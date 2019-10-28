С. Крючков― Приветствую вас. Меня зовут Станислав Крючков. И со своим особым мнением сегодня журналист, эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте.

А. Дубнов― Добрый день, Станислав.

С. Крючков― Сообщили нам о том, что суд взыскал с Навального, Соболь, ФБК 88 миллионов рублей по иску комбината школьного питания. Оппозицию всё по-прежнему стараются задавить финансово или это говорит нам о чем-то ином?

А. Дубнов― Во-первых, я бы поздравил Навального и его команду с тем уровнем дьяволизма, который власть пытается придать Навальному и его имиджу. Никто из нынешних оппозиционеров российских еще не удостоился такой высокой оценки.

С. Крючков― Это своеобразное признание успеха?

А. Дубнов― Я думаю, что уровень страха, ответственности, уровень вины, которую власть готова теперь возложить на Навального, оппозицию за все, что происходит в стране, он потихонечку повышается. То есть градус накаляется. И эта, кстати, судебная история, она опровергает точку зрения некоторых моих коллег, которые у вас здесь тоже выступают, которые утверждали, что некоторые поблажки в отношении отдельных фигурантов «московского дела» говорят о том, что наступает некоторая «оттепель». Все теперь покатится одно за другим. Будет власть отпускать вожжи. Ничего подобного. Власть вожжи отпускать просто не умеет, потому что это не соответствует ее внутреннему состоянию. Можно просто обрубить вожжи, но это уже не сама власть может делать, а кто-то снаружи. Короче, если вернуться к этому кейсу, он, конечно, позорный. Для власти позорный. Потому что это большой иск маленькой «Армении». Магазина «Армении», вы же понимаете. К друзьям армянам никакого отношения это не имеет. Пошлый, я бы сказал низкопробный выпад с целью как-то ущемить. Укутать в денежный долг этого врага. Потому что политически с ним сложно сделать, поскольку за ним стоит часть, огромная часть, в общем, российского населения. В первую очередь молодого. Люди вашего возраста и моложе, для них этот иск их только раздразнит, возбудит. И еще раз докажет, что те, только готовы идти, скажем, за Навальным, соглашаться с ним или не соглашаться это другой вопрос. Дело в принципе. Ага, власть его так высоко ценит, так его боится. А она нам эта власть стариков и клептократов, приближающихся к уровню позднего политбюро советских времен, так уже надоела, что мы будем с ним что бы то ни было.

С. Крючков― А содержательный ответ со стороны власти по этому кейсу мог бы быть возможен в части ответа на вопрос о том, было ли соответствующим действительности то, о чем говорил Навальный в своем расследовании февральском. Или власть в принципе к этому не готова.

А.Дубнов: Уровень страха, ответственности, вины, которую власть готова возложить на Навального, потихонечку повышается

А. Дубнов― Да я думаю, что они на этом языке разговаривать просто не умеет. Ведь для этого должно быть некая процедура юридическая, судебная, в котором состязательность была бы, в общем, на виду и с уважением к аргументам одной стороны и другой стороны. Но у нас же нет этой состязательности. Мы же видели, как опровергаются судами заведомо просто, я бы сказал глупоносные иски. Которые встречаются в этих судах. Я лично с этим встретился в суде. Просто с удовольствием смотрел на это салтыково-щедринское зрелище. С одной стороны они видят абсолютную никчемность и потрясающую даже несоразмерность, а ублюдочность утверждений. А с другой стороны они вдруг, отойдя от юридической стороны дела, как будто бы чувствуют за спиной суровое дыхание высокого начальства. Штампуя заранее согласованное решение. Поэтому никакого содержательного ответа, который мог бы быть предъявлен на обвинение Навального, быть не может. Потому что тогда нужно будет действительно разбираться по существу, что делалось на этих кухнях якобы пригожинского свойства.

С. Крючков― Но судебная система работает, отвечая на запросы из кремлевских кабинетов. Во всяком случае, многие так считают. А с другой стороны в этих кремлевских кабинетах сидят далеко не глупые люди. И неужели с их стороны не было бы умно однажды хотя бы вступить в этот диалог с тем, чтобы не сообщать долю популярности тому человеку, о котором мы говорим. Алексею Навальному.

А.Дубнов: Мы же видели, как опровергаются судами заведомо просто, я бы сказал глупоносные иски

А. Дубнов― Да, слава богу, хотел сказать, что вы как вслед за кремлевскими обитателями боитесь произносить имя этого человека вслух. Да нет, сидят там умные люди, но они же умные по-особенному, как бы недостаточность разумного отношения к действительности — это такой ум. Я избегаю таких более обидных слов. Нет, они действительно умные, ну, конечно, первый зам. главы администрации, который отвечает за внутреннюю политику, бывший наш премьер, его трудно зачислить в число глупцов. Но, видимо, лучше многих других понимает, в чем состоит суть сегодняшнего политического момента. Она, если быстро говорить, состоит в необходимости выдержать в позитивном, во всяком случае, совсем не в негативном ключе ближайшую дистанцию 5-6 лет. Цифра 2024 – сегодня горизонт стратегического планирования российского политикума.

С. Крючков― Безотносительно фигуры Путина.

А. Дубнов― Нет, как раз относительно фигуры Путина. Путин это такой собирательный образ власти, который нужно сохранить в достаточно устойчивом виде и к 24-му году предложить эту концепцию. Так вот это все равно удвоение ВВП, либо догнать Португалию. Теперь 2024. В Казахстане давно уже стратегическое планирование фиксировалось маркерами 2020-2030-2050.

С. Крючков― Этот ряд, который может уходить в бесконечность.

А. Дубнов― Ну конечно. Тем более что есть надежда, что бессмертие можно обеспечить больше чуть ли ни у старцев 120-летних. Библейских. Короче говоря, выше, чем 2024 в Кремле просто не загадывают. А поэтому сегодня нужно обеспечить исключительно технически устойчивость режима. А для этого все средства хороши. Даже глупые, которые обернутся бумерангом после этого маркера. А может и раньше гораздо. Никто же не знает, когда прилетит черный лебедь точно.

С. Крючков― В текущем состоянии после летних протестов перед выборами в Мосгордуму режим в достаточной степени устойчив? Это его хотя бы некоторым образом…

А. Дубнов― Да и он достаточно устойчив. Я вообще повторяю, не вижу признаков, которые позволили бы сегодня говорить о том, что он оседает, осыпается. Как песочный замок начинает дряхлеть. Мокнуть, отсыревать. Не вижу я этого. Мы хотим это увидеть, но это же разные вещи. Сказал бы так, я живу долго, помню всякого рода признаки. И ничего подобного нынешним временам, то есть ничего подобного тем осыпаниям я сегодня не наблюдаю. Еще крот истории не пополз до нужного состояния. Дырка еще глубоко в земле, которая роется.

С. Крючков― Уголовные административные дела, лавинообразно возникающие. Это не свидетельство того, что некое расшатывание все-таки имеет место?

А. Дубнов― Давайте погодим. Все затаились. Эта череда демонстративных акций антилиберального свойства, которая на днях началась с разгона СПЧ, она конечно дорогого стоит. Но она же совершенно не удивительная. Кто-то тут правильно сказал, что приведем все в соответствие. То, что происходит. Я писал у вас блоге на сайте, что конец СПЧ это не конец эпохи. Это естественное подведение черты под уровнем значения этого органа, который вызывал скорее больше раздражения.

С. Крючков― Ушла знаковая фигура для российского диссидентского движения. Человек, который никогда не желал и не оставался декорацией. Вот об этом мы говорили. Владимир Буковский. Какой урок он преподнес всем нам своей жизнью и своей деятельностью.

А. Дубнов― Владимир Константинович, конечно, был человек совершенно не современный. Вот не современный он был в нашей жизни. Потому что его и когда он сидел, очень немногие знали и понимали, потому что это была табуированная тема диссидентства. И кто следил за радио «Свобода», «Голосом Америки» могли вообще знать что-либо об этом. Либо кто читал эти диссидентские выпуски литературы какой-то. Я помню это время, я помню, вы помните, нет, вы не помните. Такая присказка: обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Забавно. Я знаю дом, где жил этот бывший генсек чилийской компартии. Около метро Проспект Мира. Сзади стояли такие башни, там жили другие укрываемые Москвой герои зарубежного коммунизма. Так вот, когда Корвалана обменяли на Владимира Буковского, это 1976 год, я уже был взрослым человеком, мне было 28 лет. Это было, конечно, шоково-волнительное событие. Только много лет спустя увидели какие-то куски хроники, как он прибывает, в Швейцарию он, по-моему, тогда сразу прибыл. Ну что я могу сказать. Почему не современный. Потому что он со своей совершенно бесстрашной штучностью человеческого характера, неповторимостью, он, конечно, не входил ни в какие рамки обыденного представления о бесконечном мужестве человеческого характера. Человеческой природы. Таким был Анатолий Марченко, который погиб, по-моему, в Чистопольской тюрьме после длительной голодовки. Я много раз пытался это примерить на себя, в общем, до конца это никогда не удавалось и думаю, что нет, конечно, эти люди беспримерного мужества. Так вот, вот он вернулся, стал возвращаться в Москву. Кстати, в 1991 году я был зам. главного редактора в газете «Демократическая Россия». Это был такой период славный, мы начинали в одной стране, а закончили издавать газету в другой стране. В декабре 1991-го. И в нашем издательстве «Демократическая Россия» была издана, первый раз открыто легально в России «И возвращается ветер» его книга. Он тогда приехал к нам, приезжала Галина Васильевна Старовойтова. Была небольшая презентация. Он, конечно, поразил. В нем была какая-то совершенно человеческая неуязвимость или наоборот уязвимость. То есть он был очень естественным, искренним, в то же время человек глыба. И вот спустя, да, он стал приезжать, это всем известно. И был допущен, в первые годы падения коммунизма в архивы КГБ, пытался очень много оттуда достать, опубликовать. Но уже к 1993 году он испытал глубокое разочарование той властью, которая оказалась тогда у руля в Кремле. И сегодня мои друзья публиковали, я переопубликовал ссылку на его выступление в академии наук России в июне 1993 года. Где он очень горько-горько отзывается о тех, за кого российский народ проголосовал и привел к власти.

А.Дубнов: Путин — собирательный образ, который нужно сохранить в достаточно устойчивом виде и к 24-му году предложить

С. Крючков― «России никогда не доставало мужества освободиться», — говорит он…

А. Дубнов― Да, совершенно верно и он называет имена. Не хотел бы сейчас повторять. Потому что я с этим и тогда и сейчас до конца не мог бы согласиться. Потому что, на мой взгляд, это совершенно очевидно, что вы процитировали – «никогда не хватало мужества». Но Россия всегда, так или иначе, крутые перемены происходили сверху. Он, видимо, считал, что возможно, во всяком случае, при его жизни что-то сделать снизу. Я из опыта своей жизни прихожу к довольно печальному выводу. Что в ближайшей перспективе ничего снизу в нашей стране не произойдет.

С. Крючков― В силу того, что недостает критической массы, настроенной подобным образом…

А. Дубнов― Не выросло то поколение, потому что эти 30 почти лет прошедшие после срыва этого откровенного бреда коммунистического строительства, оно привело сегодня к достаточно печальным результатам. У людей с утратой идеологии появился некий эрзац, заменивший им смысл жизни. Если раньше можно было угрожать партбилетом. Билет на стол — и у людей крышу сносило. Потому что дальше жизни не могло быть. То сегодня заменил это отсутствие идеологии беспримерный абсолютно цинизм, который заменяет собой смысл и цель жизни. Всё ничто. То есть нет ничего святого, нет правил, нет понятий, что такое хорошо и плохо. Поэтому это поколение, которое сегодня нам казалось, что оно видит другой смысл, что оно видит принципы: честь, достоинство. И видит в этом истинную сущность того, с чем стоит жить и за что бороться. Это означает, что в общем, нормальное человеческое в стране не умерло и для этого просто нужно еще достаточное количество лет, чтобы оно стало трендом. Но вот этот тренд сегодня, вот эти пошлые судебные иски, это «московское дело» пытается как бы задушить. Но чем больше они душат, тем больше есть надежда на то, что это невозможно задушить. Потому что появились средства коммуникации, которые были раньше недоступны. Даже невообразимы. Но заткнуть это нельзя. Я надеюсь.

С. Крючков― На рубеже 90-х и нулевых говорили о подросшем непоротом поколении. И этот тренд был прерван или же это линейка…

А. Дубнов― В значительной степени он был прерван. Потому что власти удалось, как бы навязать значительному количеству людей веру в те симулякры, которыми люди в этой части света жили сотни лет. Величие, причастнось к огромному сильному государству, которого раньше история не знала. Потому что героизм, отчаянное стремление сохранить свою землю от завоевателей и так далее. Все эти слова известны всем нам хорошо. И, в общем, людям запудрили мозги-то. Поэтому для них это стало, как всегда: жрать нечего, заграницу мы не видели и не увидим. Да и пошла она. Потому что мы-то лучше. И страна наша великая. И супостатов мы всегда победим. Это все сыграло освободительную роль в мозгах. Потому что когда мозги промыты хорошо, туда можно вложить эти все штампы. Которыми люди-то и живут. Я удивляюсь, но удивляться-то бессмысленно. Читаешь в Интернете, вот человек взрослый 40 лет. Пишет такое, я думаю, что и в конце 80-х не прочел бы. Люди очень простые и очень я бы сказал естественные существа. Как говорит мой тесть. Не расстраивайся, называет цифру, приближающуюся к размерам голосования на Северном Кавказе, и говорит, что ничего с этим не сделаешь. Этих людей большинство. Я боюсь, что таких людей большинство не только в нашей стране. Но есть институты в других странах, которые не дают, институты государственные, общественные, социальные, которые не дают возможности человеку как бы явить свое мерзостное внутреннее состояние. Он ограничен этими традициями, институтами, религией. У нас религия, к сожалению, в большей части способствует этому растеканию невежества и лицемерия.

С. Крючков― В этой ситуации возникновение, рождение фигур такого масштаба как Буковский возможно?

А. Дубнов― Возможно. Но мы их еще просто, наверное, не знаем. Вот говорят, я не знаю, я с Буковским встречался два раза и от него не слышал его каких-то оценок. Но думаю, что он последние годы был, конечно, пессимистом в отношении оппозиции в России. Утверждают, что он ценил высоко Бориса Немцова. Я не хочу никого обидеть из нынешних молодых лидеров, но вот у меня пока нет ощущения, что я уже могу назвать такие имена. Но думаю, что рано. Эти отчаянные ребята, которые выходили на улицы и которые сегодня уже сидят в СИЗО или уже уехали по этапу. Из них сварится, я надеюсь, я уверен, что из них сварится то, за что нынешним кремлевским обитателям будет, что называется, за что себя взять.

С. Крючков― Это «Особое мнение» Аркадия Дубнова, журналиста и политолога. Мы вернемся после новостей и рекламы.

А.Дубнов: Когда мозги промыты хорошо, туда можно вложить эти все штампы. Которыми люди-то и живут

НОВОСТИ

С. Крючков― О смерти Абу Бакры аль-Багдади накануне триумфально объявил президент США Дональд Трамп. Означает ли гибель лидера запрещенной террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) ее конец. Или это такая самовоспроизводящаяся структура. И почему российские власти столь смущенно не хотят делиться с американцами ответственностью или как-то иначе это назвать за гибель лидера группировки. Даже опровергают свою причастность к ней.

А. Дубнов― Ответ на первую часть вашего вопроса – конечно, нет, это не означает ровным счетом не то чтобы ничего. Это не означает конец идеологии. Идеологию закрыть нельзя. Нам известны примеры из нашей истории. Идеология крайне популярная. Потому что она рассчитана на очень модернизированную самую молодую в истории религию. Она еще растет. В своем влиянии. Поэтому завоевывает сердца и умы людей, которые тянутся, грубо скажем – к справедливости. Хорошо, Абу Бакра нет. Но ведь я помню, как, например, убрали Бен Ладена, но «Аль-Каида» в том или ином виде сохранилась. И даже сегодня есть ее отделения. История чуть-чуть ближе Талибана (организация запрещена в России). Убрали Муллу Омара, и Талибан (организация запрещена в России) не то чтобы исчез. Он даже стал немножко опаснее. Потому что он разделился. Потерял центральное управление и появились радикальные части талибов и более умеренные. И вот с одним или с другим приходится иметь дело. В этом мирном афганском процессе. То есть да, убрали наиболее одиозного идеолога движения. Хотя мои коллеги ближневосточники утверждают, что он не был такой харизматичной фигурой как Бен Ладен. Хорошо. Теперь что касается второй части вопроса. Она, конечно, очень забавная с одной стороны. И постыдная с другой. Я имею в виду реакцию Кремля. И вообще власти. Мы же помним, как первая реакция спикера Минобороны Конашенкова была удивительно закомплексованной. Я даже не скажу заурядной. Закомплексованный человек. Что этого не может быть, потому что у нас нет доказательств этому. То есть, если у Минобороны нет доказательств, это говорит не о том, что нет события, это говорит о Минобороны. О характере разведчиков Минобороны и ГРУ. Ну и дальше развитие этой ситуации сначала первое, когда Дмитрий Песков говорит, что у него нет комментариев, но он призывает ориентироваться на позиции Минобороны. Как бы боясь взять какого-либо рода оценку на себя. Я подумал, значит еще не получил указание от шефа, поэтому на всякий случай что-то надо сказать, а сказать нужно на однажды сказанное военными. Хорошо. И перед самым началом нашего эфира я увидел развитие ситуации. Но она совершенно невообразимая. С одной стороны Песков поздравляет Дональда Трампа, если это правда, это значительный вклад в борьбу с международным терроризмом. А с другой стороны говорит: мы же не можем не радоваться этому событию. Или как-то два раза «нет». Что означает «да». То есть какое-то вымученное «да»: если это действительно, мы не можем не радоваться. Это вымученное признание очевидного факта. По-моему, уже очевидного факта. Судя по некоторым деталям. Того, что этого Багдади больше нет. Друзья, вы зачем пришли в свое время в Сирию. Первое заявление было, что вы боретесь с «Исламским государством» (организация запрещена в России). Так какого же рожна просто сказать: слушайте, хорошо, вы сделали то, что мы вместе с вами делаем.

С. Крючков― Это наша общая победа.

А. Дубнов― Да. Но до уровня встречи на Эльбе с американцами просто дойти страшно. А вдруг общественное мнение нас осудит. И дальше с этими военными. Тот же Песков говорит, что, оказывается, наши военные видели вертолеты там, что там кто-то летал. Слушайте, мы видели там или не видели. Вообще мы можем верить нашим военным, когда они говорят, что не было никаких разрешений, которые мы давали якобы американцам. Такое ощущение, что они ищут совершенно невообразимую темную кошку в темной комнате. И схватили за что-то, и это оказался хвост какой-то крысы. Ну, стыдно, слушайте. Просто стыдно. Великая держава, провозглашающая борьбу с терроризмом. Входящая в какой-то момент в союз с партнерами. Вам неудобно сказать, что вы, извините, запустили фейковые новости в 17-м году, когда объявили о том, что ударили с воздуха и уничтожили аль-Багдади.

С. Крючков― Это было в Ираке. И даже публиковалось сообщение от имени министерства…

А. Дубнов― Конечно. Вам стыдно признать, что это был фейк. Это же тогда, получается, был фейк. Сейчас уже просто неудобно об этом говорить, наверное. Поэтому вот это вымученное признание. Ой, грустно как.

С. Крючков― Причем полемика ведется с президентом, который делает официальное заявление фактически, президентом США.

А. Дубнов― Нет, сейчас уже даже не ведется полемика. Теперь если так, то мы вас, конечно, вынуждены поздравить. Но очень не хочется вас поздравлять. Тут еще же есть другая тема. Мы же очень боимся подставиться под новые обвинения в тесном сотрудничестве с Трампом.

С. Крючков― На внутреннем уровне.

А. Дубнов― Во-первых, на внутреннем, а во-вторых, может быть боимся дать какие-то подачи для конгресса, демократической части конгресса, которая там ведет дело об импичменте Трампу.

А.Дубнов: Мы же очень боимся подставиться под новые обвинения в тесном сотрудничестве с Трампом

С. Крючков― Кстати, то, что операция американцами была проведена в столь критичный для Трампа час – это существенный плюс в его сторону? Внутри Штатов.

А. Дубнов― Я думаю, что существенный. И вообще нам бы радоваться, что у нашего…

С. Крючков― Друга.

А. Дубнов― Партнера и друга появляется существенный шанс на победу. На второй срок. И это достаточно серьезный разворот, между прочим. И это в каком-то смысле сатисфакция со стороны того же Трампа за обвинение в том, что он уходит из Сирии. Он предал курдов, он повел себя безответственно. Так не поступают со своими бывшими союзниками. Я имею в виду курдов. И это правда. Это действительно так. В этом трамповская геополитика. Которую мы, конечно, искусно используем. Надо отдать должное. Тут других ответов трудно найти. Здесь мы развернули эту ситуацию в свою пользу. Вместе с турками. И вот тут вдруг Трамп развернулся и, что называется, одним движением локтя со своими ребятами поправил свое положение.

С. Крючков― Еще одна тема, которую мы не можем не затронуть. Министерство обороны заявило о переброске ракетного комплекса С-300 на границу с Афганистаном. Кому мы будем грозить из-под Душанбе, и зачем это было сделано.

А. Дубнов― Эта история достаточно, скажем так, понятная. Да, вы совершенно правы, вопрос риторический. Грозить таким мощным ответным оружием оборонительного свойства как С-300 в сторону Афганистана некому, разумеется. Потому что ну что, по беспилотникам, которых там еще как будто не наблюдалось. В Афганистане. Я думаю здесь дело просто в геополитике.

А.Дубнов: А китайские братья ведут себя, я бы сказал внешне спокойно и не возмутительно

С. Крючков― Это символический жест.

А. Дубнов― Да, это еще одна как бы не то что заявка, а еще раз подтверждение того, что это зона российских интересов. Что эти интересы последовательно и фундаментально будут утверждаться. И в том числе такого рода средствами. Это свидетельство того, что восстановление в той или иной степени военно-политического контроля над этим пространством этой частью постсоветского пространства оно становится все более основательным и внушительным. И самое главное – это проверка ответов на такого рода шаг должна свидетельствовать о том, что мир принимает это к сведению и сильно не противится этому. Здесь могли бы только противиться этому наши китайские братья.

С. Крючков― А китайские братья?

А. Дубнов― А китайские братья ведут себя, я бы сказал внешне спокойно и не возмутительно. Я думаю, что это для них никакая не военная угроза, потому что они тоже не собираются атаковать эту часть пространства. С одной стороны. А с другой стороны им показано, что вот такая есть красная линия. Которую никому не стоит переходить. Здесь мы, а там может быть и вы. И вот там, где мы – это чем дальше, тем больше мы будем это утверждать. А спрашивали об этом или, скажем, наших бывших союзников, того же таджикского Рахмона – это даже не интересно спрашивать.

С. Крючков― А он сейчас бывший союзник? Именно бывший.

А. Дубнов― Ну, бывший союзник как лидер страны бывшей советской республики. Здесь другая история. Вы может не спросили, но про другого нашего союзника. Я имею в виду Александра Григорьевича Лукашенко.

С. Крючков― Да.

А. Дубнов― Он меня просто тут восхитил на днях. Я обнаружил его большое интервью казахскому агентству «Хабар», очень обильное интервью, очень много комплиментов в адрес казахского руководства. Казахстанского. Но среди прочего подтверждая, что мы с Казахстаном находимся в одном поле и, называя точно противостояние со старшим бывшим братом, он сказал, что войны, которые были в истории, начиная с Отечественной войны 1812 года с Наполеоном, кончая Первой мировой войной и, заканчивая Второй Отечественной войной – это не наши войны. Вы видели это, нет? Это не наши войны, — сказал Лукашенко. Хотя мы там потеряли треть населения в последнюю войну и прежде. То есть по нам проходила волна набегов, но это не наши войны.

С. Крючков― То есть здесь красная линия размыкается.

А. Дубнов― Здесь ему нужно показать каждый раз, что в следующий раз, когда возникнет торговля с Россией по поводу газа и нефти, он скажет в ответ на то, что у нас тут прикручивают вентиль, он скажет: как, вы нам должны, потому что мы защищали вас от врага внешнего и здесь речь идет о крови, которую мы положили за вас. На чужой для нас войне.

С. Крючков― Это было «Особое мнение» Аркадия Дубнова. Спасибо вам большое.