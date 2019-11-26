А. Петровская― У микрофона Александра Петровская. Своё особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.

Б. Вишневский― Доброе утро.

А. Петровская― Давайте к событиям сегодняшнего дня. Утро у нас начиналось с того, что в Петербург прибыло – по крайней мере, по расписанию должно было уже точно быть в порту судно с ядерными отходами из Германии. Вы пытались предотвратить транспортировку; как я понимаю, это требование уже позади – уже транспортировали, привезли. Какие дальнейшие ваши действия как депутата ЗакСа по этому вопросу?

Б. Вишневский― Да, спасибо. Утро в этом плане не совсем доброе. 10 лет такого не было. Последний раз была такая попытка… Тогда её, кстати, остановили в том числе благодаря вмешательству депутатов ЗакСа тогдашнего созыва. Корабль «Михаил Дудин», 600 тонн объединённого гексафторида урана – одновременно радиоактивное и токсичное вещество, предназначенное для перегрузки на железную дорогу и направление дальше в Новоуральск в Свердловской области. Там, кстати, мои коллеги из «Яблока» сейчас тоже активно протестуют против того, что туда, к ним это привезут и будут там перерабатывать. Потом обогащённую часть отправят обратно в Германию, а 90% придётся захоронить опять же как радиоактивные отходы.

Так вот, вдумайтесь, дорогие радиослушатели: у нас же антисанкции так называемые, которые только что, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, «наверное, надолго, если не навсегда». И сыр из Германии везти нельзя. А радиоактивные отходы – можно. нужна ли более чудовищная иллюстрация того, что происходит? В Германии, кстати, тоже протесты против такой операции. 10 лет назад Сергей Кириенко, тогдашний глава «Росатома», сейчас – первый зам руководителя Администрации президента, обещал, что контракты такого рода заключаться больше не будут. Тем не менее, всё повторяется. На моё обращение к «Росатому» и к губернатору Беглову ответа пока никакого нет, но на чём мы будем настаивать? Чтобы в дальнейшем такого не происходило. Наш город и наша страна – не свалка для чужих радиоактивных отходов.

А. Петровская― Борис Лазаревич, это всё правильно вы говорите, я думаю, что не найдётся человека, который будет с вами спорить. Но другой разговор, что ваши коллеги из «Яблока»…

Б. Вишневский― Отчего ж не найдётся? Может, и найдётся! Вот «Росатом», Администрация наша, наверное, будет спорить: «Ну как же, мы же на этом деньги зарабатываем!» Знаете, нельзя на этом зарабатывать деньги. Это кощунственно, это опасно для здоровья наших граждан. Не дай бог какая-то авария – повторяю, это одновременно радиоактивные и токсичные вещества.

А. Петровская― Но тем не менее, ответа на те запросы, которые вами направлены, нет. Уже всё, уже, в общем, ждать ответа и нет смысла, уже всё приехало, сейчас всё погрузят и повезут дальше.

Б. Вишневский― Значит, надо делать так, чтобы в дальнейшем это не повторилось. Нужна общественная кампания, нужно участие средств массовой информации, чтобы поставить навсегда шлагбаум перед такого рода операциями для нашей страны и нашего города.

А. Петровская― Но если вы говорите, что даже с трибуны, скажем, федеральной власти уже звучали разговоры, что не будет такого больше…

Б. Вишневский― Федеральная власть передумала по каким-то причинам – значит, надо заставить её передумать ещё раз. Практика показывает, что только общественное сопротивление помогает остановить такие вещи.

А. Петровская― Шансы, на ваш взгляд, есть в общественном сопротивлении?

Б. Вишневский― Есть. Потому что, повторяю, из нормальных людей вряд ли отыщется кто-то, кто в здравом уме и ясной памяти согласится с тем, чтобы к нам везли радиоактивные отходы из-за границы.

А. Петровская― Но при всём при этом где, как вам кажется, уже общественное мнение за последние несколько лет смогло переломить ту политику, которая существовала? Вот если решение принято. Были у нас такие?

Б. Вишневский― Знаете, самый последний пример, когда общественность очень серьёзно повлияла – это, всё-таки, судьба части узников «московского дела». Часть уголовных дел прекращена, люди освобождены, хотя им грозили серьёзные сроки. И это – результат общественного давления.

А. Петровская― Ну хорошо, посмотрим. Будем надеяться на то, что действительно общество сможет свою версию этих событий предложить власти и к этому мнению прислушаются. Давайте как раз к этой самой власти – по крайней мере, петербуржской. Кадровые перестановки ждут Смольный: вице-губернатор Любовь Совершаева покинет Смольный, вернётся на работу в полпредство. И более того, даже где-то я читала, что ходят разговоры, что не только выборами в Ленобласти и Архангельске будет заниматься, а вообще, может быть, даже Дрозденко сменит на посту.

Б. Вишневский― Я не знаю, какие там планы в Кремле на госпожу Совершаеву. К сожалению, оценивать её работу в Петербурге я могу только негативно, потому что то, за что она отвечала, ни малейшего отношения ни к демократии, ни к свободе слова, ни к честным выборам не имело. Я об этом говорил ей в лицо, когда её утверждали в качестве вице-губернатора. Наше информационное пространство городское замусорено огромным количеством пригожинских помоек. С оппонентами борются не путём аргументированного ответа на их критику, а путём шельмования, клеветы и распространения грязи в огромных количествах. На выборы не допускаются те, кто может их выиграть, они превращаются в фарс, итоги выборов потом пытаются подделать. И так далее, и тому подобное.

Поэтому я лично от неё ничего на посту вице-губернатора не ждал, и эти мои опасения оправдались. Я ждал только продолжения этой политики, ровно это и случилось. Документы новый вице-губернаторов ещё не поступили, я думаю, что сегодня они окажутся уже в городском парламенте. Фамилии я уже слышал, один человек – из федеральной службы охраны, говорят, что дачу Путина охранял. Это, конечно, крайне ответственная задача в структуре нашего государства. И Потехина, старая знакомая у нас в городе.

А. Петровская― Ну, он вообще занимается вопросами безопасности. У нас вот сейчас безопасностью занимается человек, который параллельно с этим занимается вопросами культуры, курирует эти вопросы. А так, в общем, каждому по делу, скажем так, будет. Тоже, в общем, логично.

Б. Вишневский― Вы знаете, Саша, во-первых, я никогда не понимал, зачем нам нужен какой-то вице-губернатор по безопасности. Вопросами безопасности занимаются соответствующие органы.

А. Петровская― Комитет есть – и вице-губернатор нужен.

Б. Вишневский― Комитет по безопасности в основном занимается тем, что старается запретить публичные акции. Во всяком случае, это самое главное, что видно снаружи из его деятельности. Подаёшь уведомление – тебе говорят «иди в Удельный парк, или Екатерингоф, или Южно-Приморский парк, или ещё куда-нибудь, а в центре города не моги митинговать». И так далее, и тому подобное. Поэтому наличие ещё вице-губернатора, занимающегося этим вопросом, на мой взгляд, совершенно не очевидно.

А. Петровская― Хорошо. Что касается тех, кто к нам приходит… Кстати, в отношении оценки работы Любови Совершаевой, что касается Александра Беглова – он высоко, как я понимаю, оценивает эту работу. И вот эти перестановки: говорят, что изначально – там «Фонтанка» писала, ссылалась на источник – договаривались, что это будет такой как бы кризис-менеджмент на момент выборов. С другой стороны, для меня обывательски это кажется довольно неожиданно. В целом вот вы как оцениваете эту кадровую политику – со стороны кажется, спонтанную?

Б. Вишневский― Кадровая политика является такой на протяжении многих лет, причём не только в нашем городе, но вообще в стране. Это системная беда. Решения о назначениях принимаются по неизвестным критериям, по неизвестным мотивам, не известным заранее кругом лиц, неизвестно, как и с кем они обсуждаются. Единственный в нашем городе публичный момент – это когда уже кандидатура вице-губернатора вносятся на утверждение Законодательного собрания. И то, при том раскладе, который есть сейчас, наше парламентское большинство голосует, что называется, не приходя в сознание, за любого, кого предложил Смольный.

Поэтому это обсуждение во многом сведено к формальности, к сожалению. Я не знаю, по каким причинам выбраны два новых вице-губернатора, хотя, повторю, одну из них я немножко знаю лично – я помню Ирину Петровну Потехину ещё вице-губернатором в начале 2000-х годов. Она около двух лет, по-моему, занимала эту должность.

А. Петровская― Да, она действительно с 2001 по 2003 была вице-губернатором главы Комитета по печати. Вот как раз к вопросу о том, что это как-то где-то кем-то решается, но с другой стороны, люди, которые приходят на должность – это люди, которые так или иначе работали с Александром Бегловым. И Ирина Потехина работала, и знакомый мой в том числе по работе в полпредстве. И это люди, которые знакомы Петербургу, в том числе работали на разных высоких должностях в городе. То есть, в общем, это неслучайно, это некое возвращение и создание команды.

Б. Вишневский― В случае с Ириной Потехиной это, по крайней мере, логично. Это человек из Петербурга, который в Петербурге много лет работал, которого помнят старожилы городской политики. Потому что после 2003 года она уже именно в Петербурге на политических должностях не работала; и которая, конечно, является профессионалом. По крайней мере, в сфере средств массовой информации уж точно – она до этого руководила «Комсомольской правдой», она профессиональный журналист, и тут как бы претензий предъявлять невозможно.

Интересно будет поговорить, потому что в последний раз мы с ней общались вот тогда, когда она была вице-губернатором – это было очень давно. Хотелось бы понять, как она себе видит ту сферу, которую ей предстоит курировать, будет ли она что-то делать для того, чтобы у нас изменилось, опять же, наше информационное пространство. Потому что сейчас на городском телевидении, например, вообще вы не увидите ни малейшей критики работы администрации – что, кстати, резко отличается от ситуации, когда Потехина была вице-губернатором. Были времена достаточно вегетарианские, Владимир Яковлев был губернатором, и на телевидении, на радио, в газетах критики в его адрес было более, чем достаточно.

А. Петровская― То есть, всё-таки получается, что не бездумно, выходит, процесс кадровой политики идёт в Петербурге. А что касается вице-губернатора по безопасности, то, как я понимаю, вице-губернатор по безопасности существует и в других регионах, это не мы ноу-хау придумали. И соединение в лице вице-губернатора Владимира Кириллова, который и культуру курирует, и безопасность – вроде как, действительно странно. Разгрузить одного вице-губернатора и отдать безопасность другому тоже выглядит логичным.

Б. Вишневский― Давайте посмотрим. Самый интересный вопрос: кто будет руководить администрацией губернатора? Кто будет отвечать за внутреннюю политику? Условно говоря, кто будет Совершаевой? Если так, совсем просто. Потому что именно этот человек по уставу города замещает на время его отсутствия, этот человек отвечает за внутреннюю политику: за выборы, за отношение к массовым акциям и за многое другое. Посмотрим, кому будут поручены эти обязанности – но это будет понятно из документов, которые к нам поступят. Или завтра в среду, или в следующую среду, видимо, будет проходить рассмотрение кандидатур этих новых вице-губернаторов.

А. Петровская― Вы для себя уже приняли решение, как вы будете голосовать по этим двум кандидатурам?

Б. Вишневский― Я всегда решения принимаю после разговоров с этими людьми, у меня такой принцип. Как правило, всегда фракции встречаются с кандидатами в вице-губернаторы перед их утверждением. Поговорим, посмотрим. Когда я составлю своё мнение, я тогда и скажу, как я буду голосовать. Потому что, повторяю, первого я не знаю вообще, а Ирину Потехину помню по очень давним временам – хочется понять, что она сейчас думает и планирует делать и как.

А. Петровская― Ещё ходили разговоры о том, что экс-министр транспорта Максим Соколов может переехать в Петербург и работать в администрации, и даже говорили о том, что он может стать неким первым вице-премьером – такой должности до этого мы не имели.

Б. Вишневский― У нас нет первого вице-губернатора. У нас, скажем так, неформально первым среди равных, из вице-губернаторов, считается как раз руководитель администрации губернатора – тот, который, повторяю, по уставу замещает его, когда он отсутствует. Это должность, которую при Полтавченко занимал Александр Говорунов, а при Беглове занимала Любовь Совершаева. Вот посмотрим, кто будет назначен именно вице-губернатором и руководителем администрации губернатора. Это и будет де-факто первый вице-губернатор.

А. Петровская― Хорошо. Вот лично вы отдали бы свой голос за Максима Соколова на эту же самую должность условно первого вице-губернатора, который бы курировал внутреннюю политику?

Б. Вишневский― Я бы с ним сперва поговорил. Я с ним лично не знаком. Я помню его немножечко по работе в Петербурге, он возглавлял у нас тут один из комитетов, я сейчас уже даже точно не помню, какой, скажу честно. В общем, на этой работе о нём оставались благоприятные впечатления, но, повторяю, лично мы с ним никогда не сталкивались. Если он будет представлен как очередной вице-губернатор – значит, поговорим, посмотрим. Выскажу свою позицию, естественно.

А. Петровская― Он работал в Комитете по инвестициям и стратегическим проектам в правительстве города – в общем, важный комитет для развития городского хозяйства и вообще городской экономики.

Б. Вишневский― Важный, но во многом, к сожалению, бесполезный, а иногда и вредный, особенно в последние годы. Именно этот комитет организовывает нам так называемые стратегические проекты. Именно этот комитет организовывает нам пресловутые государственные частные партнёрства и концессионные соглашения, где расходы оказываются государственными, а доходы – частными. У нас же постоянные скандалы вокруг проектов такого рода возникают: Западный Скоростной Диаметр, строительство апарт-отелей в устье Смоленки, где мы боремся за то, чтобы там был уже, наконец, парк, и никак не можем добиться, чтобы Росреестр зарегистрировал, наконец, расторжение аренды, чтобы парк этот создать. А привели туда инвестора как раз товарищи из Комитета по инвестициям. Так что много есть вопросов к этому комитету.

А. Петровская― Но с другой стороны, стадионов у нас бы не было, если бы не Комитет по стратегическим проектам, если бы не эта деятельность Комитета привлечения инвестиций.

Б. Вишневский― Нет, строительство стадиона не имеет ни малейшего отношения к инвестициям. Дорогие радиослушатели, наверное, вы знаете, что стадион на Крестовском острове построен исключительно за деньги бюджета Санкт-Петербурга. Ни копейки не вложил ни федеральный бюджет, ни инвесторы.

А. Петровская― Но к стратегическим проектам относится.

Б. Вишневский― Какой стратегический проект? Это даже не стратегический проект, там нет никаких инвесторов, понимаете. Единственные инвесторы – это мы с вами, друзья. Мы заплатили все эти 44 миллиарда рублей за строительство этого стадиона. Федеральный бюджет не помог ни копеечкой, никакой инвестор копеечку не вложил. Бедный нищий «Газпром», руководство которого получает в день, наверное, столько, сколько средний российский пенсионер за 10 лет, ни копейки не вложило в стадион для клуба, который им принадлежит – футбольного клуба «Зенит».

А. Петровская― Хорошо. Ещё момент в отношении утверждения, собственно, вице-губернаторов. Вообще роль вашего голоса, роль оппозиционных депутатов, которые в ЗакСе присутствуют, велика? Как обычно это происходит?

Б. Вишневский― Как это происходит: вице-губернаторы потенциальные выходят на трибуну, отвечают на вопросы депутатов. Потом депутаты могут выступить. Дальше включается, естественно, механизм голосования. Я должен сказать, что последний раз, когда депутаты не утверждали вице-губернатора, предложенного губернатором, был лет 15-16 назад. Кстати, один из последних случаев был именно с Ириной Потехиной: её дважды не утверждали, она работала в статусе и.о., только с третьей попытки утвердили её вице-губернатором.

Но в последний десяток лет, как минимум, даже полутора таких случаев уже не бывает, что, на самом деле, печально. Потому что большинство депутатов у нас сегодня, которые из «Единой России», как я уже сказал, принимают решения исходя не из содержательных соображений, а исходя из того, что Смольный сказал – значит, надо ответить «есть». Они так же и за бюджет голосуют. Вот завтра у нас третье чтение бюджета, где наше парламентское большинство уверенно проголосует за бюджет, который заранее программирует рост тарифов, рост платы за капитальный ремонт и много чего другого.

Все попытки объяснить нашим депутатам, что делать этого нельзя, или внести поправки, которые, скажем, ограничивали бы рост тарифов – я их лично вносил – не закончились ничем, их тупо отклонили, даже особо и не возражая. Я пытался сделать так, чтобы тарифы у нас росли меньше, чем запланировано, это крайне важная тема, касающаяся всех жителей Петербурга. Но, к сожалению, решение об этом, решение о так называемой «Транспортной реформе», об исчезновении маршруток, принимают люди, которые сами на себе последствия этого не ощутят. Я один из тех, кто ощутит, я – «неправильный» депутат, не пользуюсь служебной машиной, мы от нее отказались всем «Яблоком» еще 8 лет назад. Я езжу на общественном транспорте, поэтому чувствую всё на себе.

Нужны очень серьезные обсуждения. Я, кстати, сейчас отчаянно настаиваю на парламентских слушаниях по транспортной реформе. Что касается тарифов – я провел несколько встреч в администрации, очень полезных и содержательных. То, что сейчас нам объявлено – рост тарифов на 10 рублей и в наземном транспорте, и в метро – это лучше, чем на 10 и на 15, как могло предполагаться вначале, но есть опасения, что к середине следующего года субсидии могут закончиться, возникнет финансовая дыра, и придется ещё увеличивать плату за проезд или сокращать объём перевозок. Это, на мой взгляд, совершенно недопустимо.

И мне представляется очень важным изменить механизм изменения тарифов в нашем городе. Я реанимирую, доработав, старый «яблочный» законопроект о том, чтобы любому росту тарифов на транспорте предшествовал аудит монополистов-перевозчиков и парламентские слушания в ЗакСе, только с учетом этого может приниматься соответствующее решение.

А. Петровская― Подождите. Борис Лазаревич. Говорят: «Ну нет денег, закончились! Мы долго-долго не поднимали, но вот пришло время».

Б. Вишневский― Что значит «нет денег, закончились»? мы каждый год давали по 5-6 миллиардов ЗСД на компенсацию якобы недополученной прибыли, обеспечивая ему гарантированную прибыль. Это как называется? Это называется «некое финансовое жульничество».

А. Петровская― Там такое соглашение заключили. Не надо было заключать тогда.

Б. Вишневский― Только соглашения этого никто не видел! Наши депутаты голосуют, не приходя в сознание, за бюджет, где расходы на ЗСД основаны на соглашении, которое им не показывают. А сейчас еще одна замечательная история, недавно выясненная. Я пытался ограничить рост тарифов за счет того, чтобы перебросить на субсидии перевозчикам 2,5 миллиарда рублей, которые мы тратим на выплату процентов по облигациям. Когда-то эти облигации выпустили для строительства ЗСД, чтобы привлечь деньги. Но тогда предполагалось, что проценты будут платиться за счет платы за проезд.

После этого организовали компанию «Магистраль Северной столицы», которая собирает всю плату за проезд, с ней заключено то самое секретное соглашение, а обязанность платить проценты осталась за АО «ЗСД», принадлежащим городу. То есть город за счет своего бюджета платит эти проценты, а надо было платить за счет платы за проезд, собираемой с тех, кто ездит по магистрали. В результате вот этого экономического жульничества мы теряем 2.5 миллиарда рублей каждый год, наших денег, дорогие горожане.

А. Петровская― На миллиардах рублей мы заканчиваем сейчас. Перерыв на московские новости.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

А. Петровская― Продолжаем программу «Особое мнение», у студии Борис Вишневский, депутат ЗакСа. Остановились мы на деньгах и бюджете.

Б. Вишневский― Заканчивая тему денег: подробно в пояснительной записке к бюджету, который мне удалось получить, хотя депутатам почему-то его не раздавали, написано, что бюджет спроектирован, исходя из роста платы за капитальный ремонт на рубль, сейчас от 4 до 5 рублей с квадратного метра, планировалось 5-6. После этого было объявлено, что плата возрастает в два раза, до 8-9 рублей за квадратный метр. Это абсолютное безобразие. Будем пытаться, конечно, это останавливать. И здесь, как и с тарифами, нужно, чтобы плату за капитальный ремонт устанавливали законом, а не чиновники в тишине и в кулуарах. Да, сегодняшний городской парламент утвердил бы, наверное, и двойное повышение платы, но все-таки это сделать было бы сложнее, в публичном режиме и под давлением избирателей. Чиновникам сделать это гораздо проще.

Физически это грозит тем, что несколько сот лишних рублей каждый месяц придется платить в качестве взноса за капремонт, который еще неизвестно когда будет. Ваш дом могут включить в программу этого ремонта на 2035 год. Ко мне куча обращений избирателей поступает с просьбой передвинуть дату капремонта на обозримое время. Иногда удается этого добиться, хотя не всегда, к сожалению.

А. Петровская― Вы сказали: «Будем всячески пытаться менять ситуацию». Еще раз вопрос — все-таки как ее можно менять в условиях той политической системы и того законодательства, которые есть?

Б. Вишневский― Два способа, Саша. Один – это давление. Общественное, политическое, огласка таких ситуаций.

А. Петровская― То есть вы обращаетесь к гражданам?

Б. Вишневский― Мы обращаемся к обществу, да. А второе – это механизм выборов. Потому что нам очень серьезных изменений удалось добиться на муниципальных выборах прошедших. Через два года – выборы в. Государственную Думу и Законодательное Собрание. Думаю, жители Петербурга уже сделали свои выводы о том, что нам нужно и что нам необходима серьезная смена власти, в том числе и законодательной.

А. Петровская― Про муниципальные выборы заговорили. Может быть, есть уже свежие итоги работы ваших муниципалитетов, тех, где «Яблоко» имеет весомое значение? И еще был вопрос на смс-портале, не вижу, правда, чтобы этот вопрос был подписан… а вот, Лев. «Как работается в вашем лице петербургскому «Яблоку» с депутатами от штаба Навального в муниципальных образованиях?»

Б. Вишневский― Большей частью с ними работается совершенно нормально. Есть редчайшие исключения, но в целом мы нормально с ними взаимодействуем; и там, где наших депутатов нет, а они есть. Никаких проблем, как правило, не возникает. Что касается того, как работают наши коллеги… Смотрите: у наших большинство во Владимирском округе, там всё нормально, там сейчас будет проходить сбор документов на главу местной администрации, процесс передачи власти прошел спокойно, депутаты работают для жителей активно. Недавно замглавы МО Виталий Боварь, вместе со мной участвовал в очень важной выездной встрече на Стремянной улице, 14, где возникла конфликтная ситуация с угрозой для дома. Там была администрация, жилищная инспекция, удается достичь определенных подвижек. Об этом уже муниципальная газета даже написала. То есть реально депутаты включились в решение проблем жителей.

В Литейном округе и в Смольнинском уже добиваются сокращения необоснованных бюджетных трат, очень внимательно анализируют местный бюджет, обнаруживают кучу денег, которые прежние муниципалы тратили, мягко говоря, неэффективно и нецелесообразно. В Литейном округе, правда, ситуация уникальная, там просто захват власти совершенно наглый. Избранное большинство от «Яблока» не может нормально руководить Муниципальным советом, потому что прежний глава считает главной по-прежнему себя, мошеннически изменен устав, где можно якобы только двумя третями избрать нового главу. Сейчас все это оспаривается в судах.

А. Петровская― Вы ждете решения суда по этому вопросу?

Б. Вишневский― Да. В Смольнинском ситуация сложнее, там от «Яблока» только 7 депутатов, трое – от штаба Навального, четверо «единороссов» и шестеро гражданских активистов, с которыми во время кампании нормально взаимодействовали, но сейчас, к сожалению, они почти всегда голосуют вместе с «Единой Россией», что печально. Я очень надеюсь, что у них как-то изменятся представления о жизни, потому что мне кажется, что там была бы естественной коалиция из «Яблока», штаба Навального и гражданских активистов. Будем надеяться, что получится. Но пока там наши депутаты заняты анализом бюджета и сокращением неэффективных расходов. Так что польза уже есть и очень серьезная.

А. Петровская― Вы еще сказали про выборы, которые будут – в Государственную Думу. И здесь вопрос в отношении федеральных партий. «Единая Россия» XIX съезд провела.

Б. Вишневский― Очень смешная история. На XIX съезде «Единой России» долго говорили, что надо меняться, надо трясти чиновников, решили даже создавать правозащитный центр во главе с государственной пропагандисткой Маргаритой Симоньян и депутатом Старшиновым, который требовал до миллиона рублей повысить штрафы за участие в массовых акциях. Конечно, правозащитники, просто – мама, не горюй. Но я думаю, что впереди будет еще XX съезд «Единой России», и возможно Дмитрий Анатольевич Медведев будет выступать с докладом о культе личности Путина и его последствиях, а Вячеслав Володин будет рассказывать о найденном секретном политическом завещании Бориса Ельцина, что все должно было идти совсем не так. И это совершенно не исключено, потому что так уже было в нашей истории.

А. Петровская― Но подождите до XX-го, давайте все-таки здесь зафиксируем. Что касается «Единой России» — у них была партийная конференция перед съездом, звучали предложения позиционировать партию, как «хорошая партия», «партия добрых дел». Рейтинги-то не очень пока, так что разные варианты ищут.

Б. Вишневский― Одно доброе дело они уже сделали – пенсионную реформу, которая вызвала массовую ярость у жителей. Думаю, им это аукнулось очень серьезно. Недаром на выборах ее кандидаты все больше и больше боятся выступать под флагом «Единой России».

А. Петровская― Но Дмитрий Анатольевич Медведев уже это заметил!

Б. Вишневский― И уже выразил серьезное недовольство этим.

А. Петровская― Он недовольство выразил, да. Сказал «так нельзя, ай-ай-ай».

Б. Вишневский― Посмотрим, ка кони будут вести себя дальше на выборах. В Петербурге, например, на муниципальных они прятались, как могли, скрывая свою партийную принадлежность, чтобы не дай бог избиратель не узнал. Они же понимали, что это просто в камень на шее превращается. Думаю, это процесс будет и дальше продолжаться, усилия Дмитрия Анатольевича тут не очень помогут.

А. Петровская― Хорошо, оставим «Единую Россию». А что касается «Яблока», которое тоже, наверное, претендует на участие в выборах?

Б. Вишневский― «Яблоко» всегда участвует в выборах.

А. Петровская― И через два года уже будет участвовать с новым председателем партии?

Б. Вишневский― Через два года – выборы в Государственную Думу. В декабре у нас партийный съезд, пока три кандидата в председатели, которых Политкомитет в пятницу рекомендовал для участия. Но могут появиться еще, любой член партии вправе прямо на съезде выдвинуть свою кандидатуру, у нас демократическая партия. На прошлых выборах 4 года назад было 6, по-моему, претендентов, на место председателя, сейчас пока трое, но могут появиться еще и это очень хорошо. Все трое, кто сейчас рекомендован – Николай Рыбаков, Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг – люди исключительно достойные, порядочные, честные и энергичные. И кто из них ни стал бы председателем – курс партии будет прежним. Какие-то тактические действия партии могут быть немножко другими, но идеология останется прежней: защита прав граждан, свобода, справедливость, права человека.

А. Петровская― Вы уже решили, за кого будете отдавать свой голос?

Б. Вишневский― Посмотрим, как все претенденты будут выступать. Они будут вести избирательную кампанию, выступать на Политкомитете еще перед съездом, на самом съезде. И я буду тогда принимать решение. Но повторяю – я исключительно хорошо отношусь ко всем трем, потому что полагаю их людьми, способными руководить партией, и добиваться побед вместе с ней, что очень важно.

А. Петровская― То есть в принципе вы абсолютно поддерживаете Эмилию Слабунову в том, что она делала на протяжении этого времени и готовы дать зеленый свет на продолжение?

Б. Вишневский― Я высоко оцениваю то, что делала Эмилия Эдгардовна за эти годы, но я столь же высоко оцениваю и то, что делал и делает Николай Рыбаков, и то, что делает Лев Шлосберг, который в Пскове, в сложнейших условиях умудряется добиваться впечатляющих побед. Как на недавних выборах, где они получили мандат депутата ЗакСа Псковской области, трех глав районов области – это вообще уникальное достижение, особенно для такого региона. Повторяю: все трое исключительно достойные люди, всех троих спокойно могу назвать своими друзьями.

А. Петровская― Но голосовать-то придется за одного.

Б. Вишневский― Естественно, проголосовать я смогу только за кого-то одного. Немножко ближе к съезду я буду готов с вами поделиться этой маленькой тайной. Но я не вижу противоречия, все трое исключительно честные и порядочные люди, абсолютно «яблочные» и все они пригодны для того, чтобы занять должность председателя партии.

А. Петровская― Что касается Явлинского – не появится ли вдруг? Вы сказали, что может быть и больше кандидатов.

Б. Вишневский― Явлинский точно не появится. 4 года назад Григорий Алексеевич на съезде приложил огромные усилия для того, чтобы изменить устав партии и закрепить в нем жесткую норму: никто не может руководить партией больше двух раз. Эта норма была принята и она абсолютно исключает участие Явлинского в этих выборах. Потом, понимаете, влияние Явлинского не зависит от того, какой пост он в партии он занимает. Он, конечно, один из самых уважаемых и влиятельных людей в партии, к нему прислушиваются, его точка зрения очень важна. Потом, у нас партия все-таки коллективная, в ней нет такого, что один председатель решает всё, и никогда не будет. Решают коллегиальные органы, Политкомитет, бюро, съезд.

А. Петровская― То есть – сменяемость есть, несмотря на то, что к Григорию Алексеевичу независимо от той должности, которую он в партии занимает, прислушиваются.

Б. Вишневский― Без сомнения. Она у нас уже была дважды. 8 лет Явлинский руководил партией, потом 7 лет – Сергей Митрохин, последний срок – Эмилия Слабунова. Вполне возможно, что будет новый председатель избран в декабре, и это тоже очень хорошо, это подтвердит наш курс, что идеология партии прежняя, а люди, руководящие партией, могут меняться. Это нормально.

А. Петровская― Спасибо, на этом заканчиваем. Борис Вишневский был сегодня гостем «Особого мнения».