Т. Троянская― Мы уже в эфире, 11 часов 7 минут, в студии Татьяна Троянская. Особое мнение сегодня депутата Законодательного собрания Петербурга, лидера партии «Яблока», Бориса Вишневского. Борис Лазаревич, добрый день!

Б. Вишневский― Доброе утро, дорогие радиослушатели! Доброе утро, Таня.

Т. Троянская― И я всех призываю присоединяться к нашему эфиру. И на Youtube тоже у нас идёт в настоящий момент трансляция: заходите на Youtube-канал, набираете «Эхо Москвы в Петербурге» и здесь можете нас видеть. И также задавать вопросы и общаться друг с другом. Московское дело продолжается, и вот сейчас апелляции: апелляция Константину Котову сегодня. И каждый день новости, которые нас не слишком радуют. На ваш взгляд, чем всё это закончится и продолжится.

Б. Вишневский― Мне трудно сказать, чем это закончится, но я могу сказать, как я это оцениваю. Я это оцениваю, как преступление против конституции, преступление против прав граждан. Как действия организованной преступной группировки, которая преследует граждан, пожелавших всего лишь мирно выйти на улицы Москвы и потребовать честных выборов и регистрации своих кандидатов. Если бы мы имели нормальное правосудие, нормальную судебную систему и нормальные правоохранительные органы, то сегодня бы «Московским делом» называли бы дела против полицейских, росгвардейцев, которые избивали и задерживали людей. Против следователей, которые возбуждали эти дела. Против судей, которые выносили неправосудные приговоры. Вот, что должно было быть сегодня московским делом. Но, вместо этого, мы обсуждаем преследования граждан: очень молодых, не очень молодых, которые провинились, в кавычках, только тем, что посмели выйти на улицу.

Б. Вишневский― Позорнейшее дело Константина Котова даже, пожалуй, выбивается из этого ряда, потому что конституционный суд однажды уже признал недопустимость подобных преследований. Не может любое количество административных правонарушений – даже оставим в стороне вопросы обоснованности административного наказания за одиночные пикеты – переходить в уголовное качество. Это означает автоматически два наказания за одно нарушение. Этого не может быть ни в одной нормальной правовой системе мира. Тем не менее, именно по этой статье Ильдара Дадина… Я знаком с Дадиным, я его когда-то, между прочим, вытаскивал из отдела полиции в Петербурге – тогда мы с ним и познакомились лично, наконец… После дела Ильдара Дадина мы надеялись, что никого не будут преследовать по этой статье 212.1. Теперь Константина Котова преследуют по ней же. Держим кулаки, что называется. Я очень надеюсь, что это дело – оно развалится. Так же, как и в отношении других фигурантов «Московского дела».

Б. Вишневский― Завтра апелляция по Егору Жукову, студенту Высшей Школы Экономики, которого пытались обвинить в массовых беспорядках. Теперь пытаются «пришить» ему, простите за бедность речи, то ли экстремизм, то ли терроризм – изучают на этот предмет его студенческие работы, ища-там какой-нибудь экстремизм или оправдание терроризма. Это – вообще, полное безумие. И понятно, что система просто не хочет давать никакого обратного хода. Она кого-то в свои жернова затащила и делает всё, чтобы перемолоть его окончательно, ища любые поводы для продолжения преследования. Я вот вчера записывал маленький ролик в защиту Егора Жукова, выкладывал в социальных сетях – поддержал флешмоб, который устроили многие достаточно известные люди. Я видел много таких выступлений, в частности, моего любимого главного редактора «Новой Газеты» Дмитрия Муратова в защиту Егора Жукова. Полагаю, что это возмутительное дело, конечно, должно быть прекращено.

Б. Вишневский― Таня, что я хочу сказать вам и нашим слушателям: ведь не только «Московским делом» сегодня ограничиваются политические преследования. Давайте не забывать о деле Юрия Дмитриева, а в ноябре месяце планируется продолжение этого позорного судебного процесса. Его опять пытаются обвинить, якобы, в какой-то педофилии, на основании крайне сомнительных показаний и крайне сомнительных экспертиз. Продолжают сидеть ингушские активисты, что тоже, на мой взгляд, абсолютно возмутительно: люди мирно вышли на улицы и потребовали всего лишь, чтобы их услышали, чтобы к их мнению прислушались. Чтобы не делили землю между Ингушетией и Чечнёй, не послушав граждан. И за это их преследуют: вот сидит единственная женщина среди этих активистов, Зарифа Саутиева – это, вообще, просто позор, так считают ингушские активисты. Женщину за такие вещи арестовывать… Её вывезли из Ингушетии в Нальчик, насколько я знаю. Там проблема с допуском адвокатов. Как это всё называется? Это всё называется полицейским государством. Это называется политическими репрессиями. Это называется преступлениями против конституции.

Т. Троянская― Борис Лазаревич, вы сейчас обрисовали тёмную сторону всех этих дел. Есть, на мой взгляд, положительное от всего этого – это, так называемое, продолжение формирования гражданского общества. Реакция, в частности, на «Московские дела»: очень многие артисты известные и популярные в молодёжной среде, что очень важно, записали ролики. Были разные ролики и текст-проект был Oxxxymirin’a. Но также ролики с объяснением… То есть, называется Константин Котов, объясняется его дело: за что человек сидит. Вот это же очень хорошо, потому что эти артисты популярны среди молодых. И, может быть, молодёжь, которая была аполитичной до какого-то момента, услышав своего кумира как-то подумает: вообще, сидит молодой человек – за что сидит? И что-то в государстве происходит не то.

Б. Вишневский― Тань, это, конечно, хорошо с той точки зрения, что известные люди, многие из которых раньше были чужды абсолютно политике…

Т. Троянская― Аполитичными, да.

Б. Вишневский― Наоборот, старались публично демонстрировать публично некую брезгливость: «Не втягивайте нас в политику! Нас это не касается! Мы тут ни при чём!» Они сегодня понимают верность старого принципа, который я не устаю повторять, в частности, всем питерским гражданским активистам, которые занимаются защитой парков и скверов, защитой исторических зданий и тоже иногда говорят, что «мы не занимаемся политикой»: если ты не занимаешься политикой – политика займётся тобой. Всё, что происходит, имеет политические причины. Политические причины – это полная независимость власти от общества, это нежелание власти голос общества слышать, и выполнять волю граждан. Прекрасно, что известные люди выступали в защиту Павла Устинова. До этого огромное количество журналистов выступало в защиту Ивана Голунова. Я, кстати, тоже участвовал в этих акциях, и это дало результат. Причём, достаточно быстро. Что артисты, поэты, писатели записывают ролики в защиту Константина Котова, Егора Жукова, других фигурантов «Московского дела». И, в том числе, это делают те, кто обладает серьёзным влиянием на молодое поколение.

Б. Вишневский― Но горько становится от того, что является причиной этих действий. А причина – это та самая полицейщина, которую мы видим, то уже почти тоталитарное государство, которое построено. Правоохранительная, в кавычках, подчёркиваю, в кавычках, система, поскольку она охраняет не закон, а власть. Которая действует по принципу сталинского НКВД: «Органы не ошибаются», «если враг не сдаётся – его уничтожают». Система, которая воспринимает как врага любого, который говорит какое-то свободное, критическое, независимое слово. Любого, кто возмущается действиями властей, кто смеет требовать соблюдения своих конституционных прав. Во это надо менять самым решительным образом.

Т. Троянская― Да, но власть, мне кажется, в отношении этих дел не очень меняет позицию. Сегодня газета «Ведомости» написала о том, что ВЦИОМ сейчас готовится к следующим выборам. И, якобы, спрашивают жителей столицы: «Ваше отношение к Госдуме, к президенту, насколько эффективно работает Мосгордума». Получается, что идёт уже подготовка и стратегия начинает разрабатываться.

Б. Вишневский― Ну это же плановый опрос – они всё время проводятся. Всё время пытаются выяснить отношение к президенту, к Госдуме. Я, правда, не слышал, чтобы в Петербурге выясняли отношение к Законодательному собранию в целом, как к органу.

Т. Троянская― Вот, кстати, я никогда такого не слышала.

Б. Вишневский― Я тоже вот не слышал. Но, понятно, что власть пытается зондировать общественное мнение. Понятно, что она пытается понять, что делать. Потому что то, что мы видели на выборах в Москве и Петербурге – это колоссальный уровень протестного голосования. Это готовность людей голосовать за любую альтернативу и не поддерживать людей ни в какой оболочке. Обратите внимание, в Москве сейчас большая фракция «Единой России» в Московской городской думе – у них там большинство. По-моему, у них там 23 или 24 человека из 45. Только проблема в том, что ни один из них не был выдвинут партией «Единая Россия». Никто из них не решился выдвигаться от «Единой России». У нас в Петербурге очень многие единороссы шли или как самовыдвиженцы, или всячески скрывали свою партийную принадлежность. В их агитационных материалах ни слова невозможно было найти о том, от какой партии они выдвинуты и кого представляют.

Т. Троянская― Единая партия стала клеймом.

Б. Вишневский― Это стало не то, что клеймом – это стало такой гирей на ногах. Вот раньше это был такой воздушный шар, который поднимал вверх, к желанным депутатским мандатам, к губернаторским местам, к креслам мэров. А теперь это – гиря, которая тянет вниз.

Т. Троянская― А что делать тогда с «Единой Россией»? Вот у них же скоро будет съезд партии. Надо же как-то думать, как отмываться от всего наработанного и нажитого.

Б. Вишневский― Один способ они нам уже предложили, мы это уже видели: они прикидываются самовыдвиженцами.

Т. Троянская― «Самомедвеженцами».

Б. Вишневский― Да, или, как хорошо было сказано, «самомедвеженцами». Я думаю, что на ближайших выборах региональных они могут это продолжить. Если они увидят, что это даёт результат, я не исключаю, что они как-нибудь переформатируются к следующим думским выборам: будет вместо «Единой России» какой-нибудь «Народный Фронт», который, собственно, уже существует.

Т. Троянская― То есть переименуются?

Б. Вишневский― Я не исключаю, что они могут попытаться сменить окраску. Сбросить старую шкуру и предстать в новой.

Т. Троянская― Бурый медведь превратиться в белого медведя?

Б. Вишневский― Ну, в белого им довольно трудно будет превратиться.

Т. Троянская― Прокрасятся.

Б. Вишневский― Но в какого-нибудь пятнистого – может: «Мы уже совсем другие, мы уже совсем другая партия».

Т. Троянская― Медведь превратится в зебру.

Б. Вишневский― Более того, они может даже позволят себе покритиковать «Единую Россию».

Т. Троянская― Старую «Единую Россию».

Б. Вишневский― За какие-нибудь ошибки, за перегибы, за отдельные недостатки. Понятно, что они сейчас очень напряжённо думают, что им сейчас делать, потому что готовность граждан голосовать за тех, кто не «Единая Россия» была очень высока. Мы это видели всем Петербургом на муниципальных выборах очень наглядно.

Т. Троянская― Вот про муниципальные выборы очень многие наши слушатели, и Лев здесь, и Виктор, пишут… В частности, Виктор, что выборы закончились, но всё продолжается. Это действительно во многих округах.

Б. Вишневский― Выборы не закончились, потому что во многих округах начинаются суды. Огромное количество судебных процессов, где и мои коллеги из «Яблока», и другие политические активисты оспаривают результаты сфальсифицированных выборов. Оспаривают их там, где незаконно недопустили или где подделали результаты.

Т. Троянская― Ну давайте – узурпирую право ведущей – с моего округа начнём. Литейный округ, где, якобы…

Б. Вишневский― Почему «якобы».

Т. Троянская― Точнее, да, победило «Яблоко» и плюс ещё там были от «Объединённых демократов».

Б. Вишневский― Нет, из 20 мандатов 11 мандатов у «Яблока», 1 мандат у женщины, которая шла как самовыдвиженка – она ни к кому не примыкает.

Т. Троянская― То есть, честно ни к кому не примыкает?

Б. Вишневский― Да. И ещё 8 мандатов у «Единой России».

Т. Троянская― То есть, абсолютное большинство у яблочников.

Б. Вишневский― Абсолютное большинство. Это абсолютное большинство собралось на заседание совета и избрало главу муниципального образования – Арсения Афиногенова, моего помощника, кстати. Избрало исполняющего обязанности заместителя главы, его секретаря. И до сих пор, прошло уже две недели, они не могут, фактически, вступить в свои права руководства муниципального образования. Почему? Потому что бывший глава, господин Дайняк, вопреки закону отказывается признавать этот совет.

Т. Троянская― На каком основании?

Б. Вишневский― На том основании, что, якобы, только он имел право созвать заседание совета. Это – абсолютное враньё. Потому что перед тем заседанием, которое было, где, собственно, избрали главу Арсения Афиногенова и других, вся фракция «Яблоко», все 11 человек, подписали требование о проведении внеочередного заседания. Это – их безусловное право. И это заседание мог открыть Дайняк, но он свалил. И тогда его открыл старейший по возрасту депутат, как и полагается по уставу. Тем не менее, господин Дайняк продолжает, в том числе и официально…

Т. Троянская― Старейший из яблочников, я правильно понимаю?

Старейший из присутствующих – было там 12 человек. Было 11 яблочников на заседании и вот эта женщина-самовыдвиженец.

Т. Троянская― То есть, единороссы не пришли вообще.

Б. Вишневский― Они не пришли. Но, неважно, потому что был кворум. Так вот господин Дайняк в официальных группах совета в социальных сетях распространяет оскорбительные просто эпитеты в адрес совета и депутатов от «Яблока», пытается не признавать их власть. И опираются они при этом на мошеннические, я подчёркиваю, мошеннические, якобы произведённые изменения устава муниципального образования. Как выясняется вдруг: оказывается, летом были какие-то слушания по изменению устава и 4 сентября – за 4 дня до выборов, якобы, муниципальный совет решил изменить устав и сделать так, чтобы главу муниципального образования можно было избрать только двумя третями голосов.

Т. Троянская― Об этом кто-нибудь знал?

Б. Вишневский― Об этом никто не знал.

Т. Троянская― То есть, задним числом.

Б. Вишневский― Да, об этом узнали, по-моему, 20 или 21 сентября, когда на сайте минюста это появилось вдруг. Более того, вот одна из депутатов прежнего созыва, этот созыв не прошедшая, она прямо говорит, что не было такого заседания совета, никто это не обсуждал, никто это не собирал – всё это подделка. Но дело не только в этом, что это – подделка. Мы же понимаем, зачем она проведена: чтобы не дать избрать нового главу. А раз нового главу не избирают, значит продолжает действовать старый. Таким способом господин Дайняк, который со своей партией проиграл выборы – он пытается сохранить власть в муниципальном образовании. Но это всё абсолютно незаконно. Нельзя изменять устав таким образом.

Т. Троянская― Я правильно понимаю, что Дайняк продолжает получать зарплату?

Б. Вишневский― Видимо, продолжает, как мы понимаем. Повторяю, это изменение устава незаконно. Чтобы скрыть это незаконное изменение устава, начинается пропагандистский наезд на депутатов от «Яблока», собирают ветеранов, которые в оскорбительном тоне тоже отзываются об избранных депутатов. Простите, это – депутаты, честно избранные гражданами. Тех, кто хотел проголосовать за «единую Россию» — их было меньшинство. Извольте признать выборы.

Б. Вишневский― Проблема в том, что «Единая Россия» не умеет ни честно выиграть, ни достойно проиграть. Поэтому она сейчас делает всё, чтобы в Литейном округе заблокировать эту ситуацию. Я был у заместителя прокурора города по этому вопросу, написано заявление в полицию, подано заявление в суд об оспаривании этого мошеннического изменения устава. Я надеюсь, что в ближайшее время ситуация всё-таки урегулируется и, Таня, там, где вы живёте – в Литейном округе, сможет действовать, наконец, законная муниципальная власть. Кстати, первым делом надо будет разбираться, почему там такие дикие траты на персональную машину для господина Дайняка, что у них с бюджетом происходит, почему у них огромные траты на непонятные нужды и так далее. Я думаю, что, чтобы недопустить расследования всего этого, сейчас и предпринята такая беспрецедентная атака на новый состав муниципального совета, на большинство яблочников.

Т. Троянская― Хорошо, есть ещё Смольнинский муниципалитет и там тоже проблемы.

Б. Вишневский― Там тоже проблема. К сожалению, это – проблема взаимодействия с гражданскими активистами, к сожалению. Какой там расклад: 7 человек от яблока во главе с Екатериной Кузнецовой, которая председатель петербургского «Яблока». 3 человека от штаба Навального, которые изначально шли, фактически, в одной команде с нами.

Т. Троянская― Итого 10.

Б. Вишневский― Итого 10. 4 человека – это единороссы и самовыдвиженцы и 6 человек – это активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». Я со многими из них вместе работаю, занимаемся решением различных проблем в центральном районе, но, к сожалению, я думаю, что здесь немалую роль сыграл их формально-неформальный лидер Ярослав Костров, который сам в совет не прошёл. Вместо того, чтобы образовать коалицию с «Яблоком» и штабом Навального, эти активисты, фактически, образовали коалицию с единороссами.

Т. Троянская― А изначально договорённости с ними были и взаимодействие? Изначально, в ходе предвыборной компании. Или вы не общались?

Б. Вишневский― В ходе предвыборной компании, насколько я знаю, это всё обсуждалось. И, в общем, никто не предполагал, что гражданские активисты, которые всё время протестовали против тех или иных действий районной и городской администрации: защищали скверы и парки, выступали против застройки Мытного двора… Я тоже в этом всячески помогал: выступал на митингах, писал запросы, участвовал в пикетах… Что они вдруг предпочтут слиться с властями и предложат на главу округа самовыдвиженку, которая член КПРФ. Это как называется? Жители Смольнинского муниципального образования не голосовали ни за коммунистов, ни за единороссов. Они проголосовали, в большинстве своём, всё-таки за «Яблоко», за штаб Навального и за гражданских активистов. И пытаться там навязывать теперь человека от КПРФ, только чтобы не допустить яблочника на место главы округа – на мой взгляд, это просто сговор с властями прямой. Это выглядит крайне неприлично и постыдно.

Б. Вишневский― Но это – не единственная ситуация подобного рода: мы, к сожалению, в разных местах видим, что те люди, которые шли на выборы (к счастью, их очень немного) даже вместе с нами в одной команде, как гражданские, общественные активисты, которые поддерживались «Объединёнными демократами» — не только «Яблоком». Они после выборов начинают дрейфовать, начинают договариваться с властями, начинают поддерживать вдруг совсем не тех кандидатов, которых предполагалось, что они их поддержат… К счастью, таких всё же подавляющее меньшинство. Но такие случаи есть.

Т. Троянская― А вот как вы оцениваете историю с портретами? Фрунзенский муниципалитет, Павел Швец. Как предательство?

Б. Вишневский― Я сперва скажу… То, что сделали в Литейном округе – мне это кажется куда более правильным, где первым же решением муниципального совета нового с яблочным большинством, было то, что вообще никаких портретов политиков, действующих и здравствующих, не будет висеть в муниципальном совете, а будет висеть только портрет академика Андрея Дмитриевича Сахарова, который тут же и повесили. Это – абсолютно верное решение, как мне представляется. Что касается того, что сделали в 72 муниципалитете: ну, ребята, вы уж тогда будьте последовательны. Сперва торжественно снять портреты, а потом тихонечко повесить их в кабинете…

Т. Троянская― Ну не очень тихонечко.

Б. Вишневский― На мой взгляд, это постыдно. Абсолютно постыдно. Делать этого было нельзя. И с какой стати в муниципалитете должны висеть портреты Путина и Беглова? Кто они, вообще, такие, по отношению к муниципалитету? Какое они имеют к нему отношение? Меня, вообще, крайне раздражает эта практика, когда наши чиновники считают хорошим тоном держать у себя в кабинете портрет президента и губернатора. У меня этого нет. Таня, вы у меня в кабинете были – могли лично убедиться. У меня висит только портрет братьев Стругацких или портрет Бориса Натановича Стругацкого, моего друга и учителя. Никаких портретов политиков: ни президентов, ни губернаторов, ни лидеров моей партии, у меня нет и не будет.

Т. Троянская― Это действительно так, а сейчас мы прервёмся и вернёмся после новостей.

НОВОСТИ.

Т. Троянская― Мы продолжаем «Особое мнение», Борис Вишневский, депутат законодательного собрания у нас в студии. И мы говорили про муниципалитеты и, как я уже сказала, вас спрашивают о конкретных. Взаимодействует ли муниципалитет Дворцовый… Депутаты от «Яблока», представители «Объединённых демократов» Натальи Грязневич… Там меньшинство демократическое, но, тем не менее, общаются ли яблочники там с Наташей?

Б. Вишневский― Насколько мне известно, общаются. К сожалению, поскольку их четверо только из 10, они не могут проводить свои решения. Вообще, эта территория – очень важная. Я напомню, что это место, где когда-то пытались реализовать ту программу сохранения и развития двух территорий исторического центра. Это, как раз, территория Конюшенная… Я там работал, на этой территории, очень много, жителей там очень многих знаю, жаль, конечно, что там, фактически, «Единая Россия» всё-таки сохранила контроль над этим муниципалитетом.

Б. Вишневский― Но, тем не менее, очень важно, что там есть оппозиционные депутаты: у нас там очень активная тройка депутатов, насколько мне известно. Особенно, Андрей Моисейкин – такой человек, который просто по два раза обошёл все квартиры этого округа и благодаря этому был избран с очень хорошим результатом. Важно, чтобы депутаты знали, что происходит. Чтобы они могли совать свой нос во все дела местной администрации, разбираться с бюджетом, общаться с жителями, представлять их интересы во всех конфликтных ситуациях.

Т. Троянская― Ну это очень важно, да. Потому что, если ты не можешь изменить ситуацию, ты можешь рассказывать, что там происходит. Таким образом, получается такая жизнь за стеклом и, соответственно, может быть, это позволит не случиться каким-то распилам и прочим интересным вещам, которые приняты во многих муниципалитетах.

Б. Вишневский― По крайней мере, для любых злоупотреблений… Вот как для вампиров: для них яркий свет – смертелен.

Т. Троянская― Давайте сейчас обратим взор к вашей казарме… Ой, простите, вашему Законодательному собранию Санкт-Петербурга.

Б. Вишневский― Ну, всё-таки, пока это – ещё не казарма.

Т. Троянская― Ну, тем не менее. Борис Лазаревич, а спикер Законодательного собрания, Борис Серафимович Макаров, он считает, что физическая культура и культура – это одно и тоже?

Б. Вишневский― Я не думаю, что он так считает. Я понимаю, о чём вы говорите: о том, что новым председателем комиссии по науке, образованию и культуре избрали бывшего председателя спорткомитета Юрия Авдеева. Я, к сожалению, был в командировке и на этом заседании не был, поэтому даже не знаю, была ли там какая-нибудь дискуссия на эту тему. Но, на мой взгляд, там разница, конечно, есть. Физкультура и культура просто – это разные сферы. Ну я надеюсь, что всё-таки в комиссии 10 человек, и в ней остаются и Алексей Ковалёв, и Максим Резник – люди, которые хорошее имеют представление просто о культуре и вряд ли так изменится та линия, которую комиссия проводила.

Т. Троянская― А, вообще, председатель комиссии – он много чего может?

Б. Вишневский― Председатель комиссии, на самом деле…

Т. Троянская― Или это – формальная должность?

Б. Вишневский― Нет, это – не формальная должность. В чём важность этой должности? Во-первых, он, фактически, руководит небольшим аппаратом, который у комиссии есть. То есть, есть штат сотрудников, которым он может руководить, давать им поручения, которые помогают ему в работе – это очень важно. Во-вторых, он представляет комиссию. Его обязаны приглашать на все важные городские совещания, рабочие группы, события, где обсуждаются эти вопросы. Но в комиссии у него точно такой же один голос, как и у других. И если у него 1 голос, у единороссов – 7, то понятно, что решения будут приниматься такие, которые нужны большинству. Большинство – это «Единая Россия». И только путём очень сложных переговоров, компромиссов и манёвров иногда можно провести какие-то решения, против которых хотя бы «Единая Россия» не будет возражать. Председатель комиссии, в данном случае, не имеет решающего влияния на голосование.

Т. Троянская― То есть, по большому счёту, решение, которое принимается комиссией, зависит от большинства.

Б. Вишневский― Конечно. А большинство каким было, таким и осталось: состав комиссии же не изменился. Поэтому я не жду никаких серьёзных изменений. Тем более, что комиссия только готовит проекты для законодательного собрания. А что будет принято на пленарном заседании, опять же, определяется большинством от всех депутатов. А там тоже большинство как было, так и осталось у «Единой России». Я, честно говоря, надеюсь, что через два года жители Петербурга эту ситуацию серьёзно очень поменяют.

Т. Троянская― Посмотрим, поживём – увидим. Тем не менее, а к бюджету эта комиссия… Как-то распоряжается какой-то частью бюджета?

Б. Вишневский― Нет, комиссия не распоряжается никакой частью бюджета. Комиссия, как и все другие комиссии – она обсуждает внесённый проект закона о бюджете. Комиссия может, у неё есть такое право, предложить к бюджету какие-то поправки ко второму чтению, но они рассматриваются только в общем порядке, так же, как и поправки депутатов – каждая ставится на отдельное голосование. В этом плане, скажем, я и любая комиссия – равноправны. Комиссия может внести поправку, я могу внести поправку. Другое дело, что, как правило, если комиссии вносят поправки и заранее договорились, что её примут – тогда её, наверное, примут.

Т. Троянская― Вот расскажите вообще: что такое поправки? Потому что наши слушатели очень часто слышат слово «поправка» загадочное, депутаты голосуют за поправку. Какое отношение эта поправка имеет к бюджету и как они распределяются?

Б. Вишневский― Самое непосредственное. Бюджет принимается в первом чтении. Это значит, что принимается в первом чтении огромная таблица: вот на такие-то цели – столько-то, на другие – столько-то.

Т. Троянская― Составляется бюджет Смольного…

Да. Бюджет разрабатывает и вносит правительство…

Т. Троянская― Вот сегодня, кстати, по-моему, первое чтение.

Б. Вишневский― Да. Только правительство имеет право вести бюджет. Дальше бюджет принимается в первом чтении. И мы видим, что такие-то суммы выделяются на разные расходы. После этого смысл любой поправки обычно такой. Депутат, или комиссия, или фракция предлагают: давайте на эти расходы столько-то добавим, но тогда надо откуда-то снять. Или внесём новую статью расходов, скажем, на миллиард рублей, но тогда укажите, откуда снять этот миллиард, потому что должен соблюдаться принцип сбалансированности бюджета. Это называется «поправкой». Каждая поправка должна ставиться на голосование: или приниматься, или нет. Если принимается, то, значит, в этой статье денег добавляется, а в этой статье денег, соответственно, убавляется. Вот смысл поправок к бюджету. После этого, все принятые поправки включаются в эту таблицу, и на третьем чтении окончательное голосование уже утверждает вот эту ведомость доходов и расходов города: сколько на что будет потрачено денег.

Т. Троянская― Почему же поправки депутатские, они идут от конкретных депутатов? Что же такое депутатские поправки?

Б. Вишневский― Здесь есть поправки двух видов. Есть поправки, которые может внести любой депутат, как я. И она отдельно ставится на голосование – принимается, или нет. Я могу сказать, к сожалению, за 8 лет только 2 мои поправки в таком порядке были приняты. Остальные «Единая Россия» уверенно отклоняла, хотя я предлагал увеличить деньги на метрополитен, на расселение коммунальных квартир, на капитальный ремонт, на общество слепых, на лечение больных с рассеянным склерозом. Казалось бы, трудно против этого возражать, но поправки отклонялись.

Т. Троянская― А другой вид поправок?

Б. Вишневский― Теперь другой вид поправок. То, что мимикрирует последние 23 года. То это был резервный фонд депутатов, то коллективная поправка, то депутатская поправка, то поправка бюджетно-финансового комитета – теперь это поправки от фракций. Это то, что депутатам, грубо говоря, кидается, в обмен на их лояльность в голосовании за бюджет. Вы голосуете за бюджет, за это мы вашей фракции даём некую квоту, условно говоря, 50 миллиардов рублей… Ну я условно, конечно, говорю – не 50 миллиардов, а 50 миллионов, прошу прощения, или 100. Вот на вас на всех, если маленькая фракция – и в этих пределах можете написать какие-то поправки и их примут, точно. Потому что заранее об этом договорились, что эти поправки примут. Вот у вас квота – что хотите, то в пределах и предлагайте.

Т. Троянская― А эта договорённость, что их примут – это договорённость в Заксе?

Б. Вишневский― Конечно, причём, эта договорённость ещё и с администрацией. Если вы за бюджет не голосуете – вот «Яблоко» за бюджет не голосует все эти годы – значит, вы в этом не участвуете. Вы можете подать свои поправки, конечно, но, поскольку в этой договорённости вас нет, то за ваши поправки просто не проголосует большинство. А проголосуют только за поправки тех, кто поддерживал бюджет.

Т. Троянская― Подождите, Борис Лазаревич, насколько мне известно, за поправки пакетно голосуют: за все поправки вместе. А если «Яблоко» предлагает свою поправку, скажем, неутверждённую…

Б. Вишневский― Её выносят на отдельное голосование.

Т. Троянская― А почему?

Б. Вишневский― Потому что так договорились. Понимаете, Таня, в чём смысл: право парламента – поддержать или не поддержать любую поправку. Оно не может быть поставлено под сомнение. Но когда в парламенте есть внутренние договорённости, и когда воля большинства, в данном случае – «Единой России», определяет, кому дать, кому не дать: эти поправки мы примем, а эти не примем, то получается такая вот ситуация. Мы не раз ставили вопрос о том, чтобы эту систему просто ликвидировать.

Б. Вишневский― Более того, мы когда-то даже с Григорием Явлинским, руководителем нашей фракции, были у бывшего губернатора Георгия Полтавченко: «Георгий Сергеевич, ну давайте откажемся от этой системы, это – политическая коррупция, она развращает депутатов». Депутатам, грубо говоря, кидают их кость за то, что они поддерживают бюджет. И за это они обязуются не совать свой нос ни во что остальное. Полтавченко развёл руками и сказал: «Да, я всё понимаю, это, конечно, плохо, но не могу ничего с этим сделать». На наш вопрос «почему?», он говорит: «Корпоративный интерес. Они любое моё вето преодолеют, если я только попытаюсь только об этом заикнуться, скажем, внести какую-то норму такого рода в закон». Это вопрос политический. Изменится политический расклад в Законодательном собрании, значит, не будет и этой системы. И поправки будут обсуждаться не по принципу «поддерживаем тех, кто поддержал бюджет». А тех, кто не поддержал, поправки отклоним, независимо от содержания. А по принципу их важности и актуальности для города, как это происходит в любом нормально парламенте мира.

Т. Троянская― А тогда смысл работы депутатов?

Б. Вишневский― Смысл работы депутатов в том, чтобы защищать интересы своих избирателей.

Т. Троянская― Мотивация, Борис Лазаревич, мотивация.

Б. Вишневский― Вот мне хватает мотивации. Мне очень горько, что не принимаются поправки, которые я вношу, которые направлены как раз на реализацию интересов избирателей. Причём, даже против них не выступают. Год тянется ситуация с рассеянным склерозом: год тому назад пожалели 193 миллиона рублей на эти лекарства. Люди сидят без лекарств и вынуждены их покупать за сумасшедшие деньги – как можно было против этого выступать? Однако выступили, ничего.

Т. Троянская― Борис Лазаревич, у нас осталась минута буквально до конца. Про велодорожки хочу сказать, что их передают Центральному управлению парковок. И, вообще, велодорожки вас заботят или нет?

Б. Вишневский― Я, к сожалению, довольно давно не катаюсь на велосипеде и считаю, что велодорожки сами по себе нужны, но актуально это сегодня, скорее, в новых районах города, где для этого есть место. В центре огромные проблемы с устройством велодорожек, я понимаю, что там это создаёт очень много неудобств для пешеходов и автомобилистов. Но заниматься этим надо. Надо, только последовательно и, чтобы все жили в мире, друг-другу не мешали.

Т. Троянская― Хорошо, будем жить в мире и друг-другу не будем мешать. Во всяком случае, постараемся. Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания, лидер фракции «Яблоко» был сегодня у нас в студии, спасибо.

Б. Вишневский― Спасибо.