Т. Фельгенгауэр― А вот теперь это «Особое мнение» Ильи Новикова. У микрофона с изменившимся голосом Татьяна Фельгенгауэр. Илья, здравствуйте.

И. Новиков― Добрый день. Я бы хотел начать с извинений, конечно, за то, что опоздал на эфир. Но не совсем зря. У меня все-таки был полезный опыт. Я обнаружил самый оппозиционный и самый антипутинский ресурс в России. Это не Telegram, это не блог Навального, это сервис Яндекс-карты. Что он позволяет пользователям оставлять свои комментарии по поводу дорожной ситуации. Вот когда у вас весь Кутузовский проспект от начала Можайки пунцовый и этому не способствуют ни аварии, ни что-то другое. Вы просто видите там непрерывную цепочку из комментариев на тему, что такое правительство, кто такой Путин, Медведев. Народ сгоряча пишет, что опять какая-нибудь африканская обезьяна прилетела, в данном случае не африканская, судя по всему, та, под которую попал я – открытие на Поклонной горе мемориала с участием премьер-министра Словении. Который вроде даже симпатичный приличный человек. Но люди пишут вот так, как они чувствуют. То есть, не особо разделяя правых и виноватых. Кто в данном случае отвечает, московские власти или федеральные. Рубят правду-матку как есть. И те люди, которые в Яндексе отвечают за стирание наиболее матерных комментариев, они, по-моему, не успевают с этим справляться. В общем, наметился такой центр оппозиции как Яндекс-карты. Еще раз всем приношу извинения.

Т. Фельгенгауэр― Еще и очень мобильный, потому что в разных частях центра возникает.

И. Новиков― Да, и совершенно неуловимый при этом.

Т. Фельгенгауэр― Хорошо. Давайте все-таки к теме, которая чуть ближе к повестке информационной. Сегодня было много сообщений по поводу возможного второго этапа обмена. И я говорю об обмене между Украиной и Россией, удерживаемые лица. Как вы считаете, эти разговоры о том, что это только начало – это какие-то дежурные фразы или за этим стоят какие-то реальные действия, какая-то подготовка?

И. Новиков― За подготовкой к первому обмену стоял как раз тот человек, который был здесь на этом стуле пять минут назад до меня. Это Алексей Венедиктов. Я не знаю, как он скромничал или нет, когда обсуждал эту тему. Но факт, что непосредственно в стадию активной подготовки этот процесс вошел после того, как он съездил в Киев два раза. Может быть, насчет второго обмена ему тоже содержательно сказать есть больше, чем мне. Понятно, что для Украины второй обмен стоит на повестке дня. Если кто-то думает, что вот вернули Сенцова и моряков и на этом все закончилось, ну просто потому, что россияне никого не знают из того списка. То в Украине это не так. В Украине прекрасно знают, кто у них остался сидеть. Из моих подзащитных остались трое сейчас в российских тюрьмах. Это Игорь Кияшко, украинский адвокат, которого осудили на 8 лет за шпионаж. Это Валентин Выговский, которого тоже осудили на 11 лет за шпионаж. Обоим осталось, по-моему, по 7 с небольшим. И это Алексей Чирний, последний участник группы Сенцова, который в отличие от Сенцова, Кольченко и Афанасьева, которого освободили еще в 16-м году, вот он досиживает свои 7 лет. Ему осталось еще полтора года. Плюс большое количество крымских татар. Из которых в первый обмен не попал практически никто, кроме Эдема Бекирова, который в общем больной человек. Как доставать их – пока непонятно. Были сделаны заявления с украинской стороны, что второй обмен будет готовиться и очевидно России что-то будет предложено, совершенно непонятно, кто России может быть нужен встречно. Потому что они хотели наши руководители получить Сенцова – они его получили. Хотели получить Цемаха – они его получили.

Т. Фельгенгауэр― Вышинского, наверное.

И.Новиков: Самый оппозиционный и антипутинский ресурс в РФ — не Telegram, не блог Навального, а сервис Яндекс-карты

И. Новиков― Да, простите. Вышинского и Цемаха они получили. Кого еще Украина может предложить, чтобы это было на самом деле интересно – я не знаю. Надеюсь, что такие люди есть. Вот это пока все, что известно. Известно, что Украина, по крайней мере, продекларировала намерения добиваться второй серии.

Т. Фельгенгауэр― Можете объяснить, что такое было 30 августа.

И. Новиков― Фальстарт. Потому что отчасти даже я поучаствовал в процессе фальстарта. Но главный фальстарт образовался, потому что украинский генпрокурор, причем назначенный за 7 часов до этого. Он еще толком не успел вступить в должность. Он ретвитнул сообщение в фейсбуке одного украинского депутата о том, что вот началось. Уже якобы Сенцов летит в Киев. Поскольку это депутат и генпрокурор, то украинские медиа немедленно это разнесли. А я еще этому способствовал, у нас вообще была установка у адвокатов — не комментировать ничего. До завершения обмена. И меня один корреспондент, совершенно к нему нет никаких претензий, он был в своем праве. Он меня застал врасплох, вместо того чтобы спросить: Илья, что там известно про обмен, и получить стандартный ответ: без комментариев. Он меня спросил: «Илья, скажите, а почему вы не пошли на жеребьевку в Лефортово». А в Лефортово каждые две недели проходит жеребьевка на следующие две недели. И я начал объяснять что-то насчет того, что понимаете, это на следующие две недели, это не касается сегодняшнего дня, и мы ожидаем обмена. И это было воспринято как то, что там уже нет никого из моих подзащитных. Уже всех увезли. В общем, я тоже подлил масла в огонь. Там есть разные причины насчет этого срыва того, что должно быть состояться 30 августа, информация, есть сведения о том, что Россия в последний момент настояла в том, чтобы Цемах был включен в этот обмен. А для Украины это был очень острый вопрос. Не столько для самой Украины, сколько для Голландии, европейцев и прочее. Потому что это главный ныне доступный свидетель по делу о Боинге МН-17. Якобы по этой причине застопорилось. Есть версия, что нет ничего такого, просто дежурные сложности с оформлением документов. Так или иначе, на неделю это все затянулось. Хотя уже родственники моряков съехались в аэропорт киевский 30 августа. Уже ждали, что прилетит самолет. Прилетел какой-то самолет, но не тот. В общем, была очень неприятная тяжелая ситуация. Но, слава богу, что, по крайней мере, прошло в том виде, в котором прошло.





И.Новиков: Вышинского и Цемаха они получили. Кого еще Украина может предложить, интересно – не знаю

Т. Фельгенгауэр― Слава богу, что этот этап завершен. Давайте к другому вашему подзащитному. Я говорю о Егоре Жукове.

И. Новиков― Я как раз от него сейчас.

Т. Фельгенгауэр― Расскажите все последнее, что есть, что можете рассказать.

И. Новиков― Начинать приходится с предпоследнего. 3-го сентября у нас состоялось очень странное изменение меры пресечения. Странное – вот в каком духе. Я об этом не говорил на суде, чтобы не спугнуть что называется. Но следствие вышло в суд с очень странным ходатайством. В начале августа, когда они просили Егора Жукова поместить в СИЗО, он обвинялся по одной статье Уголовного кодекса. По 212-й — участие в массовых беспорядках. И следствие считало, что это достаточно серьезное обвинение, чтобы он был под стражей. А 3 сентября следствие вышло в суд с ходатайством со следующей формулировкой, знаете, он теперь обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. Той, которая была и еще новая – 280-я – призывы к экстремистской деятельности. Поэтому давайте мы его переместим под домашний арест. Вы чувствуете некую странность.

Т. Фельгенгауэр― Логично.

И. Новиков― Чем это объяснялось. К тому времени уже было принято и отчасти реализовано решение прекращать преследование по 212-й статье у всех, у кого нет другого состава.

Т. Фельгенгауэр – 318―й например.

И.Новиков: Известно, что Украина, по крайней мере, продекларировала намерения добиваться второй серии

И. Новиков― Да. Те ребята, которые обвинялись по 212-й и по 318-й – то есть массовые беспорядки плюс отдельно в отношении них нападение на полицию, их дела выделили в отдельное производство. И всех уже практически осудили. Кто 3 сентября вышел в суд. А тех, у кого не было нападения на полицию, тех отпустили, вчистую по ним прекратили преследование. Так вот, для того чтобы не отпускать Егора Жукова вчистую, в каком-то пожарном порядке и с грубейшими нарушениями процедуры была проведена экспертиза. По видеозаписям двухлетней давности. И известный эксперт Института специальной техники ФСБ, печально известный я бы сказал эксперт, который проводил экспертизу по делу Варвары Карауловой и по многим другим делам. В этих записях усмотрел призывы к экстремистской деятельности. Вот сейчас у нас что на сегодня. 10-е число. Завтра 11-го числа планируется публикация двух рецензий специалистов, лингвистов очень высокого уровня. На вот это заключение экспертизы, которое по просьбе защиты было подготовлено. Где от этой экспертизы не остается камня на камне. То есть просто объясняется, почему человек, который претендует на то, что он лингвист и говорит от имени науки лингвистики и имеет право с этой позиции обвинять Егора Жукова в экстремизме. Почему он, я не хочу говорить грубых слов. Кем является человек, который претендует на то, что он ученый, не имея на это полных прав. Но вот он такой. Он говорит не от имени науки. Он говорит от каких-то других побуждений. В общем, сейчас мы полностью перешли с диалога о том, что происходило в Москве 27 июля к диалогу о том, что имел в виду Егор Жукова два года назад, когда, допустим, критиковал Алексея Навального за недостаточно высокий градус протеста на митингах в октябре 17-го года.

Т. Фельгенгауэр― А завтра получается будет какое-то заседание…

И. Новиков― Нет, заседание не ожидается. Сейчас идет следствие. Следствие находится в комфортном положении с точки зрения сроков. Это все еще формально то же самое дело, которое изначально возбуждали по беспорядкам. То есть следствие продлено до января.

Т. Фельгенгауэр― Уточните один момент.

И. Новиков― Следствию торопиться некуда совершенно.

Т. Фельгенгауэр― Следствие вообще любит в комфорте находиться.

И. Новиков― Мы все любим. Есть за что ругать следствие. Но не за это.

Т. Фельгенгауэр― Их комфорт обычно как-то очень пагубно сказывается на подследственных. 212-я статья – в итоге она куда делась-то?

И. Новиков― Никто не понимает.

Т. Фельгенгауэр― У Меняйло она осталась.

И. Новиков― Я не понимаю сюжета дела Меняйло. Я знаю, о ком вы говорите. Я не понимаю, почему у него она осталась. Вообще говоря, из логики этих процессуальных действий следствия следует, что они просто отказались от концепции, что в Москве 27 июля были массовые беспорядки. По идее, если окажется, что у этих беспорядков был единственный участник, он же организатор и он же и подстрекатель к беспорядкам. Это как-то странно. Все идут в ногу, Рубинович идет не в ногу. Нет, похоже, что, по крайней мере, по состоянию на прошлую неделю, когда это было накануне выборов, от этой концепции отказались. Не факт, что к ней не вернутся. Если к ней вернутся, скорее всего, мы увидим новых обвиняемых по этой истории. Но вот по состоянию на сейчас вроде эту тему свернули. Я надеюсь, что в отношении Меняйло ее досвернут тоже в ближайшее время.

И.Новиков: Фальстарт, потому что украинский генпрокурор, назначенный за 7 часов до, не успел вступить в должность

Т. Фельгенгауэр― Что сам Егор говорит про все происходящее? У него есть какое-то объяснение, почему к нему так прицепились?

И. Новиков― Объяснения могут быть разные. Я не хочу разводить конспирологию, кому он так насолил. Егор собирается защищаться. Егор собирается активно выступать в суде и объяснять свою точку зрения. Он от этой точки зрения не отказывается совершенно. Его главным посылом, главным пафосом его выступления было то, что ненасильственный протест, он не то что там добрее или как-то мягче. Он просто более эффективен. Потому что вы не можете соревноваться с полицейским в насилии, он все равно вас перебьет или перестреляет, в конце концов. Но вы можете соревноваться с ним в ненасилии. Вот это была основная мысль Егора. Попытки ее перетолковать на 180 градусов, — они, так или иначе, попытки с негодными средствами. И мы, адвокаты Егора и он сам планируем очень активно об этом говорить. Егор получил, я надеялся, что он получит поддержку академической среды по этому новому обвинению. Он ее получил. К нам обращаются и по своей инициативе многочисленные ученые, действительно ученые с хорошими именами в науке. Которые готовы помочь нам разобраться в этой ситуации. Вот завтра мы скажем наше слово в этом диалоге со следствием.

Т. Фельгенгауэр― То есть в любом случае какие-то новости по делу Егора Жукова завтра стоит ожидать.

И. Новиков― Да, завтра стоит ожидать.

Т. Фельгенгауэр― Спасибо большое. Илья Новиков, адвокат был…

И. Новиков― Скомкано, но извините, как есть.

Т. Фельгенгауэр― …в программе «Особое мнение». Будет повод еще раз прийти вам…

И. Новиков― Надеюсь.

Т. Фельгенгауэр― …к особому мнению к нашему. Без участия уже Дмитрия Медведева, который перекрывает весь Кутузовский. Спасибо большое, Илья. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.