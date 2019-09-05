М. Курников― Здравствуйте. И вместе со мной в студии Николай Рыбаков, заместитель председателя партии «Яблоко», руководитель избирательного штаба.

Н. Рыбаков― Добрый день.

М. Курников― Раз вы руководитель избирательного штаба, я вас понятно, начну спрашивать именно с выборов. Как вам предположение Эллы Памфиловой, что некоторые кандидаты специально допустили ошибки, чтобы их не зарегистрировали.

Н. Рыбаков― Мне грустно слышать такие слова от Эллы Александровны. Не надо здесь пытаться прикрыть тот провал в работе избирательных комиссий, в частности в Москве. И безумную абсолютно ситуацию в Санкт-Петербурге. В Москве избирательные комиссии показали, что не могут выполнить закон и проверить подписи. Не могут. Поэтому вместо того, чтобы в этом признаться и зарегистрировать всех кандидатов, которые собрали подписи, они устроили совершенно какое-то цирковое представление с попыткой разобраться в почерке людей, перепутали все номера паспортов. Полный абсурд. Можно посмотреть наш доклад, допустим, по собранным подписям Кирилла Гончарова, где подробно описаны все ошибки, которые сделали избирательные комиссии. И вместо того чтобы признать, сказать, да, провести такую проверку в те сроки, которые установлены законодательством, невозможны, случилось то, что случилось. К сожалению, осталось очень мало времени до выборов, и я думаю, что не стоило делать такое заявление в адрес кандидатов, которых избирательные комиссии не зарегистрировали абсолютно незаконно, я считаю.

М. Курников― Скажите честно, когда назначали Эллу Памфилову, «Яблоко» наверняка с оптимизмом смотрело на назначение?

Н. Рыбаков― Вы знаете, Максим мы часто смотрим, что назначают нового человека, и он не всегда становится лучше предыдущего. Странно сравнивать Эллу Александровну с господином Чуровым. Но кто бы ни стал у руля такой системы избирательных комиссий, это не изменит ситуацию. Поэтому у «Яблока» есть предложение по полному реформированию всей избирательной системы страны. Потому что иначе честных выборов будет невозможно провести. Это очень серьезная реформа нужна именно всей избирательной системе страны. И у меня личное сожаление, что Элла Александровна делает такие заявления, потому что я прекрасно понимаю, что она знает настоящую картину всей ситуации реальной в Москве.

М. Курников― Что же ее тогда заставляет?

Н. Рыбаков― Это я думаю, надо у нее спросить.

М. Курников― Нет предположений у вас.

Н. Рыбаков― Я думаю, что у нее они более точные. Предположения. К сожалению, избирательная комиссия в нашей ситуации не является независимым органом, который проводит объективные выборы. Они пытаются сказать, что они будут честно считать голоса, опущенные в урны. И они видят таким образом в себе идеальную систему выборов. Честный подсчет голосов, опущенных в урны. Но при этом они абсолютно закрывают глаза на то, что кандидатов не допускают к выборам, на то, какая пропаганда происходит государственная в течение всего срока между выборами. А ведь выборы это не только день голосования, не только бюллетень, опущенный в урну, выборы – это вся процедура от дня голосования до следующего дня голосования. И когда вы видите, что запрещают политические партии, запрещают митинги людям политические, все запрещают, при этом гигантская государственная пропаганда лжи, то назвать все это честными выборами просто абсолютно невозможно. И вот это должна была бы сказать председатель избирательной комиссии. На мой взгляд.

Н.Рыбаков: В Москве избирательные комиссии показали, что не могут выполнить закон и проверить подписи

М. Курников― Просто это интересная ситуация, когда очень многие люди приходят на это самое место, где вы сейчас находитесь, критикуют все с ног до головы избирательную систему, но при этом не хотят говорить плохого слова об Элле Александровне. И для меня это немножко, есть в этом не до конца искреннее что ли…

Н. Рыбаков― Я думаю об этой ситуации, я считаю, что Элла Александровна несет большую ответственность за все, что происходит в стране с системой выборов. С тем, каким образом происходят выборы. И я считаю, что еще раз скажу, что она не может делать такие заявления, которые она делает.

М. Курников― О’кей. Еще одно заявление, которое было сделано. Это уже не Элла Памфилова. А Владимир Путин. Он сказал, что молодежь имеет право на протестные акции, это встряхивает власть. Главное – оставаться в рамках закона. На наш взгляд он что-то сказал, что вселяет в вас оптимизм или он ничего не сказал?

Н. Рыбаков― Он сказал очень опасную вещь. Потому что если бы он сказал, что главное – оставаться в рамках Конституции, тогда было бы понятно. Он сказал: надо оставаться в рамках закона. А закон у нас формирует ГД. Сто процентов подконтрольная Владимиру Путину. И поэтому, к сожалению большому, закон будет такой, как скажет Путин. И закон может абсолютно нарушать Конституцию. Как мы очень много примеров имеем, в том числе и по тем протестным акциям, о которых он говорит. Закон напрямую нарушает Конституцию, потому что он делает разрешительный порядок проведения массовых мероприятий. И поэтому закон должен быть изменен. Если бы об этом говорил Владимир Путин, тогда бы это вселяло оптимизм. А так это вселяет, к сожалению, еще раз доказательство того, что если нам что-то не нравится, то мы сделаем закон такой, как будет удобно нам. А не такой, какой должен быть в соответствии с российской Конституцией. Принятой на всенародном голосовании. После которого, надо напомнить, у нас референдумы не проводятся теперь.

М. Курников― Тем не менее, Владимир Путин сказал, что люди, которые выходят на эти акции в большинстве своем хотят добра своей родине и все такое. Не объявил никого иностранными агентами. Это ли ни хорошая новость?

Н. Рыбаков― Это же правда. Если мы правду будем считать за хорошую новость, ну если в таком контексте вы хотите узнать, то, конечно, может быть. Но ведь люди действительно выходят за свои права. Просто потому что их бесит то, что их никто не слушает. Людей это действительно бесит и многие не знают, что сделать. И если уж тогда мы перешли на эту тему, то на самом деле есть сейчас осталось всего несколько дней до того, как можно сделать очень важный шаг. Потому что если в воскресенье, а это единый день голосования все люди или большая их часть, которые выходили на бульвары Москвы, на Академика Сахарова, во многих других городах выходили и в воскресенье останутся дома, это будет гигантская катастрофическая ошибка. Потому что для власти это будет идеальный вариант. Для власти идеальный вариант, я не исключаю, что Владимир Путин именно с этой целью сделал такое заявление перед выборами – чтобы люди выходили на улицы, на митинги. И потом оставались дома в день выборов и не приходили на выборы. Власть очень устроит такой вариант.

М. Курников― Вы имеете в виду явку или наблюдение?

Н. Рыбаков― Я имею в виду, безусловно, сначала явку, а потом наблюдение. И, Максим, я честно хочу сказать, чтобы это понимали все, кто сейчас слушает нас с вами, что ситуация очень напряженная. И делается все, чтобы вы об этом не узнали. Я с большой тревогой, озабоченностью жду воскресенья, потому что таких выборов, которые проходят сейчас, допустим, в Москве, я сам петербуржец и поэтому я здесь ориентируюсь на то, что мне говорят москвичи коренные или кто давно живет в Москве – не было вообще никогда столь грязных избирательных кампаний. Уже даже после регистрации тех нескольких человек, которые зарегистрированы. И в воскресенье может быть пик этого. И если вы ходили на Сахарова, на бульвары, пожалуйста, станьте наблюдателем. Станьте членом избирательной комиссии от «Яблока». Помогите нам защитить теперь те голоса, с которыми люди придут в воскресенье на выборы. Потому что это очень и очень важно.

Н.Рыбаков: Я с большой тревогой, озабоченностью жду воскресенья

М. Курников― А не поздно уже собирать наблюдателей сейчас.

Н. Рыбаков― Наблюдателей мы назначили необходимое количество, был последний день вчера по законодательству. Теперь мы назначаем членов комиссии с правом совещательного голоса. Эти люди даже с большими полномочиями, чем наблюдатели. И также у «Яблока» есть возможность как у партии, которая выдвинула кандидатов, назначить уполномоченных представителей избирательного объединения. Поэтому если вы осознали, что важно не только проголосовать, но важно и защитить голос, а поверьте это очень важно. Потому что столько всего происходит, когда двери избирательных комиссий закрываются или даже в самом процессе голосования может быть очень много нарушений. Пожалуйста, приходите к нам, вы можете написать любым способом, можете мне написать в фейсбуке, открыть Николай Рыбаков и написать мне, что я готов был наблюдателем. Можете позвонить в наш офис «Яблока» и найти на сайте в Интернете все наши телефоны. Пожалуйста, звоните или нашим кандидатам написать. Я говорю не только сейчас про Москву. «Яблоко» участвует в выборах в 35 регионах России.

М. Курников― Но ощущение, что все силы брошены в этом году на Москву, немножко – на Санкт-Петербург.

Н. Рыбаков― Максим, вы знаете, это действительно такой эффект, что в Москве всегда кажется, что все происходит в Москве. Но я был, допустим, в эти выходные в Челябинске и в Татарстане, где идут избирательные кампании и там очень активные кандидаты, они встречаются с людьми, проводят сходы.

М. Курников― И там такое же напряжение, как в Москве и Санкт-Петербурге?

Н. Рыбаков― Не меньшее напряжение. Потому что власть никто не хочет отдавать. И есть два варианта: либо сменить ее в тех регионах, где проходят сейчас выборы в воскресенье, либо ждать еще долго. И потом можно митинговать выходить и мы будем это делать. Но потом будет очень больно осознавать, что можно было в воскресенье прийти, опустить бюллетень и этим изменить ситуацию. Это очень прямой путь, ясный и быстрый. Это надо сделать. А очень многие люди к большому для меня сожалению говорят, что мы не хотим идти на выборы, мы не пойдем на выборы. Это действительно очень играет на руку власти.

М. Курников― Не знаю, как вы собрались митинговать, вот мэрия Москвы отказалась согласовать заявку на митинг 14-го сентября на Проспекте Сахарова.

Н. Рыбаков― Видимо, к большому сожалению, мы видим очередные продолжения этого лета. Еще и 14-го числа. Это сшибка мэрии я считаю.

М. Курников― Почему вы сожалеете об этом? Вас не вдохновили эти акции протеста?

Н. Рыбаков― Потому что я хочу, чтобы люди имели возможность собираться мирно, меня не вдохновляет, когда людей бьют дубинками по голове.

М. Курников― Но последний раз…

Н. Рыбаков― Зато вы знаете, произошло много чего другого после последнего раза. Вы имеете совсем последний или Сахарова?

М. Курников — 31―е.

Н. Рыбаков― Это исключение, подтверждающее правило. И у нас столько людей отправлены за решетку. Что уже, наверное, был небольшой такой перерыв, если так можно выразиться. А вообще, честно говоря, для меня это лето очень показательно. Потому что Москву, центр Москвы пытаются благоустроить, украсить и при этом на этих разукрашенных тротуарах людей бьют дубинками по голове. Это очень показательно для всего, что происходит.

М. Курников― Как так получилось, что даже в такой ситуации, когда казалось бы, моральный выбор есть, и есть какой-то наверное общий враг у оппозиции, оппозиция снова разругалась.

Н. Рыбаков― Я не вижу…

М. Курников― Например, по поводу того же «умного голосования». Кто-то поддерживает, кто-то резко критикует. Навальный, Ходорковский и так далее.

Н.Рыбаков: Центр Москвы пытаются украсить, и на этих разукрашенных тротуарах людей бьют дубинками. Это показательно

Н. Рыбаков― По поводу «умного голосования» я думаю, что это ошибочное название. Суть только оно не отражает. Потому что я считаю, что Алексей правильно поддержал наших четверых кандидатов в Москве, кандидатов от «Яблока». Но при этом почему-то не поддержаны кандидаты муниципальные в Петербурге, где очень сильная идет кампания и очень много наших кандидатов от «Яблока». Почему-то в этом же списке как бы «умного голосования» огромное количество коммунистов. И фактически тот список мы видим по Москве, он делает Мосгордуму красной коммунистической сталинистской. То есть если мы считаем, что наше будущее это товарищ Сталин, то надо действовать таким голосованием. Я совершенно с этим не согласен. Я считаю, что надо смотреть в будущее, выбирать, за кого мы… Сказать, что мы против «Единой России» и получить большинство, состоящее из ЛДПР, СР, КПРФ — это гигантская ошибка.

М. Курников― А как быть тогда? Есть округа, где вообще никто не идет кроме коммуниста условно и «единоросса». И как быть?

Н. Рыбаков― Прежде всего, есть 4 округа, где все-таки есть Евгений Бунимович, Сергей Митрохин, Максим Кругов и Дарья Беседина. Это большое количество людей. Дальше я могу сказать, что это ваш выбор и очень серьезный выбор. Давайте я приведу на примере Петербурга. Хорошо, если позволите. Так как я голосую в Петербурге. Там губернаторские выборы проходят и ситуация с губернаторскими выборами в Петербурге примерно такая же, как на большинстве округов Москвы. Я не смогу проголосовать ни за одного из этих кандидатов. Но я, конечно, обязательно приду на выборы. Дальше у человека есть возможность, он может поставить галочки во всех квадратиках. Может унести, может написать то, что он посчитает нужным. Потому что это будет мой выбор и я обязательно приду. Потому что когда вы не приходите на голосование – вас нет.

М. Курников― Но вы признаете, что хотя бы частично на 30-20% потом ваш голос будет учтен победителем.

Н. Рыбаков― Нет, он не учтен, потому что считается от общего количества голосов. Он не будет учтен. Он будет учтен в количестве недействительных бюллетеней.

М. Курников― В любом случае он не повлияет.

Н. Рыбаков― Он повлияет.

М. Курников― На что?

Н. Рыбаков― Если явка 30%, а 70% никуда вообще не приходят – вот это влияет. А если придет 70% и скажет: знаете, идите вы далеко. С тем, что вы устроили в Петербурге, в Москве. А в тех 4-х округах, где есть кандидаты, они проголосуют за этих кандидатов. Максим, вы знаете, я часто думаю над тем, какая сила выходила на Проспект Сахарова. По разным оценкам больше 50 тысяч человек. Вот если бы эти 50 тысяч человек сказали, что мы не остановимся, мы будем вести до 8 сентября как минимум кампанию в поддержку тех людей, которых мы хотим видеть депутатами. Мы бы снесли вообще всех противников.

М. Курников― Для этого нужна общая стратегия, которой, судя по всему, нет. Вы говорите одно, условные навальновцы говорят другое.

Н. Рыбаков― Пожалуйста, если…

М. Курников― У этих 50 тысяч нет стратегии общей.

Н. Рыбаков― Максим, я предлагаю то, как я считаю нужно делать. Поддержать эту четверку. Потому что если 4 кандидата от «Яблока» будут избраны депутатами, это изменит реально всю московскую политику. Это будет другая московская дума. Абсолютно другая. У нас были два депутата: Бунимович и Митрохин и они меняли думу. Совершенно была другая дума. Но она хотя бы была. Сейчас ее просто нет. Ну как можно себе представить городскую думу, которая даже не собирается, даже не пикает, извините меня, после того как граждан города Москвы, в котором эта дума работает, бьют дубинками на улицах. Она даже не собралась, вот я лично требовал, наши кандидаты все требовали. Чтобы собралось заседание чрезвычайное Мосгордумы. Ноль. Этого органа пока нет. Есть вариант, что он появится. Что это будут депутаты, которые будут контролировать мэрию. Потому что сейчас ее не контролирует вообще никто.

М. Курников― Вы несколько раз упомянули, что вы петербержец. Тогда объясните мне, Бортко почему снялся? Не из-за «умного голосования»? Не из-за того, что у него появился шанс победить?

Н. Рыбаков― Максим, я думаю, что случай с Бортко и с регистрацией Бортко и со снятием Бортко – это совершенно особая ситуация. Потому что для меня это вообще загадочный человек и, по-моему, это тоже такая человеческая трагедия, когда художник от «Собачьего сердца» дошел до восхваления Сталина, развернулся на 180 градусов и признал, что он снял ошибочно этот фильм. Что он тогда заблуждался так, как он его снял. И поэтому я, честно говоря, не сильно можно сказать расстроен этим событием. Но просто оно еще раз показывает всю абсурдность, ничтожность происходящего в Петербурге, безусловно, для меня это большое переживание и трагедия. Потому что такого у нас не было никогда. Такого абсурда с выборами не было никогда. И это, безусловно, доказательство того, что систему вот этих псевдовыборов губернаторов надо менять. Никаких выборов губернаторов у нас сейчас нет. Это правда. И когда мы участвовали в сборе подписей, мы участвовали, не отрицаю, муниципальных депутатов, то прежде всего мы участвовали для того, чтобы донести до людей свою позицию. Ну и еще раз все очевидно совершенно продемонстрировать, что так дальше не может быть. Если та же избирательная комиссия, дума, Путин считают, что они еще долго протянут с тем, каким образом у нас избираются губернаторы, они сильно заблуждаются.

Н.Рыбаков: Сказать, что мы против ЕР и получить большинство, состоящее из ЛДПР, СР, КПРФ — это гигантская ошибка

М. Курников― Почему они не протянут? Побеждают те, кто им нужны. Почему они не протянут?

Н. Рыбаков― А потому что посмотрите на улицы Москвы. Это будет распространяться. Потому что люди хотят, чтобы их слышали. А сейчас их никто не слышит. Я очень много езжу по стране. Я еще не был ни в одном регионе, где хотя бы что-то говорили о том, что у нас реальные выборы и что вот этого очередного назначенца мы принимаем как реального губернатора. Это назначенцы, их никто не воспринимает реальными губернаторами. И не может страна со 150 миллионами человек развиваться современно, в правильном направлении. Если у нее нет системы выборов. А есть система назначения. Потому что в итоге это приводит к коррупции, к очередным посадкам, к абсолютной неэффективности. Так не едет машина.

М. Курников― А вы знаете, мы уже цитировали Эллу Памфилову. Она сказала еще такую фразу, что если бы не выборы в Мосгордуму, был бы другой повод – эти люди бы вышли. Тут вы с ней согласны или нет?

Н. Рыбаков― Безусловно, вопрос: когда. Потому что это же не повод, вот в чем Элла Александровна заблуждается. Она считает, что это повод. Это причина. Люди вышли, прежде всего, потому что их не слышат, потому что к их мнению не прислушиваются. Потому что говорят: а мы знаем, как вам лучше. Потому что у нас сейчас создан проект на базе снесенной Ховринской заброшенной больницы построить парк и культурный центр. А господин Хуснуллин говорит, что нет, мы решили там сделать очередное многоэтажное жилье. Кто решил, кто это обсуждал с жителями. Мы парко-культурную зону обсуждали. А он говорит: нет, мы уже решили. Ни одного официального решения нет. В генеральном плане Москвы это зеленая зона. Нет, мы решили. Даже на закон они думать не смотрят. И вот это людей все раздражает.

М. Курников― Мы здесь сделаем небольшую паузу и вернемся в студию.

НОВОСТИ

М. Курников― Мы продолжаем говорить с Николаем Рыбаковым, заместителем председателя партии «Яблоко», руководителем избирательного штаба Подводя итоги всей избирательной теме, есть ли ресурсы сегодня у всех, кто называет себя оппозицией и защитите результаты на выборах в это воскресенье?

Н. Рыбаков― Максим, хороший правда, вопрос. Потому что, не договариваясь вы его задали. Наш ресурс, дорогие мои друзья, только совместный. Мы не можем это сделать без вас. Вообще работа политика она исключительно вместе с людьми. Мы ничего без вас делать не можем. Можем делать только все вместе с вами. Мы стараемся провести активную очень избирательную кампанию. У нас почти тысяча кандидатов, не только в Москве. От Сахалина и до Новгорода, Пскова. И нам очень нужна ваша поддержка. Без вас мы не обеспечим наблюдение. Я очень прошу вас, позвоните нам, напишите любым удобным вам способом. Зарегистрируйтесь через сайт или позвоните на городской номер. Напишите лидерам партии в фейсбуке, мне лично в фейсбуке. Мы обязательно попросим вас прийти и стать наблюдателем в воскресенье. И тогда у нас будут ресурсы. У нас сейчас по одному человеку, я правда говорю, у нас сейчас у большинства кандидатов по одному человеку на избирательный участок.

М. Курников― Этого мало?

Н. Рыбаков― Этого мало. В зависимости от системы выборов может быть до 3-х. Поэтому нам нужна сейчас ваша помощь для того, чтобы сильно серьезным образом проконтролировать, я обращаюсь с тем, чтобы просить вас помочь и в Москве, и в других регионах. В Челябинске, в Новгороде, Пскове, в Петербурге, где огромная избирательная кампания проходит. В Ленинградской области. Очень много у нас сейчас проходит выборов. Все кандидаты перечислены на нашем сайте на Яблоко.ру. Вы можете написать напрямую кандидату, если хотите именно в своем населенном пункте.

М. Курников― А не получается взаимодействовать с другими партиями по этому вопросу. Потому что каждая партия может направлять. Распределить силы, ресурсы.

Н. Рыбаков― Знаете, Максим, можно, конечно, взаимодействовать. Вот я в «Яблоке» уже 25 лет. И мы столько раз обжигались на том, что мы взаимодействуем с одной, допустим, очень уважаемой партией, про которую сегодня говорили. Как же, у них такие кандидаты у КПРФ хорошие. А потом когда доходит дело до того: давайте мы с вами протоколы соединим – куда-то пропадают все время. Поэтому, извините, но нам нужны собственные наблюдатели, в которых мы будем уверены. Которые никуда не пропадут и которые будут биться за голоса, которые люди подадут в воскресенье. Потому что во многих округах будет очень впритык ситуация. Очень сложная. И, безусловно, власти ни московские, ни федеральные не хотят проиграть. Им это очень грозит в Москве. И вот сейчас осталось несколько для того, чтобы мы обеспечили защиту этих голосов.

М. Курников― В Москве какой-то обшей повестки именно политической, не касающейся допуска, не допуска, не получилось по понятным причинам. Можно ли говорить о повестке выборной в регионах. Начиная от Санкт-Петербурга и уходя дальше, дальше на восток. Насколько экология стала такой повесткой в этом году или нет. Или все равно, несмотря на всю ситуацию в Архангельской области и некоторых других регионах экология не вырвалась вперед.

Н.Рыбаков: Нам нужны собственные наблюдатели, в которых мы будем уверены

Н. Рыбаков― Таких тем две. Это экология и участие людей в принятии решений. Потому что это не только в Москве. Это во всех регионах происходит, что людям не дают права высказаться. И если говорить про общемосковскую повестку, она есть. Допустим, реформа Мосгордумы. Потому что не может город с таким количеством людей иметь московскую городскую думу в 45 человек и еще работающих на не постоянной основе. То есть они приходят раз в месяц, руководители бюджетных учреждений, подчиняющихся мэрии, поднимают руку, опускают руку и идут дальше. Нужна реформа в Москве. Нужна реформа местного самоуправления. Потому что сейчас московские районы, и московские, и петербуржские не имеют никаких реальных полномочий. Это надо абсолютно менять. И людям надо дать право голоса. Это референдумы. И в Москве возможность проведения районных референдумов. И в Петербурге. Я только что был в Татарстане…

М. Курников― Там кстати проводят референдумы очень часто.

Н. Рыбаков― Инициируют. Сейчас в Татарстане по теме мусоросжигательного завода – эта тема идет по всей стране, где вместо реальной мусорной реформы хотят построить мусоросжигательные заводы. Эта тема везде есть, она очень выходит на первый план, В том числе и в Москве. Потому что в Татарстане только хотят построить мусоросжигательный завод, здесь работает 4 мусоросжигательных завода. И я сам, когда выступал на заседании ГД по этой теме, передо мной выступал представитель «Справедливой России», который требовал у правительства строительства новых мусоросжигательных заводов. Это технология, которая абсолютно отставшая. Технология давности нескольких десятков лет. И Европа отказалась от этой технологии. ЕС издал специальную директиву о том, что больше не субсидируется строительство мусоросжигательных заводов. Нужно наладить систему раздельного сбора отходов в Москве. Не только поставить в публичных местах разноцветные урны, а чтобы была система, которая позволит перерабатывать отходы. По современным технологиям почти 95% может перерабатываться во вторичное сырье. Вместо этого по всей стране создаются новые полигоны, строятся новые мусоросжигательные заводы и с 1 января вместо того чтобы началась реальная мусорная реформа, ситуация только ухудшилась. Потому что у людей берут дополнительные деньги, строят новые заводы, строят новые полигоны и ничего не происходит.

М. Курников― По-простому, это происходит почему? Потому что так выгоднее каким-то конкретным людям?

Н. Рыбаков― По-простому. Интересно. Много почему происходит. Это происходит, потому что: а) это мусорная мафия, б) идеология нынешней власти. Потому что раздельный сбор и переработка отходов — это частная инициатива. Это развитие малого бизнеса. Мы посчитали, что при введении по всей стране системы раздельного сбора и переработки отходов – это новый сектор экономики. Это 200 тысяч новых рабочих мест. А сейчас это монополисты, это крупный бизнес, чаще всего подконтрольный региональной власти. Мы очень много примеров таких знаем по регионам, далеко ходить… Пожалуйста, Московская область. Просто гигантская проблема. Сильнейшая коррупционная ситуация. И это попытка продолжать внедрять отсталые технологии. Вот и все.

М. Курников― То есть это экономическая идеология страны.

Н. Рыбаков― Это экономическая идеология страны – не допускать частную инициативу. И это попытка подменять реальными изменениями псевдо эту картинку, еще одно развитие потемкинской деревни. Потому что это сложно – создать такую систему по всей стране раздельного сбора. Но для людей это чрезвычайно выгодно. И наши власти считают: люди не готовы к раздельному сбору. А я встречаюсь даже в маленьких деревнях, люди говорят, что мы готовы. В крупных городах: мы готовы.

М. Курников― Это к вам на встречу такие приходят. А у них, наверное, соцопросы есть на этот счет.

Н. Рыбаков― А соцопросы,— о, у нас есть такой партнер – Счетная палата, которая заказала соцопросы, более 90% человек при понятном объяснении, что такое раздельный сбор, говорят, что да, мы на это готовы. Потому что люди должны быть в этом реально заинтересованы. А раздельный сбор – это развитие ТСЖ. Это в том числе у вас будут покупать мусор, который вы раздельно собираете. Потому что нынешние предприятия, уже построенные в России перерабатывающие предприятия, они вынуждены завозить мусор из-за границы, потому что у нас его не хватает. Пластиковые отходы. А мы их везем на полигоны и там складируем или сжигаем. И вот это тоже, есть один раз в пять лет вариант сказать: либо мы за современные технологии, мы хотим поддерживать кандидатов, которые за это выступают, либо мы совершенно за отсталые технологии. Но при этом надо иногда чуть-чуть включать голову и смотреть, что на самом деле происходит. Потому что, допустим, в округе, где баллотируется Евгений Бунимович в Москве, его оппоненты от мэрии, это комическая просто ситуация. «Единая Россия» везде блокирует раздельный сбор, везде продвигает мусоросжигание, а этот кандидат рассказывает: а я за раздельный сбор.

М. Курников― Он независимый кандидат?

Н. Рыбаков― Конечно, да. Только поддержан мэрией и позиционируется как команда мэра. А потом придет в думу и будет везде голосовать так, как сказано. Потому что людям выгодно иметь кандидата, который будет задавать власти неудобные вопросы. Нет никакого смысла выбирать людей, выбирать депутатов, которые говорят: да, да, мы команда действующей власти. Ну так и поддерживайте действующую власть. Депутатами нужны те люди, которые будут контролировать власть, а не хлопать ей в ладоши радостно.

М. Курников― Вы тут упомянули про крупный бизнес, который выстраивает так, как ему выгодно. Но вот, видимо, что-то начали понимать. Олег Дерипаска раскритиковал судебную банковскую систему в России, сказал, что та судебная власть, которая сейчас есть в России, мешает развитию бизнеса.

Н. Рыбаков― Как долго он до этого доходил. Но это хорошо, что действительно он к этому дошел. Это правда…

Н.Рыбаков: Это экономическая идеология страны – не допускать частную инициативу

М. Курников― На наш взгляд, почему он такое говорит?

Н. Рыбаков― Я думаю, столкнулся с какой-то проблемой, видимо, в своем бизнесе. И теперь он это понял, то, что было понятно уже более 20 лет назад. Потому что без честного суда, без абсолютной гарантии собственности, без свободы СМИ, чтобы не только могли здесь на 14-м этаже собираться — ничего не может развиваться. И как быстрее мы с вами все это поймем, тем быстрее Россия станет другой. А сделать это можно цивилизованным образом. Я абсолютно в этом убежден. В день голосования на выборах. Потому что политики, мы говорим об этом, выступаем, встречаемся с людьми. Но раз в год в единый день голосования в разных регионах люди должны сказать, поддерживают это они или не поддерживают. Или сказать: нам все равно, мы останемся дома, пусть все продолжается.

М. Курников― Николай, вы в политике больше 20 лет.

Н. Рыбаков― С 1995 года. 24 года.

М. Курников― Вы были в ГД, помощником депутата ГД. Вы работали и как руководитель муниципального образования.

Н. Рыбаков― Дважды был депутатом муниципальным.

М. Курников― На наш взгляд в результате выборов сменится власть в России?

Н. Рыбаков― Да.

М. Курников― Объясните, как это сработает. Я не понимаю.

Н. Рыбаков― Потому что я верю, что много людей, наконец, придет, я по собственному опыту это знаю…

М. Курников― Да вы видите, что вас не допустят.

Н. Рыбаков― Я свои выборы выиграл… Допустят. Не допускают, когда мало приходит на выборы. А когда много людей придет на выборы, потому что сейчас изберут эту четверку, и эта четверка будет добиваться прекращения, я имею в виду наши кандидаты: Бунимович, Митрохин, Круглов, Беседина. И эта четверка будет нашими с вами проводниками. Они будут добиваться закрытия уголовных дел, реформы того, как проходят выборы в Москве…

М. Курников― …Может быть коммунисты будут, откуда вы знаете. Или «единороссы».

Н. Рыбаков― Просто если ваши проводники – коммунисты, то конечно, печально. Но в этом печаль. Потому что призывают голосовать за коммунистов…

М. Курников― Заканчивается у нас время.

Н. Рыбаков― …а они потом расследование в думе проводят против людей.

М. Курников― Спасибо. У нас в гостях был заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков. До свидания.

Н. Рыбаков― Спасибо, Максим. До свидания.