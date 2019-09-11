А. Соломин― Добрый день. В эфире радио «Эхо Москвы», Ютуб-канал «Эхо Москвы», телеканал RTVi. Программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня у нас в гостях директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Наталья Васильевна, добрый день.

Н. Зубаревич― Здравствуйте.

А. Соломин― А я начну в этот раз необычно. Сразу с вопроса от слушателей, нам в соцсети приходили вопросы. Он связан с выборами, прошедшими в России. «В прошлом году жители 4-х регионов на выборах губернатора проголосовали против кремлевских кандидатов, 3 дня назад такие же выборы состоялись в 16 регионах и на этот раз все кандидаты от власти легко победили в первом туре. Как можно объяснить изменение ситуации?»

Н. Зубаревич― Все политологи уже прошлись с этими ответами. Читайте Шульман. Читайте Голосова и других очень профессиональных политологов. Мой ответ простой: учли ошибки прошлого, повторяю политологов. Зачистка поля кандидатов была тотальной, просто тотальной, такого не было никогда. Бульдозером. Второе: шок, ушиб и нервная встряска от пенсионной реформы, уже второй год как-то ну не то что рассосалась, но острота вопроса уменьшилась. И третье: обычно во времена, когда губернаторы регионами были как бы избираемы по-настоящему, а не как сейчас, с парашюта спускают и нате вам. Тогда всегда губернатор покупал голоса соцзащитой. Он давал дополнительное пособие, еще что-то. В этот раз не потребовалось за исключением 2-3 мест, где были максимальные риски. Расходы бюджета Санкт-Петербурга на соцзащиту, все понимают, что такое соцзащита. Пособия всякие населению, выросли на 57% за первое полугодие. У Крыма — больше чем в полтора раза. Санкт-Петербург проблемный, если вы помните.

А. Соломин― А это же ты не временные выплаты, это же последующие сохраняется.

Н. Зубаревич― Поживем – увидим. Это могут быть разовые выплаты в так называемых сложных жизненных обстоятельствах.

А. Соломин― А деньги откуда?

Н. Зубаревич― Перераспределили, усушка, утруска была по здраву и перекинули туда. На Сахалине — второй проблемный регион. Там были риски второго тура. Доходы бюджета выросли на 64%, а расходы на соцзащиту на 20. На образование — почти на 30, на здрав — тоже почти на 20. Заливка деньгами. И третий проблемный регион – Вологодская область. Там ничего особо не росло и доходы как-то не очень. Но почти на 20%, на 18 добавили на соцзащиту. То есть элементы старые вот этой политической системы, когда губернаторы были тяжеловесами и к выборам раздавали пряники — частично используется. Ну смотрите, только в трех регионах. Есть из этого электорального круга регионы, где уменьшались расходы на соцзащиту. А губер набирал 80%, значит, другие инструменты оказались достаточными.

А. Соломин― Зачистка поля вы имеете в виду.

Н. Зубаревич― Да. Когда будет все намертво, ну можно уже не заморачиваться.

Н.Зубаревич: Зачистка поля кандидатов была тотальной, просто тотальной, такого не было никогда

А. Соломин― А правильно понимаю, если губернаторы или власти регионов увеличивают какие-то социальные выплаты, это означает, вы сами сказали это распределение, перераспределение.

Н. Зубаревич― Когда как. У Сахалина лопатой шли деньги, они их кидали во все топки своего паровоза. Без проблем. У Санкт-Петербурга такого роста доходов не было, но стандартные там где-то, по-моему, 11% по полугодию было, в среднем по стране 12, но они перераспределяли, потому что здрав пошел вниз. Вологда перераспределяла в сторону соцзащиты.

А. Соломин― То есть это решение текущей задачи.

Н. Зубаревич― Сняли что-то с инфраструктурных расходов. Попытались сдвинуть на более поздний период какие-то траты. Но это маневр ресурсами, как говорят бюджетники, но совершенно с понятной политической целью.

А. Соломин― Я просто почему спрашиваю, ведь это может привести к недовольству у тех людей, у которых забрали эти деньги.

Н. Зубаревич― Не забрали. Это же не зарплатные деньги. В структуре расходов, вы можете закупку лекарств каких-то сделать позже, ремонт поликлиники сделать позже. Это не зарплату кому-то порубили. Люди это толком увидеть не могут. Видят это в итоге больные, которым что-то дали не вовремя или сократили какие-то закупки и в целом вот такие вещи они снижают, конечно, доступность базовых социальных услуг. Но когда на кону выборы, маневр сделан. А потом последние месяцы года ну как-то отрихтуют. В основном это закупки и так называемые капитальные расходы. Понятно, да. Это строительство чего-то, какие-то ремонты и так далее.

А. Соломин― Вот наш слушатель говорит о том, что все кандидаты от власти легко победили в первом туре. Но не обошлось без протестов. И в Бурятии мы видим очень серьезные…

Н. Зубаревич― Это другая история. Это не губернаторская история. Это мэрская история, давайте так разделим. 16 пролетели просто вот как самолет ТУ-134 в начале 60-х со свистом. Давайте завершим эту тему. Будет ли эта технология работать дальше. Может быть да, но при одном условии: к следующим выборам вы должны пачки свеженьких подготовить, которые… И вот будет у нас счастье: каждые 5 лет будет у нас с парашютами спускаться очередной назначенец. Ну как скоро населению надоест вот это всё — не знаю. В разных регионах по-разному. Но эта технология, она не может быть долгоиграющей. Мы же это прекрасно понимаем. Сейчас слеглось. Что будет через пять лет, я бы не рисковала прогнозировать.

А. Соломин― И потом непонятно, как будут все-таки обеспечивать уровень этих выплат, если дальше…

Н. Зубаревич― Это очень просто. Какие-то разовые выплаты. Это можно подвести, там много, не все постоянные. Расширили круг получателей какого-то пособия, допустим. В следующем году изменили правила игры. Ну и сузили круг получателей пособий. И это все довольно гибкая история. И поскольку отрезаются или прирезаются отдельные части пользователей, это часто проходит, заметно только для тех, кого отрезали.

А. Соломин― Вы в одном из комментариев говорили, что протесты в Москве сильно отличаются от протестов в регионах.

Н. Зубаревич― Да, конечно.

А. Соломин― Тем не менее, в Бурятии вот, например, сейчас протестная активность достаточно высока. Это тоже другой протест?

Н. Зубаревич― Скорее да. Ну, поскольку мне надо просто еще разобраться в деталях, давайте считать, что это моя версия. Очень аккуратная. Смотрите, что такое Улан-Удэ. Это город, в котором раньше был более как бы сдвинутый в сторону славян баланс населения. Потому что все крупные столицы этнических регионов, как правило, они как индустриальные города, туда направлялось очень много русских инженеров, рабочих и далее по списку. Бурятия — ну не так чтобы очень рожает, но все равно лучше, чем Россия. И сейчас вот там происходит, оно началось раньше, то же, что и в Якутии. Когда сельское бурятское население начинает стягиваться в региональный центр, этническая структура, баланс этого центра меняется. Это нормальный процесс урбанизации. Село в основном, но оно раньше было русское, но сейчас в основном бурятское и бурятская молодежь стягивается, как это было, извините, в России сто лет назад и 50 лет назад, стягивается и сейчас продолжается, в региональный центр. Дальше у нас две фигуры. Если я правильно понимаю, я очень аккуратно выражаюсь, победитель – этнические русские. Проигравший – этнические буряты. Доля бурятского населения Улан-Удэ растет, работы не очень, регион бедный. А если во все это еще включить этническую компоненту, неужели это похоже на московские протесты. Это же совсем другая история.

А. Соломин― Нет, это не похоже на московские протесты, но есть серьезная вероятность того, что в других национальных республиках или регионах может повториться…

Н. Зубаревич― Нет, потому что, например, уже Марий и Мордва – уже территории, там село очень сильно обезлюдилось. Но не так как в чернозёмке, но все же. В Татарстане на такое не пойдут никогда. Представить русского мэра Казани я не могу по определению. В Коми доля титульного этноса не под 40%, а извините 20 и там всегда во власти как бы были русские, это уже такая привычная история. Не надо распространять это на все субъекты с титулом республики. Обратите внимание, в Якутии глава и мэр Якутска — этнические якуты. Это маст. В Бурятии это не было маст, а вот, судя по тому, что меняется этническая структура и молодежь не находит работы и становится понятно, что ты вот приехал в этот региональный центр, ты надеялся, а не очень. И плюс не забывайте, в Бурятии всегда, но это Тыва, конечно, это не Северный Кавказ, но там некий родственно, давайте так скажу: родственный, клановый не буду. Он есть.

Н.Зубаревич: Питеру еще придется пройти через очень небыстрый период, когда начнутся нормальные наблюдатели

А. Соломин― То есть то, что вы говорите, сильно отличается от того, что происходит в Москве.

Н. Зубаревич― Конечно, Москва – это совершенно ценностной протест. Это протест людей, которые образованные, все-таки зарабатывают. Ну давайте я просто вам простейшую, вы же знаете, что я всегда с циферками. Сейчас закончилось первое полугодие 19-го года. И если мы возьмем среднюю зарплату по крупным и средним предприятиям и организациям, она считается автоматом каждый месяц, специальная форма статистическая. Зарплата в Москве в два раза выше средней по России. Два или два с половиной.

А. Соломин― Сильно выше.

Н. Зубаревич― Из головы выскочило. По-моему, 2,5 раза выше точно. Средней по России. В 1,5 раза, чем в Питере и в 1,7, чем в Московской области. Если же мы берем какой-нибудь среднерусский регион, что юг, что Волга, что Псков, Новгород и окрестности вокруг Московской области. В 3-4 раза. Вы понимаете, что это по уровню потребления уже совершенно другое население. Есть доход, есть потребности, у него есть уже формирующийся, не у всех москвичей, конечно, запрос на политическое представительство. Которого его лишили. Вот давайте сравнивать. Улан-Удэ и Москва. Вот так.

А. Соломин – В 11―м году появился такой лозунг, то ли Ксения Собчак его вбросила, то ли кто: нам есть что терять. То есть это как раз…

Н. Зубаревич― Люди не потеряют дом, квартиру, машину. Люди хотят, чтобы учитывались их интересы. Когда человек уже становится как бы средним классом, для него это ценность. Это важно. И в Питере доля этого среднего класса существенно меньше. В Московской области еще меньше, поэтому там так легко манипулировать, в том числе на прошедших год назад губернаторских выборах. Если мы берем региональный крупнейший центр по стране. Совершенно четко второй пример такой же ценностной истории. Екатеринбург. Вы без нас решили, что тут будет. А мы требуем учета нашего мнения. В Новосибирске это проявляется несколько слабее, хотя Новосибирск продвинутый. Но Екатеринбург – богаче, по уровню образования это схожие города, Новосибирск даже покруче будет. Но суть в том, что должны быть три условия. Достаток, когда вы не выживаете. Пока вы выживете, у вас будет вот как есть. И все эти парашютисты мирно прокатывают, но вдруг денег дадут. Вдруг чего-то прибавят. Он же новенький. Он же от президента. Может у него получится. Вы обратили внимание, что годом раньше пролетели старые. От которых уже ничего не ждали.

А. Соломин― Запрос на обновление.

Н. Зубаревич― Кроме Приморского края. А приморцев обидели. Поставили такого, кого они как бы не приняли. Дальневосточник – это отдельная история. Приморский край, вольница — ну как бы своя история. Это регион, который специальный, к нему надо с пониманием относиться. Потому что когда люди долго ходят по морям и видят мир, у них не за счет больших доходов, а за счет как бы более широкой картины мира как ленинградцы, между прочим…

А. Соломин― То есть это тоже может стать ценностным.

Н. Зубаревич― Там представительство моей локальной территории. Вы чего нам кидаете. И невозможно же было снести Наздратенко, следующий губернатор, можно, я фамилию не помню, помню кличку – Шепелявый. Нельзя было снести. Это наши. Это наши. Это имеет значение. Там очень сильная региональная идентичность. Не замай, не ходи. И пришлось запускать местного тяжеловеса. Обратили внимание, Кожемяко-то оттуда. Вот сработало.

А. Соломин― И у него есть опыт.

Н. Зубаревич― Конечно. И он в рыбном бизнесе и всех этих людей знает. А это и были ресурсы, которые шли на поддержку того парня (неразборчиво) которого снесли. Поэтому у нас же страна колоссально разная. Мы уже с вами поймали разницу между Улан-Удэ и Москвой. Я вас уверяю, есть большая разница между Москвой и Питером. Питер, можно я скажу так проще: тише и интеллигентнее. Он готов терпеть. Или же занимаются эскапизмом. Явку помните? И то она была, она сделалась 30, но за два часа до выборов она была 20%. Как-то питерцы, видимо, с дачи приехав, повалили все голосовать за господина Беглова. Ну не буду спорить, но Питер по сравнению с Москвой – ой, там грязи на выборах всегда было больше. Были такие чудесные карты. Их не Шпилькин рисовал, а наш человек, сидящий в Женеве, компьютерщик, парень, который работает за границей. Он брал все УИКи и выставлял. Вот Москва была все понятно. Восток – более властный. Новая Москва – ну что вы, спасибо, кланяемся в ноги. Северо-запад, юго-запад особенно — это протест. В Питере прелесть что такое. Чпок – одно, чпок – другое. И вот так на всех УИКах, то есть где председатель УИКа правильный – один результат. Где жизнь идет, как она идет – совсем другой результат. Поэтому Питеру еще придется пройти через очень, боюсь не быстрый период, когда начнутся нормальные наблюдатели, по-настоящему, когда граждане будут требовать чистых результатов.

А. Соломин― Просто мне кажется, что протестная активность в Питере достаточно высокая. Но тут, видимо, мотивы.

Н. Зубаревич― Безальтернативность, может быть. Может быть. Но зачистка сработала. Я спорить не стану. Ну, хорошо, будет у них еще один интересный губернатор.

А. Соломин― Я вернусь в Москву с вашего позволения. Сергей Собянин на прошлой неделе, если мне не изменяет память, ответил всем критикам с лозунгом «Москве – все, другим – ничего». Сказал, мы даже можем просто по пунктам пройтись.

Н. Зубаревич― Давайте, я отвечать буду.

Н.Зубаревич: Если я правильно понимаю, победитель – этнические русские. Проигравший – этнические буряты

А. Соломин― Общий посыл: средства, поступающие из Москвы, помогают субъектам России выравнивать бюджеты, а не наоборот. Ну вот например: Москва – 20% производства всего ВВП.

Н. Зубаревич― Уже по первому полугодию 19-го года – 21%. Прелесть что такое. Динамика налога на прибыль – 25%. По всей стране – 15-17. Что же такое, откуда столько прибыли в Москве.

А. Соломин― Каждый пятый рубль.

Н. Зубаревич― Каждый четвертый. Нет, динамика 20. А в каждый пятый рубль России ВРП это Москва. Сейчас уже 21%. Что же такое удивительное происходит. Супердоходный сбербанк и соответственно налог на прибыль. Когда смотришь по регионам, а как там платит сбербанк. Ну знаете, вот один год повезло Новосибирской области. Я с ними разбирались. Чего это, ребята, у вас налог на прибыль подскочил. Да вот Сбер решил проплатить вдруг по нам. А так оно все сюда, в сторону метро, как они Ленинский проспект, где у них штаб-квартира.

А. Соломин― Это Сбер решает.

Н. Зубаревич― Нет, конечно. «Роснефть». Дальше. А знаете ли вы, что если мы возьмем структуру промышленного производства Москвы: 20% всей промышленности Москвы – добыча нефти и газа. А внутри этих 20-ти — 99% — это добыча нефти и газа, ничего больше. Это значит, к Москве приписаны компании, которые работают реально на северах, а поскольку они юридически приписаны к Москве, налоги платят по Москве. Поэтому, уважаемый Сергей Семенович, в условиях вертикали Москва будет получать незаработанные преимущества. Дальше, как платит Москва. Если мы возьмем весь объем налогов, собранных на территории Москвы. Часть – НДС, НДПИ тоже есть. Кусок налога на прибыль…

А. Соломин― Налог на добычу полезных ископаемых.

Н. Зубаревич― Это как бы туда на севера. Если мы берем за сто процентов все налоги, собранные на территории Москвы, раскладка примерно такая. 45% идет на федеральный бюджет, а 55, ну год от года плюс-минус туда-сюда – остается горячо любимому городу. Потому что это НДФЛ полностью региональный, а какие зарплаты у нас в Москве, я только что рассказывала.

А. Соломин― В 2,5 раза больше.

Н. Зубаревич― О том и речь. Значит, с них и налог платится соответствующий. Менеджмент, топ-менеджмент, госкомпании, частные компании, банки. Все федеральные чиновники. Московские и далее по списку. Силовики зайки все, которым непрерывно повышают зарплату. Это мэр Собянин? Это Москва. Или это супервертикализация, которая приводит к сверхконцентрации вот этих доходных рабочих мест.

А. Соломин― А нефтяные компании крупные регионам отдают?

Н. Зубаревич― Давайте по порядку. Теперь мы возьмем Хантов и Ямал. Особенно Ханты-Мансийск. Его стригут как липку. Если вы посмотрите структуру, вот собрали на их территории налоги. Так 85% уйдет в федеральный бюджет, где-то 15 останется им. Вот такая история. Теперь то, что вы спросили. Как они помогают. Знаете, кто такой главный помогальщик в РФ? Цифры первое полугодие 19-го года. Я же считальщик. Итак, уважаемый Сергей Семенович, если мы посмотрим, как пошли с территории субъектов доходы в федеральный бюджет, откуда как вы понимаете, идут трансферты. Так вот, 26% — это дает Ханты-Мансийский АО. Вы когда-нибудь слышали, чтобы госпожа Комарова кричала, бия себя в грудь: я кормлю Россию. Но она помалкивает. Вы обратили внимание. Москва – 14 где-то процентов. Ямал – 9-10. Питер – около 5-6. Во всей структуре налогов, которые пришли в федеральный бюджет и потом из него частично распределяются в виде трансфертов. Поэтому я бы сказала так: скромность украшает.

А. Соломин― Но с другой стороны госпоже Комаровой не приходится оправдываться, ее не обвиняют в том, что Ханты-Мансийский округ кормит вся Россия.

Н. Зубаревич― Они не живут так, как живет Москва. Могу вам сказать, что масштабы бюджета Ханты-Мансийского округа просто несопоставимы в душевом исчислении. Давайте так. Если мы берем душевую обеспеченность. Сколько рублей бюджета приходится на один нос, на одного москвича. На одного жителя Югры. Москва — в 2,5 выше среднего по стране, душевая бюджетная обеспеченность. Тут не севера, тут нет северных надбавок. А у них процентов на 60% выше средней российской. Разница есть? На 60 или в 2,5 раза. Поэтому Москва жиреет непрерывно даже в условиях, давайте назовем, наверное, уже не кризис, в условиях стагнации. Стагнация не мешает.

А. Соломин― Мы сейчас сделаем перерыв для новостей и рекламы. В студии у нас Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Пишите нам на Ютубе в чат, задавайте свои вопросы тоже. Постараюсь самые интересные адресовать нашему гостю.

НОВОСТИ

А. Соломин― Нас слушатели в чате Ютуба спрашивают: где лайки Зубаревич. Я вас призываю…

Н. Зубаревич― Ой, не надо. Пиар нам не нужен.

А. Соломин― Но и без того нас смотрят очень много в Ютубе. Мы продолжаем наш разговор. И с Сергеем Семеновичем не хотел еще уходить.

Н. Зубаревич― Ради бога.

А. Соломин― Еще один тезис в его интервью России-24 связан с рабочими местами. Он говорит, что 2 миллиона рабочих мест создано для жителей Подмосковья.

Н. Зубаревич― Было полтора, значит, они посчитали, что два.

А. Соломин― И 3,5 миллиона для других регионов.

Н. Зубаревич― Это тогда у нас с вами будет таджики, киргизы и прочие. Потому что конечно, у нас есть люди из регионов, которые в большом количестве приезжают в Москву. Это не удачная работа Сергея Семеновича, это уровень зарплаты в Москве. Еще раз: скромность украшает. Не надо себе приписывать то, что делает агломерация или система российской вертикализованной власти. Это два фактора, которые делают Москву столь тучной и жирной. Второе. Там же сидит очень приличное количество гастарбайтеров. Да, потому что они занимают те рабочие места, на которые не готовы идти эти жирные раскормленные москвичи. А жители регионов тоже не шибко идут, потому что когда ты снимаешь жилье, приехав, ты не можешь работать дворником. Ты просто за квартиру не заплатишь. А они все-таки приезжают более квалифицированные на более квалифицированные рабочие места. Два миллиона подмосквичей честно, я бы тут немножко проверила. Потому что всегда считалось, что полтора. Как это набежало два, это, может быть, знаете как. Гастарбайтеры прописаны и живут по Подмосковью. Там же дешевле снимать. А работают дворниками все-таки где-то в Москве. Или кем-то. Или рабочими в торговых центрах. Ну, понимаете, я конечно могу Сергея Семеновича долго развенчивать, можно, я пойду в контратаку.

Н.Зубаревич: В условиях вертикали Москва будет получать незаработанные преимущества

А. Соломин― То есть.

Н. Зубаревич― Я вот как бы нападаю в ответ. А можно я нападу вначале. Знаете ли вы, что по первому полугодию 19-го года и без того феерические расходы на благоустройство в Москве, феерические.

А. Соломин― Это перекладывание асфальта.

Н. Зубаревич― Шире. Скверы, детские площадки, все-все. Бесконечные парки, где надо и где не надо. Выросли на 30%. И теперь расходы на благоустройство по первому полугодию составляют 15%, то есть больше, чем каждый седьмой рубль бюджета любимой столицы. Это уже зашквар. Это уже невозможно. Каждый седьмой рубль.

А. Соломин― А как это можно объяснить? Это перед выборами происходит…

Н. Зубаревич― У него нет сейчас выборов. В Москве очень быстро растет бюджет. Рост на 17% в первом полугодии. По стране – на 12. Деньги надо осваивать. Реновация еще только стартует. Там быстро не прокрутишь. Инвестиции в Москве выросли, сейчас я просто не взяла бумажку, но сейчас вспоминаю, типа на 8-9%. По всей стране – ноль. Доля Москвы и Мособласти суммарно в инвестициях в первом полугодии 19-го года – 20% от всех инвестиций по стране. Москвы – почти 15. То есть каждый пятый рубль. Инвестиционный. Горячо любимой стране нашей идет в московскую столичную агломерацию. На Дальний Восток, хоть к ним прирезали Забайкалье — 8%. На всю Сибирь – 10%, а в Москву с Мособластью – 20. Вопросы есть, как будет развиваться эта страна. Где инвестиции – там новые рабочие места. Там концентрация спроса. И далее по списку. Рост ввода жилья, но там химического много, апартаменты и потом первое полугодие не очень показательно. Но рост ввода жилья в Москве в основном за счет Новой Москвы по первым семи месяцам этого года – в 2,2 раза.

А. Соломин― У меня очень простой вопрос, наверное. Осваивать надо для того, чтобы федеральная власть…

Н. Зубаревич― Чтобы не отнять.

А. Соломин― …не перераспределила эти деньги.

Н. Зубаревич― Понимаете, у бюджетов сейчас не так все страшно. И федеральный профицитный и региональный. Все-таки налог на прибыль подрос. Трансферты плюс 12%. Ну понятно, кому вершки, кому корешки. Севастополь — увеличили объем трансфертов, по памяти говорю — примерно на 40%. В среднем по стране – на 12. Есть разница. Но суть в том, что Москва пухнет. Если бы уже пошли большие инвестиции на реновацию – бюджет уже как-то уже туда покидали. Площадки нужно найти, это же не очень быстро делается. Поэтому благоустройство, благоустройство, благоустройство. Я приехала сегодня с дачи, там надо было оказаться на несколько часов. И, идя туда, я в Новой Москве. Можно я так скажу печально. Очень повезло. Я обнаружила, что просто через лесочек в Новой Москве уже кладут какие-то плитки и бордюры и уже три на расстоянии и 200 метров друг от друга детские площадки. Кушать хочется всем. А господин Бирюков сейчас король города Москвы. Раньше был господин Хуснуллин, я сейчас считаю как сторонний наблюдатель, что круче господина Бирюкова зам. мэра по ЖКХ и всем этим делам, круче в Москве нет.

А. Соломин― Нас сейчас слушают региональные наши слушатели. И ведь я уверен, не понимают, а чего мы недовольны здесь в Москве. У них такого в помине не было.

Н. Зубаревич― Объясню. Когда деньги закапываются и тратятся, чтобы потратить, а не получить эффект, это вызывает у людей со здравым смыслом отторжение. Этим деньгам, наверное, можно найти более разумное применение. И честно еще второе – пир во время чумы. Когда нам поют про программу благоустройства городов региональных центров, я вот слушаю все это и у меня один всегда заунывный стон: где деньги, Зин? У Москвы очень хочется отнять. Я, кстати, противник этого.

А. Соломин― А почему тогда?

Н. Зубаревич― Объясню. Пока есть вертикаль, жир Москвы можно только секир башкой отнимать. Политический вес Собянина велик. Он держится пока. Моя мысль очень простая. Экспроприация – это не способ решения тех проблем, которые мы имеем. Мощнейшая децентрализация, экономическая, политическая. Отказ от крупняка бесконечного.

А. Соломин― Что это такое?

Н. Зубаревич― Два госбанка, Сбер и ВТБ, ну можно там как-то отрихтовать, я понимаю, что 35% всех вкладов. Это Москва. Тут не только москвичи, но в основном Москва. Но отстроить механизм так, что большая часть налога на прибыль не концентрировалась на штаб-квартиры, а оставалась в регионах. Так, может, не заниматься экспроприацией. А заняться институциональным развитием. Модернизацией и это гораздо более устойчивый путь.

А. Соломин― Мы в перерыве затронули эту тему. Так это ведь не проблема Собянина…

Н.Зубаревич: Москва жиреет непрерывно даже в условиях стагнации. Стагнация не мешает

Н. Зубаревич― Нет, конечно. Он – благоприобретатель тех правил игры, которые есть в горячо любимой родине.

А. Соломин― То есть адреса для возмущения…

Н. Зубаревич― Это не Собянин. Все, что по расходам бюджета – это к Сергею Семеновичу. И руководству мэрии. Все, что по доходам. Ну дают — бери. Это же правила игры такие. Это так отстроено. И не потому что Москва особая, а потому что два главных налога: налог на прибыль полностью мощно концентрируется в Москве. И налог на доходы физлиц. Один дает, физлица 40-45% год от года, прибыль — плюс-минус 35-37 тоже год от года. Бывает 32. Всё. У вас 70 с лишним процентов, 80 с лишним уже наполнено. И плюс имущество. Еще 11%. Какова стоимость имущества в Москве?

А. Соломин― Запредельная.

Н. Зубаревич― О том и речь. И налог с него хороший.

А. Соломин― Но на федеральном уровне не раз говорят о необходимости такой децентрализации. И эксперименты по штаб-квартире «Газпрома» проводились.

Н. Зубаревич― Я слежу за консолидированными группами налогоплательщиков. С удовольствием смотрю, как работает этот как бы механизм, который должен оставлять большую часть прибыли в регионах. Не будем разбирать, как, но компании приладились. Поэтому если доля Москвы в первый год введения этого налога на консолидированные группы, это крупняк, была 7%, по 18-му году – уже около 15%. Ну выгодно им концентрировать. Ухищрений много. Не для вашей передачи. Но, тем не менее, этот инструмент вроде бы благой. Был отстроен так, что убытки можно добавлять к прибыли, ее снижать, а то, что осталось как бы…

А. Соломин― А у регионов есть инструменты…

Н. Зубаревич― Нет.

А. Соломин― …для того чтобы сделать выгодным переезд к ним.

Н. Зубаревич― Раньше 24-25 регионов вводили специальные налоговые режимы для крупняка особенно. Снижали долю, ставку налога на прибыль. С тем, чтобы их туда затащить. Но когда у вас 24 региона конкурируют, это конкуренция, где страдать будут 23, а один чего-то получит. С 19-го по-моему года Минфин запретил снижать, будет штрафовать за недобранный налог на прибыль. Значит, инструментов очень немного.

А. Соломин― У нас две минуты остается. Но я еще один хотел аспект интервью Собянина. Пенсионный фонд пополняется за счет москвичей.

Н. Зубаревич― Слушайте, когда зарплаты такие. Отчисления идут. Сергей Семенович, математика – царица точных наук. Как демография – царица гуманитарных наук. С территории, где концентрируется больше всего людей а) и у этих людей самая высокая зарплата, знаете, у кого только выше, чем в Москве средняя зарплата по крупным и средним. Два субъекта. Чукотский АО – 50 тысяч человек.

Н.Зубаревич: Так, может, не заниматься экспроприацией. А заняться институциональным развитием

А. Соломин― Это северные.

Н. Зубаревич― Северные надбавки. И Ямало-Немецкий округ — 500 тысяч человек. Усё. У всех остальных в рублях, подчеркиваю, средняя зарплата ниже. Поэтому, Сергей Семенович, Пенсионный фонд очень вам благодарен, но вашей заслуги в этом нет. Еще раз: скромность украшает. Это лозунг нашего сегодняшнего эфира.

А. Соломин― Если представить на секунду, очень короткий вопрос, что Москвы нет. Какая судьба ждет, вот исчезла в один день.

Н. Зубаревич― Питер. Все то же самое. При этой системе, при этих правилах игры. Гуриев «Мифы про экономику». В авторитарных государствах с доминированием крупного огосударствленного бизнеса преимущество столицы всегда намного выше. Она стягивает все живое. Поэтому децентрализация и акцент на развитие среднего и малого бизнеса.

А. Соломин― Спасибо большое. Наша программа, к сожалению, заканчивается. Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Интервью провел Алексей Соломин. Можете пересмотреть эту программу на нашем Ютуб-канале «Эхо Москвы». Спасибо большое. До свидания.

Н. Зубаревич― До свидания.