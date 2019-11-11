С. Крючков― Здравствуйте. И свое «Особое мнение» сегодня представит Антон Красовский, журналист, директор СПИД-Центр. Добрый вечер.

А. Красовский― Здравствуйте.

С. Крючков― Следствие засекретило материалы по делу Ивана Голунова. Адвокат Сергей Бадамшин просил истребовать их для того, чтобы прояснить ситуацию в отношении проверки полицейских, которые его задерживали. Задерживали Голунова. А следователь выступил против, объяснив, что засекречено всё уголовное дело от корки до корки. Без объяснения причин. Чем это можно объяснить? Боятся чего-то?

А. Красовский― Боятся понятно чего — боятся того, что придется арестовывать довольно большое количество людей, в том числе в руководстве московской полиции. Это как бы ответ на вопрос, который возник когда Ваня еще сидел и когда большое количество людей говорили: как его сейчас отпустишь, потому что если его отпустишь, придется же каких-то других людей арестовывать. Ровно тех самых, которые ему подкинули. А вот система предлагает такой удивительный вариант. Отпустить Голунова и при этом никого не сажать. Вот что значит это так называемое засекречивание материалов дела. Государство говорит: хрен мы вам кого отдадим. Подкинули – подкинули. Радуйтесь, что освободили. И не выступайте — вот что вам говорит государство. И больше никакого другого разговора с государством не будет. Пока это государство вот такое, пока этим государством руководят эти люди – оно будет вот так себя вести. Ни на что другое, пожалуйста, не надейтесь.

С. Крючков― Вы на недавней конференции по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов в России простой вопрос задали думцу Леониду Левину…

А. Красовский― Не думцу, а председателю профильного комитета по медиа и СМИ.

С. Крючков― Интересовались ли там происходящим вокруг дело Голунова. И ответ был довольно лаконичен. В Думе выразили озабоченность.

А. Красовский― Да ничего они не выражали, никаких писем не было от комитета, от самого Левина не было. Их вообще эта тема не интересует. Если вы посмотрите видео, оно опубликовано у меня в Telegram и фейсбуке, там прекрасный такой разговор наш с этим Левиным, который каким-то пиар-агентством что ли до того как в думу попасть или каким-то очередным бессмысленным рекламным агентством руководил. Он говорит о том, что для него нет никакой разницы между так называемыми несогласованными акциями, то есть акциями, когда выходит человек, выходит с одиночным пикетом и массовыми беспорядками. И вообще человек оперируют фразами: вы что, хотите как в Украине. Ну то есть буквально по методичке. Причем самой дешёвой методичке, которую уже не использует никто кроме там сенатора Пушкова. Ну, то есть как бы апеллировать к ГД или профильным комитетам — совсем смешно. Это несуществующая организация, люди, которые там работают они тоже прекрасно понимают. Но, честно говоря, она правда уже не существующая, потому что в следующем году начнется новая избирательная кампания и в принципе все, и в администрации президента, и вообще уже планируют какую-то новую думу. И она должна как-то по-новому выглядеть. Предположительно. Совершенно необязательно, что она должна выглядеть лучше. Я абсолютно убежден, что она будет выглядеть ещё хуже. То есть точки зрения того, что мы увидим сейчас, вот собственно с этими так называемыми засекреченными делами. А чего там секретить-то. Какой-то наверняка младший лейтенант какого-то там западного этого полицейского отдела подбросил 4 грамма какого-нибудь дерьма Ване Голунову. Ну что там секретить-то. Они даже это секретят. То есть с каждым днём всё хуже и хуже. Так что я не удивлюсь, если в следующий каденции, что называется, в следующей итерации этой ГД вместо председателя комитета по СМИ или, взаимодействуя с медиа, займёт бывший руководитель ФСИН.

С. Крючков― А что с этим кейсом самого Голунова делать.

А. Красовский― Ничего не делать. Иван на свободе. И, слава богу. Вот что делать. Вообще вы радуетесь, в России проживающие люди, что многие из вас ещё на свободе. Это вообще в России очень ценное приобретение. Свобода. В России, как правило, всегда несвобода. Если у вас есть ещё такое счастье ходить по улицам, выпивать винишко в Жан-Жаке, посещать выставки в музеях. Даже, прости Господи, с заграничным паспортом выезжать за пределы Российской Федерации — это счастье по меркам Российской Федерации. Боюсь, что следующие годы будет все меньше.

С. Крючков― И бог с ним, что сообщение о преступлении фактически не регистрируется.



А.Красовский: Старых мудаков на планете большинство

―

Почему вы обсуждаете со мной вещи такие какой-то нормы. Россия — это не страна нормы. Россия – страна ненормальности. И мы с вами сейчас 13 минут уже, 6 минут в эфире обсуждаем, что вот она такая. А вы мне задаете один и тот же вопрос на протяжении четырех раз. Да, и не обращают внимания на то, что ни один из тех людей, которые подбросили Ивану Голунову наркотики, которые отправили этих людей подбросить Ивану Голунову наркотики и самое главное – заказали этим людям подбросить Ивану Голунову наркотики – не пострадают. Более того, поверьте мне, я уверен, что представители двух из этих групп, то есть те, кто заказали и те, кто приказывали – сидят сейчас где-нибудь в теплом прекрасном морском месте, возможно даже на собственной яхте. Предположительно возможно они даже услышат этот эфир и будут громко ржать. Над всеми вами. Как они делают это последние годы. Вообще всегда. То есть последние годы, а какие последние годы, они при Ельцине что ли по-другому делали.

С. Крючков― Будут ржать над тем, что мы хотим…

А. Красовский― Над тем, что вы реально серьезно предполагаете, что с ними что-то может произойти.

С. Крючков― То есть здесь поставят точку. Поехали дальше.

А. Красовский― Я не знаю, кто поставил точку. Они точки не ставят. Поверьте. У них все нормально. У них сплошные запятые.

С. Крючков― Стоит ожидать последующих таких кейсов с такими же…

А. Красовский― Да, сажать будут Иванов Голуновых. А не их.



А.Красовский: Профессору Гусейнову с фамилией Гусейнов лучше не обсуждать русский язык в таком контексте

―

То, что, допустим, такие истории как история с давнишним постом в Инстаграме Светова выносится на поверхность – это тоже часть работы этого механизма…

А. Красовский― Это опять же такая история, которая тоже началась такой либеральной частью нашего общества: ой, а что же вы раньше этого не делали. А это же, конечно, очевидно заказ. И так далее. Но если вы посмотрите, как устроены сексуальные скандалы во всем мире – они ровно так и устроены. А чего же вы раньше этого не делали. Там люди 20-летней давности кейсы выносят на поверхность и люди потом по этим поводам сидят. Например, Харви Вайнштейн. Это что, вчера что ли все произошло. Или 20 лет назад. Я считаю, что если у Михаила Светова, я, честно говоря, никогда не видел этого человека, действительно есть доказанные случаи педофилии, то, вообще-то говоря, это от 8 до 15. И совершенно неважно, сколько лет назад были совершены преступления. Если сейчас есть политические обстоятельства, по которым людям выгодно такого рода преступления выносить на поверхность – политик должен понимать, что любое произошедшее с ним в прошлом будет вынесено на поверхность.

С. Крючков― А общество на это должно как-то реагировать?

А. Красовский― Общество на это должно реагировать однозначно. Педофил должен сидеть в тюрьме. Независимо от срока совершения преступления.

С. Крючков― Но педофилом же его может назвать только суд.

А. Красовский― Еще раз говорю. Вы со мной, вы меня спрашиваете про то, что какие-то вещи вынесены на поверхность сейчас, спустя какое-то количество лет. Я сказал, что они будут вынесены на поверхность спустя любое количество лет. А дальше действительно суд должен решить. Но опять же, вы говорите: суд, суд. Мы с вами 10 минут разговаривали о том, что никакого правосудия и справедливости в стране Россия нет. То есть кто это должен, суд, ну суд. Хотите, чтобы суд это доказал. Вы правда считаете, что он это не докажет что ли. Хотите вас педофилом назначат. Сколько вы хотите девочек или мальчиков 12-летних изнасиловать.

С. Крючков― К сожалению, этот вопрос останется за рамками этого эфира. Потому что мы сделаем небольшой перерыв.

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С. Крючков― Это «Особое мнение» Антона Красовского. В Питере вот уже три дня разворачивается история в жанре Достоевского. Историк Олег Соколов помещен под стражу. До 8 января. Дал признательные показания. Он для вас трагическая фигура?

А. Красовский― Он?

С. Крючков― Да.

А. Красовский― Да мне плевать на него, Господи. Бедная девочка погибшая. Потому что страдала совершенно очевидно странным и нездоровым влечением к пожилым идиотам. Старый пожилой идиот. Причем сейчас очевидно ему будут в питерских психиатрических лечебницах шить невменяемость. Хотя он очевидно вменяемый. Он просто кретин. Он просто истеричка. Более того, там видно по характеру преступления и данным показаниям, что это сделано даже не в аффекте. А просто, потому что он просто старый мудак. Которому надо было уже 40 лет назад это признать. А как большинство старых мудаков он не в состоянии это сделать. Он не в состоянии сказать: я старый мудак и мне надо просто на пенсии сидеть и выращивать гортензии. А он все рядится в Наполеона, у него на фото текут слюни, когда она залезает на коня. Он напяливает на себя треуголку, выпиленную какой-то швеей из мастерской Мариинского театра. Я довольно неплохо знаю вообще это сообщество реконструкторов. Это максимально странные люди. Это не значит, что они все шизофреники или все больные люди. Но вообще это люди, представляете, взрослый человек с профессией, в этой профессии довольно плотно занятый. Возможно даже по ночам. Какой-нибудь там фельдшер «скорой помощи». Тратит все свои деньги, это огромные деньги на какие-нибудь вот эти перевязи, какие-нибудь латунные вставочки, эти пуговички, кокарды. Эту ткань 1831 года. Эти красненькие обшлага. Эти брабантские манжеты. Это шизофрения. Это ад. Вся жизнь уходит на это. И вот в какой-то момент во всем этом барахле обнаруживаешь себя 70-летним стариком. В грязном, обляпанном зубным порошком зеркале Икея. Ну, естественно, тебе хочется либо убить себя, либо убить девку, которая совершенно по непонятным причинам оказалась рядом с тобой в квартире. Мне, конечно, очень жалко эту девушку. Просто жалко ее, потому что она сама туда пришла. Более того, там потом ее брат, который вратарь какого-то спортивного клуба на юге России рассказывал, что она сначала от него ушла. Вернулась в эту квартиру. Вместо того чтобы прийти туда с кем-то, поскольку речь шла о том, чтобы забрать вещи. Это ужасная совершенно история. К нему нет вообще никаких, абсолютно никаких чувств. Трагическая фигура, не трагическая. Старых мудаков на планете большинство.

С. Крючков― Когда в этот кейс смешивают бэкграунд этого человека, его исторические какие-то достижения…

А. Красовский― Да нет у него никаких исторических достижений. Исторические достижения есть у В. И. Ключевского. У какого-то мелкого профессора Ленинградского университета никаких исторических достижений нет. Вообще нет у русских историков никаких исторических достижений. Вы это видите по уровню исторической науки. У нас главным историком является В.Р. Мединский. В нашей стране. Нет уже, понимаете, с 80-х годов в России никаких историков. Есть одни аферисты. Говорить вообще о гуманитарной науке в Санкт-Петербургском государственном университете под руководством товарища (неразборчиво) это вообще смешно. Просто смешно. Это вообще не очень вуз. То есть как бы это вуз, который выплывает исключительно на том, что ректор ходит и в одном месте рассказывает, что его любимый ученик это Дмитрий Медведев. А в других местах он рассказывает, что он лучший товарищ Владимира Путина. На этом, собственно говоря, и держится весь этот СПбГУ. Ничего хорошего там нет. Вот это уровень преподавания. Но с другой стороны как бы каким-то образом смешивать преступление одного единственного человека со всем Ленинградским университетом имени Жданова, мне кажется смешно. Там тысячи людей работают, учатся. Наверняка многие из них очень даже хороши и вполне способны будут представлять гордость России когда-нибудь, если, скорее всего, из нее уедут.

С. Крючков― А с гуманитарным знанием ВШЭ…

А. Красовский― Я ничего не знаю.



А.Красовский: Они точки не ставят. Поверьте. У них все нормально. У них сплошные запятые

―

Просто там собралась целая комиссия по академической этике в связи…

А. Красовский― Это меня вообще не интересует. Кузьминову же надо как-то было оградить себя от политических провокаций. Что происходит с ВШЭ вообще сейчас. Главное дело в московских арестах это дело студента ВШЭ. Главная неудача так называемого системного либерализма на выборах в Мосгордуму – это проректор ВШЭ Касамара. Которая практически как вот этот Соколов едва не сошла с ума и сама себя убедила, что это не Навальный выиграл у нее выборы, а просто она баллотировалась в таком округе, где много мусульман. Вы тогда потом посмотрите, пожалуйста, я специально к Валерии Касамаре обращаюсь, сколько мусульман вообще физически было в списочных листах. Не надо себя убеждать, пожалуйста, в том, что вы никому не интересны. Теперь вот эта история с профессором Гусейновым. Который что-то написал. Проблема профессора Гусейнова заключается в том, что, я сейчас скажу очень не политкорректную вещь. Но профессору Гусейнову с фамилией Гусейнов лучше было бы не обсуждать русский язык в таком контексте. Не потому что это, скажем так, непрофессионально, а помимо понятия профессионализма существует понятие этики. И с фамилией Гусейнов можно обсуждать русский язык только в том же самом контексте, в каком русский язык обсуждал Владимир Иванович Даль или Дитмар Эльяшевич Розенталь. То есть, вынимая его из политического и негативного контекста. И не приписывая русскому языку как целой огромной масштабности, общности, на которой общаются сотни миллионов людей по миру, какие-то как ему кажется унизительные коннотации. Это никаким образом не лишает профессора Гусейнова вообще права думать обо всем, что угодно — что угодно. Обо всем, что происходит на свете, в том числе о русском языке. Но просто это не очень прилично было на самом деле. И рассчитывать, что реакция будет какая-то другая, тоже как-то странно. В контексте того, что профессор Гусейнов как тут выяснилось, Светова вспомнили, кто-то там поднял его какие-то посты семилетней давности, можно подумать, что он какие-то другие посты писал про 12-летних девочек 5 лет назад или 2 года назад. Он вообще является убежденным сторонником понижения, например, возраста согласия. Но тут же, естественно, подняли какие-то посты и комменты самого Гусейнова касаемо России в принципе. Его места в России. О том, что он здесь живет, пока он здесь деньги зарабатывает, а потом он, конечно, отсюда свалит моментально. А там он просто никому не нужен. Но вот когда у человека есть такая история публичных высказываний, наверное, нужно думать об этих всех текстах, которые он произносит. Я подозреваю, что он просто, несмотря на то, что носит фамилию Гусейнов, много пьет. И в состоянии алкогольного опьянения способен написать буквально много чего. Опять же, люди имеют право и пить, и не пить, и делать что угодно. И выступать каким-то образом. Но просто нужно быть аккуратнее. Естественно, ВШЭ чувствует себя в этой ситуации подставленной. Я очень хорошо понимаю, как на следующий день почувствовал себя Виктор Кузьминов.

С. Крючков― Со стороны администрации вышки неправильно ли было позвать его на заседание этой комиссии…

А. Красовский― Если я был бы ректором, я бы его уволил в тот же день. Я честно говорю, я Кузьминову говорю. Если бы я был ректором – я бы уволил его на следующий день. Я вам более того скажу, у меня есть некоторый опыт, у господина Гусейнова тоже есть опыт преподавания в западных университетах. И у меня есть опыт преподавания в западных университетах. Если бы такой пост был в Америке про английский язык вот так, то человека уволили, вообще просто утром он получил бы письмо об увольнении.

С. Крючков― Продолжим обсуждение после новостей на «Эхе».

НОВОСТИ

С. Крючков― Меня зовут Станислав Крючков. Со своим особым мнением Антон Красовский, журналист, директор СПИД-Центр. Предлагали не удивляться тому, как работает система, в том числе система правоохранительных органов в нашей стране. Тем не менее, раз за разом ФБК нашел у семьи прокурора Москвы Дениса Попова гостиницу в Черногории, дом в Испании, дачу на Рублевке и даже базу отдыха на Волге. И вроде бы порадоваться за человека, но в декларации времени приобретения этой недвижимости – об этом мало что говорится. Здесь тоже нечему удивиться. В том числе и возможности…

А. Красовский― Во-первых, нечему удивляться совершенно. Я удивился только тому, что я краем глаза увидел, что вообще стоимость всего перечисленного вами оценивается всего лишь в 3 миллиона долларов. Я хотел бы узнать, где так одновременно можно и гостиницу, и базу отдыха и еще кучу недвижимости за 3 миллиона долларов получить.



А.Красовский: В России, как правило, всегда несвобода

―

С дисконтом.

А. Красовский― Оценка же без дисконта. Там же оценочная стоимость. Поэтому мне правда интересно. Я тоже, может, чего приобрел из того, что принадлежит прокурору Москвы. Да и Алексей Анатольевич, я думаю, тоже бы не отказался от такой собственности за такие деньги. Я считаю, что как любое расследование Навального это никакое не расследование, а просто полученный и опубликованный слив. Это не имеет никакого отношения, есть у прокурора чего-то, нет. У прокурора наверняка все это есть. А вы чего думали, у прокурора двушка в Мневниках что ли и все?

С. Крючков― При зарплате…

А. Красовский― Давайте так. Слушайте, ну хватит жить в мире какого-то сказочного лицемерия и хватит лицемерие транслировать бесконечно ежедневно. Слушателям, пользователям, зрителям и так далее. Каждый человек в нашей стране прекрасно понимает, что он сам жулик. Он сам при любой возможности не платит налог, он сам при любой возможности кладет какие-то незаконно полученные денежки в кубышку. Спросите у любого русского человека, он чего, живет на пенсию что ли. Он чего, на зарплату живет. Ну да, наверное, есть процентов 20, которые так живут. А остальные люди, которые получают серые зарплаты, бесконечные какие-то левые трудовые доходы, почему вы думаете, то есть правда считаете, что вы сейчас скажете какому-нибудь коммерсу 38-летнему из Челябинска: а, вот у прокурора Москвы есть, как говорят пансионат на Волге. На самом деле это не пансионат на Волге, а наверняка купленный какой-нибудь за три копейки пионерлагерь, никому не нужный, на котором построена изба. С баней. Для него самого. Вы правда думаете, что кто-то удивится что ли. А у них самих этого нет? А у меня, например, есть дача под Москвой, дом, и я вот вижу своих соседей. Это большие дома огромные по 300-400 метров. Это никакие не прокуроры, не следователи большие. Главный бухгалтер какой-то фирмы, торгующей утюгами. Чего вы удивляетесь. Почему надо самим себе врать, что человек, который дорос до позиции прокурора и мы знаем, как у нас устроена вся правоохранительная система и вообще вся система управления государством, вдруг у него есть изба на Волге. Ну есть. Хорошо. Молодец. У него чего, замок в Кенсингтоне что ли. Вот у друзей Навального, многих друзей Навального есть замки в Кенсингтоне натурально. И я знаю этих людей. Я видел эти пятиэтажные дома. С собственными садами.

А.Красовский: А вы чего думали, у прокурора двушка в Мневниках что ли и все?

―

Хотелось бы верить, что человек, олицетворяющий собой систему надзора…

А. Красовский― Я хотел бы верить, что человек, олицетворяющий собой борьбу с коррупцией, а не систему надзора, тоже будет вести себя, в смысле тоже будет дружить с хорошими честными бедными людьми, помогать собачкам и кошечкам. Но, к сожалению, так не происходит. А вам хочется верить, что человек, который олицетворяет собой систему надзора, не будет брать взятки. Но еще раз говорю, мы начали эту программу с реализма. С того, что так было всегда, как только в этой стране появилась должность прокурор — должность прокурор была должностью на кормлении. И по-другому здесь не было никогда. Ни одного дня. Менялись власти, императоры, случилось много революций. Американцы изобрели ядерную бомбу, русские потом у них ее украли. Мы выиграли вместе с союзниками Вторую мировую войну. Но прокуратура и вообще любые силовые органы это всегда были должности на кормлении. Ну почему вы вдруг считаете, что сейчас что-то должно измениться.

С. Крючков― Если мы не будем допускать этого лицемерия, идеализма, то так и будет всегда.

А. Красовский― Даже если вы будете допускать это лицемерие и идеализм или не будете допускать это лицемерие и идеализм – здесь так будет всегда.

С. Крючков― Чем была попытка оптимизации системы российского здравоохранения в этой связи, в неудачности которой, во всяком случае, в регионах…

А. Красовский― А я не знаю, что такое попытка оптимизации системы здравоохранения конкретно.

С. Крючков― Была программа…

А. Красовский― Я не знаю, что такое программа оптимизации системы здравоохранения конкретно. Не было никакой программы оптимизации системы здравоохранения. Существует бесконечное количество разговоров об оптимизации здравоохранения. Эти разговоры каждую неделю разные. Сначала они оптимизируют здравоохранение федеральными программами. Потом Владимир Владимирович Путин неожиданно смеется и говорит, а не сделать ли нам всем из здравоохранения государственную корпорацию, как из Росатома. Потом он проводит совещание госсовета, где оказывается, что у нас со здравоохранением все нормально. У нас вообще со всем всё плохо. У нас ни с чем не нормально. И со здравоохранением у нас, конечно, все плохо. Причем абсолютно различным образом плохо. Оно по-человечески плохо. Оно плохо даже не то что системно. Оно просто настолько всё разъето бесконечным количеством вранья и каких-то личных отношений, что это невозможно исправить вообще никак. Вообще в принципе никак.

Например, рассказываю историю. Неделю назад моя подруга обнаружила… случайно, то есть она болела, болела, что обширная пневмония. Она пишет мне, она не знает что делать. Двусторонняя. Я звоню своему приятелю в московскую мэрию. Он говорит: «Сейчас, без проблем, какую больницу вы предпочитаете». Я спрашиваю у своих друзей врачей. Они говорят: вот такая-то. Я пишу: вот такая-то. Он говорит: «23-я вас ждет сейчас». Мы едем ночью в эту 23-ю больницу. Она наполовину на реконструкции. Мы приходим в приемное отделение. Я первый раз в жизни видел приемное отделение, в котором нет никого, кроме сотрудников приемного отделения. То есть вообще ни одного больного. Ну, хорошо, два, которые потом в течение 20 минут исчезают. Потом выясняется, мы час там сидим.



А.Красовский: С 1 декабря этого года я перестаю быть директором фонда СПИД-центр

Естественно, никто из московского правительства, которому было поручено туда позвонить – не позвонил. Просто забыли. Ну, потому что, а чего один человек позвонил другому, а другой просто забыл. Забил на это. Это был зам. начальника департамента городского здравоохранения. Потом он вспомнил. Вернее ему напомнили. Он позвонил. И тогда главный врач 23-й больницы понимает, что есть два варианта: либо положить человека седьмым в палату, потому что вся больница переполнена. Либо не положить человека вообще. С двусторонней пневмонией. И главный врач говорит следующую вещь, начальству своему она говорит: «Мы сейчас ее положим седьмой в палату. А завтра мы ее переведем в нормальную палату утром». А нам говорят, с нами она не общается, нам говорят, что вам вообще не надо госпитализироваться. Вот нормально у вас все, пишите отказ от госпитализации. Пишите отказ от госпитализации — говорят в приемном отделении 23-й больницы Москвы, это одна из лучших больниц Сантруд. И этот отказ, сейчас я говорю этот текст, и сейчас в мэрии буду выяснять, как все было и этот отказ же покажут. Там даже будет написано: воздержалась от госпитализации. Более того, эти 2,5 часа, которые мы провели в пустом приемнике в 12 часов ночи, больница провела как один день госпитализации. Как будто она там была госпитализирована этот день. Хотя человек не выходил из приемника. И человека отправили домой. С рекомендацией два раза в день пить антибиотик. Антибиотик надо было выпить сейчас. Я сказал, дайте сейчас рецепт. Это все рецептурный препарат. Они сказали, что мы больница, мы рецептов не даем. У нас нет такой возможности, к сожалению, выдать рецепт. По счастью две таблетки этого антибиотика были у меня дома. Соответственно эта девушка получила их, пока доктор другой утром не выписал рецепт. Сегодня эту девушку кладут в другую московскую больницу с огромным осложнением. С чудовищным осложнением после пневмонии. Пневмония не прошла. Наоборот разрослась. И вариантов теперь не положить человека в больницу нет. И в этом виновата 23-я больница города Москвы. Одна из самых лучших больниц города Москвы. И в принципе вся система, я бы хотел сказать городского здравоохранения, но это не так.

В этом виновата вообще вся система здравоохранения в России, и она на самом деле не связана никак с организацией здравоохранения. Она связана только с тем, что всей системой руководят люди, которым наплевать. Просто вообще на всё. Просто вообще в принципе на всё. На людей, на начальство, на подчиненных, на связи. На деньги. Вот просто вообще на всё наплевать. Проблема в том, что страной вообще руководят люди, которым давно на всё наплевать. Я недавно видел какие-то протокольные кадры, где Путин сидит, что-то такое говорит. Он типа шутит. Это в Калининграде было как раз. А сзади в этом зале сидят люди типа Голиковой. С абсолютно индифферентными лицами. Слышат эти шутки уже 20 лет, они видят эти заседания каждый день 20 лет. Ничего не меняется в их жизни кроме новых пластик за эти 20 лет. Им ничего больше не интересно. Главный врач, главные врачи сидят по 30 лет. Например, на этой самой конференции, про которую вы упомянули ОБСЕ, одним из выступающих был Павел Николаевич Гусев, главный редактор «Московского комсомольца». Он с гордостью говорил о том, что он возглавляет газету 36 лет. 36 лет человек возглавляет газету. Поэтому она такая плохая.

С. Крючков― Он ее совладелец, может себе позволить.

А. Красовский― Он может себе позволить в первую очередь, будучи совладельцем нанять нового менеджера и уйти. Вот я официально сейчас заявляю, например, в эфире «Эхо Москвы», и сотрудники моего фонда об этом узнают, что 1 декабря этого года я перестаю быть директором фонда СПИД-центр. И мы объявляем выборы нового директора. Потому что я просто больше не могу управлять этим процессом достойно. Проблема русских заключается в том, что они не способны вообще никаким образом самостоятельно уходить. И когда ты действительно 25-30 лет сидишь на одном месте только потому, что ты привык сидеть на этом месте, ты знаешь сюда дорогу и даже получаешь здесь зарплату. И возможно у тебя в больнице даже лечится, не знаю, артистка Чурсина. Если она жива. Или артистка Купченко, если она жива. И ты этим очень гордишься. И все потом говорят: о, у нас… клиент – артистка Купченко. О, у нас Окуджава лежал.

С. Крючков― Антон, это результат…

А. Красовский― Это результат того, что всем наплевать в этой стране вообще на всё. Это никакой не итог ничего. Это так было всегда. Я живу в этой стране 44 года. Это было всегда. Я помню прекрасно, моя мама лежала в подольской центральной районной больнице. Моя фамилия Красовский – эту фамилию в Подольске знают все. Моя бабушка была директором 14-й школы. Дед был заместителем директора Подольского завода. Мой отец работал… Все меня знают с детства. И вот я помню, как я иду по ЦРБ, а там в таком старом корпусе, а это еще земская больница. Лежат трупы с номерками. Там мама лежала. В отделении. Вот рядом с этими отделениями лежали трупы. Потому что всем было всегда наплевать, где лежат трупы, как они лежат эти трупы. Кто эти трупы заберет. Увидит их сейчас больной человек или ребенок в 4 года. Или не увидит. Всем всегда наплевать. В этом смысл и системы здравоохранения, и системы просвещения. И системы образования. И системы науки. И любой дорожно-транспортной системы.

С. Крючков― Вам же не наплевать.

А. Красовский― Мне не наплевать, поэтому я и не работаю на государство. И не буду работать на государство никогда ни при каких обстоятельствах.

С. Крючков― Вы примете участие в этих новых выборах директора фонда СПИД-центр?

А. Красовский― Да, конечно. Нет, как кандидат – нет.

С. Крючков― Потому что?

А. Красовский― Потому что я отработал свое. Я остаюсь учредителем этого фонда. Как и Павел Николаевич Гусев все эти годы своей этой газеты, которая каждый год теряет тиражи, популярность. И интерес читателей.

С. Крючков― И остается как большинству россиян по данным недавнего опроса ВЦИОМ – копить на пенсию.

А. Красовский― Кто, Павел Николаевич или я?

С. Крючков― Многим из нас.

А. Красовский― Я не знаю, что мне остается. Я не плачу себе зарплату в фонде СПИД-центр уже год. Кстати, таким образом нарушаю Трудовое законодательство.

С. Крючков― Итог работы фонда под вашим руководством на данный момент. Это же важное мероприятие.

А. Красовский― Я подведу эти итоги. Я не готов за 20 секунд их подводить. Но мне кажется, что это неплохие итоги.

С. Крючков― Это было «Особое мнение» журналиста и директора фонда СПИД-центр, до 1 декабря вы говорите. Антона Красовского. Огромное вам спасибо.