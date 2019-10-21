Т. Фельгенгауэр― Добрый вечер. Я рада приветствовать в этой студии политолога Сергея Маркова. Здравствуйте, Сергей Александрович.

С. Марков― Здравствуйте.

Т. Фельгенгауэр― Как всегда изумительный галстук.

С. Марков― Спасибо.

Т. Фельгенгауэр― Владимир Путин назначил телеведущего Валерия Фадеева главой СПЧ. И из совета исключили Екатерину Шульман, Павла Чикова, Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. И Михаил Федотов тоже больше не в СПЧ. Все правильно, все справедливо?

С. Марков― Владимир Владимирович, если всё делает – всё правильно, конечно. Известно, величайший политик современности. Признано практически всеми.

Т. Фельгенгауэр― Где ваше критическое мышление? Верните его.

С. Марков― Я его верну, не волнуйтесь. Но если вы хотите оттачивать свое критическое мышление, то делайте это не на примере Владимира Путина. Не надо искать пятна на солнце.

Т. Фельгенгауэр― Хорошо. Не будем. Давайте искать права человека в СПЧ.

С. Марков― Логику событий. Вы, наверное, знаете, что проблема прав человека очень сильно политизирована последние годы или даже десятилетия. Например, классический пример. Украина. Все правозащитные организации засовывали себе свои языки в уши, чтобы не видеть и не слышать и ничего не говорить. И полностью молчат про чудовищные нарушения прав человека.

Т. Фельгенгауэр― На Украине?

С. Марков― На Украине. Там у власти незаконное…

Т. Фельгенгауэр― Минутку. Мы про российский СПЧ.

С. Марков― Так важнейшее событие, важнейшая оптика для того, чтобы взглянуть на внутрироссийское событие – это Украина. Если вы не способны смотреть через эту оптику – вы ничего не увидите.

Т. Фельгенгауэр― Вам уже Владимир Путин сказал, что хватит уже про Украину. Давайте про Россию.

С. Марков― Ничего он говорил.

Т. Фельгенгауэр― Я слышала.

С. Марков― Он не говорил «хватит про Украину», он говорил, что хватит ругать Украину. Украинский народ — братский народ. А вот власть, он сказал — другое дело. Власть там находится марионеточная, посаженная иностранными спецслужбами.

Т. Фельгенгауэр― Жду слова «хунта».

С. Марков― Конечно, хунта.

Т. Фельгенгауэр― Про российский СПЧ давайте.

С. Марков― Секундочку. Это пример отношения правозащитных организаций к Украине, это ярчайший пример, индикатор колоссальной политизации проблем прав человека. Это уже не правозащитная деятельность, это политическая деятельность. Поэтому никакого доверия ни одному человеку и ни одной организации правозащитной, который не осудил чудовищное попрание прав человека в Украине и террор, который хунта организует в отношении населения.

Т. Фельгенгауэр― Я стесняюсь спросить. А где же Владимир Путин был предыдущие 5 лет? Хунта с 2000 какого года у нас? Давно. И до этого никаких претензий к СПЧ не было. Что сейчас произошло, почему сейчас такая резкая смена?

С. Марков― Политика переходит в активную фазу. Я так думаю. Раньше можно было терпеть это. Я думаю, намекали, что пора бы занять правозащитную какую-то деятельность. К сожалению, правозащитные структуры оказались захвачены политическими структурами. Кстати, Михаил Федотов пытался это сделать. Но нельзя же сидеть на одной должности вечно. Согласитесь. Должна быть какая-то сменяемость власти.

Т. Фельгенгауэр― Скажите об этом Путину.

С. Марков― Путину я готов сказать. И многие готовы сказать. Многие в России готовы сменить были бы Путина бы, если бы Запад прекратил гибридную войну против России. Во время войны главнокомандующих не меняют. Это то, что я постоянно говорю нашим западным коллегам, политикам, дипломатам. Если вы хотите, чтобы Путин ушел в 24-м году, вы должны немедленно прекратить гибридную войну против России. Немедленно прекратить санкции, немедленно содействовать возвращению Украины к демократии и свободе. И ликвидации хунты и суд над всеми участниками хунты и над всеми виновниками чудовищной политики террора и военных преступлений там. Вот если это не произойдет – тогда война гибридная против России продолжается. Если информационную войну против России не прекратите – значит, все это продолжается. Значит, русский народ во время этой войны главнокомандующего менять не будет.

Т. Фельгенгауэр― А будем менять главу СПЧ.

С. Марков― Да. Потому что войны против СПЧ не ведется.

Т. Фельгенгауэр― Как вы считаете, Валерий Фадеев — хороший выбор?

С.Марков: Проблема прав человека очень сильно политизирована последние годы или даже десятилетия

С. Марков― Нормальный выбор. Дело же не в том, что он телеведущий. Валерий Фадеев на протяжении нескольких лет – глава Общественной палаты. Который очень хорошо знаком с общественными инициативами во всей стране. И я думаю, что он постарается подтянуть эту правозащитную тематику ближе к регионам. У нас, поскольку многие правозащитники, суть — иностранные агенты западных центров, которые проплачивают их и они критикуют только в Москве, когда обижают оппозиционеров как им кажется. На самом деле их не обижают. Оппозиционеры у нас великолепные возможности имеют. А вот реально, где права людей часто нарушаются всякими коррумпированными структурами и бизнесом, и бюрократией в регионах – туда не идут. Не хочется им путешествовать по таким заштатным гостиницам. Куда как лучше ездить из Москвы в Брюссель, Варшаву и выступать на конференциях. И клеймить Россию. Послаще будет жизнь. А вот туда, ребята, в глубинку, где реально права человека нарушаются, я думаю, попытается развернуть активность СПЧ Валерий Фадеев. Насколько я могу видеть. Это вероятное развитие событий. Из тех, кто уходит, мне лично жалко Илью Шаблинского. Активный умный очень человек. Который занимается очень много социальной проблематикой. Гипертрофированной политизированности я у него не заметил, может я просто пропустил. То есть общая логика заключается в том, что Федотов уходит просто потому, что должна быть сменяемость власти как в нормальных странах всех. Выводят оттуда частично людей политизированных. То есть те правозащитники, которые стали политиками. Может быть и дальше кого-то других, я надеюсь, тоже политиков. Нельзя смешивать.

Т. Фельгенгауэр― Екатерина Шульман очень плотно занималась темой домашнего насилия. Это же очень важно.

С. Марков― Правильно, между прочим, симпатичный мне очень человек. Эксперт. С удовольствием. Я знаю, что из нее делают такого эксперта героя оппозиционного. Мы с пониманием тоже относимся. Она-то в этом не виновата. Есть две фигуры. Шульман и Соловей. Из которых прямо лепят. Вот они гениальные эксперты. Мы знаем, что они хорошие, неплохие ребята…

Т. Фельгенгауэр― Зря ее убрали. Нет?

С. Марков― Потому что из нее лепят такого оппозиционного главного эксперта, ее постоянно выталкивают туда в политическое поле. Делают из нее политика. Я думаю, что это ее наверное и…

Т. Фельгенгауэр― Сгубило.

С. Марков― Подвело.

Т. Фельгенгауэр― Не разобрался президент, что лепят, а на самом деле она хорошая.

С. Марков― Да. Она хорошая. И Шульман и Шаблинский хорошие ребята. Но при них лживые друзья.

Т. Фельгенгауэр― Жуть.

С. Марков― Конечно. Поменьше надо с врагами России общаться. И будет вам хорошо.

Т. Фельгенгауэр― Так кто же будет защищать права наши человеческие. Это же важно.

С. Марков― Там есть проблема, которая достаточно серьезная. Это проблема финансирования правозащитной деятельности. Все-таки, для того чтобы правозащитники защищали права людей, у них должны быть все-таки какие-то доходы.

Т. Фельгенгауэр― Хотя бы чтобы офис снимать.

С. Марков― Да. Секретари. Деньги на командировочные. На гостиницы, чтобы куда-то поехать, что-то сделать. Просто иногда каким-то людям нужно просто 5 тысяч рублей дать в качестве помощи какой-то. Все это должно финансироваться. И проблема в том, что у нас во многом суверенитет страны в неправительственном секторе оказался во многом утерян за счет того, что финансирование оказывается только западное. Мы читаем, по объему экономики Россия уже больше Франции, Италии, Польши, Турции.

Т. Фельгенгауэр― А на правозащитные НКО денег не дают. Почему?

С. Марков― Это я считаю большая ошибка. Я считаю, что у нас должны быть фонды для финансирования НПО. Другое дело, что там тоже коррупция. Что вы думаете, в Турции и Польше коррупции нет что ли.

Т. Фельгенгауэр― Да везде коррупция.

С. Марков― Но там работа этих фондов больше, чем у нас даже. И поэтому НПО они значительно более развиты. И причем современное понимание цивилизованного государства заключается в том, что государство должно финансировать даже тех, кто его критикует.

Т. Фельгенгауэр― Золотые слова, Сергей Александрович. Чего сразу во врагов-то записывать.

С. Марков― Критика государственных институтов, государственных структур это благо для народа. Для того чтобы государственная политика становилась лучше – ее нужно критиковать. Должны быть не только политические партии, но и гражданское общество снизу. И так далее. Это такая проблема, которая должна решаться. Должны создаваться фонды. Они сейчас начали создаваться после цветной революции, еще «оранжевой революции» 2004 года. Но потихонечку-потихонечку, недостаточно. Не сравнивать с Францией Америкой, Англией. Давайте сравнивать с Польшей и Турцией.

Т. Фельгенгауэр― Ничего себе у вас разброс.

С. Марков― Польша и Турция хотя бы. Это один вопрос. Но есть другой вопрос. Мы должны защитить свой суверенитет, свою политическую и общественную систему. А мы подвергаемся мощнейшему вторжению. То есть с одной стороны мы сами отпускаем, дырки создаем. Когда мы своим правозащитникам из своих денег ничего не даем, они вынуждены бегать по миру, что-то собирать.

Т. Фельгенгауэр― А мы их иностранными агентами сразу объявляем. Всё, никакой пощады.

С.Марков: Многие в России готовы сменить были бы Путина бы, если бы Запад прекратил гибридную войну против России.

С. Марков― Да. Совершенно верно. Есть такое противоречие. А мы действительно, иностранными агентами объявлять нужно конечно, всегда тех, кто получает деньги из-за рубежа. Люди должны знать, кто получает иностранные деньги. Общество имеет право знать, кто получает иностранные деньги. Но с другой стороны пускай они получают иностранные даже деньги, ничего страшного. Но основной массив денег должен на общественную деятельность идти изнутри страны. И правительство должно создать соответствующие условия. Если бизнес не хочет сам ничего финансировать, тем более для бизнеса это, Тарковского помните, это была форма участия в политике через неправительственные организации.

Т. Фельгенгауэр― Что ж вы там везде политику видите. В правозащите.

С. Марков― Потому что так оно и есть. Современный неправительственный сектор он очень сильно политизирован. Пускай тогда государство государственные фонды создаст. Или, например, подскажу: пускай даст университетам крупным. Или крупным СМИ. Например. Телеканалам основным. Пускай основные телеканалы спонсируют неправительственные организации.

Т. Фельгенгауэр― Они сами на дотациях государственных. Какой-нибудь там ВГТРК живет…

С. Марков― Да ну что вы.

Т. Фельгенгауэр― Бюджет им выделяется. Вы видели проект бюджета

С. Марков― Это региональные. А крупные — у них все нормально.

Т. Фельгенгауэр― Хорошо.

С. Марков― Наша задача – защититься от реальных политических иностранных агентов. То есть не страшно, когда у нас эколог получает деньги из-за рубежа. Важно только чтобы он был зарегистрирован как иностранный агент, чтобы граждане знали, от кого он деньги получает. Но когда на политическую деятельность получают люди деньги из-за рубежа и от врагов России. Это нужно как-то проблему решать. Здесь возникает фигура Навального.

Т. Фельгенгауэр― Сергей Александрович, у вас есть список врагов России. Просто не все в курсе. Чтобы люди понимали. От кого деньги можно получать, от кого нет.

С. Марков― Список врагов России это те, кто сами себя назвали врагами России. Например, спецслужбы сказали США и Великобритании, что для них Россия – враг. Вот они значит враги. Те центры, которые связаны с ними – враги. Или какие-то СМИ. Например, написали в своей редакционной политике, что Россия – враг.

Т. Фельгенгауэр― Прям в редакционной политике прописали?

С. Марков― Да. Колонка от редакции. Либо контент-анализ. Сегодня прекрасно сделали контент-анализ 82 тысячи публикаций иностранных СМИ. И они сказали о том, что 50% негативные, где-то только 2% — позитивные. И 48% — нейтральные.

Т. Фельгенгауэр― Хочу уточнить.

С. Марков― Но если 50% негативные, значит, по сути дела, эти СМИ находятся в состоянии информационной войны против России.

Т. Фельгенгауэр― Подождите. Вы меня запутали. Вы же сами сказали, что критиковать это хорошо и полезно. Это для власти здорово, когда ее критикуют. А что же всех сразу во враги.

С. Марков― …должно быть запрещено. Но то иностранное СМИ, которое 90% пишет плохого о России только, оно не критикует, оно шельмует. Есть разница между критикой и травлей. Знаете буллинг такое слово популярное в современном мире.

Т. Фельгенгауэр― Не используйте его. Говорите по-русски. Мы в России.

С. Марков― Травля. Вот травля – это плохо. Критиковать Россию, мы всегда благодарны за критику. Она помогает нам стать сильнее. А травить Россию, кто этим занимается – они политические противники. Так я возвращаюсь к фигуре Навального.

Т. Фельгенгауэр― Неожиданно. Откуда появился Навальный.

С. Марков― Все понимают, что это иностранный агент. Просто Навальный и ряд других. Волков и так далее. Все понимают, что это иностранный агент. Но это никак не фиксировано. Понимаете? Никак не могут доказать получение денег оттуда, получение оттуда политических директив. И, получается, что у нас есть явный набор людей иностранных агентов в политической сфере. Это СМИ, я считаю, что газета «Ведомости», газета РБК…

Т. Фельгенгауэр― Ладно, «Эхо Москвы», скажите — нормально? Честно. Вот давайте, Сергей Александрович. Редко видимся. Скажите честно. «Эхо Москвы» — как?

С. Марков― Честно, «Эхо Москвы» работает, я бы сказал, состав авторов теснейшим образом связан с теми, кто является врагами России.

Т. Фельгенгауэр― Но Венедиктов – молодец?

С.Марков: Критика государственных институтов, государственных структур это благо для народа

С. Марков― Я считаю Венедиктова гениальным абсолютно главным редактором.

Т. Фельгенгауэр― Ну все. Это главное.

С. Марков― Который смог создать гениальное радио. И при этом я еще подозреваю, что «Эхо Москвы» выполняет какое-то сверхсекретное задание в интересах родины.

Т. Фельгенгауэр― В эти самые минуты, кстати.

С. Марков― Да.

Т. Фельгенгауэр― Вернемся к Навальному.

С. Марков― Вот есть люди, которые явно иностранные агенты. Но при этом это не доказано. Очевидно, что может возникнуть ситуация, когда Навальный теоретически побеждает на президентских выборах. Теоретически.

Т. Фельгенгауэр― Перед чем его регистрируют как кандидата.

С. Марков― Может.

Т. Фельгенгауэр― Ого.

С. Марков― Но это нельзя допускать. Потому что этот человек является агентом врагов России.

Т. Фельгенгауэр― Ну приехали.

С. Марков― Да. И вот как выйти из этой ситуации. Это серьезная проблема. Она кстати не только для нас.

Т. Фельгенгауэр― Видимо, и для врагов России тоже вопрос.

С. Марков― Американцы несколько в иллюзорном плане, но тоже столкнулись с этой ситуацией. Как не допустить, чтобы на выборах президента США победил агент России. Они там, вот Хиллари Клинтон заклеймила Габбард, яркую и красивую сенаторшу.

Т. Фельгенгауэр― А она агент России?

С. Марков― Нет, она не агент России, но она ее заклеймила. Руководителя «Зеленой партии» заклеймила как агента России.

Т. Фельгенгауэр― Клинтон – дай ей только заклеймить кого-нибудь.

С. Марков― Суть в том, что во всем мире сейчас идет поиск иностранных агентов во внутренней политике. Потому что везде эта проблема. Мир станет глобальным.

Т. Фельгенгауэр― Просто это мания преследования.

С. Марков― Если у всех мания преследования, может быть не они не правы.

Т. Фельгенгауэр― Мир сошел с ума.

С. Марков― А вы не правы может быть. Что не видите этого. Понимаете. Слышали слово «глобализация»?

Т. Фельгенгауэр― Да.

С. Марков― Слышали слово «информационные сети». Вот сейчас границы они как бы истончаются. Сейчас проходит огромное проникновение всех влияний, проектов. Субъектов и так далее. Поэтому перед всеми странами встает эта проблема и задача. Все должны ее решать. И мы тоже должны показать. Вот мы пошли по пути такого достаточно жесткого закона об иностранных агентах. Предположим, с тем же Навальным проблему не могут решить. Единственное, что используют против него – такое пропагандистское шельмование, его показывание, что агент СМИ. Но может недостаточно.

Т. Фельгенгауэр― То есть вся сила пропаганды не в состоянии справиться с одним Навальным?

С. Марков― Нет. Она с ним справляется. Благодаря этой пропаганде, Навальный находится в информационном гетто. Его бояться как такового не надо. Теоретически ставлю проблему. Поскольку за Навального никогда не проголосует на свободных выборах много людей. Потому что все знают, что Навальный работает на врагов России. Это видно хотя бы по тому, что его политическая позиция по всем ключевым вопросам совпадает, условно говоря, с позицией ЦРУ США. И разведывательного управления министерства США.

Т. Фельгенгауэр― Откуда вы знаете их позицию, Сергей Александрович.

С. Марков― Очень просто. Крым принадлежит Украине. Это их позиция. ЦРУ и Навального. Да.

Т. Фельгенгауэр― Навальный сам говорит, что Крым не бутерброд, не надо его туда-сюда.

С. Марков― Нет, он говорит, что не бутерброд, это один раз упомянул, когда ему разрешили. Но на самом деле он много раз сказал, что Крым, что Россия незаконно захватила Крым. И как сделать так, чтобы законно люди, которые являются иностранными агентами, были отключены от возможности захватить власть в стране. И подчинить страну этим противникам. Это перед всеми стоит такая проблема.

Т. Фельгенгауэр― Страшнейшая проблема цензуры будет решаться в этот небольшой перерыв. Мы вернемся.

НОВОСТИ

Т. Фельгенгауэр― Сергей Марков, политолог. Мы тут про Зеленского.

С. Марков― Очень хороший вопрос мне сейчас задали.

Т. Фельгенгауэр― Про тиранов у нас вопрос. Я хотела еще с вами поговорить по поводу социальных бунтов, которые мы видим. Например, массовые беспорядки в Чили. Казалось бы, повод абсолютно социальный. Повышение стоимости проезда на метро.

С.Марков: Благодаря этой пропаганде, Навальный находится в информационном гетто

С. Марков― Ничтожный.

Т. Фельгенгауэр― Какой есть. И, тем не менее, уже сколько времени там все происходит. Социальные беспорядки они хуже для государства, чем политические?

С. Марков― Повод ничтожный. Беспорядки плохие те и другие. Жизнь в Чили сейчас, видимо, выше, чем в любой латиноамериканской стране. Поэтому там бунтуют не бедные, а скорее зажиточные. Но проблема в Чили такая же, как в большинстве стран. Демократические институты, захваченные олигархией, перестали работать. И граждане не ощущают, что они могут воздействовать на эти олигархические структуры. Олигархические структуры жадные, захватывают себе все больше и больше и поэтому разрыв в доходах между сверхбогатыми, богатыми и средним классом он все увеличивается. Средний класс…

Т. Фельгенгауэр― Вы описываете ситуацию РФ.

С. Марков― Да. Но в РФ это происходит во многом под влиянием гибридной войны извне. А против Чили никто гибридной войны не ведет.

Т. Фельгенгауэр― А я думала, потому что нефть раздали только своим.

С. Марков― И как я уже сказал, что вот эти бунты нарастают. Потому что демократия перестает работать. Просто демократия ушла. И я говорю, один из важнейших критериев вообще реальной оценки любых событий является отношение к Украине. Вот если бы страны ЕС были демократическими, они ни за что не поддержали бы ту хунту, которая уничтожила демократию в Украине и которая проводит там политику государственного терроризма. На протяжении уже многих лет.

Т. Фельгенгауэр― Так там же выборы президентские прошли. Демократия есть.

С. Марков― Значит, делаем вывод и это не замалчиваем. Нет, выборы там прошли фейковые. Зеленский победил только потому что все остальные реальные кандидаты были вычищены. Зеленский это была просто форма голосования против всех. А всех остальных реальных кандидатов не допустили. Условно говоря, Олег Царев. Вот он мог бы победить. Николай Азаров, премьер-министр.

Т. Фельгенгауэр― Особенно в Западной Украине.

С. Марков― Западная Украина – 15%, там уже половина уехала…

Т. Фельгенгауэр― А что же российские руководители общаются с Зеленским.

С. Марков― Ну как. Наша задача – общаться с кем угодно. Но только для того чтобы братскую страну Украину, которая по большому счету является частью Руси и которая имеет полное право воссоединиться с Россией, я думаю, Украина воссоединится с Россией. За исключением Львовской области, Житомирской. Пускай уходят прочь. Все остальные регионы Украины имеют право воссоединиться с Россией. Поэтому мы делаем все, чтобы не было там войны. Чтобы миром все закончилось. И готовы сотрудничать с кем угодно.

Т. Фельгенгауэр― Операция по принуждению к миру.

С. Марков― Возвращаясь к западным, бунты. И народы не знают, к какой модели прийти, чтобы ограничить олигархию. И они все больше склоняются к стихийному, без всякого знания, а мы сейчас нашим слушателям скажем это знание. Чтобы они отличались от этого стихийного народа. А знание заключается в том, что в Древней Греции переход от олигархии к другим осуществлялся через тиранию. Сначала народ, бунтующий против олигархии, выдвигал тирана. Далее тиран сокрушал власть олигархии. И создавал возможность для демократических институтов. Временами тиран даже не сокрушал, извините, даже не приводил к демократии. А просто сохранялась тирания, но все-таки в интересах большинства народа.

Т. Фельгенгауэр― Нежная.

С. Марков― В интересах большинства народа. Недаром Аристотель выдвигал, говорил, что есть разные формы правления. Многих и немногих. Аристократия – хорошее правление немногих и олигархи – плохое правление немногих. В реальности все-таки не так…

Т. Фельгенгауэр― А у нас как было сработало? С олигархами проблема.

С. Марков― У нас уже сработало. Я бы сказал так, что Владимир Путин является лучшим выражением древнегреческой тенденции. Не будем называть Путина тираном. Это неправильно с пропагандистской точки зрения совершенно будет использовано.

Т. Фельгенгауэр― Деспотом.

С. Марков― Нет, будем называть его общенациональный лидер. То есть человек, который во многом играет роль вместо институтов. И который ограничил роль олигархии, которая терзала и разваливала Россию.

Т. Фельгенгауэр― Как же он ограничил? А Сечин, а Ротенберги. А Тимченко.

С. Марков― Объясняю.

Т. Фельгенгауэр― Давайте.

С. Марков― Понимаете разницу между Сечиным и Ходорковским.

Т. Фельгенгауэр― Да, Сечин отобрал все, что было у Ходорковского.

С. Марков― А разницу. Ходорковский действовал для своего собственного политического проекта.

С.Марков: Жизнь в Чили сейчас, видимо, выше, чем в любой латиноамериканской стране

Т. Фельгенгауэр― Сечин – для Путина.

С. Марков― Ходорковский пытался захватить государство, а Сечин действовал для российского государственного проекта. Ходорковский, условно говоря, хотел выкачивать деньги из бюджета. В свою корпорацию. А Сечин выкачивать деньги из корпорации «Роснефть», чтобы передавать их побольше бюджету. Разницу поняли?

Т. Фельгенгауэр― А зачем же ему бюджет помогает?

С. Марков― А бюджет ему помогает, потому что бюджет прекрасно видит, что Сечин является огромным налогоплательщиком. Не только он. «Транснефть», «Газпром», другие такие корпорации. Именно после того как Путин установил над ними контроль, после этого и потекли денежки рекой в бюджет. И вы тоже все получили часть доходов. Тогда-то начался огромный колоссальный рост уровня жизни в России, который был все нулевые годы.

Т. Фельгенгауэр― Он давно и закончился. Что теперь-то не так?

С. Марков― Да, поэтому гибридная война против нас мешает. Есть, конечно, претензии к экономическому блоку правительства.

Т. Фельгенгауэр― Медведев сказал, что с экономикой у нас все в порядке.

С. Марков― Нет, я думаю, что не так с точки зрения большинства населения. Вот получается так, финансово-экономический блок правительства, получается парадокс. Его поддерживают все противники Путина. А сторонники Путина – почему-то им не нравится финансово-экономический блок.

Т. Фельгенгауэр― Что же Путин ничего не сделает с этим блоком.

С. Марков― Время задуматься.

Т. Фельгенгауэр― 20 лет как это блок…

С.Марков: Ходорковский пытался захватить государство, а Сечин действовал для российского государственного проекта

С. Марков― Я задам вопрос еще более жесткий. Нам известно о том, что бывший премьер Касьянов стал противником Путина. Андрей Илларионов, бывший советник по экономике, стал противником Путина. Оба из финансово-экономического блока. Кто из нынешнего финансово-экономического блока пойдет по пути Илларионова и Касьянова. Конкретно. По фамилиям. Попробуйте. Краудсорсинг такой проведем. Пускай скажут люди, кто из нынешних министров и руководителей госкорпораций, крупнейших банков могут пойти по пути Илларионова и Касьянова. И предать Путина и выступить против него.

Т. Фельгенгауэр― Никто не посмеет предать Путина.

С. Марков― Вот вы уже защищаете финансово-экономический блок.

Т. Фельгенгауэр― Да?

С. Марков― Да. А вы сама противник Путина.

Т. Фельгенгауэр― Я противник Путина?

С. Марков― Как я видел. По вашим оценкам.

Т. Фельгенгауэр― Более запутинского запутинца не найдешь. Подождите. А вот Улюкаева зато посадили. А больше никого не сажают.

С. Марков― Улюкаева я думаю за другое посадили. Кстати, за то, что он хотел по пути Касьянова и Илларионова. Я думаю. Вряд ли за коррупцию.

Т. Фельгенгауэр― Да что вы.

С. Марков― Такое мое скромное мнение.

Т. Фельгенгауэр― А есть же советник, был, во всяком случае. Глазьев.

С. Марков― …про другое. Хорошую новость вам скажу.

Т. Фельгенгауэр― Хорошую?

С. Марков― С моей точки зрения вот сейчас фамилия, которая прозвучит, большинство ее не знают. Сейчас, мне кажется, более-менее определилось, кто будет будущим президентом США.

Т. Фельгенгауэр― Давайте.

С. Марков― Будет Элизабет Уоррен. Первая женщина президент.

Т. Фельгенгауэр― Та самая, на которую наезжает Хиллари Клинтон.

С. Марков― Нет. Другая.

Т. Фельгенгауэр― Извините. Вы американист. Вам виднее.

С. Марков― Элизабет Уоррен с большой вероятностью побьет и Байдена, который прокололся на украинском коррупционном скандале. И Сандерса, которому не простят то, что он все сдал, победу Хиллари Клинтон. Поскольку на праймериз победил он, но у него украли победу. Он согласился с этим воровством у него голосов. Проявил такую слабость, беспринципность, бесхарактерность. А дальше Уоррен победит на выборах у Трампа. По нескольким причинам. Во-первых, Трамп не выполняет ряд своих обещаний, которые он обещал избирателям. Посадки нужны.

Т. Фельгенгауэр― Но там с этим американским судом не так просто как с российским.

С. Марков― Он должен сделать. Сейчас он решился, слава богу, вывести войска из Сирии. Но ему дальше идти, сбросить ряд ненужных обязательств внешнеполитических. Обязательно стену построить с Мексикой. Плюс импичмент, связанный с Украиной, то есть его вся эта грязь коснется. Уменьшит его голоса.

Т. Фельгенгауэр― А будет импичмент?

С. Марков― Плюс большинство американцев считают, они мечтают все-таки проголосовать на выборах за президента женщину.

Т. Фельгенгауэр― Не только американцы об этом мечтают.

С. Марков― Один раз они проголосовали за президента афроамериканца. И довольны в основном этим. И вообще они считают, что выражение свободы…

Т. Фельгенгауэр― Так говорите, как будто это тест-драйв какой-то. Он попробовал на Бентли прокатиться, сейчас увидел Смартик…

С. Марков― Да, это нормально. Все хотят тест-драйв.

Т. Фельгенгауэр― Я тоже хочу.

С. Марков― И они тоже хотят тест-драйв. Они прокатились на президенте афроамериканце. Теперь они хотят прокатиться на президенте женщине. Это нормально. Американцы считают, что прогресс цивилизации заключается в том, что не только белые мужчины становятся президентом, но и негр может стать президентом, и женщина может стать президентом. А следующий – азиат.

Т. Фельгенгауэр― Гей.

С. Марков― Ну не сразу.

Т. Фельгенгауэр― То ли дело у нас, да, такого безобразия не будет.

С. Марков― Сначала Элизабет Уоррен. Смотрите опять же на Украину. Там у них гей премьер-министр и неонацист одновременно.

Т. Фельгенгауэр― Мы аутингом заниматься не будем. Сергей Марков в программе «Особое мнение». Всем большое спасибо. До свидания.