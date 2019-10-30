А. Нарышкин― Всем добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVi программа «Особое мнение». Трансляция идет на канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Присоединяйтесь. Мой гость сегодня – Глеб Павловский, политолог. Я вас приветствую.

Г. Павловский― Вас также.

А. Нарышкин― Вы переживаете за наших студентов, которые в наши непростые времена подвергаются…

Г. Павловский― Нет.

А. Нарышкин― Я не успел даже договорить.

Г. Павловский― Не переживаю за студентов. Глупо переживать за студентов, потому что студенты — это каток, который на нас катится и все старичье, так или иначе, сметет. В промежутке, конечно, кого-то выкинут из университета. Вы имеете в виду журфаковскую историю.

А. Нарышкин― Да. Хотя там нашлось формальное объяснение, что есть какая-то проблема…

Г. Павловский― Да, и им сперва предложили сделать липовую справку, а потом за нее попытались исключить. По-моему. Но вроде это уже отпало. Ну журфак я вообще никогда не воспринимал как МГУ, сразу скажу. Это некое особое явление. Даже здание, они там же находятся в этом здании…

А. Нарышкин― На Моховой по-моему.

Г. Павловский― Да, это знаменитое здание. Там когда-то был истфак и его декан Фридлянд, в 37-м году расстреляли за терроризм, потому что он был специалистом по якобинскому террору. И считалось, что он из окна этого здания готовится кинуть бомбу в автомобиль товарища Сталина, проезжающий по Моховой. Так что это вообще такое место опасное. Для всех.

А. Нарышкин― А что реально в наших условиях студенты могут сделать. Вот вы их называете так, я не знаю, это комплимент для них…

Г. Павловский― Просто они, как, а что мы. Вопрос надо ставить иначе. Что мы, старперы можем сделать супротив них. Да ничего мы не можем сделать. Мы не можем начать краситься хотя бы для начала в их цвета замечательные. Разноцветные. Но все равно нас будут опознавать. Поэтому эта жалкая борьба охранников вохры я бы сказал. Я вохру не люблю даже еще больше, чем работников безопасности. Это очень специфический русский тип. Они всегда выходят из углов в какие-то эпохи и начинают, пытаются навести порядок и установить пропускные пункты. Я несколько раз через это проходил в жизни. И в первый раз, по-моему, в начале 70-х. Они вдруг заводятся как от сырости и грязи и всюду начинают сообщать. Этот говорит не то, такой-то профессор Гусейнов не так написал пост. Эти студентки не за того выступают. Это все вохра. Ей грош цена. Главное, что она, во-первых, непродуктивна, понятно, что культурно непродуктивна, профессионально они никто. И ничего не могут. И имя им никак. Поэтому через некоторое время это обнаруживается, и они просто уходят, их смывает в унитаз.

Г.Павловский: Студенты — это каток, который на нас катится и все старичье, так или иначе, сметет

А. Нарышкин― Студентам, по-вашему, подрастающему поколению, не только студентам интересно участвовать в каком-то обустройстве страны?

Г. Павловский― Такое племя набежало какое-то студенты. Откуда. И неизвестно еще, хотят ли они. А куда они денутся-то? У них что, другая страна будет. Они могут уехать куда угодно…

А. Нарышкин― На самом деле вы же знаете прекрасно, что и уезжают те, кто посмелее и поталантливее.

Г. Павловский― Знаете ли, уезжать в наши времена не то же, что уезжать 40 лет назад. Правильно? Уезжают сегодня, это просто переезжают, курсируют, мигрируют. Между разными странами. Но, в конце концов, они знают, где их страна. И они конечно ее вернут. Есть, по-моему, у кого-то есть из американских кинорежиссеров есть фильм документальный: чувак, где моя страна. Вот так с этим вопросом они однажды придут к Кремлю. Это очевидно и для этого не надо даже будет им на улицы выходить.

А. Нарышкин― В переносном смысле придут.

Г. Павловский― Да, в переносном. Они просто окажутся на тех местах, откуда их сегодня…

А. Нарышкин― Как это просто так они займут места.

Г. Павловский― Как все до них.

А. Нарышкин― А есть признаки того, что Кремль готов освобождать места для сегодняшних…

Г. Павловский― А были когда-то такие признаки? Даже во времена демократического Бориса Николаевича в Кремле не было ни одного человека, готового освободить место для других. Поэтому это вообще не тема. Нет, которые в Кремле, они доживают последние годы, в общем. Мне их жалко, честно говоря. И жалко в том смысле, как жалко людей моего возраста. Обидно, конечно, всегда уходить. Надо освобождать места.

А. Нарышкин― Владимир Буковский умер. Как вы к нему относились, знали ли лично.

Г. Павловский― Я в разное время относился по-разному. Я его буквально боготворил в 70-е годы, это был такой тип, совершенно исчезнувший тип москвича 60-х годов. Причем не интеллигентских квартир. А такого пылкого молодого москвича, как и он, читавшего стихи у только что тогда поставленного Маяковского. И воплощавшего для меня, я только приехал в Москву, я только понаехал в середине 70-х. Именно то, что примерялось Москвой. Смелый, прекрасный, смелый даже не в каком-то специальном смысле. Есть люди смелые в специальном смысле, а просто игнорировавший тех, кто пытался, вохру, которая пыталась ему что-то указывать. Это человек старой Москвы. Той, которой уже нет. Он сидел…

А. Нарышкин – В 70―е как раз у него чередовались и аресты…

Г. Павловский― Он начал давно, он, собственно говоря, из среды, из которой родилось движение в середине 60-х годов, диссидентское (неразборчиво) Так называли.

А. Нарышкин― Вдохновлял?

Г. Павловский― Да.

А. Нарышкин― А на что?

Г. Павловский― Я ходил в частности на демонстрации на Пушкинской площади. Тогда они проходили в день Конституции. 36-го года. Якобы сталинской, на самом деле бухаринской. Потому что писал-то ее Бухарин. Да, мы ходили, это был такой челлендж.

А. Нарышкин― То есть заберут/не заберут.

Г. Павловский― Нет, заберут точно. Но тогда, понимаете, советская власть была такой тигр, который на старости стал веганом. И стал переходить на другие виды питания. Но Буковского этого не касалось. Он по полной получил. И его счастье, что подвернулся Луис Корвалан, чтобы их обменять. Но начал он вообще с середины 60-х. Первые явочные демонстрации на Пушкинской площади — они считались не политическими. Мы их считали не политическими. 65-й год, декабрь. То великое дело, между прочим. Они выработали он и люди, сын Есенина и другие выработали саму идеологию равенства человека государству. Которая позволяла разговаривать с кем угодно. Спорить, полемизировать и не соглашаться. Игнорировать просто. Сегодня, кстати, чего не хватает я думаю и у оппозиции, и у интеллигенции – это способность просто игнорировать, презирать что ли тех, кто им что-то указывает.

А. Нарышкин― Как это можно делать?

Г. Павловский― Презирать как? Просто благодаря в значительной степени деятельности таких людей как Буковский, было поначалу страшно мало. Потому что сначала над всеми висела страшная статья за антисоветскую деятельность, за которой было великое прошлое сталинское. А они выработали позицию, которая позволяла говорить, причем тут антисоветская деятельность. Я здесь государство, а ты кто. Следователь, ты кто, собственно говоря. Ты пытаешься мне помешать гражданину этой страны. Да пошел к черту. Эта способность просто игнорировать, переступать через власть. Она потеряна сегодня у многих.

А. Нарышкин― Владимира Путина, наверное, следует поздравить.

Г. Павловский― С чем?

А. Нарышкин― Я вижу, в соцсетях патриоты радуются. Потому что Дания выдала «Газпрому» разрешение на строительство трубы «Северный поток-2»…

Г. Павловский― А что тут такого. Это хорошо. В конце концов, это глобализация. Глобализация на нашей стороне.

А. Нарышкин― Путина же часто ругают за то, что он как-то невнимателен к внутренним проблемам. Зато если посмотреть, что он делает на внешнем контуре, хорошо же. Турок с курдами с сирийцами пытается примирить. Здесь энергетические различные радости.

Г.Павловский: Это все вохра. Ей грош цена. Главное, что она непродуктивна, профессионально они никто

Г. Павловский― Когда ты выходишь за пределы страны, там ты не можешь действовать только в своих интересах. Ты неизбежно, если хочешь играть, тобой тоже играют. Поэтому Путин замечательный агент глобализации, по-моему. Прекрасный. Он просто иначе, он работает на другую глобализацию, чем какой-нибудь там директор ЮНЕСКО. Но в принципе он глобализатор России.

А. Нарышкин― А как будто бы обозначили следующее место работы Владимира Путина. То есть туда по линии ООН надо.

Г. Павловский― Да нет, дайте человеку отдохнуть, в конце концов. Ну хватит, хватит. Хватит. Ему тоже надо когда-то освобождать свое место. А то ему вокруг этот хор… Представьте себе, вот вы просыпаетесь и начинает вокруг вас петь хор о вашем величии.

А. Нарышкин― Ну откуда вы знаете…

Г. Павловский― Ну как, там маленький, очень маленький круг. Кружок. Кружок пения. И этот певческий кружок и все же у нас поют, потом тут же просят денег. Тут же выдают чек на оплату. Это тяжело, утомительно. А там, по крайней мере, более интересно. Африка, Азия, такие прекрасные страны. Я мечтал в юности поездить там. Теперь не тянет. А Путина тянет.

А. Нарышкин― Вас не тянет в Африку, не потому ли, что Путина теперь туда тянет.

Г. Павловский― Нет. Во-первых, там жарко, во-вторых, я не люблю местную фауну. Вы видели ее, не очень тянет туда. Но потом там неприятно, надо или ехать с ружьем как Караганов, например, и стрелять в кого-нибудь, либо надо жить в этом отеле, который окружен колючей проволокой. Что противно. За свои деньги в концлагерь. Нет, это интересно. То, что он делает, это интересно. Ведь мир сейчас такой — источенный мышами сыр. С кучей ходов. Нор, лазов и так далее. И Путин играет большую роль в наращивании этой массы изъезженного, источенного ходами и так далее этого мультиверса. Земного шара, превратившегося в сырную…

А. Нарышкин― Из ваших слов я понимаю, что Путин на самом деле крутой. И его крутизну признают во всем мире. А что же в России с этим признание проблемы.

Г. Павловский― Если ты беден, ты должен быть крутым.

А. Нарышкин― Такая связь.

Г. Павловский― Очень просто. Слабая страна…

А. Нарышкин― Чем беднее страна, тем ты круче.

Г. Павловский― Ты еще при слабой стране еще и не крут. То, в общем, говоря, к тебе придут мыши. Проделывать ход. Нет, в чем его можно упрекнуть. Только в том, что он действует на флангах, потому что у него нет силы действовать на фронте. Вот и всё. У американцев больше сил, но с другой стороны у них президент оказался неожиданно проблемой. Так что, Путин на этом фоне явного вырождения клуба мировых лидеров, я говорю не о ком-то, конечно, а в принципе об институции, исчезновение сильных мировых лидеров, он будет, конечно, усиливаться. Это естественно, можно сказать до последнего дня.

А. Нарышкин― До простых смертных все-таки руки дойдут?

Г. Павловский― Нет.

А. Нарышкин― Так просто отрезали. Потому что равнодушие абсолютное.

Г. Павловский― Невозможно в старости легко менять привычки, хобби и так далее.

А. Нарышкин― Не такой уж он старый.

Г. Павловский― Как я.

А. Нарышкин― Вы разве старый?

Г. Павловский― Я старый, конечно. Мне под 70 уже. И ему под 70.

А. Нарышкин― В самом расцвете сил.

Г. Павловский― Этот расцвет я бы с удовольствием поменял на что-нибудь другое. На глупость молодую. А он тоже бы не прочь, даже пытался как-то, но не получается.

А. Нарышкин― Это про что?

Г. Павловский― Я не так слежу за внешностью, как он. Но он старается. Но тоже у одних волосы лезут, у других что-нибудь еще. Проблемы есть. Не надо в наши проблемы вникать. Он не может уже изменить. Потому что вход – рубль, выход – два. Если он сейчас начнет уходить с Ближнего Востока, как Советский Союз ушел из Афганистана. Помните, из Афганистана ушел, из Ирака ушел, из Кубы ушел. И где Советский Союз. Ситуация не симметричная той, но близкая к этому. Он не может позволить себе выглядеть слабым.

А. Нарышкин― С другой стороны нельзя же всюду приходить. Можно надорваться.

Г. Павловский― Да, а здесь проблема, потому что он не может все время контролировать все эти связи, их много, они запутываются. И контролировать их труднее, чем даже внутреннюю политику, которая просто кажется ему слишком простой. Вот здесь его ошибка я думаю. Он считает, что здесь все просто. Что достаточно поставить Патрушева, Бастрыкина и Добродеева с Эрнстом на контроль и все. И можно заниматься африканскими делами. Здесь он ошибается.

А. Нарышкин― У нас много новостей в последние месяцы и дни про «московское дело». Новые фигуранты, кто-то скрывается за рубежом. Если сравнивать, это делают периодически, с Болотным делом, которое было 7 лет назад. В чем изменилась тактика властей, по-вашему?

Г. Павловский― Это полицейский вопрос. Интересен, например, для аспирантов, пишущих кандидатскую в академии МВД.

А. Нарышкин― Я думаю, без труда можете притвориться аспирантом.

Г. Павловский― Нет, потому что это вообще не интересно на самом деле. Не интересно сравнивать нерелевантное, как говорят сравнение с Болотной. Надо сравнивать как минимум 30-летие современной России и сравнивать надо во всем диапазоне ее. Болотная что, был всплеск эмоций от переедания я бы сказал тогдашнего… Все-таки это происходило не по чину богатой и нездоровой, богатой, но не здоровой экономики. Крайне нездоровой, что вскоре и выяснилось. Это то, что происходило этим летом – это политика. Это политический протест. Который сперва начинался, как я бы сказал почти лоялистская акция. Желание участвовать во власти и в выборах в Мосгордуму при всех хамских условиях закона о выборах.

А. Нарышкин― То есть это принятие даже условий…

Г. Павловский― Раз я иду на выборы, то конечно я участвую. И до середины лета, как вы помните, царил оптимизм.

А. Нарышкин― Сдержанный.

Г.Павловский: Эта способность просто игнорировать, переступать через власть потеряна сегодня у многих

Г. Павловский― Да, но я оторвал задницу с трудом от дивана и пошел подписываться за Галямину. Чего я вообще никогда не делаю.

А. Нарышкин― Колоссальные жертвы…

Г. Павловский― Это была жертва, да, моральная. И что. А потом началась оккупация Москвы и борьба за Москву и это была политическая борьба. Она, может быть, кончилась, равнялась бы по нулям, не была бы выиграна москвичами, если бы не идея Навального с «умным голосованием». Это была хорошая идея. Она сработала. В данном случае. Не так как в 11-м году, по-другому совсем. Она сработала и мы отыгрались. Это хорошо. А теперь надо думать, что делать дальше. Это другой вопрос. Но ориентироваться на Болотную бессмысленно. Я с горечью вспоминаю, я ходил на все без исключения тогдашние митинги, шествия и демонстрации.

А. Нарышкин― Не напрасно было?

Г. Павловский― И не могу ничего хорошего об этом сказать. Ну как, поскольку это было безопасно на самом деле, за исключением единственного дня 6 мая, кажется, 2012 года. А, вообще говоря, это было безопасно и бессмысленно. Бессмысленно и беспощадно.

А. Нарышкин― Давайте мы сейчас перерыв сделаем. Есть еще вопросы по этой теме, в том числе про Алексея Навального, которого вы вспомнили. Глеб Павловский сегодня в нашей студии. Вы слушаете «Эхо Москвы» и смотрите телеканал RTVi, и идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Где вы можете задать свой вопрос. Мы вернемся совсем скоро.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Наш эфир продолжается. Раз уж вы вспомнили про Алексея Навального, я вас хочу спросить, а какова его судьба и судьба его сторонников, соратников в связи с тем, что иски постоянно многомиллионные.

Г. Павловский― Способ борьбы… Я думаю, что те, кто с ним борются таким образом, считают, что они твердо знают источник его финансирования один, а те люди всегда мыслят одной какой-то извилиной, полосой, идеей, центром. И этот центр стараются разорить таким образом. Исками. Но, во-первых, если бы такой центр был, им бы разорить его, скорее всего, не удалось, потому что не те масштабы. А, во-вторых, я думаю, что они просто теряют время, за которое расширяется такая диффузная система его поддержки.

А. Нарышкин― Пока вы боретесь с Навальным исками, дело Навального оно…

Г. Павловский― Да, эта раздраженная кислотная русская масса провинциальная…

А. Нарышкин― А вы думаете, эта масса заряжается идеями Навального.

Г. Павловский― Она никаким… А какие идеи Навального.

А. Нарышкин― Против Путина.

Г. Павловский― Я ничего не знаю про его идеи, мне они неизвестны. А вот его деятельность иногда гениально точна, а иногда идиотская. Понимаете, это очень интересно. Это как раз убеждает меня в том, что это неподдельный природный феномен. Он несколько раз попадал в яблочко, можно сказать, не глядя.

А. Нарышкин― А идиотская…

Г. Павловский― Как, например, забыть, я не могу забыть, как ставил и чуть ли ни в этот самый день лет 5-7 назад, когда он сказал, что идите к Соловецкому камню, нам запретили какое-то действие, какой-то митинг. Ему выходить было, видимо, влом самому. Идите к Соловецкому камню и просто пройдитесь вокруг, выразите… Потом, кстати, признал, что это была глупая идея. Действительно несколько тысяч человек вышло, как идиоты ходили вокруг этого камня. Не понимая, что делать. Одни клали цветы, другие что-то выкрикивали. 13-14 год.

А. Нарышкин― А этим летом Навальный разве не то же самое делает?

Г. Павловский― Что вы имеете в виду.

А. Нарышкин― Выходите. Этим летом. Все эти протесты. Просто выходите. Люди выходят, и тоже начинается броуновское движение. Никто не понимает…

Г. Павловский― Это были совместные действия этого лета, были коалиционными. Они были совместно и Навального, и депутатов. Незарегистрированных. Не забывайте. Они тоже звали к Моссовету. Это был неправильный территориальный выбор. Территориально неудобный, логистически неправильный.

А. Нарышкин― А вы бы куда пошли?

Г. Павловский― Давайте не надо, если я бы работал на центр, тогда бы я получал деньги и меня бы разоряли штрафами. Зачем мне становиться бесплатно в эту позицию. Я тоже пошел как идиот к этому Моссовету. Да, действительно, но поскольку я старичок и по дороге купил кефир, у меня болталась авоська с кефиром в руках, на меня так посмотрела нацгвардия презрительно, можно сказать сквозь меня. И не взяла.

А. Нарышкин― Потому что не размахивали.

Г. Павловский― Да, была бутылка полная кефира, а не пустая. Поэтому это серьезный моральный ущерб.

А. Нарышкин― Как-то вы не так много косяков у Навального перечислили.

Г. Павловский― Практически все, что он делает в промежутках между своими гениальными проектами, является пустыми проектам. В лучшем случае, мягко выражаясь. Трех – немало. Ни один из политиков сегодня оппозиционных не может столько назвать…

Г.Павловский: Борьба за Москву не была бы выиграна москвичами, если бы не идея Навального с «умным голосованием»

А. Нарышкин― «Умное голосование».

Г. Павловский― «Умное голосование», выдвижение в президенты в декабре, если не ошибаюсь 16-го года. Это было очень правильное действие. Структурировало на год вперед нашу политику. И 13-й год.

А. Нарышкин― Мэрские выборы.

Г. Павловский― Да.

А. Нарышкин― А давным же давно Навальный поддерживал «Русский марш». Сегодня мэрия согласовала «Русский марш» в очередной раз. Но вы знаете насколько на самом деле это жалкое зрелище. С каждым годом все меньше людей туда… А что случилось с русскими националистами. Помните, они раньше ходили у гостиницы «Украина» даже по набережной Тараса Шевченко.

Г. Павловский― Их иногда пускают то туда, то сюда. Их даже пустили как-то еще ближе. Ближе всего я помню, пустили на угол Москвы-реки и Ордынки, по-моему. Это было как-то такое странное…

А. Нарышкин― Ближе они всего подошли, никого не спрашивая, когда болельщика убили. На Манежной.

Г. Павловский― Это были фанаты. Это другие серьезные люди. Их много и они знают, за что борются.

А. Нарышкин― Там мне кажется националистические…

Г. Павловский― Другое дело, они националисты.

А. Нарышкин― А где они. Неужели все какие-то требования о восстановлении великой России они выполнены.

Г. Павловский― Ходят профессиональные русские, это совершенно особая категория. Их мало довольно. Они в основном, вы их можете найти, например, в комментах к посту…

А. Нарышкин― Профессиональные русские – хорошо звучит.

Г. Павловский― …Гасана Гусейнова. Там они все выстроились в ряд. И все дико визжат, как дамочки, у которых украли сумочку.

А. Нарышкин― На всякий случай поясню, Гасан Гусейнов это профессор ВШЭ.

Г. Павловский― Филолог.

А. Нарышкин― Который у себя в фейсбуке рассказал про «клоачный русский язык». Кстати его пост у нас есть на главной странице сайта «Эхо Москвы». По-моему, если не оправдание, то объяснение.

Г. Павловский― Что особенно интересно – что он выпустил несколько словарей русского языка. Такой современный вариант Даля. И вы знаете, Даль, если он сделал то, что сделал, может вообще хоть на голове ходить без штанов. Это неважно. Надо уметь ценить достижения.

А. Нарышкин― Глеб Олегович, националисты где. Кроме как в комментариях…

Г. Павловский― Правильно, вот вы их увидите, вот эти все люди придут. Они придут…

А. Нарышкин― Раньше их много было.

Г. Павловский― Их, кстати, их было больше всего, знаете где. Во время тех самых прогулок и маршей Болотной. Там они составляли колонну, как правило, больше тысячи. Вместе. Они шли вместе с предметами своей нелюбви рядом в одних рядах.

А. Нарышкин― Я не знаю, как у вас, просто националисты и аудитория «Русского марша» ассоциируется исключительно со скинхедами.

Г. Павловский― Это разные люди. Я сам националист. Но «Русский марш» — это ужасное зрелище. Унизительное для русского националиста, честно говоря. Поэтому их, конечно и разрешают.

А. Нарышкин― Так почему не ходят больше?

Г. Павловский― А кто будет присоединяться к этой группе. Во-первых, там половина подментованные. И вы их увидите при разгонах митингов либералов. Они там бегают, свистят, бегают со склянками мочи и так далее. Это не респектабельно просто. Кусаются. Они какие-то…

А. Нарышкин― А сами идеи.

Г. Павловский― Какие у них идеи.

А. Нарышкин― Всякие лозунги. Россия для русских.

Г. Павловский― Где их идея. Ну, хорошо, вообще говоря, Россия для русских, она всегда была для русских и остается и будет.

А. Нарышкин― Про Кавказ всякое говорили.

Г. Павловский― Когда начинаются глупости с тем, как отделить русских от других, все теряют к этому интерес. Потому что знаете, поскреби русского, как известно и найдешь то того, то другого, то третьего.

А. Нарышкин― А это где-то внутренне тлеет в людях. Не тлеет ли это внутри?

Г.Павловский:«Русский марш» — это ужасное зрелище. Унизительное для русского националиста

Г. Павловский― Нет, конечно, мы сильно испорчены. Прямо скажем. Действительно неожиданно даже можно сказать, сильно испорчены. Что проявилось последние десятилетия. И думаю, что не Сталиным. А тут как говорится, уже надо за себя отвечать. Потому что вот эта готовность выскакивать и скандалить, плеваться, топтать других – это новое, это, собственно говоря, какой-то новый рефлекс. Присоединяться к большинству. Для русского это ненормально — присоединяться к большинству. Это не по-русски.

А. Нарышкин― А как вернуться в прежнее состояние?

Г. Павловский― Читать Пушкина.

А. Нарышкин― И всё. Так просто.

Г. Павловский― Давайте для начала Пушкина, а дальше поговорим.

А. Нарышкин― У нас в эфире, по-моему, не комментировали еще перестановки в президентском СПЧ.

Г. Павловский― Да ну. У вас не комментировали. Екатерина Шульман, по-моему, каждую неделю…

А. Нарышкин― Нет, вы у нас не комментировали.

Г. Павловский― А чего тут говорить-то. Все ясно. Трусы, испугались чего-то. Не знаю даже, чего. То есть одни трусы и провокаторы. Провокаторы провоцируют, трусы пугаются. Провокаторы провоцируют трусов. И вот результат.

А. Нарышкин― СПЧ про правозащиту или про что. У нас была сегодня в эфире Ева Меркачева, журналистка и член СПЧ, она считает, что нужно все равно оставаться. Потому что это такой канал связи.

Г. Павловский― Прекрасно. Пусть остается и канал связи нужен. Это правда. Даже в худших обстоятельствах важен канал связи. Бывает и в сильно худших. Во время даже красного террора в гражданскую войну большие аристократы и совершенно не смущались, у них были какие-то старые знакомые большевики, которых когда-то они укрывали от царского режима. То они к ним шли и просили. А что тут такого. За человека просить. Это нормально. Это хорошо на самом деле. Это прекрасно. Если вы хотя бы одного человека оттерзали от этих свиней, то вы сделали большое дело и, может быть, вообще спасетесь благодаря этому.

Г.Павловский:Провокаторы провоцируют, трусы пугаются. Провокаторы провоцируют трусов. И вот результат

А. Нарышкин― Вы бы пошли в СПЧ? Если бы вдруг ваша фамилия обнаружилась в списке.

Г. Павловский― Нет, я бы никуда не пошел. И моя фамилия бы туда точно не попала. Я делаю все для того, чтобы не попасть ни в какое…

А. Нарышкин― Просто боитесь попасть в СПЧ.

Г. Павловский― Да, стараюсь не говорить достаточно…

А. Нарышкин― Подождите. Сами только что сказали, что канал связи.

Г. Павловский― Да. Но мне не нужен. Если бы я захотел искать канал связи, я бы нашел это другим способом. Но скорее мое ходатайство будет плохо воспринято, скорее может отяготить судьбу заключенного. Я поэтому стараюсь, как правило, это не делать.

А. Нарышкин― Спасибо огромное. Время наше вышло. Политолог Глеб Павловский сегодня был в эфире «Эхо Москвы». И в эфире телеканала RTVi. Это была программа «Особое мнение». Счастливо.