускай на полубандитские деньги, но это уже даже и забывается. И конечно «Севастополь – русский город».

C.Марков: Нет никакого «московского дела», никакого

О.Журавлева― Вот я как раз вспомнила – Лужков первым дал это определение.

С.Марков― Да. В то время как федеральная власть бросила Севастополь, крымчан – да пропади они пропадом все, — он — нет. Он там создал «Русский дом». В Севастополе и Крыму обожают Лужкова. И сейчас любят. Ну, сейчас Путин «герой №1» там, но тогда, когда Москва забыла, Россия забыла про крымчан и Севастополь. Именно деятельность Лужкова позволила воссоздаться пророссийскому движению в Крыму и Севастополе и в 2014 году именно это пророссийское движение стало основой разворота Крыма в состав России.

Поэтому возвращение Крыма России, конечно, огромная заслуга Лужкова. Как и в том, что мы живем в таком величайшем мировом мегаполисе сейчас – не нищие и бедные в Москве. Да, завидуют москвичам во всем мире, и в России завидуют москвичам. Но пускай даже россияне, которые понимают, как несправедливо устроен мир, даже они предпочитают, что пускай лучше все завидуют богатой Москве, чем сочувствуют нищей Москве. Вот он сделал такую богатую Москву. Это его. Стиль новый создал, архитектурный, лужковский.

О.Журавлева― Он был бы хорошим премьер-министром, как вам кажется?

С.Марков― Думаю, да. Дело в том, что он был ориентирован на реальный сектор экономики. На то, чтобы богатела Москва, он так же был ориентирован на то, чтобы богатела бы Россия. Недаром его партнер по тандему, Евгений Примаков, — именно при нем страна вышла из кризиса 1998 года и стала на путь быстрого экономического роста. До 10% в год был экономический рост.

О.Журавлева― Ну, там ещё и нефти был рост.

С.Марков― Конечно, и рост нефти был. Но знаете, у нас сейчас цены на нефть выше, чем были тогда. Дело же не в росте цен, дело в том, какая она. Хотя и доллар другой. Но все равно. Экономические условия не назовешь идеальными ни тогда, ни сейчас, но тогда был экономический рост 10%. Сейчас он — сколько? 0,5%? Или 0,7%?

О.Журавлева― Это как посчитать.

С.Марков― Да. В общем, ноль. Экономический рост около ноля практически все это время колеблется. Конечно, если бы сейчас поставить людей типа Лужкова в правительство, думаю, они смогли бы обеспечивать значительный экономический рост – те, кто ориентированы на реальную экономику, а не на валютные спекуляции. С другой стороны, его очень сильно критикуют за точечную недвижимость.

О.Журавлева― Точечную застройку.

С.Марков― Точечную, уплотнительную жилищную застройку, ее ненавидят.

О.Журавлева― Которая сейчас расцвела еще пуще.

С.Марков― А сейчас она еще сильнее, чем при Лужкове. Хотелось бы сказать – уважаемый Сергей Семенович Собянин, уберите из мэрии тех людей, которые являются лоббистами застройщиков, чтобы они прекратили, наконец, эти 25-этажные башни строить.

О.Журавлева― Но вы же понимаете, что это коррупция.

С.Марков― Вот это и задача мэра. Да, и тот был коррумпирован, выражаясь российским языком, сейчас все мэрии всех крупных городов легли под застройщиков. Наверное, федеральный центр должен помочь освобождению.

О.Журавлева― Вы сейчас ужасно крамольные вещи говорите — что Лужков был бы лучшим премьер-министром, чем Медведев? Это совершенно очевидно из ваших слов. Вы говорите, что Лужков был лучшим мэром, чем Собянин, что тоже довольно крамольно.

С.Марков― Да Ну уж, крамольно – да это все знают, что там говорить.

О.Журавлева― То есть, это общее место?

С.Марков― Ну, конечно. Это общее место. СобяниНу еще предстоит доказать, что он лучший мэр, чем Лужков. И для этого, прежде всего, убрать эти 25-этажные башни и застройщиков, убрать вот эту мафию застройщиков, убрать возвратившуюся точечную жилищную застройку. И убрать платные парковки в жилых районах.

Убрать платные парковки из жилых районов. Пускай они в центре будут — да, они там должны быть обязательно, платные, там нужно регулировать.

О.Журавлева― Ну, вы так говорите, что будто бы и дороги надо расширить, чтобы пробок не было.

С.Марков― Ну да, я призываю все время – что касается выделенных полос – брать пример со Стамбула. Вот там они сделаны хорошо. Та автобусы подходят, в Стамбуле – вот ты идешь к автобусу, и ты видишь, как предыдущий ушел и видишь, как следующий за этим подходит. То есть, полосы не простаивают, они практически все время задействованы. У нас в этом, к сожалению, проблемы. Ну, вот так.

Так что думаю, что о Юрии Михайловиче светлая память о нем у всех — у москвичей и даже у тех, кто с ним боролся. Федеральная власть, которая его сняла с этого поста, думаю, что у них о нем, тем не менее, светлая память.

О.Журавлева― Да он же по утрате доверия был уволен, непросто.

С.Марков― Ну да. На конфликт пошел. Конечно. Утрата доверия связана с конфликтом.

Но поскольку мы Москвы коснулись, хочу чуть про другое.

О.Журавлева― Хотела вас спросить про «московское дело».

С.Марков― Да нет никакого «московского дела», никакого.

О.Журавлева― И про Собянина, про которого говорят, что он продал москвичей.

С.Марков― Нет никакого «московского дела».

О.Журавлева― Да вы что?

С.Марков― Есть ряд уголовных дел, ориентированных на то, чтобы люди не использовали насилие на демонстрациях, не приводили их несанкционированно.

О.Журавлева― А они что, использовали насилие?

С.Марков― Ну конечно. Насилие начинается с того, что сначала пустые бутылки всегда.

О.Журавлева― Ни одного дела про пустую бутылку я не помню. Там был стаканчик пластиковый.

С.Марков― Вот сначала пластиковые стаканчики, потом наполненные стаканчики. Потом пустые бутылки, потом напиленные бутылки, потом уже бутылки с камнями – вот так оно все идет.

О.Журавлева― Тогда нужно сажать в тюрьму просто за грубые слова.

С.Марков― Власть обязана это остановить. И она останавливает в соответствии с волей москвичей и россиян.

О.Журавлева― Вы мыслите абсолютно как Путин.

С.Марков― Во-первых, я поддерживаю Путина.

О.Журавлева― Подготовились?

С.Марков― Нет, я и так знаю. Мы мыслим одинаково, у нас камертон. Но я сейчас про другое, хотя про Жукова не могу не сказать.

О.Журавлева― Скажите. Почему лягушек надо уничтожить?

С.Марков― Не знаю, лягушек, наверное, не надо уничтожать. Я про Жукова – из него сейчас делают фигуру как из этой бедной девочки Греты.

О.Журавлева― А мне кажется, это совсем не Грета.

С.Марков― У меня вообще симпатия ко всем студентам. Егор Жуков, поскольку студент, он у меня автоматически попадает под симпатию. Я хочу ему сказать – Егор, если ты не хочешь, чтобы на всю жизнь у тебя на лбу сияла неоновая надпись «Друг врагов России», — пожалуйста, отмежуйся от своего адвоката Ильи Новикова, который сказал, что денежки, которые он получил за защиту Жукова, он потратит все на убийство детей на Донбассе, перечислит их вооружённым силам Украины, всяким нацистским подразделениям и так далее.

О.Журавлева― А они там убийством детей занимаются?

С.Марков― Ну, конечно. Там сотни детей… Вот это Егор Жуков должен запомнить. Лучше всего, Егор Жуков, у меня к тебе предложение – езжай на Донбасс, вступи в ополчение.

О.Журавлева― Сделаем паузу?

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C.Марков: Насилие начинается с того, что сначала пустые бутылки всегда

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева, наш сегодняшний гость — политолог Сергей Марков.

С.Марков― Слушайте, это поразительно – я сморю сейчас в интернете, что оказывается, Путин то же самое сказал, что и я сейчас здесь.

О.Журавлева― Так я вам и говорю – вы подготовились.

С.Марков― Я только сейчас прочитал.

О.Журавлева― Близко к тексту.

С.Марков― Я рад, что мы мыслим с Путиным совершенно в одинаковом направлении. Это правильно.

О.Журавлева― Кстати, хотела вам сказать, что солидарность с Жуковым вы могли бы проявить хотя бы потому, что он не просто студент, а студент-политолог. Он ваш коллега.

С.Марков― Да, с симпатией. Но хочу сказать — Егор, тебя используют в своих интересах враги России.

О.Журавлева― Про этих врагов я не понимаю.

С.Марков― Совершенно очевидно.

О.Журавлева― Он под домашним арестом сидел — враги к нему рук не протягивали.

С.Марков― Ты отрабатываешь на врагов. Мой совет: езжай на Донбасс, в ряды ополчения, там ты сможешь узнать правду жизни, заслужить уважение народа России и стать мужчиной.

О.Журавлева― Вы так себе это представляете?

С.Марков― Так, да.

О.Журавлева― А вы сами не подумывали о том, чтобы заслужить уважение народов России таким способом?

С.Марков― Ну, во-первых, я, как известно, не ассоциируюсь с врагами России, мне стирать клеймо не надо.

О.Журавлева― А ему уже надо?

С.Марков― А ему уже надо, уже Илья Новиков поставил ему это клеймо, он его уже должен стирать, это клеймо. Поставил уже. Все, уже все. Вот какая ситуация.

О.Журавлева― Вернёмся к «Нормандскому формату».

С.Марков― К «Нормандскому формату». Рассказываю историю.

О.Журавлева― Вас спрашивают, что было, что есть, что будет.

С.Марков― Рассказываю про итоги. Классическая дипломатия: никаких прорывов, никаких провалов. Наша победа заключается в том, что полностью подтверждена безальтернативность Минских договоренностей. Не просто подтвердил это Зеленский, это в коммюнике еще раз подписано. Кроме того, подтверждено, что «формула Штайнмайера» не только на словах будет подтверждена, а внесена в украинское законодательство.

О.Журавлева― Это имеется в виду особый статус этих территорий?

С.Марков― Да, особый статус территорий и то, что граница только в самом конце. И изменения в конституцию обязательно. При этом Зеленский тоже у него есть маленькая победа – но какая? Если вам был симпатичен Зеленский – смотрите, чего он добился: если раньше в документе отвод войск был по всей территории, по всей границе, чтобы никто не мог стрелять, Зеленский добился, что не по всей границе, только в трех точках будут отводить, чтобы вооруженные формирования Украины могли по-прежнему…

О.Журавлева― Это армия называется.

С.Марков― Стрелять по детям Донбасса.

О.Журавлева― Да что же это все дети на границе делают?

С.Марков― А как? Они там тоже живут, дети.

О.Журавлева― А взрослые там не живет?

С.Марков― Сказать честно, там старики больше живут.

О.Журавлева― Ну вот.

С.Марков― Хорошо, по пенсионерам Донбасса.

О.Журавлева― И по тем ополченцам, которые ждут Жукова.

С.Марков― Еще что он добился там — ну, вся Украина говорит, что Зеленский превратился в Порошенко-2.

О.Журавлева― Да? Вы уже посмотрели опросы?

С.Марков― Нет, прямо нацики, которые там вышли на площадь, Майдан, все говорят – нет, Зеленский сделал все, как мы хотели, все, как мы от него требовали — все сказал. Прямо так и сказали — Владимир Александрович превратился в Петра Алексеевича – прямо везде по телевизору они так и говорят.

О.Журавлева― А вы смотрели телевизионные передачи?

С.Марков― Конечно, это моя работа – смотреть. Не только украинское, но американское и немецкое. Кстати, рассказать вам случай, который мне рассказали из немецкой политики?

О.Журавлева― Вы общаетесь с иностранцами? Это очень опасный путь.

С.Марков― Из немецкой деревенской политики – меня самого поразило. Это небольшой городок, там есть сторонник вот этой «Альтернативы для Германии» — ну, против мигрантов. Он ездит в более крупные города на митинг и на своем большом заборе написал плакат: приходите туда, там демонстрация, 10 тысяч. А в том маленьком городке есть еще один парень, гей – ну, он такой нормальный парень, но гей. Ему не нравится эта «Альтернатива для Германии». Он ночью пришел и замазал краской ноли, и получилось, что там один человек будет на демонстрации. Ну, тот разозлился, который сторонник «Альтернативы», опять нарисовал нули, поставил видеокамеру и сам приготовился ловить этого гея.

Тот гей ночью подъехал, стал закрашивать, а тут «альтернативщик» к нему подкрался и вилами ему в зад. Тот сбежал, буквально побежал, как положено немцу, в травмапункт, получил справку и подал на того в суд. И вот только что закончился суд, этому «альтернативщику» дали два месяца условно. Вот такая вот драма происходит в немецкой деревушке.

О.Журавлева― А у нас выбил стекло в автозаке – сел на три года.

С.Марков― Да, меня поразило это. То в автозаке, а тут же просто, частным образом.

О.Журавлева― С вилами напал на человека, мог его травмировать сильно.

С.Марков― Ну, он не сильно его травмировал, тот даже спокойно доехал на мотороллере.

О.Журавлева― Чрезвычайно забавная история — благодарю вас за нее.

С.Марков― Мне самому… ну, знаете, настроение предновогоднее, декабрь уже, елки зажглись.

О.Журавлева― Про иностранцев хочу вас спросить – можно?

С.Марков― Да, только скажу еще перед этим. Вот я сейчас в метро добирался сюда, поскольку большие пробки. И меня поразило, насколько все москвичи одеты в серо-черное. Поэтому я хотел сказать – уважаемые друзья, Ну вы одевайтесь как-то по-другому, Ну что вы такую депрессуху на себя и друг на друга надели? Ну я понимаю ну, грязновато, ну, необязательно ботинки белые одевать. Но пальто, куртки, шапочки, варежки, перчатки – надевайте цветные, интересные, веселые какие-то. Ну, живите немножко повеселее. Вот понимаете… тогда и будет…

О.Журавлева― Вы – скрытый враг России. Это наши скрепы.

С.Марков― Да ничего это не скрепы.

C.Марков: Я про Жукова – из него сейчас делают фигуру как из этой бедной девочки Греты

О.Журавлева― Это традиция.

С.Марков― Какая традиция? Посмотрите, как все русские в красных косоворотках ходили всю жизнь.

О.Журавлева― Они ходили специально для фотографий Прокудина-Горского. В остальное время они ходили нормально — в посконном и домотканом. Я вас к чему веду – решение о признании организации иноагентом нужно не для ее запрета, а чтобы сделать деятельность ее прозрачной.

С.Марков― Конечно.

О.Журавлева― А лично признавать человека иноагентом для чего нужно? Чтобы человека сделать прозрачным?

С.Марков― Его социальную функцию сделать прозрачной. Вот смотрите: есть человек, иностранный агент. Он говорит: я хочу стать президентом России. И при этом скрывает, что он иностранный агент. Это правильно перед избирателями? Избиратели должны, имеют право знать, что человек, который кандидат в депутаты, или президенты, или в мэры, губернаторы – что он иностранный агент. Имеют право знать?

О.Журавлева― Имеют право знать, если мы поймем, что такое иностранный агент.

С.Марков― Так вот все-таки имеют право знать? Вот этот закон о том, что имеют право знать, что человек, который является иностранным агентом, он должен так зарегистрироваться. Дальше – чтобы определить, что такое иностранный агент. Это довольно сложная вещь, должен вам сказать. Здесь четко строго определить практически никогда невозможно.

Вот спросить, например, Навального — ну, явно, клейма ставить негде на Навальном. Явный стопроцентный иностранный агент. Кстати, меня спрашивают иногда, почему я так думаю — где оперативные данные, где есть решение суда — ничего же нет такого про Навального, да?

О.Журавлева― Нет.

С.Марков― Но мы же все знаем, что он агент иностранный, правильно?

О.Журавлева― Нет, я не знаю. Как это определяется?

С.Марков― А вот я отвечаю, как определяется – очень легко. Вот посмотрите — политическая позиция Навального по всем политическим вопросам ключевым строго совпадает с позицией Госдепартамента США и спецслужб США.

О.Журавлева― Да ладно?

С.Марков― Да. Хоть одну вы знаете. Которая противоречит?

О.Журавлева― Тогда это, получается, идеологическое определение? Человек просто неправильно думает?

С.Марков― Нет, дело не в том, что неправильно. Вот вы правильно сформулировали, что проблема есть. Может быть, вообще Госдепартамент агент Навального, — скажете вы. Да?

О.Журавлева― А бывает так, что человек сам исповедует какие-то взгляды – не потому, что это с кем-то совпадает?

С.Марков― Нет, не бывает. Уже как философ я вам скажу – сознание человека является продукт социальный. Продукт общества.

О.Журавлева― Вы были в Госдепе, вы ели там печеньки – почему с вашим сознанием ничего не произошло?

С.Марков― В Госдепе я посещал здание, с людьми встречался.

О.Журавлева― Ну да. И должны были впитать все это.

С.Марков― Знаете, я много взаимодействовал, работал с американцами.

О.Журавлева― Вот.

С.Марков― Когда мы были союзниками. Когда наша задача…

О.Журавлева― А, то есть, тогда можно было так думать?

С.Марков― Смотри: когда американцы были наши союзники, тогда не можно, а нужно было работать с ними. Но когда американцы стали нашими противниками, то работать нельзя.

C.Марков: Я рад, что мы мыслим с Путиным совершенно в одинаковом направлении. Это правильно

Здесь, кстати, есть еще одна вещь — вот какой-то человек он подпадает под такие условия, что он иностранный агент Белоруссии. Тоже, что ли, он должен быть как иностранный агент? Ну, Белоруссия наш друг. Люди, которые…

О.Журавлева― Я не поняла. Вы хотите сказать, что иностранный агент это просто идеологический враг, вне зависимости от того, платит ему кто-то, не платит, призывает он к чему-то, или нет.

С.Марков― Нет. Иностранный агент это человек, который объективно работает на интересы других государств.

О.Журавлева― Сам об этом не подозревая?

С.Марков― При этом у нас в законодательстве, я считаю, много недостатков, потому что у нас не разделяется – противники-иностранные государства, либо союзники, либо нейтральные. Потому что еще раз – одно дело даже немного работать на Великобританию, которая прямо является, называет себя одним из важнейших врагов России – они сами себя так называют. Другое дело честно работать с Турцией, например, с которой у нас сложные отношения, но большей частью партнерские. И третье дело работать с Белоруссией, которая вообще является нашим другом. Это все разные вещи.

О.Журавлева― Про друга нам тоже нужно поговорить.

С.Марков― И законодательство должно как-то эти вопросы регулировать.

О.Журавлева― То есть, не все вас устраивает?

С.Марков― Ну, конечно. Это вообще новость Мы же пионеры, — в законодательстве по иностранным агентам мы пионеры мира, понимаете? Мы для всего мира делаем — все потом смотрят за нами внимательно и повторяют то, что делаем мы.

О.Журавлева― И это Сергей Марков, а меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О.Журавлева― Это Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость, политолог Сергей Марков, который уже в предыдущей части успел помянуть нашу дружественную Белоруссию. Вот народ интересуется, что там с интеграцией, на каком мы пути. Даже так Илья спрашивает: «Лично вы за интеграцию Белоруссии с Россией? Почему не получается?»

С.Марков― Я за интеграцию. Там почему не получается? Никак не могут решить две проблемы. Первая — это место Лукашенко в этой системе новой власти.

О.Журавлева― А место Путина очевидно?

С.Марков― Место Путина очевидно, что это руководитель. А Лукашенко какой? Он что? Ну, как-то его можно снять, или нет? Понимаете?

О.Журавлева― Подождите, вы политолог — как можно рассуждать, можно ли снять избранного президента другой страны?

С.Марков― Я не про это. Вот если они объединяются, то какая у него позиция? Его можно снять, или нет? Предположим, он становится премьер-министром. Но премьер-министра можно снять легко. Большая власть у премьер-министра, но его легко снять. Ну, поругаются. Не хочет Лукашенко иметь возможности быть снятым. Или вице-президент. Вице-президента снять нельзя, но власть у него маленькая, она особенно не описана.

Вот насколько я понимаю, Лукашенко раньше предлагал такую модель, что он премьер-министр и вице-президент в одной так сказать… ипостаси. Но на это наши не пошли, поскольку получаются как бы два президента и российская государственность еще недостаточно сильная – она может не выдержать соревнования двух де-факто президентов.

О.Журавлева― А зачем тогда интеграция, если все так сложно?

С.Марков― Интеграция, потому что нам нужно защититься от тех атак, которые идут. Плюс общий рынок, чем меньше преград на рынке, тем быстрее развивается экономика.

О.Журавлева― Так ли много у нас преград с Белоруссией?

С.Марков― Достаточно, есть. И чтобы их снимать и приезжал Лукашенко договариваться. Еще одна есть проблема. Есть своеобразная белорусская социально-экономическая модель. У нас она…

О.Журавлева― Другая.

C.Марков: Егор, тебя используют в своих интересах враги России

С.Марков― Нашим элитам не нравится. У нас такой олигархический капитализм. Там такой, скорее. Китай на европейско-славянской почве. Но по данным ООН человеческий капитал Белоруссии, несмотря на то, что у них своей нефти и газа нет, — выше. Там средняя продолжительность жизни выше, чем в России. Там успешнее модель. И они не хотят от нее отказываться поэтому.

Поэтому, при объединении как сделать? Ну, надо как Гонконг и Китай.

О.Журавлева― Вы сейчас серьёзно говорите про Гонконг?

С.Марков― Одна страна – две системы, — вот так, наверное, надо.

О.Журавлева― Вот они уже несколько месяцев по улицам ходят.

С.Марков― Ну, там поджигают американцы. Нам нужно, чтобы американцы не подожгли. Но у нас тоже претензии есть.

О.Журавлева― Кстати, в Минске демонстрации – уж давно не было никаких.

С.Марков― У нас претензии к Лукашенко заключаются в том, что – ну, что вы националистов распустили? По нашей оценке их слишком много на телевидении государственном, слишком много в системе образования.

О.Журавлева― Но у Лукашенко другая страна. Вопрос «собачьего дела» здесь как бы не актуален?

С.Марков― Какого дела?

О.Журавлева― Собачьего, – наше ли дело, кто у них на телевидении выступает?

С.Марков― Это вполне наше дело. А вот у него претензии – я хочу поддержать — вот в чем Лукашенко абсолютно прав — в том, что наше объединение должно уважать белорусскую социально-экономическую модель. Уважать права Лукашенко на часть власти. И в том числе, не посылать переговорщиков, который ненавидит эту социально-экономическую модель. Посылайте на переговоры к нему Глазьева, людей, которые уважают эту социально-экономическую модель.

О.Журавлева― Глазьев уже даже не советник – какие переговоры?

С.Марков― Какая разница? Он может спецпредставителем по этим переговорам быть. Там еще кроме Глазьева есть какие-то люди еще, которые уважают эту модель. Тогда и будет все сдвигаться поближе. Более уважительно надо, понимаете?

О.Журавлева― Но на самом деле цель какова? объединить две страны под одним президентом, и этот президент Путин.

С.Марков― Цель — создать конфедерацию из нынешней, по сути дела, такого союзничества. Создать сначала такую сильную конфедерацию с сильным центром.

О.Журавлева― А не будет ли белорусам от этого хуже? Вы же говорите, что по многим показателям у них лучше?

С.Марков― Ну, в чем-то… вот нужно сделать так, чтобы от этого им было только лучше. Потому что они… и сохранить эту модель и дать больше выхода на российский рынок. А они в ответ должны иностранных агентов попросить отсюда. У них недостаточно жестко с этим.

О.Журавлева― А, у них там иностранные агенты мутят? Все они, проклятые?

С.Марков― Да, есть.

О.Журавлева― А какова цель вот этих бесконечных, по всему миру распространенных людей с мешками денег, которые все время кого-то покупают? каких-то никому не нужных блогеров?

С.Марков― Так это же власть.

О.Журавлева― Какая власть? Кому нужны блогеры?

С.Марков― Ну, блогеры создают общественное настроение, ненависть к существующему правительству. Потом выходят на митинги, потом хозяин этих людей с мешками – как был Джо Байден — звонит действующему президенту тогдашнему. Януковичу, и говорит: ты там не трогай этих людей, это наши люди, иначе мы здесь…

О.Журавлева― И у нас в России такая же проблема?

С.Марков― Ну, у нас – знаете, наверное, что у нас часть людей из госкорпораций, из правительства – они держат денежки, в том числе и за рубежом.

О.Журавлева― Знаем.

С.Марков― Поэтому мы и ставим вопрос перед Путиным – Владимир Владимирович, пожестче с иностранной агентурой.

О.Журавлева― Так иностранные агенты это они?

С.Марков― И поменьше внимания на блогеров-иностранных агентов, — хрен-то с ними, с блогерами. И побольше внимания на тех, кто сидит в министерствах. Особенно, знаете, зам.министры. Вот там хорошенько нужно, на этом уровне. Руководители департамента, зам.министры.

О.Журавлева― Опять в крамолу пошел Сергей Александрович?

С.Марков― Никакой крамолы. Мы от имени народа формулируем повестку дня. Недаром же видите, то, что я сказал и то, что Путин сказал, полностью совпадает. Да, так и есть

Иногда мне говорят: Марков говорит то, что Путин сказал. Нет, я говорю то, что Путин скажет – я надеюсь.

О.Журавлева― Тогда, может вы мне объясните, если у вас такая с ним связь – объясните, пожалуйста, откуда ПутиНу пришла такая удивительная идея в голову, что глава движения «За права человека» Лев Пономарев вел переговоры с японцами по поводу оказания им содействия в передаче островов Курильской гряд?

С.Марков― Наверное, спецслужбы дали информацию? Я думаю, так.

О.Журавлева― А японцы что, сошли с ума?

С.Марков― Знаете, не сошли с ума.

О.Журавлева― Они с вами не вели переговоры о передаче островов?

С.Марков― У меня очень хорошие отношения с японцами.

О.Журавлева― Вот.

С.Марков― Должен вам сказать – может, нескромно так, — нет, слишком нескромно, не буду. У меня очень дружеские отношения с послом Японии. По-настоящему дружеские отношения много-много лет. Я с ними взаимодействую, обмениваемся опытом каким-то, советы им даю. И конечно, они хотели бы получить острова и поэтому они ищут себе людей, которые могли бы быть их сторонниками. Это их нормальная работа. Их не надо за это презирать, ненавидеть. Это их работа. Они должны, им зарплату платят за это.

О.Журавлева― И они должны контактировать с людьми, которые этим занимаются, а не с правозащитниками.

С.Марков― Надо сказать, что и Пономарев тоже имеет право иметь такую позицию о том, что как-то там японцам надо передать. Люди имеют право иметь эту позицию. Другое дело, что граждане имеют право знать, что у Льва Пономарева такая позиция.

О.Журавлева― А, вот что — Путин просто хотел нам донести позицию? Понятно.

С.Марков― Я это в качестве примера говорю.

О.Журавлева― Теперь, пожалуйста, расскажите мне про спортсменов, про ВАДА. Кто виноват и что делать.

С.Марков― Уверен. Обратили внимание на мой пост в Фейсбук — я там сделал пост, у него огромное количество перепостов, — там фотография Марии Шараповой, которую обвинил в том, что она допинг принимает и Серены Вильямс, которая якобы допинг не принимает. Ну, она мужик давно. Их в шутку называют не «сестры Вильямс», а «братья Вильямс»

О.Журавлева― Это вы сейчас стали на плохой путь.

С.Марков― На хороший путь. Еще раз утверждаю — самые главные допинговые страны США, Великобритания, Канада.

О.Журавлева― То есть, это все обман.

С.Марков― И Норвегия, где половина астматики. Кто-то верит, что эти чемпионы действительно астматики? Нет. Это просто все коррумпированная абсолютно система. Когда вот это огромное количество медалей отхватывают страны, которые кормят своих спортсменов допингом. Но они просто смогли сделать это легально. А вот эти так называемые терапевтические исключения, и так далее. И они как коррумпированные люди, ими легко манипулировать со стороны спецслужб. Я практически уверен, что

C.Марков: Наша победа заключается в том, что полностью подтверждена безальтернативность Минских договоренностей

О.Журавлева― Подождите, не успела – когда спецслужбы появились?

С.Марков― Спецслужбы появились в 2014 году, когда гибридная война с Россией пошла на новый этап. Обратите внимание — до воссоединения Крыма с Россией никаких претензий к нашим спортсменам не было — больше, чем к остальным. Ну, были такие же, как и все остальные. Кстати, я посмотрел совершенно недавно…

О.Журавлева― А мне казалось, что с Родченкова все началось?

С.Марков― Вот американский олимпийский чемпион — ну, у него нашли допинг в крови, не помню имя, захотите, сами найдете. Его спрашивают: Откуда допинг? Он: я с девушкой целовался, она лекарства принимала не те. Ему говорят: Тогда ладно, все нормально.

Или другой говорит: У тебя допинг нашли, откуда? Он: Вы знаете. Я мясо ел, а в мясо сейчас всякие гормоны понапихивают. Ему: А доказать можете? Он: Ну, где же, сейчас партия мяса ушла давным-давно. – Ну, ладно, мы вас прощаем.

Это издевательство, что Россия по неформальному такому рейтингу на 15 месте по потреблению допинга.

О.Журавлева― Но дело же не в потреблении.

С.Марков― Обратите внимание, наши в каких чемпионатах выигрывают? Фигурное катание — там допинг не нужен, синхронное плавание – там допинг не нужен, фехтования, где точность глаза нужна, там допинг не нужен. Хоккей – там допинг не нужен, там нужна командная игра.

А где американцы и британцы выигрывают, в каких видах спорта? 100 метров, 200 метров, 400 метров, 800 метров, бег, плавание на короткие дистанции и на сверхдлинные дистанции, где тоже нужна сверхмобилизация.

О.Журавлева― В биатлоне у нас тоже были неплохие показатели.

С.Марков― Ну, сейчас нет. Мы одна из самых чистых стран.

О.Журавлева― Один вопрос — чиновники?

С.Марков― Скажу. Сейчас ВАДА под контролем британской и канадской спецслужб.

О.Журавлева― Разведки?

С.Марков― Спецслужб.

О.Журавлева― Этим все объясняется.

С.Марков― Они там все подтасовывают. У них, я уверен, было такое совещание – сидели где-нибудь и сказали – как Путина убрать? Ну, вы знаете, патриотизм русского народа он такой сильный — как его уменьшить? А вот им очень нравится, и ПутиНу нравится, что русские побеждают на соревнованиях, что флаг, гимн, давайте у них украдем эту возможность. – Давайте. Стали шерстить там, и так далее. И теперь они гордые такие сидят, медали получают, премии.

А вы? Вы думаете, что наши бюрократы хуже, чем американские, британские и немецкие? Все бюрократы одинаковые, открою вам строгую военную тайну. Просто те бюрократы в тесной связке со спецслужбами и побеждают. А наши, к сожалению, слишком честные.

О.Журавлева― Мне кажется, что со спецслужбами у наших бюрократов тоже все очень неплохо.

С.Марков― Да. И проблема в том — лично вы, вы верите бюрократам, которые работают с канадскими и британскими спецслужбами, или вы верите бюрократам, которые работают с русскими спецслужбами? Вот ваш личный выбор. Вы вой личный выбор сделайте — вы за кого, за КГБ, ФСБ, или за МИ-6?

О.Журавлева― Это Сергей Марков, он свой выбор сделал. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.