Е.Бунтман― Добрый вечер! Меня зовут Евгений Бунтман. И сегодня со своим особым мнением — журналист Максим Шевченко. Максим, добрый вечер!

М.Шевченко― Здравствуйте!

Е.Бунтман― Если вкратце, как прошел сегодня информационный день. Это обыски в более, чем 40 городах России у сторонников Навального. Это судебный процесс над Павлом Устиновым, который попытался увернуться от задерживавших его росгвардейцев, упал — и теперь ему грозит 6 лет заключения. Что происходит? Почему это происходит — обыски, суды?

М.Шевченко― Происходит террористическая фашизация режима, который просто хочет запугать ту часть общества, которая выступает с достаточно принципиальными позициями перемены судьбы нашей страны и наших народов, которые выступают с защитой Конституции, выступают с защитой законов. Власть и та силовая часть, которые являются верными сторожевыми псами этой власти просто говорит, что «вы будете открывать пасть (рот) только тогда, когда мы вам будем разрешать это делать, а сами по себе ни ваши митинги, ни ваши акции протеста, ни ваша борьба против коррупции не имеет никакого значения».

Бороться с коррупцией можно только по согласованию с администрацией президента, критиковать власть можно только, согласовав критику с администрацией президента. Все, что будет не так, попадает под дубинки полицейских, под репрессии, под строки. 6 лет ему хотят — 6 лет! 6 лет тюрьмы — за что?

Полицейские и росгвардейцы — это, очевидно, такие тихие, невинные балерины, которые тихо, мирно прогуливались, на которых напали эти отчаянные актеры и студенты Жуков и Устинов.

Е.Бунтман― Очень хрупкие балерины причем.

М.Шевченко― Да, очень хрупкие балерины, хотя мы видели прекрасно, вся страна и весь мир видел, как в маске человек бил в живот девушку, которую держали за руки такие же другие двое его коллег, так называемых. И до сих пор мы не знаем ни имени этого человека, Ни части, к которой он относится. Мы не слышали никакого извинения со стороны тех, кто является командирами этого человека.

Е.Бунтман― Ни обещания разобраться.

М.Шевченко― Даже обещания разобраться мы не слышали. То есть они нам показывают, что они могут нас избивать, бросать в тюрьмы, прессовать, закрывать счета, лишать кислорода, лишать воздуха. Это просто латиноамериканская диктатура — вот, к чему они катятся.

Тут у нас часто употребляют слово «фашизм» и так далее, вот мол, фашизм… Вы знаете, фашизм — это, по крайней мере, социальная доктрина, где есть какая-то нация, где под предлогом, допустим, абсолютизации государства упраздняются псевдобуржуазные какие-то органы власти, парламенты и так далее и создается некое корпоративное единство нации, по крайней мере, я говорю об итальянском фашизме. Это отвратительно, всё это плохо, но там, по крайней мере, есть какая-то цель: единство народа и крупного капитала.

Латиноамериканский вариант отличается следующим. Любая латиноамериканская страна, когда это возникло, являлось просто виртуальной колонией США. Это прекрасно описал О'Генри в своем великом романе «Короли и капуста». Вот какая-нибудь «Юнайдет Фрут», компания покупает местную правящую элиту, которая зарабатывает на ввозе дешевых товаров из США, из метрополии, и вывозе бананов, например, которые за гроши добывается местным населением, но потом в Америке, продавая, приносит баснословную прибыль правящей элите.

Для того, чтобы защитить этот вот режим фактически грабежа и колониальной оккупации страны, создается военная… Военные в этих помпезных мундирах, награждающие друг друга какими-то орденами… Я помню прекрасный фильм советский «Короли и капуста»: «Анчурия моя, ты славься год от года, прекрасная страна великого народа!» Всё это внедряется. Все эти опереточные — на самом деле очень жестокие — генералы, которых мы наблюдали… я еще застал в Гондурасе, Гватемале, в Бразилии и более крупных странах — в Аргентине, — это были репрессии, похищения, убийства оппозиционеров. До сих пор есть матери, которые так и не знают, куда подевались их дети в эти времена. Вот эти все военные, они не являются хозяевами страны. Хозяевами является крупный капитал транснациональный, стоящий над ними, который им платит.

Но задача всех этих силовиков — и легальных и «эскадронов смерти», которые они организуют, как это было с Сальвадоре или в Гватемале, полулегальных — терроризировать общество, чтобы это внизу население не смело головы поднять, чтобы работали за гроши наемными рабочими, были благодарны банкам, которые их грабят и дают им грабительские кредиты, чтобы были при этом националистами и городились своей страной. То есть это чисто диктатура террористическая крупного капитала.

Российский режим при всех разговорах о святом преподобном Александре Невском, при всех разговорах о том, что у нас особый путь, скатывается к самом примитивному террористическому капиталистическому формату эксплуатации страны, вытягивания из нее полезных ресурсов, унижения населения, недопущения значительной части населения для получения нормального образования. Потому что любое образование — это, как говорится, способность людей думать, читать книги, размышлять, думать, а почему это так, а не так.

И не дай бог прочитают Маркса или прочитают Валлерстайна. Или прочитают не Маркса, ни Валлерстайна, а блоги Москвы, допустим, прочитают.

Вот самое идеальное население в такой ситуации — это которое не читает просто блогов на «Эхо Москвы», которое занимается победами Хабиба Нурмагомедова или свадьбой это певицы, которую Нурмугамедов обогнал в интернете… как ее зовут? — Ольги Бузовой, например. Вот я новость в Яндексе увидел: «Инстаграм Хабиба обогнал Инстаграм Бузовой в социальных сетях». Вот это что, что должны люди думать.

Е.Бунтман― Что раньше мешало проводить эти однодневные суды? Что раньше мешало дать 6 лет, собственно, ни за что. Раньше как-то натягивали более-менее, по полгода шли процессы по «Болотному делу». Почему сейчас это происходит?

М.Шевченко― Во-первых, власть, политическая администрация сильно изменилась, сильно упростилась. Несмотря на то, что ее возглавляют люди, которые в свое время возглавляли списки СПС и фракции «Союза правых сил», на мой взгляд, это логично. Потому что именно правые силы, то, что мы сейчас видим, — это и есть власть правых сил. Вот СПС при всем при том, что в СПС входили такие люди как Хакамада, Борис Немцов поддерживал… Но вот смотрите, их нету, но сама по себе идеология этой абсолютной власти крупного капитала и террористического отношения ко всему остальному населению и социальному пространству — это абсолютно логично. Да, это пиночетовщина такая.



М.Шевченко: Если нет национального самосознания, то гораздо проще грабить

―

Ну, это натяжка некоторая, потому что из того же СПС один убит, один сидит.

М.Шевченко― Есть разные люди. Но в целом они все благословляли Пиночета. Я помню, в 90-е годы Латынина благословляла Пиночета. Потом от Пиночета, который слишком уж одиозный, приговоренный испанским судом за убийство, перешли к прославлению Ли Куан Ю. Что угодно, только бы не демократический выбор народа, что угодно, только бы не права и свободы. Что угодно, только превратив людей просто в наемных поденщиков — не важно, которые работают в банках наемными поденщиками или которые работают чернорабочими, — вот что угодно, лишь бы люди не ощущали никаких форм солидарности — профессиональной, социальной, политической, интеллектуальной, — а чтобы просто вот такое разобщенное дисперсное население, над которым стоят силовики грозные, которые говорят: «Мы вас оберегаем, но ежели чё, мы сейчас как вот этот студентика, понимаете, кинем туда»»

И над ними стоит крупный капитал, который сделал Россию своей добычей, грабит ее, вывозит из нее огромное количество ресурсов, просто грабит народ, вырубает леса, выкапывает полезные ископаемые, всё что угодно. И их главная задача — это не допустить формирования политического субъекта под названием нация. Субъект под называнием нация — это не то, что кричит про себя: «Я русский!» или: «Я французский!», а это то, что обладает правами и свободами и ощущает себя субъектом который имеет отношение к историческому процессу. Их задача сделать так, чтобы большая часть населения никак не ощущала никакой своей причастности к историческому процессу, а были просто налогоплательщики, с которых снимают бабки.

Вот Елена Анатольевна Шувалова, которую я поздравляю с тем, что она выиграла, стала депутатом Мосгордуму, на моем YouTube-канале дала прекрасное интервью, где рассказала, как собянинская власть грабит Москву. Бюджет Москвы формируется из наших денег, налогоплательщиков. Ни денег за парковки, ни за эвакуации, ни те миллиардеры, которые зарабатывают в Москве, не платят в бюджет. Мы платим. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы москвичей было 10 миллионов, 30 миллионов, 40 миллионов… Чтобы с нас состригать эту шерсть и на этом всем зарабатывать и обеспечивать свою власть. Это настоящая либерал-фашистская диктатура!

Е.Бунтман― Небольшая пауза минутная, после этого вернемся к разговору с Максимом Шевченко.

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Е.Бунтман― Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Про выбор начали говорить перед перерывом. Давайте подробней по выборы. «Умное голосование» сработало?

М.Шевченко― Конечно, абсолютно сработало. Это прекрасная технология. Я благодарен Алексею Навальному и всем его храбрым сподвижникам, которые продвигали эту схему.

Е.Бунтман― Благодарны за что — за то, что КПРФ…

М.Шевченко― Нет, я не член КПРФ. И, собственно говоря, я считаю, что КПРФ и не планировала такую победу. А благодарность за то, что власти нанесено серьезное унизительное политическое поражение.

Е.Бунтман― Несмотря на то, что Мосгордума не то чтобы очень авторитетный орган власти.

М.Шевченко― Мосгордума имеет сейчас шанс стать политическим органом власти. Это все равно как любое решение будет проводиться через фракцию самовыдвиженцев, которые на самом деле единороссы, мы это прекрасно понимаем.

Е.Бунтман― Там не будет фракции, там будет депутатское объединение, у которого меньше полномочий, кстати.

М.Шевченко― Да. Но в целом сегодня политические возможности Мосгордумы огромны. Я предлагаю и мои коллеги, допустим, я считаю, что, во-первых, там должна быть сформирована конституционная демократическая коалиция, которая состоит из левых кандидатов, кандидатов «Яблока».

И если не обсуждать всякие глупости типа Сталина и так далее и не вдаваться в историю, а обсуждать насущные проблемы, которые стоят перед народом нашей страны — свободы, демократии, конституционных прав, прав человека, — я уверен, что депутаты КПРФ, «Яблока», «Справедливой России» найдут прекрасно общий язык.

Е.Бунтман― Но коммунисты отлично начали с заявлением в поддержку политзаключенных.

М.Шевченко― Валерий Федорович Рашкин. И мы видим, что это очень болезненно для власти и что ответом на это является, собственно говоря, фальшивый наезд на Рашкина, что там какие-то бланки, что-то не так выдавали, то есть начались как бы угрозы репрессиями. Они хотят все держать под контролем. Другого языка, кроме языка запугивания они не знают. У них просто нет другого языка.

Поэтому я думаю, что в Мосгордуме должны быть, помимо призывов к освобождению заключенных и арестованных в эти весенне-летние протесты, еще важные моменты. В частности, я предлагаю депутатам оппозиционной этой коалиции потенциальной выступить с идеей увеличение числа состава Мосгордумы до 250 человек…

Е.Бунтман― Зачем?

М.Шевченко― Потому что во всех больших городах мира большие городские парламенты являются реальными органами народного представительства: в Париже, в Лондоне, в Берлине и так далее. 45 человек — это, честно говоря, индивидуально коррупционно очень емкое сообщество людей…

Е.Бунтман― Одна десятая Мосгордумы.

М.Шевченко― Для такого города как Москва, в котором порядка 16 миллионов по некоторым оценкам проживает… ну там 12–16, кто-то говорит — 20. Я считаю, что это очень маленькая. Я считаю, что надо увеличить, надо зафиксировать в московском парламенте представительство муниципалитетов обязательно. То есть вот Илья Яшин, как, допустим, глава…

Е.Бунтман― Глава Красносельского…

М.Шевченко― Уже автоматически должен становится депутатом Мосгордумы. И должно быть так разбито на несколько сегментов. И таким образом, Мосгордума должна быть реально Московским парламентом и должна стать работающим институтом.

Я думаю, что это реформа, над которой надо бы работать. И если Сергей Семенович Собянин подумает тщательно и хочет сохранить свое лицо, то, я думаю, это было бы ему тоже выгод и важно. Если же на самом деле московские власти просто хотят видеть Москву в виде большой прачечной, в которой отмываются деньги под прикрытием велосипедных дорожек и ремонта бесконечного тротуаров и так называемых хипстерских свобод — Патриарших прудов и Арбата, — тогда, конечно, это совсем другой разговор.

И, конечно, мне хочется, чтобы те деньги, которые в Москве крутятся и зарабатываются, были прозрачны для нас, для москвичей. Я думаю, что новые депутаты Мосгордумы — это вполне те люди, которые, обладая своим статусом депутата, могут потребовать, допустим, обнародования того, как распределяются тендеры на ремонт этих тротуаров, каким образом и кто зарабатывает деньги на парковках. Это частно-государственная компания, насколько я знаю, это фактически частные люди.

Говорят, что эти камеры милицейские, за которые мы платим бесконечные деньги — что это тоже в частные… неизвестно куда идут. В каких городах мира крупных такая ситуация, когда жители этого города не знают, куда они платят штрафы, куда они платят какие-то тарифы бесконечные?

Надо навести порядок в этой клоаке, в этих авгиевых конюшнях, в которых крутятся огромные деньги, закрытые от нас, от москвичей, и, прикрываясь нами, создавая нам экологически невыносимую ситуацию в Москве, дикие пробки… Ты же бываешь в Париже, да? Вот огромный город, правда? Со старинными улицами. Но пробок практически нету. Регулировано движение.

Е.Бунтман― Не всегда так было. Еще недавно было…



М.Шевченко: Происходит террористическая фашизация режима

―

Но такого как Москве нигде нету. Вообще такого нигде нету, как в Москве.

Е.Бунтман― НРЗБ что Собянин как раз над этим работает.

М.Шевченко― Ничего не работают они над этим. Они работают только над тем, чтобы прикрыть свои источники доходов и свои капиталы.

Поэтому я думаю, что эта коалиция — это очень серьезная возможность. Вокруг нее, мне кажется, должна формироваться широкая сеть общественных разных советов муниципальных, региональных, общественных движений. Фактически эта коалиция должна стать основой для независимого реального Моссовета. Не того Моссовета, который финансируется Московским правительством, а того, кто представляет интересы горожан.

Я к Москве отношусь как бы… Что там… красный, КПРФ… Нас пытаются стравить между собой. Я вот предлагаю полное табу на обсуждение Сталина, сталинизма и всего этого, тем более, что, как известно, такое количество коммунистов, сколько было убито в 37-м, 38-м году, мало, вообще, кто либо другой…

Е.Бунтман― НРЗБ про прошлое говорите, как раз НРЗБ

М.Шевченко― Полное табу и обсуждение только насущных проблем. Сейчас же власть развернула кампанию: «Вы поддержали КПРФ. Нельзя со сталинистами быть вместе. А этим нельзя с этими… оранжистами». Полня хрень.

Е.Бунтман― Объясните еще одну вещь. Как получается, что Рашкин, сидя по правую руку, если мне не изменяет память, от Зюганова, на пресс-конференции, где он зачитывал это письмо в поддержку, — Зюганов совсем недавно говорил про «оранжевую угрозу», про Навального…

М.Шевченко― Это внутреннее дело КПРФ. Я осудил эти слова Зюганова прямо сразу же в своем стриме и на «Эхо Москвы» и в рамках свободной дискуссии. Я считаю, что это была политическая ошибка и не боюсь это повторить. И считаю, что это просто совершенно неправильно.

Е.Бунтман― Давайте поговорим еще про политическую ошибку — про Санкт-Петербург, про выборы. Выборы прошли в Москве более-менее, то есть крупных фальсификаций не было зафиксировано, надо признать. Ну, кроме недопуска кандидатов…

М.Шевченко― В Питере — это вообще не выборы, Женя, я отказываюсь это называть просто выборами…

Е.Бунтман― А почему так произошло?

М.Шевченко― Я объясню, вообще, что происходит в стране. Дело в том, что логично по этой ситуации власти просто брать и назначать губернаторов. Ну, что имитировать, если вы все равно пинками, кивками, дубинками проталкиваете своего?

Е.Бунтман― Там избивают прямо на участках…

М.Шевченко― Нет, это зачем делается? Потому что существует целая банда политтехнологов при власти, которые, если друг отменят выборы губернаторов, потеряют эту огромную кормушку. А это миллиарды рублей по всей стране — миллиарды, сотни миллионов на какую-нибудь хрень, на то, чтобы Беглов поехал с лопатой постоял. Мы же не знаем, сколько за это заплачено — идея подана. Может быть, за это миллион заплачено или 5 миллионов рублей.

Я вообще предлагаю провести аудит этих средств. Откуда эти средства? Это всё независимые кандидаты. Их даже не партия «Единая Россия» выдвигает. Вдруг это государственные деньги, из государственного бюджета, взятые на это всё.

Любой глава маленького города муниципального если потратит вместо денег, выделенных на детский сад, допустим, отремонтирует поликлинику, покрасит, — его под суд отдают. Это называется нецелевое расходование.

Вот я призываю Счетную плату и главу Счетной палаты Алексея Кудрина проверить средства, которые выделялись и в выделяются на продвижение провластных кандидатов. Если выясниться, что это средства из госбюджета, тогда у меня вопрос: А по какой статье это проходит, эти средства из госбюджета государственные?

То есть на наши деньги налогоплательщиков, получается, нам еще вот этот спектакль устраивают. Только для того, чтобы кто-то положил себе в карман огромные деньги. Другого смысла нет у этого всего балагана. Назначили бы они Беглова и всё. Ну там шли бы муниципальные выбор, которые хоть как-то похожи на выборы более-менее, хотя там дикий беспредел, дикое насилие.

Е.Бунтман― Что Бортко не пошел — это ошибкой было?

М.Шевченко― На этот счет есть два мнения. Если у Бортко на самом деле были шансы на второй тур, то это ошибка. Но я считаю, что у него шансов не было.

Е.Бунтман― А бороться не надо было?

М.Шевченко― Я смотрю по реакции просто пригожинских СМИ: истерическая, дикая, нервная реакция. Я считаю, что это был акт художника, который полностью дискредитировал просто эти так называемые выборы. Выход Бортко скандальный… Вы показали его пресс-конференцию на «Эхо Москвы»? Разместили видео его пресс-конференции?

Е.Бунтман― Это не ко мне вопрос.

М.Шевченко― Вот. А это напрасно. Потому что он там всё прекрасно разъяснил.

Е.Бунтман― Я читал это в тексте, и меня не то чтобы удовлетворило это объяснение.

М.Шевченко― В общем, это его личное решение. Но в целом это, конечно, огромный удар по системе и по этому спектаклю фальсификаций. Это огромный удар. Он сказал: «Я не хочу участвовать в этом грязном спектакле». И вышел. И что у нас в тоге Беглов? Губернатор, победивший Амосова и Тихонову? Цирк просто с конями…

Е.Бунтман― Кому это важно. Он губернатор и губернатор…

М.Шевченко― Так назначьте просто. Почему не назначают? Чтобы воровать бюджетные деньги. Только поэтому не назначают. Все эти так называемые выборы никакие не выборы. Это понятно, что это просто воровство и заработок для всех уровнях политтехнологов от администрации президента до…

Е.Бунтман― Здесь-то получились выборы.

М.Шевченко― Здесь другая ситуация. Здесь была крупная борьба группировок во власти на фоне которой у общества появилась возможность побороться еще и за свои права. Это насколько иная ситуация. Здесь как бы есть хозяин. И этого хозяина атаковали — Собянина я имею в виду, — и его атаковали крупные силы, которые его считают угрозой на 24-й год, и этим конфликтам воспользовались здоровые силы общества, к которым я отношу, естественно, сторонников Алексея Навального и левую оппозицию.

Е.Бунтман― Максим Шевченко, журналист со свои особым мнением. Никуда не переключайтесь, вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Меня зовут Евгений Бунтман. А напротив меня — Максим Шевченко, журналист со своим особым мнением. Давайте немножко сменим тему. Путин поехал сегодня в Дагестан. 20-летие событий 99-го года: вторжение Басаева.

М.Шевченко― О которых мы до сих пор не знаем всей правды, об этих событиях.

Е.Бунтман― Хотелось бы о другом — не о прошлом, а о настоящем и о будущем, может быть, поговорить и спросить. Там возник такой диалог с одним из участников встречи. Один из участников встречи говорил Путину, что не есть негласное правило не брать кавказцев в военные училища: дагестанцев, чеченцев, ингушей. На что Путин говорит: «Нет, такого быть не может. У нас все равны. И кроме того, — цитата, — когда мы сталкиваемся с какими-то проявлениями, — не знаю, проявлениями чего, видимо, беспорядки имеются в виду, — и ребята с Кавказа где бузят, то лучше, если к ним придет сотрудник правоохранительных органов, человек с Кавказа и напомнит им о традициях Кавказа».

Вот у нас есть в России какая-то внятная политика кавказская?



М.Шевченко: Сегодня политические возможности Мосгордумы огромны

―

Нет, ни национальной, ни кавказской политики внятной нету. И та трагедия, которая случилась в Удмуртии — самосожжение профессора, одного из активистов удмуртского движения — на днях. Власть всячески пытается замолчать это трагическое событие. Альберт Разин, он в знак протеста против унижения удмуртского языка провел самосожжение и скончался, к сожалению. И на федеральном, конечно, уровне — это профессор, уважаемый ученый — никто не говорит об этом.

Это следствие той преступной национальной политики, которая сегодня ведется. Эта политика направлена на ассимиляцию малых народов, на поддержку в малых народах такой элиты, которая была бы завязана только на деньги и на свою лояльность по отношению к центру, на придавливание национальной интеллигенции.

И не знаю, есть ли такой запрет. Во время второй чеченской войны он, безусловно, был такой запрет. И действовал где-то до 10-го года примерно. Вот тогда я точно знал, что есть такой запрет.

Е.Бунтман― Значит, он негласно действовал.

М.Шевченко― Вот тут я не знаю, не могу утверждать. Я думаю, что нет. Но, я думаю, что слова Путина теперь откроют как бы ворота всех училищ МВД и просто дагестанцы и кавказцы после того, что Путин вам сказал, просто туда сейчас…

Е.Бунтман― Вы парад на Красной площади смотрели последний? Последние несколько лет. Ну, какой-нибудь смотрели?

М.Шевченко― Никаких парадов не смотрел.

Е.Бунтман― Я не видел, например лиц с чеченскими лицами во время парада…

М.Шевченко― Ну, не надо тут… У нас есть генерал Евкуров, Герой России и один из руководителей сегодня Министерства обороны. У нас есть генералы полиции и Росгвардии Рамзан Кадыров и Адам Делимханов, в конце концов, тоже. Поэтому не надо тоже преувеличивать.

Е.Бунтман― Но это отдельная немножко полиция.

М.Шевченко― Почему она отдельная? Женя, чего вот журналисту, как говорится, ерунду говорить. Все военнослужащие и люди, которые находятся на территории Чеченской республики, являются действующими лицами или Министерства внутренних дел, либо Росгвардии.

Е.Бунтман― То есть Адам Султанович Делимханов подчиненный генерала Колокольцева?

М.Шевченко― Золотова, по-моему. Я точно не знаю.

Е.Бунтман― Ну, хорошо, Золотову. Но это не очень можно себе представить, такую субординацию.

М.Шевченко― Это фантазии в ваших головах? Поверьте, есть достаточно внятная субординация. Я знаю, другие тоже… Есть масса сотрудников полиции по Кавказским регионам. Это полиция, Росгвардия. Там местные люди. Это ингуши… Вот прекрасные ингуши, которые встали между росгвардейцами и жителями во время протестов и защитили и ингушей и росгвардейцев…

Е.Бунтман― Я разве говорил, что чеченцы или ингуши плохие? Я просто подвергаю сомнению тезис об ассимиляции. Потому что где-то она происходит ассимиляция с народом в Удмуртии, Бурятии, еще где-то.

М.Шевченко― Она происходит в тех местах, где является максимально близкое проживание русских или тех уже ассимилированных угро-финнов, которые стали русскими и местных народов. На Кавказе ассимилировать кавказские народы практически невозможно. Я лично это не особенно верю.

Если в длительной перспективе так относиться к национальным языкам, то возможно всё. Но в Поволжье это реально болезненная проблема, очень болезненная проблема. И защита национального самосознания пока приобретает такие трагические формы, как с профессором Разиным в Удмуртии. Потому что люди в Поволжье в угро-финнских регионах считают, что их просто хотят растворить и уничтожить, слить их с некой общей массой населения, что власть воспринимает национальные группы как угрозу, как опору для местных элит региональных…

Е.Бунтман― Для сепаратизма, в конце концов.

М.Шевченко― Сепаратизма никакого там быть не может, в Поволжье, естественно. Просто если нет национального самосознания, то гораздо проще грабить: захватывать нефть, газ, вырубать нефть. Ведь что такое национальное самосознание? Правящая элита в каком-то регионе очень легко покупается и коррумпируется, включая как бы высший пул капитализма, держателей таких акций страны или корпорации под названием Российская Федерация.

А сопротивление идет на уровне интеллигенции, на уровне профессуры, на уровне учителей, на уровне мыслящих людей.

И вот задача — подавить именно их. Они являются теми, кто в Татарстане, допустим, борется за татарский язык. И огромную благодарность я выражаю «Эху Москвы» за ваш проект «Говорим по-татарски». Это имеет, поверьте, огромное значение, поддерживает людей.

И вот именно в отношении них направлена репрессивная политика. Потому что именно лишение их возможности поддерживать и как бы репродуцировать национальную культуру, национальное самосознание на уровне языка, на уровне исторического мифа, на уровне культурного мифа и является главной задачей неоимперской ассимилятивной политики, которую проводит Кремль.



М.Шевченко: Россия находится в Сирии, чтобы прикрывать захватнические интересы Израиля

―

Давайте продолжим про межнациональные отношения. Это визит Нетаньяху в Россию и последние заявления Нетаньяху, которые наделали шума во всем мире — про возможную аннексию Западного берега Иордана и Иорданской долины. Какие отношения сейчас у России с Израилем? Почему это заявление было сделано? Только ли это предвыборная борьба или тут что-то реальное? Ваше мнение.

М.Шевченко― Мое мнение, что российский капитализм связан с израильским капитализмом, с американским капитализмом, с другими формами транснационального капитализма. Здесь нет никаких отношений между народами и нациями. Здесь есть какая-то очень большая глобальная игра, перекачивание денег, зарабатывание денег, которые прикрываются интересами израильского народа, российского народа и так далее.

В данном случае народы израильские и палестинские, российские являются заложниками больших игр транснационального капитала, который, поверьте, грабит как Россию, так и Ближний Восток, недодавая ни народам России, ни народам Ближнего Востока, Израиля, либо Палестины.

Е.Бунтман― Давайте коротко от общего к частному…

М.Шевченко― Поэтому я считаю, что они, конечно, захватят всё, что захотят. А кто там с ними будет воевать? Я думаю, что Россия находится в Сирии, в частности, для того, чтобы прикрывать захватнические интересы Израиля и его действия.

Е.Бунтман― Смелая гипотеза.

М.Шевченко― Гипотеза достаточно очевидная, потому что Россия сковывает там действия Палестинского движения сопротивления, действия Хезболлы, как бы включив их в некий единый фронт по борьбе с терроризмом в Сирии.

Е.Бунтман― НРЗБ с людьми из Ирана действует. НРЗБ.

М.Шевченко― Подставив их под свой контроль. В итоге все усилия, вся эта борьба… Вот, допустим, рассмотрим ситуацию. Завтра возникает военный конфликт между Израилем и Ливаном гипотетически. Я думаю, что ни Израиль, ни Ливан в этом не заинтересованы — ни израильская сторона, ни Хезболла не заинтересованы в таком конфликте, который приведет к огромным потерям и жертвам. Я бы не хотел такого конфликта. Вот какова будет позиция России? Да никакова.

Е.Бунтман― Ни какова.

М.Шевченко― В том-то и дело. Просто заявления будут. А Трамп даст зеленый свет для Израиля, это очевидно.

Е.Бунтман― Что за сделка, которую анонсировала американская администрация, которая должна будет вроде бы, по словам Трампа, положить конец палестино-израильскому конфликту?

М.Шевченко― Ну, очень ликвидация Палестинской автономии как субъекта просто. Если, как говорится, нельзя добиться прав палестинского народа, давайте ликвидируем палестинский народ как факт, подчиним Газу Египту…

Е.Бунтман― Нет, никто же об этом всерьез не говорит.

М.Шевченко― Нет, почему? Очень даже всерьез. Газу слить с Египтом, часть Западного берега подчинить Иордании, часть оккупировать Израилю и всё, и нет никакого палестинского вопроса, нет палестинской проблемы. Просто палестинцы будут называться иорданцами, египтянами, ливанцами.

Е.Бунтман― Если бы так было, то Западный берег так и оставили Иордании, как это было некоторое время.

М.Шевченко― Нет, это не всё так просто. Это были другие времена. Тогда был в мире Советский Союз. Тогда разыгрывались совершенно другие комбинации и игры.

Е.Бунтман― Да и Иордания не будут рада палестинцам.

М.Шевченко― Тогда Был Насер, тогда был старший Асад, тогда был Громыка, в конце концов. И в общем, это был совершенно другая шахматная игра. Сейчас нет Советского Союза, Российская Федерация ни в коей степени не является его политическим преемником, у нее совсем другие задачи и совсем другие методы присутствия. Она хочет не отстаивать свою позицию, а быть включенной в глобальные процессы.

Безусловно, государство Израиль является важнейшим из акторов, по крайней мере, мировой финансовой экономики. И сотрудничество с Израилем для Российской Федерации, для путинской, по крайней мере, Российской Федерации является важнейшим фактором, гораздо более важным, чем сотрудничество с Асадом или с Хезболлой или даже с Ираном.

И это надо просто понимать, что экономика России очень связана с экономикой Израиля, очень связана с разными формами транснационального оборота капитала, когда мы анализируем политику России на Ближнем Востоке. Люди защищают свои инвестиции, свои деньги, инвестиции своих родственников…

Е.Бунтман― А другой политики у России на Ближнем Востоке сейчас нет?

М.Шевченко― А у России вообще вся политика подчинена только интересам капитала. Нет никакой геополитики, с точки зрения интересов какой-то там Российской Федерации. Они только заинтересованы в том, чтобы инвестировать туда-то и защитить потом свои инвестиции.

Е.Бунтман― Ну, то есть война с террористами в Сирии — это война за нефтяные вышки?

М.Шевченко― Ну, это скорее война по сдерживания конфликта потенциального между Израилем и Сирией.

Е.Бунтман― Израилем и Ираном скорее.

М.Шевченко― Израилем и Ираном, возможно. Это так не напрямую. Это же не гуманитарная миссия. Это всё разыгрываться просто-напросто. Нефтяные вышки тоже имеют место, поскольку в Сирии французами разработаны достаточно большие в свое время, еще в 30-е годы нефти в районе Хомса. И задача включения этой нефти (или не включения) в мировую систем нефтедобычи, нефтеоборота — это тоже важная задача. Ну, кто сейчас заинтересован больше всего, чтобы потреблять нефть и продукты на основе нефти? Индия и Китай — вот две страны с самыми большими рынками, где потенциально еще присутствуют эти формы бензоколонок, огромное количество машин, мазута и всего основного. Хотя Китай на газ переходит тоже.

Е.Бунтман― Максим Шевченко был со своим особым мнением. Спасибо большое и всего доброго!