Т.Троянская― Добрый день! В студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Сергея Ковальченко, руководителя новостного портала МР-7.

С. Ковальченко― Здравствуйте.

Т.Троянская― Ну что ж, мы сегодня проснулись в новой реальности. Сергей, ты ожидал, что будет вот так?

С. Ковальченко― Ожидал, но надеялся, что все же не так.

Т.Троянская― Надеялся, что больше людей придут на участки и проголосуют?

С. Ковальченко― Ты знаешь, разум подсказывал, что все будет именно так как случилось, а чувства говорили, что, может быть, люди проснутся. Была какая-то надежда, но против науки политологии и социологии не попрешь. Когда людям не дают кандидатов, которые им нравятся, они просто не приходят на эти выборы. Это факт.

Т.Троянская― До сих пор информация о том, что 24% пришли и проголосовали, это цифра на 18.00. почему до сих пор не посчитаны оставшиеся два часа? В чем проблема?

С. Ковальченко― Проблема в том, что штаб главного кандидата не знал, какая будет итоговая цифра, и будет ли это все идти гладко, как пошло с подсчетом. Крайне низкая явка им тоже невыгодна. Потому что, когда с явкой все совсем плохо, другая сторона набирает. Когда цифры шли равномерно, мы видели сначала 2%, потом 6%, потом 16%, потом 24%, потом была оговорка про 41%, которая всех взбодрила, но это практически невозможно. Поэтому мы еще не видим цифры, думаю, она будет коррелировать с числом избирателей, которое нам объявят. Это все в рамках кампании Александра Беглова.

Т.Троянская― Обратимся к подсчетам ЦИКа. Пока у Беглова 64,57%, у Тихоновой – 16,84%, Амосов – 15,83%. 64,57% — это уверенная цифра для победы в первом туре. Но по сравнению с предыдущими губернаторами, это очень низкий процент.

С. Ковальченко― Есть традиционная технология победы на выборах – это «административный привод». В Петербурге мы имеем результат Александра Беглова где-то в 588 тысяч голосов, в Петербурге проживает примерно 470-500 тысяч людей, зависимых от власти. Это бюджетники, пенсионеры, военнослужащие, участники надомного голосования (инвалиды и глубокие старики). Вот эти полмиллиона – секретное оружие власти, которым она всегда побеждает. Это примерно 13-15% избирателей, которых она силком приведет. Они же получают зарплату из бюджета, а делит этот бюджет главный кандидат. И все считают, что он как бы из своего кармана дает. Часть людей с этим соглашается добровольно, часть – принудительно. И вот задачей Беглова было прибавить к этому числу хоть что-то. Но мы видим, что этого не произошло. Так что если убрать «привод» и надомников, то у него было бы гораздо меньше. Поэтому результат получился низкий. И у его конкурентов этот результат тоже абсолютно закономерный. Это опять же результат привода оппозиционного электората, на круг это получилось еще 300 тысяч на двоих. По результатам мы видим, что штаб Беглова сделал технологически абсолютно правильную вещь для себя – убрал Бортко. Его результат по разным опросам коррелировался от 17 до 24%. И если от 64 отнять 17, мы бы уже ушли во второй тур. Да, Бортко своим уходом избавил Беглова от второго тура. Потому что мы не увидели на избирательных участках «красных» и «левых». А это люди, которые недовольны жизнью, находятся в экономическом кризисе. Мы видим, что по регионам КПРФ это если не первая, то вторая партия. И все, кто привык голосовать из «красных», они, скорее всего, отдали свои голоса за Тихонову. Ну, уж точно не за Беглова, потому что у него нет никаких политических убеждений, да и принадлежность свою к партии он отрицает. Хотя был одним из ее основателей и лидером Петербургского отделения. А для «красных» — это предательство партии.

Т.Троянская― Он давит на то, что он – хозяйственник, а не политик.

С. Ковальченко― Зачем ты тогда идешь на выборы? Иди завхозом! Человек, который избирается на публичную политическую должность, губернатора второго города страны, не должен говорить, что он – не политик. Это вызывает только смех. Выборы – это главная проверка на состоятельность для любого политика. Так вот проверку на эту политическую состоятельность, с того момента, как вернули выборы губернаторов, еще никто не показал. Голосование не было осознанным. Поэтому смешно говорить о какой-то явке. Почему не было явки? Потому что у большинства не было своих кандидатов.

Т.Троянская― Кто-то шел на «умное голосование», кто-то – протестное. Каждый шел со своей какой-то целью, а может, чьи-то кандидаты – Амосов и Тихонова.

С. Ковальченко― Да, возможно. Ну вот они и получили то, что получили. А порча бюллетеней совсем не сыграла никакой роли, там всего 3-4%.

Т.Троянская― А про «надомников»? Действительно это не новшество, но именно на этих выборах на них обратили внимание.

С. Ковальченко― Появлению надомного голосования в Петербурге мы обязаны экс-главе Горизбиркома, который пришел вместе с Георгием Полтавченко, Алексею Пучнину. Ученые политологи, которые изучают выборы, называют Пучнина мастером и «отцом» надомного голосования. На выборах Георгия Сергеевича, надомников было около 40 тысяч. Впервые такой метод «вырывания голосов любой ценой» было применено Пучниным еще в Тамбовской области. Потом он привез эту моду сюда и она тут прижилась. Но на прошлых выборах это было не так видно, потому что они были более выпуклыми и длились практически 10 дней, потому что там было большое досрочное голосование. И во время этого досрочного голосования проголосовало почти 360 тысяч жителей Петербурга. Это практически половина от того, что вчера проголосовало всего. На досрочке, конечно, были самые большие нарушения. Но если тогда это было растянуто по времени, то вчера это все было концентрировано и сложено в один день. И когда с утра, во многих частях города, на УИК подъезжают люди на «Лэнд Крузерах», это бросалось в глаза! Как будто местный депутат специально автопарк снял, чтобы людей подвозить на избирательные участки. С какими нарушениями и наглой фальсификацией это все делалось! К примеру, у человека, который ходит и собирает голоса на дому – 350 тысяч адресов. Ну, за день обойти реально максимум 15, а тут 350.

Т.Троянская― Есть еще второй момент – подсчет голосов. Сегодня у нас в «Утреннем развороте» был Давид Френкель, который наблюдал за тем, как ведутся эти подсчеты: быстро произносятся фамилии, люди не успевают ставить галочки, и в итоге, как верить таким подсчетам?

С. Ковальченко― Как только у партии власти намечается проблема, сразу вокруг стола встают люди и начинают мешать. Это все было. Сначала мы фальсифицируем в процессе регистрации, потом в судах, а потом апофеоз в день голосования и на этапе подсчета.

Т.Троянская― История продолжается. Борис Вишневский бьет тревогу. В частности, Литейный округ, где, по мнению «Яблочников» должны победить они, но до 16 часов объявлен технический перерыв. Это что?

С. Ковальченко― Это у них еще технический перерыв объявлен! В других районах, как мы видели, многие просто убегают. Такие вещи, когда комиссия начинает закрываться, уходить с бюллетенями, копиями протоколов, пытаться закрываться полицией и «братками», это значит, что у них проблемы. Значит, что тот, кто должен победить, у них не побеждает. И они начинают сопротивляться, как могут. Как это принято в Петербурге. Это все происходит из раза в раз.

Т.Троянская― Я правильно понимаю, что уже сейчас понятно, что с муниципалами будет немного лучше, чем на предыдущих выборах?

С. Ковальченко― Как говорят, да, но пока официальных данных нет. Я верю тем людям, которые говорят, что в Левашово 100% победа, но мы видели не раз как переписываются результаты, к примеру, в 11-м году, когда 80% было за Трусканова, а на выходе он так и не стал депутатом. Поэтому давайте подождем официальных данных.

Т.Троянская― Из новшеств этих выборов – корпус «За чистые выборы». Такие альтернативные наблюдатели, которые сидели и ничего не замечали.

С. Ковальченко― Это нормально. Это то, что притащил с собой из Москвы Александр Беглов.

Т.Троянская― С другой стороны, вот это количество фейков, которое непонятно кем производилось.

С. Ковальченко― Есть группы в соцсетях, которые мы связываем с Пригожиным. Вот вся эта гадость появлялась именно там. До этого там выливалась грязь на оппозиционных кандидатов. Опять же мы знаем из опыта выборов, что обычно занимаются фальсификациями, власть и партия «Единая Россия». Я не помню, чтобы партия «Яблоко» куда-то набросала бюллетеней. Такого никогда не было. Поэтому, чтобы отвлечь внимание, было решено «перебивать повестку», а то скажут опять, что это они. И у «Яблоко» были найдены бюллетени, и в штабе Навального. Кто-то наркотики подкидывает, а кто-то бюллетени подбрасывает.

НОВОСТИ

Т.Троянская― Мы остановились на «яблочной карусели». Якобы собрали людей у Исаакиевской площади. Наш Иван Штейнер пошел туда. Сначала сказали 5 тысяч, но разводящий не приходил. Потом снизили сумму до 1,5 тысяч. В итоге никто не пришёл, и народ, ругаясь на «Яблоко» отправился восвояси.

С. Ковальченко― Да, не пришли не «яблочники», ни Пригожинские, но информация пошла. Потом все-таки выяснилось, что не получится никакого разоблачения «Яблоко», потому что оно там и рядом не стояло. Но, круги по воде, естественно всегда идут. Ну, к этому надо быть готовым, что тебя будут не столько целовать, сколько шельмовать.

Т.Троянская― «Зеленые человечки», которым платят за голоса определенную сумму. Это тоже нововведение прошедших выборов.

С. Ковальченко― Да это вообще лохотрон какой-то, даже не карусель. Карусель – это, когда тебе дали бюллетень с поставленной галочкой, ты его кинул, а свой пустой принес, получил за это деньги. А здесь тебе дают какую-то бумажку с опросом, если ты проголосуешь так, то потом, завтра, тебе дадут денег.

Т.Троянская― Разве так? Я слышала, что сразу получаешь деньги.

С. Ковальченко― Я слышал, что там «крысятничество» имело место. Это все довольно странно выглядит для обычного человека. У нас корреспондент с двумя кандидатами в депутаты на участке № 184 в Школе №2 Василеостровского района понаблюдал, как у бабушки таким образом выпросили опросник, она им отдала, они пошли к карусельщику, он сказал, что это неправильный опросник. И все пропало. Но сам факт, что это происходило и стало об этом известно в 10.30. и где же полиция Василеостровского района? До вечера они так и простояли.

Т.Троянская― У нас данные от Миненко: явка 30,08%. Беглов – 64,47%, Тихонова – 16,85%, Амосов – 15,99%. Это по итогам 98,3% протоколов. Примерный расклад уже понятен.

С. Ковальченко― Ничего уже не изменится. Результат был понятен уже после подсчета 50%. Цифра не изменится, Беглов – наш губернатор и жить нам с этим 5 лет.

Т.Троянская― Ну, мало ли, может, в Кремле что-то передумают. Мы ж не знаем, что в нашей стране и завтра случится.

С. Ковальченко― Нет ничего более постоянного, чем временно исполняющий обязанности.

Т.Троянская― В этом случае абсолютно точно. Но все-таки будут разборки, жалобы и прочее-прочее. Обычно никаких серьезных разбирательств не было?

С. Ковальченко― Ни одного процесса не было выиграно. Все процессы глава избиркома отбивал в петербургских судах. И понятно, что традиция будет продолжена. Для того, чтобы где-то что-то оспорить нужна воля. Надомное голосование помогло Беглову, если отменять его результаты где-то, оно может «посыпаться» по всему городу. Поэтому, я думаю, что все останется так, как есть. Паша Швец, конечно, может и должен бороться, но я не верю в эту победу.

Т.Троянская― Про надомное голосование говорить сложно, потому что на некоторых участках их смешивали сознательно с основными бюллетенями.

С. Ковальченко― Когда ты приходишь играть в шахматы, а к тебе садятся с топором и начинают рубить доску, довольно сложно бороться.

Т.Троянская― Интересно, люди, которые ставили галочки за Беглова, они ожидают выполнения обещаний? И вообще все, губернатор расслабился, и у нас не будут строить музыкальные фонтаны?

С. Ковальченко― Я думаю, что ничего не изменится. Он будет ни лучше, ни хуже, чем Георгий Полтавченко.

Т.Троянская― Полтавченко был тихий и незаметный.

С. Ковальченко― Этот будет громче. На самом деле в ТАССе мне он вчера понравился больше, чем обычно. Он как-то раскрепостился и говорил не по методичке. У него же все-таки есть какие-то амбиции. Будем надеяться, что у него что-то получится.

Т.Троянская― Это вопрос его свободы.

С. Ковальченко― Но в рамках той свободы, которая у него есть, может быть что-то и получится. Ну у нас нет выбора. Нам придется теперь с ним жить. Мы все живем как-то и даже что-то делаем, хотя у нас все не очень хорошо со свободой слова и другими свободами.

Т.Троянская― А вот эта точка зрения, что раз Кремль решил, что будет Беглов, то Кремль Беглову будет давать больше денег и в городе их больше станет?

С. Ковальченко― Нет, на самом деле, скорее всего Кремль посадил его на финансовые потоки, которые в городе уже существуют. У Кремля сейчас много всяких трат в других регионах. Скорее всего, городу придется туго, потому что мы вошли в экономический кризис. Если Беглов сумеет быть таким же рачительным по отношению к бюджету, как Полтавченко, который не был склонен к огромным тратам, то будет хорошо. Это значит, что мы более-менее нормально переживем кризис, город что заработает, то и проест. Никто нам лишних денег из Москвы точно не даст.

Т.Троянская― А когда метро откроют?

С. Ковальченко― Это вопрос, с ответом на который все равно сядешь в лужу. Метро открывают уже 7-й раз. Я там живу рядом и мечтаю однажды проснуться, а оно открыто. Будем надеяться, что скоро откроется.

Т.Троянская― Думаю, что до конца года откроют. И еще один нюанс: Макаров и Беглов. Поскольку Макаров всегда в некой оппозиции к Смольному, и с Полтавченко у них были внешне теплые, а по факту, не очень отношения. Но Полтавченко был достаточно спокойным человеком и не очень мешал Вячеславу Серафимовичу.

С. Ковальченко― Полтавченко был не склонен к публичной политике, поэтому он никогда не отвечал. Мы не знаем, что вообще Полтавченко думает о Макарове. И он не употреблял свою власть для борьбы со спикером. И по сути спикер стал первым публичным лицом города. Что будет сейчас, неизвестно, потому что у Беглова свои амбиции, и я не думаю, что он будет спокойно воспринимать все, что делает полковник. Но Макаров тоже не глупый человек, он может включить инстинкт самосохранения и «лечь» под нового губернатора, а может, и нет. Все будет понятно еще по ходу муниципального подсчета, насколько он сохранит свои плацдармы для того, чтобы выиграть выборы через два года ЗакСовские.

Т.Троянская― Я думаю, что он все равно не отдаст даже 20% своих плацдармов.

С. Ковальченко― Посмотрим. Если полковник сохранит за собой большинство муниципалитетов, то тогда с этими силами придется считаться. Но на любую силу есть еще бОльшая сила. Может они договорятся полюбовно, а может в городе разразится политический кризис.

Т.Троянская― Вчера я спрашивала у двух других кандидатов: пойдут ли они в вице-губернаторы, если им предложат, они сказали: «Нет».

С. Ковальченко― А что им идти в вице-губернаторы?

Т.Троянская― А что им предложили, чтобы быть спойлерами?

С. Ковальченко― Смотри, не Вишневский, но Амосов. Не Шишкина, но Тихонова. Это две более заведомо слабые фигуры, чем те люди, которые могли претендовать и имеют право на удовлетворение своих амбиций на выборах губернатора. Поэтому, во-первых, они получили бОльшую известность, во-вторых, это могут быть действительно какие-то преференции. Если бы этого не было, они бы снялись вслед за Бортко.

Т.Троянская― Время наше заканчивается. До свидания!