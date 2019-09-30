Т. Троянская― Одиннадцать часов семь минут, в студии Татьяна Троянская, программа особое мнение. Я приветствую актёра и блогера Геннадия Смирнова – добрый день!

Г. Смирнов― Здравствуй любимый город!

Т. Троянская― Нас можно видеть – ура! На Youtube ведётся трансляция.

Г. Смирнов― Я знал это и поэтому надел чёрное – оно стройнит.

Т. Троянская― Да, это всё верно.

Г. Смирнов― А сидишь тут боком к трансляции. Ну, просто, чтобы все знали это. Это не траур по моей жизни.

Т. Троянская― Ну, а я в цветном, поэтому на фоне тебя я… Большая.

Г. Смирнов― Если я в таком приду – да, возникнут вопросы. А в чёрном нормалёк.

Т. Троянская― В общем, присоединяйтесь и смотрите нас. Можете общаться друг с другом.

Г. Смирнов― Можете тут писать, а мы будем смотреть, кто нас не любит. И запоминать.

Т. Троянская― О, есть уже вопрос. Запоминать и выписывать. А потом Геннадий будет разбираться. Ну, вот вчера в Москве был большой митинг, у нас – пикеты. И коллеги говорят, было не так много народу: человек 10 примерно стояли у Гостиного двора. И, в принципе, если сравнивать Москву и Петербург, то сравнение не в пользу Петербурга.

Г. Смирнов― Ну да.

Т. Троянская― Были у нас какие-то акции до выборов. А как выборы случились, как-то все и успокоились и протестное движение сошло на нет. В чём дело? В чём проблема?

Г. Смирнов― Начнём с того, что мы тут вообще-то выбрали Беглова, понимаешь?

Т. Троянская― Все 30%, которые пришли. Нет, точнее, выбрали не все, конечно. Но пришли то 30%.

Г. Смирнов― Но, тем не менее, он этот теперь…

Т. Троянская― Губернатор.

Г. Смирнов― ВРИОнатор. Был ВРИО – стал ВРИОнатор. Вот мы вот такие теперь. У нас губернатор Беглов. Избранный.

Т. Троянская― То есть мы сами виноваты?

Г. Смирнов― Ну а кто? Ну а кто ещё? Понимаешь, мне кажется просто, что у нас самая серьёзная движуха вообще в Петербурге возникает не по политическим… Ну, то есть, мотив и политический может быть, но сам повод у нас… Вот, самое яркое что ты помнишь?

Т. Троянская― Исаакий, конечно. Газпром.

Г. Смирнов― Башня?

Т. Троянская― Да.

Г. Смирнов― Вот, что самое яркое. Это правда уже достаточно много времени прошло, но самые яркие выступления… Помнишь тогда появился какой-то креатив, какие-то весёлые плакаты появились вдруг. Когда люди сами что-то придумывали, приходили в костюмах башни Газпрома, и так далее. Ну, это ещё при, дай бог здоровья, Валентине Ивановне, девочке нашей.

Т. Троянская― Всё у неё нормально – на третий срок избрали.

Г. Смирнов― Да? Пусть и до пятого доживёт, дай бог здоровья. Вот, всегда связано это с защитой главного в городе, понимаешь? Не с политикой напрямую, хотя, повторяю – политика там всегда есть.

Т. Троянская― То есть, для нас важнее духовные ценности?

Г. Смирнов― Ну не духовные, нет, не это. Для нас важнее сам город. Он важнее всего остального, так получается. Так в этом городе сложилось. Ты же помнишь, что… Ну, ты молодая, можешь и не помнить, но многие наши слушатели, конечно, помнят это – с чего вообще началась какая-то политическая активность тогда ещё в Ленинграде. С защиты Англетера.

Т. Троянская― Да, об этом часто вспоминают.

Г. Смирнов― Вот, с чего началось. Не долой КПСС, хотя это уже было всеобщее ощущение страны. Но здесь, в нашем городе это началось с защиты Англетера.

Т. Троянская― Но не будем забывать, что именно в Петербурге случилась революция.

Г. Смирнов― Это когда было то. Там все умерли за это время – 102 года назад.

Т. Троянская― То есть всё перелицевалось, всё изменилось?

Г. Смирнов― Всё, как сейчас говорят, переформатировалось. То есть, Петербург не стал таким… Любящим любое начальство, сервильным городом. Нет, конечно он не стал. Просто у нас возмущение какое-то яркое… Или вот Мефистофель – казалось бы, вообще на пустом месте.

Т. Троянская― Ну как на пустом месте.

Г. Смирнов― Казалось бы. Человеку не из Питера это вообще будет непонятно: ну, сбили какую-то фигуру, ну новую прилепят. Ну, делов-то. Нет, у нас это вызывает… Тысячи людей возмущенно приходят защитить историческое здание, его исторический облик. Вот у нас всё движуха – она обычно связана с этим. Здесь Петербург – то какая-то самостоятельная ценность. Вне зависимости от политики, руководства страны и так далее.

Т. Троянская― То есть если и случится свержение режима, то случится это не в Петербурге.

Г. Смирнов― Или, если в Петербурге решат снести что-нибудь. Или кому-нибудь бесплатно передать что-нибудь. То есть, тогда может возникнуть движуха.

Т. Троянская― Но это как-то печально. И обидно за город.

Г. Смирнов― Нет, на самом деле, нет. Мы отличаемся тем, что у нас меньше митингов – это не показатель, понимаешь.

Т. Троянская― Это значит, что населению либо всё равно, либо…

Г. Смирнов― Нет, это не значит совсем. Основное, поднимешь, что ещё изменилось за эти годы – с тех пор, как у нас были самые массовые митинги, очень многие вещи… Я просто так мудро издалека подхожу к теме, которую мы с тобой хотели обсудить – про артистов и флешмоб в защиту Устинова, а, в целом, в защиту, в принципе…

Т. Троянская― Фигурантов «Московского дела».

Г. Смирнов― Да, фигурантов «Московского дела». И, в принципе, политических заключённых и политически-мотивированных уголовных дел – абсолютно бессмысленных, жестоких и лживых. Всё, что интересное происходит – оно не обязательно происходит на улице, вот в чём штука. То есть людям, чтобы ощутить какое-то единство с людьми своих взглядов, своих устремлений, каких-то общих ценностей не обязательно уже выходить на улицу. То есть, это – самое яркое и видимое, видимое по телевизору, в основном. Но жизнь всё меньше и меньше остаётся в телевизоре, а переходит в интернет.

Т. Троянская― А как это выражается – диванный протест?

Г. Смирнов― Понимаешь, и, если какой-нибудь Oxxxymiron, предположим, запускает вот этот флешмоб «Сядь за текст» и так далее – это человек с миллионами поклонников. То это – не меньше по важности, чем сколько человек выйдет на митинг. Потому что в этом флешмобе Oxxxymiron’а (там несколько человек это придумали, не только он) участвует огромное количество людей. Просто это не на улице происходит.

Т. Троянская― Вопрос – что дальше? К чему это может привести?

Г. Смирнов― Вот видишь – флешмоб актёров работает. Это работает.

Т. Троянская― Ну, во-первых, флешмоб актёров… Надо сказать, что актёры не только вышли и высказались в поддержку Устинова и «Московского дела», а они вышли и на улицу. И у нас пикеты были несколько дней в Москве.

Г. Смирнов― Ну, если мы посчитаем пикеты – это же не 15 000 человек пришло.

Т. Троянская― Нет, конечно, это – одиночные пикеты.

Г. Смирнов― Это продолжение того, что началось в интернете и работает в интернете. Понимаешь, обращение Саши Паля, предположим, посмотрели десятки и сотни, может быть, тысяч человек. Дальше, когда это стало всё развиваться – еще больше. И это движуха, с которой теперь приходиться считаться. То, что происходит не обязательно на площади видимо – это вчерашний день, на самом деле. Это важная и нужная вещь, но самое главное происходит там. Вот я тебе зуб даю, у меня еще осталось несколько – забирай один из них любой. Это движуха, которую начальство не понимает. Поэтому они проигрывают.

Т. Троянская― А как ты рассматриваешь, что к этой движухе присоединяется Маргарита Симоньян?

Г. Смирнов― Я же написал уже в Facebook, что, вообще, это всё – только благодаря честной и бескомпромиссной позиции Маргариты Симоньян, которая никогда в жизни не была замечена во вранье. Никогда в жизни. Честнейший, мужественный человек. И она, отдавая себе отчёт, что ведь её могут уволить, репрессировать, выгнать с работы денежной, перестать ставить её великие сценарии, которые снимает её великий муж, она, рискуя всем этим, с открытым забралом (чуть не сказал с открытой грудью), вышла на защиту невинно-осуждённого человека. Ну, Таня, господи, чего про них говорить. Это, подчеркну – не в сексуальном смысле, подстилки. Ну чего про них говорить.

Т. Троянская― Ну, там же и Турчак тоже вставал.

Г. Смирнов― Ну вот они все… Ну велело начальство – она и пошла.

Т. Троянская― То есть, «велело», а не «почувствовала», что уже надо?

Г. Смирнов― Ты что, дура что ли? Понимаешь, мы говорим о людях, которые, перед тем как чихнуть, сначала узнают, какова позиция руководства по этому вопросу, и как считает администрация президента. И вот это крыло администрации президента, что оно сказало тому крылу администрации президента и как нужно чихнуть, чтобы этим понравилось, а те не подумали, что это против них.

Т. Троянская― Как всё сложно.

Г. Смирнов― Мы говорим вот об этих людях, понимаешь. Там искренности нет, даже когда никто не видит. Давным-давно.

Т. Троянская― С другой стороны, смотри, по поводу действительно вот этих протестов: у нас на твоём месте был Лев Лурье, историк, и он сказал, что всё это превратилось…

Г. Смирнов― Это место, на котором был Лев Яковлевич?

Т. Троянская― Да, периодически бывает. Так вот, он сказал, что это всё уже пошло. Когда, действительно, превратили это Турчак, Симоньян, Канделаки присоединились к этим протестам. С другой стороны, Владимир Мирзоев, режиссёр, который сказал: как раз вот это – формирование гражданского общества.

Г. Смирнов― Понимаешь, я бы вот так это сказал. Все эти люди, о которых мы говорим: Симоньян, Канделаки, которая начальница – она же тоже начальница, сидит на бюджете, его ей могут дать, а могут не дать. Её могут уволить, и придётся заниматься своим рестораном – и все о тебе забудут. Они, как и начальство, прекрасно чувствуют, куда дует. Понимаешь? И если самые известные, самые популярные актёры, которых знают не только по ролям, но и миллионы людей их читают в интернете, смотрят их ролики в Instagram, или Facebook, или где угодно, или на Youtube, эти же люди понимают, что там поддержка есть. Там она есть. И она реальная, она ощутимая. Они, может быть, и не выйдут на площадь, но настроения там можно считывать. И там можно понимать, как на самом деле думают молодые люди двадцати – двадцати пяти лет. Они не поклонники, мягко говоря, Маргариты Симоньян. Да и Тины Канделаки.

Т. Троянская― Ну, некоторые просто даже и не знают, кто это такие.

Г. Смирнов― Да скорее всего. Потому что они от телевидения давно отклеились, они не смотрят туда.

Т. Троянская― Ну а про гражданское общество: то, что говорит Владимир Мирзоев – это действительно люди, актёры, которые часто…

Г. Смирнов― Да конечно, конечно! Понимаешь, когда говорят (и меня это страшно раздражает, вот честно скажу): «Ну, конечно, артисты заступились за своего, а если бы не за своего, так и пальцем бы не пошевелили» — это чушь. Абсолютная чушь. Во-первых, здесь за своего – это и есть за всех, как мы увидели. Сначала было за Устинова, а потом уже это расширилось в движение за всех, кого вообще по этому делу сажают. И там про всех можно сказать, что это – чушь, а не уголовное дело. Абсолютная, выдуманная, бессовестная чушь, слепленная бессовестными людьми и проштампованная бессовестными судьями. Это про каждого, практически, можно вот так разбирая сказать. И это переросло, на самом деле, просто защиту одного вот своего коллеги.

Г. Смирнов― Во-первых, это переросло, во-вторых, профессиональные корпорации, или какие-то землячества, или что-то – это и есть, собственно, соты гражданского общества. Эти защищают своего, эти – своего, потом другие поддержали, потом пожарные защищают несправедливо посаженного пожарного, которого подставили, а он ни в чём не виноват. А другие, видя это, их поддерживают. Вот это и есть механизм саморегулирования внутри общества. Не то, что «а давайте все, как один» — это дурость. Это глупость и это, вообще – такой позавчерашний день.

Г. Смирнов― Нельзя так смотреть на мир. Вот такие вот группы по каким-то интересам: профессиональным, идейным, национальным, земляческим, и так далее, и так далее – эти группы разные, большие или маленькие, более известные или менее известные – это и есть то, из чего состоит общество. И когда есть движуха в одной соте, присоединяются и другие. Да, в этом смысле Мирзоев прав абсолютно. Только тут Канделаки ни при чём. Она принадлежит к касте начальства. Она же не творческий человек, она – начальница, точно так же, как и… Ладно, бог с ними.

Т. Троянская― Начальники тоже бывают творческими.

Г. Смирнов― Да, да. Сурков же стихи пишет.

Т. Троянская― Вот. Между прочим, очень талантливый человек.

Г. Смирнов― Очень.

Т. Троянская― Только где его талант сейчас?

Г. Смирнов― То есть, понимаешь, настолько талантливый, что лучше бы вот этим и занимался. Понимаешь, даже если это – плохие стихи, то лучше, чем всё, чем он занимается в свободное от стихосложения время.

Т. Троянская― Про Марию Захарову ты тоже так думаешь?

Г. Смирнов― И Мария Захарова… Это такая идеальная, очищенная от примесей графомания… Это так плохо, знаешь, как бывает: вот ты смотришь кино и это настолько чудовищно, что ты в восторге, потому что от этого невозможно оторваться.

Т. Троянская― Потому что дальше некуда.

Г. Смирнов― Да, да. И у тебя такой восторг внутренний: «как так можно было сделать, мама дорогая?» И невозможно выключить, потому что дальше хуже: ещё хуже, ещё хуже. Вот это жанр, в котором работает Мария Владимировна Захарова – прекрасная, умная, красивая, интеллигентная женщина, ни разу никому грубого слова не сказавшая и не знающая, что такое хамство.

Т. Троянская― Ну, давай продолжим. Есть журналисты, есть пропагандисты. А есть ещё тролли. пригожинские тролли – ты слышал про них. И, во всяком случае, им приписывается история, что, во-первых, сначала, что Павел Устинов – это подставная утка, а потом, что артисты, оказывается, которые выходят на протесты, ещё и получают деньги. Вот сколько тебе, Геннадий, заплатили денег, чтобы ты записал ролик в поддержку Павла Устинова?

Г. Смирнов― Ну как, видишь, у меня – новый телефон, довольно дорогой.

Т. Троянская― И кто тебе платил? Госдеп?

Г. Смирнов― А на карточку перечисляют.

Т. Троянская― А, то есть, ты не знаешь, кто это?

Г. Смирнов― Нет, не знаю. Ну, там какой-то отправитель – Иван Петрович, там, Петров, понимаешь. Приходят и там написано: «Спасибо за подрывную деятельность».

Т. Троянская― Ну, серьёзно, Ген. Нет, кто-то же может поверить.

Г. Смирнов― Да пусть верят. Всех ни в чём не убедишь. Нельзя убедить всех – это бессмысленное занятие, и заниматься этим не надо. Просто, самое смешное, понимаешь, вчера как раз обсуждали: у одной известной очень актрисы, дочери великого писателя и режиссёра, Василия Макаровича Шукшина, появилась в Facebook’е запись. Мол, я-то знаю, что артисты многие не бесплатно этим занимаются, а деньги то платят. «Имейте совесть, нельзя жить в мире лжи» – пишет известная актриса. И там чудесный комментарий был: «Особенно смешно это читать человеку, который более-менее знаком с ситуацией, связанной с авторскими правами на произведения Шукшина и как эти авторские права приходится получать». То есть понимаешь, про деньги обычно пишут люди, которые больше всего любят деньги.

Т. Троянская― А вот кто её, Марию Шукшину, дёрнул за язык?

Г. Смирнов― Ну прислали там, сказали…

Т. Троянская― Нет, просто мне хочется понять: может её действительно вот так вот смущает, либо её кто-то попросил?

Г. Смирнов― Очень может быть. Я, честно говоря, нисколько не думаю, что, там, кто-то врёт. Это не первое, о чём я думаю: что кто-то врёт, кому-то заплатили. Вполне может быть такая позиция искренней. В том числе, и у Марии Шукшиной – вполне она может быть искренней. Просто, самое смешное, что, чаще всего, про то, что «ах, им заплатили» говорят люди, которые больше всего это и любят. Вот, что самое смешное. Вот он, Шекспир.

Т. Троянская― Да, Шекспир нашей жизни.

Г. Смирнов― Человек, который больше всего на свете любит бабло, во всех остальных видит претендентов на бабло. Если мне нужны всё время деньги, я их люблю, у меня их много, я, конечно, буду думать, что и все остальные такие же, понимаешь.

Т. Троянская― Наверняка все поступают именно так.

Г. Смирнов― Это абсолютно классическая драматургия. Про этих пригожинских что говорить – это же люди там сидят циничные, бессовестные. Им что сказали, то они и пишут. Ты что думаешь – там сидят идейные какие-то борцы с пятой колонной? Да сейчас. Люди пришли на работу.

Т. Троянская― Ты считаешь, что это цинизм или просто у них нет причинно-следственной связи? Они просто зарабатывают деньги на жизнь?

Г. Смирнов― Да. Они к этому так и относятся, я тебя уверяю. Это работа просто. Понимаешь, есть же работа у людей, которые сидят на телефоне и обзванивают, предлагая новые услуги, которые никому не нужны, понимаешь. Холодные звонки.

Т. Троянская― Или медицинские услуги.

Г. Смирнов― Или медицинские услуги. Или вот это вот: «Вас приветствует служба информирования жителей Санкт-Петербурга» — ну, вот это вот всё. Они же тоже работают. При том, что они понимают же, что это всё – шняга, и мошенничество, и обман потребителя. Они же знают всё это. Ну работа просто, что.

Т. Троянская― Просто работа.

Г. Смирнов― Это же не я придумал – просто работаю.

Т. Троянская― Ген, а ты можешь внутри актёрского цеха, поскольку ты снимаешься, общаешься с актёрами – вот изменилось как-то? То есть, артисты стали включаться в общественную жизнь?

Г. Смирнов― По-моему, да. Это не значит, что, вот, сейчас актёры выйдут свергать ненавистный режим – совсем нет. Но что стали обращать больше внимания на какую-то общественную жизнь – это так, это я замечаю.

Т. Троянская― А на общественную или на политическую жизнь? Просто только что были выборы.

Г. Смирнов― Ну, на этот комплекс, в принципе. Понимаешь, у меня вообще есть ощущение такое… Сейчас я не про актёров только говорю, потому что я с актёрами то как раз дружу меньше всего: у меня все друзья – вообще не актёры. Вот, друзья, с которыми я дружу много-много лет – они с этой профессией вообще никак не связаны, и ни с телевидением, и ни с кино вообще. И с ними я дружу дольше всего. Что я замечаю, в принципе: какое-то общее настроение не в смысле «долой режим», а в смысле «что-то надоели они». Вот такое общее настроение и оно нарастает. Это моё личное впечатление, и оно никакими социологическими опросами не подтверждено, но ощущение у меня такое есть. В разных частях общества.

Т. Троянская― Ну, то есть, просто нелюбовь без активных каких-то действий.

Г. Смирнов― Да, да. Это не значит, что все сейчас завтра пойдут на площадь, свергать – нет. Но ощущение «блин, ну сколько можно, уже вообще, просто» — вот такое ощущение. «Вы что, вообще что ли рухнули?» — вот такое ощущение.

Т. Троянская― То есть, опознавание абсурдности происходящего.

Г. Смирнов― Да, да. И именно, возвращаясь к твоему вопросу про Канделаки, Симоньян, там, Соловьева – они этого не понимая, поскольку, они не очень умные люди, я уверен, просто… В своей сфере талантливые, как пропагандисты, но в смысле какого-то стратегического – там близко нет никакого ума. Они не понимают, что вот этим всем только добавляют ощущения абсурдности, понимаешь.

Т. Троянская― Ну может быть они просто живут в каком-то ином измерении.

Г. Смирнов― Ну, они живут в абсолютно ином измерении, как и наш президент – абсолютно изолированно от всего. И они получают только ту информацию, которую хотят и транслируют то, что из этого получилось, понимаешь. Всё равно, что ты будешь смотреть только «Спокойной ночи, малыши» и, при этом, делать прогнозы цен на нефть, понимаешь – исходя из этого. Вот они в таком мире живут. А это ощущение абсурдности происходящего – оно для начальства самое опасное, понимаешь.

Т. Троянская― Ты песню «Осенний мудозвон» послушал?

Г. Смирнов― Конечно послушал.

Т. Троянская― А, как ты думаешь, они поняли, что это про них? Соловьев вот поймёт?

Г. Смирнов― Что говорить, Соловьёв – это человек не других взглядов, а другой нравственной основы.

Т. Троянская― Вот сейчас мы сделаем паузу, поскольку московские новости и продолжим.

Т. Троянская― Мы продолжаем наш эфир, «Особое мнение»…

Г. Смирнов― Мы продолжаем нашу тусовочку.

Т. Троянская― Да, тусовочку за деньги. Геннадий Смирнов, актёр и блогер у нас в гостях.

Г. Смирнов― Ты положила же мне как обычно, конвертик? В красную курточку.

Т. Троянская― Ген, я тебе потом передам.

Г. Смирнов― Я забуду потом, мне же ещё надо в паре мест сегодня за деньги «выступить».

Т. Троянская― Забрать конверт. Ну так вот, по поводу «Вечернего мудозвона»: ты считаешь, что не оценят ребята?

Г. Смирнов― Слушай, мы говорим не о людях других взглядов. Тут надо понимать, что, скажем, Владимир Рудольфович Соловьев – это не человек других взглядов, с которым нужно спорить. Даже Захар Прилепин наш любимый – это и то человек других взглядов, с которым можно спорить. Он не идейная сволочь, понимаешь. Я много лет на эту тему выступаю – нахожу всё меньше и меньше поддержки среди друзей. А вот Владимир Рудольфович Соловьев условный…

Т. Троянская― А Дмитрий Киселёв? Условный.

Г. Смирнов― Тоже, условный Дмитрий Киселёв, вот условные эти все. Подчёркиваю – мы не говорим про конкретных людей, а про этот типаж. Это типаж – именно идейный подонок, понимаешь. Взгляды тут вообще ни при чём. Он мог бы быть и каких-нибудь других взглядов. Это человек, который занят сознательно насаждаемой ложью. И он знает, что это ложь. Вот эти все разговоры: «а вдруг он действительно в это верит?» — ёлки-палки, ну взрослые люди. Они прекрасно знают, что они делают. Они это понимают. И от этого злится каждый раз. Посмотри, как у Соловьева Владимира Рудольфовича, настоящего уже, не условного, какие у него истерики в Twitter’е.

Т. Троянская― В радиоэфире, когда он орёт на соведущую.

Г. Смирнов― И на радио, когда его пытаются поймать на каком-то несоответствии – и это легко сделать. Его поймать на лжи очень легко. Какие истерики! Потому что он понимает, что он делает. Он знает это. Он знает, что он врёт. И так далее. И весь этот типаж – это никакие не люди других взглядов, с которыми нужно спорить, чтобы в споре найти истину – нет, не надо. Не надо.

Т. Троянская― Ген, вот ты просто ящик Пандоры открыл. У нас слушатели теперь оскорбляют этих героев песни Бориса Гребенщикова.

Г. Смирнов― Ну и не надо этого делать. И спорить не надо, и оскорблять не надо. Потому что, ну, это… Мы какой хотим результат? Мы про них и так всё понимаем, да? Между собой посидеть и сказать: «Ох какая сволочь»… Знаешь, как у меня мама смотрела покойная «600 секунд» передачу? Она включала и говорила: «Сейчас посмотрим, что этот фашист скажет».

Т. Троянская― Про Невзорова?

Г. Смирнов― Да. И включала телевизор. Потому что она была с ним заранее не согласна, но нужно знать, что эта гадина сейчас опять скажет про Собчака. Это тот же самый случай. Не надо этого делать. Пусть говорит он, что хочет – какая разница? Людей, которые от него зависимы информационно, мы не переубедим и не спасём. Это их выбор.

Т. Троянская― Отвлечёмся. Я призываю наших слушателей ставить нам лайков: ставьте лайки, зайки.

Г. Смирнов― Действительно, ставьте лайки. Вы что, в своём уме там?

Т. Троянская― И спрашивали тебя там. Вот Маша я видела спрашивала про Грету Тунберг – что ты думаешь про эту девочку, которая выступала в ООН?

Г. Смирнов― Ничего я не думаю про эту девочку.

Т. Троянская― Потому что, мне кажется, все абсолютно выступили: кто-то назвал её сумасшедшей, ну, по-разному.

Г. Смирнов― Ну, давай разберём так: все эти оскорбления – это, конечно, чушь. Она никакая не сумасшедшая – это всё чушь. Значит, у неё Аспергер – что это такое для людей, которые не в курсе. Что это за синдром? Он никак на когнитивные способности не влияет. Она не умнее и не глупее любого другого человека без синдрома Аспергера. Какая там есть особенность? Концентрация на какой-то сверх-идее. Человек концентрируется на какой-то сверх-идее и это становится главным в его жизни.

Т. Троянская― Ну, я знаю таких людей у нас.

Г. Смирнов― Вот, что такое… Если примитивно, грубо – пусть меня врачи простят, мы просто не конкретно о диагнозе, а о главном, что нужно знать про Грету. Значит, никакая она не дура и никакая она не больная, никакая она не истеричка – это особенности её личности, и она по-другому просто не может разговаривать. Она так устроена, что у неё эта идея сидит в голове – всё, она будет думать про это, бороться за это, добиваться этого, потому что у неё такой внутреннее устройство сознания. Поэтому и оскорблять её не нужно – это, во-первых, просто нечестно.

Т. Троянская― А то, что её кто то пользует, её используют?

Г. Смирнов― А вот то, что пользуют – это сто пудово. Просто из неё сделали звезду, которая абсолютно не готова внутренне к этой роли – поэтому её ломает так, поэтому она истерит, в кавычках. Это как Бритни Спирс, например, которую вытащили, взяли: «О, давайте будет суперзвезда. Как раз всё подходит по параметрам, возраст, рост, цвет волос, голос есть, двигается нормально. Сейчас мы слепим». А потом это привело к саморазрушению её личности. Пошли наркотики и всё остальное. И, в результате, человек у разбитого корыта, хотя она была крупнейшей звездой той эпохи. Ну, давно было. Но она просто классический пример, как звезду делают из человека, который к этому не вообще не приспособлен внутренне.

Т. Троянская― Ну, это вообще для детей…

Г. Смирнов― Ну, как детей – ей 16 лет. Она уже взрослая.

Т. Троянская― Ну, 16 лет, нет – это ещё пока…

Г. Смирнов― Ну, девушка. Во всяком случае – не ребёнок. Она уже практически взрослый готовый человек сформировавшийся. Поэтому, я думаю, что произойдёт, скорее всего, то же самое. Что её везде повозят по гастролям, а потом забудут. Потому что нужно будет сделать следующую звезду. При том, что я абсолютно уверен в её искренности. Она не врёт, она не пытается, как сейчас говорят, хайпом…

Т. Троянская― Хайпануть.

Г. Смирнов― Хайпануть, заработать – конечно, нет. Она искренний абсолютно человек, просто вот так устроенный от природы. То, что используют – сто пудово. Когда одни миллиардеры привозят к другим миллиардерам человека, который призывает бороться с миллиардерами. Конечно, её используют и это не означает, что она плохая. Она может этого вообще не понимать. Она пользуется предоставленными возможностями, чтобы донести свою правду.

Т. Троянская― Свою идею.

Г. Смирнов― Да. Идею, в которую она верит. Что касается содержательной стороны – она ничего нового не сказала, это никакие не открытия. Может быть, для инстаграмщиц 13 лет она что-то и открыла – и, слава богу, они будут задумываться о теме климата и загрязнения планеты. Но, в принципе, там нет ничего, никаких открытий, ничего особенно важного, чтобы она сказала, там просто нету, чтобы обсудить. Но я её желаю пережить этот сложный период и остаться более-менее нормальным человеком. Это сложно, конечно, будет.

Т. Троянская― Вот сразу количество лайков на 50 умножилось – так что надо просить. Вам же не трудно сделать лайк, поэтому прибавляйте нам лайки.

Г. Смирнов― А наш конверт пухнет.

Т. Троянская― Конверт Геннадия Смирнова пухнет.

Г. Смирнов― Видишь, по результатам квартала стольк— то лайков – премия.

Т. Троянская― Да, кстати.

Г. Смирнов― Или, наоборот, высчитали – лайков было мало, просмотры средние.

Т. Троянская― Дислайки есть.

Г. Смирнов― Дислайки есть, да.

Т. Троянская― 4 у нас есть дислайка, между прочим.

Г. Смирнов― А, ну хорошо. Ничего, всех найдём.

Т. Троянская― Не допускаем большего. Ну, тем не менее, вернёмся к нашим тараканам. Муниципальные выборы – ты вот голосовал?

Г. Смирнов― Меня не было – я в Ярославле был на съемках. А на муниципальных нет никаких открепительных удостоверений – ничего этого нет.

Т. Троянская― Да, это известно.

Г. Смирнов― Поэтому я не мог там проголосовать физически.

Т. Троянская― Но, тем не менее, тебя выбрали…

Г. Смирнов― Вот наш округ, как раз «Смольнинский» — шикарно выступил. Я прямо горжусь соседями.

Т. Троянская― У меня в Литейном округе – скандалы, интриги, расследования.

Г. Смирнов― Да, я слежу – это же наш соседний. Как раз соседний со «Смольнинским». Понимаешь, и вот тут тоже: понятно, что муниципальные советы у нас – это ничего не решающие органы вообще. Они символические. Но даже символические – приходят люди, вот просто, наши соседи… Мы говорим про муниципальные выборы – это значит люди с моей улицы, с соседней.

Т. Троянская― А ты знаешь, какие там бюджеты?

Г. Смирнов― Догадываюсь.

Т. Троянская― Я тебе потом расскажу.

Г. Смирнов― Хорошо.

Т. Троянская― Мы бы с тобой, если бы были муниципальными депутатами, мы бы друг друга благосостояние очень…

Г. Смирнов― А что мы как дуры тут сидим то? Сворачиваем технику.

Т. Троянская― Почему ты думаешь там борьба такая идёт? Потому что там гигантские бюджеты и все эти позорные праздники – на эти праздники знаешь, какие бюджеты выделяются?

Г. Смирнов― Я вижу, какой результат, потому что у меня как раз вот в этом Некрасовском саду, он же сад Прудки исторический – там и проходит это всё. Вот эти вот праздники района. Я это всё вижу. Хочется иногда… Жалко, что я не пью – выйти туда на скамеечку с бутыльком, сесть, рыбки разложить и смотреть. Потому что это прекрасно.

Т. Троянская― Без рыбки не пойдёт.

Г. Смирнов― Нет. И без бухла не пойдёт.

Т. Троянская― У тебя сейчас как раз есть повод сравнить. Смотри, вот есть 72 муниципалитет, где Павел Швец председатель и там история случилась: на прошлой неделе один из депутатов демонстративно снял портреты Путина и Беглова, на что Павел Швец взял их и вернул. И сегодня у нас Павел был в эфире и объяснял свою позицию: он сказал, потому что, во-первых, это было демонстративно, а, во-вторых, эти люди обеспечили победу. То есть, всё, в итоге, состоялось, поэтому глупо делать… Главное, что мы делаем, а не главное, чьи портреты висят. Вот «шашечки или ехать».

Г. Смирнов― Я с ним совершенно согласен. Я уверен, что Александр Дмитриевич Беглов главное, чего хотел на муниципальных выборах – это чтобы победили «Яблоко», «Партия роста», «Справедливая Россия» и другие выступающие против него люди. Это – главное, чего он хотел. Сто пудово. Тут Швец абсолютно прав.

Т. Троянская― Ну, ладно, Ген, как тебе кажется: в принципе, тут же не важно, чей портрет висит, или это принципиальный момент?

Г. Смирнов― Да какая разница? Может, он их снял, чтобы поцеловать? Мы же не знаем.

Т. Троянская― Нет, снимал не он.

Г. Смирнов― Нет, тот, который снял. Вот представь: висит вот так. Ты заходишь каждое утро и тебе хочется выразить всю любовь: и к Владимиру Владимировичу, и к Александру Дмитриевичу. Каждый раз на табуретку что ли вставать? Нет. Поэтому он снял и поставил рядом. Чтобы и глаза было видно, и выражение лица, и эту ухмылку, и добрый прищур. Особенно, у первого. Поставить вот так и жить в их окружении, в их компании, с ними советоваться.

Т. Троянская― Есть ещё вариант – вопросы задавать. Откроется ли станция метро или нет, например.

Г. Смирнов― Гадать можно на них. Ну, то есть, там огромное количества вариантов, как можно применять портреты Владимира Владимировича Путина и Александра Дмитриевича Беглова.

Т. Троянская― Можно банки с водой выставлять.

Г. Смирнов― И это прекрасная тема для праздника МО «Смольнинское», вот.

Т. Троянская― Ты уже познакомился со своим депутатом?

Г. Смирнов― Нет, я еще не познакомился со своим депутатом.

Т. Троянская― Сделай это непременно – может, и тебе подбросят выступление.

Г. Смирнов― Мне очень жаль, что пролетела представительница «Единой России», знатная инстаграмщица Анастасия Колп. Мне очень жаль.

Т. Троянская― Она борется за справедливость, она продолжает, она надеется.

Г. Смирнов― С такими формами, конечно, депутатом нужно быть обязательно. И обходить жителей.

Т. Троянская― Гена, ну, может быть, уже не тот уровень. Может быть, уже пора в Госдуму.

Г. Смирнов― Может быть. А то и в Совет Федерации.

Т. Троянская― Это потом. Геннадий Смирнов, актёр и блогер был сегодня в программе «Особое мнение», спасибо.