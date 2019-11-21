А. Веснин― Здравствуйте, меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение». И сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор Лев Щеглов. Лев Моисеевич, приветствую вас.

Л. Щеглов― Доброе утро, здравствуйте.

А. Веснин― Лев Моисеевич, хотел начать с истории, которой уже на самом деле несколько лет, но тут появились подробности о том, как, видимо, бойцы частной военной компании «Вагнер» – во всяком случае, так утверждает «Новая газета» – издеваются над человеком арабской внешности в Сирии. И там какие-то жуткие вещи происходят: бьют его кувалдой, отрубают руки, голову, смеются, поджаривают на костре. Там что-то, в общем, происходит совершенно нечеловеческое. Откуда вообще эти люди до сих пор? И это русские люди, понятно, потому что они говорят без акцента.

Л. Щеглов― Прежде всего, я должен сказать, что я как бы по образованию врач, и никакая я не барышня-гимназистка, чтобы падать в обморок, обмахиваться белым платочком. Но это ужасно, это непереносимо. И я думаю, что то общество, которое подобные вещи может достаточно просто переживать – типа, «ну, бывает, наверное, в частных военных компаниях и в других странах подобное случается, а он же, наверное, негодяй и террорист» – то общество просто обречено на моральную деградацию. Потому что пытки, людоедство, садистическая радость, когда бьют кувалдой кого угодно, самого последнего негодяя и преступника – это говорит ведь не о негодяе и преступнике, а говорит об этих людях.

А. Веснин― Об этих людях, которые бьют?

Л. Щеглов― Которые всё это делают, да. И никакой священной ненавистью это не объяснить. Это ведь не под Саратовом арабского террориста, аэти люди туда пришли. Нельзя забывать: за деньги пришли. Это наёмники, это те, кого во французском регионе называли «псы войны». Это ужасающе. Если это всё так, и не последует никакой реакции – я считаю, что мы эмоционально обречены тогда. Просто обречены.

А. Веснин― Смотрите, если говорить про реакцию: сейчас однозначная реакция людей, которые, во всяком случае, комментируют это в интернете.

Л. Щеглов― Да-да-да. Но можно покричать: «Ужасно, ужасно»; потом очередной доцент Соколов с очередной студенткой всё это вытеснит из общественного сознания, никакого расследования не будет. Мы, наверное, немножко забываем, что прошла куча лет – ничем не кончились расследования Дмитрия Холодова, Юрия Щекочихина, Политковской, Немцова. И мы всё это принимаем, как бы смиряемся: ну, наверное, так везде. Послушайте: сам факт, что человек ужасен и страшен — для всех, занимающихся глубинной психологией, является аксиомой. Потому что за нами – прошлое сотен тысяч поколений, когда было право сильного. Вожделение – значит, самку насиловали; желаю чужое – значит, отбираю; кто-то не нравится – значит, откусываю голову. Это реальность.

А современное представление о культуре – это тонкий слой глазури на очень толстом торте, в котором основная масса – это наше прошлое, причём прошлое дикое. Именно посему ответственность власти, государства, государственных институтов, моральных авторитетов, если они есть (на мой взгляд, в нашем обществе сегодня их нет, один из парадоксов) за то, чтобы этот тоненький слой глазури под названием культура, воспитание, порядочность, приличие, просвещённость, благородство, честь, достоинство и так далее – чтобы этот слой хотя бы потихонечку увеличивался. А если все эти фигуры ответственные, напротив, действуют так, что этот и так тонкий слой размывается, вот мы и имеем то, что сейчас с вами обсуждаем.

А. Веснин― У меня тут сразу ряд вопросов, но давайте по очереди. Я хочу вас как доктора спросить. Вы говорите о сотнях тысяч лет агрессии, которая в нас существовала, и вот этой появившейся культуре. На каком уровне всё это происходит? То есть, мы можем говорить о том, что это биологически в нас заложено – какие-то механизмы, в которых мы можем разобраться – или это всё-таки какой-то наш, условно говоря, культурный код? Потому что мы это в литературе видели, в фильмах, в рассказах родителей, все мы выросли на рассказах о войне… Где тут?

Л. Щеглов― Это заложено биологически. Задача культуры – либо это маскировать, держать в узде… Это некий подвал с чудовищами, который существует у нас в каждом. Либо дверь культурой запирается, и эти чудовища там воют, но вырваться не могут, либо поощряется это. Убить – заметим, это одна из заповедей и в иудаизме, и в христианстве, и в Коране, которая повсеместно нарушается. Всё неплохо. Во имя чего-то можно и убить, кровная месть – можно и убить, я считаю справедливым противостояние с противником – можно и убить. То есть, да, человек биологически, увы, является существом гиперагрессивным, потому что ни одно живое существо не вступает в смертельный бой кроме как за территорию, за самку и за еду. А человек готов за тысячи придуманных вещей: оскорбления, враги из чужого идеологического лагеря и всякое такое.

Человек изначально, к сожалению, существо гиперагрессивное даже по сравнению со всякими носорогами, львами и тиграми. И гиперсексуальное, потому что сексуальность животного мира регулируется биологией – периоды, течки, запахи, а человек может мотивироваться 20-ю причинами для сексуальных действий, поисков, историй. Это надо понимать. Ещё раз хочу сказать: государственные институты, крупные чиновники и моральные авторитеты отвечают за то, чтобы этот слой культурный либо вообще не трогать; либо его наращивать, и это великолепно; либо его размывать. Вот на мой взгляд, он сегодня размывается.

Если человек за деньги пошёл воевать в другую страну — причём надо сказать, насколько я помню, у нас, в отличие от других стран, в этих частных военных компаниях вообще нет законодательной базы, мы вообще не очень понимаем, что им можно делать, а что нельзя. И если этот человек испытывает радость – там же смех слышится! – пытая человека, разбивая ему ноги кувалдой, отрезая ему голову… Ну, не знаю, мне кажется, не надо большого ума и образования, чтобы понять, что это страшные какие-то люди. И если общество говорит: «Ну что, ну вот так вот…»

А. Веснин― Почему вы решили, что общество так говорит?

Л. Щеглов― А потому что… Я пока ещё не знаю. Надеюсь, что так не будет. Но слишком много мы проходим от шага к шагу. Заметьте, сегодня ведь алармистские термины стали как бы бытовыми: ужас, катастрофа, «это уже дно или не дно, мы пробили дно или не пробили, это всё запредел или»… А потом проходит следующее событие, говорят: «Ой, мы уже дно, не дно»… И уже это так становится иногда обыденно и скучно, все эти как бы сверхкатегории, что всё-всё, это конец. Назавтра что-то происходит – о, оказывается, ещё хуже. Знаете, как закон Паркинсона: нет ни единой отвратительной вещи, которая была бы слабее следующей отвратительной вещи. Вот так идёт до бесконечности, и так в принципе звериные разрушительные непереносимые вещи общество может принимать, знаете, с такими эмоциями овец: чуть-чуть поблеять и дальше травку щипать.

А. Веснин― К чему вы тогда призываете?

Л. Щеглов― Я призываю к тому, чтобы а) человек задумывался о том, что происходит; б) чтобы такие понятия не считались просто пафосными и чуть ли не просто манипулятивными, а именно: честь, совесть, достоинство. Знаете, есть старая формула: психологически человек – раб. Он может быть начальником, чиновником, депутатом. Психологически рабу всегда нужны две вещи: это власть и деньги. А гражданин (в скобках: свободный человек) всегда мечтает о других вещах. Деньги и власть ему тоже нужны, но ещё есть две вещи: это честь и достоинство. Рабу не понять эти мечтания про какую-то честь и про какое-то достоинство.

А. Веснин― Смотрите. Допустим, мы сейчас с вами говорим о том, что, друзья, честь и достоинство – это важно, об этом надо мечтать. И что? Ну сказали мы это. А наши слушатели подумали: «Я такой, я гражданин, я имею понятия о чести и достоинстве…»

Л. Щеглов― Это проявляется в действиях.

А. Веснин― Вот я к этому и подвожу. К каким действиям вы тогда призываете?

Л. Щеглов― Вот та аналогия, которая вдруг у меня всплыла: стадо овец, которое «превращается» в граждан – оно за счёт потери 10, скажем, особей столкнёт волков в пропасть, а не будет блеять и ждать, пока режут не меня, а следующего. Это действия по противостоянию злу. По поводу вот этого ужасающего видео: если это всё – правда (всегда надо такую сноску делать, а вдруг это – сверхмонтаж какой-то там), если это всё так, и будет петиция из одних и тех же 525 человек, на ближайшие десятилетия наше общество обречено. Ну обречено, ну надо признать, что ты – овца.

А. Веснин― Хорошо, а если будет петиция, которую подпишут 200 тысяч человек?

Л. Щеглов― 2 миллиона.

А. Веснин― 2 миллиона человек должны подписать эту петицию?

Л. Щеглов― Да. Это не такой большой процент, учитывая население в 150 миллионов.

А. Веснин― Вы верите, что они это сделают?

Л. Щеглов― Не очень. Но очень хотелось бы.

А. Веснин― Вы понимаете, да, что ваши слова сейчас о том, что стадо овец может пожертвовать десятью особями для того, чтобы сбросить волков…

Л. Щеглов― Да, чтобы оставшиеся приобрели свободу.

А. Веснин― …Что вообще во всей данной ситуации, даже несколько отрешаясь от ситуации с «ЧВК Вагнера» и тем, что произошло, может прозвучать как призыв к революции?

Л. Щеглов― Ни в коем случае. Ни в коей мере. Революция – это действительно… Тем более, для нас, когда 1917 год всего-то одну сотню лет назад был. Я глубоко убеждён, что вне революции некие отдельные акции вполне уместны. Но революционные преобразования во всём обществе, особенно в нашем, российском обществе, просто превратятся в гражданскую войну. Если гражданская война сейчас в головах у людей, это всё выплеснется на улицы. Нет, я категорически не сторонник революционного пути. Но, к сожалению, вот это бесконечное бормотание про революцию и эволюцию привело к тому, что (я просто у многих знакомых замечаю) под эволюцией многие предполагают следующее: ни я, ни мои родственники, ни мои близкие, ни мои соседи вообще пальцем не должны шевелить. Оно само собой как-то вот эволюционно изменится.

А. Веснин― Лев Моисеевич, давайте предположим, что сейчас всё-таки наши слушатели имеют представления о чести и достоинстве, имеют какую-то гражданскую позицию. Можете дать тогда рецепт, каким образом надо шевелить пальцем?

Л. Щеглов― Все приемлемые мирные способы гражданского протеста и требование от властей чёткого разбора данной ситуации. Первый вариант: это враньё вообще, только докажите. Враньё, монтаж, негодяи так резвятся. Там куклы, подложки голосов…

А. Веснин― Хорошо. Конкретно: подписывать петиции, выходить на митинги…

Л. Щеглов― Все мирные законные формы.

А. Веснин― Ну а дальше? Так в итоге всё это и скатывается-то в интернет, потому что ни на какие митинги у нас никто не выходит…

Л. Щеглов― Так вот это и есть наша вина.

А. Веснин― А никто не выходит на эти митинги, потому что страшно получить дубинкой по голове, страшно там быть одному, страшно, что вас соберется 30 человек…

Л. Щеглов― Арсений, смотрите: я не политический деятель, никогда им не был и никогда не буду. Я за всю жизнь не состоял ни в одной политической партии, куда тянули и обещали некую карьеру в прошлом — КПСС, к примеру. Я не являюсь активным функционером оппозиционного движения, но я глубоко убежден, что … Вы же знаете, что на некоторые (к сожалению лишь на некоторые) из дел громадного «московского дела» отреагировали ( история с актером Устиновым) — на то, что люди в одиночных пикетах не получают дубинками по голове, но их оказалось не 15, а вдруг – 400.

А. Веснин― А еще там оказались знаменитости.

Л. Щеглов― Окей, привлекайте знаменитостей! Достаточное количество так называемых «знаменитостей» (я не сказал бы, что все, но достаточное количество) понимают, что не все благополучно в Датском королевстве. Понимают.

А. Веснин― С другой стороны, смотрите, сколько у нас всяких разных случаев. На выборах было множество проблем, на которые гражданское общество должно реагировать. У нас есть «московское дело», дело Юрия Дмитриева, политические дела можно перечислять очень долго. Вот у нас история с «ЧВК Вагнера», с коррупцией сейчас в Петербурге, с Феликсом Кармазиновым, и вообще коррупционных историй множество.

Л. Щеглов― Я понимаю, пальцев не хватит.

А. Веснин― Вот как мне, одному человеку, реагировать на это всё?

Л. Щеглов― Искать. Вот мы с вами для чего говорим? Первое всегда – это осознать, стараться избавиться от иллюзий. А сегодня у многих не только иллюзии, а я скажу психиатрическим языком – галлюцинации. Они просто не видят того, что происходит, искренне видят всё по-другому. То есть, первое – прозревание, просвещение, это уже большой шаг. Следующее: поиск личного вклада — говоря опять же тем же пафосным языком – скорее в дело добра, чем в дело зла. Не просто «я пойду, присосусь куда-то к бюджету – а чё, у меня семья, воруют все, чё не оторвать кусок себе?» Это психология очень многих молодых карьеристов, занимающихся так называемой «политикой». Вся политика которых состоит в том, чтобы прижаться к «Единой России».

Ситуация на мой взгляд такая плохая, что (не помню, кто-то из великих сказал) хотя бы неучастие в подлости – это уже поступок. Да, это длинный путь, потому что каждая страна, каждый народ имеют свое прошлое. Российский народ измучен своей новейшей историей, только выскочили из крепостного права – начались всякие революции, гражданские войны, отечественные войны, сталинщина и прочее. Да. Наш путь тяжел, мутен и очень не быстр. Но в то же время великие восточные мыслители говорили, что любая дорога – хоть в 100 шагов, хоть в миллион, начинается с первого шага.

А. Веснин― Хорошо. Есть люди, которые, предположим, осознают то, что вы говорите. Они даже, возможно, как-то обобщают историю с «ЧВК Вагнера», историю с Олегом Соколовым и историю с «московским делом». Они в итоге выражаю некую политическую позицию и приходят к такому обобщению: их есть какое-то количество. Очень многие этого не делают, не обобщают, и так далее. Получается – проблема в них?

Л. Щеглов― Проблема во всех. Я глубоко убежден, что сегодня то время, когда очень востребованы просветители. На мой взгляд, это великолепная роль человека в обществе. Руссо и все эти великие французы просто просвещали народ. Сегодня у нас принято их всех считать дурачками, маразматиками. Но некоторые излишне их идеализируют. Их – в смысле западных людей. Блез Паскаль сказал страшную вещь в свое время: «Если из Франции уедет 300 человек – это будет нация идиотов». Так вот, надо беречь этих условных 300 человек, который в России, безусловно, 300 тысяч.

Но основная масса спит, дремлет, как Илья Муромец. Не прошли еще эти 33 года, сладко на печи. Если я правильно помню (сейчас я употреблю непарламентское выражение, но я не несу ответственности, потому что это цитата) — кажется это Сорокин, мощнейший писатель, сказал: «Мне сегодня российский народ напоминает ребенка, уютно свернувшегося калачиком, и сладко спящего в теплом, мягком уютном говне». Это сорокинские штучки.

А. Веснин― Да, очень похоже на него.

Л. Щеглов― Но образ заставляет подумать, мне кажется. Хоть он и художественный.

А. Веснин― То есть, кроме просвещения с одной стороны, и чего-то другого…

Л. Щеглов― Просвещения; взывания не к чувствам, а к логике. Смотрите, какая штука: я очень аккуратен по отношению к религии, и очень аккуратен и даже уважителен по отношению к тем, кто искренне верует (хотя сам таковым не являюсь). Но ко всяким институтам, любым – православным, католическим, иудейским, исламским – я отношусь, скажем так, ровненько.

Вот мы сейчас с вами обсуждаем это чудовищное совершенно видео, страшное. Представьте себе, насколько бы я был радостно изумлен и отступил бы в кое-каких своих представлениях, если бы сегодня выступили настоящие руководители, начальники РПЦ, иудаизма, ислама, буддизма, с тем, что: «Очнитесь! Вы стоите на берегу просто катастрофы какой-то человеческой!» О которой философ Мамардашвили, не устану это повторять, писал: «Мы входим в период антропологической катастрофы». Не климатической катастрофы, не технические гаджеты нас победят, не роботы, «ай-ай-ай, искусственный интеллект» — человек деградирует! Деградирует, прежде всего, в своих высоко человеческих чувствах. Где же эти отцы религиозных направлений, где их зов: «Очнитесь!» Они заняты своим.

А. Веснин― Видимо, ответ простой: они являются политическими функционерами, а не моральными ориентирами.

Л. Щеглов― Правильно, потому что они заняты подсчетом кассы, прикидыванием влияния, такими чисто светскими политическими делами.

А. Веснин― Нам тут подсказывает на Youtube Алексей: «Порядочность предполагает неучастие в подлости», Фазиль Искандер.

Л. Щеглов― О, да! Совершенно верно!

А. Веснин― Еще в связи с этим вопрос. Мы прервемся на московские новости.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

А. Веснин― Возвращаемся в эфир петербургского «Эха». Меня зовут Арсений Веснин, у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор Лев Щеглов. Если продолжать про наше общество, то вроде бы какие-то синдромы того, что перемены должны наступать, периодически проявляются — во всяком случае, в соцопросах. Которым можно не верить, но больше ориентироваться нам особо-то и не на что. И к Путину симпатии упали, и партию власти вроде бы надо поменять – это сегодняшний опрос, считает больше половины россиян. В действия какие-то это перельется? Вообще — насколько это важно? Или это лишь слова, которые не имеют никакого значения?

Л. Щеглов― Очень трудно сказать. Я бы сказал, что это может перелиться в действие, если бы государство нам не демонстрировало последние несколько лет, что готово каленым железом выжигать все признаки несогласия. Даже если они совершенно законны, конституционны и выражаются мирным путем. В силу этой ситуации думаю в ближайшее время максимум что может меняться и происходить – это под черепной коробкой граждан, а во внешних действиях – не знаю, не уверен, не думаю. Хотя знаю, что очень многие люди, гораздо более меня осведомленные в социальных процессах, настоящие аналитики, утверждают, что для коренных изменений мы вообще не знаем, что иногда производит роль триггера, спускового механизма. Бывает вообще какая-то ерунда, и вдруг что-то начинается. Поэтому — понятия не имею.

Я глубоко убежден в следующем: в ближайшее время никаких кардинальных изменений не будет, а в длиннике всё то, что происходит сейчас, обречено. Потому что мало того, что это неправильно, антигуманно, антилогично, иногда носит издевательский характер – когда человек может другому пробить голову, сделать инвалидом и получить 3 года тюрьмы, а другой бросается пластиковым стаканчиком в сторону полицейского и получает 4 года тюрьмы. Такая ситуация не может быть вечной. Более того, к глубокому сожалению, всё то ещё и неэффективно. Экономика стоит на месте, 22 миллиона официально живут за чертой бедности. Читал недавно, что где-то произошло торжественное открытие «первого унитаза», теплого туалета, где-то в нашей стране. Это же всё чудовищно. Ровно также чудовищно – если это правда, опять же – что вернули мы корабли украинские, только там лампочки вывинчены, унитазы свинчены, розетки…

А. Веснин― Да, наши прапорщики постарались.

Л. Щеглов― Как можно этому не давать оценки? Это же позор! Просто позор. А те, кто на этом фоне кричит: «Мы же великие!»? Как может быть великим мародёр?

А. Веснин― Хотел в связи с этим вас спросить: в чем тогда разница между нами, россиянами, и жителями Гонконга, Ирана, Чили? Которые рискуют жизнью, там тоже власти не какие-то мягкие и легкие, там применяют огнестрельное оружие против протестующих.

Л. Щеглов― Вы знаете, между всеми народами существует разница. Я считаю, что главное – не давать оценок «вот это хороший народ, а это нехороший». Все категорически различны, это определяется глубинами бессознательного этого народа. Может быть, это звучит как-то странно, но буквально у чилийца бабушки и дедушки рассказывали своим внукам, а им – их бабушки и дедушки – совсем другие легенды, мотивы, напевы. Это первое. Второе: конкретный исторический путь народа.

Не надо забывать, что Россия – страна величайшей культуры и в то же время дико, бесконечно униженного народа. Почему-то люди не хотят соображать, что значит — в 1861 году в России отменяют рабство, а в Лондоне в этом году запускается первая станция метро. Люди совсем забыли, что только в начале 70х, кажется, годов, было отменено полностью рабство колхозников, которые были без паспортов и вообще не могли передвигаться. Вы понимаете, что при нашей жизни были рабы, они назывались колхозниками? Сейчас многие недовольны выборами, и я в том числе, но ведь в Советском Союзе совсем было: у тебя бумажка, там одна фамилия, и ты должен пойти на участок и торжественно эту одну фамилию кинуть в урну, в прорезь ящика для голосования. Такое вот прошлое, что попишешь?

А. Веснин― Лев Моисеевич, буквально у нас полторы минуты остается, но не мог не вспомнить ваш недавний разговор с Дмитрием Быковым. Вы сказали, что одна из проблем России в том, что здесь не произошло сексуальной революции, мне кажется можно продолжить: здесь не произошло Реформации церковной, здесь не было, наверное, полноценного Просвещения, полноценной борьбы за права человека и так далее.

Л. Щеглов― Можно вспомнить выражение «Здесь привычка протестовать, стоя на коленях». Здесь привычка якобы менять существующий порядок вещей путем Емельяна Пугачева и Степана Разина, что является бунтом, а не коренными преобразованиями – это всё относится к тому, что я говорил. Это наша история. Не надо ее очернять, но не надо и обелять, это реальность.

А. Веснин― Насколько это фатально?

Л. Щеглов― Это фатально для 2-3-4-5 поколений, но это всё переделывается в длиннике истории. Что такое 70 лет коммунистического режима, вы можете понять? Когда-нибудь историки напишут одну фразу: «Всего 70 лет». Это же мотылек исторический. Но на три поколения хватило по уши.

А. Веснин― Думаете, что через 2-3 поколения всё существенно изменится?

Л. Щеглов― Может меняться. Как создалась специфика, так же постепенно она может и размываться.

А. Веснин― Что из этого всего важнее, чего не произошло: Реформация, сексуальная революция, Просвещение?

Л. Щеглов― Просвещение, я думаю. Потому что это коренной слом в сознании оного человека, который ведет к изменению общественного сознания.

А. Веснин― Сейчас эпоха Просвещения может начаться? 5-10 секунд у нас.

Л. Щеглов― Очень хотелось бы, но вряд ли.

А. Веснин― Это было особое мнение профессора Льва Щеглова. Меня зовут Арсений Веснин, всего доброго.

Л. Щеглов― Всех благ.