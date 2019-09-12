А. Петровская― Добрый день! У Микрофона Александра Петровская. И сегодня своё «Особое мнение» высказывает адвокат Иван Павлов.

И. Павлов― Здравствуйте!

А. Петровская― Начнем мы с событий сегодняшнего утра: начиная с 6 утра одновременно в несколько квартир сотрудников оппозиционного штаба политика Алексея Навального, стали ломиться сотрудники полиции. Потом стало известно, что не только Петербург задействован в этой операции, в 32-х городах произошли подобные инциденты. Вопрос: почему сегодня? Мы даже наверняка не знаем, с чем это связано, возможно, из-за дела ФБК и дела об отмывании денег? Но почему именно сегодня?

И. Павлов― Не знаю, почему сегодня, но утром – потому что все обыски проводятся именно утром, когда фигурантов поднимают «тепленькими», они еще не успели выпить свой кофе и взбодриться. И вот в таком состоянии психологического подавления, они встречают на пороге своей квартиры людей в масках, которые сопровождают следователей и оперативных сотрудников. Проводится обыск, в котором ищут все, что может пригодиться следствию. Да, уже точно известно, что эти обыски, которые проходят в нескольких десятках регионов, проводятся в рамках странного уголовного дела по 174 статье – «О легализации преступных доходов». Что здесь странного? С юридической точки зрения странным является то обстоятельство, что всегда эта статья возбуждается наряду с другой статьей: отмываются те деньги, которые были получены в результате другого преступления. И вот многие юристы сейчас ломают голову: что же это за другое преступление, потому что оно нигде не фигурирует.

А. Петровская― В ответ на это пошла целая гражданская кампания, люди стали писать, что они жертвовали деньги в ФБК, открывая, таким образом, их источник доходов.

И. Павлов― Действительно многие жертвуют, и это нормальное явление, когда гражданское общество поддерживает ту или иную активность. Ничего в этом преступного нет. Но вот, в чем следствие увидело преступление, в результате которого был получен доход, который якобы стал отмываться, непонятно. И это основное обстоятельство, препятствующее понятию логики следствия в деле ФБК. Ну иногда мы ищем логику там, где ее нет. Понятно, что Алексей Навальный и ФБК являются яркими врагами режима, поэтому режим применяет такие «неспортивные» приемы и, порой, может не надо искать логику. До сих пор ведь нет никаких обвиняемых по этому делу, что тоже странно. Людей таскают на допросы, причем делают это агрессивно, но никто им не предъявляет обвинений и подозрений. Их допрашивают в качестве свидетелей, потом благополучно отпускают. Не может быть возбуждено дело о легализации преступно полученного дохода без обвиняемых.

А. Петровская― Еще просто не определились, тщательно подходят.

И. Павлов― Уже больше месяца длится эта история, но до сих пор не определились. Мой тезис сводится к тому, что не могло быть возбуждено это дело, если следствие точно не знало, кто является подозреваемым.

А. Петровская― А какое должно быть достаточное условие, чтобы получить ордер на обыск? Сложно это сделать или легко в процессуальном плане?

И. Павлов― Для того, чтобы прийти с обыском в офис вообще не надо получать никакой санкции суда, достаточно просто следователю решить и оформить соответствующее постановление. И с ним уже следователь проводит обыск. Для того, чтобы прийти домой, здесь уже посложнее. Следователю надо сначала обратиться с соответствующим ходатайством в суд, который примет решение. Но статистика говорит о том, что 95% случаев заканчивается удовлетворением этого ходатайства.

А. Петровская― Статистика характерна для России? Или это мировая практика?

И. Павлов― Не могу точно сказать, фантазировать не берусь. Но думаю, что наша статистика характерна тем, что суд обычно соглашается со стороной обвинения. По статистике оправдательных приговоров 0,17% за прошлый год было. И этот показатель постоянно снижается (в перспективе последних 10 лет). В других странах – Казахстан, Грузия, там 10 % оправданий в судах.

А. Петровская― Ошибаются они там часто.

И. Павлов― И не боятся ошибаться! У нас почему-то считается, что если ошибка, то вся правоохранительная система дала сбой. На самом деле, оправдание это вполне нормальное явление, и юристы должны спокойно к этому относиться.

А. Петровская― А с другой стороны, у нас какое-то движение в сторону того, чтобы признать, что что-то оказалось не так, как изначально казалось следователям, оно есть. Например, «московское дело». Да, там есть люди, которые получили реальные сроки, и это сломанные судьбы. Но в целом дело о массовых беспорядках развалилось. Второй пример то, что суд вчера отправил обратно в прокуратуру дело о 7-й студии.

И. Павлов― Ну, вот видите как, суд не вынес сразу оправдательный приговор. Но я понимаю, что мы живем в таких условиях, когда суд теперь оправдывает так: возвращает дело прокурору. И что с этим делом будет дальше – неизвестно. Хотелось бы, конечно, верить в то, что прокуратура трезво взглянет на дело. Тем более после чётких указаний суда о куче нестыковок и противоречий в обвинительном постановлении. У следствия будут огромные сложности, если они хотят в соответствии с законом, что-то исправить в обвинении. И я надеюсь, что это дело умрет в недрах следственного комитета.

А. Петровская― А что касается юридического статуса ошибки следствия? То есть, если дело будет закрыто, будут принесены извинения? Что дальше будет происходить?

И. Павлов― Прокурор должен написать официальное обращение в адрес каждого из фигурантов этого дела, принести им извинения и разъяснить право на реабилитацию. Все это делается от лица государства. В моей практике такие случаи были, когда прокурор моим подзащитным направлял такого рода бумаги.

А. Петровская― А санкция за ошибку есть? Или это не считается ошибкой: было подозрение, проверили, убедились, что не правы и все.

И. Павлов― Ошибки тоже бывают разные. Если это ошибка-ошибка, ну что ж, пожурят кого-то и, возможно, в дисциплинарном порядке накажут. Бывают ошибки преступного характера, когда злонамеренность какая-то есть. Но это очень сложно доказать. Такие случае в практике – редкость, но все равно они есть. А так, дела, в которых я участвовал, расследовала федеральная служба безопасности, и случалось так, что, наоборот, лица, которые привлекали невиновного к ответственности и потом по нему выносился оправдательный приговор, они вообще не привлекались ни к какому виду ответственности, а напротив, продвигались по службе. Одно такое лицо даже сейчас является заместителем генерального прокурора.

А. Петровская― В связи с этим хочется вспомнить дело Ивана Голунова, и его последствия. Там было признано, что Иван Голунов не имеет никакого отношения к происходящему, это ошибка. И вроде как говорилось, что будет проведена какая-то работа с людьми, причастными к этому делу. Потом появляется информация, что кто-то из этих людей меняет место службы.

И. Павлов― Как говорится, цыплят по осени считают. Еще не так много времени прошло, и такого рода проверки занимают время. Мы должны узнать о результатах. И те мои коллеги-адвокаты, которые работали в этом деле, конечно, должны держать руку на пульсе, поскольку они заинтересованные, непосредственно в этом деле, лица, и им должны обязательно сообщить, кто виноват в том, что Ивану подкинули это вещество. Вообще судьба этого вещества: откуда оно было получено? Если это реальный наркотик, то надо разбираться, откуда он взялся. Этот вопрос должен быть доведён до конца.

А. Петровская― Ну, все эти дела, которые мы сейчас обсуждаем, они не равны. Где-то стоит точка, где-то – наметившееся движение в сторону ослабления цепей. Это все как-то говорит о некой трансформации правоохранительной системы?

И. Павлов― Хотелось бы верить, что практика положительных решений, это поступательное движение в правильном направлении. Хотя мы видим и другие примеры, такие как Константин Котов. Когда система пытается: здесь не получилось, давайте попробуем другое применить. Переквалифицируем одно абсурдное обвинение в другое. И дело Котова одно из таких ярких дел, когда видно, что система крутится, как уж на сковородке, пытаясь отстоять «честь мундира».

А. Петровская― Ну, там же вроде есть решение вышестоящего суда?

И. Павлов― У Константина Котова абсурдность заключается в том, что применение той статья, которая была скорректирована конституционным судом, запрещено самим конституционным судом. Здесь еще усугубляется тем, что настолько быстро было расследовано и рассмотрено в суде это дело, эта поспешность просто признак абсурда. Будем надеяться на апелляционную инстанцию, и что эта вся поспешность все-таки имеет какой-то смысл. Пусть пока и непонятный для нас, но что-то мне подсказывает, что это дело должно закончиться положительно и Константин выйдет на свободу.

А. Петровская― Получается, что здесь какие-то двунаправленные движения происходят. С одной стороны – послабления, с другой – некая абсурдность в определенном количестве дел.

И. Павлов― Абсурдность была видна и раньше. Просто послабления видны достаточно отчетливо и оптимистично. Это дает нам заряд энергии для того, чтобы продолжать работать.

А. Петровская― Хочу вернуться к обыскам. Много вопросов от наших слушателей: то, что это происходит после выборов, одновременно в 32-х городах, о чем это говорит? Насколько это частая практика – массовые обыски?

И. Павлов― На моей практике были случаи, когда в 2-3-х регионах следствие проводило одновременно обыски. Но чтобы так синхронно в нескольких десятках регионов, такого не было.

А. Петровская― С чем это связано?

И. Павлов― С личностью Алексея Навального. С тем, что действующий режим «закусился», как у нас говорят, и активно принялся придумывать какие-то экономические форматы воздействия на него в уголовном плане. Потому что бить рублем сейчас становится более эффективно, чем посадками или административными арестами. Посмотрите, недавно состоялись какие-то решения, когда с организаторов акций в Москве «Мосгортранс» и еще какие-то подобные структуры, предъявили массовые иски, и начали взыскивать деньги за вытоптанные газоны, нарушения работы городского транспорта, недополученную прибыль, рестораны какие-то подключились. Это, конечно, спланировано и будет приветствоваться властями. Ясно, какие решения будут приниматься. Сейчас обкатывается новый механизм по воздействию на оппозицию экономическими мерами – попытка ударить по карману тех людей, которые участвуют в протестной деятельности.

А. Петровская― Вопрос от слушателя: законно в 6 утра проводить обыск?

И. Павлов: С 7―ми утра – пожалуйста! В ночное время только в исключительных случаях допускаются следственные действия, в том числе обыск – это с 22 вечера до 6 утра. То есть прийти с обыском после 6 утра, это уже считается дневное время и все вполне законно.

А. Петровская― Как раз Александр Шуршев написал, что в 6.03 к нему пришла полиция. Так что в данном случае все абсолютно в рамках закона. Давайте еще обсудим выборы. Они прошли, губернаторские более-менее спокойно. Оксана Дмитриева сказала, что у нее лично нет никаких вопросов к губернаторской кампании. А вот по муниципальным происходит что-то странное. До сих пор по ряду округов не введены данные в систему ГАС «Выборы» и при этом протоколы, которые были изначально, они изменяются волшебным образом. Есть в законодательстве какие-то крайние сроки, когда должны быть подведены итоги?

И. Павлов― Я не большой специалист в области избирательного права. Но думаю, что такие сроки должны быть определены, поскольку выборы – это довольно-таки урегулированная сфера в рамках нашего национального законодательства. Но я слышал, что Элла Памфилова сказала, что они будут пересчитывать на ряде участков все голоса. И что до рассмотрения жалоб никакие результаты выборов не будут оглашены. Что, в общем-то, представляется, что система дала сбой, пошла на попятную и, возможно, признают какие-то ошибки. Может наоборот, используют это время, чтобы внести какие-то коррективы в те бюллетени, которые сейчас пересчитываются. Некоторые кандидаты дежурят сейчас под дверями тех помещений, куда были свезены эти бюллетени. Происходит что-то непонятное.

А. Петровская― Если доверять информации, по которой там что-то добрасывали, дописывали, то даже если пересчитывать, то непонятно, как отличить одно от другого.

И. Павлов― Это повод для судебных разбирательств. И у нас начнется жаркая пора, когда будут одновременно слушаться несколько процессов в петербургских судах.

А. Петровская― Вообще момент подключения судебной системы к политическому процессу это что-то новое? Или всегда так было?

И. Павлов― Сколько я помню выборных процессов, всегда были достаточно громкие судебные кейсы, в которых один участник пытался оспорить решение комиссии или результаты выборов.

А. Петровская― Еще момент в отношении фальсификации. Нам в интернете показывают различные ролики с фальсификациями, которые совершаются на камеру. Возможно, это фейки, пока в этом не разобрались. Но тем не менее то, что фальсификации бывали, это понятно. А наказания за них бывали?

И. Павлов― Были. Я помню несколько случаев, когда и членов избирательной комиссии привлекали к уголовной ответственности. Там не было реальных сроков, но наказания какие-то были. Этих дел очень мало и они не сыграли превентивную роль, чтобы другим членам ИК повадно не было. Больше на слуху такие дела, как со Львом Шлозбергом, когда ему вменили обвинение в том, что он нарушает избирательные права граждан за то, что он призвал голосовать против всех. Такие дела имеют охлаждающий эффект для оппозиции.

А. Петровская― Да, но Лев Шлозберг и не в УИКе работает.

И. Павлов― Именно так. И то, что законодательство используется таким репрессивным способом для борьбы с оппозицией, это в большей степени видно, чем те дела, когда государство пытается привлекать к ответственности тех должностных лиц, которые фальсифицируют выборы.

А. Петровская― В процессуальном плане этот механизм отработан?

И. Павлов― Нет. Практика не обобщена, ни одного постановления пленума и верховного суда, которое было посвящено статье, описывающей ответственность за фальсификацию выборов, не было. Власти это неинтересно. Если такие прецеденты и возникают, то они случайны.

А. Петровская― А в какой момент ситуация может измениться?

И. Павлов― Нужен общественный спрос.

А. Петровская― Спасибо! До свидания.