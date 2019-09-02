Т. Троянская― Здравствуйте! В эфире программа «Особое мнение», меня зовут Татьяна Троянская. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Петербурга, лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе, Борис Вишневский.

Б. Вишневский― Доброе утро!

Т. Троянская― Кому-то утро, а кому-то и день. Я думаю, что вы сегодня рано проснулись, потому что видела фотографию, как вы выступали на линейке в своей родной школе. О чем говорили детям?

Б. Вишневский― Говорил о том, что я очень завидую первоклассникам, у которых впереди много интересных лет, школьная дружба, учителя. Одиннадцатиклассникам, которым последний год учиться, говорил, что они будут вспоминать о школе, скучать по ней, будут приходить в нее, как прихожу я. Просил ребят беречь учителей. Я своих школьных учителей помню до сих пор, моя первая учительница, слава Богу, еще жива, мы с ней перезваниваемся.

Т. Троянская― Да, это действительно здорово. Сегодня2-е сентября, дети пришли в школу. Но в эти дни многие также вспоминают о Беслане.

Б. Вишневский― У меня перед глазами до сих пор стоит это первое сентября 2004-го года. Помню этот кошмар, как сейчас. Много лет мы с коллегами из молодежного движения «Яблоко» на Малой Садовой ставили стенд с фотографиями всех детей, погибших в Беслане. Это одна из самых страшных картин в моей жизни, которые я видел. И на этих акциях, и сейчас я не перестаю повторять, что, на мой взгляд, не было сделано все, что нужно для того, чтобы спасти детей. Дети фактически были принесены в жертву государственной необходимости, необходимости уничтожения террористов. Я же хорошо помню, как нам врали, что террористы не выдвигают никаких требований, а с ними отказались вести переговоры.

Т. Троянская― И количество человек нам объявляли совершенно другое…

Б. Вишневский― Было сплошное непрекращающееся вранье несколько дней. На мой взгляд, тогда надо было все усилия бросить на освобождение детей. Кто-то из пропагандистов сказал тогда буквально: «Нас не поставить на колени, мы не сдадимся». Мне позвонили журналисты, я ответил: «Если бы это могло спасти хотя бы одного ребенка, я бы на колени встал». Потому что самое главное было – спасать детей. К сожалению, до сих пор не наказаны виновные. Вчера было выложено обращение общественной организации «Голос Беслана» матерей, чьи родные там погибли, они требуют ответов на свои вопросы: почему начали штурм, обстрел? Почему не сделали все для спасения детей, практически приговорив их к смерти.

Т. Троянская― Таким напоминанием является фильм «Школа №1», который сняла «Новая газета». Удивительно, что вначале картины идут титры с текстом о том, что телевизионные государственные каналы не предоставили ни одной видеозаписи. И там очень четко и подробно описана вся эта история.

Б. Вишневский― Ничего удивительного в том, что телеканалы, которые находятся полностью под влиянием власти, ничего не предоставили. И правды на этих телеканалах о Беслане мы не слышали. Я думаю, что когда-нибудь мы ее узнаем. Это будет, когда в нашей стране произойдут перемены. Возможно, будут и наказаны виновные в гибели детей. Я говорил и скажу еще: тогда только один человек в стране мог запретить вести переговоры, и только он мог или приказать, или одобрить штурм Бесланской школы. Я уверен, что когда-нибудь правда станет публично известной, и наказание тоже последует.

Т. Троянская― Также Юрий Дудь снял фильм о Беслане, я его пока не видела, но он выложен в сети, можно посмотреть. Не уходя далеко от первого сентября, я хочу спросить: вы же тоже преподаете, Борис Лазаревич? Насколько я знаю, в РГПУ им. Герцена и в Европейском университете.

Б. Вишневский― Я преподаю в РГПУ им. Герцена, уже несколько лет я там профессор политологии, учу студентов. Что касается Европейского университета, то там я пробыл профессором всего два месяца.

Т. Троянская― А что случилось?

Б. Вишневский― Меня пригласили преподавать туда политологию. А перед этим я очень активно занимался защитой Европейского университета, мне даже торжественно вручали знак защитника. Но дело даже не в этом, а в том, что мой практический преподавательский опыт был там нужен, и я с удовольствием принял приглашение там преподавать. В феврале я прочел там первую лекцию, она же оказалась и последней. После этого на меня написали 5 доносов в Москву (в ФСБ и прочие структуры) о том, что я говорю недопустимые вещи. Хотя на этой лекции я говорил о том, о чем я говорю постоянно, более того это тема моих научных публикаций. О том, что по нормам Конституции, права и свободы граждан должны определять властные структуры, это весь смысл их работы. А у нас все происходит с точностью наоборот: принимаются законы, затрудняющие реализацию прав граждан, исполнительная власть делает все, чтобы тоже помешать реализации этих прав, а суд эти права не защищает. Обо всем этом я прочел лекцию с примерами. После чего последовала серия доносов и руководству университета тонко намекнули о том, что если Вишневский останется, им не дадут лицензию и они не смогут продолжать свой учебный процесс. Я сказал, что не хочу подставлять университет и ушел, хотя, конечно, осадок остался горький. Ведь они знали, кого приглашают, я никогда не скрывал своих точек зрения, обо всем везде открыто говорю.

Т. Троянская― То есть вы продолжаете преподавать политологию в государственном вузе, а из свободного Европейского университета, вас попросили уйти?

Б. Вишневский― История печальная. Но могу сказать, что лицензию им дали, они продолжают свою деятельность. И, если коллеги из Европейского университета, захотят вернуться к моей кандидатуре, я готов это обсудить.

Т. Троянская― Для этого, конечно, нужно проявить смелость в первую очередь ректору – Вадиму Волкову. Давайте про выборы поговорим. У нас осталась до них неделя. 8-го сентября петербуржцы будут голосовать за губернатора и также пройдут муниципальные выборы. Давайте начнем с них. Была ожесточенная борьба за то, чтобы зарегистрироваться. Но вот вы объясните мне: за что борются? В чем прелесть быть муниципальным депутатом? Это какие-то полномочия? Деньги?

Б. Вишневский― Есть и деньги, и полномочия. Самое главное из них – благоустройство территории. Муниципальные бюджеты иногда составляют сотни миллионов рублей. И понятно, что эти деньги достаточно лакомый кусочек для их освоения. К сожалению, у нас довольно многие муниципалитеты превращены сегодня в такие междусобойчики по освоению этих бюджетов. Часть денег они тратят на себя – зарплаты, премии, командировки по обмену опытом и прочее. А часть денег осваивается через созданные муниципалитетом предприятия, учреждения, которые занимаются благоустройством. Представьте себе, какой-нибудь муниципалитет создал предприятие для выполнения работ по благоустройству, посадил туда руководителем собственных же депутатов.

Т. Троянская― Ну, допустим, я стала муниципальным депутатом, назначила руководителем своего коллегу Валерия Нечая.

Б. Вишневский― Нет, для этого вам нужно, чтобы вас избрали главой муниципального образования. Это делают остальные депутаты. Вот у вас команда, которую вы привели, и, если у вас намерения на этом деле обогатиться, вы создали такое предприятие, перекидываете туда десятки миллионов на благоустройство своей территории. Коллега Нечай его возглавил, дальше вы сами заказываете работы, сами их проверяете, составляете акты, оплачиваете. И делаете это все не без своей выгоды. Такого рода схемы у нас широко в городе применяются.

Т. Троянская― То есть это убогое качество городских праздников в округах, это как раз распиленный бюджет?

Б. Вишневский― Если б только! Вот сейчас в части муниципалитетов, как обычно перед выборами, начинают раздавать подарки, организовывать экскурсии для пенсионеров, продуктовые наборы выдают. Вот эту систему надо ломать решительным образом. Это одна составляющая, почему так борются за эти места. Вторая составляющая это то, что муниципалитет это такая кормовая база для «крышующих» их депутатов законодательного собрания и государственной думы. Понятно, что с одной стороны эти депутаты, в том числе и через бюджет города выделяют им субсидии на то же благоустройство. А потом, когда наступают городские выборы, эти муниципалитеты оказывают им поддержку на выборах ЗакСа и Госдумы. И третий, очень важный момент, муниципальные выборы – это фильтр губернаторских. То есть именно от муниципалитетов зависит, кто будет допущен на губернаторские выборы. Ваш покорный слуга тоже пытался участвовать в выборах губернатора, как кандидат от «Яблока».

Т. Троянская― Сколько депутатов вас поддержали?

Б. Вишневский― Всего 5 депутатов меня поддержали из более чем полутора тысяч. Все остальные дружно подписались за тех, кого надо. И если этот фильтр сохранится, то очень важно, чтобы в муниципалитетах были депутаты, независимые от власти. Именно поэтому сейчас шла такая ожесточенная борьба: сперва в массовом порядке скрывали факт назначения выборов, потом скрывались избирательные комиссии, запирали двери, уезжали на скорой, потом, когда оппозиционным кандидатам удалось зарегистрироваться, на них начали писать жалобы в суды. Мои коллеги из «Яблока» выдвинули более 600 человек. В выборах участвует около 420. Полтора месяца ушло на бесконечные жалобы в Горизбирком, суды. Вместо того, чтобы вести избирательную кампанию мы и кандидаты от других оппозиционных сил были вынуждены бороться просто за свое восстановление своей кандидатуры. Я живу на Васильевском Острове, в округе «Морской» и на сегодняшний день, там только двое наших кандидатов.

Т. Троянская― Я хочу сказать, что не только это вашей партии касалось, много очень независимых депутатов не допустили.

Б. Вишневский― И до сих пор идут попытки снять кого-то через суд.

Т. Троянская― Но, тем не менее, здесь важно понимать, что люди, которые придут на избирательный участок, они голосуют сразу за нескольких депутатов.

Б. Вишневский― Действительно люди не понимают, что выборы пройдут по многомандатным округам. Можно проголосовать не более, чем за 5 кандидатов. Меньше – можно, но больше – ни в коем случае нельзя, иначе бюллетень будет считаться недействительным.

Т. Троянская― Поэтому, друзья, внимательно изучайте своих кандидатов.

Б. Вишневский― Я сегодня был в 321 школе, там тоже есть избирательный участок, где висит плакат с кандидатами. Я, кстати, очень советовал бы нашим горожанам не только прийти на выборы, но и зайти до выборов на избирательный участок. На сайте городской администрации есть специальный раздел, где можно найти перечень всех избирательных участков с адресами. Посмотрите заранее, кто у вас баллотируется, чтобы не делать выбор в последний момент.

Т. Троянская― А выносные избирательные участки – Псковская, Новгородская, Ленинградская области, почему там только губернаторские выборы?

Б. Вишневский― Потому что выборы губернатора проходят по единому избирательному округу -по всему городу. И чисто теоретически такие выносные участки можно организовать где угодно, другое дело, что они очень опасны. И мои коллеги из «Яблока», и другие оппозиционные депутаты были против их образования, потому что их будет практически невозможно проконтролировать. Туда очень сложно попасть наблюдателем, журналисты не все туда доедут, и потом ничего будет не доказать. Муниципальные выборы – это отдельные выборы. И невозможно практически на этих выездных участках, чтоб человек проголосовал, потом выяснять, к какому муниципалитету он приписан. Это все технически почти невозможно.

Т. Троянская― Тем не менее, муниципальные выборы, на ваш взгляд, очень важны, не менее, чем губернаторские?

Б. Вишневский― Вне всякого сомнения! Потому что те депутаты, которые должны жить там же, рядом с избирателями, видеть, что происходит у них на территории: заниматься благоустройством, детскими площадками, спортивными комплексами. Своим муниципалитетом в округе «Морской», я крайне недоволен. Потому что только перед выборами они начинают что-то срочно асфальтировать. И понятно, что очень многие недовольны своими депутатами, которых они почти не видят. Я бываю почти во всех горячих точках Петербурга: там, где возникают конфликты, связанные со стройкой, с уничтожением скверов, исторических зданий, прокладкой скоростных трасс. И почти никогда не вижу там муниципальных депутатов. Поэтому очень важно, чтобы граждане избрали тех, кто действительно будет представлять их интересы, вместе будет бороться против власти, если та нарушает их права.

Т. Троянская― В общем, посмотрите на лица своих кандидатов в депутаты и подумайте, захочется вам к этому человеку с просьбой обратиться или нет. Иногда лицо говорит само за себя. Давайте от муниципальных к губернаторским. Вспомнила я тут в пятницу песню: «Уже нас трое, уже у нас потеря, но жизнь – игра, чего же вы хотели», помните? Из «Трёх мушкетеров». Владимир Бортко ярко выступил и ушел.

Б. Вишневский― Я хочу напомнить один интересный эпизод. 24 июля был митинг за честные выборы у Финляндского вокзала. Я там выступил и сказал, что призываю всех трёх кандидатов в губернаторы, которые «не власть», сняться и тогда будут новые выборы. Через 3 месяца и при другом муниципальном фильтре, что важно. Когда будут другие муниципальные депутаты.

Т. Троянская― То есть уже с теми муниципалами, которых сейчас выберут.

Б. Вишневский― Да, которые будут избраны 8 сентября. Бортко сразу после меня вышел на сцену и объявил это провокацией. Его пресс-служба просто билась в истерике, как Вишневский посмел устроить эту гнусную провокацию, когда надо всем объединить усилия, вокруг Владимира Владимировича [Бортко], видимо. И бороться против власти. Вот теперь мы видим, что Владимира Владимировича вот так вот решил с выборов слиться. И я, честно говоря, примерно понимаю почему.

Т. Троянская― Ну, может быть, он понаблюдал за кампанией, увидел, что всё несправедливо. Он же высказался, рассказал про те участки в Псковской области. Вы же ведь согласны с тем, что…

Б. Вишневский― Я согласен с тем, что это несправедливо. Правда, это было видно ещё месяц тому назад. И даже полтора. Что это всё абсолютно несправедливо.

Т. Троянская― Он попытался устранить, попытался Элле Памфиловой сообщить, призвал её к дискуссии. Но вот не случилось.

Б. Вишневский― Я могу сказать так: без сомнения этим власти оказана большая услуга. Без сомнения эта ситуация вызвана страхом власти даже перед таким составом кандидатов…

Т. Троянская― То есть вы считаете, что Бортко убедили снять свою кандидатуру власти?

Б. Вишневский― Да, я так думаю. Потому что власть настолько слаба с точки зрения своего кандидата, что боится даже Бортко. Она панически боится второго тура выборов. Понятно, что если кандидатов остаётся трое, то вероятность второго тура снижается. Просто потому что те, кто за власть, они придут и проголосуют. А те, кто были бы за Бортко: кто-то не придёт, кто-то может изменить свои предпочтения. И мне совершенно понятно, что если бы власти нужно было, чтобы Бортко остался, он бы остался. Он снялся именно потому, что они очень боятся непредсказуемого исхода этих выборов. Сейчас, к сожалению, ситуация стала хуже, в том плане, что шансы власти стали больше. Правда, избиратели, придя на избирательные участки, могут ещё переломить эту тенденцию. У них есть такая возможность. Каждый остается в день голосования наедине со своим избирательным бюллетенем. И вправе принимать то решение, которое сочтёт нужным и правильным.

Т. Троянская― Да вот мы как раз говорили сегодня про бюджетников. Действительно вы можете прийти, но никто же за вами не подглядывает. Проголосуйте, так как вы считаете нужным.

Б. Вишневский― Совершенно верно. Власти, конечно, выгодна низкая явка. Как на губернаторских, так и на муниципальных выборах. Потому что в этом случае исход выборов определят те, кого они пригонят – управляемый электорат. Это не только бюджетники, но и военные, курсанты, часть пенсионеров, часть студентов, на которых они могут воздействовать. И если не придут другие, то этот план реализуется. Именно поэтому крайне мало информации о муниципальных выборах. А в муниципалитетах все делают для того, чтобы пришли «свои». Те, кого они прикормили за это время бесплатными экскурсиями, продуктовыми наборами, подарками. Поэтому еще раз обращаюсь к петербуржцам: если вы не хотите жить так, как сейчас, а хотите изменений, то сделайте что-то для этого. Придите на выборы и проголосуйте за тех, кого высчитаете достойным. Тех, кто, может быть, будет проводить другую политику, другой курс, делать не так, как сейчас. Посмотрите, что они предлагают и делайте свой выбор. Но, если вы не придете, то вам потом придётся жить с тем губернатором и теми депутатами, которых выберут 8-го сентября другие. Потом вам придется прийти к ним за помощью, а, возможно, вы ее не получите. И все потому, что вы сами ничего не сделали для того, чтобы на этом месте были другие люди.

Т. Троянская― Сейчас появляется информация, правда она непроверенная, что Надежда Тихонова хочет снять свою кандидатуру. Правда также отмечу, что в пятницу мы спрашивали у Надежды, не планирует ли он снять свою кандидатуру, и она ответила, что будет биться до последнего. Может ли Надежда уйти? И если останется два кандидата – Амосов и Беглов, что-то это поменяет?

Б. Вишневский― Я бы на месте власти так не рисковал. Потому что второй тур ее кандидат проигрывает даже сапогу. Я не исключаю, что власть захочет оказать какое-то давление, но я думаю, что сейчас они понимают, что в ситуации, когда осталось трое кандидатов, убедить кого-то еще сняться, это значит, превратить первый тур во второй и почти наверняка обречь себя на поражение. Поэтому я не думаю, что Надежда будет сниматься. Другое дело, если и она, и Михаил Амосов действительно хотят, чтобы у нас были честные конкурентные выборы, они могут оба снять свои кандидатуры и по закону будут новые выборы. Я, правда, думаю, что они этого не сделают.

Т. Троянская― Тем не менее, Борис Лазаревич, многие отказываются идти на выборы, потому что считают, что все равно нарисуют бюллетени.

Б. Вишневский― Нет, это категорически неверно. Во-первых, если вы хотите, чтобы не нарисовали, записывайтесь наблюдателями. Во-вторых, придите! Потому что, если вы не придете, то тогда точно может быть все, что угодно. Сделайте все, что от вас зависит, чтобы потом не было мучительно больно за результат выборов.

Т. Троянская― Это было предвыборное напутствие депутата Законодательного собрания Петербурга, лидера фракции «Яблоко» в ЗакСе, Бориса Вишневского.

Б. Вишневский― Спасибо! До свидания!