И.Воробьева― Здравствуйте! Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением — журналист Леонид Радзиховский. Здравствуйте, добрый вечер!

Л.Радзиховский― Добрый вечер! Я хотел бы, прежде всего, изложить очень кратко свое особое мнение вот по какому вопросу. Я живу в Москве около метро «Аэропорт», улица Усиевича, дом 3. Я прочел неделю назад, что чиновники мэрии — я не помню, кто именно — сказали, что в Москве по всему городу дадут отопление в течение этой недели. Последний день сегодня, то есть пятница. Мое особое мнение заключается в том, что это вранье чистой воды, потому что в нашем доме никакого отопления нет. А рядом с домом повешена замечательная табличка, что с 26 сентября ведутся ремонтные работы на тепло…

И.Воробьева― Теплоцентрали, наверное.

Л.Радзиховский― В общем, на какой-то там штуковине. Поскольку у меня есть маленькое, но преимущество, что я выступаю по радио, это единственный способ связаться с начальством — с Собяниным, с этим самым Бирюковым, вице-мэром, с префектом Северного округа, к счастью, не знаю, как его зовут, с руководителем управы Аэропорт, тоже понятия не имею, как его зовут. Я не знаю, как это называется, что в сентябре месяце 26-го числа вы, дорогие товарищи, начинаете работы по ремонту. По-моему, это называется хамство и служебное преступление. Ну, наверное, у вас это называется как-то иначе: халатность, головотяпство.

В моем доме 100 квартир. Я думаю, что это касается не только моего дома, но и каких-то других. Вот всем людям абсолютно плевать и на вас и на то, как вы свою деятельность называете. В течение лета вы, гражданин Собянин, вы, гражданин Бирюков, вы, гражданин префект занимались тем, что на улице рядом с нашей — Красноармейской улице — клали асфальт. Это было очень приятно. Бирюков игриво объяснил, что асфальт кладут потому, что прошлый раз его положили неправильно — и так 100 лет подряд.

Почему, если Бирюков кладет асфальт неправильно, он сидит на своей должности, мне понять трудно. Говорят, потому что он ворует и наворовал на 6 миллиардов рублей. Так говорит Навальный. Все претензии к Навальному. Но если вы воруете, дорогие товарищи, то вы бы воровали на чем-то таком, что людям полезно, а не на том, что людям активно вредно. Зачем вы воруете на асфальте? Если вы воруете, может быть, вы честнейшие люди, я не знаю. Но если вы воруете, зачем вы воруете на асфальте. Вы воруйте на ремонте ТЭЦ, по крайней мере, и делайте его вовремя, а не 26 сентября.

Я обращаюсь также к депутату Мосгордумы от нашего округа. Я не помню её имени. Это какая-то женщина из «Яблока», архитектор.

И.Воробьева― Дарья Беседина?

Л.Радзиховский― Во-во, Дарья, точно. Фамилию не знаю — Дарья. Значит, Дарья, пока я вас еще могу называть уважаемая Дарья в отличие от Собянина, Бирюкова и прочих. Могу сказать уважаемая Дарья, у вас есть избиратели. Вот в доме, где я живу, их как минимум 100 человек. Прошу вас озаботиться их элементарными интересами, выяснить, когда нам дадут отопление. Хотелось бы узнать еще, кто за это безобразие понесет личную ответственность и какую, но это вопрос второй. Главное, чтобы людям дали отопление, чтобы мы не спали под двумя тулупами. Вот то маленькое, но ответственное поручение, которое я хотел в самом начале программы, значит, сделать.

Л.Радзиховский: Почему, если Бирюков кладет асфальт неправильно, он сидит на своей должности, понять трудно

И.Воробьева― Как интересно, действительно, закончились выборы, начались холода, и как-то все разочаровались в работе Московского правительства.

Л.Радзиховский― Разочаровались? А что, кто-то был очарован этой работой? Я просто таких не знаю. Но, может быть, были. Наверное, Они до сих пор очарованы. Может быть, очарованы родственники Бирюкова, может быть, родственники Собянина, я не знаю. Вероятно, они чем-то очарованы. Я очарован не был.

Я стараюсь быть объективным. Действительно, делают они иногда не только вредные, но и полезные вещи. Например, в нашем районе за торговым центром — такой у нас есть торговый центр за площадью Тельмана, — вот за этим торговым центром они сделали сквер. Хорошо сделали. Не могу сказать, что что-то сверхъестественное, но сделали хорошо. Многие вначале были недовольны, ругались. Нет, сквер как сквер. Но сквер — это очень мило, а вот топить для людей — это, по-моему, немножко важнее, чем любые скверы и даже чем любые, столь драгоценные для этих господ асфальты, и даже важнее, чем их знаменитая плитка.

Тем более — еще раз повторяю, — если они воруют, то воруйте на чем-то, что людям приносит пользу, а не только на том, что людям приносит вред. Если же вы не воруете и вы честнейшие люди и Навальный всё врет, то в таком случае просто без воровства извольте выполнять свои прямые служебные обязанности. Всё.

И.Воробьева― Это было особое мнение Леонида Радзиховского, которое на этом не заканчивается, но оно касалось, действительно, важнейших вещей Москвы и отопления. Действительно, без отопления очень и очень холодно в такую погоду. И наши слушатели здесь, кстати, вас активно поддерживают.

Л.Радзиховский― Еще бы.

И.Воробьева― Особенно те, у кого отопление так и не дали до этого момента.

Ну что ж, давайте от Москвы перейдем к Российской Федерации. Хочу у вас спросить про Шойгу, про министра обороны, который не так давно дал большое, так называют, программное интервью «МК». Довольно много вопросов осветил. И спустя какое-то время, в газете «Известия» появилась другая статья Игоря Крамника, который написал, что, в общем и целом министр обороны несколько приписывает себе, скажем, чужие достижения. Статью эту сняли, человека уволили. И это навело на мысль, что, наверное, не так-то просто всё, то есть не так просто Шойгу дал программное интервью, не просто так сняли эту статью. И некоторые называют Шойгу снова преемником.

Л.Радзиховский― Вопрос в чем?

И.Воробьева― Вопрос в том, может ли всё это быть указанием на то, что Шойгу рассматривается в качестве преемника?

Л.Радзиховский― Я в кремлевских интригах не особо сведущ. Кто уж там будет чьим преемником, понятия не имею. Насколько я понимаю от здравого смысла… я много раз говорил, что, с моей точки зрения, гражданин Путин Владимир Владимирович уйдет со своего высокого поста в 24-м году, не будет никакого объединения ни с какой Белоруссией, не будет никакого изменения Конституции, превращения России в парламентскую республику с тем, что Путин становится пожизненным премьером — ни черта этого не будет. А Путин просто уйдет. Моя точка зрения, мое особое мнение. Уйдет он, естественно, не просто так, а он объявит преемника. Преемника он объявит минимум за месяц два, максимально — за 3–4 месяца до своего ухода.

Почему — потому что если Путин объявил бы своего преемника раньше, то просто в этот момент Путин перестает быть президентом, вся власть начинает плавно перетекать к преемнику, хуже того — начинается двоевластие со всеми весьма роковыми, как известно, для России последствиями. Кроме того главное, я думаю, удовольствие и главная фишка Путина в том, что никто не знает, кого он захочет называть преемником. Это его, как мне кажется, одна из самых любимых игрушек на данный момент.

Поэтому кого бы то ни было объявлять преемником за 4 года — это ни в какие ворота, по-моему, не лезет. А зачем Шойгу раздают программные или не программные интервью, понятия не имею так же, как что это за история с Крамником, неведомым мне человеком, почему он вдруг наехал на Шойгу, почему редакция «Известий» позволила наехать, а потом не позволила. Сейчас «Известия» кому принадлежат-то, вообще?

И.Воробьева― Честно говоря, раньше — Габрелянову, а сейчас не знаю, кому.

Л.Радзиховский― Я знаю, что раньше это был просто постыдный листок, которым только ботинки вытирать. А сейчас я давно их в руки не брал, поэтому не знаю, во что они окончательно превратились. Может быть, получше стали. А раньше это было что-то вроде вот Life… Габрелянов. Но в любом случае, я думаю, что никакое интервью ни к какому определению преемника отношения иметь не могут. Самое страшное, что может быть с российским чиновником — это если Путин заподозрит, что чиновник вообразил себя преемником. Тогда ему срочно надо самому искать преемника. Так что в преемство Шойгу я не верю.

И.Воробьева― А вообще, Шойгу, как президент вам кажется реальной идеей: Шойгу — президент?

Л.Радзиховский― Любой чиновник, которого назовет Путин, станет президентом, но не удержится долго на той позиции, которая существует сейчас, потому что уход Путина автоматически вызовет огромное открытое желание перемен, просто шлюз поднимется и вода хлынет, поэтому никакой преемник, будь то Шойгу, не Шойгу, ситуация в том виде, в котором она сейчас, не удержит. И после Путина будет перестройка, только невольная, против желания преемника.

Л.Радзиховский: С моей точки зрения, гражданин Путин Владимир Владимирович уйдет со своего высокого поста в 24-м году

И.Воробьева― Мы прервемся буквально ненадолго и продолжим.

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И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Леонид Радзиховский, Ирина Воробьева. Вы можете смотреть нас в YouTube, на канале «Эхо Москвы» или писать нам сообщения по номеру: +7 985 970 45 45.

Давайте про Трампа и Зеленского. Очень всё интересно. Вот прошедшая встреча на фоне жуткого скандала, уже слов «импичмент» и так далее. Вам не кажется, что Зеленский и Трамп разговаривают как закадычные дружбаны?

Л.Радзиховский― Точно. Более того, они разговаривают как люди, которые пронимают друг друга с полунамека, что довольно странно, если учесть, что они никогда до этого не только не встречались, но даже, кажется, и не разговаривали, несколько я понимаю. Значит, это или какая-то телепатическая сверхъестественная связь, или есть другой канала общения, через который Трамп посылает свои указания Зеленскому.

Естественно, это никакое ни общение. Это разговор начальника с подчиненным или богатого дядюшки с бедным племянником, который перед ним заискивает, стоит на цырлах и только успевает повторять: «Да-да, да-да, вы совершенно правы!» А богатый дядюшка богато хохочет по этому поводу, восхищаясь остроумием племянника.

Я совершенно не склонен в этом укорять Зеленского. Положение Украины такое, что разговаривать на равные не только что с Америкой, но, думаю, что даже с Польшей президенту Украины трудно. Просто объективно они — Украина — слишком нуждаются — как хотите назовите — в кредитах, в подачках, в помощи американцев.

И это, между прочим, сразу хочу сказать, вот этот факт, что любой президент Украины — если бы там был не Зеленский, ни Порошенко, а Бисмарк, Дазраэли, Черчилль, кто угодно, — он будет в том же положении, потому что объективное положение страны такое — вот ́тот факт абсолютной зависимости Украины от Запада. Они не хотят вот так зависеть от Москвы, они предпочитают вот так зависеть Запада. И, в общем, они, наверное, правы в том смысле, что Москва — это очень короткий поводок, а Запад — это длинный поводок, через океан, поэтому число степеней свободы больше. Кроме того, Трамп хоть с братством не лезет, и на том спасибо.

Ну вот, короче говоря, вот эта степень зависимости Украины от американцев, по-моему, однозначно говорит о том, что всё так называемое дело Байдена полное и стопроцентное вранье от начала и до конца. Дело Байдена, как мы знаем, состоит в том, что, во-первых, никакого дела нет, поскольку против сына Байдена никто никаких обвинений не выдвигал. Это просто, как любит выражаться мистер Трамп fake news. Но фейк-ньюс бывают реальными, а бывают лживыми.

Содержание этой фейк-ньюс заключается в том, что прокуратура Украины начала расследовать коррупционную деятельность сына Байдена на Украине , и тогда плохой папа Байден стал давить на Порошенко, чтобы Порошенко это дело закрыл. Вопрос: при тех отношениях Украины с США, которые мы ясно услышали в лебезящей интонации Зеленского (и точно такие же были при Порошенко) — вот при тех отношения Украины с США вы можете себе вообразить того украинского прокурора — комиссара Каттани, — который возбуждает дело о коррупции против сына вице-президента США и мало что президента США, а именно того, кто непосредственно курирует всю американскую политику — в отношении Байдена?

Мне гораздо легче вообразить себе московского прокурора, который, положив на стол заявление господина Навального, возбуждает дело против вице-мэра Бирюкова, например.

И.Воробьева― Серьезно?

Л.Радзиховский― Мне это гораздо проще себе это вообразить, потому что над Бирюковым есть какие-то другие люди, есть какие-то башни Кремля, можно с кем-то договориться, что-то развести, разыграть и так далее. Над Байденом для Украины есть только одно существо — господь Бог. К Богу прокурору апеллировать трудно. Вообразить этого честнейшего, бесстрашного, благороднейшего прокурора на Украине, который кроме того является еще упертым врагом Украинского государства, потому что начать дело против сына Байден — это значит, подставить чудовищную подножку Украинскому государству, — вот мне вообразить такого прокурора трудно. У меня фантазии на это не хватает.

Вывод: никакого дела против сына Байдена никогда не было. Это абсолютная ложь от начала до конца, полная брехня. Воровал сын Байдена, не воровал сын Байдена — ни один украинский прокурор, кроме как на цырлах, подходить кабинету сына Байдена никогда бы не посмел. Это первое.

Второе: я поинтересовался содержанием этого так называемого дела. содержание дела заключается в том, что сын Байдена в течение двух лет был членом совета директоров какой-то там украинской газонефтяной компании и получал зарплату, как написано, несколько десятков тысяч долларов в месяц. (допустим, 30 тысяч долларов в месяц). Значит, за 3 года сын Байдена получил «астрономическую» сумму — почти 1 миллион долларов, фантастическую сумм.

И.Воробьева― Это очень много.

Л.Радзиховский― Получил в виде зарплаты. Естественно, зарплаты. Он не владелец этой компании. Он вообще никто, он менеджер нанятый. Где тут факт коррупции? То, что у него зарплата была высокая или что?

Мораль. Еще раз: это случай так называемого вранья по двум позициям. Первая позиция: никто не посмеет на Украине… в Украине (украинцы очень трепещут, когда говорят «на Украине») — пожалуйста: ни на Украине, ни в Украине никто не посмеет близко подойти не то что к сыну Байдена, а к пуделю сына Байдена и задавать ему какие бы то ни было вопросы.

Теперь с этой точки рения давайте посмотрим на увлекательный разговора Трампа с Зеленским.

И.Воробьева― Это телефонный разговор, который был опубликован.

Л.Радзиховский― Трамп говорит Зеленскому… там много было бла-бла-бла, по дороге они успели, как положено политикам международного класса, посплетничать насчет того, что у Макрона зубы кривые, а у Меркель прическа столетней свежести, что это вообще старая баба какая-то нелепая, а Макрон вообще козлина, то есть они, как положено политикам международного класса, хорошо обсудили Францию, Германию, в общем, поговорили, что называется. Ладно, поговорили, обсудили. После чего Трамп там, между прочим, говорит, что он хотел бы попросить суверенного президента Украины (гордого и суверенного президента гордой и суверенной Украины), не мог бы президент Украины как-то активировать дела о коррупции сын Байдена; и, кстати сказать, Трамп, если, конечно, мистер президент Зеленский не возражает, подошлет к нему Руди Джулиани, так, всего лишь своего личного адвоката…

Л.Радзиховский: Какое собачье дело президенту США до того, что некий гражданин США нарушил украинские законы

И.Воробьева― Просто по телефону поговорить.

Л.Радзиховский― Пустячок. Да, «Руди с вами там перетрет окончательно». Вопрос: неужели президенту Трампу до такой степени в жизни нехрен делать, что его интересует преступления, которые совершают американцы против Украины? Опустим все мои предыдущие рассуждения. В крайнем случае, сын Байдена нарушил украинский закон, но уж отнюдь не американский. Какое же собачье дело господину президенту США до того, что некий гражданин США нарушил украинские законы? До этого может быть дело прокурору Украины, президенту Зеленскому, еще кому-то, но уж никак не президенту США.

Более того, президент США, насколько я понимаю, как и президент любой страны, это президент всех граждан США, и его святой конституционный долг отстаивать интересы всех граждан США перед лицом любого иностранного государства. Поэтому правильный разговор мог бы звучать так. Зеленский говорит: «Мистер Трамп, у нас тут на Украине набедокурил сын Байдена. Это нехорошо. На что Трамп отвечает: «Мистер Зеленский, пожалейте его, он молодой, он хороший, он сын уважаемого отца. Наконец, ради наших отношений — ради отношений Америки и Украины — пожалейте. Ну если уж вы его не можете пожалеть, такие украинцы принципиальные, ну, я пришлю вам своего адвоката Руди Джулиани, который на месте разберется и попробует вытащить сына Байдена из этой неприятности».

Это не добрая воля господина Трампа, это обязанность господина президента, который должен, обязан защищать граждан своей страны везде. Внутри страны? Пожалуйста, ругайтесь с Байденом, с Шмайденом, с кем хотите, но за пределами своей страны вы обязаны защищать своих граждан хотя бы так же, как Украина защищала своего Сенцова, а Россия своего Вышинского.

И.Воробьева― Мы сейчас продолжим буквально через несколько минут особое мнение с Леонидом Радзиховским и еще останемся в теме Трампа и Зеленского. У зрителей накопилось много вопросов. Это «Особое мнение», никуда не уходите, мы скоро будем здесь же.

Продолжение следует…