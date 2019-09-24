О. Журавлева― Добрый вечер. У нас в гостях Игорь Виттель, теле— и радиоведущий, глава информационно-аналитического центра «Политика и безопасность».

И. Виттель― Здравствуйте. Ольга.

О. Журавлева― Здравствуйте. Валентина Матвиенко выдвинута на пост главы Совета Федерации на новый срок.

И. Виттель― Какая неожиданность.

О. Журавлева― Председатель комитета по регламенту уточнил, что других претендентов на эту должность пока нет. Голосование пройдет завтра на пленарном заседании. Мы можем предположить, чем оно закончится.

И. Виттель― А что вас удивляет? По легенде товарищ Сталин говорил, то нет у меня для вас других писателей. Ну нет других…

О. Журавлева― Совет Федерации – собрание достойных людей. Неужели даже у них не из кого выбрать.

И. Виттель― Во-первых, немножко проредили ряды, в прошлом году нескольких сенаторов от известной республики вывели прямо во время заседания в цепкие руки правоохранительных органов. Я догадываюсь, что там есть еще кандидатуры на такой выход – с вещами на выход, скажем так. Поэтому, видимо, есть достойный один кадр. Вот за него и держатся.

О. Журавлева― А Валентине Ивановне как раз не грозит вывод…

И. Виттель― Мы не знаем, что кому грозит. Есть некий определенный расклад сил. Который никто не хочет нарушать, как мы видим последнее время. Любые попытки дестабилизировать, точнее поменять этот расклад сил называется – попытка раскачивать лодку, дестабилизировать ситуацию. Видимо, никто этого не хочет. Валентина Ивановна – человек достойный, способный поддержать любую кампанию. В общем, я не думаю, что это… Не худший выбор из того, что есть.

О. Журавлева― Хорошо.

И. Виттель― Я думаю, если посмотреть на то, как развивается история того же Санкт-Петербурга, то наверное сейчас после этих выборов Валентину Ивановну будут вспоминать еще добрым словом. Да и Полтавченко тоже.

О. Журавлева― Мы посылаем привет в Санкт-Петербург. Тем временем обратимся к международной повестке. Все очень озабочены глобальным потеплением.

И.Виттель: Если посмотреть, как развивается история Петербурга, наверное, Матвиенко будут вспоминать еще добрым словом

И. Виттель― Все – это кто?

О. Журавлева― Весь мир практически.

И. Виттель― Серьезно? Вы озабочены?

О. Журавлева― У нас выступает Грета Тунберг…

И. Виттель― Моя любимая женщина, девушка.

О. Журавлева― Выступает с высоких трибун, пребывает в Америку не на вредном самолете, а на полезном паруснике. И говорит, что вы думаете о деньгах, вы обманываете нас, вы на самом деле не боретесь с глобальным потеплением и лишаете нас будущего. Действительно обманывают девочку. Те люди, которые с ней встречаются, говорят, что да, да, чудесно все.

И. Виттель― Есть такое слово с 90-х еще – франтить. То есть кто-то выступает…

О. Журавлева― Фронтменом.

И. Виттель― Да, франтит или как называется в уголовном жаргоне – «тело». То есть человек, который просто его используют в данном случае. Но «тело» — это когда обычно используют сознательно, то есть договариваются с человеком, мы тебе платим деньги, а ты сиди и изображай. А тут скорее всего девочке действительно заморочили мозги. Девочка не вполне здорова. Дело в том, что вообще вся история с альтернативной энергетикой с глобальным потеплением – это, на мой взгляд, одна грандиозная афера. Разборка, скажем так, некоторых, одних энергетических компаний с другими. Не секрет, что очень многие компании, которые занимаются экологическими проблемами, они не только занимаются действительно реальными проблемами, но и таким экологическим шантажом. То есть захочет компания построить вот здесь завод. А им говорят: нельзя. Потому что вы здесь уничтожите какие-нибудь редкие виды. Неважно, есть они там или нет. Иногда это бывает правдой, иногда просто таким способом зарабатывания денег. Экология – такой же бизнес, как и все остальные. Эффективность альтернативной энергетики, а точнее вред от нее. Вот все говорят электроавтомобили, были подсчеты на самом деле, какой выброс СО2 получается при изготовлении двигателей для электроавтомобилей. Потом не будем забывать, моя любимая история, что те элементы, которые добываются, например, в Африке, адским трудом африканских детей под присмотром китайских надсмотрщиков, это все верхушка международной корпорации. Поэтому говорить, что вот эти плохие, а эти хорошие – абсолютно нельзя. Буквально сегодня вышло очень хорошее исследование, не исследование, а журналистский репортаж о том, как шведские экологии известные, которые изображают, что девочку видят первый раз, что якобы она стояла у парламента, они к ней подошли. Что на самом деле они были с ней давно знакомы. Мама у девочки очень известная. Папа тоже известный. Девочке немножко заморочили голову. И девочка выглядит, честно говоря, если помните такой фильм «Ребенок Розмари», вот бесов бы из нее изгонять. Потому что у нее абсолютно безумные глаза, она абсолютно нездорова. Ее надо лечить. Не потому что она говорит, вне зависимости от этого, это человек с серьезными, на мой взгляд, психиатрическими проблемами.

О. Журавлева― Есть какие-то диагнозы. О которых даже известно.

И. Виттель― У нее якобы диагностированный синдром Аспергера. Я сегодня говорил со своим чудесным другом, бывшим психиатром, а ныне известным маркетологом, который часто бывает у вас. Миша (неразборчиво). Он сказал, практически у каждого первого ребенка интеллигентной московской семье сейчас бы его диагностировали. Просто тогда на это не обращали внимание. А сейчас с этим носятся как с писаной торбой. Потому что очень многие диагнозы в наше время просто не существовало такого, а сейчас уцепились. Аутизм. Это действительно огромная проблема. И безусловно, никто не спорит о важности, но в данном случае я не знаю, насколько она настолько больна. На мой взгляд, действительно делать этого человека знаменем и пользоваться тем, что девочка одержима, — это подло со стороны международных корпораций.

О. Журавлева― Как вам кажется, кто заинтересован в использовании такого знамени?

И. Виттель― Есть люди. Одна была из крупнейших компаний…, которая солнечными панелями занималась. Вообще вся история с альтернативной энергетикой она не для всех, говорить, что она нам заменит традиционную и это решит все проблемы – безусловно, не так. И там, где люди не приводят каких-то конкретных цифр и не говорят о глобальном потеплении, вот когда люди получают Нобелевскую премию в области мира, в таких абстрактных абсолютно категориях – это сразу очень напрягает. Потому что это чисто политическое в основном решение. Поэтому вся история с глобальным потеплением не тоже кажется примерно таким. Чисто политическое, давайте бороться за все хорошее против всего плохого. Причем как в любой борьбе никаких серьезных аргументов, серьезных исследований нет. Я вам сейчас нарисую любое исследование за полчаса, о пользе табакокурения, например. Оно будет выглядеть вполне убедительно…

О. Журавлева― Такие исследования есть.

И. Виттель― Подтащи одни цифры, убери другие. То же самое с глобальным потеплением. Существуют вполне нормальные объяснения, что существует цикл в 21 тысячу лет, при котором…

О. Журавлева― Ледниковый период и потепление.

И. Виттель― Поэтому есть цикл, который сам по себе. Да, в последние 150 лет бурное развитие промышленности, это правда. Насколько именно оно повлияло на глобальное потепление – не знаю.

О. Журавлева― Тем не менее, в Вашингтоне акции против глобального потепления были проведены. Более 30 человек были задержаны. Они перекрывали движение.

И. Виттель― Плечо кому-нибудь вывихнули?

О. Журавлева― Вот как раз о плече. Интересный вопрос. Судя по всему, их никто не бил. Этих задержанных. Во всяком случае, стрелять в них не пытались. Хотя как нам объясняет пресс-секретарь президента, не нам, а студентам ВШЭ. Российские силовики еще очень мягкие, потому что в США за брошенный стаканчик застрелили бы к чертовой матери. Как вы думаете, откуда Песков берет такие удивительные сведения о нашей и зарубежной полиции.

И.Виттель: Вся история с альтернативной энергетикой с глобальным потеплением – это, на мой взгляд, грандиозная афера

И. Виттель― За брошенный стаканчик не знаю, как было сказано в известном фильме «Место встречи»: про маму ничего не скажу, не знаю, папа шнифер был известный. Но в неблагоприятных районах со скоплением темнокожего меньшинства такое вполне возможно. Были знаменитые случаи. Поверьте мне, вот сейчас осудили эфэсбэшника, который изнасиловал какого-то бизнесмена карабином. Но не буду говорить, когда. Был знаменитый случай с негритянским иммигрантом, которого также изнасиловали в 71-м полицейском участке. Только маленькая разница. После этого на улицу вышло порядка, я это видел своим глазами, находясь в Нью-Йорке. Порядка миллиона темнокожего населения. И это было действительно страшно. Это не те несколько сотен тысяч, несколько десятков тысяч, которые у нас выходят. И говорят, что мы здесь власть. А это действительно была очень сплоченная толпа и власть там выплатила многомиллионные компенсации…

О. Журавлева― Насколько я понимаю…

И. Виттель― Полицейская жестокость — это огромная проблема не только в России.

О. Журавлева― Полицейских наказывают за эту жестокость.

И. Виттель― В основном — да. И это самое страшное. Я сегодня с утра читал жуткий репортаж из петрозаводской колонии 9-й, где просто заключенных убивают. И никому ничего. То есть все уходит по одной и той же, прокурору пожаловались, прокурор это все спускает. Это страшно. Когда в прошлый раз был, сказал, пока мы не сломаем порочный круг исполнения наказаний, судебной системы – ничего не выберемся. А так наверняка можно найти таких примеров как с (неразборчиво), но это можно и такие. Но вот этих 30 никто не гонял и гонять, видимо, не собирался. Ну выходят себе люди, хотят себе глобальное потепление. Давайте выйдем за глобальное потепление. Только ровно 30 человек, посмотрим, что будет. Санкционированный митинг. Скажем: Сергей Семенович, мы требуем глобального потепления, замерзли мы тут к чертовой матери. И вот тут начнется.

О. Журавлева― Не забывайте, что ваши комментарии мы читаем не только в чате Ютуба, но на sms +7-985-970-45-45. Каким бы способом эту sms ни послали. Еще в связи с Генассамблеей ООН внезапный скандал случился.

И. Виттель― Нашим не дали, не пустили.

О. Журавлева― Да, это происки, они специально это сделали?

И. Виттель― Вы знаете, я в свое время наблюдал в Америке такой момент, когда Клинтон урезал очень сильно количество госслужащих. И остались, как у нас любят шутить, что будет одноногая темнокожая лесбиянка. Только я реально наблюдал случай, когда остались примерно такие персонажи в госорганах. Американская бюрократия, с ней только израильскую можно… Про нашу вообще говорить не будем. Это конечно отдельная история, вполне могло быть, что это не злонамеренная какая-то история. Но вообще у нас всех по пять паспортов. Я наблюдал недавно, мне хвастался один наш персонаж, который находится под тяжелыми санкциями. Показывал, как он ездил в Америку. Уверен, что они нашли бы способ. Это, правда, официальная делегация. Они вряд ли бы поехали с личными паспортами.

О. Журавлева― Кто схалтурил скорее. Американцы или наши?

И. Виттель― Не знаю. Я думаю, что Сергей Викторович спокойно обойдется без помощников. Я в него верю. Это один из немногих людей, в которых я действительно верю. Может. Я не думаю, что это какие-то злонамеренные, ну зачем американцам такие мелкие скандалы. Это месть за то, что мы кому-то визы не дали. Это просто до мышей называется. Ну правда. Если у нас отношения дошли до того, что мы так начинаем мелко друг другу пакостить. Зачем.

О. Журавлева― По-моему, они давно уже дошли до этого.

И. Виттель― Надо уже по-крупному.

О. Журавлева― Что вы имеете в виду?

И. Виттель― Обменяться спокойно ядерными ударами и успокоиться.

О. Журавлева― Ах, вот оно что. Вы аккуратнее.

И. Виттель― Я шучу, конечно. Сколько можно так по мелочи, одному визу не дали, другому не дали. Чего люди страдают. Нам нужно бороться с общим врагом. Международным терроризмом, например, с некоторыми странами, которые могут действительно нам чего-нибудь нахимичить. Чего нам друг с другом. Нам с Америкой особо делить нечего. Мы же не Китай. Вот им есть чего делить.

О. Журавлева― Кстати, по поводу борьбы с терроризмом. Я, сегодня изучая разные сообщения про разные дела, которые либо идут, либо уже кого-то посадили. Наблюдаю огромное количество людей, которых привлекают за экстремизм, поддержку терроризма и так далее. И у меня возникает вопрос: а настоящих экстремистов и террористов у нас в стране еще ловят?

И. Виттель― Да. Поверьте мне, что да. Но, к сожалению, о чем вы говорите – это огромная проблема то, что люди привлекаются по каким-то статьям, абсолютно, на мой взгляд, бредовым. И я, честно говоря, не могу понять, кому это выгодно. Просто история с Устиновым, с какой стороны ни посмотри, если только подумать, что это заговор одной башни Кремля с другой, или одних силовиков с другими. Выглядит типичной чушью.

И.Виттель: Полицейская жестокость — это огромная проблема не только в России

О. Журавлева― Представитель Верховного суда даже сказал, что видео задержания Павла Устинова вызывает вопросы.

И. Виттель― У меня вызывает вопросы со всех сторон. Там действительно очень странное видео, как ни посмотри. Стоит человек, разговаривает по телефону и вдруг несколько росгвардейцев, кстати, хорошо пошутили, если у нас есть росгвардейцы, когда у нас будут росмушкетеры. Когда у нас будут за все хорошее. Хотя мушкетеров тоже хорошими относительно можно назвать. Ну хоть кто-нибудь привезет подвески откуда-нибудь.

О. Журавлева― Кто-нибудь будет за королеву. Вот что важно.

И. Виттель― Мы сейчас с вами договоримся, начнем выяснять, кто у нас королевой работает.

О. Журавлева― Очень важный вопрос.

И. Виттель― Это да. И кому подвесочки повезут. За это уже могут привлечь…

О. Журавлева― Есть ли действительно два полюса: кардинал с одной стороны…

И. Виттель― Я думаю, что у нас многополярный политический мир и, в общем, не самый приятный, слишком много полюсов, слишком много интересантов. И вот они сейчас возятся, а чего происходит на самом деле, никто не знает. Но те люди, которые получают сроки, причем Устинову изменили меру пресечения. После приговора суда.

О. Журавлева― Но он пока еще обвиняется в тяжком преступлении.

И. Виттель― А у нас сидит несколько человек, которые вообще ни при чем, находились в другом месте. В результате были привлечены за призывы и продолжают находиться под стражей. Алексей Меняйло.

О. Журавлева― Константин Котов за многократные нарушения проведения массовых мероприятий.

И. Виттель― Честно говоря, я не могу понять логику власти в данном случае. Зачем лишний раз самим раскачивать лодку, вызывать народные возмущения. И превращать абсолютно безобидных людей, на мой взгляд, действительно в борцов с режимом. Потому что как я уже однажды говорил в этой студии, они доиграются до того, что матери этих людей, которых посадили абсолютно невинно и которых потом калечат в колонии типа петрозаводской, выйдут и действительно уже вцепятся в глотку. Потому что за своих детей. Нельзя так.

О. Журавлева― Кстати, об объединении. Мне кажется это все-таки первый случай таких профессиональных сообществ, которые заявили о себе именно в связи с «московским делом». Потому что те же артисты не прекратили своего протеста. Те же самые одиночные пикеты не закончились.

И. Виттель― Очень смешно получилось, когда выяснилось, что Устинов, оказывается, ватник, сам служил чуть ли ни в Росгвардии, стоял в оцеплении.

О. Журавлева― Служил. По призыву, причем.

И. Виттель― И тут наша прогрессивная общественность сказала: да кого же мы защищаем.

О. Журавлева― Мне кажется, это была не самая прогрессивная общественность.

И. Виттель― Слушайте. Вы же понимаете, это всегда, люди, они не вполне здоровые. А защищать надо каждого. И самого неприятного до последней минуты. Приятен нам человек, неприятен. Если человек сидит по надуманным обвинениям, а их очень много у нас политических заключенных, как ни печально. До последнего надо выдергивать. По-другому не получится. Потому что когда цеховая солидарность работает на уровне журналистов или актеров, людей публичных – это одно.

О. Журавлева― Подождите. Но здесь помимо актеров мы услышали учителей, священников, айтишников. Врачей.

И. Виттель― С врачами безумная абсолютно история. Потому что я занимался в силу специфики своей работы несколькими делами врачей. И это то, что у нас сейчас происходит вообще с медициной и с уголовными делами против врачей – это адская история абсолютно.

И.Виттель: Нам с Америкой особо делить нечего. Мы же не Китай. Вот им есть чего делить

О. Журавлева― А здесь медицинские работники выступили в поддержку не врачей.

И. Виттель― Это хорошо. Но у нас еще сидят люди, в том числе и без определенного места жительства. Мерзкая абсолютно история, когда решают с ночлежкой. На Полежаевской, по-моему, собираются строить. И местные жители бунтовали, а чего вы это, у нас бомжи тут…

О. Журавлева― В разных частях Москвы протестуют.

И. Виттель― Да, а чего вы тут нам бомжей будете под нос подсовывать. Да, действительно не всякому нравится, что есть. Понимаете, сейчас действительно народ начал самоорганизовываться. И я вижу на примере, лично я сейчас этим делом занимался, застройщики собираются снести памятник архитектуры – Бадаевский завод. И вроде люди абсолютно аполитичны, жители Кутузовского проспекта. Понимаете, в основном люди не простые. Вместе с арендаторами местными встали и сказали: ребята, вы что, озверели. А там каким-то волшебным образом здание 1890 года постройки, отнесенное к памятникам культуры, по частям оказалось выведено из памятников культуры. И написано, что это здание 1970 года, там к нему пару кирпичей в 70-м. И всё.

О. Журавлева― Мне кажется это очень типично.

И. Виттель― Да, но сейчас люди начинают, как раз, когда я был на этих слушаниях, там люди, которые если помните, еще Палаты Пашкова в конце 80-х начале 90-х защищали, когда под бульдозер ложились и оставили их. Тогда была одна из первых самоорганизаций. Мы сейчас опять возвращаемся к тому, что люди немножко начинают озверевать и говорить: ну-ка давайте тут под бульдозер ляжем. Потому что надоело уже.

О. Журавлева― Но каждый раз ложатся под бульдозер в той или иной точке страны против строительства мусорного полигона, завода, ТЭЦ. И мне всегда непонятно, почему каждый раз мы узнаем об этом только когда тех, кто легли под бульдозер, начали избивать…

И. Виттель― Не всегда избивают. Тут интересная очень история. Иногда вот эти массовые лежания под бульдозером и прочее превращается в такой чистый шантаж. Кстати, как было с екатеринбургским храмом. Там на самом деле же можно было, 150 раз обращались и предлагали его построить в другом месте.

О. Журавлева― Скоро, кстати, будет общегородское голосование по выбору места.

И. Виттель― Да. И сейчас где-то это действительно безумные люди, которые выходят и начинают, как только начинают объединяться кто-то против чего-то, всегда находятся местные сумасшедшие, местные кликуши. Реальная проблема зачастую оказывается где-то на заднем плане. Присоединяются люди, которые таким образом хотят получить денег. И все это превращается…

О. Журавлева― Не понимаю, как получить денег таким способом.

И. Виттель― Замечательно. Вы хотите построить, например, завод. В принципе… я говорю о реальном случае. Приходят, не будем называть сейчас, чтобы не нарываться на судебные иски, так, ребят, вот крупная международная экологическая организация. Мы тут посмотрели ваши проекты и выясняется, что вы тут уничтожите восемь видов глистов эндемиков, например. И мы такие говорим: нет… Потом, говорят: давай как-нибудь договоримся, вы отсюда уйдете и мы спокойно строим завод. И всё. А мы вам за это строим детсадик, очистные сооружения. Это же нормально. По всему миру работающая история с экологами. И не только с ними.

О. Журавлева― Зарабатывают все-таки очень специальные люди.

И. Виттель― Конечно. Я же не говорю, что протест проплачен. Одни выходят… Понимаете, всегда на меня набрасывались…

О. Журавлева― Про шамана мне скажите.

И. Виттель― Что с шаманом?

О. Журавлева― Это подлинная из глубины народной или коммерческий проект.

И. Виттель― Вы когда-нибудь общались с шаманом? Я не знаю именно конкретно про этот проект. Мне доводилось водиться с шаманами в разных частях мира. И я, честно говоря, его боялся больше, чем какого-нибудь условного Навального. Это не конкретно про этого шамана. Это люди, которые действуют, умеют переворачивать мироустройство. Бог его знает, чего он там устроит. Я не конкретно про этого. Я его лично не знаю. Насчет того, коммерческий это проект или нет – медийный, скажем. Я думаю, что это абсолютно искренний шаман, из которого сделали медийный проект.

И.Виттель: Они доиграются до того, что матери людей, которых посадили невинно, выйдут и действительно вцепятся в глотку

О. Журавлева― Зачем?

И. Виттель― Кому-то нужно красивую картинку.

О. Журавлева― Чего красивого. Ночью прискакали люди без опознавательных знаков и уволокли.

И. Виттель― Пока он шел – это было практически как с «Pussy Riot». Только не Богородица должна была прогнать, а какие-то духи. Красиво?

О. Журавлева― Прогнать собирались демона. А не Путина.

И. Виттель― Я не знаю, чего он там собирался прогонять. Но с шаманами мне доводилось общаться – не самые легкие люди и чего они там могут учудить, никто не знает.

О. Журавлева― То есть вы бы тоже прекратили эту ходьбу.

И. Виттель― Нет, зачем. Будь я власть? Ну знаете, будь я властью, я бы вообще ходьбу запретил, здоровый образ жизни. А еще бы я запретил марафоны, парады вот этой коммунальной техники и марафоны отменил бы по всей стране. И те, кто бегают по утрам, заставлял бы работать…

О. Журавлева― Ломал бы ноги.

И. Виттель― Нет, но приговаривал бы к каким-нибудь общественно-исправительным… Чего они нам мешают жить. Просыпаешься в холодной неотопленной Москве, выглядываешь – они там, гады, бегут по этому дождю. Ну чего, как нормальный человек может реагировать. Нормальный российский человек должен лежать, обложившись котами и сериалами, книгами, желательно с бутылкой коньяка под одеялом и никуда не вставать. Чистый Обломов. А тут они бегают у меня под носом. Так что меня к власти допускать точно нельзя.

О. Журавлева― Игорь Виттель, если кто запамятовал. Глава информационно-аналитического центра «Политика и безопасность» у нас в гостях.

НОВОСТИ

О. Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость — Игорь Витте́ль…

И. Виттель― Я вообще-то Ви́ттель. Ну ладно.

О. Журавлева― Да. Теле— и радиоведущий, глава информационно-аналитического центра «Политика и безопасность». Мне гораздо больше нравится называть вас на французский манер.

И. Виттель― Да ради бога. Вам – можно.

О. Журавлева― Давайте поговорим о протестах, которые стали для нас некоторой новинкой. Бурятия помимо шамана возмутилась выборами. И это длится уже давно. Уже второе мероприятие разрешают теперь. Первоначально были жесткие подавления. Там люди с топориками, без топориков, газ и бог знает что еще. Что вообще происходит в Бурятии и почему именно так?

И. Виттель― Очень депрессивный регион, один из самых наших нищих. И даже один из самых интересных. Фантастически интересный регион. Но даже для любителей экстремальных путешествий всегда, когда говоришь про Бурятию, говорят: чувак, осторожнее там. Нищий регион, социальные противоречия. Я бы его сравнил отчасти с Дагестаном. Если бы не религиозная разница. Это загнанные под ковер огромные противоречия. В основном отсутствие социальных лифтов. Как у нас во многих местах. Но Бурятия – один из тех регионов, где это наиболее болезненно вылезает…

О. Журавлева― Но это же политический протест, а не социальный.

И. Виттель― Политический протест он всегда следствие, на мой взгляд, мы учили с вами марксистко-ленинскую философию. Это все следствие экономических противоречий. Социальных. Люди нищие, у людей нет работы. У них нет возможности…

О. Журавлева― Они же не выходят с требованием работы, доплаты… Они хотят, чтобы поставили того, за кого они проголосовали.

И. Виттель― В какой-то момент, когда тебя перестают слушать, ты выходишь не потому, что у тебя нет работы или нет денег. А просто как было 11-12 год, то есть люди, которые иначе бы не вышли, вышли – потому что нас не слышат. с нами поступают как…

О. Журавлева― Говорили, что выходят только те, кому делать нечего, у кого и так все хорошо. Креативный класс.

И.Виттель: Мне доводилось водиться с шаманами. И я, честно говоря, боялся больше, чем какого-нибудь условного Навального

И. Виттель― Нет. По-моему, у вас или у Саши Плющева уже однажды эту историю говорил. На самом деле совсем не так. Вышли как раз те, кто в результате кризисов 2009-10 годов очень сильно потерял свои социальные, креативный класс в тот момент неожиданно выяснилось, что он не особо креативный. И не особо кому нужен. И по деньгам, в общем… Согласитесь, что за озвучивание зарплаты московских журналистов передовых в некоторых регионах можно было получить и сейчас по морде…

О. Журавлева― В бубен, как говорит шаман.

И. Виттель― Да, а в тучные годы так прямо как не фиг делать. Даже не только в тучные годы, во времена, когда олигархи очень любили покупать, так вообще не дай Бог. Скажи где-нибудь в стране, сколько ты получаешь — и всё, и вилы. Как мне однажды во Владивостоке объяснили простым русским языком таксисты, куда москвичам стоит проваливать.

О. Журавлева― Говорят, что у нас средняя зарплата учителей в Москве 114 тысяч. Им тоже теперь не стоит выезжать за МКАД.

И. Виттель― Я не знаю насчет учителей. Да, Москва, конечно, это зажиревшая абсолютно столица. И сейчас сталкиваясь с проблемой урбанистики, я понимаю, что было огромное количество, зло из-за денег. В Москве слишком много денег и все проблемы Москву, куда-нибудь бы столицу перенести, как у нас Нурсултан Абишевич в Казахстане перенес. Астану. Чиновников туда, этих туда. И расселить всех. Полегче бы стало дышать.

О. Журавлева― А перераспределить бюджет…

И. Виттель― И перераспределить бюджет, безусловно. У нас будет чуть более нищая Москва. У нас не будет, вот так заходишь, в стране кризис, есть нечего, все без работы сидят. Все жалуются, что у всех с деньгами тяжело. Заходишь в любой ресторан: извините, у нас мест нет.

О. Журавлева― И люстры хрустальные на улицах висят.

И. Виттель― Да. И люстры хрустальные на улицах висят. Зажрались, конечно, Москва – это город такой, зажравшийся был во все времена такой, но последнее время…

О. Журавлева― Кстати, про зажравшихся.

И. Виттель― Давайте.

О. Журавлева― Про Контору Кука…

И. Виттель― Ура. Моя любимая тема.

О. Журавлева― Которая разорилась.

И. Виттель― Людей, конечно, жалко. Объясню. Нельзя бесконечно строить пирамиды.

О. Журавлева― Даже Кук?

И. Виттель― Конечно. Практически любой тревел-бизнес, к сожалению, особенно после того, как он подвергся изменениям таким, скажем так, реальным изменениям, связанным с Интернетом, вообще с изменением ситуации в мире в конце 90-х, начале 2000-х годов, даже и без этого всегда был некой пирамидой. Потому что он очень низко маржинальный. И люди выходили с большими деньгами, выкупали отели, в случае Кука — и авиакомпании. У нас были чартеры. Ну вот сейчас я вытесню всех с рынка и буду тут один. На следующий год выходили такие же умные, как это в России происходило. Приходили люди к очередному олигарху, говорили: папа, дай денег. Брали денег, строили. Да мы сейчас всех выкинем. Мы будем работать в минус, а когда они все сдохнут – в плюс. С удивлением обнаруживали, что на третий год приходили третьи такие. Если посмотреть всю десятку туроператоров, которые у нас были основными, она практически вся сдохла. И у нас в какой-то момент люди схватились у Ростуризма, стали страховые истории делать. Как сейчас будут разбираться. Там в общей сложности 650 тысяч англичан оказались зацепленными. Некоторые люди, вон Сережа Минаев удивляется, что люди до сих пор ездят в пакетные туры. Это не так странно, у нас ездят очень многие в пакетные туры. В Англии очень многие ездят как раз наоборот в пакетные туры. Нам всем кажется, что если мы сами ездим, выбираем себе через Букинг или Airbnb, сами берем себе билеты. А есть люди, которые просто хотят полежать в Турции на берегу, all inclusive. И это действительно дешевле иногда брать через туроператора. Потому что туроператор в этом году вышел, опять думает, что он всех выкинет с рынка. Делает дисконт, не рассчитывает еще чартерную цепочку, и опять оказывается…

О. Журавлева― Про наших туроператоров я верю. Это что, сама схема порочна?

И. Виттель― Она очень низко маржинальная.

О. Журавлева― Ну просто Контора Кука когда еще была придумана. И опыт не помог?

И. Виттель― Вы знаете, у нас как мы помним по кризису 2008-09 года, крупные банки вдруг выяснилось, что они последнее десятилетие занимались тем, что накалывали норвежские пенсионные фонды, собственное население. И это им удавалось. И все сказали: подождите, ребята. А потом пришло правительство и сказало: «too big to fail», таким большим падать нельзя, мы их выкупим. Поэтому я думаю, что сейчас английское правительство отвлечется от истории с брекзитом и начнет выкупать несчастных…

О. Журавлева― Возвращать на родину туристов?

И. Виттель― Ну 65 тысяч возмущенных человек. Или наоборот, сейчас выяснится, что 65 тысяч, которые все голосовали против брекзита, это хорошая конспирология. Пусть они остаются где-нибудь еще. 150 тысяч, которые не вернулись, а порядка 500, которые сейчас сидят…

О. Журавлева― То есть не 65, а 650.

И. Виттель― Да. 500 из них где-то просто не уехали, а 150 не могут вернуться.

О. Журавлева― То есть существует много таких историй с пузырями на рынках.

И. Виттель― Конечно.

И.Виттель: Бурятия — очень депрессивный регион. Я бы его сравнил отчасти с Дагестаном. Если бы не религиозная разница

О. Журавлева― С ипотекой американской.

И. Виттель― Я только не понимаю, почему за это правительство платит. За это должны платить те самые толстосумы, которые играли в эти игры.

О. Журавлева― Каким образом они могут заплатить?

И. Виттель― Не знаю. Наверняка у них что-то осталось. Либо на вилы. Революцию очередную.

О. Журавлева― Ах, вот как. Мне кажется в Англии уже устали от этого.

И. Виттель― Ну как устали. У них достаточно большой перерыв был после последней революции. Пускай начинают. Как раз брекзит, все дела. Пускай выходят. Это реально на самом деле не шутки. Потому что выясняется, что мировой капитализм в том виде, в котором он есть, — это, к сожалению, пузырь во многих вещах.

О. Журавлева― Но это может быть оттого, что очень долго пытались работать на доверии.

И. Виттель― Дело не только в этом… Смотрите, нью-йоркские таксисты. Количество медальонов желтые такси, которые имеют право на Манхеттене подбирать от борта, их всегда было, кажется, 29 тысяч и ни одной больше. Могу сильно ошибаться, даже на порядок, но просто определенное количество. N, скажем. Медальон этот стоил когда-то 10 тысяч. И многие русские, приехав в 70-е годы, себе покупали. Право работы на этом такси. Право извоза. Потом цена дошла до миллиона. А потом пришел Убер. И все сказали: опаньки, а где наши денежки. А им сказали: а чего ваши денежки, вы знаете, история повернулась вот так. Экономическая история. Мы же не можем стоять как луддиты на пути и ломать станки. А где ваши денежки. Но в некоторых странах, в Лондон выгнали на фиг Убер и сказали, нет, ребята, извините, лондонские таксисты, которые всю жизнь там учатся. Это не то, что у нас происходит. Которые знают все переулки, обязаны на экзамене сдавать. Они оказались сильнее. Где-то, в некоторых странах. В Будапеште Убер погнали. Местный теперь там. Болт они теперь называются. Taxify бывший. А в России так выглядит сейчас ситуация. Слава богу, мы наоборот пришли к более культурному. Сейчас наоборот мы их всех погоним агрегаторы, и опять у нас будут культурные таксисты, которые будут два счетчика и в багажнике бутылка водки. Ящик.

О. Журавлева― Вы считаете, что к этому все идет?

И. Виттель― Потому что, извините, если мы не прекратим заниматься, агрегаторы брать на работу, хотите дешево? – тогда у вас будут работать люди с гражданством другой страны, с правами другой страны. Они будут спать в машине и не мыться. Это все абсолютно реально. Но вы будете ездить за копейки. Они не будут спать по несколько ночей и будут вас привозить в столбы. Хотите так? Будет так. Через какой-то момент люди скажут: нет, все-таки хотим чуть подороже, но мы хотим нормально. И чтобы граждане нашей страны были таксистами. Тогда это начнет дорожать, таксисты опять станут важными, а не забитыми как сейчас. И будут нам диктовать свои условия. Где-то этот маятник качнется в другую сторону, потом туда, сюда. И устаканится.

О. Журавлева― Значит и с турфирмами тоже в какой-то момент человечество придет к нормальному знаменателю.

И. Виттель― Если люди верят в то, что можно поехать за 300 долларов в пятизвездочный…

О. Журавлева― Что дешево бывает хорошо.

И. Виттель― Да, дешево, быстро, хорошо. Зачеркните две ненужные. Или одно. Не бывает так. Нет, если люди хотят ехать в Турцию или Египет или пакетные туры – ну, пожалуйста. Это не всегда пирамида. Но более 90% случаев – да. Можете спросить любого туроператора, и любого человека, связанного с этим, он так скажет. Мы сейчас строим пирамиду для того, чтобы потом.

О. Журавлева― Что значит пирамида? Это значит, что мест на самом деле нет…

И. Виттель― Нет, почему. Вы сегодня работаете себе в убыток, за счет привлечения денег новых клиентов покрываете свои убытки. Вот сейчас всех вытесню, враги выйдут, а потом… Так то же самое происходит. Убер он же операционно убыточен. Посмотрите, какие убытки Амазон тот же самый показывает. Современный капитализм — это пузырь. Это капитализация. Вот если бы туроператоры наши торговались, допустим, у нас был нормальный рынок, у них была бы капитализация. То им, наверное, было бы легче пережить это все. Если бы они были публично торгуемыми компаниями. А так это очередная игрушка. Олигарх, сегодня у него есть деньги, завтра у него отняли или сам разорился. И всё.

О. Журавлева― Куда катится мир – хочется спросить.

И. Виттель― Куда катится мир я надеюсь, не доживем посмотреть. Хотя я тут ехал в такси, очень молодой дагестанский водитель мне сказал: «Вы знаете, будет война ядерная?» Я говорю: «Не знаю». «Так хочется посмотреть на ядерный взрыв».

О. Журавлева― Чудесный финал нашей программы.

И. Виттель― Это абсолютно реальная история.

О. Журавлева― Игорь Виттель, глава информационно-аналитического центра «Политика и безопасность» утешил нас как мог. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.

И. Виттель― Всего доброго.