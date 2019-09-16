Т. Троянская― В студии Татьяна Троянская, это программа «Особое мнение». Я приветствую у нас в гостях Григория Михнова-Вайтенко, епископа апостольской православной церкви и общественного деятеля.

Г. Михнов-Вайтенко― Добрый день!

Т. Троянская― Вспоминается фраза из фильма «Покровские ворота», когда Костик предложил Велюрову: «А не хлопнуть ли нам по рюмашке?». Велюров оглянулся и сказал: «Заметьте, не я это предложил». Так вот Григорий пришел к нам в студию и сразу сказал: «Не спрашивайте меня про свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова». Признаться, я и не собиралась, но сейчас хочу спросить: вас, как верующего человека не оскорбляет то, что Ксения и Константин сразу же после ЗАГСа сели в катафалк?

Г. Михнов-Вайтенко― Нет. Медийные люди развлекаются, как умеют.

Т. Троянская― А венчаться они имели право?

Г. Михнов-Вайтенко― Однажды моего близкого друга, тоже священника спросили: «Батюшка, а можно ли венчаться неверующему человеку?». На что он ответил: «Конечно, можно. Вопрос – зачем?». Церковь относит венчание к одному из семи таинств, а таинство совершается по нашей вере, чтобы продемонстрировать свою близость с Богом. Если это просто некий красивый элемент, типа покричать «Горько», украсть невесту, съесть торт, ну и повенчаться, то это странный масскульт. Поэтому зря они сделали свое венчание элементом медийности, это можно было оставить за кадром. Один мой товарищ написал в своем фейсбуке правильную вещь на эту тему, которая сводится к тому, что это венчание ничего не добавляет, не убавляет ни одному из супругов, но дает четкий сигнал окружающему миру, что существуют люди, которым можно все. И церковь абсолютно с этим согласна: всегда на что-то закроет глаза, оправдает, найдет слова для того, чтобы подтвердить, что этим людям все можно. Зачем это делать? Я не знаю.

Т. Троянская― Давайте завершим со светскими новостями и перейдем к нашим выборам. В принципе, пока, несмотря на те битвы, которые продолжаются, цифра оппозиционных депутатов – примерно треть – это неплохо.

Г. Михнов-Вайтенко― Это не то, чтобы неплохо, это замечательно! Особенно учитывая, что целый ряд муниципалитетов был тотально зачищен, туда были не допущены кандидаты. В ряды муниципалитетов кандидатов допустили за два дня до выборов, то есть украли возможность вести агитацию. И, тем не менее, практически везде, где была реальная альтернатива, люди проголосовали за нее. Неважно какого она была цвета. Так что если брать за принцип «самый лучший социологический опрос – это выборы», то по-настоящему становится понятно, какие у людей настроения.

Т. Троянская― А что стало понятно после того, как петербуржцы избрали Беглова?

Г. Михнов-Вайтенко― Я второй раз входил в мониторинговую рабочую группу, которая была организована Советом по правам человека, и в этот раз я ездил за КАДом. То, что увидел я, это была чистой воды профанация. Сидят люди на ИУ, и практически всюду наблюдатели от общественной палаты Санкт-Петербурга, других – не было.

Т. Троянская― Это те наблюдатели, которые обычно говорят, что все в порядке.

Г. Михнов-Вайтенко― Они просто кивают. В 20.00 они собирают свои вещи и уходят. Я был более, чем на 15 участках и всегда задавал вопросы членам совещательной комиссии и наблюдателям: «Есть замечания». Ответ был одинаков: «Нет замечаний». А потом мы смотрим, что было на этих участках после подведения итогов и видим, что на некоторых их них больше 50% проголосовали дома. Существуют какие-то объективные реалии – 200 человек невозможно двум-трем группам обойти за день. Поэтому то, что случилось – это тотальная фальсификация. Продавили нужного кандидата, так что выборами это называть невозможно.

Т. Троянская― То есть вы считаете, что Беглов победил за счет надомного голосования?

Г. Михнов-Вайтенко― Не только. И за счет приписок, дачных участков. Я на одном таком был. Внешне там все очень хорошо, там не стоят люди с автоматами и не указывают, за кого голосовать. Но там полная чехарда со списками, записывают кого угодно, кто просто дошел до избирательного участка. Весь набор: карусели, вбросы, приписки при подсчете.

Т. Троянская― Но справедливости ради надо отметить, что дачные участки – это всего лишь 4%.

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, знаете, при 30% проголосовавших, 4% это тоже немало.

Т. Троянская― То есть вы считаете, что даже если бы 30% пришли голосовать, и при этом все было бы честно, то Беглов бы не победил в первом туре?

Г. Михнов-Вайтенко― Конечно, был бы второй тур, это совершенно точно. Масштаб фальсификации чудовищный. Просто были специально подобранные кандидаты, и понятно, что они не будут оспаривать итоги этих выборов. Всех все устроило.

Т. Троянская― А вот, кстати, второе и третье места вас удивили?

Г. Михнов-Вайтенко― Нет. Я с самого начала говорил, что с точки зрения пиар-технологий едва ли не самый перспективный кандидат – это Тихонова.

Т. Троянская― А если бы Надежда Тихонова в полную мощь боролась и занималась агитацией, она бы могла быть реальной конкуренцией Беглову?

Г. Михнов-Вайтенко― Конечно. Но опять же, именно при таком наборе кандидатов. Я думаю, что она бы и с Бортко легко могла соперничать.

Т. Троянская― К вопросу о Бортко. Очень многие винят именно его в том, что нет второго тура.

Г. Михнов-Вайтенко― Строго говоря, они правы. В любом случае, люди, которые бы за него проголосовали, в основном просто не пришли. Дальше такое незначительное распределение по другим участникам, и если мы посчитаем те же 20% дополнительно, все это изменило бы картину. Суммарно три противника отобрали бы 51% и, конечно, был бы второй тур.

Т. Троянская― Кстати, партия «Яблоко» не винит ли себя в том, что, призывая пойти на выборы, они не поддержали ни одного из трех кандидатов?

Г. Михнов-Вайтенко― Мне неизвестна позиция собственной вины «Яблока», но я в разговорах ничего подобного не слышал. Мы сейчас переходим к истории, которая называется «умное голосование»: ничего не зная, я его поддерживаю. Он в общем-то не просил, он идеологически может противник. Но нет, я все равно его поддерживаю и призываю своих сторонников голосовать за него. Получается такая навязанная конструкция. И это тоже не очень хорошо. Поскольку «Яблоко» не являлось сторонником «умного голосования», то оно никого и не поддержало.

Т. Троянская― Ну, проиграли и сторонники «умного голосования», и «яблочники».

Г. Михнов-Вайтенко― На губернаторских выборах «умное голосование» сводилось к лозунгу «За любого, кроме Беглова». Это был очень хороший лозунг в феврале месяце, но к лету он стал бессмысленным.

Т. Троянская― Зато сработал лозунг вообще не ходить на выборы.

Г. Михнов-Вайтенко― Да.

Т. Троянская― Вы сказали, что конкуренты не были конкурентами. А зачем тогда они пошли?

Г. Михнов-Вайтенко― Я думаю, что с Тихоновой все просто – партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». А Амосову не хочется переходить в разряд героев вчерашних дней.

Т. Троянская― А что ему это даст?

Г. Михнов-Вайтенко― По-моему, ничего не дало.

Т. Троянская― А что, он этого не понимал?

Г. Михнов-Вайтенко― Видимо, нет.

Т. Троянская― Он думал, что после проигрыша на выборах внезапно возникнет слава?

Г. Михнов-Вайтенко― Наверняка ему казалось, что он как минимум второй. Такая завышенная самооценка, которая всегда нам всем вредит. Потому что как только мне кажется, что я Господа Бога за бороду держу, вот тут-то я точно и навернусь.

Т. Троянская― А история с муниципалитетом «Озеро Долгое», где «Справедливая Россия» продолжает борьбу и здесь-то, почему она активно борется с «Единой Россией»?

Г. Михнов-Вайтенко― Это очень хороший пример, в стране нет политики и нет партий. Та конструкция, которая создана, это же не политическая партия. Это такой клуб по интересам, который в первую очередь связан с возможностью допустить самих себя к тем или иным бюджетам, властным рычагам. И там, где для бенефициаров этого процесса ситуация являлась сверхкритичной, они легли костьми: кого-то не допустили, где-то переписали итоги. Они готовы идти на любые фальсификации! При этом, если бы им сказали: «Ребята, вы должны баллотироваться от партии пенсионеров», они бы записались в нее в ту же секунду. Это не партийная борьба, это борьба за ресурс. И в данной ситуации в Петербурге все-таки отделение «Единой России» очень мощное, потому что это и Шишкина с ее репутацией, и Ковалев с его репутацией. И там, где местные активисты достаточно долго вели работу на своей территории, понятно, что их люди поддержали, независимо от того, в какой партии они состоят. По большому счету, только в ряде мест сработала именно партийная принадлежность.

Т. Троянская― Про «Объединенных демократов» и все, что последовало. Буквально вчера в Петербурге прошел конгресс независимых депутатов, где собрались в частности депутаты, которых поддерживала «Открытая Россия». Они придумали сделать коалицию и помогать депутатам в профессиональной истории.

Г. Михнов-Вайтенко― Сама по себе идея совершенно замечательная, но сразу вспоминается известный анекдот: почему самая независимая страна в ООН – это Монголия? Потому что от нее ничего не зависит. Пройдя в депутаты во многих муниципалитетах, нигде у этих независимых нет большинства.

Т. Троянская― То есть, Григорий, вы хотите сказать, что радоваться рано? Там, где коллектив, состоящий из единороссов, независимых и яблочников, согласия не будет?

Г. Михнов-Вайтенко― Сейчас начнется борьба, потому что нужно избирать глав, делить власть, готовиться к зиме. Начинается работа.

Т. Троянская― Я так понимаю, что независимые сейчас будут еще терки устраивать и с яблочниками?

Г. Михнов-Вайтенко― Не знаю. Но поскольку где-то по спискам в независимые шли и яблочники, и представители каких-то «левых» партий, то возможно.

Т. Троянская― То есть, возможно, что среди этих 400 депутатов, как бы оппозиционных, могут еще возникать разногласия.

Г. Михнов-Вайтенко― Будут возникать и союзы, и коалиции, и противоречия.

Т. Троянская― Это к вопросу о том, какая у нас договороспособная оппозиция…

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы обсуждаем выборы. Где-то уже подведены итоги, ситуация более-менее понятна, а где-то – не очень. В частности, в кулуарах вчерашнего Конгресса, наш корреспондент узнал, что оказывается в некоторых муниципалитетах, где победили оппозиционные кандидаты, были специальные договоренности, и они были разные. Кто-то, например, обещал проголосовать за председателя единоросса. На ваш взгляд, стоит ли договариваться и проникать любыми, даже не совсем честными, путями в муниципалитет?

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, это, конечно, нечестно. Особенно, если эти договоренности кулуарные и тайные. Поскольку мы знаем, что конструкция выглядит таким образом, что реальные рычаги управления у главы муниципалитета. Он является освобожденным работником, все остальные люди работают на общественных началах. Статус, если нет коммерческой заинтересованности, достаточно маленький, полномочия небольшие. Ну да, возможно, некая слава среди жителей района. Если человек хочет работать, то у него все-таки появляются дополнительные рычаги. В то же время, если действительно удается в муниципалитете собрать команду, провести того главу, который будет работать в интересах людей, а не группы лиц, то это серьёзно. И в ситуации, когда нет большинства, то, что может сделать один независимый депутат в муниципальном образовании? Ну, примерно то же самое, что независимый депутат может сделать в ЗакСе или Госдуме.

Т. Троянская― Мне кажется, что чуть больше, потому что в ЗакСе могут ходить журналисты на заседания и это видеть.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, а здесь это может делать сам депутат. Действительно можно вести блог, рассказывать, что происходит в муниципалитете. Потому что все муниципальные газеты и сайты, как правило, неизвестны. Зрителей, читателей и слушателей у них значительно меньше, чем у многих популярных людей, которые сейчас стали муниципальными депутатами. Благодаря этому появляется некая открытость. И уже так безнаказанно распихивать по карманам всевозможные ресурсы, не получится. И это само по себе уже того стоит. Но если это проникновение заранее было связано с тем, что человек пообещал, что он будет голосовать за нужного председателя муниципалитета, то это, конечно не очень хорошо, мягко говоря.

Т. Троянская― А если пообещавшие также поступят, как единороссы иногда поступают? Не держат свое обещание.

Г. Михнов-Вайтенко― Теорию и практику лучше обсуждать на конкретных примерах. Будем надеяться, что хватит мужества, совести и сил так не делать. Потому что выборов глав еще не было, сначала будут формироваться команды, потом уже надо будет действовать.

Т. Троянская― Главное, чтобы прорвавшиеся оппозиционеры действовали слаженно и, хотя бы в рамках отдельных муниципалитетов, проявляли единодушие.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, это несколько новая ситуация. Выборы же были не только в Петербурге. Вот например, во Пскове. Там три новых главы района и все трое – яблочники. Я думаю, что это не только заслуга Льва Марковича Шлосберга, но и результат тех двоих глав районов от «Яблока», которые уже успели несколько лет поработать, и люди увидели, что вот в соседнем-то районе получше стало. Соответственно и проголосовали за оппозицию. Вообще голосование за «Яблоко» мне представляется наиболее важным, потому что все-таки это партийная структура, которая достаточно последовательно и четко выказывает свое отношение к важным вопросам: чей Крым? войны в Украине и Сирии. Когда все, что было за эти 5 лет, включая оголтелую пропаганду, люди голосуют за партию, которая выступает против этого, для властных структур и администрации президента, это совершенно недвусмысленный сигнал. Потому что когда голосуют за КПРФ, ЛДПР, эсеров, неизвестные партии, то чаще голосуют за личность, но когда, условно говоря, по партспискам голосуют за «Яблоко», это значит, что правительственная политика совершенно не так активно поддерживается, как нам говорят.

Т. Троянская― Ну, здесь заслуга не только «Яблока», признаем. Тем не менее, как вы считаете, много ли будет перебежчиков из тех, кто прошел?

Г. Михнов-Вайтенко― Куда? В «Единую Россию»? Думаю, нет. В этом нет особого смысла. Так примерно распределились голоса, что в некоторых муниципалитетах сплошной ЛДПР или КПРФ, зачем им куда-то перебегать?

Т. Троянская― Ну а если пару яблочников, а остальные – единороссы? С ними поговорили, предложили долю по распилу, и яблочники превратились ЕдРо.

Г. Михнов-Вайтенко― Для этого перебегать никуда не надо. Посмотрим, практика покажет.

Т. Троянская― Это правда. И в ближайшее время мы будем следить за работой новых муниципалитетов, как только итоги будут утверждены. Буквально толпы независимых депутатов просят провести аудиты.

Г. Михнов-Вайтенко― Это очень правильно! Это то, с чего нужно начинать.

Т. Троянская― То есть проверить всю бухгалтерию муниципалитетов? Поскольку все документы хранятся.

Г. Михнов-Вайтенко― Конечно! Более того, эти документы неизвестны жителям. Понять вообще: а на что ушли деньги?

Т. Троянская― Ну, узнают жители районов, на что были когда-то потрачены деньги, ужаснутся и что? Возымеют эти расследования какую-то реальную силу?

Г. Михнов-Вайтенко― Сложно сказать, посмотрим. Расследования Навального чаще всего последствий не имеют, расследование, которое проведено по заказу нового главы муниципалитета, я думаю, будет иметь последствия, потому что глава обладает полномочиями обратиться в прокуратуру и потребовать возбуждения уголовного дела, если найдены преступления.

Т. Троянская― Будем наблюдать. Спасибо! До свидания.