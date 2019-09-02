М. Наки― Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». У меня в гостях журналист, директор «СПИД.Центр» Антон Красовский. Здравствуйте.

А. Красовский― Здравствуйте.

М. Наки― 15 лет прошло с момента захвата школы в Беслане.

А. Красовский― Вчера.

М. Наки― Да. И в этом году выпускается очень много фильмов, причем не только государственными каналами, которые упоминают это в сюжетах, но и такими интернет-деятелями. Юрий Дудь, Ксения Собчак и независимые каналы RT, «Дождь»…

А. Красовский — Rt― независимый канал?

М. Наки― Независимый от федеральных государственных каналов. То есть в интернет-пространстве все-таки выпускается.

А. Красовский― Все-таки это федеральное агентство.

М. Наки― Но не канал.

А. Красовский― И канал. Он абсолютный канал в России, точно не хуже «Дождя». В данном случае это продукция канал RT-док.

М. Наки― Вопрос не об этом. Вопрос о том, почему появилось так много альтернативных точек зрения…

А. Красовский― А я не знаю, альтернативные эти точки зрения или нет. Я думаю, что они не альтернативные как точки зрения, это просто альтернативное телепроизводство, не связанное друг с другом. Где люди хотели каким-то образом, по крайней мере, зафиксировать свое внимание к этой теме. И очевидно, что для какого-то количества людей, наверное, это какая-то очень важная личная история. Для какого-то количества людей очень важной личной историей является фиксация их собственного места в историческом пространстве. И в реальности их не беспокоят совершенно ни судьбы заложников, ни судьбы детей, ни судьбы страны. А вы действительно сказали, что огромное количество контента, выложенного в Интернет, я не видел ни одного, поэтому не готов обсуждать ни один из этих продуктов.

М. Наки― А само явление.

А. Красовский― Ну вот я вам сказал, действительно это для истории нашей страны совершенно огромное и очень страшное событие. Но при этом событие, то есть как любое событие, когда погибает огромное количество детей. Есть какие-то вещи, которые человечеству на данном этапе кажутся абсолютным злом. Убить 400 детей. Вернее так, человечеством евроатлантического мира. Другая часть человечества совершенно так не считает и прекрасно они это делают ежедневно и, собственно говоря, те люди, которые детей убивали – они принадлежали к другой части этого человечества. То есть для этих детей убить было вообще просто легко и они, как мы видим, с удовольствием сделали. Вопрос, наверное, в разнице трактовки. То есть кто-то пытается в этом обвинить российское государство, честно говоря, основное количество моих знакомых в этом винит Путина, условно говоря. Неправомерное применение силы и даже как мы знаем, Европейский суд по правам человека сейчас отказал в кассационной жалобе правительства России и окончательно вступил в силу приговор именно о неправомерном применении силы. А с другой стороны идите и сами попробуйте правомерно силу применить. То есть у меня вопрос, например, к Европейскому суду по правам человека. Вы там не хотите обсудить, например, неправомерное применение силы в Ираке. В Афганистане.

М. Наки― По разным делам у них разные заседания.

А. Красовский― Нет там никаких дел ни по разным делам, ни по разным заседаниям, потому что основное количество применения силы в этих странах были странами, которые в Европейский суд по правам человека не входят. Которым наплевать на решение Европейского суда по правам человека.

А.Красовский: Есть какие-то вещи, которые человечеству на данном этапе кажутся абсолютным злом. Убить 400 детей

М. Наки― Англия, например.

А. Красовский― Например, США. Хорошо, Великобритания.

М. Наки― Не входит в ЕСПЧ.

А. Красовский― Я не знаю, честно говоря. Но Великобритания точно совершенно не будет здесь основным ответчиком. Будем реалистами.

М. Наки― Дела подают в ЕСПЧ…

А. Красовский― Подайте и покажите мне это решение.

М. Наки― Подайте вы, это же ваш интерес.

А. Красовский― У меня нет этого интереса. Точно так же как у меня нет интереса к фильмам этим. Еще раз говорю, я считаю, что в таких ситуациях не бывает неправомерного применения силы. Идите сами и попробуйте эту силу применить. Идите сами и попробуйте спасти заложников без смертей. Вот идите и сделайте. В такой ситуации. Не в удивительной какой-нибудь сказочной стране Перу, где в каком-то посольстве очень интеллигентные такие из Мирафлореса террористы, берут каких-то японских заложников и кормят их на протяжении 189 дней очень вкусной посольской едой. Которую им еще подвозят в это посольство. А вот ситуация, когда ты сидишь на жаре, и тебе не дают ни пить, ни есть этим детям. Которые пьют мочу. Где периодически взрывается не пойми что. Где из окон выкидывают трупы детей, женщин и мужиков. Иди и сделай и проведи этот антитеррористический захват без жертв. И докажите потом какому-то польскому судье бессмысленному тупому из какого-нибудь Гданьска, что по-другому было нельзя. Поэтому тут, знаете, я поэтому на самом деле и не хочу смотреть все эти так называемые как вы сказали – альтернативные фильмы. То есть ничего нового там я не узнаю. Самое главное, что я знаю все эти 15 лет – что это была чудовищная трагедия для нескольких сотен человек.

М. Наки― Для всей страны.

А. Красовский― Конечно, нет. Ну что вы глупости…

М. Наки― Почему?

А. Красовский― Давайте без пафоса. Для всей страны, не бывает трагедий для всей страны. Это тоже глупость. Трагедии бывают и горе бывает только в какой-то конкретной семье. А трагедии и горе бывают там, где вы точно знаете все эти имена. Вы знаете?

М. Наки― Все имена нет, конечно.

А. Красовский― Значит для вас это не трагедия. И для всей страны это не трагедия. Это чудовищное событие, которое мы, конечно, помним. Но трагедия произошла вот там у этих людей, она длится все эти 15 лет и будет длиться до конца их жизни. Это трагедия человека, который открыл фактически на свои деньги это кладбище, которое он сам назвал «город ангелов» и ходит сейчас по этому кладбищу с четвертой стадии рака, похоронив там на этом кладбище всю свою семью. Вот это для него трагедия, а не для вас. И не для меня. Давайте, пожалуйста, без излишнего пафоса.

М. Наки― Давайте без излишнего. Хорошо, трагедия для этих людей. Эти люди обращались в суды и какие-то люди, называющие себя журналистами предлагали им вместо обращения в суды нарожать, например, новых детей.

А. Красовский― Это кто?

М. Наки― Максим Кононенко, известный вам человек.

А. Красовский― Я не видел эту цитату.

М. Наки― Я вам пришлю ее. Знают все. Но так и быть, этот пробел уберем. И соответственно вот эти люди имеют право узнать, должны ли быть их дети погибнуть. Вы говорите, что невозможен штурм без жертв. Например, это правда, не знаю, в какой степени, не специалист. Но должно ли жертв быть 334, 186 из которых дети.

А. Красовский― Не знаю.

М. Наки― Так это вопрос, разве не надо его задавать?

А. Красовский― Пожалуйста, задавайте этот вопрос. А что, на этот вопрос отвечают какие-то компетентные люди в этих фильмах?

М. Наки― В этих фильмах эти вопросы ставятся ребром.

А. Красовский― Я конечно считаю, что люди должны задавать эти вопросы и будут задавать. Более того, я считаю, что решение суда ЕСПЧ очень важно и правильно. Но совсем не потому что это было неправомерное применение силы, а потому что в России вообще к человеку относятся как в говну. К любому абсолютно человеку и именно поэтому я сказал, что давайте не будем говорить, что это трагедия для всей страны. Никакая это не трагедия для всей страны. И именно поэтому каждая из этих семей в реальности забыта. Ее трагедия каждой из этих семей в реальности никому не интересна. В том числе в первую очередь не интересна государству. Поэтому, конечно, все должны сделать все для того, чтобы максимально ежедневно, ежегодно побуждать и напоминать государству, что эти люди находятся на обеспечении государства. Этот долг государства — помнить о них каждый день, помогать им каждый день. До их смерти. Вот это важно. Но совсем, наверное, не потому что там государство совершило преступление. Или государство совершило ошибку. А потому что в этом государстве произошла эта великая трагедия.

М. Наки― И на ваш взгляд это все выполняется? То есть люди поддерживаются этим государством

А. Красовский― Нет, я об этом и говорю.

М. Наки― С кого спрашивать, кому задавать вопросы.

А. Красовский― Ну задайте вопрос, вы все время задаете вопросы каким-то начальникам. Задавайте вопросы каким-то начальникам, задайте вопрос любому начальнику. Вот вчера, сегодня, завтра, особенно когда будет 15 лет со дня смерти всех этих людей, мне кажется можно прямо сделать акцию. Задавай вопрос начальнику. И любого начальника про это спрашивать. Министра экономики, министра финансов. Премьер-министра, президента. Мэра Москвы можно даже спросить на самом деле. А что Москва сделала для них. Можете спросить там в Осетии начальников.

М. Наки― И на ваш взгляд это может сработать?

А. Красовский― Нет, не знаю. Но то, что будет сказано гораздо больше, чем сказано было в иное время, мне кажется да.

М. Наки― Помимо Беслана, который все обсуждают, также обсуждается последние недели буквально перед выборами, разными выборами в разных регионах. Особенно достается Москве и Питеру.

А. Красовский― Москве достается. Питеру вообще, всем наплевать на Питер, даже питерцам.

А.Красовский: Трагедия произошла у этих людей, она длится все эти 15 лет и будет длиться до конца их жизни

М. Наки― Ну как.

А. Красовский― Да плевать в Питере на Питер, поверьте мне. Все понимают, что и так будет там этот Беглов несчастный. Даже Бортко это понимал прекрасно. Хотя он с самого начала, конечно, это все понимал. Вообще очень трогательная позиция пожилого человека, которого заставили, вернее работа спойлером которого была прекрасно оплачена, а потом он делает вид, что он такая целка на панели. Привет, конечно, друзья из КПРФ, давайте будем реалистами. Все-таки оплаченную работу, друзья, надо делать до конца. Я вот только что был в Питере, каждая автобусная остановка, каждая как в Басманном районе увешана Касамарой…

М. Наки― В Питере.

А. Красовский― Нет, как в Басманном увешана Касамарой, так в Питере все автобусные остановки, не считая Центрального и Адмиралтейского районов, увешаны портретами Бортко. Так что думаю, что зря человек снялся. И не надо из себя изображать честного и принципиального политика. Всей стране известна честность и принципиальность режиссера Бортко. Плохого режиссера Бортко.

М. Наки― Скажите, пожалуйста, правильно ли я вас понимаю, что Бортко был встроен в эту систему…

А. Красовский― Нет! Бортко не был встроен в эту систему! Вы что! Это такой независимый кандидат. Он вдруг сам решил: я пойду против Беглова. И стану губернатором Санкт-Петербургом. Он не был никогда депутатом ГД. Он не был никогда членом президиума ЦК КПРФ. И так далее. Нет, он не встроен в эту систему. Он независимый индепендент, приехал к нам из Кутаиси и стал богат как Кэпвелл Сиси.

М. Наки― Так вот, если он встроен и это все была разыгранная партия, то как нам трактовать то, что сейчас до выборов, а осталось буквально несколько дней до даты, когда…

А. Красовский― Еще раз говорю, сумасшествие у людей по-своему развивается. Просто не надо, я обращаюсь к коллегам из администрации президента. Друзья, не надо доверять полоумным старым людям никаких ответственных заданий. Потому что в последний момент они вас кинут и не потому, что они подлые или не хотят задание выполнять, а потому что так устроена психика пожилого человека.

М. Наки― То есть получается он…

А. Красовский― Надо отправлять людей на пенсию.

М. Наки― Это он всех кинул. То есть это не ему сказали сняться.

А. Красовский― Да нет, конечно. Никому он не нужен там. Вы что, вы думаете, что правда кто-то проголосовал за Бортко. Там нормальный…

М. Наки― Я спрашиваю.

А. Красовский― Ну я вам говорю. Там нормальный уже рейтинг у Беглова. Там его никто не видел никогда. И до сих пор с Эрдоганом ленинградцы путают. Но в реальности они придут и поставят галочки за Беглова. Или вы думаете не существует административного ресурса. Он куда-то растворился что ли с 11-го года. Вы думаете, что невозможно проконтролировать выборы или как это вообще происходит. Вы правда считаете, что наш избирательный процесс изменился в лучшую сторону…

М. Наки― В моменте голосования – конечно.

А. Красовский― Все чисто, отлично.

М. Наки― Не чисто. Потолок фальсификаций – 5-10%.

А. Красовский― Так вам кажется. Я вас уверяю, что внутри потолка фальсификаций 10%, а я думаю, с Бегловым будет больше, все будет отлично.

М. Наки― Так к чему тогда такая активность. Не пускать Вишневского, вот Бортко снялся. Ну он самоустранился. Не выполнил условия контракта.

А. Красовский― Значит так, вы считаете, опять же – не пускать Вишневского. Господи. Друзья, кто-то из вас знает, кто такой Вишневский? О ком мы вообще сейчас говорим. То есть один старый, Вишневский, погуглите. Какого рода рождения. Там такая картина вообще на питерских, вы знаете, один чувак, ему сильно за 60. Второй чувак – он вообще стал депутатом ленсовета в 1989 кажется году и уже успели два раза уволить из партии «Яблоко». И теперь он пристроился в бывшую партию Прохорова, которую отжали, уже успели три раза отжать у Прохорова. И теперь идет третьим спойлером. Бортко, кажется вообще еще при царе Николае родился. А какая-то женщина непонятная, похожая на бывшего губернатора Владимирской области Орлову. Вот какая-то там такая картина мира.

М. Наки― А что вы так к возрасту цепляетесь?

А. Красовский― Потому что это самое важное. То есть более того, я буду цепляться к возрасту и на выборах в США.

М. Наки― У вас право голоса есть?

А. Красовский― Причем, а буду точно также обсуждать. У меня и права голоса в Питере нет никакого. И у вас. Но мы с вами обсуждаем эту тему. Я, конечно, меня расстраивает, что мир катится в яму геронтофилии. Да, мне, конечно, неприятно, что весь выбор лежит между пожилыми и очень пожилыми. И иногда очень старыми людьми. Точно так же как будет сейчас на выборах в США. Где будет один дед против другого деда. Воевать.

М. Наки― Ну хорошо, но у нас есть Мосгордума. Туда как раз идет очень много не возрастных политиков.

А. Красовский― Давайте поговорим про Мосгордуму.

М. Наки― Собственно, выборы уже совсем скоро буквально в это воскресенье. И неделю назад…

А. Красовский― В это воскресенье уже?

М. Наки― Да.

А. Красовский― Господи, поскорее бы это закончилось действительно.

М. Наки― Так вот, соответственно разгорелись дискуссии вокруг «умного голосования», коммунистов, не коммунистов, прочего. Голосовать по воле сердца, по sms, которая придет с именем и фамилией…

А. Красовский― Присылают тайные sms, у них рассылка веерная что ли у ФБК?

А.Красовский: Плевать в Питере на Питер, поверьте мне. Все понимают, что и так будет там этот Беглов

М. Наки― Обещают такой вариант.

А. Красовский― Класс.

М. Наки― Также Telegram-бота и сайт.

А. Красовский― Класс. То, что они sms рассылкой и бота, это я знаю.

М. Наки― И как вы бы на этих выборах где не только люди в возрасте…

А. Красовский― Я на эти выборы не пойду.

М. Наки― Как, там же молодые политики. Вы же только что их хотели.

А. Красовский― Еще раз говорю, мне плевать на молодых политиков. Мы с вами начали с системы голосования в России. Вообще с выборов в России. Я все время говорю: я на выборы не хожу. Отстаньте от меня. И много раз про это говорил, не собираюсь на них ходить. Возможно я когда-нибудь буду в них участвовать еще раз, но ходить сам голосовать за каких-нибудь чужих людей я не собираюсь. Никакие абсолютно кандидаты в Мосгордуму меня не интересуют. Вообще ни по какому округу. И сама эта Мосгордума мне, в принципе, прямо я не знаю, как правильно подобрать цензурное слово. Просто мне не очень интересно. Я прекрасно проведу эти выходные на даче, надеюсь. В кругу семьи. Буду выпивать белое вино и наслаждаться другими прекрасными вещами. Если вам нравится голосовать умно, глупо – идите, голосуйте умно, глупо. Нравится вам голосовать вместо какого-то нормального симпатичного, как вам сказали «единоросса», условно Михаил Конев в 44-округе.

М. Наки― А он «единоросс»?

А. Красовский― Навальный так написал. Скрытый «единоросс» — написал про Мишу Конева, который еще вчера был членом политсовета партии «Парнас». Написал Алексей Навальный. Только потому, что у Алексея Навального есть личная предъява к Мише Коневу. Прямо личная. Не буду ее озвучивать. Потому что Михаил просил этого не делать. Но прямо семейная предъява.

М. Наки― Но люди меняются, и ему Навальный тот же инкриминирует поддержку репрессивного аппарата…

А. Красовский― Да сколько же мы можем инкриминировать Алексею Анатольевичу Навальному. Вот я тоже каждый день сижу на протяжении многих лет, что-то инкриминируя Алексею Анатольевичу Навальному. В общем, вместо него будут поддерживать какого-то совсем унылого упыря. С лозунгом – «кавказцы идут в московскую политику». И так далее. То есть если вам нравится поддерживать условного Бортко…

М. Наки― Вам — избирателям.

А. Красовский― Да и вам, вы же тоже избиратель.

М. Наки― Здесь я ведущий, задающий вопросы.

А. Красовский― Неважно. Вы будете голосовать?

М. Наки― Я задаю вопросы, но не отвечаю на них.

А. Красовский― Я тоже иногда задаю вопросы. Что же такое. Так диалога не получится.

М. Наки― Это не диалог. Это ваше «Особое мнение».

А. Красовский― Безусловно, мое «Особое мнение». Именно поэтому я вас и спрашиваю.

М. Наки― Еще раз, я не буду свои политические пристрастия озвучивать.

А. Красовский― Я же не спрашиваю вас, пойдете вы за Навального голосовать или нет. И более того, я даже вас не спрашиваю, пойдете вы вообще на эти сраные выборы или не пойдете.

М. Наки― А вы не это только что…

А. Красовский― Нет, я вас спросил: вы обладаете правом голоса в этом городе. Вот все, что я вас спросил. И ничего сложного ответить на этот вопрос, нет. А если вам стыдно вообще отвечать на мои вопросы, тогда должно быть и стыдно задавать.

М. Наки― Программа не про это.

А. Красовский― Программа про всё. Мы не на допросе и вы не следователь. Вот это тоже очень важно понимать любому журналисту, который берет интервью. Если вам задают вопрос, вы тоже извольте иногда отвечать.

М. Наки― Вернемся к «Особому мнению».

А. Красовский― Алексей Навальный предлагает очень простую схему. Идите проголосуйте за условного Бортко против например, любого кандидата, которого вам маркируют как кандидата «единоросса». Условно говоря, там будет какая-нибудь Оксана Пушкина. Представьте себе депутатов ГД. Есть депутат Оксана Пушкина, а есть какое-то чучело от КПРФ. И вот Навальный вам говорит: идите проголосуйте за чучело от КРПФ. Вы посмотрите, пожалуйста, просто на список ГД. Посмотрите, кто в ГД от КПРФ возглавляет комитеты. Посмотрите, как выглядят эти люди. Посмотрите их бэкграунд и вы правда считаете, что это «умное голосование»?

М. Наки― Секундочку, вижу тут небольшое несоответствие. Может быть, ошибаюсь. Я правильно понимаю, что вы предлагаете относиться к кандидатам в Мосгордуму от КПРФ так же как к лидерам КПРФ в ГД.

А. Красовский― Конечно.

М. Наки― А почему эта схема не работает с «Единой Россией». Почему вы предлагаете конкретную Оксану Пушкину воспринимать как Оксану Пушкину, а не как лидеров «Единой России».

А. Красовский― Мне плевать на лидеров «Единой России». И КПРФ и так далее. Я предлагаю вам голосовать сердцем и умом. А не против так называемой «Единой России» за любую другую партию. В России нет никаких партий в принципе.

М. Наки― Это правда.

А. Красовский― Россия – страна беспартийная. Вы можете одних бюрократов и карьеристов назвать «Единой Россией». Других просто для оттенка, которых не взяли в «Единую Россию», они в очереди стояли, их очередь не пришла. И их за это включили в КПРФ, или в «Справедливую Россию» как когда-то отца и сына Гудковых. Вот пожалуйста, идите, проголосуйте за них. Это те же самые люди, которые утверждаются той же самой администрацией президента по тем же самым избирательным спискам. Не существует никаких партий. Поэтому нельзя проголосовать против одной партии за другую партию. Вы голосуете против одних бюрократов за других бюрократов. Против одних людей, которые сговорились с администрацией президента за других людей, которые сговорились с администрацией президента по sms, которые вам тоже будет слать человек, который давным-давно договорился с администрацией президента. Хоть вы в это никогда и не поверите.

М. Наки― Да. Степень аффилированности разная или одинаковая.

А. Красовский― Абсолютно одинаковая. Нет никакой разницы. Поверьте мне. Между кандидатом Бортко, кандидатом, фамилию которого я не помню. И кандидатом, честно говоря, фамилию которого я тоже забыл. Беглов. Нет никакой разницы. Есть только одна разница: Беглов станет губернатором, а Бортко – нет.

М. Наки― Почему у членов «Единой России» в таком случае более внушительная собственность, счета и прочее.

А. Красовский― Честно говоря, не готов с вами это обсуждать статистически. Я в этом абсолютно не убежден. Членов «Единой России», наверное, статистически, например миллион. Давайте, пожалуйста, в этом контексте и поговорим. У кого больше собственность, у Грудинина или у женщины, которая какой-нибудь минусинский возглавляет гороно.

А.Красовский: Меня расстраивает, что мир катится в яму геронтофилии

М. Наки― Хорошо. То есть любой «единоросс» равен любому члену КПРФ.

А. Красовский― Абсолютно. Нет никакой разницы. Вообще люди не равны. Но с этой точки зрения они абсолютно равны. Если хотите со мной обсудить, почему в «Единой России» люди богаче в среднем, это возможно так, чем в КПРФ. Так я вам сказал. Эти люди вошли в первый список. Именно потому, что они богаче.

М. Наки― То есть у них аффилированность выше получается.

А. Красовский― У них не аффилированность выше, они просто люди первого сорта. По разным точкам зрения.

М. Наки― Что это значит?

А. Красовский― Вот то и значит. Это значит они богаче, они успели договориться лучше. Некоторые из них умнее вне всякого сомнения. Средний QI «Единой России» выше, чем средний QI КПРФ.

М. Наки― Хорошо. Это «Особое мнение» журналиста, директора «СПИД.Центр» Антона Красовского. Мы вернемся после перерыва. Подключайтесь к Ютуб-каналу «Эхо Москвы», там не прекращается трансляция. А мы делаем перерыв на новости.

НОВОСТИ

М. Наки― Мы продолжаем. Тоже отчасти связано с протестами. Но не напрямую. Было две семьи: Хомских и Проказова, то есть семьи есть и сейчас, благодаря тому, что суд не стал лишать их родительских прав. Чего добивалась прокуратура. За то, что ни с детьми пошли на акции политические оппозиционные в Москве. Поддерживаете решение суда?

А. Красовский― Нет! Надо было отнять детей! Вы что? Я плакал все утро. Ну что вы задаете глупые вопросы. Я не поддерживаю решение суда, например, вернее я поддерживаю решение суда по существу, но я не поддерживаю решение вернее так: отдельную ремарку судьи сегодняшнюю, которая посоветовала людям изменить свою точку зрения. Или какая-то такая была тема. Ну ладно, мы вас не лишим никаких родительских прав. Но вы там смотрите в следующий раз.

М. Наки― Запретили им на митинги ходить.

А. Красовский― Это же все вот такая картина мира. Люди ходили на абсолютно мирное шествие, согласно 31-й статье Конституции, никому не мешали. Гуляли по улицам. У них попытались за это отобрать ребенка. Ну, чего тут обсуждать. Прокуратура и Следственный комитет я вообще не хочу, это у старших товарищей должны быть к этим удивительным организациям вопросы.

М. Наки― У каких старших товарищей?

А. Красовский― У ФСБ РФ. И думаю, что эти вопросы появятся.

М. Наки― По поводу лишения…

А. Красовский― По поводу вообще поведения в контексте этих митингов, манифестаций и так далее. И к ним, и к министерству внутренних дел. Потому что то, что устроили эти удивительные организации в процессе выборов в Мосгордуму, это конечно, абсолютный ад и Израиль, и если бы их не было, вообще бы не было этих организаций, то все было бы замечательно, тихо, мирно и никто бы не заметил, как Валерия Касамара стала председателем Мосгордумы. А теперь все знают, что она родила двоих детей от Марка У́рнова. Или как там его…

М. Наки― Урно́в.

А. Красовский― Мне кажется У́рнов даже смешнее. Вот. А я бы никогда про это даже не узнал, и даже о существовании В. А. Касамары, она Александровна? Вот я даже знаю ее отчество. Я бы никогда в жизни не узнал, если бы не полиция, Следственный комитет и прокуратура.

М. Наки― Полиция, Следственный комитет и прокуратура сами действуют, самостоятельно пришли и всех разогнали.

А. Красовский― Я думаю, что в некотором смысле – да. Какие-то вещи были самостоятельно приняты, с согласованием внутри Совета Безопасности.

М. Наки― Или же поддержал Сергей Собянин в открытом обращении.

А. Красовский― Сергей Собянин находится в гораздо больших заложниках, чем родители этого ребенка, которые сегодня сидели в суде и кивали. Им говорили, что, пожалуйста, так больше себя не ведите. Они говорили: да, хорошо, ваша честь, не будем никогда больше себя так отвратительно вести, не будем гулять с ребенком по улицам.

М. Наки― В каких заложниках находится…

А. Красовский― Сергею Семеновичу же хочется сохранить свою должность.

М. Наки― А на это влияют полиция, Следственный комитет и прокуратура?

А. Красовский― На это много людей влияет. В том числе полиция, Следственный комитет и прокуратура.

М. Наки― Просто у кого он в заложниках.

Может быть надо спасать…

А. Красовский― У системы. Спасайте. Вообще надо. Я все время это говорю: спасите, пожалуйста, Собянина. Не гробьте Собянина. Собянин – это лучшее, что у вас было в этом городе и этой стране.

М. Наки― У вас – у москвичей.

А. Красовский― У русских. За последние 25 лет. Вы не верите в это. Ну вот поверьте мне, тем не менее. Это правда очень и очень хорошо. А все остальное – это плохо.

М. Наки― Так кто взял в заложники…

А. Красовский― Да система. Система вся состоит из таких каких-то людей. Которые приходят и говорят: нет, давайте мы сегодня будем… Слушайте, я уже говорил в этом эфире ровно это все. Я говорил и теперь я чувствую себя Евгением Евтушенко на гастролях в Красноярском крае. Где я уже читал «Идут белые снеги» — и тут раз – надо в ДК приходить другой и то же самое читать. Я говорил уже про это, кто у кого в заложниках. Все это можно прочитать на сайте «Эхо Москвы». И так далее.

М. Наки― Да. Там вообще много всего хорошего. Обязательно заходите. Вопрос в следующем. Если эта система заставляет Сергея Собянина, если я правильно понял вашу конструкцию, поправьте, если ошибусь. Сергея Собянина потакать порции, которая бьет людей, и пытается отнять детей. То может быть такая система не стоит того, чтобы

А. Красовский― Чтобы в ней работать.

М. Наки― Чтобы в ней работать. Чтобы призывать не сопротивляться ей в каком-то смысле. Просто описанная вами система ужасна, если она такая.

А. Красовский― Да. Она действительно такая. Она действительно ужасна и призывать ей не сопротивляться тоже на самом деле полезно, потому что иногда полезнее жить, чем умереть. В большинстве случаев поверьте мне, полезнее жить, чем умереть. Особенно в такой как вы говорите ужасной, но при этом очень некровожадной системе.

А.Красовский: Я предлагаю вам голосовать сердцем и умом. А не против так называемой «Единой России»

М. Наки― Это вы говорите.

А. Красовский― Нет, вы говорите: может тогда лучше в этой системе, вы говорите — ужасной. Я не говорю, что она ужасная. Я за вами тоже повторил. Я описал нечто, вы сказали: она ужасная.

М. Наки― Система, которая берет в заложники мэра, которая хочет отнять детей и которая бьет людей, она не ужасна?

А. Красовский― Внутри этой системы есть… Любая система берет в заложники. Тоже важно понимать. Просто есть системы, которые регламентируются каким-то большим количеством законодательных и подзаконных актов. А в России, к сожалению, все это регламентируется исключительно желанием нескольких людей. Деваться, то есть вы можете сколько угодно возражать против этого, но если у вас есть какой-то эффективный способ изменения этой системы – идите и произведите эти изменения. Чего-то у вас не получается все это время. Вы чего-то все говорите, вот система ужасна, будем ее менять, мы здесь власть. А пошли, погуляем. А нам купили водометы, сейчас нас из водометов будут поливать, самое время купить дождевики. Но, друзья мои, вот все эти годы вы куда-то ходите, что-то кричите. Отпускай, допускай. Пыня и так далее. И что? Как поменялось-то?

М. Наки― Стойте. Я не могу понять никак последовательность. Вы говорите, описываете эту систему, как весьма ужасную.

А. Красовский― Как вам кажется.

М. Наки― А вы не согласны с этим?

А. Красовский― Нет. То есть я сказал, что ужасная…

М. Наки― То есть пытаться отбирать детей…

А. Красовский― Ну не отобрали же детей. Значит, система сразу понимала, что этого не будет. Никого ничего не отобрала. Никого не убивают, даже из водометов с краской как в Гонконге никого не поливают. Вы даже сами хотели сейчас сказать, что вот люди вышли сейчас на последние…

М. Наки― Сейчас дойдем до этого. То есть вы систему нормальной считаете? Вы просто согласились две минуты назад…

А. Красовский― Я считаю, что система, которая сейчас есть, она не нормальная. Но я при этом считаю, что она не ужасная.

М. Наки― В смысле есть куда хуже.

А. Красовский― Она не крово… Безусловно, и не просто есть куда хуже. А в большинстве стран на планете она гораздо хуже.

М. Наки― А если есть куда хуже, значит ли, что система не ужасная?

А. Красовский― Нет, это значит, что… Во-первых это значит, что она не ужасная. Потому что ужасная система в демократической республике Конго. В Афганистане ужасная система. В Пакистане очень плохая система. Омерзительная система в Казахстане, в Таджикистане, Узбекистане. Очень плохая система в Бангладеш. Филиппины, поверьте. Никто из вас не хотел бы там жить. Таиланд – так себе система. Скажешь, что король говно – тебя посадят на 12 лет прям сразу без вариантов, без суда. И таких стран на планете большинство. Может быть 20 стран, а может быть 30 стран в мире, где система лучше, чем в России. И я хочу каждому из вас напомнить, что 30 лет назад система здесь предполагала расстрелы за торговлю пластиковыми пакетами. Расстрелы. Прочитайте все андроповские дела. Они описаны в газете «Социалистическая индустрия», купите подборку за 1983 год. И все встанет на свои места. Я родился и половину, 16 лет своей жизни прожил в стране, где людей расстреливали за пластиковые пакеты. А потом, после прихода Ельцина еще прожил 3 года в стране, где сажали людей за гомосексуальность. Потому что при Ельцине статью за гомосексуальность отменили только в 1994 году. Поэтому не надо рассказывать про ужасную систему…

М. Наки― Я правильно понимаю, что из этой логики, что сажали за гомосексуальность это хорошо, потому что не расстреливали. А в других странах расстреливают. Я правильно понимаю…

А. Красовский― Вы неправильно понимаете мою логику. Моя логика касается моей личной жизни. Но если мы рассматриваем Советский Союз и, например, страны, в которых людей запихивают в покрышки и сжигают за гомосексуальность – да, конечно, Советский Союз был лучше. Вне всякого сомнения. И поэтому мы здесь с вами разговариваем. Что я жив, мне нормально, у меня никогда в жизни у моей семьи не отнимали собственность. Притом, что менялись страны, все, что угодно. Возможно, там был какой-то дефолт. Но квартиру у нас никто никогда не отнимал. А в 37-м бы наверное отняли. Как и отняли. Или в 17-м. Поэтому времена меняются. И да, конечно, вы можете считать, что эта система ужасная. Но я видел в своей собственной стране системы поужаснее. То есть я вижу, как она эта система меняется. Людей могли бы обливать из водометов – могли бы. Но ведь не поливали – не поливали. Вы говорите, а ужасно, когда Сергей Семенович чувствует себя заложником. Это я так считаю, Сергей Семенович может не чувствует себя заложником. Он может просто на протяжении многих лет чувствовал себя заложником у креативного класса. Ходил там по стрелкам, по каким-то модернизационным объектам. Каску красивую ему… купил. Театры модные, Кирилл Серебренников. И так далее. А на самом деле может, он чувствовал себя очень не в своей тарелке. Откуда же я знаю. Я про свои ощущения от Семеновича говорю. Мне кажется, что ему вот так неловко, когда людей в его городе бьют. Потому что это на самом деле было не его решение. Но вы должны понять, что любая система – довольно сложно устроенный механизм. Вы хотите, чтобы он был простым? Но так не бывает нигде. Вы думаете, что например, в системе США нет людей, которые говорят: давайте мы уже всех гомиков, чего-то гомики вообще распоясались. Я вот как раз думаю, что в администрации Трампа людей, которые говорят вот так, прям большинство, включая самого Трампа. Там просто, к сожалению, государственные институты немножко по-другому работают.

А.Красовский: Собянин находится в больших заложниках, чем родители ребенка, которые сегодня сидели в суде и кивали

М. Наки― Я просто не понимаю, почему ориентироваться надо на худшее.

А. Красовский― Ориентироваться надо на прогресс. Но прогресс никогда не бывает объективным. Он всегда бывает субъективным.

М. Наки― А как же на него ориентироваться.

А. Красовский― Очень просто. Вот есть люди, которые стареют как Ален Делон. А есть люди, которые стареют как Марлон Брандо. И ориентироваться надо только на одно – на то, что такой человек как Марлон Брандо не дожил бы до своих лет в 19-м веке. А в 21-м веке дожил. Такой человек как Ален Делон, скорее всего, был бы расстрелян за гомосексуальность и убит за гомосексуальность, просто где-нибудь там в деревне в кустах. Вот и всё в 19-м веке. Вот на что надо ориентироваться. Надо ориентироваться…

М. Наки― На 19-й век.

А. Красовский― Нет, надо ориентироваться на самого себя в прошлом историческом сегменте. Вот я прожил, живу в этой стране 44 года. И я очень много пережил в этой стране. Я родился, повторяю, в стране, в которой людей расстреливали за пластиковые пакеты и не давали им выезжать в Болгарию. А живу сейчас в стране, в которой можно пройтись с плакатами против главы этой страны и даже нарисовать его задницу и им за это на самом деле ничего не будет.

М. Наки― Сесть всего лишь на 15 суток.

А. Красовский― Можно сесть, а можно и не сесть, как мы видели по последнему…

М. Наки― Как повезет.

А. Красовский― Ну значит может повезти. Так вот я родился в стране, в которой повезти не могло.

М. Наки― И этого скачка достаточно.

А. Красовский― Нет, надо идти дальше, но, безусловно, вне всякого сомнения, нужно идти дальше. Но можно пойти вот так, а можно попробовать пойти вот туда. Я вот, например, не хочу идти туда, куда например, меня зовет Алексей Анатольевич Навальный.

М. Наки― Как раз про мирный протест поговорим. Мирный с обеих сторон. В этот раз в субботу 31-го числа состоялась акция. Никто никого не разгонял. Притом, что и перекрывали движение, переходя на переходы. И как-то все прошло без задержаний, мирно и даже исков от Мосгортранса нет. Получается, можно было…

А. Красовский― Можно. Я про это и написал. Что вот вы не стали бить людей и вот посмотрите, ничего не случилось. Все написали: какая же ты мразь. И Ирена Стефановна Лесневская мне написала: как же вы мне осто… — поставила такой значок – бенили. Написала Ирена Стефановна Лесневская. Герой 90-х. Притом, что я никогда в жизни не писал, вообще не знаком с Иреной Стефановной Лесневской. Привет. Но чем – тем, что я просто сказал, что можно не мочить людей? Тем, что посмотрите, вы не били людей и нормально, люди прошли скучно. Им скучно. На самом деле. Скучно. Потому что скучно ходить каждую субботу кругами абсолютно, без вариантов. Вот я же вам говорил, 20 лет – и что изменилось. Вот что? Что-то в лучшую сторону изменилось? Вы просто сядьте перед собой, перед зеркалом, задайте этот вопрос. Вы 20 лет ходите. Что вы изменили в стране?

М. Наки― Это было «Особое мнение» журналиста, директора «СПИД.Центр» Антона Красовского. Всего доброго.