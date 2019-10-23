А.Соломин― Добрый вечер. Меня зовут Алексей Соломин, в эфире радио «Эхо Москвы» программа «Особое мнение» и сегодня у нас в гостях директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Н.Зубаревич― Добрый день.

А.Соломин― Владимир Путин сегодня напомнил о том, что около 20 миллиардов долларов было списано африканским странам. В России это вызывает достаточно острые рассуждения по поводу того, что это вообще-то довольно приличные деньги. Как вы относитесь к тому, что мы, оказывается, простили долги?

Н.Зубаревич― Эксперт, конечно, должен быть спокойный, нервы должны быть как канаты, но у меня не получилось. Тупо, чтобы всем было понятно – эта сумма, если перевести ее в рубли, это все расходы бюджетов субъектов федерации, суммарно, на здравоохранение. За год. Все.

То есть, мы на год остались, считайте, без расходов на здравоохранение. Это половина почти.

А.Соломин― Очень важно – субъектов.

Н.Зубаревич― Субъектов. Еще. Основные социальные расходы тащат на себе субъекты федерации, а вовсе не федеральный бюджет. У федерального бюджета высшая школа, по «здраву» только Высокотехнологические медицинские учреждения, а если брать «здрав», то там примерно 50 на 50 так называемые территориальные фонды обязательного медицинского страхования – ну, не мучайтесь.

А бюджет это капиталка, коммуналка – это часть расходов. Так вот мы лишились годового объема финансирования здравоохранения из бюджетов субъектов.

А.Соломин― На один год?

Н.Зубаревич― Год это не маленькая история. Там долг накопленный. И мы лишились почти половины расходов на образование субъектов федерации. Ну, вот если вам это нравится – флаг в руки. Если вы так любите Африку и считаете, что Африка «наше все», я только добавлю перца в эту песочницу.

Мы сейчас будем заключать еще на 14 миллиардов баксов, извините за просторечие, новые контракты. И большая часть из них, — потому что Африка не очень платежеспособна – пойдет оплатой за счет кредитов, выданных Россией. Слушайте, Советский Союз на этом играл долго и вылетел в трубу.

А.Соломин― Поставлял продукцию?

Н.Зубаревич― В основном оборонка или техника какая-то, сами выдавая кредиты этим странам, чтобы они могли купить мы ровно так же живем с Венесуэлой. Мне казалось, что Венесуэлы достаточно, оказалось – нет. Теперь и Африка будет в этой линейке.

А.Соломин― Мы сегодня связывались со специалистом по Африке — Россия импортирует из Африки продукты.

Н.Зубаревич― Кто вам мешает вести рыночные отношения? Они вам продали – вы заплатили и купили. А вот эти кредиты они же в основном на оборонку.

А.Соломин― Видимо, тут геополитика в большей степени, чем рынок.

Н.Зубаревич― Умные китайцы вкладываются в инфраструктуру, дают кредиты — у них много не только африканских, но и азиатских стран в кабале. Потому что эти кредиты очень трудно оплатить. Но это не продажа военной продукции, за которую ты потом получишь пшик за свой кредит. Это инфраструктура, которая переходит в твое ведение как управленца. Ты с этого оперативные доходы получаешь. Ну, может по уму как-то все делать? Может, брать пример с великих и могучих китайских братьев, которые не просто дали кредит, построили за счет своих китайских строительных компаний, за счет китайской техники, которая использована для возведения этих объектов.

А потом, если ты бедный – ну, скажем, Пакистан или Бангладеш, — и не смог расплатиться, ты отдаешь в аренду этим же китайцам пользование. И они получают оперативные доходы. Вот это мудрая политика. Циничная, но мудрая.

Мы же, с широкой русской душой: сначала кредит, потом продали на этот кредит военное оборудование. А потом, через 5-7 лет развели руками как с Кубой и с множеством стран.

У меня тупой вопрос – может, мы прекратим русский национальный спорт наступания на грабли раз за разом?

А.Соломин― Зачем же? Нет ощущения, что эти деньги к нам бы не вернулись итак никогда?

Н.Зубаревич― Но если бы вы их не давали, вы бы их и не потеряли. Вам не кажется?

А.Соломин― Я так понимаю, что это все-таки техника?

Н.Зубаревич― Стоп. Это оборонные вещи. Когда вы продаете Малайзии, Китаю, Индии, — они платят. Им не надо давать кредит, который потом с вероятностью 90% вам, скорее всего не вернут. У вас есть платежеспособные клиенты, но так хочется шире, так хочется войти везде, что сам готов заплатить и потом сесть в прогале.

Понимаете, понты это не способ ведения бизнеса. Это способ получения издержек. Вот и имеем.

А.Соломин― Висящие долги над Россией не создают проблем? Вот эти мёртвые долги, бесперспективные вообще?

Н.Зубаревич― Так их прощают без остановки. Кубе простили, Венесуэле потихоньку прощаем. Мы страна христианского терпения и всепрощения. Только это идет за счет простых россиян, которые эти деньги не получают в виде бюджетных расходов на человеческий капитал.

А.Соломин― Это я понимаю. Я имею в виду, не создают ли они проблем для текущей работы? Когда висят эти хвосты, без них легче, или какая разница – висят, и висят.

Н.Зубаревич― У нас федеральный бюджет профицитный. У нас в кубышке дело идет уже к 7% ВВП, накопленных резервов. По уму так в страну бы неплохо потратить, страна-то, в общем, не в идеальном состоянии. Но есть геополитика. Поэтому чем быстрее Россия обернется на себя и начнет рационально тратить средства, а не играть в геополитику, тем лучше будет нашему населению.

Но оно безгласно, оно молчит и с удивлением наблюдает радости борьбы за Африку.

Н.Зубаревич: Рождение второго ребёнка быстро направляет семью в сторону бедности

А.Соломин― Идет обсуждение российского бюджета на трехлетний период.

Н.Зубаревич― Да поменяют через год – это такие, плановые показатели.

А.Соломин― Ну да, каждый год пересматривают и корректируют. Ваше отношение к этому? Я читал много критики и при этом премьер-министр Медведев говорит, что с экономикой у нас все в порядке, говорит о росте промышленном.

Н.Зубаревич― Промышленный рост есть. По промышленности на 1 августа, за 8 месяцев, у нас 2,6%. Но понимаете, дьявол в этой стране всегда кроется в деталях — 3,8 добывающее производство и 2,1 обрабатывающее. Опять растем в основном за счет сырья и неплохой цены на него. Бюджет супер-профицитный, деньги лезут из ушей, Фонд национального благосостояния пополняется, макроэкономическая ситуация нормальная, спокойная, — все так.

А.Соломин― То есть, все в порядке?

Н.Зубаревич― Только роста нет. Промышленность растет, потому что неплохие цены на сырье, — раз, оборонке бюджет дает много гособоронзаказа – два. Уже «пищевка» прежним темпом перестала расти, но реально доходы населения не растут, а «пищевка» кому будет продавать? Это же людям предназначается.

Поэтому два источника – сырье и оборонка двигают российскую промышленность вперед.

А.Соломин― Но в прогнозе Минэкономразвития цены на нефть будут снижаться.

Н.Зубаревич― знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Оставим эту тему – ни вы, ни я, ни баба Ванга гадать не можем. Неизвестно. Хорошо, парочка военных конфликтов где-нибудь в районе Персидского залива, и все может произойти.

А.Соломин― Это да.

Н.Зубаревич― Вот и все. Не знаем.

А.Соломин― Председатель Счетной палаты Кудрин резко высказался по поводу этого бюджета, сказал, что там недостаточно стимулов для роста экономики и обрушился с критикой на расходы на образование и здравоохранение.

Н.Зубаревич― Можно я с ним поспорю? Приоритеты этого бюджета не про человеческий капитал. Главный приоритет этого бюджета – остановить депопуляцию. То есть сделать что-то с демографией – она ухудшается. Как-то подрихтовать.

Поэтому основные расходы по объему — на проект «Демография», они включают две истории: тот же материнский капитал, и это недешевая программа. И второе – теперь семьям с детьми будут доплачивать до возраста ребенка не полтора, а три года – это тоже деньги.

И я вот руками, ногами, всеми частями тела голосую за это решение. Потому что хватит стимулировать пушечное мясо, а дальше сами. Помочь семьям с детьми нужно обязательно. Это человеческая история.

Потому что вообще-то рождение второго ребёнка быстро направляет семью в сторону бедности. Рождение третьего фактически загоняют ее в эту бедность. Потому что два родителя очень часто, даже работающие, а если мамочка еще сидит с ребёнком не работает, не могут прокормить. Это «Демография», поэтому против ничего не имею

Н.Зубаревич: Понты это не способ ведения бизнеса. Это способ получения издержек

А.Соломин― Сделаем небольшой перерыв. Напомню, что в студии Наталья Зубаревич.

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А.Соломин― Продолжаем программу. Переходим ко второму пункту «Демографии».

Н.Зубаревич― Там 616 миллиардов – это самые большие деньги. Второй по социалке это «здрав» — рост будет. Но у меня вопрос – этот рост будет только на высокотехнологичные центры? То, что они есть, это прекрасно. А мне бы хотелось понять, что будет «на земле» – поликлиники, больницы – что там? У регионов нет таких денег — повышать. Потому что, во-первых, это объем гораздо больше. Это не какие-то там миллиарды – это триллионы.

Что будет с территориальными фондами обязательного медицинского страхования, которые финансируют нам с вами зарплаты врачей, покупку лекарств. Как в старом фильме: огласите, пожалуйста, весь список.

А.Соломин― Это интересный момент – ведь федеральный бюджет не участвует в этой истории?

Н.Зубаревич― Нет.

А.Соломин― С другой стороны, есть указы Путина.

Н.Зубаревич― Которые должны выполнять регионы. И про долголетие, ожидаемую продолжительность жизни, и про демографический рост. Вот я не в первой передаче говорю – я не добрая тетенька, но моя жалость в отношении губернаторов нарастает с каждым днем. Как без приличного роста ресурсов все это выполнить, для меня большая человеческая загадка. Правда, я ответ на нее знаю.

А.Соломин― Какой?

Н.Зубаревич― Нарисуют.

А.Соломин― А как это возможно?

Н.Зубаревич― Это не радио-формат, но, во всяком случае, часть зарплаты нарисовали, снизив среднюю зарплату – помните прежние указы? — на 13%. А как нарисуют демографию? – по-честному это невозможно. Но можно улучшить методику учета мигрантов. Вот смотрите — у нас в 2018 г. миграционный прирост провалился очень сильно, формально это было 40% минус. А в 2019 году феерическим образом он вырос на 30%. Что случилось? манна небесная под названием Москва? — нет, было сказано: улучшилась координация Росстата и служб миграционного учета. Поэтому нет предела статистическому совершенству.

А.Соломин― Не понимаю, кого обманывают

Н.Зубаревич― Понимаете, эта страна, наша родина, это страна не про развитие, а про отчетность. Отчитался – ты человек. Не отчитался? – парень, твои проблемы. Поэтому гроссмейстерские навыки правильной отчетности прививаются людям, работающим в системе управления, на старте. А дальше они совершенствуются.

А.Соломин― Кудрин сказал про образование.

Н.Зубаревич: «Если перевести 20 млрд долларов в рубли — это расходы всех бюджетов субъектов федерации на здравоохранение за год

Н.Зубаревич― Федералы отвечают только за высшую школу. Там никаких особых праздников души не намечается.

А.Соломин― Высшая школа – это университеты?

Н.Зубаревич― Да, любые высшие учебные заведения. Они в ведении федерального бюджета. Я очень веселилась, что расходы на науку вырастут аж на 34%. Ну, как бы повежливее это сказать – это будет 57 миллиардов рублей. А сколько мы простили Африке?

А.Соломин― 20 миллиардов долларов.

Н.Зубаревич― А я переведу в рубли – это один триллион 260 миллиардов рублей. А расходы на науку вырастут аж до 57 миллиардов, чувствуете разницу? В 20 раз примерно. Но и этот рост посмотрим, на что пойдет.

Как бы вам вежливо сказать? Красивые цифры федерального бюджета иногда греют уши. Но надо понимать, во-первых, объемы финансирования. Если взять всю структуру федерального бюджета – за 2018 год я не считал, но за все предыдущие годы, — 30-33% всего федерального бюджета это расходы на оборону и безопасность, — как в войну живем.

А.Соломин― Очень много госзаказов.

Н.Зубаревич― В основном в обороне. Но не думайте, что солдатикам больше масла в кашу положат. Это гособоронзаказ.

А.Соломин― Но мы столько всего анонсировали в военной технике.

Н.Зубаревич― Да. Я не специалист, и, слава богу, не допущена к государственным секретам, поэтому называю только долю. Дальше — процентов 28 в разные годы, плюс-минус, это так называемая соцполитика. В этой соцполитике больше половины или около половины сидит трансферт пенсионному фонду, который у нас плановое убыточный, потому что мы собираем поступления отчислений в пенсионный фонд прилично меньше. То есть, он сам себя обеспечивает примерно на 60%, а оставшихся 40 дает федеральный бюджет. Почему у нас возраст повысили? Потому что очень не хочется такой трансфер давать.

А.Соломин― А получился эффект от этого?

Н.Зубаревич― Он сначала ожидался, а потом, когда народ забузил, пришлось повысить пенсии уже неработающим пенсионерам на тысячу рублей, и эффект в целом рассосался. Но первоначально он очень ожидался.

А.Соломин― Кстати, сегодня глава ФПР сказал, что денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам…

Н.Зубаревич― Нет, и не будет.

А.Соломин― Их нет в пенсионном фонде.

Н.Зубаревич― Нет, и не будет. Потому что они итак высокодотационная структура. Поэтому все мы, и я в том числе, работающий пенсионер, сидим и тихо ждем.

А.Соломин― Но обещания есть?

Н.Зубаревич― какие обещания? Закрыли лавочки.

А.Соломин― Индексировать пенсии.

Н.Зубаревич― Неработающим пенсионерам. Работаешь? сиди, что-то еще получаешь? Сиди. Государство очень аккуратно раздает пряники только туда, где очень сильный электоральный эффект. А не работающий пенсионер это совсем уже старшие возраста, которым не по силам работать, но на избирательные участки они ходят реально.

И слава богу, это не электорально, это гуманно – все-таки семьям с детьми. Вот за это им низкий поклон и отдельное спасибо.

А.Соломин― То есть, бюджет на самом деле не сильно меняется?

Н.Зубаревич― Там не поменялись приоритеты. Высшая школа, здравоохранение – все, что из федерального бюджета, в долях это 2-4-6% от всех расходов федерального бюджета. Ну, он не про это. Он про оборону с безопасностью и про соцзащиту — это трансферт пенсионному фонду. Плюс федеральные льготники так называемые, которым надо оплачивать все эти льготируемые вещи. Вот так и живем.

А.Соломин― С вашей точки зрения, правильнее было бы увеличивать дефицит и закрывать потребности?

Н.Зубаревич― Почему? Мы в профиците.

А.Соломин― Ну, создавать дефицит.

Н.Зубаревич― С моей точки зрения правильно уменьшить военно-полицейскую составляющую бюджета. И тогда вполне можно обойтись без дефицита и жить в условиях макроэкономического баланса. Но моя точка зрения никому не интересна.

А.Соломин― Тем, кто принимает решение, боюсь, нет. Потому что это та часть бюджета, которая удерживает власть. И без этой части бюджета есть очень большие риски эту власть потерять – судя по всему.

Н.Зубаревич― Знаете, перевооружение армии это же не про внутристрановые риски. А на нас никто нападать особо не собирается. И что мы гоним волну с этим перевооружением с такой страстью и скоростью, для меня большая человеческая загадка, которую отгадать могу только одним путем: какие-то травмы сидят внутри лиц, принимающих решения, которые их заставляют кнутом подстёгивать это перевооружение, чтобы понтов и ощущение силы было больше. Это к психологам или к психоаналитикам.

А.Соломин― Кстати, это не создавало эффект, когда только затевалась большая программа перевооружения, говорили, что это позволит поднять и научную базу, и оборонные предприятия. Эффект какой-то от этого есть?

Н.Зубаревич― Я человек с глубоко рыночными мозгами. Меня не запугаешь национальной безопасностью. Я продолжаю считать, что на Россию никто нападать не собирается. У вас было два варианта. Первый вариант – таргетировать наиболее уязвимые зоны и аккуратно тратить туда. А не широким фронтом, от танков до ракет, устраивать дополнительные мощные вливания в оборонку.

Н.Зубаревич: Кто вам мешает вести рыночные отношения? Они вам продали – вы заплатили и купили

Второе. У вас была возможность ориентировать оборонку в большей мере на продажи, то есть, на рыночный вариант – не за наш кредит, а на продажу за реальные деньги. Так вот если сравнить гособоронзаказ в объемах, переведем это в рубли, и то, что мы продаем — 15-16 миллиардов долларов мы продаем каждый год вооружений, в основном самолёты. То у нас разница в три раза – мы в три раза тратим больше на гособоронзаказ, чем потом его магнетизируем в виде продаж.

А если залезть туда и посмотреть внутри в эти продажи, — сколько мы ребятам простым, которые никогда кредиты не вернут, отдаем? Там получается – я смотрела цифры по последним годам – до четверти. Три четверти все-таки за деньги.

А.Соломин― А вообще структура доходов бюджета сильно меняется из года в год? Мы все пытаемся слезть с нефтяной иглы.

Н.Зубаревич― Нет, не слезаем. А откуда профицит бюджета, вы о чем?

А.Соломин― Ну, не знаю. Может, стали производить высокотехнологичную продукцию?

Н.Зубаревич― Рассказываю. Сначала возьмем территориальную структуру, а потом по налогам. Если берем все доходы бюджета федерального, которые идут с территорий, что территории в виде федеральных налогов перечисляют — 26% по 2018 году всех налоговых доходов федерального бюджета дал Ханты-Мансийский автономный округ. Вам дальше объяснять, или вы уже все поняли?

А.Соломин― Добывающий регион.

Н.Зубаревич― Нефтяные деньги. Еще примерно 10% — Ямало-Ненецкий автономный округ.

А.Соломин― То же самое.

Н.Зубаревич― Вид сбоку.

А.Соломин― А после нефтяной статьи что идет?

Н.Зубаревич― НДС. НДС это очень важный налог, он дико стабильный и крупнейший третий игрок, который поставляет в федеральный бюджет – это Москва. 14-15% доля Москвы во всех поступлениях в федеральный бюджет. За счет чего? ну, там немножко есть, но главное — НДС. НДС это конечный налог в центрах потребления. Кто в России крупнейший центр потребления конечной продукции?

А.Соломин― Потребитель.

Н.Зубаревич― Частный потребитель, госструктурный потребитель. Кто угодно. Москва, благодаря мощной концентрации главный и конечный центр потребления. По нему и платится НДС. Пошлины не регионализированы и не привязаны, но я бы сказала так: если мы берем экспортные пошлины, НДПИ, смотрим, что основную часть платежей налога на прибыль дают, помимо Москвы, нефтегазовые регионы, то где-то под половину всех доходов федерального бюджета это нефтегазовая составляющая.

Н.Зубаревич: Кубе простили, Венесуэле потихоньку прощаем. Мы страна христианского терпения и всепрощения

Если у вас ресурс сейчас по 60 долларов за баррель — вы живете ничего. Поэтому наш хороший профицит федерального бюджета это не вопрос качества управления. Это вопрос цены на нефть.

А.Соломин― И это Наталья Зубаревич. Мы сейчас вернемся на новости и рекламу. Никуда не уходите, сейчас вернемся.

НОВОСТИ

А.Соломин― Продолжаем программу. В гостях у нас Наталья Зубаревич. Мне бы хотелось перейти к смежной теме – к отчету Росстата. Мы говорим о том, какие траты мы запланировали, а Росстат нам говорит, какой эффект на россиян производят те вещи, которые до этого делали.

Н.Зубаревич― Вы про доходы?

А.Соломин― Каждый второй россиянин зарабатывает столько, что хватает только на еду и одежду.

Н.Зубаревич― Меня потрясают господа журналисты. Я, конечно, вас очень люблю, но иногда шило в определённое место я вам бы вставила.

А.Соломин― Ну так пожалуйста.

Н.Зубаревич― Вместо того, чтобы посмотреть всю разблюдовку и сказать про совсем другую историю, — что 15% домашних хозяйств — им не хватает на еду или на еду как-то, а на одежду и обувь уже не хватает, — их 15. А еще 48 – которым хватает только на еду, одежду и обувь. По честному, вот в этом пространстве живут не 49, а 49 плюс 15. И по-русски это называется 64 – это две трети россиян. Пожалуйста, правильно интерпретируйте цифры, что вы ухватились за эти 49?. 64% либо на еду не хватает, либо на шмотье не хватает, либо хватает только на это. /Это в первом случае нищета, а во втором, по-честному, бедность.

Но смотрим дальше – как эти цифры меняются и за счёт кого? Ситуация на 5 копеек улучшилась, потому что за тот же второй квартал 18-го года 17%, а не 15% не хватало на еду, либо на шмотье, а примерно те же 49 – знаки после запятой не имеют значения.

Просто чтобы вам было понятно: опрашиваются на всю страну 48 тысяч домашних хозяйств. Огрехи выборки очевидны. За счет чего и кого улучшения?

Я же регионалист, я федеральные цифры препарирую и сразу смотрю свою регионалистику. И что же я вижу? И вижу я следующую историю: москвичи, знаете ли вы, что если вам хватало таких людей, которым хватало на еду и одежду, но дальше уже ничего больше нет, если в середине 2018 г. вас таких было 42%, то сейчас 34.

Москвичи, что у вас такое хорошее случилось, что у вас резко выросла доля тех, кому стало больше хватать? Ответ: с одной стороны, заработная плата в Москве реальная росла быстрее, чем в среднем по стране – верю. Но разница была, если брать в номинальной зарплате, то в среднем по стране это было 6-7% . в Москве это было 9-10. Вычитаем инфляцию, а она под 5%, — разница по старен будет на 2 с небольшим процента, по Москве где-то на 4 с чем-то.

Но чтобы так сокрылось – с 42 до 34 доля этой серединки? Объясните, пожалуйста, почему.

А.Соломин― А почему?

Н.Зубаревич― В Питере никаких изменений – что было, то и осталось.

А.Соломин― Что-то со счетом?

Н.Зубаревич― Сейчас расскажу. Приведу еще пару примеров. В Москве доля, — слушайте, москвичи, — доля тех, кому хватает на еду, одежду, на товары длительного пользования, то есть кофемолку точно купите, но на машинку и квартиру нет, — выросла с 36 до 48. Это вы как разжились, москвичи?

А.Соломин― Хорошо разжились.

Н.Зубаревич― Дальше идем по списку. Я же регионалист, я же блох ловлю. Идем в чудную совершенно Ульяновскую область. А там доля таких, которым хватает на еду, одежду, на товары длительного пользования выросла с 16 до 24%.

А.Соломин― Ничего себе. Нас слушают в Ульяновске.

Н.Зубаревич― Ребята, у вас там что за праздник?

А.Соломин― Не знаю. Расскажите.

Н.Зубаревич― И я не знаю. Дальше идем – в Ханты-Мансийском округе, я только что оттуда приехала, там была какая-то индексация зарплат, но чтобы доля тех, кому хватает – еда, одежда, товары длительного пользования выросла с 35 до 50? А в Ямало-Ненецком — с 37 до 60 за один год?

Можно я скажу по-русски? — чтоб я так жил. Поэтому еще раз запомните, уважаемые слушатели: все выборочные оценки страдают тяжёлым дефектом. Даже если они репрезентативны по выборке, результаты их – скажу так – трудно интерпретируемы.

А.Соломин― Как вы думаете, связано ли это с заменой руководства Росстата в этом году?

Н.Зубаревич― Нет. Я думаю, что это связано с реальными трудностями измерения доходов населения. Все эти тетрадки, которые они ведут, оценки – ну, сделали вы выборку репрезентативную на страну. Можно я скажу тупую вещь: мы долго работали с базами данных «Мир-Банка», который делал обследование с Росстатом, с другими, — 48 тысяч домашних хозяйств на страну мало, для того, чтобы вы реально могли померить региональную ситуацию – это раз.

И второе. Все, что связано с доходами населения, при том, сколько у нас «теневки» , никогда адекватно померить нельзя. Надо смириться с этим. Что страна с большой долей «теневки» всегда будет давать кривоватую статистику доходов.

А.Соломин― Связано ли это с тем, что люди не совсем честны, когда отвечают на вопросы?

Н.Зубаревич― Не знаю. Я тетрадки не заполняла. Я вижу результат и вам его показываю – про роскошную Ульяновскую область.

А.Соломин― У нас очень много людей, которые живут впроголодь и откладывают на черный день.

Н.Зубаревич― Ну, все-таки не «впроголодь» — мы не Африка. Во всяком случае, физиологический рацион в калориях люди получают – это раз. Откладывают на черный день бабульки.

А.Соломин― Да?

Н.Зубаревич― У среднего и молодого поколения этой дурацкой привычки нет. Они лезут и забираются в долги – у нас же колоссально быстро растёт потребительское беззалоговое кредитование. Поэтому не путайте бабушек, которые откладывают себе на «гробовые», на черный день и основную массу населения, которое живет по принципу «авось-небось» и занимает под 200 – было 365% годовых от зарплаты до зарплаты, — потому что 5 тысяч не хватило.

Поэтому все не так, все гораздо веселее и сложнее. Страна разная. Разные социальные страты ведут себя по-разному. Старшие возраста гораздо более прижимисты. А остальные – как получится.

А.Соломин― А региональные бюджеты принимаются вслед федеральному, или перед?

Н.Зубаревич― В огороде бузина, в Киеве дядька.

А.Соломин― По-разному?

Н.Зубаревич― У меня есть правило – федеральный бюджет, против своего нутра, но я вам все-таки прокомментировала, хотя четко знаю, что итоги исполнения будут отличаться. Я всегда работаю только с исполнением бюджета. Все, что нарисовали – ну, нарисовали.

Вот Москва всегда рисует дефицит бюджета. Ей так удобно. Потому что дополнительно то, что они получили, сверхдоход, — не надо пропускать через процедуры, а можно быстро и спокойно потратить. С лужковских времён, это не собянинская история, Москва себе в законе рисует дефицит. А потом жизнь складывается гораздо веселее.

Поэтому не люблю вообще обсуждать законы. Могу сказать про исполнение – все очень неплохо. Если мы берем исполнение, — последнее то, что я считала, январь-июль, 8 месяцев. И могу сказать, что по субъектам федерации, если мы возьмем доходы бюджетов, то соответственно, 13% роста – неплохо. Но это в номинале, в рублях, бюджеты считаются только в номинале.

По расходам позволили себе потратить на примерно 11% больше, что неплохо – люди это чувствуют, потому что в основном это социальные расходы. Потом, закрыли часть долгов по ЖКХ. То есть, состояние бюджетов лучше, чем экономики в целом.

За счет чего? А мы заставили выполнять президентские указы по зарплате, а с этих зарплат платится НДФЛ, — он же тоже вырос. Прилично вырос налог на прибыль. Если мы берем исполнение 7 месяцев, то получается следующая картинка — если мы берем основной вклад, то это налог на прибыль — 20% роста. Кто же так хорошо пожил?

А.Соломин― Да что ж такое?

Н.Зубаревич― А нефтегазовые регионы, производители минеральных удобрений, металлурги. Цены-то на экспортный товар неплохие. Поэтому все крупняки более или менее с прибылью. А столица нашей родины, Москва по 8 месяцам увеличила налог на прибыль на 26%. Поэтому у нас с вами благоустройства и прочих радостей будет еще больше.

А.Соломин― «Навсегда» — об этом сказал зам.мэра.

Н.Зубаревич― Да. Надо уметь тратить, чтобы не отобрали.

А.Соломин― Он сказал, что у нас 107 миллиардов на этот год.

Н.Зубаревич― Как это?

А.Соломин― Это будет навсегда, на тир года – так он сказал.

Н.Зубаревич― Неправда ваша.

А.Соломин― Почему?

Н.Зубаревич― Только что обсчитала исполнение бюджета по 8 месяцам. Расходы на благоустройства бюджета Москвы за эти 8 месяцев составили 191 миллиард рублей. То есть, 15% всех расходов бюджета Москвы.

Для сравнения: расходы на все образование по 8 месяцам — 201 миллиард рублей. 191 и 201. И это 8 месяцев. Дело будет под 300 миллиардов на благоустройство. Опаньки.

А.Соломин― Посмотрим и увидим.

Н.Зубаревич― Это бюджет большого хорошего субъекта федерации.

А.Соломин― Вы сказали по поводу регионов – особняком у нас всегда идет Северный Кавказ.

Н.Зубаревич― О, да.

А.Соломин― И Счетная палата заявила о неэффективности расходов на Северный Кавказ.

Н.Зубаревич― Все правильно они сказали, все верно они сказали. Они все посчитали. С глубоким уважением отношусь, я этот отчет прочитала. Просто весь разговор идет менее чем о 8 миллиардах рублей. Это копейки. Это субсидии по федеральным целевым программам – только. И ни о чем больше.

А.Соломин― Это на создание местного бизнеса?

Н.Зубаревич― Корпорации развития, фонды развития, — как вы деньги передали/, каким акционерным обществам вы дали эту денежку. И соответственно, это вопрос к процедуре – как вы отбираете, как вы контролируете траты.

А же про другое. Весь объем трансфертов республикам Северного Кавказа не 8. 220 миллиардов.

А.Соломин― А, понятно. А неэффективны только 8.

Н.Зубаревич― Дотаций на выравнивание, когда свободно тратится — 124. А все субсидии — 35. Ну, мы можем почистить 8. А с остальным что?

А.Соломин― И этот вопрос останется открытым. Кто будет отвечать на него, пока не знаю. Меня зовут Алексей Соломин, а в гостях у нас была директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Спасибо вам большое.