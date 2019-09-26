А. Веснин― 11-06 минут в Петербурге, меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение» . Сегодня у нас в гостях писатель, журналист Глеб Сташков. Приветствую вас Глеб.

Г. Сташков― Здравствуйте.

А. Веснин― Хотел бы начать с того, что происходит в эти минуты,а именно в Мосгорсуде, где рассматривают жалобу на приговор Павла Устинова, одного из фигурантов Московского дела. Сейчас приходят сообщения о том, что судья все таки решил посмотреть эти видеозаписи, которые сделали очевидцы задержания Павла Устинова. Как вы думаете, чем вся эта история закончится? Дадут условный срок или вообще оправдают, или может быть просто немного скостят срок ему?

Г. Сташков― На самом деле, мне кажется, что в нашей стране делать какие-нибудь политические прогнозы очень сложно, практически нереально. Потому что, что там придет в голову совершенно непонятно. Я думаю, что скорее всего не будет оправдания. Ведь если оправдание, тогда получается, что те рос гвардейцы, которые выступали в суде они лжесвидетельствовали да. И значит надо уже привлекать их к суду. Это вообще на самом деле странная ситуация. Было дело Голунова, а где вот эти люди, которые подбрасывали ему наркотики, я нигде не слышал, что они арестованы, что они дают показания, что они рассказали, кто им там приказал это сделать.

А. Веснин― Было всего лишь несколько увольнений.

Г. Сташков― Да. Какая-то странная ситуация, что получается, публично было признано, что ему подбросили наркотики, а что подбрасывать наркотики это не преступление что ли?

А. Веснин― Публично было признано, что были допущены ошибки.

Г. Сташков― Да, но все же понимают, что это были за ошибки. Ошибки же заключались не в том что там, ему не сказали, что вы имеете право на адвоката. Ошибка заключалась именно в том, что наркотики оказались не там. Ситуации они вообще такие странные. Но все эти Московские дела, нельзя оправдывать людей, я имею в виду нельзя с точки зрения нашей власти. Потому что в таком случае получается что, мы все имеем право на протест, в том числе на несанкционированный протест, в том числе на какие-то несогласованные акции. Я думаю, что власть единственное чего она боится это несанкционированный протест. Чего им еще бояться? Выборы, для этого есть избирательные комиссии, есть системы подсчеты голосов, выборы не страшны.

А. Веснин― Экономических процессов, наверное они еще могут бояться

Г. Сташков― Экономические процессы в данном случае они имеют значение в том смысле, что они могут стимулировать тот самый протест несанкционированный и уже может быть вообще неконтролируемый. Поэтому оправдательный приговор, это такая мина даже не то что замедленного, скорее даже не очень то сильно замедленного действия для нашей власти. Мне кажется, что вину этих рос гвардейцев не признают. Поэтому какого-то полного оправдания не будет.

Мы все очень любим фильм с моим теской Глебом Жегловым без вины виноватых не бывает. Это у нас такая философия, поэтому явно он в чем то был виноват. Зачем гулять вышел, зачем родился, зачем еще чего-то.

А. Веснин― Мне сейчас подсказывают, что судьи откладывают заседание по делу Устинова до 30 сентября в 10 часов будет рассмотрение этого дела. Я еще раз хотел уточнить, почему будет мина не очень замедленного действия если его оправдают? Ведь тогда люди просто успокоятся. Смотрите, можно сделать точно так же как с Голуновым, никакого не наказывать этих рос гвардейцев, а самого Устинова отпустить, сказать что он не виновен. И протест, просто же тут митинг будет в эти выходные в Москве, на митинг придет меньше людей и вот Устинова отпустили как классно. Но не наказали этих гвардейцев ну и ладно, люди же не крови в данной ситуации хотят, а свободы невиновным людям.

Г. Сташков― Здесь вопрос, что лучше полностью погасить протест по этому делу, но тогда это значит признать свои ошибки. Мне кажется, что власть не очень готова признавать свои ошибки, хотя опять же я не знаю, я начал с того, что здесь гадать очень сложно. Т.е нужно признание того, что у нас рос гвардейцы могут творить все что угодно, что они скручивают невинного человека, это же дело именно в этом.

А. Веснин― Вроде бы и так это все уже понимают.

Г. Сташков― Я не уверен, что это все понимают.

А. Веснин― Вы думаете, что решение суда, который скажет, что Устинов невиновен будет кем-то воспринято что, ах у нас плохие гвардейцы, что будет такая логическая связь?

Г. Сташков― Я думаю, что возможно будет, хотя не знаю. Мне кажется, что здесь главное, что человека не посадят, а уж там дадут ему условный срок. Условный срок, это тоже не самая приятная история. Где живем, много требовать не приходиться.

А. Веснин― Вы как -то были воодушевлены этой общественной поддержкой, которую оказали Устинову и Голунову?

Г. Сташков― Скорее да.

А. Веснин― Вам кажется это важным вообще?

Г. Сташков― Да мне кажется это важным.

А. Веснин― Не только с моральной точки зрения, а с точки зрения того, что это какие-то показатели перемен или что-то такое?

Г. Сташков― Нет, я не думаю , что это какие-то показатели перемен. Это показатели того, что хоть чего-то можно добиться. Мне кажется, что такой оппозиционный настрой общественности сейчас одна из главных проблем это отчаяние, неверие в то, что можно хоть что-то сделать, хоть что-то изменить. И поэтому, даже вот такие вещи, хотя я думаю, что в истории с тем же Голуновым еще большую роль сыграло то, что наверное он не задел каких-то очень серьезных людей. Если там действительно было дело в Московской кладбищенской мафии, то понятно, что это не настолько серьезные люди, которые имеют право делать какой-то всемирный скандал. Но тем не менее, это хотя бы какие-то маленькие победы. Также как муниципальные выборы в Петербурге,у меня отец был там председателем муниципального совета. Я прекрасно знаю, что такое муниципальный совет, что они ничего не решают. До настоящего момента они подписи для Губернатора, а больше не значительную роль. Но это хотя бы какой-то успех, хотя бы что-то. Вот это ощущение полной безнадеги, оно должно быть преодолено, иначе очень тяжело существовать.

А. Веснин― А вы сами как-то участвовали в этих движениях в защиту Голунова, в защиту Устинова и других фигурантов?

Г. Сташков― Я участвовал только тем, что я какие-то подписи в интернете ставил.

А. Веснин― На пикеты не выходили?

Г. Сташков― Нет, я не очень люблю эти массовые мероприятия, но это просто свойство характера.

А. Веснин― А вы понимаете, может что-то измениться, что вы выйдете на пикет? Просто я очень часто слышу от разных людей, что да, все так, но эти массовые характеры, мероприятия…

Г. Сташков― Т.е. вы хотите, чтобы я покаялся? Хорошо. я каюсь, я вот такой вот человек.

А. Веснин― Я не хочу, чтобы вы каялись, просто мне интересно. Это просто довольно распространенная позиция, которую вы сейчас озвучили. Интересно, может ли что-то вас или людей похожей в чем-то в этой ситуации на вас заставить измениться?

Г. Сташков― Наверное может. Скорее всего может. Чего гадать, мне кажется я ответил.

А. Веснин― Ждете чего-то от митинга предстоящего в Москве, который в эти выходные пройдет?

Г. Сташков― А что тут можно ждать? Я надеюсь, что этого не будет дальше, что на этом митинге опять какого-то повяжут и потом опять. Главное , что бы это уже не нарастало до бесконечности. Я не думаю, что эти протесты могут привести к чему-то серьезному. Я думаю, что они должны пойти по нисходящей.

А. Веснин― А что может привести к чему-то серьезному?

Г. Сташков― На самом деле, все что угодно. Здесь какие-то такие взрывоопасные вещи, как показывает история они случаются по непонятной причине. Что вот у нас там в феврале 2017 года. Вот вышли 23 февраля женщины праздновать 8 марта.

А. Веснин― Здесь неподалеку.

Г. Сташков― Разница в календарях, новый стиль, старый стиль. 23 февраля почему то пошли праздновать не День Советской Армии, а 8 марта. И с хлебом были перебои несколько дней.

А. Веснин― День Советской Армии еще не могли НРЗБ

Г. Сташков― Я шучу. Поэтому здесь может быть все что угодно. В Испании была в 1931 году революция. В крупных городах проиграли муниципальные выборы, сторонники короля и все. Все что угодно может быть. Я как раз, не очень сильно верю, что это будет вызвано какими-то экономическими сложностями. Мне почему то кажется, что как раз это вряд ли. Должен быть какой-то совершеннейший коллапс. Я в силу возраста помню начало 90-х годов и какие еще могут быть экономические сложности? Народ спокойно все это переживал, по большому счету.

А. Веснин― Тогда разваливался Советский Союз, уже развалился, уже глобальные перемены произошли и возможно в этом была причина, что большие политические события уже произошли. Сейчас у нас больших политических событий не было очень давно, особенно внутриполитических. не берем Крым

Г. Сташков― Да, уже лет 20. Я пока как-то не очень верю в такой социальный взрыв. Другое дело, что я не большой специалист в экономике. Я не знаю, может быть мы стоим на пороге каких-то жутких катастроф.

А. Веснин― Экономисты говорят совсем разные вещи.

Г. Сташков― В том то и дело.

А. Веснин― Кто-то говорит да, стоим на пороге катастроф, кто-то говорит

Г. Сташков― Что ничего страшного нет. Я пока не вижу, чтобы происходило что-то такое катастрофическое. Вот как обыватель я этого не вижу. Как не экономист я не берусь рассуждать, это все таки сложные материи.

А. Веснин― Хотел еще спросить, вы верите новым политикам, которые приходят, сравнительно новые. Например, появилась Любовь Соболь, новая политическая фигура, Илья Яшин не то чтобы совсем новая политическая фигура, но выступает несколько в ином статусе, много соратников Навального и т.д. Вот зачастую обсуждают, способны эти люди что-то изменить, не способны и играют они сейчас какую-то роль?

Г. Сташков― Я думаю, что роль они играют, а вот это верю, не верю

А. Веснин― Вы бы поставили за них подпись или нет?

Г. Сташков― Да, я бы поставил за них подпись безусловно. Я бы и проголосовал за них безусловно. Такой немного странный подход, верю, не верю. Мне с Навальным не ходить Эверест штурмовать и не в разведку ходить. Он делает на мой взгляд, полезные вещи, а что он лично за человек я не знаю. Яшина мне тяжело рассматривать как нового политика, потому что я когда-то состоял в «Яблоке» и он там состоял в «Яблоке». Мы с ним в первый раз встретились по-моему в 2000 году, т.е. 19 лет назад. Он правда совсем тогда был молоденький, вот как-то он мне не воспринимается как новый политик, человек, которого я 19 лет назад познакомился .

А. Веснин― Любовь Соболь?

Г. Сташков― Я мало знаю, я не очень то сильно следил за выборами в Московскую Городскую Думу, потому что это все таки Московские дела. Способны ли они на что-то, сейчас сложно говорить. Способны ли изменить эту систему? В одиночку нет. Если здесь что-то и будет изменено, то изменено в виде какой-то «бархатной революции», большого количества народа, которые мирным путем выходят на площади и что -то делают. Хочется верить, а что еще другого?

А. Веснин― Хорошо, тогда давайте в Петербург перенесемся, тут любопытные политические события тоже происходят. Например, Глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что у ЦИКа есть прямые доказательства того, что Вячеслав Макаров, это спикер Законодательного собрания Петербурга, вмешивался в выборы муниципальные Петербурга и нанес огромный урон тем самым. И не только Вячеслав Макаров, но и ряд других депутатов Госдумы, которые попали в парламент Петербурга. Макаров сказал: «Да, я вмешивался, я лидер «Единой России», и все силы бросил на то, чтобы его муниципальные кандидаты, муниципальные депутаты победили. Эта история, как думаете, какое-нибудь продолжение получит?

Г. Сташков― Я думаю, что нет. Я не думаю, что тут будет. По тем же самым причинам, отменять результаты выборов, это опять же создавать какие-то нехорошие прецеденты.

А. Веснин― Может прилететь Макарову.

Г. Сташков― Мне почему то кажется, что Макаров и так как председатель скоро полетит, потому что вряд ли Беглов захочет с ним работать. Хотя Макаров такой живучий, ему уже долго предсказывают, что он не будет. Мне кажется, что он и так полетит.

Вся эта история, странно когда региональный политик регионального уровня вот так вот в наглую перечит чиновнику Федерального уровня главе Центризбиркома. Мы к этому не привыкли, мы привыкли что есть вертикаль власти. А здесь явно идет нарушение вертикали власти. С другой стороны, здесь опять же типичная ситуация, когда мы все пытаемся ходить вокруг да около и боимся говорить все на чистоту. Потому что, на самом деле, то что сказала Памфилова, это непонятно. С точки зрения логики, Макаров сказал абсолютно правильно. Он вмешивался в выборы, правильно, а как он мог не вмешиваться. он помогал своим кандидатам. Если у тебя есть какие-то факты, то говори в чем он вмешивался в выборах. Он давил на суд, чтобы снимали конкурентов? Что он делал? Он в избирательной комиссии давил чтобы они неправильно считали голоса? Потому что действительно, понятие «вмешиваться в выборы» оно какое-то странное, оно настолько обтекаемое, что его можно воспринимать как угодно.

А. Веснин― Вы доверяете Элле Памфиловой?

Г. Сташков― Я уверен, что она знает, в чем именно можно обвинить Макарова. Просто она не говорит это публично.

А. Веснин― А почему она этого не делает?

Г. Сташков― Как почему? Потому что она чиновник, зависимый от власти так сказать, поэтому и не делает. Она же не полностью независимый человек.

А. Веснин― Что она даже не может наехать нормально на всего лишь местного Единоросса регионального?

Г. Сташков― Она же наезжает в данном случае не на просто какого то регионального Единоросса, она будет получается наезжать на”Единую Россию». Недаром же она говорит: «Я отправлю жалобу в «Единую Россию».

А. Веснин― И выглядит это смешно.

Г. Сташков― И выглядит это смешно, она пожалуется начальству. Т.е она не в суд отправит, говорится прежде всего о «Единой России». Конечно это смешно выглядит, но понятно, что у нее должность такая. Я думаю, что как человек она не пропащий человек, но вот она вынуждена как «уж на сковородке» вертеться, где-то проходить между НРЗБ. Вот такая вот ситуация.

А. Веснин― Если Макаров уйдет со своего поста, его отправят на какую-нибудь почетную пенсию, допустим даже в верхнюю палата парламента это вообще важные события для Петербурга?

Г. Сташков― Мне конечно абсолютно неважно.

А. Веснин― Почему?

Г. Сташков― А какая разница кто там будет сидеть в председательском кресле? Этот вопрос такой междусобойчик Мариинского Дворца. Поменяется там хозотдел. какая-нибудь пресс служба. Пусть люди, которые там работают пусть они этим. Какая разница?

А. Веснин― Макаров этот тот человек, который помог Валентине Матвиенко выигрывать выборы. Макаров это тот человек, который позволяет в парламенте находится оппозиции, во всяком случае позволял на предыдущих выборах. Я так понимаю, что без участия Макарова, во всяком случае без его позволения ни Резника, ни Вишневского там к примеру не были бы. Макаров это тот человек, который контролирует все строительство и вообще все происходящее на Петроградской стороне, где мы сейчас находимся, рядом здесь с Черной речкой. Человек, который в принципе, исходя из того, что про него пишут и рассказывают по количеству родственников, которые работают в разных государственных структурах Петербурга, вообщем довольно влиятельный. И главное до сегодняшнего момента, до выборов в Мосгордуму, пока еще не знаем как она будет правильно работать, но Петербургский Парламент был самый свободный в стране, где была дискуссия, какие-то выступления, споры и т.д.

Г. Сташков― Мне кажется, что вы его демонизируете, я не думаю, что у него такое уж большое влияние. Просто он человек, который любит поговорить, а люди, которые любят поговорить они обычное влияние свое преувеличивают. Что значит Резник, Вишневский благодаря Макарову? Они же выиграли не одномандатные округа, они стали по партийным спискам. А что Макаров должен был сделать? Он должен был не допустить «Яблоко» и партию «Роста» до выборов? Но это был бы какой-то скандал, причем не очень по-моему нужный. Я думаю, что поменяется Макаров и все будет примерно так же как и было. Ну будет какой-то другой хозяин на Петроградской стороне. Мне кажется, что все эти вещи они…

А. Веснин― Единственное, мне кажется что Резник по округу выиграл.

Г. Сташков― Нет, Резник это мой однокурсник, мы с ним вместе учились на истфаке, у нас были замечательные отношения, поэтому я его хорошо знаю.

А. Веснин― Хорошо.

Г. Сташков― Резника как раз по кругу вообще не пустили. Он по округу в Думу шел

А. Веснин― в Думу шел, да.

Г. Сташков― А по Загсу он даже не шел по кругу. Он был вторым после Оксаны Дмитриевой в списке партии «Роста». А Вишневский проиграл в Центральном районе Щербакову по округу. Они оба были избраны по партийным спискам. И довольно сложно было их не допустить. Для этого нужно было не опускать все партии, которые здесь были.

А. Веснин― Хорошо. Накануне в Загсе утвердили вице губернаторов, никаких новых лиц за последний год там не появилось. Те кто работал с Бегловым в качестве ВРИО губернатора, а продолжили быть вице губернаторами, вот теперь будут в Правительстве заседать. Единственное, что из важного нового, это то что несколько человек в Правительстве поменялись Олег Капитанов, который сначала хотел конкурировать с Бегловым на губернаторских выборах, а в итоге попал в Правительство. Он отказался от этой конкуренции и вот теперь будет в Правительстве. Что вы ждете от этого нового Петербургского Правительства?

Г. Сташков― От нового Петербургского Правительства я ничего хорошего не жду, как и от нашего губернатора.

А. Веснин― Почему?

Г. Сташков― Мне кажется, что губернатор он показал себя на всех более ли менее важных вопросах. Как только возникает сложная проблема, он тут же не может сделать ничего. Да, открывать какие-то детские садики, которые при этом что они строились и до него, это одно дело, но если только серьезная городская проблема, вот как зимой прошлой было — уборка снега. Было завалено полностью, целиком и полностью.

А. Веснин― Вы считаете , что это Беглов виноват в уборке снега?

Г. Сташков― Наверное он был не целиком виноват, но ничего он не сделал. Ведь про него все говорят, почему его назначили официально? Почему, потому что у него такой хозяйственный опыт, потому что он такой крепчайший хозяйственный, так в чем крепкость его хозяйственности заключалась? Что он лопату Беглова придумал, я был бы губернатором, я могу придумать лопату Сташкова. Я уверен, что лопата Сташкова была бы ничем не менее эффективна чем лопата Беглова. Вот вопрос, который интересует меня лично как жителя Купчино. Вот метро, что там вообще было позорище, это уж он обещал, причем клятвенно божился 20 раз, что все к 1 сентября откроем метро. Он не смог открыть эти станции, вернее он смог открыть, оно работает без пассажиров, это ноу хау такое видимо наше метро Петербургское метро без пассажиров. Ничего не было, это накануне выборов человек вот так вот опозорился. Естественно, где у нас живут народ был не очень рад и счастлив. Сейчас вот отопительный сезон, у меня Слава Богу все нормально, опять куча жалоб, опять какие-то проблемы. Никаких серьезных вопросов он не решает.

А. Веснин― Конечно, он скажет, что метро строилось годами и ему обещали, что все построят, он поверил этим людям, вот его значит подвели. Отопление тоже, это первый отопительный сезон, нужно время чтобы навести порядок.

Г. Сташков― Сколько времени нужно? Скоро уже будет год, как он сидит сначала ВРИО, ему же никто не мешал как ВРИО делать все что угодно. Это такой случай губернатора от пиар, т.е. он вот не выдвигался от «Единой России», он выдвигался от пиар. Мне кажется, что правят реально пиарщики, а он только говорит, что ему написали. Никакой работы нормальной я не вижу, ничего нет. Можно выбрать любого, можно меня выбрать губернатором, точно так же, я не хуже могу говорить, что до меня все развалили, что у меня пока мало времени. Когда будут хоть какие-то достижения, тогда можно хоть о чем-то говорить. Мне вообще как-то странно кажется, что у нас Загс утверждает вице губернатора. Какая-то странная система, не знаю как вот вы считаете? Странно, если есть губернатор, почему у нас губернатор не зависит ни каким образом от Загса? Председатели комитетов, которые не вице губернаторы, тоже не зависят. Почему Загс утверждает только вице губернаторов? Не могу этого понять.

А. Веснин― Например, в Роттердаме Городской Совет утверждает вице мэров, которые практически управляют городом. А мэр там занимается исключительно вопросами безопасности и правопорядка.

Г. Сташков― Он там избирается или его тоже Городской Сорвет?

А. Веснин― На должность мэра можно выдвинуться, но его утверждает король вообще.

Г. Сташков― Сложная система.

А. Веснин― Да, там сложная, совсем другая система.

Г. Сташков― Мне кажется, что если выбрали Беглова губернатором, то со стороны депутатов, как то не очень логично будет его не утвердить вице губернатором, это странная ситуация. Это скорее такая возможность поговорить и предъявить претензии, понятно что утвердили. Тем более что они могут работать в ранге ИО. При Яковлеве были такие прецеденты, Потехин был такой вице губернатор по связям с общественностью , его все не любили, он там довольно долго работал как ИО и ничего нормально.

А. Веснин― С другой стороны этот процесс утверждения, тоже задать какие-то определенные вопросы, послушайте, общественность тоже может обратить внимание, СМИ могут обратить внимание, кто-то может раскритиковать, я так думаю в идеальной ситуации. Я почитал утренние газеты и там были как раз репортажи с этих утверждений, тот же Резник, они критиковали, но никакой критике на страницах издания, которые выходят за частую спонсируемым тем же Парламентом или Смольным, там ничего подобного не было. Давайте сейчас прервемся, я вижу что у нас перерыв на новости и потом продолжим Глеб Сташков, журналист, писатель, у нас в программе «Особое мнение»

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Возвращаемся в эфир Петербургского «Эхо» меня зовут Арсений Веснин, у нас в гостях журналист и писатель Глеб Сташков. Вот заканчивая тему с губернатором, каким вы вообще видите идеальным губернатора Петербурга? Беглов вам не нравится, его какая-то активность и нелепость и недееспособность, суммируя ваши слова, каким должен быть губернатор Петербурга вообще?

Г. Сташков― Мне кажется, что Петербургу нужна стратегия, меня совершенно раздражает, когда говорится про этого крепкого хозяйственника. Вот придумали при Яковлеве, когда Яковлев боролся с общаком 20 с лишним лет назад, придумали эту идею, крепкий хозяйственник что это такое? Во-первых я не понимаю, почему у нас все хозяйственники крепкие? Почему хозяйство у нас хилое и вообще разваливающееся, а вот как хозяйственник то он обязательно крепкий? Мне кажется что крепкий хозяйственник должен быть председателем сельсовета, вот там действительно должен быть хозяйственник, который знает как работает водокачка, когда машина приезжает мусор забирает, а во главе Петербурга должен быть человек у которого есть стратегическое мышление. У нас 5 миллионов население, у нас огромный мегаполис, по населению средняя такая статистическая Скандинавская страна Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, вот мы такие же, мы как страна. А нам какого-то завхоза пытаются навязать, непостоянного после Яковлева у нас были не завхозы. Я считаю, что должен быть такой человек, который может стратегически мыслить, видеть перспективы развития города.

А. Веснин― А какие эти перспективы, как стратегически мыслить?

Г. Сташков― А вот пусть он помыслит и расскажет, если бы я видел я бы сам баллотировался в губернаторы. Я бы хотел услышать от кого-то это. Мне уже надоели эти бесконечные разговоры про то что надо чинить трубы, при этом что трубы все равно никто не чинит, и все равно они все рвутся.

А. Веснин― А когда их чинят они через 3 года ломаются.

Г. Сташков― Да, они еще хуже. У меня поменяли в доме трубы, все было нормально, а через неделю их прорвало, именно после того как их поменяли, до этого все нормально 30 лет было. А вот поменяли они прорвались. Как то вот так я бы сказал.

А. Веснин― Еще приходят к вам вопросы, просят прокомментировать слова представителя Министерства Иностранных Дел, которые прокомментировали подписание Пакта Молотова-Риббентропа, о том, что это достижение Советской Страны и о том, что на самом деле Советский Союз никогда не был союзником Германии и вообще тем самым отсрочили войну в Прибалтике, спасли миллионы жизней и т.д., споров сейчас масса идет по поводу этого утверждения МИДа, вы сами как считаете? Зачем вообще это МИД сделал?

Г. Сташков― Моя позиция по поводу Пакта Молотова-Риббентропа, особенно этих всех секретных дополнительных протоколов и дальнейшее выступление 17 сентября 1939 года Советский Союз когда вступил в войну с Польшей. Для меня очевидно, что это был акт во-первых, аморальный, во-вторых, абсолютно который может теоретически приносил какую-то пользу, но Советский Союз им не воспользовался. Потому что 2 года ничего там не было сделано такого что бы лучше подготовиться к войне во-первых, а во-вторых, все эти разговоры, о том что были какие-то на лучших рубежах мы встретили врага, на более таких отодвинутых. Это все тоже ерунда, если учитывать с какой скоростью немцы тогда продвигались, все эти рубежи они за несколько дней прошли. Тем более что подготовленные они были на тех границах, а это как раз были новые. Здесь вообще говорить не очем.

А. Веснин― Вообще непонятно, рубежи эти были оборонительные или плацдарм для нападения ?

Г. Сташков― Это уже другой разговор, я как раз не верю в эту теорию про примитивную войну. А позиция МИДа, она уже давно вызывает вопросы. У нас МИД не выполняет функции МИДа. Что такое дипломат? Я учился на факультете международных отношений в аспирантуре, читал какие-то книжки про дипломата. Дипломат — это человек, который должен сглаживать углы, находить какие-то компромиссы, а у нас дипломаты это такие же пиарщики. Ну вот как вот эта женщина, как ее зовут?

А. Веснин― Мария Захарова.

Г. Сташков― Мария Захарова, все время забываю. Она это показатель, она работает для чего? На нашу аудиторию, на нашу патриотическую аудиторию. Не может быть такой дипломат, который постоянно что-то издевается над всеми странами, шуткует на грани фола, на мой взгляд за гранью фола. Дипломатия она служит нашим внутренним целям, это такой же пиар, который идет для власти.

А. Веснин― Почему по поводу Пакта Молотова-Риббентропа забытая тема, пройдена в каком то смысле?

Г. Сташков― Так это была резолюция в Европе какая-то принята, не очень точно знаю

А. Веснин― Возмущались там Болгары, Венгры

Г. Сташков― Было что-то такое принято, получается сейчас как бы юбилей это 1939, сейчас 2019 соответственно 80 лет, а 17 сентября это как раз юбилей вступления Советского Союза войне на стороне Германии.

А. Веснин― Можешь просто промолчать, вопрос же в том, что можно просто промолчать, а не говорить вещь, которая вызовет так много споров и выставит МИД несколько в глупом свете.

Г. Сташков― Это для нас с вами в глупом свете, потому что там читаешь соцсети, я читаю в основном своих друзей в Facebook, поэтому это как-то обычно более менее близкие люди. Но читаешь комментарии там куча народа и все время один идиотский аргумент «а вот был Мюнхенский сговор». И совершенно не объяснить людям, что Англия и Франция, во-первых, они признали давным давно Мюнхен ошибкой и никто не говорит, что Мюнхен это было бы замечательно и мы бы все сделали правильно и предотвратили войну на год. А во -вторых, все таки, Англия и Франция не делила Чехословакию. Советский Союз поделил Польшу с Гитлером, Англия и Франция она не делила. Есть разница, это как вот идет человек и хулиганы бьют бабушку Англия и Франция они прошли мимо, они позволили хулиганам бить бабушку, но Советский Союз поступил по-другому, он вместе с хулиганами присоединился к ним и стал бить и грабить бабушку в виде Польши. На самом деле, в таких вещах эти аргументы не действуют, это совершенно точно, люди запрограммированы и все. Поэтому Бог его знает, для нас с вами это глупая позиция, а для какой-нибудь патриотической общественности это лишний раз повод сплотиться и наехать на всех либералов, которые порочат наше прошлое.

А. Веснин― Как вам кажется должна быть проведена работа над ошибками, признаны какие-то исторические ошибки и т.д. Это нужно государству или нет, просто очень модно говорить?

Г. Сташков― Я думаю, что да, в каком виде это должно происходить это уже.

А. Веснин― Ну там, осуждены сталинские репрессии прям по полной

Г. Сташков― Да, это должно быть, конечно, безусловно.

А. Веснин― И не только сталинские естественно.

Г. Сташков― Я тоже не очень люблю вот это разделение типа ленинские репрессии это нормально да все. Конечно да, там больше большевизм должен быть заклеймен. Другое дело, я не уверен что это можно сделать, мы капитально с этим опоздали, лет на 30. Это должно было 30 лет назад произойти 28, на рубеже 1980-90-х. Сейчас я уже не знаю, это будет несколько странно смотреться и смешно.

А. Веснин― Что же, подошло наше время к концу, это было «Особое мнение» журналиста и писателя Глеба Сташкова, меня зовут Арсений Веснин, до встречи в эфире.