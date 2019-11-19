О.Журавлева― Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях сегодня Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ, политолог. Здравствуйте, Аркадий.

А.Дубнов― Добрый вечер, Оля.

О.Журавлева― Не совсем СНГ, но решение, о котором сказал Майк Помпео — о том, что США признали законными израильские поселения на спорных территориях. Как вы считаете, чем это грозит и кому?

А.Дубнов― Я не считаю, что это сенсация, во-первых – заявление Помпео. Нынешняя администрация уже давно обещает предоставить новую концепцию, новый план мирного урегулирования на Ближнем Востоке. И в первую очередь, между Израилем и его арабскими контрпартнерами. И возможно, это заявление Помпео лежит в плане прелюдии к этому плану. Хотя заявление сделано, на мой взгляд, не очень, — а может, и достаточно вовремя.

Дело в том, что поддержка Израиля может прибавить рейтинга самому Трампу накануне новой предвыборной кампании, потому что значительные круги американского истэблишмента поддерживают Израиль. Нынешняя эскалация терроризма со стороны Сектора Газа – хотя, конечно, Западный берег Иордан и Сектор Газа это разные угрозы и разные политические реалии.

Но, тем не менее, повторяю, я не думаю, что это сенсация. Де-факто американцы никогда серьезно не критиковали Израиль за строительство поселений на западном берегу. Я бы сказала, даже полемика внутри Израиля гораздо острее, чем отношение американской администрации традиционно к политике Израиля по этому вопросу.

Не думаю, что это принесет какое-то обострение в ближайшее время. Гораздо опаснее то, что происходит постоянно ввиду угроз «Хамаса» из Сектора Газа.

О.Журавлева― Но получается, что и пользы это никому не принесет, кроме администрации Трампа.

А.Дубнов― Нет, почему? Пользу это принесет нынешней администрации Нетаньяху. Может быть, вы обратили внимание на еще один элемент – как вы понимаете, как мы знаем, в Израиле сейчас работает временное правительство, а мандат по формированию следующего правительства, после вторых внеочередных парламентских выборов находится в руках политического оппонента Нетаньяху, Бени Ганца, который победил с таким же результатом на парламентских выборах, что и Нетаньяху.

А. Дубнов: Поддержка Израиля может прибавить рейтинга самому Трампу накануне новой предвыборной кампании

И скорее всего, ему тоже не удастся создать правительство. И скорее всего, опять уже третьи выборы парламентские – беспрецедентно в истории Израиля, — состоятся весной следующего года.

Но при этом, конечно, активные наступательные действия исполняющего обязанности премьера Нетаньяху по отношению к террору «Хамас» из Газы, они, конечно, повышают его рейтинг. Повышает его рейтинг и нынешняя поддержка американская по отношению к поселениям на Западном берегу. Так что это жест в пользу Нетаньяху, в пользу действующего ныне премьера и в пользу, возможно, шансов на победу на следующих выборах, которые дадут ему возможность продлить свою власть в качестве премьер-министра.

О.Журавлева― Израиль приветствовал такое решение, тогда как ЕС и Палестина осудили его. А Россия в этой ситуации занимает какую-то позицию?

А.Дубнов― Россия занимает позицию аккуратно, она скажет, что приветствует справедливое дело по созданию независимого палестинского государства в рамках 3 или 4 резолюций Генассамблеи ООН, выразит некий скептицизм — не помешает ли это мирному урегулированию на Ближнем Востоке, но однозначно она… она, конечно, осудит заявление американской администрации, но никаких реальных и радикальных последствий это иметь не будет. Позиция России в этом вопросе не имеет. Я бы сказал, категорического значения – это вам не Сирия.

О.Журавлева― Ну уж тогда скажите, где, кроме Сирии, позиция России имеет важное значение?

А.Дубнов― Ну, вот еще недавно в Венесуэле.

О.Журавлева― Это благодаря России в Венесуэле все развивается так, а не иначе?

А.Дубнов― А прочему нет? Думаю, что да. Мы спасли этот режим Венесуэлы, так или иначе его поддержали, подставили плечо. Думаю, что даже символические жесты, которые позволяли себе российские власти – типа посылали туда самолет-другой в зону совсем далекую от Воронежа – в общем, сыграли свою роль. То есть, мы очерчиваем более дальние круги, подчеркивающие зону нашего влияния.

А. Дубнов: Это жест в пользу Нетаньяху, в пользу действующего премьера и в пользу, возможно, шансов на победу на выборах

Ну, мы можем относиться к этому саркастически, но, в общем, Кремлю удается некоторым образом, на фоне довольно слабой политики Запада сегодня, который занят своими делами, отхватывать потихонечку чужие кусочки, которые раньше считались не нашими уж точно.

О.Журавлева― А Чили наш кусочек?

А.Дубнов― Сложно сказать. У меня о Чили только два воспоминания. Первое – проигрыш нашей сборной не Чемпионате мира в 1962 году, ужасный, где Лев Яшин пропустил ужасный гол, от которого я еще иногда переворачиваюсь во сне. И второе — путч Пиночета против Альенде. Такие у меня ассоциации, больше нечего мне вам сказать.

О.Журавлева― Нынешние чувства российской элиты по отношению к Моралесу?

А.Дубнов― Все-таки Моралес это Боливия.

О.Журавлева― Да, Боливия. А по отношению к Чили неизвестна?

А.Дубнов― Нет, я пока не выработал свое отношение к нашей позиции по Чили.

О.Журавлева― Хорошо. А с Боливией как раз? Помню, было заявление, что преследуют президента и спасибо большое мексиканцам, что так поддержали, молодцы. Это тоже наш кусочек?

А.Дубнов― Дело в том, что человек, во-первых, левый, во-вторых, идентичный – он же все-таки из местных, из индейцев, а мы относимся с уважением к правам идентичного этноса претендовать на свои права. Ну и, кроме того, нам же импонирует всякий опыт продления полномочий вне юридического и прочего права на это продление. А он именно такой, этот Моралес.

О.Журавлева― Мне кажется, вы удивительным образом подошли к Белоруссии. Сами того не подозревая. Миссия ОБСЕ говорит, что выборы в парламент не соответствовали демократическим стандартам, — что никого не удивило, по-моему. Включая и саму ОБСЕ.

А.Дубнов― Конечно. Но что делать, если когда мы говорим о Белоруссии, — дальше я должен сказать что-либо аккуратное. Когда мы говорим о Белоруссии, мы понимаем, что там есть Лукашенко, и это «forever» практически.

О.Журавлева― И об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Это Аркадий Дубнов, меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

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О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость, политолог, специалист по странам СНГ, Аркадий Дубнов. И вновь мы добрались до Лукашенко, который нас не оставляет, нам всегда интересно наблюдать за тем, что он делает. С одной стороны, были очередные заявления, что никаких объединений, противоречащих нашей конституции, ничего такого, «не буду держаться за кресло, а просто выдвинусь на выборы» — много чего наговорил, что вам особенно запомнилось?

А.Дубнов― Во-первых, Александр Григорьевич мне запомнился очень и очень давно, когда он пришел к власти в 1994 году.

О.Журавлева― Это понятно.

А.Дубнов― Я присутствовал на его первой пресс-конференции в Москве, в гостинице «Славянская» возле киевского вокзала – тогда была одна из самых новых гостиниц. Вот он приехал, только-только одержав победу, расположился в зале, очень много народа, особенно иностранных журналистов было много. А он был такой стройный, хотя он и сейчас стройный, седины не было, бес в бороду был еще незаметен. И его вдруг спрашивают: почему, г-н Лукашенко. Вы не взяли свою первую леди в Минск? Известно, что она у вас осталась — не помню, как называется эта деревня, районный центр.

И он тут же всех подкупил. Потому что корпус в основном журналистский был мужской – ну, так вышло. И он сказал: ну, слушайте, ребята, ну имею я право? Ну, она осталась, а я переехал — ну, что? Я же мужик, ну что же, я не имею права?

О.Журавлева― Пожить, наконец.

А.Дубнов― Да. Вот больше вопросов серьёзных, или подковыристых, которые могли бы его смутить – а его вообще ничего не смущает и сегодня, и тогда, — не было. И он так к себе расположил. То есть, это человек со своеобразным представлением о том, что можно, что нельзя, что удобно, что нет. Но при этом, поскольку он победил на абсолютно демократических выборах президентских в Белоруссии, первых и последних в 1994 году, то тогда к нему отношение было почти превосходное. Ну, все понимали его происхождение – политработник, лектор общества «Знание».

Потрясающую роль, конечно, сыграла его предвыборная кампания – он сам ее создал на основе борьбы с коррупцией. Мне очень много рассказывал Шушкевич – тогда, будучи главой государства, он мне рассказывал о той предвыборной кампании, которую вел Лукашенко. Очень интересный разговор был, конечно.

Но если вернуться к сегодня — ну, что на это ответить? Александр Григорьевич один из двух последних могикан, которые пришли к власти на территории СНГ в самом начале 90-х гг. В 1994 году он победил, — я сейчас даже не могу вспомнить, кто еще на таком уровне одержал чистую победу – не просто по очкам, а чуть ли не нокдауном бывшему премьеру Белоруссии.

Раньше его пришел к власти, и до сих пор сидит в этой власти только таджикский национальный лидер, основатель мира и согласия, г-н Рахмонов — в 1992 году. Я присутствовал тоже при его победе.

А. Дубнов: Лукашенко имеет все основания игнорировать любую критику в свой адрес

О.Журавлева― И если вспомнить ваши слова, они уже поэтому вызывают симпатию у нынешнего руководства России — что держатся.

А.Дубнов― Я бы тут не рискнул такого рода провести параллель. Потому что я не уверен, что в Кремле уж такую симпатию вызывает и тот, и другой. Я не буду искать доказательства этого, но поверьте, если бы очень нужно было бы, я бы их нашел.

Там другая формула любви, — в Москве вынуждены с уважением относиться к той власти, которая как бы контролирует ситуацию в стране. Вот Рахмон как бы ее контролирует, хотя в последние времена уже не один год дают основания сомневаться в этом, но тем не менее.

А Лукашенко уж точно контролирует. Поэтому, хочешь-не хочешь, а этот семейный союз, приходится делать вид, что он существует и реально нужно его соблюдать.

О.Журавлева― А мы продолжаем, простите, кормить Белоруссию, как у нас традиционно было принято считать?

А.Дубнов― Ну, что значит «кормить»? Это такая формула любви у нас. У меня было интервью, где я сказал, что Союзное государство у нас есть, а союза нет. То самое государство союзное, которое было создано 20 с лишним лет назад — по-моему, в 1997-1998 гг. – уже не помню.

Но ведь оно и было создано для того, чтобы впоследствии объединить две страны, маленькую и большую в одну, в которой всем будет комфортно. Но для этого нам нужно было, за эту лояльность, платить. И вот мы до сих пор платим. Потому что страна, лишенная энергоресурсов, в общем, неплохо живет в силу довольно хорошо развитой промышленности, большая часть которой имеет советское происхождение, в cилу очень трудолюбивого, очень мастеровитого профессионально подготовленного населения, очень спокойного. И в высшей степени, конечно, лояльного России. Конечно, за эти годы уже выросло другое поколение, его уже таким же образом назвать лояльным было бы сложно.

Короче, — о чем речь? — Александр Григорьевич Лукашенко имеет все основания игнорировать любую критику в свой адрес. Потому что — вот он сейчас показал, что у него нет никаких политических конкурентов в парламенте, что называется, не дал даже показаться там ни одной оппозиционной голове – ее теперь нет. Было два, по-моему, оппозиционных депутата. Теперь и их нет. И это после того, как он только что съездил в Европу, в Австрию, кажется, — после значительного перерыва его принимали в Европе.

Думаю, что решение о том, что оппозиции не должно быть в парламенте, было принято раньше, чем он ездил в Европу – оно так быстро не принимается, но, тем не менее, Европа съест и это. Потому что ей важно играть в эту игру с Минском, который, если нужно, всегда тыкнет вилами в бок русского медведя и скажет, что он с ним не согласен, что он узурпатор, диктатор, давит на свободную и независимую Белоруссию, которая готова идти европейским путем.

В общем, старая-старая игра, и я вижу в ней очень грустную перспективу, которая, в общем, исходя из того, что Лукашенко человек здоровый, играет в хоккей, у него много мужского потомства.

О.Журавлева― По-моему, есть один престолонаследник, мальчик Коля.

А.Дубнов― Оля, у него три сына.

О.Журавлева― Который везде демонстрировался всегда.

А.Дубнов― Это перспектива дальняя. Александр Григорьевич человек молодой. Он даже гораздо моложе меня, а я еще ничего, видите?

О.Журавлева― Короче, это будет длиться вечно – я правильно понимаю? Отношения Союза без союза, финансовой поддержки без поддержки.

А.Дубнов― Ну, я уже рассказывал эту историю – она даже меня, достаточно циничного во взгляде на наше недавнее прошлое уже постсоветское, и то поразила: поехал недавно Александр Григорьевич в Казахстан с визитом — уже при новом руководстве. И чтобы, наверное, продемонстрировать свою симпатию к независимому казахстанскому государству, он дает интервью государственному агентству «Хабар», очень большое и обильное интервью.

И на какой-то вопрос он начинает рассуждать о нашей общей истории, говорит: вы независимое государство, большое и важное, и мы независимое государство, поменьше, но тоже важное. И нас связывает что? Нас связывают отношения с Россией. Но понимаете, в чем дело? Войны, которые вела Россия, это не наши войны вообще. Вот война 1812 года – это не наша война. Война Отечественная, последняя, Мировая – она тоже не наша. Мы потеряли столько людей, но это не наше. Мы воевали как бы за них.

Ну, что тут сказать? Просто хватаешь ртом воздух, и при всей моей, я бы сказал оппозиционности к нынешней российской власти, даже у меня отваливается возможность что— то ответить на это.

О.Журавлева― Странно, а почему мы не видим публикаций об искажении истории и всего вот этого?

А.Дубнов― Для чего он это говорит, что «это не наши войны»? Потому что когда заходит разговор о том, что Россия должна дать газ, нефть и так далее, постоянно, и уже долг накопился в 9 миллиардов долларов, по-моему, который должна России Белоруссия, он говорит, что вы нам должны за ту кровь, которую мы проливали. Ну, вы помните, уже были эти разговоры: как вы смеете вообще разговор заводить о каких-то коммерческих бизнес-категориях, о цене за энергоресурсы, когда мы костьми лежали на полях великой войны.

О.Журавлева― «Вашей».

А.Дубнов― Да, «вашей войны». Ну, это совершенно какая-то двойная мораль, цинизм, человек, который читал лекции, будучи политработником Советской Армии, сегодня несет эту… чепуху.

О.Журавлева― Он политик. А они циничные и все время врут.

А.Дубнов― Ну, нельзя же искажать настолько историю. Я повторяю, — я был в белорусском Полесье, видел там памятники русским генералам, которые дали первый бой наполеоновскому войску, там воевал русский гусарский Гродненский полк, — все это есть ну, что за бред, что за разговоры о войне 1812 года, и говорить, что это «не наша война»? Можно подумать, что вот уже тогда была какая-то независимая Беларусь, которая имела историческую государственную единицу в составе Российской империи.

О.Журавлева― Александр Григорьевич в 2020 году опять обещал выдвигаться.

А.Дубнов― Конечно, будет.

О.Журавлева― Конечно, победит?

А.Дубнов― Конечно, победит.

О.Журавлева― Ну, слава богу. В этом смысле все стабильно.

А.Дубнов― Конечно. Это единственно точный прогноз, который я могу дать на 100%.

О.Журавлева― Это Аркадий Дубнов, а меня зовут Ольга Журавлева. Вернёмся после выпуска новостей.

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость, Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ. Мы вроде бы более или менее уже разобрались с Беларусью, но есть у нас еще несколько старых друзей. В Грузии как-то все не успокаиваются. Вроде бы уже история с российским парламентарием и стулом в парламенте уже давно забылась, а проблемы продолжаются. Почему?

А.Дубнов― Во-первых, Грузия демократическая страна, Оля, — если вы забыли, хочу вам это напомнить. Там есть реальный парламент, реально действующий, избранный реальными голосами. В этом парламенте есть реальная оппозиция, которая была не назначена, а избрана. Эта реальная оппозиция в основном представлена национальным движением, созданным Михаилом Саакашвили.

У нее, у этой оппозиции, есть устойчивый электорат, у этого движения. Как утверждают, там 10-15% ядерный электорат, и он неистребим. И вот этот электорат, устойчивая тбилисская его часть, она замечательно сумела использовать ситуацию, которая была представлена не самыми мудрыми, может быть, — а может, очень мудрыми с точки зрения грузинской политики…

Вообще нужно сразу отметить, что грузинская политика и грузинский темперамент, грузинская ментальность, она, в общем, серьезно отличается от того, что мы думаем про себя, про Россию. Поэтому не надо переносить ту реальность на нашу. С одной только поправкой – то, что сейчас произошло, эти два дня, что происходит в Тбилиси, это реальные массовые беспорядки. Те самые беспорядки, которые приписывались нашими властями тем, кто выходил у нас.

О.Журавлева― То есть они не просто стоят у парламента и требуют досрочных выборов?

А.Дубнов― Они действительно буйствуют. Они действительно там ломали, крушили, действительно блокировали входы в государственные учреждения. То есть то, что приписывалось нашим мальчикам и девочкам, которые выходили все лето, это так называемое «московское дело», абсолютно выдуманные, абсолютно фейковые обвинения в массовых беспорядках — вот это было на улицах Тбилиси. Хорошо это было, или плохо, это другой вопрос. Но они там действительно были.

А. Дубнов: То, что сейчас произошло, эти два дня, что происходит в Тбилиси, это реальные массовые беспорядки

И в согласии с грузинским законодательством, это уже есть как бы предмет блокирования входов в государственные учреждения, это жестко наказывается.

О.Журавлева― Применение силы.

А.Дубнов― Применение силы. И там водометы, и прочие игрушки. Это и происходило. Политическая подоплека этому? – ну, оппозиция воспользовалась невыполнением обещания, данного правящей партией «Мечты», она называется «Грузинская мечта», возглавляемая Бидзиной Иванишвили – о том, что они сами пообещали после того инцидента летом, о котором вы напоминали, когда российский депутат из православных каких-то структур сел в кресло спикера парламента.

Короче говоря, это привело к очень бурной полемике внутри Грузии. И оппозиция потребовала поменять выборное законодательство, чтобы следующие парламентские выборы происходили полностью по пропорциональной системе – у них смешанная, пропорционально-мажоритарная. Сначала в Конституции Грузии было записано, что в 2024 году будет полностью пропорциональная система, мажоритарки не будет. Потом сами власти, под давлением летом оппозиции, согласились, что это будет уже в 2020 году на выборах. И вот этот законопроект не прошел в парламенте, им не хватило несколько голосов. И вот пошло-поехало. Вот это – реакция.

О.Журавлева― В результате вполне демократической процедуры.

А.Дубнов― В результате вполне демократической процедуры, но обещание не выполнили? — не выполнили. Обещал на мне жениться? – ну, как говорит анекдот: мало ли чего я тебе наобещал. Так вот в результате и получается, что оппозиция сумела разогнать эту стихию и вот мы сегодня имеем то, что имеем.

Это, конечно, очень похоже на майданную политику – давление, апелляция к демократическим ценностям, к Европе, — недаром у оппозиции я видел фотографию, где знамя держат не грузинское, а знамя держат Евросоюза.

Ну вот, собственно говоря, и все. Здесь и те и другие, конечно, замечательно себя ведут. Ну, Грузия. И, слава богу, чтобы там все это решилось в рамках каких-то мирных договоренностей. Но повторяю – это страна демократическая. Одни нарушают демократическую процедуру, вторые пользуются этим, третьи наказывают за это. Но, в общем, все, что происходит, реально мы видим на улице. И там, где беспорядок – это беспорядок, а не фейк, не выдумки, не попытка расправиться с любыми зачатками оппозиционности, либо протестами против несправедливой власти.

О.Журавлева― Раз уж вы сами сказали это слово – по поводу фейка. Дело в том, что перед передачей Аркадий мне сказал, какая новость его на самом деле поразила в последние дни.

А.Дубнов― Да.

О.Журавлева― Его поразила продажа копии «Моны Лизы» на аукционе. А что такого поразительного? Мало ли хороших копиистов, если уж очень хорошие? Тем более, что все равно «Мону Лизу» настоящую все равно никто не может себе купить. А копию можно.

А.Дубнов― Ну, мы свами все равно не сможем и эту копию купить поскольку – я исхожу из того, что если бы мы смогли купить эту копию, мы вряд ли сидели бы здесь. Она стоит, судя по новостям, полтора миллиона долларов, — по-моему, это стартовая цена копии «Моны Лизы» на аукционе «Sotheby's».

Что для меня здесь поразительно? Для меня это такая знаковая история, которая говорит, я бы сказал, о таком легитимном признании фейковости как артефакта, имеющего право на существование и признаваемого в качестве легального инструмента, легальной истории в искусстве, в политике, в социуме.

О.Журавлева― В моде это точно существует. Есть отдельный рынок поддельных сумочек дорогих брендов. Они тоже дорого стоят, но поменьше.

А.Дубнов― Ну, знаете, это же идет и распространяется дальше. Вот «Sotheby's» предлагает нам этот фейк и говорит, что это фейк, но он очень дорогой и им теперь можно дальше торговать. Со временем этот фейк, эта подделка, уже однажды купленная за столько-то денег, будет иметь бирку такую и ее можно будет перепродать официально, потому что у нее уже есть легальная история, она не украденная.

А. Дубнов: Для меня это такая знаковая история, которая говорит о легитимном признании фейковости как артефакта

Так вот то же самое происходит в пропаганде, в политике, в прессе. Вот придумали какую-то фейковую историю, кто-то ее оценил и признал ее, очевидно похожую на реальность. Привожу пример, который мне близок в политике, в очень актуальном сегодня разрезе – борьба против террористического интернационала, борьба против запрещенного в России «Исламского государства».

Вот в Таджикистане две недели назад было якобы совершено нападение боевиков «Исламского государства» ( деятельность организации запрещена на территории России. –ред.) на пограничную заставу внутри Таджикистана, вблизи границ с Узбекистаном. Таджикские силовики тут же это продали, изобразили как результат прорыва 20 боевиков «Исламского государства» из Афганистана через границу.

Там столько очевидных несовпадений, столько очевидных несуразностей – не буду их пересказывать, пресса об этом уже писала – вплоть до того, что показаны были фотографии МВД Таджикистана террориста, который был застрелен и лежал со связанными в наручниках руками. То есть, он нападал, но уже в наручниках и его застрелили. Когда даже местные таджикские журналисты осмелились спросить, как это могло быть, им никто из силовиков таджикских не ответил – они просто убрали фотографии.

О.Журавлева― Зачем был нужен этот фейк? Что они продают?

А.Дубнов― Им нужно было показать, что разговоры об угрозе «Исламского государства», которое действительно реально, оно действительно плохое, оно угрожает, террор, и прочее, но оно сейчас разметалось в результате вытеснения боевиков из Сирии и действительно, значительная часть перешла в Афганистан.

Но все говорят о том, что эти угрозы и вызовы должны случиться. И тут это случилось. И это всем выгодно – в первую очередь тем, кто больше всего об этом говорит, — об этом больше говорят в Москве, когда убеждают, что нам нужно…

О.Журавлева― Ну, у нас сколько террористов нападали? Всех убили во время задержания и мы теперь не знаем, террористы это были, или какие-то другие люди.

А.Дубнов― Самое главное — запустить бренд «Исламское государство», который все еще моден как опознавательный маркер террора. И все средства против него хороши. И вот этот инцидент — очень кровавый, потому что там погибли 17 человек, 15 из них якобы террористов, — он стал…

О.Журавлева― А кто эти люди, мы так и не знаем?

А.Дубнов― Кто-то афганцы, кто-то таджики, несколько человек, 6 таджиков, якобы известны их имена. Остальные неизвестные. И как они там оказались, ходит много версий – я излагал одну.

Кстати, официальный Кабул опроверг, что с его территории вышли террористы. С другой стороны, «Исламское государство» якобы признало ответственность. Но при этом тоже фейк запустило – что оно якобы уничтожило 10 официальных силовиков. А на самом деле их уничтожено официально два.

То есть кругом фейки, кому выгодно, берет этот фейк и подает его как реально существующий инцидент и торгует им. Просто торгует. Его цена возрастает все больше и больше, и получается десятикратное, много-много Джоконд политических, антитеррористических, каких угодно.

О.Журавлева― Но заложниками-то давно торгуют. Вот вы говорили про обмен талибов на не талибов. Ну да, обычные граждане и необычные граждане торгуют друг другом.

А. Дубнов: Кругом фейки, кому выгодно, берет этот фейк и подает его как реально существующий инцидент

А.Дубнов― Да, торгуют, конечно. Но это, правда, все-таки не фейк — мы точно знаем, что талибы ( деятельность организации запрещена на территории России. –ред.) три года назад похитили двух профессоров, канадца и американца из Кабульского университета. Пожилые очень люди, один из них, как утверждают, очень больной. И вот сейчас, может быть, в эти часы, совершится в Катаре обмен двух профессоров на трех очень известных талибов, которые держались в тюрьмах в Афганистане. Если это состоится, — первое, что я отвечаю, когда меня спрашивают, как к этому отношусь, я скажу, что очень рад за семьи и за самих этих профессоров. А обсуждать моральную сторону этого обмена я не берусь – это политика в чистом виде.

О.Журавлева― Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам СНГ был с нами в эфире. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.