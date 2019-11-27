А. Соломин― Добрый день. Меня зовут Алексей Соломин. В эфире радиостанции «Эхо Москвы», Youtube-канала «Эхо Москвы», телеканала RTVi и Яндекс-эфира программа «Особое мнение». Сегодня наш гость — главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов. Приветствую вас. Добрый день. Сергей, не могу не начать с «московского дела», потому что вы, наверное, больше других даже за ним следите. На Медиазоне я имею в виду. История с Раджабовым. Мы сегодня на летучке обсуждали этот кейс и очень много скептических голосов было по поводу того, что ну дескать возвращение в прокуратуру это не отмена дела. Это ничего по сути не меняет. Вы согласны с этим утверждением?

С. Смирнов― Ну да, в принципе согласен. По большому счету это ничего не меняет, они просто уточняют обвинения. Напишут не дом 1, а дом 3. И все вернут в таком же виде. То есть в принципе это такая вещь скорее, это очень сильно уязвило следствие, прокуратуру, которые допустили огромную ошибку, когда просто неправильно указали место преступления. Это вообще основание было бы для отмены приговора.

А. Соломин― А почему, кстати. Потому что в этом месте, которое указано, не было преступления, значит там нет состава преступления.

А.Смирнов: Просвистела бутылка в миллиметрах от представителя власти.

―

Место, которое указано — его вообще не существует. Вот в чем главная проблема и сначала следствие ошиблось с местом, просто написали место, которое они посчитали, что это то место, которое есть. Прокуратура, которая утверждала обвинительное заключение, тоже не озаботилась проверкой. Это просто показывает, как у нас проходят следственные действия по одному из главных ключевых дел в стране. Уж «московское дело» много следователей, даже следователи из расследования Голунова укрепили вот эту следственную группу. Всё бросили на расследование этого дела, и они просто пишут неправильное место совершения с их точки зрения преступления. Это одна история с Раджабовым. Вторая история важнее, потому что в истории с Раджабовым нет насилия в отношении представителя власти. Статья 318 УК, уже печально известная по всем этим делам, связанным с уличными митингами, она формулируется как насилие или угроза насилия в отношении представителя власти. Так вот у Самариддина Раджабова даже не насилие, а угроза насилия. Именно так они трактуют бросок бутылкой, который никуда не попал.

А. Соломин― Дескать, если бы попало – было бы насилие.

С. Смирнов― Да, а так как он ее просто бросил – это была угроза насилия. Это более легкий состав. Тем не менее, тоже 318 статья. Но в этом деле важно вот что. Что потерпевший сначала говорил, что бутылка ему попала в шею и он испытал боль, а потом появилось видео, где очевидно, что бутылка летит мимо. И они просто переменили показания. Теперь говорит, что она в шею не попала, а просто пролетела мимо, он очень испугался.

А. Соломин― Подожди, но это же основание для того, чтобы обвинить свидетеля в даче ложных показаний. Это тоже преступление.

С. Смирнов― В идеальном мире – да. Но мы же понимаем что «московском отделе» ни о чём таком, к сожалению, речи не идёт.

А. Соломин― Но это работа адвокатов. То есть адвокаты должны были за это уцепиться.

С. Смирнов― Да, адвокаты за это уцепились. Но только следственные органы и суд этого совершенно очевидно не слышат. И совершенно очевидно не услышат. Тут нельзя, к сожалению, питать иллюзий. На это можно обращать внимание, апеллировать. Ну скажут немножко он забыл, растерялся. Потом вспомнил. Внезапно вспомнил, что бутылка не попала в шею, а просто просвистел – буду лучше употреблять это слово, потому что мне кажется оно к страху более применимо. Просвистела бутылка в миллиметрах от представителя власти.

А. Соломин― Самариддин Раджабов, по которому сегодня было заседание и дело отправили обратно в прокуратуру, остался таки в СИЗО.

С. Смирнов― Да, это как раз доказывает, что никаких серьезных изменений по факту не будет. Потому что есть абсолютно точно распоряжение и общее политическое решение всех участников «московского дела» держать в СИЗО, ну или принимать ручные… Ну, конечно, бывают ситуации, когда ручной режим включается. Я хочу напомнить, что первый раз ручной режим включился в деле режиссера Васильева, которого даже не успели обвинить. Его задержали, у него был диабет, очень тяжелый приступ. И в итоге его отпустили, его не стали отправлять в СИЗО.

А. Соломин― Сейчас уже даже не все вспомнят, потому что это быстрое решение.

А.Смирнов: Есть распоряжение и общее политическое решение всех участников «московского дела» держать в СИЗО

―

Абсолютно. И в ручном режиме вынесли решение в отношении Мыльникова, потому что у него несколько малолетних детей, его отправили под домашний арест. То есть какие-то ручные решения тут бывают, но в целом есть мнение, что всех задержанных по вот этим митингам надо держать в СИЗО. И довольно важное еще примечание — что всем обвиняемым по этому делу надо давать реальный срок заключения. Вот это мне кажется общая стратегия. И пока мы видим, всем дали реальный срок. Почему это важно — дело в том, что вообще часть первая 318-й статьи, по ней довольно обширная практика в стране. То есть довольно много дел уголовных по 318-й статье по части первой. То есть это насилие в отношении представителя власти, полицейских как правило. Не связанных с угрозой здоровью. Толкнул, что-то сделал. Таких статей много. В 99% случаев по стране речь не идет о лишении свободы. В 99% случаев это либо штраф, либо условный срок, либо даже исправительные работы. Но тут дело политическое, тут всем надо давать сроки. Мы это видим, это не первый раз, это даже не сейчас было придумано. Это еще по митингам 2017 года мы это видели. Что всем участникам уличных акций в Москве крупных, у которых 318 статья — те должны сесть хоть на какой-то срок в тюрьму, в колонию.

А. Соломин― Поплатиться.

С. Смирнов― Скажем так, да, такой ответ. Вот вы выходите на улицу – будьте готовы, любое действие будет трактоваться как уголовная статья. Эта уголовная статья сто процентов практически будет вести. Опять же были исключения, был иногда ручной режим, когда не давали реальный срок. Все бывает, бывают исключения. Но в целом такая стратегия общая сводилась к тому, что за уличные акции, если есть эта 318 статья, надо давать реальный срок.

А. Соломин― А вы уверены, что это именно такой сигнал? Потому что если власть хочет сказать, что полицейских трогать нельзя, нельзя в них даже смотреть неправильно — это одна история. Другая история вот по поводу выхода на улицы. Ведь дело о массовых беспорядках развалилось. Это же тоже определенный сигнал.

С. Смирнов― Это, безусловно, определенный сигнал дело массовых беспорядках действительно развалилось. Но было бы совсем сложно доказывать. Ну то есть там теоретически можно было доказать, но по факту массовые беспорядки это совсем, то есть другая картинка массовых беспорядков. Нужно объяснение, что массовые беспорядки. Нужны летящие коктейли Молотова, какие-то люди в масках, которые бейсбольными битами избивают полицейских.

А. Соломин― Сначала в фабуле обвинение было ведь, присутствовало.

С. Смирнов― Действительно. Это правда. Но я же не могу, к сожалению, судить, каким образом принималось политическое решение. Но совершенно четко было понятно, что после митингов было принято политическое решение возбуждать уголовные дела. Слишком много людей вышло на улицу, несмотря на угрозы на улицу не выходить. Это же было важно. Там неделю же угрожали всем, кто выйдет на улицы, возбудили уголовное дело по избиркому и там были угрозы, угрозы, угрозы – всё равно людей вышло много. Было сопротивление полиции, но только это явно было не уголовное, то есть люди сцеплялись, люди кого-то вытаскивали и было это воспринято как такой сигнал, что надо подавлять с помощью уголовных дел. То есть было явно принято политическое решение.

А. Соломин― А вы ответили для себя на вопрос, почему среди обвиняемых нет ни одного политика, ни одного лидера этого протеста.

А.Смирнов: Выходите на улицу – будьте готовы, любое действие будет трактоваться как уголовная статья

―

А мне кажется, прежде всего, сейчас если мы говорим. Все-таки два этапа было. Сначала было дело о массовых беспорядках, а сейчас второй этап – 318-я. Намного проще объяснить 318-ю. Сейчас этот Следственный комитет тщательно смотрит видео и смотрит любые действия, похожие на касание полицейских. Вот эта бутылка. Это очень сомнительная вещь, там нет уголовной статьи. И Раджабова надо, безусловно, отпускать. Они придумали ему дополнение с этой угрозой, чтобы просто не выпускать еще одного человека лишнего из СИЗО. Есть еще обвиняемый по массовым беспорядкам. Фомин до сих пор сидит под домашним арестом по обвинению в массовых беспорядках. Я думаю, следователи его так могут долго держать.

А. Соломин― То есть автоматически это обвинение не снимается.

С. Смирнов― Мало того, мы же не знаем о закрытии уголовного дела по массовым беспорядкам.

А. Соломин― Мы знаем о снятии обвинений…

С. Смирнов― Конечно, само дело есть, я думаю, оно никуда не делось. Они могут подвешивать сколько угодно долго. Я вообще подозреваю, что вообще они могут как по Болотному делу пару лет тянуть. Так вот, по второму этапу, когда это сопротивление, то все более-менее понятно, они ищут видео, которое доказывает, что было какое-то соприкосновение, было какое-то насилие, кто-то кого-то толкнул. Кто-то за что-то схватил. И это им очень важно — быть довольно легитимными в суде. При мере пресечения. Ну и чтобы было понятно, условно говоря, широкой публике, что мы не просто так хватаем всех налево-направо, а за конкретные действия. Тем более эпизоды были подобные. Кто-то кого-то оттаскивал во время избиений и это вторая волна. Понятно, почему нет политиков. Ну, потому что политики не участвовали в таких событиях. Если бы я думаю, на кого-то из политиков известных, они бы кого-то оттаскивали, кого-то хватали — подозреваю, что 318-я статья была бы и на них.

А. Соломин― Но дело о массовых беспорядках мы подозреваем, что не закрыто. За призывы, за участие в этих массовых беспорядках, если бы хотели – могли бы притянуть, кого угодно из политических деятелей, там была масса людей.

С. Смирнов― Теоретически — да, и я думаю, что дело о массовых беспорядках заводили, чтобы там были участники массовых беспорядков. Но третья часть — это те, кто призывал, это всегда они могут и спонтанно начаться по идее.

А. Соломин― Я просто говорю о том, что даже фраза «ребята идут туда» — может быть воспринята как призыв.

С. Смирнов― Теоретически – да. Но это легкая статья, третья часть. Важнее другая часть. Дело в том, что когда есть массовые беспорядки — должны быть их организаторы непременно. А тут была явная проблема. Ну, то есть сами массовые беспорядки должны сопровождаться насилием, поджогами и всем прочим. И найти человека, который где-то за кулисами призывает к насилию и к такого рода действиям — очень непросто.

А. Соломин― Я просто еще думал, поскольку мы живем в мире постоянных сигналов, демонстраций, наказов, а не реальной юридической практики.

А.Смирнов: Сначала было дело о массовых беспорядках, а сейчас второй этап – 318-я

―

К сожалению.

А. Соломин― Что это некоторый способ обратить протестующих людей, которые выходят на протесты — против лидеров этих протестов. И сказать: ага, смотрите, они вас подставили, вы сели за них в тюрьму, а они белые и пушистые идут на следующие выборы. Насколько это утверждение может соответствовать действительности?

С. Смирнов― Я думаю, они подсознательно это все имеют. Такие мысли. Но мне кажется, нет настолько тонкой игры, чтобы кого-то хитро стравить, показать, разделить. Мне кажется уже просто о некой тонкой игре речь не идет. Мало того, не принято сажать лидеров протеста за такие чисто уголовные преступления уличные. Просто есть такая практика. Нет смысла.

А. Соломин― Только по административке.

С. Смирнов― Да. Административное это другое.

А. Соломин― Просто несколько раз часто.

С. Смирнов― Это правда. Но тут должны быть четкие действия. Просто за что посадить? За насилие к представителю власти. На политике это придется гораздо конкретнее показывать. На каком-то лидере протеста.

А. Соломин― Мне кажется, ждут, не дождутся, чтобы… увидеть этого человека на скамье подсудимых…

С. Смирнов― Это правда, но поэтому все и ведут себя мирно и ничего не делают. По Навальному была проверка в свое время. По 318-й статье. Но просто посмотрели, его несут в автозак, он сопротивляется. Конечно, он чего-то ногами делает. Они думали, возбуждать или нет. Я думаю было принято политическое решение, а отнюдь не процессуальное. Они просто оценивали, как это бы выглядеть в суде. Пять омоновцев тащат Навального, и вдруг одному из них наступает ли на ногу или что-то еще делает, примерно. Я не знаю, что там было. Может, его задевает просто. Когда пять человек кого-то тащат – кто-то кого-то задевает. И они думали, вот как будет воспринят суд, что подумают. Реальный срок, не реальный. То есть реальный в случае лидеров протеста начинается некий анализ…

А. Соломин― Как это повлияет…

С. Смирнов― На политический процесс.

А. Соломин― А вы думаете Навальный действительно сейчас фигура опасная с этой точки зрения? И его по-прежнему решено не сажать.

С. Смирнов― Мне кажется, фигура опасная и решено не сажать – две несколько разные вещи.

А. Соломин― Его один раз пытались посадить. И получили заполненную Манежную площадь. Без беспорядков было.

С. Смирнов― Сейчас было бы с беспорядками. За одни и те же действия. Я шучу, на самом деле я думаю, что они как бы страхуются от дополнительных рисков. Все-таки улица это главная неприятность как мне кажется, которая существует у властей. Мне кажется, власти больше всего боятся крупного уличного протеста. У меня ощущение, что это идет с середины 2000-х. Главный страх, что все режимы меняются через уличный протест всегда и это самое страшное. Надо выдавливать людей с улицы. Это в какой-то мере, наверное, и справедливо. Но я думаю, в случае Навального они просто перестраховываются. Они не очень понимают, что будет в случае уголовного дела.

А. Соломин― Про протесты, про желание людей высказывать свои недовольства я отдельно сейчас спрошу. Просто чтобы с «московским делом» закончить. Вчера Меняйло подал иск на полтора миллиона рублей, один из фигурантов уголовного дела, по которому это дело развалилось в том числе. Насколько это правильно с вашей точки зрения? Не может ли он таким образом себе какие-то проблемы создать?

С. Смирнов― Нет, абсолютно правильно. Кстати, не только он подал. А и Сергей Абаничев. Подал на 500 тысяч. За Абаничева я просто даже вносил залог. Предлагал. Конечно, отказали. Тоже ситуация, почему бы ни принять залог и отпустить человека домой. Но у нас это не принято. Я и говорю про политическое решение, надо держать всех обязательно в СИЗО, через пару недель отпустили, к счастью. Но мне кажется это совершенно верный ход, мало того он имеет по закону полное право на реабилитацию. Не вижу, какие он тут может создать себе лично проблемы. Тут важен вопрос на самом деле компенсации. Дело в том, что он запросил полтора миллиона, я абсолютно уверен, что никаких полутора миллионов он не получит по решению суда. Это будет какая-то не очень большая сумма. И дальше я подозреваю, что он уйдет это обжаловать.

А. Соломин― Здесь?

С. Смирнов― И здесь, и возможно в ЕСПЧ. Поскольку будет сумма совсем небольшая. Я думаю, в несколько раз меньше точно. Возможно несколько десятков раз. Трудно сейчас опять же. И я думаю, процесс будут откладывать. Вряд ли будет быстро вынесено решение. Можно бесконечно переносить все эти процессы. Можно не торопиться. Можно отодвинуть подальше. Будут принимать документы очень долго. Хотя у него вполне законные и обоснованные требования.

А. Соломин― И про проблемы, я имею в виду для последующих практик. Мы привыкли говорить или рассуждать на тему того, что система не любит признавать свои ошибки. Здесь приходится признавать свои ошибки. Еще выплачивать компенсации. И в следующий раз просто могут сказать: дайте ему условный срок. Год.

А.Смирнов: Мне кажется, фигура опасная и решено не сажать – две несколько разные вещи

―

Так и делали. В этом и проблема. Тому же Павлу Устинову дали условный срок. Хотя он был в абсолютно такой же ситуации. Мне кажется, тут думать о том, что это как-то в будущем что-то ухудшит – мне кажется, власти сами все ухудшат и без всякого обращения Алексея Меняйло за компенсацией.

А. Соломин― Про протесты и недовольство. Вчера вышло интервью одного комика Александра Долгополова. В Интернете очень известный комик. Юрию Дудю. И он в частности говорит, что сейчас на стендап-концертах приходят люди, которые очень живо поддерживают какие-то шутки про Владимира Путина, происходящие какие-то процессы. Наоборот начинают аплодировать. Как-то заводятся, когда политика выходит в эту сферу. Раньше, говорил, если пошутить про Путина – то могли и начать свистеть, осуждать. Или на вопрос: кто здесь голосовал за Путина? – многие с гордостью кричали, что я. Сейчас такого не происходит. Что меняется, как вам кажется?

С. Смирнов― Довольно трудно судить про аудиторию все-таки концертов. Я никогда не был. Трудно сказать, что меняется. Наверное, есть некоторая усталость. Усталость от Путина, от режима. Это может быть даже не всегда у человека сформулированная усталость. Люди хотят каких-то изменений. Я даже застал, правда, совсем маленьким время Брежнева. И мне трудно судить, мне было всего 7 лет. Но, тем не менее, когда с людьми общаешься, понимаешь – усталость. То есть даже личных претензий, наверное, не настолько много, как некоторая усталость от режима и от Путина. Я подозреваю, что такая реакция связана именно с этим. Просто есть некоторая усталость, но правда, теперь думаю, после этого заявления возможно на концерты начнут приходить новые зрители.

А. Соломин― Титушки?

С. Смирнов― Я думаю, скорее сотрудники центра «Э» могут заинтересоваться. Шучу. На самом деле думаю вряд ли. Тем не менее, просто нельзя на все ходить. Где высмеивают, смеются. Я думаю это такая усталость.

А. Соломин― На ключевых, просто могут переключиться на них…

С. Смирнов― И перестать ходить на митинги? Будут ходить на концерты.

А. Соломин― Митинг сегодня, а концерт завтра. Всегда можно распределить.

С. Смирнов― Я согласен, такое может быть вполне.

А. Соломин― Но я к чему. Это такой действительно массовый процесс происходит. Раньше посетителей концертов это не касалось. Люди выходили на митинги – это были одни люди, люди ходили на концерты – судя по всему, это были другие люди.

С. Смирнов― С одной стороны вообще-то хочется сделать какой-то вывод, что вот любимый вывод, который очень хочется сделать: ну наконец-то у нас настроения в обществе переломились.

А. Соломин― Может это плохо. Я вот не могу ни согласиться, ни поддержать. В смысле ни поспорить, ни согласиться.

С. Смирнов― Так а я просто боюсь делать выводы, потому что с одной стороны сейчас настроение изменилось, говорит Долгополов, а с другой стороны я помню один из роликов и одно из видео, которые предшествовали московским протестам 2011 года. А именно: бой Монсона и Емельяненко. Когда Владимир Путин вышел на сцену и его там освистали. 2011 год. То есть с одной стороны хочется сказать, что сейчас, наконец, наступил этот некий перелом. А с другой стороны мы видим, что давно было недовольство.

А. Соломин― А как это можно объяснить? Тогда и тоже кстати говорили о недовольстве. Потому что это было перед рокировкой. Или после нее сразу.

С. Смирнов― Именно что примерно, по-моему, совпало и было жуткое недовольство такое.

А. Соломин― Да и протесты на Болотной объяснялись этим…

С. Смирнов― Так и было.

А. Соломин― Но потом-то что-то поменялось. Потом люди то ли смирились, то ли проглотили. То ли сказали: да катись все, пусть все как будет. Живем дальше.

С. Смирнов― Нет, не надо забывать, что была история, во-первых, с Крымом. Но там на самом деле это же важная психологическая вещь. 2012 год – выборы, инаугурация. И все понимают, что еще 6 лет. Естественно, есть такая определенная фрустрация. Даже те, кто был недоволен, поняли – ну опять мы проиграли. Ничего не сделали, теперь еще долгое время с этим жить. Все более-менее спокойно. А потом история с Крымом, которая действительно явно подняла рейтинг. И явно укрепила…

А. Соломин― Еще пока не сильно вырос доллар. Не было пока экономических проблем…

С. Смирнов― Конечно. Экономические проблемы менее значимы, чем мне кажется возвращение величия с точки зрения отношения. Экономические проблемы можно перевесить на правительство.

А. Соломин― Но все равно, люди привыкли ездить за границу.

С. Смирнов― Очень маленький процент людей привык ездить за границу. И по этим людям трудно судить об общем рейтинге.

А. Соломин― Хорошо питаться, откладывать деньги наконец. Люди копили что-то. И тут им сказали, все…

С. Смирнов― Я думаю, мы все-таки говорим о среднем классе, я подозреваю, что он был не настолько большой, чтобы можно было говорить от лица всех. Потому что мне кажется, положение людей, которые жили не очень хорошо, оно действительно ухудшилось. Но не настолько сверхсильно заметно, чем эта радость за возвращение величия. За уважение. Эта вся пропаганда по федеральным каналам. Возрождение великой страны. Это противостояние со всем миром. В котором мы выигрываем. Это довольно важно. Это часто действует, особенно учитывая травму 1991 года, все-таки очень болезненное отношение к развалу Советского Союза. Болезненное не в плане того, что мы хотим восстановить, а в смысле, что мы потеряли большую страну, а теперь нас никто не уважает.

А. Соломин― Мы вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

А. Соломин― Приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», Youtube-канала «Эхо Москвы», телеканала RTVi и Яндекс-эфира. У нас есть канал теперь еще и там. Мы в перерыве выяснили помимо того, что Сергей он Сергеевич, еще и отношение его к Алексею Навальному как проекту Кремля или не как проекту Кремля. Потому что были вопросы из чата, можете пересмотреть этот кусочек эфира. Я, кстати, наверное, от этого перейду к более глобальным политическим историям.

А.Смирнов: Возрождение великой страны. Это противостояние со всем миром. В котором мы выигрываем

―

Наконец-то.

А. Соломин― Скажите, пожалуйста, последний съезд «Единой России» явился для вас каким-то сигналом того, как будет выглядеть дальнейшая перспектива российской политической жизни. 21-24 год, эпоха транзита.

С. Смирнов― Да, с самого начала следил ежесекундно за съездом «Единой России» самым внимательным образом. Еще до его начала внимательно читал все материалы, посвященные съезду «Единой России».

А. Соломин― Троллит, по-моему, нас…

С. Смирнов― Конспектировал выступления всех участников этого съезда. Ну какая «Единая Россия», ну что вообще такое. Ну как бы собрали чиновников в какую-то структуру и объявили какую-то партию. Ну конечно они не принимают самостоятельные решения.

А. Соломин― Зачем Путину тратить на это время?

С. Смирнов― Решили, что именно в данный момент важно показать Путина, показать эту партию, и у них вероятно есть какие-то заготовки по отношению к «Единой России». К Путину в «Единой России». И всему прочему. Тут «Единая Россия» некий такой исключительно, как правильно выразиться – механизм что ли. Даже не знаю. Захотели – Путин пришел на «Единую Россию». Не захотели бы – он не пришел. Захотели бы – члены «Единой России» со съезда заявили бы о своем самороспуске. О том, что это самая необходимая мера. Партия самостоятельно не принимает решений. То есть, тут нет никаких сомнений. Это даже с КПСС никак не сравнить. Это несколько другой тип. Это люди, просто собранные сверху. Никакой партийной борьбы, ничего такого нет. То есть это исключительно такая структура для выборов, под выборы, под партию власти. И поэтому по большому счету самое важное там было действительно появление Путина. Мне оно ничего не дало.

А. Соломин― То есть здесь вы согласны с высказыванием Дмитрия Пескова о том, что Путин занимается рутинной работой, сейчас много работы, что поиск преемников это не его данная задача. Я вольно, конечно, пересказал пресс-секретаря президента.

С. Смирнов― В целом хочется всегда согласиться с Дмитрием Песковым, что бы он ни говорил. Но на самом деле, а вот тут я правда согласен, я не думаю, что так рано они будут чего-то искать. Пять лет еще. Может быть, земля налетит на небесную ось, и там пролетит комета. Зачем сейчас уже объявлять преемника. Пусть земля закончится, еще когда Путин будет президентом.

А. Соломин― Мне нравится, когда некоторые политологи так многозначительно задают вопрос: а вы уверены, что 24-й год будет?

С. Смирнов― Хороший вопрос.

А. Соломин― А уверены, что мы вообще до этого дотянем. Что все не изменится гораздо раньше. А с вашей точки зрения получается, что нет. Будем ждать 24-го года.

С. Смирнов― По большому счету так и есть. Мне кажется, все, что мы знаем о Владимире Путине, о его манере – это довольно сложно, все очень закрыто и непрозрачно, особенно в последние годы. Мы можем только гадать. Но мне лично кажется, я так себе политолог и так себе аналитик. Мне кажется решение, исходя из того, как у нас все происходит, будет принято в самое последнее время. Оно может быть неожиданным. Я вообще думаю, вернется Медведев.

А. Соломин― Тоже, кстати, распространенное мнение. И съезд партии «Единая Россия»…

С. Смирнов― Лишний раз доказал. А Медведев как-то связан с «Единой Россией»?

А. Соломин― Он председатель партии.

С. Смирнов― Не знал. Буду знать.

А. Соломин― Я просто не смог пошутить в ответ, потому что явно Сергей Сергеевич опять троллил российское руководство. Не знаю, зачем это ему. Владимир Путин скоро встречается с СПЧ. И сегодня СПЧ, точнее мы знаем от «Независимой газеты», что они подготовили очень жесткий анализ закона об иноагентах физических лицах. И что этот анализ, эта оценка пойдет Владимиру Путину до встречи с правозащитниками. Вот что вы по этому поводу думаете. Действительно ли этот закон может попасть под вето президента.

С. Смирнов― Я думаю, нет. Я практически уверен, что по динамике его принятия вряд ли что-то попадет под вето. Вообще мне этот закон представляется непонятным. Непонятно, как он будет работать.

А. Соломин― Он и сделан, по-моему, таким.

С. Смирнов― Ну да, зачем тогда вето? Тут же будет вопрос, вето на не очень понятный закон. Зачем? Кого успокоить, там СПЧ, ну вряд ли для этого. Вопрос же будет в том, какая будет практика. И не факт, что она сразу будет вообще. Да бог его знает.

А. Соломин― Показательный закон, конечно.

С. Смирнов― На всякий случай мы его примем дополнительно, чтобы это звучало страшно.

А. Соломин― А, на всякий случай, чтобы снять напряженность какую-то, вызванную летними процессами, «московским процессом», сказать, ну вот вы знаете, тут переборщили наши законодатели. Отменяем.

С. Смирнов― Я не представляю, что осчастливленное население Москвы выйдет на улицы праздновать, если Владимир Путин наложит вето на закон об иностранных агентах. Никакого напряжения мне кажется, это не снимет. Если не отпустят осужденных по «московскому делу». Если не будет амнистии.

А. Соломин― Амнистия к годовщине Великой Отечественной войны.

С. Смирнов― Думаю, не будет по 318-й статье по даже стилистике их поведения вряд ли об этом речь идет. Как мне кажется. Скорее я думаю, амнистия может идти по 212-й статье. И вот тот самый Фомин, который сейчас единственный обвиняемый по 212-й статье, он под амнистию попадет в мае.

А. Соломин― То есть амнистия одного человека.

С. Смирнов― Не одного, по этим статьям же осуждены другие люди. По стране. Кстати, массовые беспорядки обычно применялись по поводу тюремных бунтов. Или каких-то событий. Вообще эта статья изначально в целом, в большей степени заточенная под тюремные бунты.

А. Соломин― Кстати, вы достаточно большое внимание уделяете на Медиазоне процессам, происходящим в системе ФСИН. Произошла не так давно отставка руководства, потом произошли какие-то странные вещи по поводу заместителей, потому что то увольнялись они, то вроде бы сейчас ни о каких рапортах речь не идет. Что сейчас там происходит с руководством ФСИН?

С. Смирнов― Хороший вопрос. Могу честно сказать, я не знаю, что там происходит. Совершенно непонятно, абсолютно все закрыто. И по большому счету ну что именно происходит в руководстве не настолько важно. Важно – как ФСИН реагирует на проблемы, которые у них есть. У них их слишком много.

А. Соломин― Как они реагируют?

А.Смирнов: Важно – как ФСИН реагирует на проблемы, которые у них есть. У них их слишком много

―

Ну пока никак. То есть когда Максименко делал комментарии, это все равно было лучше. По крайней мере, мы хотя бы могли знать, признает он такую проблему или нет. Если нет комментариев, ну конечно ситуация становится хуже. Так что тут все довольно просто. А как они будут решать проблему, — да бог его знает. Непонятно, это уже очередная смена руководителей ФСИН на моей памяти. Все они начинали с того, что надо чего-то подправить. Потом раз – и утопали в болоте в целом своих подразделений. Это очень такая силовая структура, очень сложная. Очень тяжелая. С низкими зарплатами у сотрудников. Меня всегда укоряют: что вы говорите об их низких зарплатах. Но потому что это факт. Что не самые преуспевающие люди туда идут работать. Это накладывает, конечно, очень серьезный отпечаток, в том числе на их поведение.

А. Соломин― Это смена руководства была решением репутационной проблемы?

С. Смирнов― Я не думаю, что в России вообще что-то по репутации. В силовых структурах уж точно… Это скорее было решение, что никак ничего не получается сделать. Я вообще думаю, что тут был вопрос не об условных пытках, что общественная значимость тут вокруг пыток больше, мне кажется, были недовольны тем, что ничего не получилось с коррупцией. Опять расхищают. Опять заместитель руководителя ФСИН под уголовными делами. Опять какие-то хищения. С Крестами проблемы. Ничего не получается. Как бы вам ни доверяли выстроить эту структуру. Чтобы перестали там настолько… Вот такая коррупционная составляющая была и настолько неэффективное управление. Просто недовольны были в целом неэффективным управлением, в том числе финансами.

А. Соломин― Хотел спросить, немножко отрываясь от новостной повестки. Но вы тоже за этим делом следите. Голунов. Как проходит расследование его уголовного дела. По которому он свидетель сейчас. И что известно о судьбе, например, полицейских, которые требовали восстановить себя на работе.

С. Смирнов― Видимо, расследование проводится блистательно. Я надеюсь, что следователи, которых перекинули с расследования дела Голунова на «московское дело», по ночам втайне от своего начальства все-таки расследуют дело Голунова. Я почти уверен, что они вышли на след настоящих преступников и вот-вот их вероятно задержат.

А. Соломин― Просто чтобы уточнить. Преступники по этому делу – это некие люди, которые приволокли наркотики.

С. Смирнов― Теоретически – да. Но при этом формально дело есть, но мы пока не понимаем, что это за лица. Это может быть кто угодно. И отнюдь необязательно сотрудники полиции.

А. Соломин― Просто есть наркотики, нужно объяснить…

С. Смирнов― Нужно объяснить, как они попали в сумку Ивана Голунова. А потом попали в квартиру Ивана Голунова. Мы, конечно, понимаем, как они попали в сумку и в квартиру.

А. Соломин― Не понимаю. Не знаю.

С. Смирнов― Ну как. Если сначала у сумки есть несколько оперативников, а потом в квартире несколько оперативников – то в принципе вероятность того, что они попали именно от них…

А. Соломин― Да хоть 99%. Поди докажи.

С. Смирнов― Хороший вопрос. Поди докажи. Именно так с самодовольным видом я думаю, и говорят как эти сотрудники, так и следователи. Ну как же, у нас же в стране презумпция невиновности. Мы же не можем человека, который почти на сто процентов виновен, вот как-то обвинить. У нас же правовое государство. Понимаете. Ну как. Нет, конечно. И в силу того, что расследование зашло в тупик, следователей бросили на гораздо более важное дело. Заниматься расследованием «московского дела», к которому они подошли так тщательно, что даже неправильно задокументировали место преступления Самариддина Раджабова. На самом деле ну как, мне кажется если серьезно говорить, то сказали «стоп». Поставили на паузу. Ничего пока по этому делу решать не будем. Все отложили. Ситуация отложенная. Их уволили, понесли наказание. Просто проблема в чем. Если задерживать полицейских, то должен быть какой-то организатор и заказчик.

А. Соломин― В полиции, причем.

С. Смирнов― Проблема не решится с задержанием конкретных исполнителей. Этого всем будет мало.

А. Соломин― Сняли погоны не только с них.

С. Смирнов― Да, но за то, что у вас такое произошло. Не за то, что они руководили этим. А то, что у вас такие подчиненные. Поэтому они считают, что они наказали. Тут важно вот что. Путин сказал слово «произвол» и как-то опять это слово «произвол» — ничего непонятно из него. Произвол, произвол, но вот теперь восстановиться на службе не восстановились. Но уголовного преследования тоже нет. Такая патовая ситуация.

А. Соломин― Сергей Смирнов, главный редактор Медиазоны в эфире радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVi, Youtube-канала «Эхо Москвы» и Яндекс-эфира. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Сергей Сергеевич.

С. Смирнов― Спасибо.