Т. Троянская― В студии Татьяна Троянская. Сегодня в студии я одна, но не одна в «Особом мнении». У нас по скайпу на связи Дмитрий Губин, журналист.

Дмитрий, слышите нас?

Д. Губин― Доброе утро.

Т. Троянская― Доброе утро. Вы в Германии сейчас?

Д. Губин― Должен ли я комментировать как-либо эту информацию? А то вдруг мне пришьют иностранного агента.

Т. Троянская― А кстати…

Д. Губин― В общем, я сейчас не в студии, это точно.

Т. Троянская― Хорошо, оставим тайной, где вы на самом деле. К вопросу об иноагентах. Вы можете назвать себя иностранным агентом, и является ли это для вас постыдным?

Д. Губин― Во-первых, к сожалению, не могу. Главный показатель, из-за которого человек может быть причислен к иностранным агентам – это получение денег в той или иной форме из-за рубежа. Я буду работать над этим недостатком, потому что деньги нужно получать из-за рубежа, за рубежом. В России денег всё меньше и меньше. Но пока я просто никак не могу причислить себя, к величайшему сожалению, к иностранным агентам. Это первый пункт.

Второй. Я себя считаю, разумеется, агентом Запада. Мне нравится западная цивилизация, её базовые принципы. Россия, она идёт как пьяная корова на дуб в тумане. Россия так же идёт на эти базовые принципы, бьется рогами, падает, поднимается, машет хвостом, но всё равно идёт в этом направлении. Всё лучшее, что есть в России… Владимир Владимирович Путин не даст соврать, он всё-таки получал финансирование из-за рубежа…

Т. Троянская― Это было давно, дела минувших дней.

Д. Губин― Видите ли, Татьяна. Закон об иностранных агентах, насколько я понимаю, Сергей Пархоменко в эфире «Эха Москвы» об этом сказал, не ограничивает время получения денег. Вот, Дима Киселёв, например, иностранный агент. Счета в зарубежных банках 100% были, проходил курсы на деньги Госдепа. Почему вы их не считаете иностранными агентами? Что это, получается, деньги получил – иностранный агент? Нет. Владимир Владимирович Путин, который носит даже спортивные костюмы не российского производства Лорд Пьяна, 3 500 евро, вручную выщипанное брюшко юной овечки в смеси с шелком, ценю вкус. Мебель от Провази, насколько я помню.

Т. Троянская― Дмитрий, сейчас пока этот закон об иноагентах касается СМИ, информации. Пока одежду можно носить.

Д. Губин― А что, Киселёв с Путиным не имеют отношению к информации? Любопытная идея, но мне кажется они имеют.

Т. Троянская― Ну они же не публикуют свои статьи в зарубежных СМИ и не получают за это деньги.

Д. Губин― То, что я смотрел по этому закону: достаточно просто обращаться, получая финансирование из-за рубежа, к неограниченно широкому кругу граждан. Вот и всё. Это один из резиновых законов. Это всё были шуточки, но если говорить серьезно… А я могу говорить серьезно, потому что меня-то, к сожалению, это не касается. По крайней мере пока.

Любые резиновые законы плохи тем, что они провоцируют худшие качества в гражданах нашей страны, а будь такие резиновые законы в других странах, то и в гражданах других стран. Что это значит? Как я могу сейчас испортить жизнь Валерию Гергиеву? Я буду на него писать заявления, что он получает финансирование из-за рубежа.

Т. Троянская― Ну он не публикуется, всё-таки это СМИ касается!

Д. Губин― Одну секундочку, он руководит театром, который публично обращается к неопределимому количественно числу зрителей. Мы же ходим. Он действует в интересах заграницы, да? Потому что, когда в Мариинском театре очередная опера в концертном исполнении, мы понимаем, что это такая качалачка, это такой разминочный зальчик, потому что он тренируется, у него серьезные вещи, они идут в WhatsApp не Запад. Он точно не работает в интересах России. Конечно, он иностранный агент. И как только появляется вот такой Дима Губин, который почему-то точит нож на Валерия Гергиева или на Анну Нетребко, у которой есть свой блог, или на кого-то ещё, он забросает прокуратуру или кого там, кто будет заниматься этими делами, он просто забросает письмами.

Т. Троянская― Вы будете писать письма?

Д. Губин― Гергиеву? Да, конечно.

Т. Троянская― Ну в смысле не Гергиеву, на Гергиева.

Д. Губин― До Гергиева, по всему списку Мариинского театра, нужно их там проверить. Кто они там. Я только что вернулся с «Нормы» в «Theater-Platz» В Мюнхене слушал. Вот там поют двое русских. У них, соответственно, немецкое финансирование. Один из них работает в Мариинском театре во Владивостоке. Очень плохой тенор, поэтому имя его называть не буду. Формально можно добиться того, что ты будешь писать и писать письма, а у нас есть закон, что в 30 дневный срок государственная контра обязана ответить на письма граждан.

Т. Троянская― Вы считаете, что народ сейчас возьмется за письма. Мне кажется, что народу вообще дела до этого нет.

Д. Губин― У вас есть бабушка на Украине, вы ведёте блог о том, как вы выращиваете узамбарские фиалки, и ваш противник по выращиванию узамбарских фиалок тут же начнет на вас писать.

Вы же попадаете под эти правила?

Т. Троянская― Хорошая перспектива.

Д. Губин― Бабушка прислала сало? Прислала. Причем это будет происходить в провинции. Потому что, что это такое возбудить уголовное дело против Дмитрий Быкова, да? Попытались. Между прочим, его обвиняли в оправдании нацизма. Проводили три экспертизы по этому тексты, хотя быков и оправдания нацизма – это всё равно, что я и тренировочный костюм Лора Пьяна. Ничего общего.

Т. Троянская― Почему же, мне кажется вполне. Но ладно, вам видней.

Д. Губин― Посоветуйте Владимиру Владимировичу сделать мне подарок на рождество. Может быть, лишний костюмчик завалялся.

Быкова трудно взять, это Москва. Вопль поднимется страшенный до небес. А вот шлёпнуть какого-нибудь журналистика или блогера в провинции… Мы же помним, что произошло с тем парнем, который в православной церкви покемонов, сволочь, ловил.

Т. Троянская― Помним, конечно. Очень хорошо.

Д. Губин― С него же терроризм и экстремизм не снят, да? Парень не может устроится на работу, не может открыть счет в банке. Из тех денег, что у него имеются, он может получать только по 8 тысяч рублей в месяц…

Т. Троянская― Вы сейчас про Соколовского говорите?

Д. Губин― Да-да-да-да.

Т. Троянская― Он вообще-то сейчас передачу у нас про крипту ведёт, вполне себе успешный блогер.

Д. Губин― Татьяна, вопрос вашей посадки – это вопрос времени. Приятного аппетита. Любого можно посадить. Другое дело, что мы вступили в очень интересный период жизни страны. Такого неопределенного предсмертия. Все знают, что будет в след за смертью. Это знают абсолютно все. Поэтому одни пытаются ускорить, а другие оттянуть.

Интересная штука. Вот эти 307 или 310 из 450 депутатов Государственной Думы, которые проголосовали за закон. Они же понимают, что их имена, они навечно в скрижалях истории. На-веч-но. И когда всё перевернётся, а жажда мести велика, я даже в себе её иногда чувствую, и понятно, что идея люстрации, она не просто витает, она проникла в сознание каждого. Все понимают, что люстрация будет, в какой форме, в тотальной или выборочной…

Т. Троянская― Все ли доживут до люстрации? Как с одной, так и с другой стороны. Вот вопрос.

Д. Губин― Знаете, как пишет Быков в документальных своих романах про Маяковского, там, про Пастернака: ему повезло, он успел умереть своей смертью. Речь идёт о 1930-х, конечно. В этом смысле, может, кому-нибудь повезёт. Может сложится ситуация, когда живые завидуют мертвым. Такое в жизни нашей страны не раз бывало. Надеюсь, что пронесёт во всех смыслах кого-то, но может и не пронести. На самом деле, умный человек… Я, Татьяна, не соскакиваю с этой темы, умный человек Марат Гельман, который сидит сейчас в Черногории, подпадает под иноагента, это не значит, что я Марата закладываю, но он и не скрывает, что получает деньги в том числе и из-за границы. Он умно сказал, мы с ним обсуждали стратегии поведения, в той ситуации, которая возникла в России сегодня. Я довольно долгое время продвигал позиции заинтересованного антрополога, то есть, вы – Миклухо-Маклай, просто изучайте. Это позволяет спокойно относиться к происходящему. То же самое Акунин проповедует в своём романе «Счастливая Россия», там на допросе человека пытаются унизить, поют пургеном, чтобы он обкакался и описался. Он так и делает, но не чувствует себя униженным, потому что, кто эти люди? Он же не чувствует себя униженным при собственной собаке. Мы можем при ней покакать и пописать, ничего страшного. Вот такую квази-антропологическую концепцию я проповедовал. Гельман сказал по-другому, он сказал, что стратегий выживания много, но лучшая – та, которая позволяет пережить того человека, чье имя в России не называемо. Быков его называет «Вован-де-Морт», цитата. Видите, как я осторожен сегодня. Подкладываю соломки.

Т. Троянская― Несмотря на то, что находитесь не в нашей студии.

Д. Губин― Антрополог не должен ни сам не вывешиваться, ни выбешивать предмет изучения. Зачем? Предмет должен быть чистым.

Меня этот закон крайне удивляет, надо понимать, что всё перевернётся, что ваша жизнь и все 146 миллионов жизней, или вы, и рогатые олени, и белые куропатки, и все жизни, проделав свой круг, они перевернутся. Вот что нужно понимать. Чего же вы так подставляетесь? Сегодня есть ряд позиций, с которых нужно бежать. Это силовые структуры, это те органы власти…

Т. Троянская― Ну как можно отказаться от денег и куда-то бежать? Или вы считаете, что эти люди, которые сейчас в структурах сидят, они думают о неизбежности? Они думают, что им завтра есть куда съездить и какую квартиру купить.

Д. Губин― Умные думают.

Т. Троянская― А много там умных?

Д. Губин― Я же не знаю, я не специалист по части силовых структур. Я, например, внимательно слежу за присутствием в интернете неких людей, какого-нибудь Рыкова, например. Он умный человек, он слинял отовсюду, он не высказывается, он предпочел, чтобы о нем ничего не говорили. Молодец, правильное поведение.

Т. Троянская― Похоже, умных немного.

Д. Губин― Да, но они есть. И они понимают, что нужно делать. Там, где я сижу, умников всё прибавляется и прибавляется.

Т. Троянская― Андрей пишет, вот и Андрей Губин скрывается, звонит из неизвестного места.

Д. Губин― Да нет, в Германии я, в Германии.

Т. Троянская― Видите, признался. Давайте про насилие. Сегодня международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Я хотела бы поговорить про насилие в отношении и женщин, и мужчин, в принципе – людей. Вы когда-нибудь подвергались насилию? Физическому или психологическому, или для вас это понятия неизвестные?

Д. Губин― Слушайте, я рос в суровой среде Ивановского двора, где мне один раз обещали ножа.

Т. Троянская― Я про семейное насилие говорю.

Д. Губин― Нет, меня никогда не наказывали, у меня такого не было. Психологическое может ли быть насилие в семье? Да, конечно. Абсолютно. Его знает любой подросток, у которого портятся отношения с родителями, потому что он проживает очень важный период, которые называется страшно, но это в кавычках, «убийство собственных родителей». До 12 лет папа с мамой – лучшие люди в мире, это принимается априорно, а после нужно это доказать апостериорно. А доказать не получается, потому что папа пьет, мама глупая, ребенок это понимает. А родители не понимают, что он это понимает, и пытаются добиться полного подчинения. Насилие ли это? Да, психологическое насилие.

С психологическим насилием я несколько раз сталкивался. Один раз, знаете, это не в семье, я ехал в купе в Москву. Мы были втроем, две милых женщины и я. Я им чем-то не понравился, они стали меня обсуждать, абсолютно издеваясь, бья, как они считали, по тем болевым точкам, где каждый мужчина должен был взреветь. И я понимаю, что они дожидались, что я на них наброшусь. Но я послушал кусочек их разговора перед тем, как я вошел, одна из них была то ли из прокуратуры, из каких-то этих. Они дожидались….

Т. Троянская― Они вас узнали?

Д. Губин― Я не знаю, правда, я не знаю. Они явно провоцировали меня, чтобы я кинулся с кулаками. Вот тогда я ощущал себя мордуемым. Но мне хватило сил, потому что всё мутилось в голове, у меня кровь приливала, у меня хватило сил пойти к проводнице. Я ей честно объяснил ситуацию и попросил разрешения переночевать у неё в купе. И вот она, к моему величайшему удивлению, хотя это запрещено, не взял никаких денег, я ей не доплачивал, она сказала «бывает» и меня прикрыла.

Так что может быть насилием. Мы говорим обычно о физическом насилии, когда он её ударил или она его. Но бывает и психологическое, когда тебя обвиняют в вещах, которые ты не совершал, зная, что ты взорвешься. Когда над тобой издеваются, доводят и дожидаются, что кинешься с кулаками. Такое бывает.

Т. Троянская― Речь сейчас о законопроекте, о профилактике бытового насилия в семье, он сейчас обсуждается, готовится к вынесению в нижнюю палату парламента. На ваш взгляд этот закон, он нужен, он необходим? Потому что накануне в Петербурге был митинг, правда там человек 100 пришло, против этого закона. Разные мотивы у людей, которые выступали против, но всё же. Нужен законопроект?

Д. Губин― Татьяна, понимаете, можно принять 100 законов и ничего не изменится. У нас есть конституция, которая гарантирует свободу слова, собраний, передвижений.

Т. Троянская― Мы же знаем, как мы…

Д. Губин― Да, конституция Российской Федерации напечатал на бумаге, для производства которой в 1969 году было закуплено у Англии две бумагоделательной машины и поставлено на НРЗБ, это целлюлозно-бумажный комбинат. Вот и конституция наша напечатана.

Есть Германия, например. Я могу рассказать, как здесь это происходит. Страна, где женщины получили права очень поздно, если я не ошибаюсь, до 1960 какого-то года или 1950 лохматого года, женщина должна была получать разрешение у мужа, если она собиралась работать. Это кроме шуток, такое было. Женщины поздно получили права в Европе. В этом смысле сначала Россия после февраля 1917 года, а затем Советская Россия действительно была в авангарде прогресса. Но здесь другая штука, если ребёнок за стеной плачет, и сосед считает, что это ненормально, а это типичная ситуация – режутся зубы. Тут же будет звонок, не в ста, наверное, процентах случаев, но это типовая ситуация. Я начитался этих историй, наслушался, огромное количество. Типовая ситуация, тут же вызывают полицию. Вы обязаны полиции открыть, полиция может убедиться, но вас, скорее всего, если на вас написали жалобу, вас попросят прийти в, забыл как называется…

Т. Троянская― Будет проведена проверка, да?

Д. Губин― Другое дело, что люди, которых приглашали в НРЗБ, это ведомство, которое занимается проблемами детей и их защитой, все люди, которые туда приходили, им там помогали. Рассказывали, какие существуют программы, к кому можно обратиться… И жалоба – типовая ситуация, и реакция в виде помощи – то же типовая ситуация. В Германии ударить ребенка невозможно.

Т. Троянская― Причем, ребенок может пожаловаться на родителей тоже. Известная история.

Д. Губин― Наверное, да. Я могу сказать, когда я учил немецкий, мы разубрали типовые ситуации с моим преподавателем, немкой. Там был вопрос, родители не пускают ребенка в школу, на следующее утро за ребенком приезжает… И там были варианты ответа: специалист из ведомства, который им занимается, представитель школы, полицейский. Вот, Татьяна, как вы считаете, кто приедет в Германии?

Т. Троянская― Наверное, первый вариант.

Д. Губин― Полиция приедет.

Т. Троянская― Почему?

Д. Губин― Потому что полиция должна гарантировать, что ребенок реализует своё право на обучение.

Т. Троянская― Полиция?

Д. Губин― Полиция. Я это сдавал. И ребенок с полицией будет доставляться в школу, потому что родители не могу ему препятствовать в реализации права на получение образования. Вот почему из Германии эти истории, когда дядечка сбежал какой-то лохматый, 6 дочек, сыновей вывез в Россию, потому что там у них развратники, похабники…

Т. Троянская― Это плохо на ваш взгляд, то, как там?

Д. Губин― Это хорошо. Семьи разные бывают. У ребенка есть право получить образование, и ребенок должен ходить в школу. И что думают, и каким богам молятся его родители, здесь молятся разным богам. В том районе, где я живу там католиков и протестантов фифти-фифти. Каждый год в августе в Аугсбурге празднуется день применения католиков с протестантами, на главную радужную площадь вытаскивают столы с бесплатной снедью и так далее. Здесь свободно ходят свидетели Иеговы (их организации признаны экстремистскими и запрещены в России — прим. ред.), у главной городской библиотеке, совершенно прекрасной, там всё время стоит тазик с брошюрами на русском языке. Потому что в городе Аугсбург проживает 30 000 русских, я такую цифру слышал. Неважно, в кого верят твои родители, в Аллаха, в Иисуса, в священного летающего макаронного монстра, у тебя есть право учиться в школе. Учеба в школе создает для тебя равные условия.

Т. Троянская― С одной стороны – да, всё верно. Но бывают случаи, когда ребенок просто в порыве обиды сиюминутной хочет отомстить родителю и жалуется на него. Такое не подразумеваете?

Д. Губин― Да, есть действительно шведский фильм «Охота».

Т. Троянская― Да, конечно, известный фильм. Винтерберга.

Д. Губин― Всем советую его посмотреть, маленькая девочка сочинила историю о домогательстве в детском саду.

Т. Троянская― И жизнь человека, педагога, она проста…

Д. Губин― Поломана, да. А она просто была в него влюблена. Была влюблена и увидела, как её старший брат смотрел порно на компьютере. Она всё это соединила и это такая первая женская мстя. Такое может быть, но проводится расследование. У фильма страшная концовка, потому что все дети обвиняли, это эффект считывания. Они стали обвинять в развратных действиях. И все они говорили, как он приводил их в подвал дома, всё подробно очень описывали. Но в доме нет подвала, проблема только одна. Они всё это выдумали. Такое бывает. Проводятся расследования.

Т. Троянская― То есть, в суд там вы верите?

Д. Губин― Да, конечно. Татьян, у меня нет розовых очков в отношении европейских стран. Я знаю, как здесь, скажем, одного иммигранта в одном немецком городе, причем человека очень либеральных взглядов, как его обвинили в создании террористической организации, его там арестовывали и так далее. В суде его полностью оправдали, но тем не менее это было. Здесь возможна ошибка, но шансов на разбор, оправдание, на то, что ты выиграешь спор с государством – конечно, в разы больше, чем в России. Потому что здесь дело не в законах, дело в принципах. Я возвращаюсь к изначальной теме. Вся Германия знает, что детей бить нельзя, точно так же, как нельзя бить взрослых. Если ты ударил взрослого человека – у тебя проблемы, точно так же с ребенком.

Т. Троянская― Дмитрий, мы сделаем паузу, поскольку у нас новости. И вернёмся через несколько минут.

Заставка

Т. Троянская― Это программа «Особое мнение», в студии Татьяна Троянская. Там, в Германии, журналист Дмитрий Губин.

Дмитрий, вы с нами?

Д. Губин― Ну уж точно не против вас.

Т. Троянская― Замечательно. Дмитрий, умерла Людмила Вербицкая, президента университета. Вы знали её, общались ли вы с ней?

Д. Губин― Да, я с ней знаком. Да, я с ней общался. Да, я предпочел бы ничего не говорить после её смерти, кроме того, что ветер бывает такой силы, что гнёт любые деревья. Скажем так, что Вербицкая до 2000 года и после – разные люди. Та Вербицкая сделала немало для университета, хотя никогда не забуду о ситуации, когда ко мне подошли однокурсники Кати Путиной, да? Я не помню какой именно из дочерей, они мне сказали: «Дмитрий Павлович, устав университета не допускает обучения (речь шла о филфаке), не допускает заочной формы обучения. А то, что дочки Путина на заочной форме – это что Вербицкая зад подтёрла, устала?» Мне было нечего ответить, потому что я не знал ситуации, но я отвечаю, что такой разговор был реальный. И я испытал чувство гигантского стыда за Вербицкую. Гигантского. Да, её убрали в эти почетные…

Т. Троянская― Президент.

Д. Губин― Да, президента. Одна немецкая дама, которую звали дивным, прекрасным, состоящим из шести слов, именем. Звали её Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst-Dornburg в просторечии Екатерина Великая. Когда ей сказали, что Радищев говорит, что нужно ввести закон. Она сказала: «Какой он глупый человек, он что не понимает, что прежде чем ввести закон, нужно ввести обычай».

Относительно детей обычай должен состоять в том, что детей нельзя быть. Мы с вами ранее об этом говорили. Это приводит, кстати, к важным последствиям: немецких детей не видно и не слышно. Они бегают и играют, но не бывает ситуации, чтобы ребенок в торговом центре закатывал истерику. Если ребенок в публичном месте в Германии закатывает истерику, 99% – это ребенок из эмигрантской семьи. Детей нельзя бить – а закон уже вторичен к этому обычаю. То же самое и с университетами. Если мы возьмем историю университетов, как они создавались, а я всем рекомендую книжку «Рождение Европы» Жака ле Гоффа. Он описывает подробно, как появились первые университеты. Болонский – это вообще 1200 какой-то год. Основные университеты – это 15 век. Так вот, университет – это свободное объединение студентов, которые нанимают для себя преподавателя, чтобы те их учили. Различие между немецкими, французскими, какими угодно западными университетами и русскими колоссальная. У нас – это государственная контора, где студент выполняет роль рекрута. Главные там преподаватели, а президент назначает ректора университета, что вообще невозможно.

Т. Троянская― Может, сделают эту должность пожизненной.

Д. Губин― Это не университет. Это, извините, в Петербурге не университет. Это, может быть, хорошая госконтора, но я предпочту называть её так, как её называл Лев Лосев, «дом, именуемый глаголом ЛГУ, пустынных волн стоял на берегу». Это не университет в европейском понимании. Такая же разница наблюдается всюду. Я здесь внимательно наблюдал за нашим местным Аугсбургским оперным театром и оркестром. Так вот, вы можете себе представить ситуацию, в которой оркестр Мариинского театра изгоняет Гергиева из театра? А в Германии – это нормальная ситуация.

Т. Троянская― Я понимаю, да.

Д. Губин― Там оркестр нанимает дирижера…

Т. Троянская― Это национальная особенность?

Д. Губин― Это Европа.

Т. Троянская― У нас, это наша национальная особенность?

Д. Губин― Это следствие непрекращающегося ига монголо-татарского и азиатской модели правления, при которой есть только один человек. Такой замечательный история Ричард Пайпс называл это патримониальный автократия, сущность которой лучше всего выразил Николай II, когда его спросили во время переписи населения. Там нужно было заполнить графу профессия, он написал в этой графе «владелец земли русской». То, чье имя в России не называемо, Вован-де-Морт, может сказать то же самое, ведь он может любого уничтожить. Он может закрыть «Эхо Москвы» щелчком. Закон ему не писан. Он может потребовать убить меня, тогда приедут люди с «новичком». Он может сделать все что угодно. Остальные – его собственность. И когда не очень умные люди типа Ходорковского решали, что хотя бы их штаны – их собственность, Ходорковский был оставлен Путиным без штанов, потому что штаны были казенные.

Т. Троянская― Дмитрий, а он приедет на похороны Вербицкой.

Д. Губин― Кто?

Т. Троянская― Ну он…

Д. Губин― Путин?

Т. Троянская― Да.

Д. Губин― Это будет, конечно, кошмар для Петербурга. Всё будет перекрыто, будут заварены все люки канализационные, а в ней будет сидеть снайпер. Я могу сказать, что Вербицкая – одна из двух женщин, которая приглашалась к Путину на день рождения.

Т. Троянская― А вторая кто?

Д. Губин― Художница Зинаида Сотина, самая известная картина которой – это «Румянцев Задунайский сообщает Екатерине II о победе русских войск в битве при Кагуле». Один из вариантов находится у нас дома на Мойке, второй у меня, третий у самой Сотиной, четвертной у президента НРЗБ банка.

Т. Троянская― Хорошая художник?

Д. Губин― Зина? Да! Мне очень нравится. Там просто проблема в том, что на Румянцеве Задунайском из одежды только одна портупея, как бы.

Т. Троянская― Эротическая картина? Я просто не видела.

Д. Губин― Да представьте себе. Как можно доложить Екатерине II, женщине по имени Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst-Dornburg о победе русских войск в битве при Кагуле?

Т. Троянская― Я погуглю и наших слушателей тоже призываю.

Д. Губин― Зинаида, рекомендую её с чистой совестью. Она писала в своё время портрет Собчака, но не в виде Румянцева, парадный портрет в смокинге. С тех пор она знакома с Путиным, Путин устраивал ей выставки. А поскольку, видимо, круга личного совсем нет у Путина.

Т. Троянская― Ну как, у него же есть любимые актрисы Алиса Фрейндлих, Татьяна Доронина. У него много любимых женщин. Ну в смысле…

Д. Губин― Доронина Таня – клубника в сметане. Я не знаю, на день рождения он встречается с Шойгу, они встречаются в горах и шляпы у них ковбойские, как у тех двух персонажей фильма «Горбатая гора», он даже не понимает, насколько это комично.

Т. Троянская― Осторожнее, Дмитрий.

Д. Губин― Нет, ну раз они так много встречаются, то пусть хоть поженятся.

Т. Троянская― Теперь могут увлечься фильмом «Горбатая гора».

Д. Губин― Ну пусть смотрят, хотя есть масса фильмов на ту же тему, которые проповедуют абсолютно общечеловеческие ценности, достоинство и так далее. Но я сторонник семейных ценностей, знаете ли.

Т. Троянская― У вас много общего с президентом. Ну во всяком случае он так декларирует.

Д. Губин― Нет, у них нет семейных ценностей, потому что у него нет семьи, и это опасно. Человек, который никого не любит, который одинок. У которого нет никого из близких, которые могли бы сказать «что же ты творишь? Если будешь дальше так поступать, я уйду от тебя».

Т. Троянская― Иногда лучше людей собаки. Дмитрий, он съезд «Единой России» посетил, вы наблюдали за партией? Велел всем «терзать и трясти чиновников», это цитата. Как нам трясти и терзать, например, Беглова?

Д. Губин― Дорогие друзья, Союз идёт на говно… на говно… на говно…Ой, страница.

Т. Троянская― Распоясались вы там, в Германии.

Д. Губин― Конечно же я помню XII, XII, XIV съездов КПСС, чего же я буду смотреть на «Единую Россию»? Мне всё с детства знакома.

Т. Троянская― Ну как, а фраза Дмитрия Медведева, что если вам стыдно быть, ну это за то, что депутаты шли как независимые…

Д. Губин― А кто это такой?

Т. Троянская― Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации.

Д. Губин― А! А у вас ещё есть какие-то вопросы?

Т. Троянская― Есть! Есть другие вопросы. Давайте про Мединского. Или про него вы тоже не хотите слышать?

Д. Губин― Господи, что он? Кроме того… НРЗБ

Т. Троянская― НРЗБ дал большое интервью в РБК, сказал, что цензура – это ограничение того, что не допускает наш закон. И рассказал что ограничение с прокатами, шутки: «просто фильмы с одинаковой тематикой выходят в одно время, поэтому в Министерстве культуры приходится разбираться, кто пойдет первым, кто вторым, поскольку если всё одновременно выйдет, то люди посмотрят один фильм с этой темой и не пойдут на другой фильм».

Д. Губин― Во-первых, он сказал всё правильно. И фильмы действительно надо разводить. Я думаю, что продюсеры фильмов очень внимательно смотрят, когда какая премьера.

Т. Троянская― Они сами разберутся?

Д. Губин― Да, другое дело, господину Мединскому я могу напомнить историю, как он не разрешал показывать на кинофестивале «Послание к человеку» фильм «Любовь 3D» Гаспара Ном. Ну там, где в 3D сперта в экран хлещет, в камеру. Хотя это великолепный фильм.

Т. Троянская― Но фильм показали потом, согласитесь.

Д. Губин― Фильм показали наплевав на Мединского.

Т. Троянская― И ничего не было.

Д. Губин― И ничего не было, и это брызнула прямо в Мединского, потому что вывели из Парижа Гаспара Ноэ вывели его по прямому проводу, как мы с вами, по скайпу, и он давал комментарии, где издевался на российскими запретами. Но, это единичный фестивальный случай, показ… Кстати, я напомню товарищу Мединскому кое-что… На том же фестивале «Послание к человеку», кинофестивале «Послание к человеку» уже который год нет детской анимации, которую дети делают сами во время работы фестиваля в профильных секциях. Приходит профессиональные аниматоры и учат детей рисовать мультфильм, потому что на любой фильм, не важно сколько он идёт, две минуты, три минуты, нужно прокатное удостоверение.

Т. Троянская― Это правда. Это вечная тема…

Д. Губин― Погодите, Мединский – это насильник, по отношению к детям.

Т. Троянская― Это ваше оценочное суждение.

Д. Губин― Он переломал детям руки…

Т. Троянская― На сим сегодня закончим. С нами был Дмитрий Губин на связи по скайпу в программе «Особое мнение». Спасибо и удачи.

Д. Губин― Спасибо вам, оставайтесь на свободе.